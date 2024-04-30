10 กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (พร้อมแบบฟอร์ม)

คุณเคยรู้สึกกังวลเมื่อพนักงานคนสำคัญประกาศเกษียณอายุหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณยังไม่มีแผนสืบทอดตำแหน่ง การจดจำไว้เสมอว่าไม่มีใครที่ขาดไม่ได้ และการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นพร้อมแผนสืบทอดตำแหน่งจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งคือกระบวนการเชิงรุกในการระบุ พัฒนา และเตรียมพนักงานที่มีความสามารถเพื่อเติมเต็มตำแหน่งสำคัญภายในองค์กรในอนาคต
มันไม่ใช่แค่การหาคนมาแทนที่เท่านั้น แต่เป็นการสร้างแหล่งผู้นำในอนาคตที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ที่จำเป็นในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
แผนการสืบทอดตำแหน่งที่แข็งแกร่งมอบประโยชน์มากมายให้กับองค์กร: ช่วยลดการหยุดชะงักที่เกิดจากการลาออกของพนักงาน, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเติบโตของพนักงาน, และรับประกันว่าความรู้ขององค์กรจะถูกเก็บรักษาไว้
การวางแผนสำหรับอนาคต คุณยังปกป้องความมั่นคงของบริษัทของคุณ และปูทางสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
บล็อกโพสต์นี้เจาะลึก 10 กลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ พร้อมด้วยเทมเพลตดาวน์โหลดฟรีเพื่อเริ่มต้นได้ทันที!
อะไรคือการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง?
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กรที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งงานของพนักงานสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อบุคคลเหล่านั้นออกจากตำแหน่ง โดยมุ่งเน้นการระบุและพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพสูงเพื่อเติมเต็มบทบาทสำคัญเหล่านี้ในอนาคต
มันไม่ใช่แค่การเติมเก้าอี้ที่ว่างเปล่า แต่เป็นการสร้างทีมผู้นำที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทของคุณให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้การวางแผนการสืบทอดในทางปฏิบัติ
แผนการจัดการสืบทอดตำแหน่งที่มีการวางแผนอย่างดีสามารถ
- รักษาความรู้ขององค์กร: เมื่อบุคลากรอาวุโสออกจากองค์กร ความเชี่ยวชาญที่มีค่าของพวกเขาจะยังคงอยู่ภายในองค์กร ทำให้การถ่ายโอนความรู้เป็นไปอย่างราบรื่นตัวอย่างที่ดีคือแผนการที่ IBM ดำเนินการในช่วงทศวรรษ 1980เมื่อการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เริ่มเข้ามาทำลายธุรกิจเมนเฟรมของพวกเขา
- เสริมสร้างขวัญกำลังใจ: พนักงานได้รับประโยชน์จากเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เช่นเดียวกับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีซึ่งมีโครงสร้างการเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนสามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้มีความมุ่งมั่น แผนการสืบทอดตำแหน่งที่แข็งแกร่งยังช่วยสร้างความชัดเจนและส่งเสริมการเติบโต
- หลีกเลี่ยงความสับสน: ไม่ต้องตื่นตระหนกอีกต่อไปเมื่อมีคนลาออกโดยไม่คาดคิด ด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เตรียมไว้แล้ว บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะพร้อมเข้ารับตำแหน่งสำคัญได้ทันที เปรียบเสมือนเมื่อบริษัทเลื่อนตำแหน่งให้ผู้สมัครภายในที่มีความแข็งแกร่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งซีอีโอ
5 ระดับของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งสามารถนำไปใช้ได้กับระดับต่าง ๆ ขององค์กร ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการระดับแนวหน้าไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง
จินตนาการถึงบริษัทของคุณเป็นปิรามิด. ที่ยอดปิรามิด คุณมีซีอีโอและซี-สวีท—ผู้คิดกลยุทธ์. อย่างไรก็ตาม องค์กรที่แข็งแกร่งต้องมีฐานที่มั่นคงเช่นกัน พร้อมผู้นำที่มีความสามารถในทุกระดับ.
นั่นคือที่มาของระดับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งห้าขั้นตอนนี้:
- ระดับ 1—ผู้จัดการสายงาน: บุคคลเหล่านี้คือหัวหน้าทีม เป็นผู้นำระดับแรกที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานประจำวันโดยตรง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จในระดับนี้จะช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อผู้จัดการต้องย้ายตำแหน่ง ลดผลกระทบต่อทีมให้น้อยที่สุด
- ระดับ 2—ผู้จัดการระดับกลาง: บุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ดูแลการบริหารโครงการในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างผู้จัดการสายงานและผู้นำระดับสูง การระบุบุคคลที่มีศักยภาพสูงในระดับนี้ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นหัวหน้าแผนกในอนาคตได้
- ระดับ 3—ผู้บริหารระดับสูง: ระดับนี้ประกอบด้วยหัวหน้าแผนกและผู้อำนวยการที่ตั้งเป้าหมายของแผนกและดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับล่าง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้บริหารในอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นเพื่อเป็นผู้นำของทั้งแผนก
- ระดับ 4—ผู้บริหารระดับสูง: นี่คือทีมผู้บริหารที่รับผิดชอบทิศทางโดยรวมของบริษัทการกำหนดเป้าหมาย และความสำเร็จ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับนี้เกี่ยวข้องกับการระบุและพัฒนาศักยภาพของ CEO ที่อาจขึ้นดำรงตำแหน่งในอนาคตและผู้นำระดับสูงอื่นๆ
- ระดับ 5—คณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการให้คำแนะนำและกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานประจำวัน การวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการจะช่วยให้มั่นใจว่ามีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมุมมองที่หลากหลายเพื่อเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง
คิดถึงระดับเหล่านี้เหมือนกับก้อนอิฐ. แผนที่แข็งแกร่งในแต่ละระดับจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านผู้นำเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กรของคุณ ทำให้บริษัทของคุณมั่นคงและเจริญเติบโตต่อไปเป็นเวลาหลายปี.
ประโยชน์ของการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
จินตนาการว่าคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทันใดนั้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หลักของคุณก็ประกาศว่าพวกเขากำลังจะไปรับตำแหน่งในฝันที่อื่น
หากไม่มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแรงผลักดันในการเปิดตัวอาจสูญหายไปพร้อมกับพวกเขา
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ได้ นี่คือประโยชน์ที่มันมอบให้กับบริษัทของคุณ:
1. รับประกันความต่อเนื่อง
แผนการสืบทอดตำแหน่งที่ดีช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อพนักงานคนสำคัญลาออก คุณสามารถระบุกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ลดการหยุดชะงักและรักษาความปกติให้กับทีม
นี่คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ PepsiCo เมื่อCEO Indra Nooyi ประกาศเกษียณอายุแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจนพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพได้รับการระบุไว้ล่วงหน้า ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนไว้ได้
2. ป้องกันการสูญเสียความรู้
ความรู้เชิงสถาบันเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับทุกองค์กร กระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากพนักงานอาวุโสไปยังผู้สืบทอดที่ได้รับการคัดเลือก
สิ่งนี้ช่วยให้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีคุณค่ายังคงอยู่ในบริษัท แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรก็ตามแจ็ค เวลช์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GE เป็นที่รู้จักจากกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่เข้มงวด ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวของ GE
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข
แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่การวางแผนสืบทอดตำแหน่งก็มีความท้าทาย
- อคติภายใน: บางครั้งบริษัทอาจมองข้ามผู้สมัครภายนอกที่มีความสามารถเพื่อเลือกจ้างพนักงานภายในองค์กรแทน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรดำเนินกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและเน้นที่ทักษะและประสบการณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ความคุ้นเคย
- ต้นทุนการพัฒนา: การฝึกอบรมและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพอาจมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาต้นทุนระยะยาวจากการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน โครงการที่ล้มเหลว และค่าธรรมเนียมการสรรหาที่สูงเมื่อตำแหน่งสำคัญว่างลงโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
โดยการยอมรับข้อเสียเหล่านี้และนำมาซึ่งการแก้ไข คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับอนาคตของบริษัทคุณ
ความท้าทายทั่วไปในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจที่จะนำมาใช้แผนการสืบทอดตำแหน่ง—ยอดเยี่ยมมาก! แต่เช่นเดียวกับแผนที่ดีใด ๆ ก็ตาม การคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยที่คุณควรระวัง:
1. การระบุบุคคลที่เหมาะสม
การค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อเติมเต็มบทบาทในอนาคตอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย บางทีคู่แข่งของคุณซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกอาจเพิ่งเลื่อนตำแหน่งผู้นำรุ่นใหม่หลายคน อาจทำให้คุณรู้สึกอยากทำตาม
แต่โปรดจำไว้ว่า ทุกบริษัทมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน กุญแจสำคัญคือการระบุบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบทบาทและเป้าหมายเฉพาะของคุณ
2. การตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง
โลกของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เคยเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในอนาคตเมื่อห้าปีก่อน อาจไม่ใช่อุดมคติอีกต่อไปในวันนี้
ลองนึกถึงว่าBlockbusterซึ่งเป็นเครือร้านเช่าวิดีโออาจมีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการร้านจนกระทั่งตลาดทั้งหมดเปลี่ยนไปใช้บริการสตรีมมิ่ง
ตรวจสอบแผนของคุณเป็นประจำ และปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทคุณ
3. การได้รับการสนับสนุนจากทุกระดับ
ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ผู้บริหารระดับสูงผลักดันแผนสืบทอดตำแหน่งโดยไม่มีข้อมูลจากพนักงาน บรรยากาศในที่ทำงานอาจตกต่ำลง และพนักงานที่มีความสามารถอาจลาออกไปยังบริษัทที่มีเส้นทางความก้าวหน้าชัดเจนกว่า
ทางออกคืออะไร? การสื่อสารอย่างเปิดเผย! ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ อธิบายประโยชน์ของโปรแกรม และส่งเสริมให้พวกเขาแสดงความต้องการในอาชีพของตน เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกัน แผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจที่จะสร้างสายงานผู้นำในอนาคตสำหรับบริษัทของคุณแล้ว ในขั้นตอนนี้ แผนกทรัพยากรบุคคล (HR) จะนำคุณผ่านกระบวนการและร่วมมือกับคุณในการสร้างแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ
แผนกทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งนำความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมาสู่โต๊ะประชุม พวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร และเป้าหมายในอนาคต
การร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้แผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณไม่ใช่แค่การฝึกปฏิบัติในทางทฤษฎี แต่เป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมผู้นำที่พร้อมรับมือกับอนาคตสำหรับบริษัทของคุณ นอกจากนี้เทมเพลตของฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเมื่อวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง และทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
1. การค้นหาบุคลากรที่เหมาะสม
ด้วยโปรแกรมทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง บริษัทสามารถระบุพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเติมเต็มตำแหน่งสำคัญได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ดังนั้นซอฟต์แวร์ HRจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้จัดการ HR ในการระบุ พัฒนา และสร้างผู้นำในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูง และใช้เครื่องมือการจัดการความสามารถเพื่อติดตามการพัฒนาของพวกเขา
โดยการนำกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมั่นใจได้ว่ามีบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเมื่อจำเป็น
2. การลงทุนในบุคลากร
แต่การค้นหาความสามารถเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาพนักงานไว้.
พวกเขาสามารถพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำในอนาคตด้วยทักษะที่จำเป็นและจรรยาบรรณในการทำงานและสร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนซึ่งกระตุ้นให้พนักงานอยู่และเติบโตภายในบริษัท
ลองคิดดูว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างMerck ได้ร่วมมือกับ Whartonอย่างไรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการสืบทอดตำแหน่งภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้มีผู้นำที่มีคุณภาพหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยยกระดับขวัญกำลังใจและความผูกพันของพนักงานอีกด้วย
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเติบโต การมีส่วนร่วม และการพัฒนาวิชาชีพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาโอกาสในงาน
4. การรับประกันความต่อเนื่อง
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดการกับช่องว่างด้านบุคลากรอย่างเชิงรุก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยลดการหยุดชะงักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำผ่านการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ.
5. การกำจัดความเสี่ยง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยสร้างทีมผู้นำที่แข็งแกร่ง ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำ การเลื่อนตำแหน่งภายในที่อิงตามการประเมินของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำไปสู่การตัดสินใจจ้างงานที่มีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น
6. การสร้างสายงานผู้นำ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับประกันว่ามีผู้นำในอนาคตพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทสำคัญ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
7. การรักษาพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ด้วยการให้ความสำคัญกับการเติบโตและการก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน กรอบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มั่นคงช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน
10 กลยุทธ์สำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยืดหยุ่นขององค์กรและการเปลี่ยนผ่านผู้นำอย่างราบรื่น แต่คุณจะเริ่มต้นสร้างแผนสืบทอดตำแหน่งได้อย่างไร?
นี่คือจุดที่ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการงานเข้ามาช่วย ใช้มันเพื่อสร้าง วางแผน และดำเนินการกลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่งของคุณ และช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่มีศักยภาพในการก้าวขึ้นและเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทที่ใหญ่ขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของมัน เช่นเทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp เพื่อดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณใน:
- ระบุทีมผู้นำปัจจุบันและอนาคตของคุณ
- การกำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความรับผิดชอบในระหว่างการรับบุคลากรใหม่
- การกำหนดทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่ง
แต่การพึ่งพาแม่แบบเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องมีกลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านผู้นำเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัทของคุณ นี่คือ 10 กลยุทธ์ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้ได้:
1. เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ และทบทวนความพร้อมของคุณอย่างต่อเนื่อง
อย่ารอให้ผู้นำคนสำคัญประกาศเกษียณแล้วค่อยรีบหาคนมาแทน คิดในระยะยาวและช่วยให้พนักงานสร้างรูปแบบการเป็นผู้นำที่สนับสนุนเป้าหมายของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมLeadership Edge ของ JPMorgan Chaseระบุจุดสำคัญในอาชีพของผู้จัดการและจัดหลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางวิชาชีพของพวกเขา
ClickUp Goalsสามารถช่วยได้โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของกระบวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งภายในองค์กรของคุณ
คุณลักษณะนี้สามารถช่วยคุณได้ดังต่อไปนี้:
- ปรับกลยุทธ์การจัดการการสืบทอดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรโดยรวมของคุณ
- กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำ, ท่อส่งบุคลากร, และการต่อเนื่อง
- ระบุตำแหน่งสำคัญที่ต้องการการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ระบุทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาท
- มอบหมายเป้าหมายให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ
- ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
- แบ่งปันเป้าหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และพนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดตำแหน่ง
- ปรับแผนตามความจำเป็นตามผลการดำเนินงาน
ใช้ฟีเจอร์งานประจำของ ClickUpเพื่อเตือนให้คุณทบทวนแผนงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ และปรับแผนตามการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทหรืออุตสาหกรรมของคุณ
2. ระบุบทบาทสำคัญและสมรรถนะ
ตำแหน่งงานไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด ให้ความสำคัญกับการระบุบทบาทผู้นำที่สำคัญซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทคุณ
ให้ตัวอย่างจากยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่าง Walmart ที่ให้ความสำคัญกับการนำที่แข็งแกร่งในระดับผู้จัดการร้าน โดยยอมรับถึงผลกระทบที่มีต่อประสบการณ์ของลูกค้าและผลการขาย
จากนั้น กำหนดทักษะเฉพาะและความสามารถหลักที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในบทบาทเหล่านั้น ใช้แม่แบบแผนการเติบโตเพื่อเปลี่ยนแนวคิดใหญ่ของคุณให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทีม
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณระบุบทบาทสำคัญและทักษะที่จำเป็นได้
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยคุณ:
- สร้างไทม์ไลน์และแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่ง
- ปรับแต่งโครงการของคุณเพื่อติดตามขั้นตอนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ให้แน่ใจว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามารับตำแหน่งที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อกำหนดคุณลักษณะสำหรับแต่ละบทบาทผู้นำ—ทักษะที่ต้องการ จำนวนตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับ ระดับความสำคัญในการเติมเต็มบทบาทดังกล่าว และอื่นๆ
3. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ได้เป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการระบุศักยภาพความเป็นผู้นำ มองให้ไกลกว่าผลงานปัจจุบันและประเมินเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน ความริเริ่ม และความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทำให้แน่ใจว่าพนักงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อ
- ติดตามประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้
- สร้างศูนย์กลางข้อมูลพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและพนักงานในสายงานโดยตรง
- จัดระเบียบผู้สมัคร ใบสมัคร และการติดต่อเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต สถานะที่กำหนดเอง และการเคลื่อนย้ายผู้สมัครอัตโนมัติผ่านกระบวนการสรรหาของคุณ
- อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมด้วยงานที่สามารถติดตามได้ เอกสาร และข้อเสนอแนะแบบร่วมมือกัน
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการประเมินผลของ ClickUpเพื่อสร้างการประเมินผลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง
- ระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง
4. ลงทุนในโปรแกรมการพัฒนา
เพียงเพราะใครบางคนมีศักยภาพสูง ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทผู้นำในวันพรุ่งนี้
บริษัทอย่างเช่น General Electric เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของ 'โปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร' ที่ใช้เวลาสองปี ซึ่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการของพวกเขาสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคต สิ่งนี้สร้างช่องทางของบุคลากรภายในที่สามารถก้าวขึ้นมาเมื่อจำเป็น
วิธีเริ่มต้นโปรแกรมของคุณเอง?ใช้แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpเพื่อ:
- สร้างแผนพัฒนาที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละพนักงาน
- วัดความก้าวหน้าตามเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงาน
- แบ่งปันข้อเสนอแนะกับเพื่อนร่วมทีมและผู้บริหาร
5. ส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการสนับสนุน
จับคู่พนักงานที่มีศักยภาพสูงกับผู้นำที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนได้ โปรแกรมการให้คำปรึกษาช่วยให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเร่งการพัฒนาภาวะผู้นำ
โปรแกรมการสนับสนุน ซึ่งผู้นำระดับสูงเป็นผู้สนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพสูง อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเหล่านั้น
6. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายภายในองค์กร
การโยกย้ายพนักงานที่มีความสามารถไปยังแผนกต่างๆ ช่วยขยายมุมมองของพวกเขาและเสริมสร้างทักษะที่รอบด้าน
บริษัทอย่างP&G ยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคส่งเสริมการเคลื่อนย้ายภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้รับประสบการณ์ในหลากหลายสายงานหรือภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคต
การย้ายพนักงานที่มีความสามารถข้ามแผนกหรือภูมิภาคช่วยขยายมุมมองของพวกเขา
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความสามารถของทีมและวางแผนสำหรับโอกาสในการเคลื่อนย้ายภายในองค์กรได้ ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้รับมอบหมายบทบาทใหม่ในแผนกต่างๆ
7. สื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
ความโปร่งใสคือสิ่งสำคัญ. ให้พนักงานทราบเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ, โอกาสที่มันมอบให้, และเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง.
การศึกษาของแบรนดอน ฮอลล์พบว่า บริษัทที่มีเส้นทางการเติบโตในอาชีพที่ชัดเจนและยืดหยุ่น มีโอกาสสี่เท่าที่จะรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้ และมีการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีระบบการทำงานที่เข้มงวดมากกว่า
ใช้ClickUp Teamsเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการอัปเดตกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ และเปิดใช้งานClickUp Commentsสำหรับการสนทนาและข้อเสนอแนะแบบเปิด เพื่อสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากพนักงานของคุณ
8. รวบรวมความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา
แผนการสืบทอดตำแหน่งที่ดีไม่ควรเป็นคำสั่งจากบนลงล่าง ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง เพื่อให้แน่ใจว่าแผนมีความยุติธรรมและครอบคลุมทุกฝ่าย แก้ไขข้อกังวลหรือความไม่สบายใจต่าง ๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ใช้แบบสำรวจและแบบสอบถามของ ClickUp เพื่อ รวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับแผนของคุณ และใช้ClickUp Chat เพื่อแก้ไขข้อกังวลหรือความไม่สบายใจต่างๆ ในฟอรัมที่โปร่งใส
ส่งเสริมให้พนักงานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง และแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ
นอกจากนี้แม่แบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUpยังช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
9. เฉลิมฉลองเรื่องราวความสำเร็จ
การยอมรับมีคุณค่าอย่างยิ่ง การยกย่องเรื่องราวความสำเร็จของพนักงานที่ก้าวหน้าผ่านแผนสืบทอดตำแหน่ง ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำคุณค่าของโปรแกรมและการมีส่วนร่วมของมันต่อความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย
ใช้เทมเพลตสรุปประจำปีของ ClickUpเพื่อเน้นเรื่องราวความสำเร็จของพนักงานที่ก้าวหน้าผ่านแผนการสืบทอดตำแหน่ง สิ่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและตอกย้ำคุณค่าของโปรแกรม
10. รักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณตามความจำเป็นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การเติบโตของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ IBM สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงจากเมนเฟรมสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้สำเร็จ โดยปรับแผนการสืบทอดตำแหน่งให้เน้นทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ ทักษะใหม่ และคุณสมบัติความเป็นผู้นำ
คุณสมบัติSprints ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำเช่นเดียวกันได้ นั่นคือ ปรับแผนของคุณให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อปรับโปรแกรมการพัฒนาหรือข้อกำหนดของบทบาทให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ด้วยการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ คุณสามารถสร้างแผนสืบทอดตำแหน่งที่แข็งแกร่งซึ่งรับประกันการเปลี่ยนผ่านผู้นำอย่างราบรื่น ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนา และวางตำแหน่งบริษัทของคุณให้มีความยืดหยุ่นในระยะยาวและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในปีต่อๆ ไป
สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับบริษัทของคุณผ่าน ClickUp
แผนการสืบทอดตำแหน่งที่จัดทำอย่างดีไม่ใช่เอกสารที่หยุดนิ่ง แต่เป็นแผนที่ชี้นำที่มีชีวิตซึ่งปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งไม่ใช่แค่การควบคุมความเสียหาย แต่เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลายปี
ClickUp ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง สามารถเป็นพันธมิตรของคุณในการนำทางความซับซ้อนของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจนไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าและการเฉลิมฉลองเรื่องราวความสำเร็จ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทีมผู้นำที่พร้อมสำหรับอนาคตได้
คุณพร้อมที่จะก้าวแรกแล้วหรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ขั้นตอนห้าขั้นตอนในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งคืออะไร?
ห้าขั้นตอนในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งคือ:
- คิดถึงตำแหน่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทคุณ
- มองหาบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทผู้นำเหล่านั้น
- การเตรียมทักษะและความรู้ที่จำเป็นให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงของคุณ เปรียบเสมือนการสร้างโครงสร้างรองรับของสะพาน
- สร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและให้พนักงานเห็นอนาคตภายในบริษัท พร้อมแนะนำพวกเขาตลอดการเดินทางข้ามสะพาน
- ติดตามและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทบทวนแผนของคุณเป็นประจำและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. ขั้นตอนทั้งเจ็ดของการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสู่ความสำเร็จคืออะไร?
เจ็ดขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ได้แก่:
- เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ: ยิ่งเริ่มเร็ว การส่งต่อก็จะราบรื่นมากขึ้น
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: คุณต้องการบรรลุอะไรจากแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ?
- ระบุบทบาทสำคัญ: ใครคือผู้นำที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้?
- พัฒนาความสามารถของคุณ: ลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมและโปรแกรมการให้คำปรึกษา
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ให้พนักงานได้รับข้อมูลและรู้สึกมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
- รวบรวมข้อเสนอแนะ: ปรับปรุงแผนของคุณอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของพนักงาน
- เฉลิมฉลองความสำเร็จ: ให้การยอมรับและมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีความก้าวหน้าตามแผน
หากขั้นตอนรู้สึกหนักหนาเกินไป ให้คิดว่ากระบวนการนี้เป็นวงจรต่อเนื่อง ไม่ใช่บันไดที่แข็งกระด้าง
3. อะไรคือระดับการสืบทอด 5 ระดับ?
นี่คือห้าขั้นตอนของการสืบทอดตำแหน่งที่คุณต้องพิจารณาเมื่อสร้างสายงานผู้นำของคุณ:
- ระดับ 1: ผู้จัดการแนวหน้า: หัวหน้าทีมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานประจำวัน
- ระดับ 2: ผู้จัดการระดับกลาง: ดูแลทีมและโครงการ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้จัดการระดับแนวหน้าและผู้นำระดับสูง
- ระดับ 3: ผู้บริหารระดับสูง: หัวหน้าแผนกและผู้อำนวยการที่ตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ของแผนก
- ระดับ 4: C-Suite: ทีมผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบทิศทางโดยรวมและความสำเร็จของบริษัท
- ระดับ 5: คณะกรรมการบริษัท: ให้คำแนะนำและกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูง