9 อันดับซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์เรื่องสยองขวัญในที่ทำงานกันมาแล้ว แต่ไม่มีอะไรจะเทียบได้กับความรู้สึกเหมือนชะตากรรมกำลังจะมาถึง เมื่อเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคลถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการจัดการ

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณเดินเข้ามาในออฟฟิศในเช้าวันจันทร์ที่สดใส พร้อมกาแฟในมือ พร้อมที่จะคว้าวันใหม่ แต่เดี๋ยวก่อน โต๊ะของคุณอยู่ที่ไหน? โอ้ นั่นไง ซ่อนอยู่หลังกองเอกสาร แฟ้ม และโฟลเดอร์ที่สูงเสียดฟ้า ถ้าคุณกล้าที่จะนั่งลง เพื่อนร่วมงานอาจจะรายงานว่าคุณหายตัวไป! 🗃️

ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร คุณสามารถบอกลาเอกสารกองโตเหล่านั้นได้ โซลูชันครบวงจรเหล่านี้จัดการทุกอย่างในรายการงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติที่ต้องการของ เครื่องมือการจัดการบุคลากร และนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้!

การบริหารคนคืออะไร?

การบริหารจัดการบุคลากรคือ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการบ่มเพาะและ เพิ่มประสิทธิภาพทีม. ผู้จัดการพนักงานที่ประสบความสำเร็จทำงานร่วมกับทุกแผนกและหน้าที่ในองค์กรเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง.

การบริหารจัดการบุคลากร ครอบคลุมความรับผิดชอบที่หลากหลาย เช่น:

  • การจ้างงาน, การฝึกอบรม, การพัฒนาพนักงาน และการดำเนินการแก้ไข
  • การจัดหาการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น (คู่มือ, คู่มือการฝึกอบรม, เป็นต้น)
  • กำกับดูแลการบริหารค่าตอบแทนและเงินเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • การจัดการข้อร้องเรียนของพนักงานและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
  • การวางแผนความต้องการบุคลากรในอนาคตและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • มอบหมายความรับผิดชอบและติดตามกำหนดเวลา
  • การรับรองว่าสถานที่ทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • การรักษาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของบริษัท
  • การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเพื่อการปรับปรุงสถานที่ทำงาน

ผู้จัดการมักกระจายตัวเองมากเกินไป พยายามทำทุกงานในตารางงานให้เสร็จ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาให้ความสำคัญกับการมีเครื่องมือการจัดการแรงงานที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยในการทำงานประจำวันของพวกเขา

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร

ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่เหมาะสมควรช่วยให้ผู้จัดการสามารถนำทีมอย่างมีจังหวะและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้. นี่คือคุณสมบัติที่ต้องมี:

  1. ฐานข้อมูลกลาง: ซอฟต์แวร์ควรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวมข้อมูลพนักงานและเอกสารหลักของบริษัท เช่นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)และนโยบายการสะสมวันลา
  2. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ระบบที่แข็งแกร่งควรมีการตั้งค่า, การติดตาม, และการทบทวนเป้าหมายประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกลไกการให้คำแนะนำของบริษัท
  3. การปฐมนิเทศ: เครื่องมือการจัดการบุคลากรชั้นนำช่วยเร่งกระบวนการในการผสานพนักงานใหม่เข้ากับทีม
  4. ประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ผลิตภัณฑ์ควรมีคุณสมบัติในการจัดการสวัสดิการพนักงานตามลำดับความสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรหรือประเทศของคุณ
  5. เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรมีฟีเจอร์สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน การยกย่องและให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของพวกเขา และการรักษาแรงจูงใจของพวกเขา
  6. แดชบอร์ดวิเคราะห์: ตรวจสอบว่าแดชบอร์ดของเครื่องมือสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลวัตของแรงงานและแนวโน้มประสิทธิภาพโดยรวมที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
  7. การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าจะช่วยให้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

9 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรสำหรับทีมงานของคุณ

ตอนนี้ที่เราได้ระบุคุณสมบัติหลักที่ต้องจับตามองแล้ว มาเจาะลึกกันที่ เครื่องมือการจัดการบุคลากร 9 อันดับแรก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการ HR ในปี 2023

1.คลิกอัพ

เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์กลางความรู้และเอกสาร

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการบุคลากรแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาด มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อรวมการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียวและขจัดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด

คุณสมบัติของClickUp Docsทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวขององค์กรของคุณ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารการฝึกอบรม, SOPs, แนวทางปฏิบัติ, และเอกสารความรู้อื่น ๆ.

พนักงานของคุณจะไม่มีปัญหาในการค้นหาข้อมูลในคลังกลาง แต่คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสาร ไฟล์ URL และอื่นๆ กับงานต่างๆ เพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว! หากจำเป็น สามารถจัดหมวดหมู่ทรัพยากรตามกฎการเข้าถึงภายในองค์กรได้

ใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงงานและเอกสาร
เพิ่มบริบทให้กับงานมากขึ้นโดยเชื่อมโยงงานและเอกสารผ่านความสัมพันธ์ใน ClickUp

กำลังรับพนักงานใหม่ใช่ไหม? ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการราบรื่น ตัวอย่างเช่น เทมเพลตเช็กลิสต์การปฐมนิเทศและ แผนงาน 30-60-90 วันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ClickUp จัดเตรียมเทมเพลตมากมายให้คุณเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงานและนำการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานไปใช้ ตัวเลือกยอดนิยมบางรายการได้แก่:

แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับเอกสารเท่านั้นคุณสมบัติการจัดการงานของมันทำหน้าที่เป็นบล็อกก่อสร้างสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรไปจนถึงการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อน

การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการใน ClickUpช่วยลดเวลาของคุณในการทำงานที่น่าเบื่อ เช่น การเปลี่ยนสถานะพนักงานหรือการตอบอีเมลสมัครงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบปริมาณงาน และการปรับตารางเวลาของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp AIเพื่อสร้างสรุป ร่างเนื้อหา สร้างรายการดำเนินการ และอื่นๆ
  • การเข้าถึงความรู้สำคัญของบริษัทแบบรวมศูนย์ด้วย ClickUp Docs
  • เทมเพลตในตัวเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรที่หลากหลาย
  • แดชบอร์ดที่มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ พร้อมตัวเลือกการติดตามเวลา
  • เครื่องมือการจัดการงานและตารางเวลาที่ครอบคลุม
  • ClickUp Goalsช่วยให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายง่ายขึ้น
  • เครื่องมือมากกว่า 1,000รายการสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp
  • เครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์, การระดมความคิด, และการทำงานร่วมกัน
  • พร้อมใช้งานบนมือถือ, เว็บ, และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน
  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ความกระตือรือร้น

ดีที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเดือน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Gusto
ผ่านทาง:กัสโต้

Gusto มีการออกแบบที่ครอบคลุมแต่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ มัน ทำให้งานเงินเดือนที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้การจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยคุณสมบัติเช่น การคำนวณภาษีอัตโนมัติ, คำแนะนำการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการดำเนินการเงินเดือนไม่จำกัด คุณสามารถจัดการตารางเงินเดือนทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มคำนวณเวลาทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การเข้าร่วม, วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง (PTOs), และวันหยุดโดยอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่ไม่สามารถจ้างแผนกบัญชีหรือทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบได้

นอกจากนี้ Gusto ยังมีตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนแบบอัตโนมัติและแบบทำด้วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ ใช้แอป Gusto Wallet เพื่อเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินและฟังก์ชันการชำระเงินที่สะดวก 💸

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • เครื่องมือการจัดการพนักงานสำหรับการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน
  • เครื่องมือการบริหารจัดการผลประโยชน์รวมศูนย์การจัดการแผนสุขภาพ ประกันภัย และแผนการเกษียณอายุ
  • ระบบอัตโนมัติในการยื่นภาษีสำหรับการจัดการภาษีเงินเดือน, แบบฟอร์ม W-4 ของพนักงาน, แบบฟอร์ม W-9 ของผู้รับเหมา, และเอกสารสิ้นปี
  • เครื่องมือติดตามเวลา

ข้อจำกัดด้านความพึงพอใจ

  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับการบริการลูกค้า

ราคา Gusto

  • ง่าย: $40/เดือน + $6/เดือน ต่อคน
  • พลัส: $80/เดือน + $12/เดือนต่อคน
  • พรีเมียม: ราคาพร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

3. ตาข่าย

เหมาะที่สุดสำหรับ OKRs และเป้าหมาย

ภาพหน้าจอแดชบอร์ดแบบตารางตาข่าย
ผ่านทาง:Lattice

Lattice เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการประสิทธิภาพการทำงานในยุคปัจจุบัน ด้วยการผสานรวมแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย Lattice ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสและสอดคล้องในการตั้งเป้าหมาย

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดการ OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผสานรวม กระบวนการระบุ ติดตาม และทบทวนวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินผลแบบเรียลไทม์

Lattice คือการ เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของพนักงาน

เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงภายในแพลตฟอร์มช่วยให้สามารถวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่ดีภายในทีมของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • กระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ช่วยวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนและการแจกจ่ายโบนัส)
  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึก
  • การตั้งเป้าหมายและการติดตามที่โปร่งใส
  • การสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะภายใน

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัด
  • การนำทางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคน

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อคน
  • เติบโต: $4/เดือนต่อคน
  • ค่าตอบแทน: $6/เดือน ต่อคน
  • การจัดการประสิทธิภาพ: $8/เดือน ต่อคน
  • OKR & เป้าหมาย: $8/เดือน ต่อคน
  • ชุดการจัดการประสิทธิภาพและ OKR & เป้าหมาย: $11/เดือนต่อคน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ชำระเงินขั้นต่ำ $4,000 ต่อปี ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นราคาตามแบบบิลรายปี

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

4. คลื่น

ดีที่สุดสำหรับการรับและส่งพนักงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นระลอกคลื่น
ผ่านทาง:Rippling

Rippling ทำหน้าที่หลากหลาย โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และรับประกันการปฐมนิเทศออนไลน์ที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่

ระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Rippling LMS ช่วยให้คุณตั้งค่าห้องสมุดหลักสูตรพร้อมโมดูลการฝึกอบรมได้ คุณสามารถปรับแต่งกฎการลงทะเบียนได้—สมมติว่าคุณกำลังเตรียม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการ ระบบจะลงทะเบียนผู้จัดการใหม่ทุกคนที่คุณจ้างเข้าในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

โมดูลที่เชื่อมโยงกันของ Rippling ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงไปจนถึงการสรุปผลประโยชน์และรายละเอียดเงินเดือนขั้นสุดท้าย

ธุรกิจสามารถปรับแต่งกระบวนการรับเข้าและออกจากงานให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำให้ประสบการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรง่ายขึ้น
  • ให้บริการเงินเดือนทั่วโลก
  • การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน
  • ระบบ LMS ที่มีการกระจายคลื่นสำหรับเก็บและแจกจ่ายเอกสารการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
  • ปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้บางคน
  • การใช้เครื่องมือรายงานต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค

การส่งผ่านราคา

  • แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้; ติดต่อทีม Rippling เพื่อขอใบเสนอราคาที่กำหนดเอง

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

5. Deel

ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรระดับนานาชาติ

แดชบอร์ด Deel
ผ่านทาง:Deel

ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ Deel ช่วยลดความซับซ้อนของการจ้างงานระดับโลก ตั้งแต่การจัดทำสัญญาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศไปจนถึงการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน

ระบบเงินเดือนระดับโลกของบริษัทช่วยให้การทำธุรกรรมในสกุลเงินมากกว่า 120 สกุล รองรับความต้องการของพนักงานที่หลากหลาย 🌎

ระบบการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมของ Deel ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการ HR ข้ามพรมแดน ไม่ว่าคุณจะจ้างพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือผู้รับเหมาต่างประเทศ แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์และอินเทอร์เฟซแบบบริการตนเอง ของ Deel ทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย

จัดการทีมระยะไกลโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการบริหารจัดการ ด้วยเครื่องมือรายงานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะของ Deel คุณสามารถติดตามการลาหยุด มอบโบนัส และจัดการผลประโยชน์ด้านหุ้นส่วนได้จากแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Deel

ข้อจำกัดของ Deel

  • ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Deel

  • Deel HR: ฟรีสำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน
  • ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
  • EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • การย้ายถิ่นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

6. ลุกขึ้น

ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของผู้คน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Rise
ผ่านทาง:Rise

โดยการวางแผนเส้นทางทั้งหมดของพนักงานภายในองค์กร ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคาดหวัง ความต้องการ และจุดที่พนักงานประสบปัญหา Rise นำเสนอชุดเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถแทรกแซงในช่วงเวลาสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติการจัดการผู้สมัครระดับสูงของ Rise สำหรับขั้นตอนการสรรหาบุคลากรช่วยให้ทีมสรรหาของคุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติเช่น การลงทะเบียนด้วยตนเอง, การทบทวนแบบตัวต่อตัว, และ การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมการเติบโตของบุคลากร

แพลตฟอร์มมีชุดงานและเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการออกจากงานของพนักงานโดยไม่มีปัญหา 🚗

Rise นำเสนอ รายงานข้อมูลบุคลากร ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสรุปข้อมูลค่าตอบแทน ยอดคงเหลือวันลา จำนวนพนักงานปัจจุบัน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Rise

  • ระบบการทำงานอัตโนมัติรับประกันการมองเห็นที่อัปเดตอยู่เสมอของโปรโมชั่น, การจ้างงานใหม่, และการยกเลิกการจ้างงาน
  • ไดเรกทอรีบุคคลส่วนกลางพร้อมตัวเลือกสรรพนามที่ต้องการเพื่อความครอบคลุม
  • การเข้าถึงสลิปเงินเดือนออนไลน์และผ่านมือถือ
  • รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • การแจ้งเตือนฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับเหตุการณ์สำคัญของพนักงาน

ข้อจำกัดในการเพิ่มขึ้น

  • ไม่ซิงค์กับ Outlook หรือ Google Calendars
  • ข้อขัดข้องและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

การปรับขึ้นราคา

  • เริ่มต้น: $6/เดือนต่อพนักงาน (+$30/เดือนเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานหากคุณมีพนักงานน้อยกว่า 20 คน)
  • เติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการเพิ่มขึ้น

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

7. เอดดี้

ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเอ็ดดี้
ผ่านทาง:เอ็ดดี้

การบริหารจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต้องมีการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน, การรับรองทางการแพทย์และไม่ทางการแพทย์, และการฝึกอบรมในที่ทำงาน

เข้าสู่ Eddy—แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชัน HR แบบครบวงจรสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ บริการ EddyCore ช่วยจัดเก็บข้อมูลประจำตัวของพนักงานในสถานที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความจำเป็น

เอ็ดดี้สามารถจัดการเงินเดือนได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อรองรับตารางงานที่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในสายงานสาธารณสุข ใช้เครื่องมือติดตามเวลาบนแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบกะการทำงานและความตรงต่อเวลา ติดตามวันลาพักร้อนและวันลาประเภทต่าง ๆ อนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน และตรวจสอบโบนัสหรือเงินชดเชยพิเศษก่อนสรุปการจ่ายเงิน 📅

บุคลากรทางการแพทย์มักต้องการการรับรองและใบอนุญาตที่ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วย Eddy Learn คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรสำเร็จรูปกว่า 200 หลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Eddy

  • การจัดเก็บเอกสารของบริษัทและพนักงานแบบรวมศูนย์
  • กลไกการตรวจสอบในตัวผ่าน หมายเหตุด้านประสิทธิภาพ
  • การตรวจสอบเวลาเข้า/ออกงานและชั่วโมงล่วงเวลาแบบเรียลไทม์พร้อมความสามารถในการระบุพิกัดภูมิศาสตร์
  • การติดตามใบรับรองและใบอนุญาตของพนักงานอย่างง่ายดาย พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ

ข้อจำกัดของเอ็ดดี

  • ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับเวลาที่ระบบล่มบ่อย
  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้

  • แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อคน; ติดต่อทีม Eddy เพื่อขอใบเสนอราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของเอ็ดดี้

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ!

8. Justworks

ดีที่สุดสำหรับสวัสดิการพนักงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Justworks
ผ่านทาง:Justworks

เคยคิดที่จะใช้ประโยชน์จาก องค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) เพื่อมอบสวัสดิการที่ดีกว่าให้กับพนักงานของคุณหรือไม่? สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย PEO คือบริษัทที่ให้บริการเอาท์ซอร์สสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดการเงินเดือน สวัสดิการ และการฝึกอบรม

Justworks เป็นแพลตฟอร์ม PEO ที่ครบวงจรซึ่งนำเสนอฟีเจอร์สนับสนุนแบบองค์รวมสำหรับสวัสดิการพนักงาน การจัดการเงินเดือนอัตโนมัติ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด บริการเอาท์ซอร์สของบริษัทเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยให้พวกเขาสามารถ จัดหาชุดสวัสดิการคุณภาพ ได้โดยไม่ต้องมีแผนกทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

ด้วยอำนาจการซื้อของกลุ่ม Justworks มอบให้คุณเข้าถึงสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมที่มักสงวนไว้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ พนักงานของคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกประกันสุขภาพและประกันชีวิตที่หลากหลาย รวมถึงแผนการเกษียณอายุ

ขอบคุณคุณสมบัติการจัดการของแพลตฟอร์มนี้ งานเช่นการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การคำนวณ PTOs และการจัดเก็บนโยบายของบริษัทกลายเป็นเรื่องง่ายมาก! 🎂

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks

  • โซลูชัน PEO แบบครบวงจร
  • การตั้งค่าและการจัดการสวัสดิการพนักงานอย่างไร้รอยต่อ
  • ระบบอัตโนมัติในการยื่นภาษี
  • การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแรงงานของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น
  • พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน

ข้อจำกัดของ Justworks

  • แอป Android มักจะค้าง
  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันในตลาด

ราคาของ Justworks

  • พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน ($49/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)
  • เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน ($89/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)

Justworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

9. ลีปส์มี

ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงาน

แดชบอร์ดทีม Leapsome
ผ่านทาง:Leapsome

Leapsome ผสานรวมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ในแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้แนวทางที่ดีที่สุดจากจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนการพัฒนาทักษะ

มันมอบชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่จุดมุ่งหมายหลักยังคงอยู่ที่การพัฒนาพนักงาน ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการสำรวจความผูกพันและการติดตามเป้าหมาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานได้เติบโต 🌹

สร้างหลักสูตรการพัฒนาที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อ แนะนำพนักงานของคุณโดยใช้หกองค์ประกอบของการเรียนรู้:

  1. บทความ
  2. วิดีโอ
  3. แบบทดสอบ
  4. งาน
  5. คำถามเปิด
  6. การฝึกอบรมสด

แพลตฟอร์มนี้มี เครื่องคำนวณ ROI ในตัว ที่สะดวกมาก ซึ่งช่วยให้คุณติดตามผลตอบแทนจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดจำนวนเงินที่คุณประหยัดได้จากการลดการขาดงาน การเพิ่มผลผลิต และการรักษาพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Leapsome

  • โมดูลการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้
  • การสนับสนุนการผสานระบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือ HR และการสื่อสารที่คุณมีอยู่แล้ว
  • การวิเคราะห์ข้ามรอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานในช่วงเวลาต่างๆ
  • เครื่องคำนวณ ROI ฉลาดสำหรับกระบวนการ HR

ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด

  • อาจได้รับประโยชน์จากการมีคู่มือลูกค้าที่ดีขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ตรงตามสัญชาตญาณ

ราคาที่คุ้มค่า

  • แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้; ติดต่อทีม Leapsome เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Leapsome

  • G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

สรุปสุดยอดซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร

ตลอดการเดินทางผ่านรายการนี้ สิ่งหนึ่งที่ยังคงชัดเจนคือ สถานที่ทำงานสมัยใหม่ต้องการความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดรวมอยู่ในหนึ่งเดียว

และเมื่อพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์แบบครบวงจร ClickUp ก็ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกด้วยคุณสมบัติอันหลากหลาย พิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดการงานเท่านั้น แต่ยังจัดการคนได้ด้วย 🙋