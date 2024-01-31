บล็อก ClickUp
บทบาทการจัดการ: คำนิยาม ประเภท และการประยุกต์ใช้

PMO Team
31 มกราคม 2567

การจัดการเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คน กระบวนการ และการแก้ปัญหา ในหนึ่งวัน คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังวางแผนสำหรับไตรมาสถัดไป จัดสรรงานหรือวัสดุ เจรจาเพื่อขอเพิ่มงบประมาณ และจัดการกับลูกค้าหรือพนักงานที่ไม่พอใจ 🤹

ดังนั้น ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ทักษะเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าบทบาทการจัดการ

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าบทบาทการจัดการคืออะไร และบทบาทต่าง ๆ ถูกจัดหมวดหมู่อย่างไร คุณจะได้สำรวจวิธีการใช้คำนิยามของบทบาทการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการของคุณ และเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง 🙌

⏰ สรุป 60 วินาที

  • บทบาทการจัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คน กระบวนการ และการแก้ปัญหา
  • แบบจำลองของเฮนรี มินต์ซเบิร์ก จัดหมวดหมู่บทบาทการจัดการออกเป็นสามด้าน ได้แก่ บทบาทระหว่างบุคคล, บทบาทด้านข้อมูล, และ บทบาทด้านการตัดสินใจ บทบาทระหว่างบุคคล ประกอบด้วยบทบาทผู้นำ, บทบาทผู้นำทาง, และบทบาทผู้ประสานงาน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์
  • บทบาทเชิงข้อมูล ประกอบด้วยบทบาทผู้เฝ้าระวัง ผู้เผยแพร่ และผู้แทนพูด ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวม ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูล
  • บทบาทการตัดสินใจ ครอบคลุมบทบาทของผู้ประกอบการ, ผู้จัดการปัญหา, ผู้จัดสรรทรัพยากร, และผู้เจรจาต่อรอง, โดยมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
  • เพื่อปรับปรุงการเป็นผู้จัดการ คุณต้องประเมินทักษะของคุณ วางแผนการพัฒนา ใช้เครื่องมือออนไลน์ และรักษาการสื่อสารที่แข็งแกร่งกับทีมของคุณ
  • แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยคุณตั้งเป้าหมายการพัฒนาและติดตามทุกแง่มุมของการเดินทางในการบริหารจัดการของคุณ

บทบาทการจัดการคืออะไร?

บทบาทการจัดการเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดการ บทบาทเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยนักวิชาการและนักเขียนชาวแคนาดา ศาสตราจารย์เฮนรี มินท์ซเบิร์ก และเผยแพร่ในปี 1989 ในหนังสือของเขา "มินท์ซเบิร์กเกี่ยวกับการจัดการ: ภายในโลกแปลก ๆ ขององค์กรของเรา"

บทบาทการจัดการของมินต์ซ์เบิร์กช่วยกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการในระดับต่าง ๆ ของโครงสร้างองค์กร

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการแล้วหรือกำลังสมัครงานในตำแหน่งนี้ ใช้คำจำกัดความของบทบาทการจัดการเหล่านี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องมือการทำงานของคุณ 🛠️

บทบาทและความรับผิดชอบทั่วไปของผู้จัดการ

ทฤษฎีการจัดการของมินต์ซ์เบิร์กอธิบายบทบาทการจัดการสามประเภทที่แตกต่างกัน: บทบาทระหว่างบุคคล, บทบาทข้อมูล, และบทบาทการตัดสินใจ แต่ละหมวดหมู่ถูกแบ่งออกเป็นบทบาทการจัดการเฉพาะหลายบทบาท

เนื่องจากลักษณะงานด้านการบริหารจัดการ คุณอาจจำเป็นต้องใช้ทักษะเหล่านี้หลายอย่าง หากไม่ใช่ทั้งหมด ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันทำงานของคุณ 🕜

บทบาทระหว่างบุคคล

ในบทบาทระหว่างบุคคล ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้แนวคิดและข้อมูล พวกเขาโต้ตอบกับผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่างานต่างๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

บทบาทการจัดการ: คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมของคุณด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp

บทบาทการจัดการระหว่างบุคคล: ผู้นำทาง, ผู้นำ, และผู้ประสานงาน

บทบาทเชิงข้อมูล

ในหมวดหมู่นี้ ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างหรือรวบรวมข้อมูล จากนั้นประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น ข้อมูลสามารถรวบรวมได้จากภายในหรือภายนอกธุรกิจ และเป็นหน้าที่ของผู้จัดการในการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกส่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการ

บทบาทเชิงข้อมูล การจัดการ: ติดตาม, เผยแพร่, โฆษก

บทบาทในการตัดสินใจ

ในบทบาทการจัดการเหล่านี้ ผู้จัดการใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมา ร่วมกับการตัดสินใจและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 🌈

บทบาทการจัดการเชิงตัดสินใจ: ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการปัญหา, ผู้จัดสรรทรัพยากร, และผู้เจรจาต่อรอง

บทบาทการจัดการ ตามที่ เฮนรี มินท์ซเบิร์ก

เมื่อคุณเข้าใจหมวดหมู่ของบทบาทการจัดการของมินต์ซ์เบิร์กแล้ว มาดูรายละเอียดของแต่ละคำจำกัดความของบทบาทการจัดการทั้ง 10 บทบาทกัน

1. รูปหัวเรือ

บทบาทที่เป็นสัญลักษณ์มักเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และมักได้รับมอบหมายให้มีอำนาจและอิทธิพลในระดับหนึ่ง โดยมักจะควบคู่ไปกับหน้าที่ทางกฎหมาย

ในระดับนี้ ผู้จัดการเป็นตัวแทนและส่งเสริมบริษัทภายนอกในการประชุมกับลูกค้า การดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือกิจกรรมทางสังคม พวกเขามีบทบาทภายในองค์กรด้วย โดยทำหน้าที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมก้าวไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ✨

2. ผู้นำ

ในบทบาทผู้นำ ผู้จัดการจะดูแลผลการดำเนินงานขององค์กร แผนก หรือทีม และทำให้แน่ใจว่าพลวัตของทีมยังคงเป็นบวกอยู่เสมอ พวกเขาตั้งเป้าหมาย เช่น เป้าขายหรือเป้าหมายโครงการ และสื่อสารเป้าหมายเหล่านั้นไปยังสมาชิกทีมทุกคน 🎯

บทบาทการจัดการ: การสร้างเป้าหมายและการมอบหมายงานใน ClickUp Goals
สร้างเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายย่อย และแบ่งปันกับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

ผู้นำมอบหมายงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน และแรงจูงใจในทุกที่ที่จำเป็น บทบาทของผู้นำอาจรวมถึงหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลบางอย่าง เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลพนักงาน

3. การประสานงาน

บทบาทผู้ประสานงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พวกเขาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันหรืออยู่ในระดับต่าง ๆ ของสายการบังคับบัญชา โดยสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง 🤝

ผู้ประสานงานอาจประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่นการประชุมกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาหรือการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าและผู้ให้บริการเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของบริษัท

4. ตรวจสอบ

ในบทบาทการเฝ้าระวัง ผู้จัดการจะค้นหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ และระบุปัญหาและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งต้องการการแก้ไข หรือได้รับแรงบันดาลใจสำหรับสินค้าใหม่ ๆ 💡

มอนิเตอร์ยังติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจยังคงแข่งขันได้และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ

5. ผู้เผยแพร่

หน้าที่ของบทบาทการจัดการนี้คือการรวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคนิคจากแหล่งต่าง ๆ และสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลอาจรวมถึงปัญหาที่เกิดจากการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการประชุมทีม หรือแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ

บทบาทการจัดการ: สร้างรายการตรวจสอบงานใน ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบพร้อมงานย่อยแบบซ้อนเพื่อจัดลำดับความสำคัญและลดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายใน ClickUp

ข้อมูลอาจเป็นข้อเสนอเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการโดยการนำซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานใหม่มาใช้ก็ได้ การริเริ่มอาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือการเผยแพร่ไปยังพนักงาน การดำเนินการนี้สามารถทำได้ทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผ่านสายการบังคับบัญชาขึ้นหรือลง

6. โฆษก

ในบทบาทของผู้พูดแทนองค์กร ผู้จัดการคือตัวแทนของทีมหรือองค์กรทั้งหมดของตน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจนำเสนอผลงานของทีมและเป้าหมายทางธุรกิจสำหรับปีต่อไปให้กับทีมผู้บริหารระดับสูง

โฆษกอาจแบ่งปันผลประกอบการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือพูดในงานประชุมเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทกับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพและนักลงทุน 💰

7. ผู้ประกอบการ

บทบาทของผู้ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมภายในบริษัทในขณะที่จัดการกระบวนการทางธุรกิจและแก้ไขปัญหา พวกเขาคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน—ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยม 📈

ผู้จัดการเชิงผู้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงรุก เช่น การใช้ช่องทางการตลาดใหม่หรือการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ พวกเขายังดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรที่จำเป็น เช่น การปรับโครงสร้างแผนก การเข้าซื้อกิจการอื่นหรือการกำหนดมาตรฐานกระบวนการทำงาน

8. ผู้จัดการเหตุรบกวน

ในบทบาทการจัดการนี้ ผู้จัดการจะต้องรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ผู้จัดการด้านการจัดการปัญหาจะจัดการกับปัญหาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้การผลิตยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น

ความไม่สงบอาจรวมถึงปัญหาภายใน เช่น การสูญเสียพนักงานที่มีคุณค่าหรือความจำเป็นในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม ปัญหาอาจเกิดจากภายนอก เช่น การรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจหรือผู้ขายที่ผิดสัญญา 🪄

9. ผู้จัดสรรทรัพยากร

ในบทบาทของผู้จัดสรรทรัพยากร ผู้จัดการตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรขององค์กรอย่างไรให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาและงบประมาณที่มีอยู่ตัวอย่างของทรัพยากรได้แก่ บุคลากร, สิ่งอำนวยความสะดวก, วัสดุ, และอุปกรณ์

บทบาทการจัดการ: หน้าการรายงานงบประมาณของ ClickUp
ปรับปรุงการรายงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การจัดสรรอาจต้องมีการจัดตารางทรัพยากรตามปริมาณงานของโครงการ, แบ่งเงินทุนระหว่างแผนกตามงบประมาณ, หรือจัดสรรอุปกรณ์ตามความต้องการ

10. ผู้เจรจา

บทบาทของผู้เจรจาต่อรองเกี่ยวข้องกับการเจรจาแทนหน่วยงานหรือธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจจำเป็นต้องเจรจากับพนักงานเกี่ยวกับเงินเดือน กับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอเข้าถึงสมาชิกทีมที่มีทักษะเฉพาะ หรืออาจเจรจากับลูกค้าหรือผู้ขายเกี่ยวกับผลงานที่ส่งมอบ กำหนดเวลา และค่าใช้จ่าย 💸

เมื่อคุณเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ของผู้จัดการและหลักการบางประการของการจัดการแล้ว มาสำรวจว่าคุณสามารถนำความรู้นี้ไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะของคุณได้อย่างไร

การประยุกต์ใช้ โมเดลบทบาทการจัดการ ในสถานที่ทำงาน

การเป็นผู้จัดการที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คุณควรสามารถก้าวเข้าสู่บทบาทการจัดการใด ๆ ได้ตามที่ต้องการ คิดถึงว่าคุณใช้บทบาทแต่ละอย่างในตำแหน่งปัจจุบันของคุณมากน้อยเพียงใด หรือทำการค้นคว้าเพื่อหาว่าบทบาทใด ๆ ที่เหมาะกับงานที่คุณต้องการจะไปให้ถึง

นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก่งทุกอย่างเท่ากัน—มีคนน้อยมากที่เป็นเช่นนั้น แต่การพัฒนากลุ่มทักษะที่คุณสามารถปรับปรุงได้นั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล 💪

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการของคุณ

บทบาทการจัดการ: มุมมอง ClickUp ที่แตกต่างกัน
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับการจัดการทีมของคุณ, พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณ, และปรับปรุงปริมาณงานให้ราบรื่น. ใช้เพื่อระบุเป้าหมายของคุณ, วางแผนเส้นทางข้างหน้า, และติดตามความคืบหน้าของคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณประหยัดเวลาและแรงงานในทุกขั้นตอน. 🏆

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ

สำหรับแต่ละคำจำกัดความของบทบาทการจัดการ ให้ประเมินระดับทักษะปัจจุบันของคุณในระดับ 1 ถึง 10 โดย 1 คือ "ไม่มีทักษะ" และ 10 คือ "มีทักษะอย่างมาก" คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ในเอกสาร ClickUpเพื่อที่คุณจะสามารถกลับมาดูได้เสมอว่าคุณพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้ว

คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ ClickUp
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp Goals

ใช้การประเมินนี้เพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทใดบ้าง ให้ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUpเพื่อทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น 📌

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการพัฒนาของคุณ

ใช้เครื่องมือแผนผังกระบวนการของ ClickUp —เช่นClickUp WhiteboardsหรือClickUp Mind Maps—เพื่อวางแผนเส้นทางข้างหน้าของคุณ สำหรับแต่ละบทบาทที่คุณต้องการทำงาน ให้วางแผนทักษะเฉพาะที่คุณต้องพัฒนา

การสร้างภาพโครงการโดยใช้แผนผังความคิดของ ClickUp
ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดเพื่อแสดงภาพโครงการและหน้าที่ของทีม

ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำและผู้ประสานงาน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการสื่อสารของคุณจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

หรือหากคุณมุ่งเน้นบทบาทของผู้พูด คุณอาจจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการนำเสนอ ในทางกลับกัน ทักษะการจัดการปัญหาของคุณอาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมการแก้ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้ง 🌻

ขั้นตอนที่ 3. ระบุโอกาสในการเรียนรู้

เพื่อค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการสอบถามที่ทำงานว่ามีหลักสูตรภายในองค์กรเกี่ยวกับทักษะที่คุณต้องการเรียนรู้หรือไม่ หากไม่มี คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนในโปรแกรมภายนอก ลองสอบถามเพื่อนร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะเหล่านั้นเกี่ยวกับหนังสือ พอดแคสต์ และบล็อกที่พวกเขาแนะนำ

การใช้ Notepad ของ ClickUp
จัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยสมุดบันทึกออนไลน์ฟรีจาก ClickUp

ขณะที่คุณเรียนรู้ ให้จดบันทึกในClickUp Notepad จากนั้นใช้ClickUp AIเพื่อสรุปและจัดรูปแบบบันทึกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ—โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากลายมือเดิมของคุณ 📝

ขั้นตอนที่ 4. กำหนดตารางงานการพัฒนา

เมื่อคุณจัดสรรเวลาไว้สำหรับบางสิ่ง คุณจะมีโอกาสทำมันมากขึ้นอย่างมาก ให้คุณแยกงานที่เฉพาะเจาะจงออกมาจากแผนที่คุณได้พัฒนาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และจัดตารางเวลาไว้ในปฏิทินของคุณ

สร้างงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้โดยตรงจากเอกสาร ClickUp อื่น ๆ และเพิ่มไทม์ไลน์และวันที่ครบกำหนดได้ คุณสามารถเชื่อมโยงงานเหล่านี้กับเป้าหมาย ClickUp ที่เฉพาะเจาะจงได้

มุมมองงานของ ClickUp
จัดการโครงการและงานทั้งหมดของคุณจากที่เดียวด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp

เพิ่มหลักสูตรที่คุณวางแผนจะเข้าร่วมลงในปฏิทินของคุณและกำหนดเวลาสำหรับการเรียนรู้ เช่น การอ่านหรือฟังพอดแคสต์ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมแผนของคุณอย่างสะดวก 🗓️

ขั้นตอนที่ 5. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือออนไลน์

ส่วนหนึ่งของการเชี่ยวชาญในบทบาทการจัดการคือการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครื่องมือออนไลน์สร้างความแตกต่างอย่างมากในที่นี้ ช่วยประหยัดเวลาจากงานที่น่าเบื่อหน่ายเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ⏱️

📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*

เครื่องมือออนไลน์ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการพนักงาน และเทมเพลตการจัดการโครงการช่วยทำให้กระบวนการทำงานของทีมเป็นระบบมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้าน

เมื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตเช่นClickUp Manager Log พวกมันจะมอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้น, ผู้ตรวจสอบ, ผู้จัดสรรทรัพยากร, และผู้จัดการการรบกวน

ค้นหาการทำการตลาดที่ซ้ำซ้อนหรือรวมกันด้วย ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp เพื่อรับการอัปเดตเกี่ยวกับงานต่างๆ หาลำดับความสำคัญหลัก และอื่นๆ อีกมากมาย!

ขั้นตอนที่ 6. รักษาการติดต่อสื่อสารกับผู้คนของคุณ

งานสำคัญในทุกคำจำกัดความของบทบาทการจัดการคือการสื่อสาร การสื่อสารนั้นอาจเป็นการสื่อสารกับทีมของคุณเอง แผนกอื่น ๆ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเช่นลูกค้าและผู้ให้บริการ 💬

ClickUp ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือหลากหลายรูปแบบคุณสามารถแสดงความคิดเห็นใน ClickUp Docs ได้โดยการแท็กบุคคลหรือทีมด้วยการใส่ @mentions หรือส่งข้อความถึงใครก็ได้ในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Chat View

การส่งข้อความถึงสมาชิกในทีมผ่านกล่องแชทของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานแบบร่วมมือกัน โดยสามารถมอบหมายงาน ติดแท็กความคิดเห็น และแชร์วิดีโอหน้าจอได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปสื่อสารที่นิยมใช้ เช่นZoomและMicrosoft Teamsเพื่อให้คุณสามารถเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ได้เพียงคลิกเดียว

เชี่ยวชาญบทบาทการจัดการระดับสูง และยกระดับอาชีพของคุณ

การบริหารทีมหรือธุรกิจต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย. เฮนรี มินต์ซ์เบิร์ก ได้จำแนกทักษะเหล่านี้ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ทักษะระหว่างบุคคล, ทักษะข้อมูล, และบทบาทการตัดสินใจ. ทักษะเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 10 บทบาทการจัดการ ซึ่งผู้จัดการใช้อย่างกว้างขวางตลอดทั้งวันทำงาน.

การเข้าใจบทบาทที่คุณทำช่วยให้กำหนดหน้าที่ของคุณได้ชัดเจนขึ้น และทำให้คุณสามารถระบุได้ง่ายว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะของคุณเพิ่มเติมได้ที่ไหน ClickUp มีเครื่องมือออนไลน์หลากหลายให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการพัฒนาทักษะนี้ และสำหรับทุกแง่มุมของงานของคุณ 🤩

สมัครฟรีกับClickUp วันนี้—และเตรียมพร้อมที่จะยกระดับอาชีพของคุณ (และทีมของคุณ) ไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป