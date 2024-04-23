100+ กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่สนุกเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม

แม้จะมีประโยชน์มากมายของทีมเสมือนจริง แต่กว่า53% ของพนักงานที่ทำงานทางไกล รู้สึกว่ายากที่จะเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานจากหลังหน้าจอ
เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว!
แม้ว่าการทำงานทางไกลจะสะดวกสบายเพียงใด พนักงานก็อาจรู้สึกเหงาได้บ้างในบางครั้ง
กิจกรรมการสร้างทีมเสมือนจริงเป็นเกมและแบบฝึกหัดที่สนุกสนานซึ่งช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้คุณรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของคุณจะรู้สึกเฉยๆ กับการประกาศกิจกรรมสร้างทีม เพราะพวกเขากลัวว่าจะเป็นการประชุมที่น่าเบื่ออีกครั้งโดยไม่มีส่วนที่ 'สนุก'
เพื่อยกระดับความพยายามในการสร้างทีมของคุณกับพนักงานที่ทำงานทางไกล เราได้รวบรวมรายการกิจกรรมและเครื่องมือการสร้างทีมเสมือนจริงที่สนุกสนานกว่า 100 รายการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมภายในทีมที่ทำงานทางไกล
ไปกันไหม?
ความสำคัญของการสร้างทีมเสมือนจริง
การสร้างทีมเสมือนจริงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลเพื่อช่วยเอาชนะความโดดเดี่ยว ปรับปรุงการสื่อสารสร้างความไว้วางใจในทีม และรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงาน มาดูกันว่ากิจกรรมการสร้างทีมเสมือนจริงช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลยังคงเชื่อมต่อกันได้อย่างไร
- ช่วยสร้างความสัมพันธ์: กิจกรรมการสร้างทีมเสมือนจริงช่วยให้พนักงานที่ทำงานทางไกลได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและผลผลิตของทีม
- เสริมสร้างขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วม: การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยให้สมาชิกในทีมได้พักผ่อนจากงานประจำและผ่อนคลายความเครียด การหยุดพักเช่นนี้ช่วยลดความเครียดและนำไปสู่ขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้น
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร: รายการของเรารวมกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่สนุกสนานมากมายเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ในทีม กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการฟังอย่างตั้งใจ การแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน และการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานทางไกล หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับอุปสรรคในการผลิตเนื่องจากความเข้าใจผิดในการสื่อสาร กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องลอง!
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา: กิจกรรมการสร้างทีมเสมือนจริงหลายอย่างต้องการให้ผู้เข้าร่วมทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เกมเสมือนจริงเหล่านี้สอนให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
100 กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่ควรลองในปี 2024
นี่คือรายการกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานมากกว่า 100 รายการ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณรวมตัวกันและบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมเสมือนจริง
คุณรู้สึกว่าสมาชิกในทีมของคุณยังไม่คุ้นเคยกันดีพอหรือยัง? ถึงเวลาละลายพฤติกรรมแล้ว! ?
กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสนทนากับสมาชิกในทีม
วาระหลักของกิจกรรมละลายพฤติกรรมคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้สนทนาอย่างอิสระในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
ตัวอย่างเช่น 'สองความจริง หนึ่งเรื่องโกหก' เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ยอดเยี่ยม สมาชิกแต่ละคนต้องคิดประโยคเกี่ยวกับตัวเองสามประโยค โดยในจำนวนนี้ สองประโยคเป็นเรื่องจริง และอีกหนึ่งประโยคเป็นเรื่องโกหก สมาชิกที่เหลือในทีมต้องฟังอย่างตั้งใจและพยายามเดาว่าประโยคไหนเป็นเรื่องโกหก เมื่อทุกคนลงคะแนนแล้ว ให้เฉลยคำตอบ
ในทำนองเดียวกัน ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ เช่น 'บันทึกความทรงจำหกคำ' และ 'สติปัญญาบนเกาะร้าง'
พูดถึงเรื่องการแนะนำตัว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจดจำทุกอย่างเกี่ยวกับทุกคนได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียว นี่คือจุดที่เทมเพลต'แนะนำทีม'สามารถช่วยคุณแนะนำทุกคนได้อย่างรวดเร็ว เก็บเทมเพลตเหล่านี้ไว้ใกล้มือเพื่อดูตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ทักษะ และข้อมูลติดต่อของทุกคนในที่เดียว
คุณยังสามารถใช้แม่แบบกฎบัตรทีมเพื่อบันทึกภารกิจและเป้าหมายของทีมคุณเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
2. เกมสร้างทีมเสมือนจริง
เกมโต้ตอบเช่น Pictionary หรือ Dumb Charades เป็นวิธีที่สนุกในการปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและการแข่งขันที่เป็นมิตร
เกมเหล่านี้ไม่ใช่เกมที่เรียกว่าเกมละลายพฤติกรรม; คุณมักจะเล่นเกมเหล่านี้เมื่อคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในทีมของคุณแล้ว
ข้อดีคือ แอปพลิเคชันประชุมทางวิดีโอส่วนใหญ่ เช่น Zoom, เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp และแอปสำหรับการทำงานร่วมกันอย่าง MS Teams ล้วนมีเครื่องมือวาดภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถเล่นเกม Pictionary ได้โดยไม่ต้องให้ทีมของคุณติดตั้งแอปเพิ่มเติม
3. การประกวดความสามารถทางออนไลน์
การเข้าใจความสนใจและความหลงใหลของสมาชิกในทีมช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้ดีขึ้น บางครั้งอาจหมายถึงการชื่นชมเพื่อนร่วมงานในความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขา
การแสดงความสามารถเสมือนจริงสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับสิ่งนี้ได้ คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณจะได้แสดงด้านความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และการค้นพบความสนใจที่อาจตรงกันระหว่างคุณกับพวกเขาจะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น!
4. เวิร์กช็อปสร้างทีมออนไลน์
อีกช่องทางหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างทีมคือการจัดเวิร์กช็อปหรือการฝึกอบรมเสมือนจริง หัวข้อสามารถครอบคลุมถึงภาวะผู้นำในทีม ทักษะการสื่อสาร พลวัตของทีม และการพัฒนาวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน การจัดเวิร์กช็อปที่มีการจำลองบทบาทและการอภิปรายกลุ่มควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ในขณะที่เวิร์กช็อปเหล่านี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเติบโต การดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาทีม– การก่อตัว การเผชิญหน้า การสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และการยุติ เพียงแค่แน่ใจว่าคุณอยู่ตรงนั้นในทุกขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานของคุณ
5. การประชุมรับประทานอาหารกลางวันเสมือนจริง
อาหารเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการรวมผู้คนเข้าด้วยกัน การประชุมรับประทานอาหารกลางวันเสมือนจริงช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมารวมตัวกันทางออนไลน์ รับประทานอาหารด้วยกัน พูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ผ่านมื้ออาหาร ส่วนที่ดีคือ การประชุมเหล่านี้เรียบง่ายและจัดขึ้นได้ง่ายมาก
นอกจากนี้ การนัดพบกันเสมือนจริงในช่วงอาหารกลางวันสัปดาห์ละครั้งเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์นอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องงาน ใช้การประชุมเสมือนจริงเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของคุณ—ความชอบด้านอาหาร ร้านอาหารโปรด และวิธีที่พวกเขาชอบใช้เวลาว่างนอกเหนือจากงาน
6. คืนดูหนังผ่านออนไลน์
ทุกคนผูกพันกันผ่านอาหาร และภาพยนตร์ก็มาเป็นอันดับสอง
เพื่อปรับปรุงเกมการสร้างทีมเสมือนจริงของคุณ ให้พิจารณาการจัดคืนภาพยนตร์เสมือนจริงที่สมาชิกทีมสามารถชมภาพยนตร์ร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิงที่ซิงโครไนซ์
ตัวอย่างเช่นNetflix Partyคือปลาใหญ่ในระบบนิเวศของงานเลี้ยงดูหนังออนไลน์จากระยะไกลในตอนนี้ มันทำงานเป็นโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สูงสุด 50 คนสามารถดูอะไรก็ได้บน Netflix พร้อมกัน
ในทำนองเดียวกัน แอปของบุคคลที่สาม เช่น Scener ช่วยให้สามารถรับชมจากระยะไกลผ่าน Netflix, Disney+, HBO และอื่นๆ ได้
7. การทำสมาธิหรือโยคะเป็นกลุ่ม
ในฐานะผู้นำทีมที่ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมการทำงานสามารถสร้างความเครียดได้มากเพียงใด คุณต้องส่งเสริมทีมของคุณผ่านกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต
หากคุณสนใจการนั่งสมาธิและโยคะ คุณสามารถนำเซสชั่นออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลาย ความตระหนักรู้ และบรรเทาความเครียดให้กับสมาชิกในทีมได้ หากคุณไม่ถนัด คุณสามารถจัดเซสชั่นโยคะ/นั่งสมาธิแบบกลุ่มโดยใช้คำแนะนำผ่านวิดีโอจาก YouTube ที่ช่วยให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากความเครียดได้เป็นอย่างดี!
8. คลาสสอนทำอาหารออนไลน์
คุณทำอาหารไหม? ถ้าใช่ บางทีคุณอาจสอนสูตรอาหารให้ทีมของคุณสักหนึ่งหรือสองสูตร หรือแม้แต่เรียนรู้สูตรโปรดของพวกเขาบ้างก็ได้
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจให้สมาชิกในทีมเป็นผู้นำในการจัดคลาสทำอาหารออนไลน์ก็ได้ หากไม่มีใครในทีมของคุณทำอาหารเลย ลองจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้จากวิดีโอมากมายที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตกันดูสิ!
9. เซสชันตลกออนไลน์
อะไรคือสิ่งที่ทุกคนรัก ยกเว้นการกิน? หัวเราะ แน่นอน!
คุณสามารถจัดเซสชั่นคอมเมดีออนไลน์กับทีมของคุณได้ ที่ทุกคนสามารถแชร์มุกตลกเกี่ยวกับกันและกันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ คุณอาจค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ของเพื่อนร่วมงานในด้านการแสดงสแตนด์อัพคอมเมดีก็ได้! นอกจากนี้ การให้โอกาสทีมของคุณได้แซวคุณเกี่ยวกับนิสัยแปลก ๆ ของคุณอย่างเปิดเผย และรับมันเหมือนเป็นกีฬา จะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำทีมที่เจ๋งที่สุดเลย!
10. การท้าทายฟิตเนสออนไลน์
หากมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนได้เรียนรู้จากปี 2020 และ 2021 ก็คือความสำคัญของร่างกายที่แข็งแรงเพื่อรองรับจิตใจที่มั่นคง การตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพร่วมกันไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และผลลัพธ์โดยรวมย่อมสะท้อนออกมาในผลงานของโครงการต่าง ๆ ของคุณอย่างแน่นอน!
กำลังมองหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงอยู่หรือไม่? นี่คือกิจกรรมสร้างทีมเพิ่มเติมสำหรับทีมระยะไกลของคุณ
เกม, แบบทดสอบ, และคำถามความรู้ทั่วไป
11. คืนแห่งเกมกระดานเสมือนจริง
12. บิงโกเสมือนจริง
13. เกมความเป็นจริงเสริม
14. เกม 'ไม่เคยทำ' แบบออนไลน์
15. ความท้าทายในรายการที่ต้องทำก่อนตาย
16. แบบทดสอบบุคลิกภาพ
17. เกม 'การสนทนาด้วยอิโมจิ' เสมือนจริง
18. การถอดรหัสเสมือนจริง
19. การสืบสวนคดีฆาตกรรมเสมือนจริง
20. คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
21. เกมตอบคำถามออนไลน์
22. การล่าสมบัติเสมือนจริง
23. การสาธิตและบอกเล่าเสมือนจริงในระยะห่างที่ปลอดภัย
24. ห้องหลบหนีเสมือนจริง
25. การแข่งขันทายอีโมจิ
26. คำถามเสมือนจริง 'ฉันคือใคร'
27. คำถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเครื่องย้อนเวลาออนไลน์
28. เดาคำขวัญ
29. คำถามเกี่ยวกับโลโก้
30. คำถามตอบสนุกเกี่ยวกับพอดแคสต์
31. พิเศษวันศุกร์ – 'รู้จักทีมของคุณ' พบปะเสมือนจริง
32. เกมแข่งรถเสมือนจริง
33. การประลองห้าปลายนิ้วเสมือนจริง
อาหารและเครื่องดื่ม
34. การเที่ยวผับเสมือนจริง
35. คลาสผสมเครื่องดื่มเสมือนจริง
36. งานเลี้ยงขนมหวานดิจิทัล
37. เวลามีความสุขเสมือนจริง
38. ชมรมทำอาหารจากตำราอาหาร
39. การแข่งขันทำอาหารจากเรื่องน่ารู้
ดนตรีและการเต้นรำ
40. การร้องคาราโอเกะเสมือนจริง
41. การเขียนบทละครร่วมกันออนไลน์
42. ปาร์ตี้เต้นรำเสมือนจริง
43. คืนไมค์เปิดเสมือนจริง
44. การแข่งขันคาราโอเกะกลุ่ม
45. การแข่งขันดีเจเสมือนจริง
46. การแจมดนตรีออนไลน์
47. การทำงานร่วมกันในเพลย์ลิสต์กลุ่ม
48. 'ทายเพลงนี้' ความท้าทาย
การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
49. ถ้าคุณเป็น X (ซีอีโอ, ดาราภาพยนตร์ หรือบทบาทที่รู้จักในลักษณะเดียวกัน) จะเป็นอย่างไร
50. ความท้าทายการแชร์รูปภาพ
51. เซสชันการแสดงสดเสมือนจริง
52. การประกวดเขียนสร้างสรรค์ทางไกล
53. ความท้าทายการเขียนบทละครดิจิทัล
54. การเล่าเรื่องทางไกล
55. ความท้าทายศิลปะเสมือนจริง
56. เซสชันจิบเครื่องดื่มและวาดภาพทางไกล
57. เซสชันการประดิษฐ์ระยะไกล
58. ศิลปะพิกเซลในสเปรดชีต
59. ความท้าทายงานฝีมือ DIY
60. เซสชันพับกระดาษเสมือนจริง
61. การร่วมมือทางศิลปะดิจิทัล
62. แฟชั่นโชว์เสมือนจริง
63. ความท้าทายในการตกแต่งบ้านด้วยตนเอง
64. การประกวดถ่ายภาพภายในทีม
65. คลาสวาดเส้นออนไลน์
การแสวงหาทางปัญญา
66. ชมรมโต้วาที
67. เซสชันซูโดกุเสมือนจริง
68. ชมรมหนังสือเสมือนจริง
69. ชั่วโมงแห่งพลัง
70. สงครามสเปรดชีต
กิจกรรมสร้างทีมแบบมีส่วนร่วม
71. การแสดงบทบาทผู้นำ
72. การเฉลิมฉลองชัยชนะประจำสัปดาห์
73. การประชันเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
74. ความท้าทายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
75. วันแลกเปลี่ยนแผนก
76. เวิร์กช็อปเสมือนจริงด้านการสื่อสาร
77. การประชุมระดมความคิดออนไลน์
78. การไล่ล่าทีมเสมือนจริง
79. โครงการพี่เลี้ยงระหว่างแผนก
80. เกมเจรจาต่อรอง 'ดีลหรือไม่มีดีล'
81. วันสลับแผนก
82. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
83. ผู้ระดมทุนออนไลน์
84. การสร้างบุคลิกภาพลูกค้า
85. ซานต้าลับโลกเสมือนจริง
86. วงกลมแห่งความกตัญญู
87. การสร้างเรื่องราวแบบทีมเสมือนจริงด้วยวัตถุรอบตัวคุณ
88. ประสบการณ์การสร้างทีมเสมือนจริง
89. กลุ่มสนับสนุนเสมือนจริงเพื่อสังคม
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
90. เซสชั่นแลกเปลี่ยนหนังสือ
91. การบรรยายการเดินทางเสมือนจริง
92. ทัวร์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
93. ร้านขายต้นไม้เสมือนจริง
94. วันสปาทำเองที่บ้าน
95. แบ่งปันคำคมจากภาพยนตร์โปรด
96. การหลบหนีสู่ธรรมชาติแบบดิจิทัล
97. การสนทนาชมรมหนังสือทางไกล
98. การแลกเปลี่ยนภาษาเสมือนจริง
99. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเสมือนจริง
100. การอภิปรายในคณะกรรมการที่หลากหลาย
เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมเสมือนจริง
ตอนนี้คุณมีรายการกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่ดีที่สุดแล้ว คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการกิจกรรมเหล่านั้น ก่อนที่คุณจะเลือกกิจกรรมสำหรับเดือนนี้ ควรหารือกับสมาชิกคนอื่น ๆ ก่อน
ใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUpเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และขอคำแนะนำจากสมาชิกในทีมของคุณ มีกิจกรรมสนุกๆ มากมายในรายการของเราด้านบนที่คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนของเรา
เมื่อคุณมีกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่เหมาะสมแล้ว คุณต้องมั่นใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น เนื่องจากสมาชิกในทีมของคุณอาจอยู่ในส่วนต่างๆ ของโลก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกกิจกรรมลงในปฏิทินของพวกเขาและเตือนพวกเขาเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ด้วยClickUp Reminders คุณจะไม่ต้องยุ่งยากกับการส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิกในทีมด้วยตนเองอีกต่อไป ระบบจะแจ้งเตือนสมาชิกโดยอัตโนมัติและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสนุก ๆ อย่างครบถ้วน
ในขณะที่กิจกรรมสร้างทีมเป็นเพียงความสนุกและเกม แพลตฟอร์มของเรายังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมระยะไกลของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
ClickUp Teamsช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมที่กระจายตัวอยู่ได้, จัดการเป้าหมายร่วมกัน, และติดตามความคืบหน้าได้
เมื่อทำงานร่วมกับทีมเสมือนจริง มีโอกาสที่จะเกิดการสื่อสารผิดพลาดหากคุณพึ่งพาการประชุมเพียงอย่างเดียว คุณจำเป็นต้องแสดงภาพกระบวนการ แผนการดำเนินงาน และความคืบหน้าเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
นั่นคือสิ่งที่ClickUp Dashboardsของเราซึ่งมีความดึงดูดทางสายตาจะช่วยคุณทำได้อย่างแน่นอน พวกมันจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมายของทีม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมจะช่วยให้พวกเขารู้สึกรับผิดชอบตลอดเวลา
คุณสมบัติของงานใน ClickUpช่วยเพิ่มการรับผิดชอบและการหารือในทีมให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น, มอบหมายงานพร้อมความคิดเห็น,บันทึกและแชร์คลิปเสียง, และเพิ่มลำดับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนในทีมทราบว่าจะต้องทำอะไรก่อน
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันในClickUp Docsยังช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใด (เหมาะมากสำหรับทีมที่ทำงานแบบไฮบริดและทางไกล!) ฟีเจอร์Chat Viewยังช่วยให้คุณสามารถสนทนากับทีมได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย หากคุณต้องการ คุณสามารถนัดหมายการประชุมผ่าน Zoom ได้ภายใน ClickUp เลย
โบนัส: ทีมของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน?ทำแบบทดสอบประสิทธิภาพเพื่อค้นหาคำตอบ!
รักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีมระยะไกลด้วย ClickUp
การทำให้ทีมระยะไกลของคุณสนุกกับการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ! ลองใช้แนวคิดการสร้างทีมเสมือนจริงที่แนะนำหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ เพื่อทำลายความซ้ำซากจำเจในการทำงานและทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้น
อีกวิธีหนึ่งในการรักษาประสิทธิภาพของทีมเสมือนของคุณคือการใช้อุปกรณ์จัดการงานแบบร่วมมือกัน เช่น ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทั้งทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วโลก
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การทำงานระยะไกลง่ายขึ้นด้วย ClickUp หรือไม่?จองการสาธิตวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. กิจกรรมสร้างทีมสำหรับการทำงานเสมือนจริงคืออะไร?
กิจกรรมการสร้างทีมเสมือนจริงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในหมู่สมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกล
กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมเสมือนจริง เช่น แบบทดสอบสนุก ๆ หรือเกมออนไลน์ เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมได้รู้จักกันมากขึ้น
2. คุณสร้างทีมเวิร์กออนไลน์ได้อย่างไร?
การทำงานเป็นทีมออนไลน์เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มการจัดการงาน เช่น ClickUp
สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น กิจกรรม และเกมที่สมาชิกในทีมทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้ขณะทำงานจากที่บ้าน
เป้าหมายคือการรวมทีมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ส่วนใดของโลกก็ตาม
3. คุณสร้างจิตวิญญาณทีมแบบออนไลน์ได้อย่างไร?
การสร้างจิตวิญญาณของทีมในรูปแบบเสมือนจริงต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และความพยายามอย่างมีจุดมุ่งหมาย
เริ่มต้นด้วยการกำหนดตารางการประชุมออนไลน์เป็นประจำ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ใช้แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอสำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเพื่อจำลองความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องเดียวกัน. ผสานกิจกรรมการสร้างทีมเสมือนจริง เช่น เกมออนไลน์, แบบทดสอบ, หรือการแข่งขันที่ส่งเสริมการร่วมมือและการทำงานเป็นทีมในรูปแบบที่สนุกสนาน.