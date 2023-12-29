การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง: คู่มือของคุณสู่ขั้นตอนการพัฒนากลุ่ม

การสร้างทีมที่ดีไม่ใช่เกม แม้ว่าจะคล้ายกับการต่อจิ๊กซอว์ก็ตาม 🧩
คุณต้องตรวจสอบความสามารถและความสามารถของผู้คนอย่างรอบคอบ และลงทุนเวลา ความเป็นผู้นำ ทักษะการโน้มน้าวใจ และทรัพยากรทางการจัดการของคุณเพื่อรวมผู้คนจากพื้นหลังที่หลากหลายให้มาเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายร่วมกัน. เพียงเท่านี้คุณจึงจะสามารถสร้างกลุ่มที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้.
อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้! เมื่อคุณรวบรวมทีมของคุณแล้ว คุณต้องพัฒนาทีมจากกลุ่มบุคคลให้กลายเป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามัคคี
ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ห้าขั้นตอนการพัฒนาทีม และเข้าใจวิธีการจัดการเพื่อให้สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าการพัฒนาทีมคืออะไรกันแน่
การพัฒนาทีมคืออะไร?
เช่นเดียวกับที่เราผ่านช่วงการเติบโตต่างๆ ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ ทีมก็เช่นกันต้องผ่านกระบวนการพัฒนาที่ยาวนานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น หลายขั้นตอน
หากคุณเป็นผู้นำทีมที่ต้องการดึงศักยภาพสูงสุดออกมาจากสมาชิกในทีมแต่ละคน การเข้าใจกระบวนการพัฒนาอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ต้องเข้าใจเส้นทางการเติบโตของลูกอย่างเต็มที่ แนวคิดเรื่องขั้นตอนการพัฒนาทีมจึงเป็นกรอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้
5 ขั้นตอนของการพัฒนาทีม
ขั้นตอนการพัฒนาทีมทั้งห้าขั้นถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Bruce Tuckman ในปี 1965 ในบทความชื่อ ลำดับการพัฒนาในกลุ่มเล็ก Tuckman อธิบายว่าทีมขนาดเล็กเริ่มต้นวงจรชีวิตของพวกเขาในขั้นตอนการจัดตั้งและสิ้นสุดในขั้นตอนของการยุติ การเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้และบทบาทของคุณในฐานะผู้นำหรือสมาชิกในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามร่วมกันของคุณจะประสบความสำเร็จ มาแยกแยะรายละเอียดกัน
ขั้นตอนที่ 1: การก่อตัว
เมื่อสมาชิกในทีมของคุณมารวมตัวกันที่โต๊ะเป็นครั้งแรก โดยปกติแล้วจะมีความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย แม้ว่าบางคนจะรู้จักกันมาก่อน แต่ก็มีความเข้าใจในสไตล์การทำงานหรือวิธีการจัดการโครงการของแต่ละคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กล่าวโดยสรุป พื้นฐานของความสัมพันธ์ในการทำงานของทีมคุณกำลังเริ่มก่อตัวขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ระยะนี้เรียกว่าระยะการสร้างทีมหรือระยะเริ่มต้น (forming stage) 🧱
แต่ในขณะเดียวกัน มีความกระตือรือร้นอย่างมาก ในหมู่สมาชิกทีมระหว่างช่วงนี้ พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่และทำงานร่วมกับคนใหม่ ความกระตือรือร้นนี้อาจแสดงออกมาเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรือความวิตกกังวล หากพวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถเท่ากับสมาชิกบางคนในทีม
บทบาทของผู้นำทีม
ในฐานะผู้นำทีม บทบาทของคุณในระยะแรกของการพัฒนาทีมคือการทำให้ทุกคนคุ้นเคยกับ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตนเอง รวมถึงของสมาชิกในทีมด้วย ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกันและการพัฒนาทีมโดยรวม💁
นอกจากนี้ คุณยังมีความรับผิดชอบในการตอบคำถามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นของสมาชิกในทีมของคุณอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ คุณยังต้องช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเขาโดยการแจ้งให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เฉพาะนี้เพียงอย่างเดียวหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงทักษะและความสามารถของพวกเขาแล้ว
ขั้นตอนที่ 2: การเผชิญหน้า
เมื่อสมาชิกในทีมได้รู้จักกันและเริ่มทำงานร่วมกันในโครงการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจเกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น:
- สมาชิกในทีมบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานของผู้อื่น
- บางคนอาจมีมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีการดำเนินโครงการ
- บางคนอาจรู้สึกวิตกกังวลเนื่องจากข้อมูลล้นเกิน
และอย่าลืมว่าสมาชิกในทีมบางคนอาจมี ความทะเยอทะยานหรือวาระส่วนตัว ของพวกเขาเองที่ต้องการผลักดันเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ว
ปัญหาทั้งหมดนี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมระยะที่สองของการพัฒนาทีมจึงถูกเรียกว่าระยะ การปะทะ ⛈️
บทบาทของผู้นำทีม
ขั้นตอนนี้สามารถทำให้ทีมประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้นำทีมจัดการกับมัน ดังนั้นให้ระวังวิธีที่คุณนำทีมผ่านขั้นตอนนี้ไป หากคุณได้อธิบายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมทุกคนอย่างชัดเจนในขั้นตอนแรก งานของคุณจะง่ายขึ้น แต่หากคุณสังเกตเห็นความสับสนและความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ นั่นคือเวลาที่คุณต้องกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนอีกครั้ง (อาจใช้ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคน)
หากมีความไม่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ การ ระบุภารกิจและเป้าหมายของทีมอย่างชัดเจน สามารถช่วยให้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ การทำเช่นนี้สามารถให้ความกระจ่างที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่ทีมทั้งหมด และช่วยให้ตัดสินใจเลือกแนวทางและทิศทางที่เหมาะสมที่สุดของโครงการที่ทุกคนสามารถยอมรับได้ 🤝
สุดท้ายนี้ อย่ากลัวความขัดแย้ง แม้ว่าความขัดแย้งอาจส่งผลร้ายแรงได้หากไม่มีการจัดการทีมที่เหมาะสม แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป ในความเป็นจริง ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติและอาจเป็นสัญญาณว่าสมาชิกในทีมกำลังทุ่มเทความหลงใหลและความรู้ทั้งหมดของพวกเขาให้กับโครงการ
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ อย่างทันท่วงทีกับผู้มีอำนาจแทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือปกปิดปัญหาเหล่านี้ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายต่อโครงการของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: การสร้างมาตรฐาน
ตามชื่อของมันอาจบ่งชี้ไว้ ระยะนี้หมายถึงการ ทำให้เป็นปกติ ของพายุที่สะสมอยู่ระหว่างสมาชิกทีมในระยะก่อนหน้า สมาชิกทีมได้ปรับตัวเข้ากับแนวทางอาชีพของกันและกันอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นผู้รับฟังคำแนะนำที่สร้างสรรค์จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการได้
บทบาทของผู้นำทีม
เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเริ่มเข้าใจกันและกัน รวมถึงทิศทางของโครงการ งานของคุณคือการต่อยอดจิตวิญญาณความเป็นทีมที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ ด้วยการกำหนดและปรับแต่งกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณมีขั้นตอนการทำงานอยู่แล้ว ให้ปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการ รวมถึงบุคลิกภาพและรูปแบบการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณ ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมรู้สึกหงุดหงิดกับจำนวนครั้งที่พวกเขาต้องอัปเดตสถานะโครงการ คุณสามารถปรับปรุงขั้นตอนนี้ให้คล่องตัวขึ้นโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการ
เวทีการแสดงคือช่วงเวลาที่ทีมของคุณบรรลุ ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะนี้ สมาชิกในทีมน่าจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมในฐานะหน่วยที่กลมเกลียวกัน สิ่งนี้อาจเห็นได้จากระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและจำนวนความขัดแย้งที่ลดลง 🤩
บทบาทของผู้นำทีม
เมื่อสมาชิกในกลุ่มของคุณบรรลุเป้าหมายของโครงการทีละคน ถึงเวลาแล้วที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันของคุณ นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการ ประเมินผลผลิตของพวกเขาและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกับผู้ที่อาจยังไม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้ คุณควรให้กำลังใจตัวเองด้วยสำหรับการนำทีมของคุณมาถึงจุดนี้
ขั้นตอนที่ 5: การพักการประชุม
ขั้นตอนที่ห้าบางครั้งเรียกว่าขั้นตอน การไว้ทุกข์ เนื่องจากเกิดขึ้นเมื่อโครงการได้สิ้นสุดลงหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้ว สมาชิกในทีมอาจเข้าสู่ช่วงที่มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำเนื่องจากคาดการณ์ถึงการสิ้นสุดของทีม
พวกเขาอาจประสบปัญหาในการทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ อยู่ระยะหนึ่งเช่นกัน สาเหตุหลักเป็นเพราะพวกเขาคุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานของเพื่อนร่วมงานเดิม ๆ นี่เองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นวงจรการพัฒนาทีมใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องยาก—สมาชิกในทีมต้องหลุดพ้นจากวิธีการเดิม ๆ และยอมรับสิ่งใหม่ ๆ
บทบาทของผู้นำทีม
เฉลิมฉลองสิ่งที่คุณและสมาชิกในทีมได้ทำสำเร็จ และไตร่ตรองถึงสิ่งที่สามารถทำได้ดีขึ้น บทเรียนที่ได้รับ เหล่านี้สามารถเป็นแม่แบบแผนการพัฒนาที่มีค่าอย่างยิ่งเมื่อสร้างทีมครั้งต่อไปของคุณ
นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์พลุ่งพล่านเมื่อสมาชิกในทีมตระหนักว่าการเดินทางของพวกเขากับโครงการและผู้คนซึ่งพวกเขาได้ทุ่มเททั้งใจและวิญญาณกำลังจะสิ้นสุดลง ในฐานะผู้นำ คุณมีความรับผิดชอบที่จะช่วยให้พวกเขายอมรับช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า
วิธีจัดการขั้นตอนการพัฒนาทีมด้วย ClickUp
เราได้สำรวจแล้วว่าผู้นำควรจัดการกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาทีมอย่างไร อย่างไรก็ตาม การนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงและทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แม้แต่สำหรับผู้จัดการที่มีทักษะสูงก็ตาม นอกจากนี้ สมาชิกในทีมอาจประสบปัญหาในการเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เช่นกัน 🤔
นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรอย่างClickUpเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ (และทีมของคุณ)ฟีเจอร์การจัดการโครงการของClickUp อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทีม ด้วยเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การปรับแต่งกระบวนการทำงาน และการติดตามเป้าหมาย มาดูกันว่า ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินโครงการได้อย่างไร
การเข้าใจบทบาท, ความรับผิดชอบ, และกระบวนการทำงาน
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละช่วงเวลา คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการทำงานให้สำเร็จ หรือเพิ่มไฟล์ ความคิดเห็น หรือแท็กเพื่อบริบทเพิ่มเติม นอกจากนี้ งานยังสามารถเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย 🙂
มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp (เช่น แผนภูมิแกนต์, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน ฯลฯ) ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างชัดเจน เพื่อการจัดการและการประสานงานในทีมที่ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น มุมมองบอร์ดและรายการจะแสดงภาพรวมของงานและความคืบหน้าของโครงการอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่มุมมองปฏิทินจะช่วยให้คุณเห็นกำหนดส่งงานและตารางเวลาของทีมได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกมุมมองทีม และมุมมองส่วนตัว (ฉัน)ซึ่งช่วยให้คุณสลับโฟกัสจากงานส่วนตัวไปยังสิ่งที่ทั้งทีมกำลังทำได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถสร้างวิกิทั้งหมดสำหรับโครงการของคุณที่สมาชิกในทีมสามารถอ้างอิงได้เมื่อมีข้อสงสัยโดยใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารของแพลตฟอร์ม มันทำหน้าที่เป็นตัวแก้ไขข้อความในตัวสำหรับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายและแนบไปกับงานหรือแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณ
สุดท้าย ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายและเป้าหมายย่อยที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ ซึ่งทีมและพนักงานแต่ละคนของคุณต้องบรรลุ
การร่วมมือกับสมาชิกในทีม
แม้ว่าจะมีแอปสำหรับการทำงานร่วมกันมากมายในตลาดปัจจุบัน การมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันในตัวแพลตฟอร์มการจัดการโครงการหลักของคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการสลับบริบท โชคดีที่ ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมของคุณ 👯
ตัวอย่างเช่นClickUp Whiteboardsช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนและมองเห็นกระบวนการต่างๆ ได้โดยใช้โน้ตติด, ภาพวาด, บล็อกข้อความ ฯลฯ ด้วยมุมมอง ClickUp Chat สมาชิกในทีมของคุณสามารถสื่อสารกันและถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานได้ ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแท็ก, การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันในไฟล์และทรัพยากรอื่นๆ ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ได้ClickUp Mind Mapsช่วยให้พวกเขาสามารถร่างกระบวนการทำงานของทีม พร้อมฝังงานต่าง ๆ ลงไปในแผนผัง เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นและดำเนินการได้ง่าย
การติดตามสถานะโครงการและประสิทธิภาพการทำงาน
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามโครงการได้โดยการให้คุณตรวจสอบเป้าหมายของทีม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และผลผลิตของสมาชิกทีมทุกคนบนแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้
และด้วยClickUp Team Insights และ Reporting คุณสามารถติดตามและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของทีมหรือเมตริกอื่นๆ จากแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในรูปแบบรายงานที่สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตรายงานที่พร้อมใช้งาน 📄
ClickUp: อาวุธลับของคุณเพื่อการพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีอีกมากมายที่สามารถทำได้เพื่อจัดการทีมและโครงการของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp—ฟีเจอร์ที่กล่าวถึงที่นี่เป็นเพียง ส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้ เท่านั้นสำรวจส่วนที่เหลือโดยการสมัครใช้ ClickUp ฟรีและดูว่ามันช่วยให้คุณและทีมของคุณประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทีม 🤞