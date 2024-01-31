บทบาทการจัดการ: คำนิยาม ประเภท และการประยุกต์ใช้

การจัดการเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คน กระบวนการ และการแก้ปัญหา ในหนึ่งวัน คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังวางแผนสำหรับไตรมาสถัดไป จัดสรรงานหรือวัสดุ เจรจาเพื่อขอเพิ่มงบประมาณ และจัดการกับลูกค้าหรือพนักงานที่ไม่พอใจ 🤹
ดังนั้น ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ทักษะเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าบทบาทการจัดการ
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าบทบาทการจัดการคืออะไร และบทบาทต่าง ๆ ถูกจัดหมวดหมู่อย่างไร คุณจะได้สำรวจวิธีการใช้คำนิยามของบทบาทการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการของคุณ และเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง 🙌
บทบาทการจัดการคืออะไร?
บทบาทการจัดการเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดการ บทบาทเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยนักวิชาการและนักเขียนชาวแคนาดา ศาสตราจารย์เฮนรี มินท์ซเบิร์ก และเผยแพร่ในปี 1989 ในหนังสือของเขา "มินท์ซเบิร์กเกี่ยวกับการจัดการ: ภายในโลกแปลก ๆ ขององค์กรของเรา"
บทบาทการจัดการของมินต์ซ์เบิร์กช่วยกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการในระดับต่าง ๆ ของโครงสร้างองค์กร
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการแล้วหรือกำลังสมัครงานในตำแหน่งนี้ ใช้คำจำกัดความของบทบาทการจัดการเหล่านี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องมือการทำงานของคุณ 🛠️
บทบาทและความรับผิดชอบทั่วไปของผู้จัดการ
ทฤษฎีการจัดการของมินต์ซ์เบิร์กอธิบายบทบาทการจัดการสามประเภทที่แตกต่างกัน: บทบาทระหว่างบุคคล, บทบาทข้อมูล, และบทบาทการตัดสินใจ แต่ละหมวดหมู่ถูกแบ่งออกเป็นบทบาทการจัดการเฉพาะหลายบทบาท
เนื่องจากลักษณะงานด้านการบริหารจัดการ คุณอาจจำเป็นต้องใช้ทักษะเหล่านี้หลายอย่าง หากไม่ใช่ทั้งหมด ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันทำงานของคุณ 🕜
บทบาทระหว่างบุคคล
ในบทบาทระหว่างบุคคล ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้แนวคิดและข้อมูล พวกเขาโต้ตอบกับผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่างานต่างๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
บทบาทการจัดการระหว่างบุคคล: ผู้นำทาง, ผู้นำ, และผู้ประสานงาน
บทบาทเชิงข้อมูล
ในหมวดหมู่นี้ ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างหรือรวบรวมข้อมูล จากนั้นประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น ข้อมูลสามารถรวบรวมได้จากภายในหรือภายนอกธุรกิจ และเป็นหน้าที่ของผู้จัดการในการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกส่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการ
บทบาทเชิงข้อมูล การจัดการ: ติดตาม, เผยแพร่, โฆษก
บทบาทในการตัดสินใจ
ในบทบาทการจัดการเหล่านี้ ผู้จัดการใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมา ร่วมกับการตัดสินใจและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 🌈
บทบาทการจัดการเชิงตัดสินใจ: ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการปัญหา, ผู้จัดสรรทรัพยากร, และผู้เจรจาต่อรอง
บทบาทการจัดการ ตามที่ เฮนรี มินท์ซเบิร์ก
เมื่อคุณเข้าใจหมวดหมู่ของบทบาทการจัดการของมินต์ซ์เบิร์กแล้ว มาดูรายละเอียดของแต่ละคำจำกัดความของบทบาทการจัดการทั้ง 10 บทบาทกัน
1. รูปหัวเรือ
บทบาทที่เป็นสัญลักษณ์มักเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และมักได้รับมอบหมายให้มีอำนาจและอิทธิพลในระดับหนึ่ง โดยมักจะควบคู่ไปกับหน้าที่ทางกฎหมาย
ในระดับนี้ ผู้จัดการเป็นตัวแทนและส่งเสริมบริษัทภายนอกในการประชุมกับลูกค้า การดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือกิจกรรมทางสังคม พวกเขามีบทบาทภายในองค์กรด้วย โดยทำหน้าที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมก้าวไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ✨
2. ผู้นำ
ในบทบาทผู้นำ ผู้จัดการจะดูแลผลการดำเนินงานขององค์กร แผนก หรือทีม และทำให้แน่ใจว่าพลวัตของทีมยังคงเป็นบวกอยู่เสมอ พวกเขาตั้งเป้าหมาย เช่น เป้าขายหรือเป้าหมายโครงการ และสื่อสารเป้าหมายเหล่านั้นไปยังสมาชิกทีมทุกคน 🎯
ผู้นำมอบหมายงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน และแรงจูงใจในทุกที่ที่จำเป็น บทบาทของผู้นำอาจรวมถึงหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลบางอย่าง เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลพนักงาน
3. การประสานงาน
บทบาทผู้ประสานงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พวกเขาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันหรืออยู่ในระดับต่าง ๆ ของสายการบังคับบัญชา โดยสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง 🤝
ผู้ประสานงานอาจประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่นการประชุมกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาหรือการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าและผู้ให้บริการเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของบริษัท
4. ตรวจสอบ
ในบทบาทการเฝ้าระวัง ผู้จัดการจะค้นหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ และระบุปัญหาและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งต้องการการแก้ไข หรือได้รับแรงบันดาลใจสำหรับสินค้าใหม่ ๆ 💡
มอนิเตอร์ยังติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจยังคงแข่งขันได้และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ
5. ผู้เผยแพร่
หน้าที่ของบทบาทการจัดการนี้คือการรวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคนิคจากแหล่งต่าง ๆ และสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลอาจรวมถึงปัญหาที่เกิดจากการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการประชุมทีม หรือแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ
ข้อมูลอาจเป็นข้อเสนอเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการโดยการนำซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานใหม่มาใช้ก็ได้ การริเริ่มอาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือการเผยแพร่ไปยังพนักงาน การดำเนินการนี้สามารถทำได้ทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผ่านสายการบังคับบัญชาขึ้นหรือลง
6. โฆษก
ในบทบาทของผู้พูดแทนองค์กร ผู้จัดการคือตัวแทนของทีมหรือองค์กรทั้งหมดของตน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจนำเสนอผลงานของทีมและเป้าหมายทางธุรกิจสำหรับปีต่อไปให้กับทีมผู้บริหารระดับสูง
โฆษกอาจแบ่งปันผลประกอบการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือพูดในงานประชุมเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทกับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพและนักลงทุน 💰
7. ผู้ประกอบการ
บทบาทของผู้ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมภายในบริษัทในขณะที่จัดการกระบวนการทางธุรกิจและแก้ไขปัญหา พวกเขาคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน—ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยม 📈
ผู้จัดการเชิงผู้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงรุก เช่น การใช้ช่องทางการตลาดใหม่หรือการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ พวกเขายังดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรที่จำเป็น เช่น การปรับโครงสร้างแผนก การเข้าซื้อกิจการอื่นหรือการกำหนดมาตรฐานกระบวนการทำงาน
8. ผู้จัดการเหตุรบกวน
ในบทบาทการจัดการนี้ ผู้จัดการจะต้องรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ผู้จัดการด้านการจัดการปัญหาจะจัดการกับปัญหาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้การผลิตยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น
ความไม่สงบอาจรวมถึงปัญหาภายใน เช่น การสูญเสียพนักงานที่มีคุณค่าหรือความจำเป็นในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม ปัญหาอาจเกิดจากภายนอก เช่น การรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจหรือผู้ขายที่ผิดสัญญา 🪄
9. ผู้จัดสรรทรัพยากร
ในบทบาทของผู้จัดสรรทรัพยากร ผู้จัดการตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรขององค์กรอย่างไรให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาและงบประมาณที่มีอยู่ตัวอย่างของทรัพยากรได้แก่ บุคลากร, สิ่งอำนวยความสะดวก, วัสดุ, และอุปกรณ์
การจัดสรรอาจต้องมีการจัดตารางทรัพยากรตามปริมาณงานของโครงการ, แบ่งเงินทุนระหว่างแผนกตามงบประมาณ, หรือจัดสรรอุปกรณ์ตามความต้องการ
10. ผู้เจรจา
บทบาทของผู้เจรจาต่อรองเกี่ยวข้องกับการเจรจาแทนหน่วยงานหรือธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจจำเป็นต้องเจรจากับพนักงานเกี่ยวกับเงินเดือน กับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอเข้าถึงสมาชิกทีมที่มีทักษะเฉพาะ หรืออาจเจรจากับลูกค้าหรือผู้ขายเกี่ยวกับผลงานที่ส่งมอบ กำหนดเวลา และค่าใช้จ่าย 💸
เมื่อคุณเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ของผู้จัดการและหลักการบางประการของการจัดการแล้ว มาสำรวจว่าคุณสามารถนำความรู้นี้ไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะของคุณได้อย่างไร
การประยุกต์ใช้ โมเดลบทบาทการจัดการ ในสถานที่ทำงาน
การเป็นผู้จัดการที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คุณควรสามารถก้าวเข้าสู่บทบาทการจัดการใด ๆ ได้ตามที่ต้องการ คิดถึงว่าคุณใช้บทบาทแต่ละอย่างในตำแหน่งปัจจุบันของคุณมากน้อยเพียงใด หรือทำการค้นคว้าเพื่อหาว่าบทบาทใด ๆ ที่เหมาะกับงานที่คุณต้องการจะไปให้ถึง
นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก่งทุกอย่างเท่ากัน—มีคนน้อยมากที่เป็นเช่นนั้น แต่การพัฒนากลุ่มทักษะที่คุณสามารถปรับปรุงได้นั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล 💪
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับการจัดการทีมของคุณ, พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณ, และปรับปรุงปริมาณงานให้ราบรื่น. ใช้เพื่อระบุเป้าหมายของคุณ, วางแผนเส้นทางข้างหน้า, และติดตามความคืบหน้าของคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณประหยัดเวลาและแรงงานในทุกขั้นตอน. 🏆
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ
สำหรับแต่ละคำจำกัดความของบทบาทการจัดการ ให้ประเมินระดับทักษะปัจจุบันของคุณในระดับ 1 ถึง 10 โดย 1 คือ "ไม่มีทักษะ" และ 10 คือ "มีทักษะอย่างมาก" คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ในเอกสาร ClickUpเพื่อที่คุณจะสามารถกลับมาดูได้เสมอว่าคุณพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้ว
ใช้การประเมินนี้เพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทใดบ้าง ให้ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUpเพื่อทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น 📌
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการพัฒนาของคุณ
ใช้เครื่องมือแผนผังกระบวนการของ ClickUp —เช่นClickUp WhiteboardsหรือClickUp Mind Maps—เพื่อวางแผนเส้นทางข้างหน้าของคุณ สำหรับแต่ละบทบาทที่คุณต้องการทำงาน ให้วางแผนทักษะเฉพาะที่คุณต้องพัฒนา
ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำและผู้ประสานงาน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการสื่อสารของคุณจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
หรือหากคุณมุ่งเน้นบทบาทของผู้พูด คุณอาจจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการนำเสนอ ในทางกลับกัน ทักษะการจัดการปัญหาของคุณอาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมการแก้ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้ง 🌻
ขั้นตอนที่ 3. ระบุโอกาสในการเรียนรู้
เพื่อค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการสอบถามที่ทำงานว่ามีหลักสูตรภายในองค์กรเกี่ยวกับทักษะที่คุณต้องการเรียนรู้หรือไม่ หากไม่มี คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนในโปรแกรมภายนอก ลองสอบถามเพื่อนร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะเหล่านั้นเกี่ยวกับหนังสือ พอดแคสต์ และบล็อกที่พวกเขาแนะนำ
ขณะที่คุณเรียนรู้ ให้จดบันทึกในClickUp Notepad จากนั้นใช้ClickUp AIเพื่อสรุปและจัดรูปแบบบันทึกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ—โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากลายมือเดิมของคุณ 📝
ขั้นตอนที่ 4. กำหนดตารางงานการพัฒนา
เมื่อคุณจัดสรรเวลาไว้สำหรับบางสิ่ง คุณจะมีโอกาสทำมันมากขึ้นอย่างมาก ให้คุณแยกงานที่เฉพาะเจาะจงออกมาจากแผนที่คุณได้พัฒนาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และจัดตารางเวลาไว้ในปฏิทินของคุณ
สร้างงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้โดยตรงจากเอกสาร ClickUp อื่น ๆ และเพิ่มไทม์ไลน์และวันที่ครบกำหนดได้ คุณสามารถเชื่อมโยงงานเหล่านี้กับเป้าหมาย ClickUp ที่เฉพาะเจาะจงได้
เพิ่มหลักสูตรที่คุณวางแผนจะเข้าร่วมลงในปฏิทินของคุณและกำหนดเวลาสำหรับการเรียนรู้ เช่น การอ่านหรือฟังพอดแคสต์ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมแผนของคุณอย่างสะดวก 🗓️
ขั้นตอนที่ 5. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือออนไลน์
ส่วนหนึ่งของการเชี่ยวชาญในบทบาทการจัดการคือการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครื่องมือออนไลน์สร้างความแตกต่างอย่างมากในที่นี้ ช่วยประหยัดเวลาจากงานที่น่าเบื่อหน่ายเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ⏱️
เครื่องมือออนไลน์ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการพนักงาน และเทมเพลตการจัดการโครงการช่วยทำให้กระบวนการทำงานของทีมเป็นระบบมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้าน
เมื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตเช่นClickUp Manager Log พวกมันจะมอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้น, ผู้ตรวจสอบ, ผู้จัดสรรทรัพยากร, และผู้จัดการการรบกวน
ขั้นตอนที่ 6. รักษาการติดต่อสื่อสารกับผู้คนของคุณ
งานสำคัญในทุกคำจำกัดความของบทบาทการจัดการคือการสื่อสาร การสื่อสารนั้นอาจเป็นการสื่อสารกับทีมของคุณเอง แผนกอื่น ๆ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเช่นลูกค้าและผู้ให้บริการ 💬
ClickUp ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือหลากหลายรูปแบบคุณสามารถแสดงความคิดเห็นใน ClickUp Docs ได้โดยการแท็กบุคคลหรือทีมด้วยการใส่ @mentions หรือส่งข้อความถึงใครก็ได้ในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Chat View
ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปสื่อสารที่นิยมใช้ เช่นZoomและMicrosoft Teamsเพื่อให้คุณสามารถเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ได้เพียงคลิกเดียว
เชี่ยวชาญบทบาทการจัดการระดับสูง และยกระดับอาชีพของคุณ
การบริหารทีมหรือธุรกิจต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย. เฮนรี มินต์ซ์เบิร์ก ได้จำแนกทักษะเหล่านี้ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ทักษะระหว่างบุคคล, ทักษะข้อมูล, และบทบาทการตัดสินใจ. ทักษะเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 10 บทบาทการจัดการ ซึ่งผู้จัดการใช้อย่างกว้างขวางตลอดทั้งวันทำงาน.
การเข้าใจบทบาทที่คุณทำช่วยให้กำหนดหน้าที่ของคุณได้ชัดเจนขึ้น และทำให้คุณสามารถระบุได้ง่ายว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะของคุณเพิ่มเติมได้ที่ไหน ClickUp มีเครื่องมือออนไลน์หลากหลายให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการพัฒนาทักษะนี้ และสำหรับทุกแง่มุมของงานของคุณ 🤩
