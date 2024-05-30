วิธีสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจของคุณ

พนักงานเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจใด ๆ และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและนวัตกรรม หรือมีส่วนร่วมในการหยุดชะงักและเสื่อมถอยได้
ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง ทำให้การพัฒนาทักษะของบุคลากรมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาทักษะที่ให้ประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย หลายบริษัทเผชิญกับปัญหานี้และต้องทนทุกข์ทรมานเป็นผลตามมา
ในบทความนี้ เราจะอธิบายพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรและวิธีการรวมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ นอกจากนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับและเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ
มาเริ่มกันเลย!
การพัฒนาความสามารถคืออะไร?
การพัฒนาความสามารถ, การบริหารความสามารถ, และการบริหารผลงาน เป็นคำที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมักถูกใช้แทนกัน
การพัฒนาบุคลากรเป็นคำที่กว้างที่สุด และอีกสองคำเป็นสาขาของมัน ประกอบด้วยการ ส่งเสริมทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จภายในองค์กร
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาทรัพยากร ข้อเสนอแนะ และโอกาสในการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ
ตอนนี้ มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถและการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถกัน
การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ vs การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ
การบริหารจัดการบุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งตั้งแต่การจ้างพนักงานไปจนถึงการบริหารจัดการพวกเขาตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในความเกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ. นี่คือคำที่มีความหมายกว้างขวางซึ่งรวมถึงการสรรหา, การบรรจุเข้าทำงาน, การพัฒนาบุคลากร,และการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนการรักษาพนักงานไว้.
ในทางกลับกัน การพัฒนาความสามารถเป็นองค์ประกอบเฉพาะของการจัดการความสามารถที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านอาชีพและส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทที่สูงขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป้าหมายของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถมักจะสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
ต่อไป เรามาแยกแยะความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถกับการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการความสามารถ vs. การบริหารจัดการผลงาน
การบริหารจัดการความสามารถเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของพนักงาน ไม่เพียงแต่สนใจในผลงานการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะ และวางแผนเส้นทางอาชีพที่ดีที่สุดให้กับพนักงานอีกด้วย
การจัดการประสิทธิภาพเป็นสาขาหนึ่งของบริหารจัดการความสามารถที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและการวัดความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน
รวมถึงการตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน และรางวัล
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณดูแลทุกแง่มุมของการจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การจัดการประสิทธิภาพและการจัดการทีม ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการสื่อสาร และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ทำไมการพัฒนาความสามารถจึงมีความสำคัญ?
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของการพัฒนาบุคลากรคือการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโต
ยิ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะสูงมากเท่าใด บริษัทก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นและ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น มาพูดถึงประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางประการของการพัฒนาความสามารถสำหรับธุรกิจกัน
ช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง
บริษัทที่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพได้ ผู้คนต้องการทำงานกับบริษัทที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตในอาชีพการงานของตน
ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญต้องพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่การได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างที่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้ จะทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายขึ้น ดังนั้น บริษัทที่ลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน จะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้เสมอ
บริษัทที่มีโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาที่ยอดเยี่ยมจะนำเสนอโปรแกรมเหล่านี้ในคำอธิบายตำแหน่งงานและเว็บไซต์อาชีพเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมองค์กร. คุณค่าเพิ่มเติมนี้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นที่จะเติบโตในอาชีพของตนโดยการอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง.
เพิ่มความพึงพอใจในงานและรักษาพนักงาน
จากการสำรวจล่าสุดพบว่า 80% ของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานรู้สึกพึงพอใจกับงานมากขึ้นหากสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมในที่ทำงานได้ 50% พิจารณาที่จะลาออกจากงานที่ไม่มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญต่อองค์กรเพียงใด ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาพนักงานที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร
พนักงานที่มีโอกาสเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมที่ทำงานรู้สึกว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการเติบโตทางอาชีพของพวกเขา สิ่งนี้ช่วย สร้างความไว้วางใจและความภักดี กับบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรต่อไป
ช่วยในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและพัฒนาภาวะผู้นำ
การพัฒนาความสามารถภายในองค์กรช่วยให้บริษัทสามารถเติมเต็มตำแหน่งผู้นำได้ภายในองค์กรโดยไม่ต้องจ้างจากภายนอก
นี่ช่วยประหยัดเวลาและเงินที่ใช้ไปกับการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้ได้ เนื่องจากโอกาสในการเติบโตภายในองค์กรเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรของคุณอยู่ต่อและทำงานเพื่อเติบโตแทนที่จะมองหาโอกาสในที่อื่น
เนื่องจากประโยชน์มากมาย การจ้างผู้จัดการการพัฒนาความสามารถจึงมีความสำคัญเพื่อปรับปรุงการพัฒนาความสามารถภายในองค์กร
ประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถของทีม
เราได้กำหนดไว้แล้วว่าการพัฒนาความสามารถช่วยองค์กรให้เติบโตได้เร็วขึ้น. ตอนนี้, มาพิจารณาประโยชน์ระดับทีมของการพัฒนาความสามารถ.
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ตามรายงานของ Gartner,58%ของแรงงานในปี 2021 ต้องการการเพิ่มทักษะ เพื่อให้สามารถทำงานได้ดี. ด้วยเทคโนโลยีเช่น AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา, การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของบุคลากรจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา.
การฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นและรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้
ผ่านการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางกลยุทธ์และความพึงพอใจของลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
เมื่อสมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการเติบโตทางอาชีพ ทั้งทีมจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ พนักงานที่มีทักษะสามารถทำงานได้รวดเร็วและดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตของทั้งตนเองและทีม นอกจากนี้ ยังสามารถโน้มน้าวให้สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อีกด้วย
นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำทีมต้องส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม วิธีที่ดีในการจูงใจพวกเขาคือการทำให้เป็นเป้าหมายด้านผลงานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม
การพัฒนาความสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันความรู้ ความคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น การฝึกอบรมเป็นกลุ่มหรือโครงการข้ามสายงาน ช่วยให้พนักงานสามารถใช้ความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายของกันและกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ แนวคิดการทำงานร่วมกันนี้ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและความได้เปรียบในการแข่งขัน
การนำสมาชิกจากทีมต่าง ๆ มารวมกันในสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมยังช่วยปรับปรุงความเข้าใจและความสัมพันธ์ข้ามสายงานในที่ทำงานอีกด้วย
วิธีการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนา стратегีการพัฒนาบุคลากรที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจ. องค์กรพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและสามารถปรับตัวได้รวดเร็วพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน.
ในส่วนนี้ เราจะแนะนำคุณในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือคำแนะนำ
1. ประเมินทักษะปัจจุบันและเป้าหมายในอาชีพของพนักงาน
ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานของคุณคือการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละบุคคล
จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไร? ทักษะหลักและระดับทักษะของพวกเขาคืออะไร?
การเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณประเมินสถานะปัจจุบันและ ระบุความต้องการในการฝึกอบรมหลัก ของทีมได้
คุณควรรวมสมาชิกในทีมของคุณไว้ในกระบวนการนี้ด้วย และถามพวกเขาเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพของพวกเขาด้วย ไม่ใช่ทุกคนอาจต้องการการก้าวหน้าในอาชีพที่คล้ายกัน และบางคนอาจต้องการการเปลี่ยนแปลงบทบาทด้วยซ้ำ
เมื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร คุณควรพิจารณาความใฝ่ฝันในอาชีพของแต่ละพนักงาน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpเพื่อจัดตารางและจดบันทึกการประชุมกับสมาชิกในทีมแต่ละคน
แม้ว่าจะออกแบบมาสำหรับการประชุมรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว แต่เทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถกับสมาชิกในทีมของคุณ
รายการวาระการประชุม, หารือเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพและความต้องการในการเรียนรู้ของพวกเขา, และสร้างรายการการกระทำเพื่อดำเนินการตามประเด็นที่ได้หารือไว้
2. สร้างแผนพัฒนาพนักงานอย่างละเอียด
หลังจากที่คุณได้ประเมินระดับทักษะปัจจุบันและความทะเยอทะยานในอาชีพของสมาชิกแต่ละคนในทีมแล้ว ให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่ละเอียดถี่ถ้วน
เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ โดยใช้มุมมองแบบตารางที่มีโครงสร้างเพื่อสรุปแผนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับสมาชิกในทีมทุกคนของคุณ
มีคอลัมน์ 'การพัฒนาอาชีพ' ที่คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ในรูปแบบของแท็กที่มีสีต่างกันช่วยในการจัดการการสืบทอดตำแหน่งโดยการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถรับตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
นอกเหนือจากมุมมองสรุปแล้ว ยังมีมุมมองอื่น ๆ อีกสี่มุมมองให้คุณติดตามแผนการเรียนรู้และความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนอย่างละเอียด
3. ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบประสิทธิภาพ
หลังจากสร้างแผนแล้ว คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนและติดตามความคืบหน้าของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คุณได้ตกลงร่วมกันไว้
ซอฟต์แวร์ HRที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดการการพัฒนาความสามารถและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และClickUp สำหรับทีมHRคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน
มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้บริษัทจัดการกับบุคลากรสร้างและดำเนินโปรแกรมฝึกอบรม และช่วยให้พนักงานเพิ่มทักษะ. มาเริ่มกันที่วิธีที่ ClickUp ช่วยในการติดตามเป้าหมาย.ClickUp Goalsเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งและแชร์เป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงาน และติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้.
มีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับการติดตามเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป้าหมายของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลต HR ฟรีมากมายสำหรับการพัฒนาและการจัดการบุคลากร เช่นเทมเพลตแผนที่เส้นทาง อาชีพและเทมเพลตแผนการพัฒนาบุคลากร คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อจัดการกับแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในทุกบริษัท การทำอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณต้องการคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถบ่มเพาะบุคลากรภายในองค์กรของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จในทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยคุณในเรื่องนั้น:
ปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ในขณะที่พนักงานทุกคนต้องก้าวหน้าในอาชีพของตน การเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขาก็ควรมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จโดยรวมเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าธุรกิจของคุณกำลังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คุณควรพัฒนาทักษะของพนักงานให้เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อทำงานได้ดีขึ้น
ในกรณีนี้ แผนการเรียนรู้และพัฒนาของคุณ รวมถึงการฝึกอบรม ควรเน้นไปที่ AI นั่นคือสิ่งที่การเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วนตัวให้สอดคล้องกันเป็นเช่นนั้น
ประโยชน์คืออะไร?
พนักงานและธุรกิจจะเติบโตไปในทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ร่วมกัน
หากพนักงานไม่พัฒนาทักษะ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจกลายเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถรับมือกับความต้องการในการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะและความต้องการของงาน ทำให้พนักงานเหล่านี้กลายเป็นส่วนเกิน
นอกจากนี้ ยังไม่ดีต่อธุรกิจเพราะพวกเขาต้องค้นหาและรับพนักงานใหม่ที่มีทักษะในการใช้ AI หรือจ้างผู้ที่เต็มใจเรียนรู้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการเข้าร่วมกระแส AI ลองใช้ ClickUp Brain ดูสิ มันใช้งานง่ายและการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นเหมือนเดินเล่นในสวนสำหรับทีมของคุณ
ClickUp Brain สามารถปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจดบันทึกการประชุมไปจนถึงการส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ตรงเวลา มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ช่วยคุณในหลาย ๆ ด้านของงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมของคุณ นอกจากนี้ เนื่องจากมันใช้ NLP เป็นพื้นฐาน ทีมจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบคำสั่งที่ซับซ้อนและสามารถโต้ตอบกับ AI ได้ในลักษณะการสนทนา
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาความสามารถไม่ใช่การกระทำในระยะสั้นหรือครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากแผนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นทางการประจำปีแล้ว คุณควรส่งเสริมให้ทีมของคุณคว้าโอกาสในการเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส
ส่งเสริมให้พวกเขาจัด การแบ่งปันความรู้ โดยให้สมาชิกในทีมคนหนึ่งสอนทักษะเฉพาะให้กับคนอื่นๆ หรือพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้พวกเขาจัดเซสชันระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
โดยรวมแล้ว สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายในทีมของคุณ
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดของทีม สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิดแบบเห็นภาพได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์นี้ ใช้เพื่อสร้างแผนผังความคิด กลยุทธ์ทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย
ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามคือการสร้างความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมภายในทีมและองค์กรของคุณ
ความพยายามในการพัฒนาความสามารถของคุณและนโยบายขององค์กรควรทำให้แน่ใจว่าผู้คนจากทุกสาขาอาชีพรู้สึกได้รับการยอมรับและมีตัวแทน
เริ่มต้นด้วยการจัด การฝึกอบรมด้าน DEI ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นนี้ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและเปิดกว้าง พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติตาม
ให้คำปรึกษา แก่พนักงานแต่ละคนตามความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางคนอาจมีความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี แทนที่จะตำหนิพนักงานสำหรับจุดอ่อนของพวกเขา เป้าหมายควรเป็นการส่งเสริมและช่วยให้พวกเขาเติบโต
เมื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับพนักงาน โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการพัฒนาบุคลากรของคุณมีความครอบคลุมและเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง เทมเพลตนี้ใช้รูปแบบ SMART Goals ในการตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งแต่ละบุคคลควรบรรลุผลภายในระยะเวลาที่กำหนด
เทมเพลตนี้มีมุมมองที่กำหนดเองห้าแบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานในแต่ละเป้าหมาย
เสริมพลังให้พนักงานเลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง
การให้พนักงานเลือกเส้นทางอาชีพและเป้าหมายของตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณบังคับให้ใครบางคนเดินตามเส้นทางอาชีพที่พวกเขาไม่รู้สึกตื่นเต้น พวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้ดี เมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้เกิดความไม่พอใจในงานและการไม่ผูกพันกับองค์กร ซึ่งนำไปสู่การลาออกในที่สุด
หลีกเลี่ยงผลลัพธ์นี้โดยการ รวมพนักงานไว้ในกระบวนการวางแผน สำหรับการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถ
ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเป็นผู้จัดการ และอาจต้องการเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานเป็นรายบุคคลมากกว่า ในทำนองเดียวกัน บางคนอาจต้องการการเลื่อนตำแหน่งในแนวนอนไปยังบทบาทอื่นที่เหมาะกับทักษะและเป้าหมายอาชีพของตนมากกว่า
แทนที่จะสมมติว่าทุกคนต้องการเส้นทางอาชีพในแนวตั้ง ให้ถามพวกเขาว่าความสนใจของพวกเขาอยู่ที่ไหน ให้อำนาจสมาชิกในทีมของคุณในการพูดออกมาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่พวกเขาต้องการและช่วยพวกเขาไปตามเส้นทางนั้น
นั่นคือสัญญาณของผู้จัดการที่ดี ซึ่งในที่สุดก็ช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตได้ พนักงานที่มีความพึงพอใจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท
บรรลุการพัฒนาและการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การพัฒนาความสามารถไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทุกบริษัทที่ต้องการเติบโตจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถปรับตัวได้เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มทางธุรกิจ ดังนั้น โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความสำเร็จระยะยาวและความยั่งยืนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรใด ๆ ในปัจจุบัน
คุณสมบัติการจัดการความสามารถของ ClickUp สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานของคุณในทิศทางนี้ได้ ตั้งแต่การรับเข้าทำงานไปจนถึงการสร้างทีม มันครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผน จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดการความสามารถของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครตอนนี้เพื่อเริ่มต้น!