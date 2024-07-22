10 แม่แบบแผนพัฒนาทีมฟรีใน Excel & ClickUp

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้นำธุรกิจ หรือผู้จัดการ ทีมของคุณคือสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ การลงทุนเวลาและความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาประสบความสำเร็จหมายถึงพนักงานที่มีความสุขมากขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญยิ่งขึ้นในระดับบริษัท
แต่คุณจะสร้างทีมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ก้าวสู่ความสำเร็จใหม่ ๆ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วราวกับแสงได้อย่างไร? ⚡
วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการสร้างแผนพัฒนา แผนเหล่านี้สามารถช่วยได้ตั้งแต่การส่งเสริมทักษะใหม่ไปจนถึงการ วางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากร
แผนการพัฒนาไม่ได้มีไว้สำหรับทีมเท่านั้น พวกมันมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะของคุณเองและกลายเป็นผู้นำที่ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะสนใจการพัฒนาทีมมืออาชีพหรือการพัฒนาตนเอง รายการเทมเพลตแผนพัฒนาฟรี 10 แบบนี้จะช่วยให้คุณวางรากฐานสู่ความสำเร็จได้
แผนพัฒนาคืออะไร?
แผนพัฒนาคือกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ สนับสนุนการเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยทั่วไปแผนเหล่านี้จะประกอบด้วยรายละเอียดของทักษะที่ต้องพัฒนา แผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทรัพยากรที่จำเป็น และกรอบระยะเวลา
แผนการพัฒนาถูกสร้างขึ้นร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้จัดการโดยตรง ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการ
แผนการพัฒนาส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายทางอาชีพ. ต่อมา ความแข็งแกร่งและความสามารถจะถูกเน้นย้ำในขณะที่จุดอ่อนจะถูกระบุ. สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของสิ่งที่พนักงานทำได้ดีอยู่แล้วและเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุง.
จากการหารือเหล่านี้ พนักงานและผู้จัดการควรสำรวจโอกาสในการพัฒนาต่อไป การวางแผนการดำเนินการจากเป้าหมายอาชีพเป็นต้นมา จะมีการจัดทำแผนการดำเนินการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงประเภทของทรัพยากรที่จำเป็น เช่น โปรแกรมฝึกอบรมและเวิร์กช็อป
แม่แบบแผนพัฒนาช่วยลดความไม่แน่นอนในกระบวนการ โดยจัดระเบียบแนวคิดและขั้นตอนต่าง ๆ ภายในแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังให้กรอบการทำงานและระบบติดตามเพื่อบริหารความคืบหน้าตลอดเส้นทาง
ใช้แบบแผนการพัฒนาเพื่อประหยัดเวลาและเริ่มสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับพนักงานแต่ละคน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการพัฒนาที่ดี?
แผนการพัฒนาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความสำเร็จ และช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานเกินไป แผนเหล่านี้ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้
แผนการพัฒนาที่ดีจะมีลักษณะดังนี้:
- สร้างการจัดระเบียบที่ชัดเจน: มองหาแม่แบบแผนพัฒนาที่มีแผนผังองค์กรและตารางเพื่อช่วยติดตามทักษะและขั้นตอนของรายการที่ต้องดำเนินการ
- ระบุ เป้าหมายทางอาชีพ อย่างชัดเจน: เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ให้เลือกเทมเพลตที่เน้นจุดแข็งและวิธีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถระบุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน
- มีแผนปฏิบัติการ: แผนจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มองหาแม่แบบที่จัดวางเส้นทางและขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่งข้อเสนอ: เทมเพลตที่ดีที่สุดคือเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- อัตโนมัติการทำงาน: แม่แบบแผนการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมจะมีคุณสมบัติเพื่ออัตโนมัติการทำงานตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาของคุณ
10 แม่แบบแผนพัฒนาที่พร้อมใช้งาน
ใช้แบบแผนการพัฒนาพนักงานต่อไปนี้เพื่อช่วยเหลือพนักงานในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ สร้างแผนการกระทำที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากแต่ละแบบแผนให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทคุณ
ทบทวนกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
1. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง (PDP) ของ ClickUpช่วยให้ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง สร้างแผนปฏิบัติการ และติดตามตัวชี้วัดความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายสำหรับบทบาทปัจจุบันของคุณ ระบุความสามารถที่มีอยู่ และกำหนดความต้องการในการพัฒนา ใช้ClickUp Docsสำหรับกระบวนการระดมความคิดของคุณ ?
ต่อไป ตั้งเป้าหมายและงานที่สามารถบรรลุได้สำหรับแผนการพัฒนาอาชีพของคุณ สิ่งเหล่านี้ควรสามารถวัดผลได้ และควรจัดสรรเวลาเพื่อทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รักษาความรับผิดชอบโดยการกำหนดสถานะเฉพาะสำหรับแต่ละงาน เช่น บรรลุเป้าหมายแล้ว, ยังไม่ได้เริ่ม, หยุดชั่วคราว, หรือเป็นไปตามแผน
ใช้มุมมองที่กำหนดเองต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ มุมมองแผนการดำเนินงานจะแสดงรายการที่ต้องทำทั้งหมดของคุณและแผนที่เส้นทางทีละขั้นตอนสู่เป้าหมายการพัฒนา มุมมอง PD ต่อไตรมาสและตัวติดตามความก้าวหน้าช่วยให้คุณติดตามความสำเร็จตลอดเส้นทาง
2. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
ด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp ทีมของคุณจะพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ใช้เทมเพลตแผนพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างแผนงานที่ปรับแต่งและครอบคลุมสำหรับทั้งพนักงานและทีมทั้งหมด ?️
เริ่มต้นด้วยการประเมินทักษะปัจจุบันของแต่ละคนในทีม ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างรายการวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ระบุทรัพยากรจัดการความรู้ที่สมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องใช้ และจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายระยะยาว
เทมเพลตนี้ช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่ายและทำให้กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ใช้สถานะงานที่แสดงด้วยสีเพื่อติดตามความคืบหน้า เปลี่ยนมุมมองเพื่อดูความคืบหน้าของทั้งแผนกโดยรวม
เป็นไปได้ด้วยซ้ำที่จะเข้าไปดูแผนรายบุคคลและสรุปการทบทวนของพนักงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
ความสามารถในการติดตามเวลาและการทำงานอัตโนมัติ (เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมล) ช่วยให้ทุกคนทำงานตามกำหนดเวลา และให้คุณปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการได้ตามต้องการเพื่อให้โปรแกรมการพัฒนาอยู่ในเป้าหมาย
หากสมาชิกทีมคนใดล้าหลัง ให้กำหนดเวลาการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาแผนการพัฒนาพนักงานของคุณ
3. แม่แบบแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUp
ในขณะที่แผนการพัฒนาตนเองและพนักงานช่วยให้คุณสร้างทักษะจากพื้นฐาน บางครั้งคุณอาจต้องการแนวทางระดับธุรกิจเพื่อการเติบโตด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาธุรกิจของ ClickUp คุณสามารถสร้างแผนธุรกิจสำหรับบริษัทของคุณโดยรวมได้
เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่กำลังขยายตัว แม่แบบแผนพัฒนาฉบับนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและเป้าหมายของบริษัท เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณจากนั้นสร้างโปรเจกต์หรือพื้นที่ใน ClickUpเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละเป้าหมาย ?
แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม มอบสิทธิ์การเข้าถึงให้พันธมิตร ที่ปรึกษา หรือผู้ฝึกอบรมสามารถเข้าถึงโครงการบางอย่างได้ จัดหมวดหมู่ของงานเพื่อให้เป็นระเบียบและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสิ่งต่างๆ เคลื่อนผ่านไปตามขั้นตอน
ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อดูความคืบหน้าของงานหรือเข้าสู่แผนภูมิแกนต์เพื่อสร้างตารางเวลาของงาน มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณเห็นได้ง่ายว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางหรือไม่ ในขณะที่มุมมองตารางจะแสดงว่างานแต่ละงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
4. แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp
เพิ่มโอกาสในการเติบโตในอาชีพและปรับปรุงการรักษาพนักงานด้วยเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การเน้นทักษะปัจจุบัน และการระบุใบรับรองใหม่เพื่อการเติบโตเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการกำหนดขอบเขตของกระบวนการพัฒนาและสร้างวิธีการวัดความสำเร็จ
เริ่มต้นด้วยการระบุความต้องการในการพัฒนาของแต่ละบุคคลในทีม จากนั้นให้ระบุทรัพยากรที่พวกเขาจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึงการเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ สัมมนาฝึกอบรมวิชาชีพ หรือโปรแกรมการให้คำปรึกษา
สร้างไทม์ไลน์เพื่อติดตามเป้าหมายและการเติบโตของพนักงาน จัดหมวดหมู่ภารกิจตามปริมาณความพยายามที่เกี่ยวข้อง ระดับผลกระทบ และสถานะปัจจุบัน เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพนักงานของคุณ
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
จัดระเบียบและสร้างแนวทางทีละขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของคุณด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART จาก ClickUp เทมเพลตฟรีนี้จะช่วยลดความสับสนด้วยการสร้างโครงสร้างและไทม์ไลน์ที่เรียบง่ายสำหรับเป้าหมายการพัฒนาของคุณ
สร้างงานใหม่สำหรับทักษะหรือเป้าหมายใหม่แต่ละอย่างที่คุณต้องการพิชิต กำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณมุ่งเน้นเวลาและความพยายามไปที่จุดที่คุณต้องการมากที่สุด
จัดระเบียบงานของคุณเป็นช่วงสั้น ๆ รายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้าโดยดูจากมุมมองต่าง ๆ ตั้งแต่รายการงานและแผนภูมิแกนต์ไปจนถึงภาพรวมของบอร์ด
แบ่งแผนงานของคุณออกเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ติดป้ายกำกับงานตามแผนกหรือชุดทักษะที่คุณต้องการ
เพิ่มการจัดอันดับความซับซ้อนของงานเพื่อให้เห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานใดที่ต้องใช้ความพยายามมากและงานใดที่ง่ายต่อการดำเนินการ ประเภทของงานและความคืบหน้าของเป้าหมายจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และกำลังก้าวหน้าไปอย่างไร ?️
6. แม่แบบแผนพัฒนา 30-60-90 วันของ ClickUp
สนับสนุนการเติบโตทางอาชีพและสร้างทีมซูเปอร์สตาร์ด้วยเทมเพลต 30-60-90 วันของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานและการพัฒนาง่ายขึ้น ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างคู่มือการฝึกอบรมมาตรฐาน (SOP)สำหรับทุกแผนก
กำหนดกระบวนการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายแบบ SMART จากนั้นสร้างขั้นตอนทีละขั้นตอนสำหรับผู้ฝึกอบรมและพนักงานเพื่อติดตามในช่วงระยะเวลา 30-60-90 วันถัดไป สุดท้าย ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเช่นผู้รับมอบหมายหลายคนทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าจะมีหลายคนเกี่ยวข้องกับงานเดียวก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างงานจะเน้นให้เห็นงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนเพื่อปลดล็อกงานอื่น ๆ
7. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
วิธีหนึ่งที่จะทำให้การเติบโตส่วนบุคคลเป็นจริงคือการสร้างเป้าหมายระยะสั้นและการฝึกฝนเข้าไปในกิจวัตรประจำวันใช้เทมเพลตแผนการกระทำรายวันของ ClickUpเพื่อระบุช่องว่างของทักษะและแบ่งโปรแกรมการพัฒนาที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยๆ ที่ทำได้ง่ายในแต่ละวัน
ประโยชน์หลักของเทมเพลตนี้คือเป้าหมายกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นนามธรรมที่ต้องพยายามทำเป็นครั้งคราว
แผนประจำวันส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทุกวันเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวม
เนื่องจากเป้าหมายหลักถูกแบ่งออกเป็นงานประจำวัน ให้ใช้เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องทำก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างงานจะแสดงรายการงานที่ขัดขวางความก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบว่าต้องจัดการกับงานใดก่อน
8. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
ในฐานะผู้นำทีม คุณอาจหลงใหลและมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาของพวกเขาได้ง่าย อย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองและจัดสรรเวลาให้กับการพัฒนาของคุณเองด้วย
ใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อติดตามเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและความก้าวหน้าตลอดเส้นทาง
ตั้งการแจ้งเตือนรายวันสำหรับเป้าหมายรายเดือนและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน รวมถึงเป้าหมายสำหรับเส้นทางอาชีพหรือนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพในแต่ละวันสำหรับทุกด้านของชีวิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานแต่ละอย่างมีกำหนดเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าและทำงานตามกำหนดเวลา
9. แม่แบบแผนการพัฒนาวิชาชีพส่วนบุคคล โดย Slideteam
อีกหนึ่งเทมเพลตที่ช่วยในการวางแนวทางเติบโตสำหรับพนักงานแต่ละคนคือเทมเพลตแผนพัฒนาบุคคลจาก Slideteam ใช้เทมเพลตแผนพัฒนาวิชาชีพนี้เพื่อกำหนดเกณฑ์สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและติดตามความสำเร็จ
จัดวางในรูปแบบการนำเสนอ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของโปรแกรมฝึกอบรม เน้นความสามารถ หารือเกี่ยวกับทักษะ และกำหนดเป้าหมายในไม่กี่สไลด์ง่ายๆ ???
ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการกำหนดแนวทางและกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการฝึกอบรมในทุกแผนก เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ให้ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp
10. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานด้วย Excel โดย PeopleGoal
แบบแผนการพัฒนา Excel ของ PeopleGoal เป็นหนึ่งในวิธีสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลสำหรับพนักงานที่มีส่วนร่วม เครื่องมือการจัดการโครงการนี้สร้างจุดเริ่มต้นสำหรับแผนการฝึกอบรมของคุณ
ทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อกรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ สำหรับเป้าหมายในอาชีพ, ทักษะ, ความรู้, และลักษณะส่วนตัว. ต่อไป, กำหนดสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรค และแยกแยะแต่ละขั้นตอนตามรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้น.
สร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการเติบโตส่วนบุคคลและพนักงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) สำหรับการปฐมนิเทศและฝึกอบรม หรือทำงานร่วมกับพนักงานรายบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ก็มีแม่แบบแผนพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ แต่ละแม่แบบสามารถปรับแต่งได้และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การจัดการโครงการขนาดใหญ่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนได้ทั้งหมดในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับตัวคุณเองและพนักงานของคุณ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขมากขึ้นนั้นง่ายกว่าที่เคย ✨