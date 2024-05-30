บล็อก ClickUp
วิธีสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจของคุณ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 พฤษภาคม 2567

พนักงานเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจใด ๆ และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและนวัตกรรม หรือมีส่วนร่วมในการหยุดชะงักและเสื่อมถอยได้

ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง ทำให้การพัฒนาทักษะของบุคลากรมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะที่ให้ประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย หลายบริษัทเผชิญกับปัญหานี้และต้องทนทุกข์ทรมานเป็นผลตามมา

ในบทความนี้ เราจะอธิบายพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรและวิธีการรวมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ นอกจากนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับและเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

มาเริ่มกันเลย!

การพัฒนาความสามารถคืออะไร?

การพัฒนาความสามารถ, การบริหารความสามารถ, และการบริหารผลงาน เป็นคำที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมักถูกใช้แทนกัน

การพัฒนาบุคลากรเป็นคำที่กว้างที่สุด และอีกสองคำเป็นสาขาของมัน ประกอบด้วยการ ส่งเสริมทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จภายในองค์กร

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาทรัพยากร ข้อเสนอแนะ และโอกาสในการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ

ตอนนี้ มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถและการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถกัน

การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ vs การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ

การบริหารจัดการบุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งตั้งแต่การจ้างพนักงานไปจนถึงการบริหารจัดการพวกเขาตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในความเกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ. นี่คือคำที่มีความหมายกว้างขวางซึ่งรวมถึงการสรรหา, การบรรจุเข้าทำงาน, การพัฒนาบุคลากร,และการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนการรักษาพนักงานไว้.

ในทางกลับกัน การพัฒนาความสามารถเป็นองค์ประกอบเฉพาะของการจัดการความสามารถที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านอาชีพและส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทที่สูงขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป้าหมายของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถมักจะสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

ต่อไป เรามาแยกแยะความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถกับการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการความสามารถ vs. การบริหารจัดการผลงาน

การบริหารจัดการความสามารถเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของพนักงาน ไม่เพียงแต่สนใจในผลงานการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะ และวางแผนเส้นทางอาชีพที่ดีที่สุดให้กับพนักงานอีกด้วย

การจัดการประสิทธิภาพเป็นสาขาหนึ่งของบริหารจัดการความสามารถที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและการวัดความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน

รวมถึงการตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน และรางวัล

การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณดูแลทุกแง่มุมของการจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การจัดการประสิทธิภาพและการจัดการทีม ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการสื่อสาร และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ทำไมการพัฒนาความสามารถจึงมีความสำคัญ?

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของการพัฒนาบุคลากรคือการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโต

ยิ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะสูงมากเท่าใด บริษัทก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นและ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น มาพูดถึงประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางประการของการพัฒนาความสามารถสำหรับธุรกิจกัน

ช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง

บริษัทที่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพได้ ผู้คนต้องการทำงานกับบริษัทที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตในอาชีพการงานของตน

ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญต้องพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่การได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างที่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้ จะทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายขึ้น ดังนั้น บริษัทที่ลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน จะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้เสมอ

บริษัทที่มีโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาที่ยอดเยี่ยมจะนำเสนอโปรแกรมเหล่านี้ในคำอธิบายตำแหน่งงานและเว็บไซต์อาชีพเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมองค์กร. คุณค่าเพิ่มเติมนี้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นที่จะเติบโตในอาชีพของตนโดยการอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง.

เพิ่มความพึงพอใจในงานและรักษาพนักงาน

จากการสำรวจล่าสุดพบว่า 80% ของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานรู้สึกพึงพอใจกับงานมากขึ้นหากสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมในที่ทำงานได้ 50% พิจารณาที่จะลาออกจากงานที่ไม่มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญต่อองค์กรเพียงใด ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาพนักงานที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร

พนักงานที่มีโอกาสเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมที่ทำงานรู้สึกว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการเติบโตทางอาชีพของพวกเขา สิ่งนี้ช่วย สร้างความไว้วางใจและความภักดี กับบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรต่อไป

ช่วยในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและพัฒนาภาวะผู้นำ

การพัฒนาความสามารถภายในองค์กรช่วยให้บริษัทสามารถเติมเต็มตำแหน่งผู้นำได้ภายในองค์กรโดยไม่ต้องจ้างจากภายนอก

นี่ช่วยประหยัดเวลาและเงินที่ใช้ไปกับการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้ได้ เนื่องจากโอกาสในการเติบโตภายในองค์กรเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรของคุณอยู่ต่อและทำงานเพื่อเติบโตแทนที่จะมองหาโอกาสในที่อื่น

เนื่องจากประโยชน์มากมาย การจ้างผู้จัดการการพัฒนาความสามารถจึงมีความสำคัญเพื่อปรับปรุงการพัฒนาความสามารถภายในองค์กร

ประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถของทีม

เราได้กำหนดไว้แล้วว่าการพัฒนาความสามารถช่วยองค์กรให้เติบโตได้เร็วขึ้น. ตอนนี้, มาพิจารณาประโยชน์ระดับทีมของการพัฒนาความสามารถ.

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตามรายงานของ Gartner,58%ของแรงงานในปี 2021 ต้องการการเพิ่มทักษะ เพื่อให้สามารถทำงานได้ดี. ด้วยเทคโนโลยีเช่น AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา, การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของบุคลากรจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา.

การฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นและรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้

ผ่านการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางกลยุทธ์และความพึงพอใจของลูกค้า

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

เมื่อสมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการเติบโตทางอาชีพ ทั้งทีมจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ พนักงานที่มีทักษะสามารถทำงานได้รวดเร็วและดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตของทั้งตนเองและทีม นอกจากนี้ ยังสามารถโน้มน้าวให้สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อีกด้วย

นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำทีมต้องส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม วิธีที่ดีในการจูงใจพวกเขาคือการทำให้เป็นเป้าหมายด้านผลงานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม

การพัฒนาความสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันความรู้ ความคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น การฝึกอบรมเป็นกลุ่มหรือโครงการข้ามสายงาน ช่วยให้พนักงานสามารถใช้ความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายของกันและกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ แนวคิดการทำงานร่วมกันนี้ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและความได้เปรียบในการแข่งขัน

การนำสมาชิกจากทีมต่าง ๆ มารวมกันในสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมยังช่วยปรับปรุงความเข้าใจและความสัมพันธ์ข้ามสายงานในที่ทำงานอีกด้วย

วิธีการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนา стратегีการพัฒนาบุคลากรที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจ. องค์กรพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและสามารถปรับตัวได้รวดเร็วพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน.

ในส่วนนี้ เราจะแนะนำคุณในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือคำแนะนำ

1. ประเมินทักษะปัจจุบันและเป้าหมายในอาชีพของพนักงาน

ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานของคุณคือการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละบุคคล

จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไร? ทักษะหลักและระดับทักษะของพวกเขาคืออะไร?

การเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณประเมินสถานะปัจจุบันและ ระบุความต้องการในการฝึกอบรมหลัก ของทีมได้

คุณควรรวมสมาชิกในทีมของคุณไว้ในกระบวนการนี้ด้วย และถามพวกเขาเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพของพวกเขาด้วย ไม่ใช่ทุกคนอาจต้องการการก้าวหน้าในอาชีพที่คล้ายกัน และบางคนอาจต้องการการเปลี่ยนแปลงบทบาทด้วยซ้ำ

เมื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร คุณควรพิจารณาความใฝ่ฝันในอาชีพของแต่ละพนักงาน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpเพื่อจัดตารางและจดบันทึกการประชุมกับสมาชิกในทีมแต่ละคน

กำหนดวาระการประชุม หารือเกี่ยวกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจในอาชีพของสมาชิกแต่ละคนในทีม และเก็บบันทึกโดยใช้เทมเพลต ClickUp Employee & Manager 1-on-1

แม้ว่าจะออกแบบมาสำหรับการประชุมรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว แต่เทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถกับสมาชิกในทีมของคุณ

รายการวาระการประชุม, หารือเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพและความต้องการในการเรียนรู้ของพวกเขา, และสร้างรายการการกระทำเพื่อดำเนินการตามประเด็นที่ได้หารือไว้

2. สร้างแผนพัฒนาพนักงานอย่างละเอียด

หลังจากที่คุณได้ประเมินระดับทักษะปัจจุบันและความทะเยอทะยานในอาชีพของสมาชิกแต่ละคนในทีมแล้ว ให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่ละเอียดถี่ถ้วน

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ โดยใช้มุมมองแบบตารางที่มีโครงสร้างเพื่อสรุปแผนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับสมาชิกในทีมทุกคนของคุณ

สร้างแผนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และรับสรุปภาพรวมของเป้าหมายและความคืบหน้าโดยใช้แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp

มีคอลัมน์ 'การพัฒนาอาชีพ' ที่คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ในรูปแบบของแท็กที่มีสีต่างกันช่วยในการจัดการการสืบทอดตำแหน่งโดยการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถรับตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

นอกเหนือจากมุมมองสรุปแล้ว ยังมีมุมมองอื่น ๆ อีกสี่มุมมองให้คุณติดตามแผนการเรียนรู้และความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนอย่างละเอียด

3. ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบประสิทธิภาพ

หลังจากสร้างแผนแล้ว คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนและติดตามความคืบหน้าของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คุณได้ตกลงร่วมกันไว้

ซอฟต์แวร์ HRที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดการการพัฒนาความสามารถและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และClickUp สำหรับทีมHRคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้บริษัทจัดการกับบุคลากรสร้างและดำเนินโปรแกรมฝึกอบรม และช่วยให้พนักงานเพิ่มทักษะ. มาเริ่มกันที่วิธีที่ ClickUp ช่วยในการติดตามเป้าหมาย.ClickUp Goalsเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งและแชร์เป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงาน และติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้.

ดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
ติดตามเป้าหมายในมุมมองต่าง ๆ เช่น การสรุปความคืบหน้าและมุมมองเป้าหมาย โดยใช้ ClickUp Goals

มีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับการติดตามเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป้าหมายของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลต HR ฟรีมากมายสำหรับการพัฒนาและการจัดการบุคลากร เช่นเทมเพลตแผนที่เส้นทาง อาชีพและเทมเพลตแผนการพัฒนาบุคลากร คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อจัดการกับแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในทุกบริษัท การทำอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณต้องการคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถบ่มเพาะบุคลากรภายในองค์กรของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จในทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยคุณในเรื่องนั้น:

ปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ในขณะที่พนักงานทุกคนต้องก้าวหน้าในอาชีพของตน การเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขาก็ควรมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จโดยรวมเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าธุรกิจของคุณกำลังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คุณควรพัฒนาทักษะของพนักงานให้เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อทำงานได้ดีขึ้น

ในกรณีนี้ แผนการเรียนรู้และพัฒนาของคุณ รวมถึงการฝึกอบรม ควรเน้นไปที่ AI นั่นคือสิ่งที่การเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วนตัวให้สอดคล้องกันเป็นเช่นนั้น

ประโยชน์คืออะไร?

พนักงานและธุรกิจจะเติบโตไปในทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

หากพนักงานไม่พัฒนาทักษะ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจกลายเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถรับมือกับความต้องการในการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะและความต้องการของงาน ทำให้พนักงานเหล่านี้กลายเป็นส่วนเกิน

นอกจากนี้ ยังไม่ดีต่อธุรกิจเพราะพวกเขาต้องค้นหาและรับพนักงานใหม่ที่มีทักษะในการใช้ AI หรือจ้างผู้ที่เต็มใจเรียนรู้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการเข้าร่วมกระแส AI ลองใช้ ClickUp Brain ดูสิ มันใช้งานง่ายและการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นเหมือนเดินเล่นในสวนสำหรับทีมของคุณ

ClickUp Brain สามารถปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจดบันทึกการประชุมไปจนถึงการส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ตรงเวลา มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ช่วยคุณในหลาย ๆ ด้านของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมของคุณ นอกจากนี้ เนื่องจากมันใช้ NLP เป็นพื้นฐาน ทีมจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบคำสั่งที่ซับซ้อนและสามารถโต้ตอบกับ AI ได้ในลักษณะการสนทนา

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เขียนคำตอบอีเมลที่ปรับให้เหมาะสมด้วยน้ำเสียงเฉพาะ เพื่อประหยัดเวลาในการตอบอีเมลและมุ่งเน้นไปที่งานธุรกิจที่สำคัญกว่า โดยใช้ ClickUp Brain

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาความสามารถไม่ใช่การกระทำในระยะสั้นหรือครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากแผนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นทางการประจำปีแล้ว คุณควรส่งเสริมให้ทีมของคุณคว้าโอกาสในการเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส

ส่งเสริมให้พวกเขาจัด การแบ่งปันความรู้ โดยให้สมาชิกในทีมคนหนึ่งสอนทักษะเฉพาะให้กับคนอื่นๆ หรือพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้พวกเขาจัดเซสชันระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

โดยรวมแล้ว สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายในทีมของคุณ

เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดของทีม สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิดแบบเห็นภาพได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์นี้ ใช้เพื่อสร้างแผนผังความคิด กลยุทธ์ทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และจัดการประชุมระดมความคิดเสมือนจริงด้วย ClickUp Whiteboards

ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามคือการสร้างความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมภายในทีมและองค์กรของคุณ

ความพยายามในการพัฒนาความสามารถของคุณและนโยบายขององค์กรควรทำให้แน่ใจว่าผู้คนจากทุกสาขาอาชีพรู้สึกได้รับการยอมรับและมีตัวแทน

เริ่มต้นด้วยการจัด การฝึกอบรมด้าน DEI ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นนี้ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและเปิดกว้าง พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติตาม

ให้คำปรึกษา แก่พนักงานแต่ละคนตามความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางคนอาจมีความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี แทนที่จะตำหนิพนักงานสำหรับจุดอ่อนของพวกเขา เป้าหมายควรเป็นการส่งเสริมและช่วยให้พวกเขาเติบโต

เมื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับพนักงาน โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการพัฒนาบุคลากรของคุณมีความครอบคลุมและเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง เทมเพลตนี้ใช้รูปแบบ SMART Goals ในการตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งแต่ละบุคคลควรบรรลุผลภายในระยะเวลาที่กำหนด

กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลโดยใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของ ClickUp

เทมเพลตนี้มีมุมมองที่กำหนดเองห้าแบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานในแต่ละเป้าหมาย

เสริมพลังให้พนักงานเลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง

การให้พนักงานเลือกเส้นทางอาชีพและเป้าหมายของตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณบังคับให้ใครบางคนเดินตามเส้นทางอาชีพที่พวกเขาไม่รู้สึกตื่นเต้น พวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้ดี เมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้เกิดความไม่พอใจในงานและการไม่ผูกพันกับองค์กร ซึ่งนำไปสู่การลาออกในที่สุด

หลีกเลี่ยงผลลัพธ์นี้โดยการ รวมพนักงานไว้ในกระบวนการวางแผน สำหรับการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถ

ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเป็นผู้จัดการ และอาจต้องการเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานเป็นรายบุคคลมากกว่า ในทำนองเดียวกัน บางคนอาจต้องการการเลื่อนตำแหน่งในแนวนอนไปยังบทบาทอื่นที่เหมาะกับทักษะและเป้าหมายอาชีพของตนมากกว่า

แทนที่จะสมมติว่าทุกคนต้องการเส้นทางอาชีพในแนวตั้ง ให้ถามพวกเขาว่าความสนใจของพวกเขาอยู่ที่ไหน ให้อำนาจสมาชิกในทีมของคุณในการพูดออกมาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่พวกเขาต้องการและช่วยพวกเขาไปตามเส้นทางนั้น

นั่นคือสัญญาณของผู้จัดการที่ดี ซึ่งในที่สุดก็ช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตได้ พนักงานที่มีความพึงพอใจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท

บรรลุการพัฒนาและการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การพัฒนาความสามารถไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทุกบริษัทที่ต้องการเติบโตจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถปรับตัวได้เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มทางธุรกิจ ดังนั้น โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความสำเร็จระยะยาวและความยั่งยืนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรใด ๆ ในปัจจุบัน

คุณสมบัติการจัดการความสามารถของ ClickUp สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานของคุณในทิศทางนี้ได้ ตั้งแต่การรับเข้าทำงานไปจนถึงการสร้างทีม มันครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผน จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดการความสามารถของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครตอนนี้เพื่อเริ่มต้น!