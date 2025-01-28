9 อันดับซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2025

เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์เรื่องสยองขวัญในที่ทำงานกันมาแล้ว แต่ไม่มีอะไรจะเทียบได้กับความรู้สึกเหมือนชะตากรรมกำลังจะมาถึง เมื่อเอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคลถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการจัดการ
ลองนึกภาพนี้ดู: คุณเดินเข้ามาในออฟฟิศในเช้าวันจันทร์ที่สดใส พร้อมกาแฟในมือ พร้อมที่จะคว้าวันใหม่ แต่เดี๋ยวก่อน โต๊ะของคุณอยู่ที่ไหน? โอ้ นั่นไง ซ่อนอยู่หลังกองเอกสาร แฟ้ม และโฟลเดอร์ที่สูงเสียดฟ้า ถ้าคุณกล้าที่จะนั่งลง เพื่อนร่วมงานอาจจะรายงานว่าคุณหายตัวไป! 🗃️
ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร คุณสามารถบอกลาเอกสารกองโตเหล่านั้นได้ โซลูชันครบวงจรเหล่านี้จัดการทุกอย่างในรายการงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล—ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติที่ต้องการของ เครื่องมือการจัดการบุคลากร และนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้!
การบริหารคนคืออะไร?
การบริหารจัดการบุคลากรคือ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการบ่มเพาะและ เพิ่มประสิทธิภาพทีม. ผู้จัดการพนักงานที่ประสบความสำเร็จทำงานร่วมกับทุกแผนกและหน้าที่ในองค์กรเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง.
การบริหารจัดการบุคลากร ครอบคลุมความรับผิดชอบที่หลากหลาย เช่น:
- การจ้างงาน, การฝึกอบรม, การพัฒนาพนักงาน และการดำเนินการแก้ไข
- การจัดหาการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น (คู่มือ, คู่มือการฝึกอบรม, เป็นต้น)
- กำกับดูแลการบริหารค่าตอบแทนและเงินเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- การจัดการข้อร้องเรียนของพนักงานและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
- การวางแผนความต้องการบุคลากรในอนาคตและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- มอบหมายความรับผิดชอบและติดตามกำหนดเวลา
- การรับรองว่าสถานที่ทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- การรักษาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของบริษัท
- การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเพื่อการปรับปรุงสถานที่ทำงาน
ผู้จัดการมักกระจายตัวเองมากเกินไป พยายามทำทุกงานในตารางงานให้เสร็จ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาให้ความสำคัญกับการมีเครื่องมือการจัดการแรงงานที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยในการทำงานประจำวันของพวกเขา
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร
ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่เหมาะสมควรช่วยให้ผู้จัดการสามารถนำทีมอย่างมีจังหวะและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้. นี่คือคุณสมบัติที่ต้องมี:
- ฐานข้อมูลกลาง: ซอฟต์แวร์ควรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวมข้อมูลพนักงานและเอกสารหลักของบริษัท เช่นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)และนโยบายการสะสมวันลา
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ระบบที่แข็งแกร่งควรมีการตั้งค่า, การติดตาม, และการทบทวนเป้าหมายประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกลไกการให้คำแนะนำของบริษัท
- การปฐมนิเทศ: เครื่องมือการจัดการบุคลากรชั้นนำช่วยเร่งกระบวนการในการผสานพนักงานใหม่เข้ากับทีม
- ประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ผลิตภัณฑ์ควรมีคุณสมบัติในการจัดการสวัสดิการพนักงานตามลำดับความสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรหรือประเทศของคุณ
- เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรมีฟีเจอร์สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน การยกย่องและให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของพวกเขา และการรักษาแรงจูงใจของพวกเขา
- แดชบอร์ดวิเคราะห์: ตรวจสอบว่าแดชบอร์ดของเครื่องมือสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลวัตของแรงงานและแนวโน้มประสิทธิภาพโดยรวมที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าจะช่วยให้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
9 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรสำหรับทีมงานของคุณ
ตอนนี้ที่เราได้ระบุคุณสมบัติหลักที่ต้องจับตามองแล้ว มาเจาะลึกกันที่ เครื่องมือการจัดการบุคลากร 9 อันดับแรก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการ HR ในปี 2023
1.คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับศูนย์กลางความรู้และเอกสาร
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการบุคลากรแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาด มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อรวมการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียวและขจัดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด
คุณสมบัติของClickUp Docsทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวขององค์กรของคุณ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารการฝึกอบรม, SOPs, แนวทางปฏิบัติ, และเอกสารความรู้อื่น ๆ.
พนักงานของคุณจะไม่มีปัญหาในการค้นหาข้อมูลในคลังกลาง แต่คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสาร ไฟล์ URL และอื่นๆ กับงานต่างๆ เพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว! หากจำเป็น สามารถจัดหมวดหมู่ทรัพยากรตามกฎการเข้าถึงภายในองค์กรได้
กำลังรับพนักงานใหม่ใช่ไหม? ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการราบรื่น ตัวอย่างเช่น เทมเพลตเช็กลิสต์การปฐมนิเทศและ แผนงาน 30-60-90 วันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ClickUp จัดเตรียมเทมเพลตมากมายให้คุณเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงานและนำการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานไปใช้ ตัวเลือกยอดนิยมบางรายการได้แก่:
- เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp: ช่วยกำหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- เทมเพลตเมทริกซ์การฝึกอบรม ClickUp: สนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานตามทักษะ
- เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp: ช่วยให้คุณ สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- เทมเพลตการดำเนินงานด้านบุคลากรของ ClickUp: เทมเพลตครบวงจรสำหรับการจัดการการประชุม 1:1 กับพนักงานการประเมินผลงาน และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง
แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับเอกสารเท่านั้นคุณสมบัติการจัดการงานของมันทำหน้าที่เป็นบล็อกก่อสร้างสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรไปจนถึงการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อน
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการใน ClickUpช่วยลดเวลาของคุณในการทำงานที่น่าเบื่อ เช่น การเปลี่ยนสถานะพนักงานหรือการตอบอีเมลสมัครงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบปริมาณงาน และการปรับตารางเวลาของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp AIเพื่อสร้างสรุป ร่างเนื้อหา สร้างรายการดำเนินการ และอื่นๆ
- การเข้าถึงความรู้สำคัญของบริษัทแบบรวมศูนย์ด้วย ClickUp Docs
- เทมเพลตในตัวเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรที่หลากหลาย
- แดชบอร์ดที่มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ พร้อมตัวเลือกการติดตามเวลา
- เครื่องมือการจัดการงานและตารางเวลาที่ครอบคลุม
- ClickUp Goalsช่วยให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายง่ายขึ้น
- เครื่องมือมากกว่า 1,000รายการสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp
- เครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์, การระดมความคิด, และการทำงานร่วมกัน
- พร้อมใช้งานบนมือถือ, เว็บ, และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ความกระตือรือร้น
ดีที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเดือน
Gusto มีการออกแบบที่ครอบคลุมแต่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ มัน ทำให้งานเงินเดือนที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้การจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติเช่น การคำนวณภาษีอัตโนมัติ, คำแนะนำการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการดำเนินการเงินเดือนไม่จำกัด คุณสามารถจัดการตารางเงินเดือนทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มคำนวณเวลาทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การเข้าร่วม, วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง (PTOs), และวันหยุดโดยอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่ไม่สามารถจ้างแผนกบัญชีหรือทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบได้
นอกจากนี้ Gusto ยังมีตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนแบบอัตโนมัติและแบบทำด้วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ ใช้แอป Gusto Wallet เพื่อเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินและฟังก์ชันการชำระเงินที่สะดวก 💸
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- เครื่องมือการจัดการพนักงานสำหรับการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน
- เครื่องมือการบริหารจัดการผลประโยชน์รวมศูนย์การจัดการแผนสุขภาพ ประกันภัย และแผนการเกษียณอายุ
- ระบบอัตโนมัติในการยื่นภาษีสำหรับการจัดการภาษีเงินเดือน, แบบฟอร์ม W-4 ของพนักงาน, แบบฟอร์ม W-9 ของผู้รับเหมา, และเอกสารสิ้นปี
- เครื่องมือติดตามเวลา
ข้อจำกัดด้านความพึงพอใจ
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับการบริการลูกค้า
ราคา Gusto
- ง่าย: $40/เดือน + $6/เดือน ต่อคน
- พลัส: $80/เดือน + $12/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: ราคาพร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
3. ตาข่าย
เหมาะที่สุดสำหรับ OKRs และเป้าหมาย
Lattice เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการประสิทธิภาพการทำงานในยุคปัจจุบัน ด้วยการผสานรวมแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย Lattice ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสและสอดคล้องในการตั้งเป้าหมาย
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดการ OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผสานรวม กระบวนการระบุ ติดตาม และทบทวนวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินผลแบบเรียลไทม์
Lattice คือการ เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของพนักงาน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงภายในแพลตฟอร์มช่วยให้สามารถวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่ดีภายในทีมของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ช่วยวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนและการแจกจ่ายโบนัส)
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึก
- การตั้งเป้าหมายและการติดตามที่โปร่งใส
- การสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะภายใน
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัด
- การนำทางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อคน
- เติบโต: $4/เดือนต่อคน
- ค่าตอบแทน: $6/เดือน ต่อคน
- การจัดการประสิทธิภาพ: $8/เดือน ต่อคน
- OKR & เป้าหมาย: $8/เดือน ต่อคน
- ชุดการจัดการประสิทธิภาพและ OKR & เป้าหมาย: $11/เดือนต่อคน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ชำระเงินขั้นต่ำ $4,000 ต่อปี ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นราคาตามแบบบิลรายปี
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
4. คลื่น
ดีที่สุดสำหรับการรับและส่งพนักงาน
Rippling ทำหน้าที่หลากหลาย โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และรับประกันการปฐมนิเทศออนไลน์ที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่
ระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Rippling LMS ช่วยให้คุณตั้งค่าห้องสมุดหลักสูตรพร้อมโมดูลการฝึกอบรมได้ คุณสามารถปรับแต่งกฎการลงทะเบียนได้—สมมติว่าคุณกำลังเตรียม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการ ระบบจะลงทะเบียนผู้จัดการใหม่ทุกคนที่คุณจ้างเข้าในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
โมดูลที่เชื่อมโยงกันของ Rippling ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงไปจนถึงการสรุปผลประโยชน์และรายละเอียดเงินเดือนขั้นสุดท้าย
ธุรกิจสามารถปรับแต่งกระบวนการรับเข้าและออกจากงานให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำให้ประสบการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรง่ายขึ้น
- ให้บริการเงินเดือนทั่วโลก
- การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน
- ระบบ LMS ที่มีการกระจายคลื่นสำหรับเก็บและแจกจ่ายเอกสารการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
- ปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้บางคน
- การใช้เครื่องมือรายงานต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
การส่งผ่านราคา
- แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้; ติดต่อทีม Rippling เพื่อขอใบเสนอราคาที่กำหนดเอง
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
5. Deel
ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรระดับนานาชาติ
ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ Deel ช่วยลดความซับซ้อนของการจ้างงานระดับโลก ตั้งแต่การจัดทำสัญญาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศไปจนถึงการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน
ระบบเงินเดือนระดับโลกของบริษัทช่วยให้การทำธุรกรรมในสกุลเงินมากกว่า 120 สกุล รองรับความต้องการของพนักงานที่หลากหลาย 🌎
ระบบการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมของ Deel ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการ HR ข้ามพรมแดน ไม่ว่าคุณจะจ้างพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือผู้รับเหมาต่างประเทศ แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์และอินเทอร์เฟซแบบบริการตนเอง ของ Deel ทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย
จัดการทีมระยะไกลโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการบริหารจัดการ ด้วยเครื่องมือรายงานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะของ Deel คุณสามารถติดตามการลาหยุด มอบโบนัส และจัดการผลประโยชน์ด้านหุ้นส่วนได้จากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- อำนวยความสะดวกในการชำระเงินในกว่า 150 ประเทศ
- รองรับหลายภาษา
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้งานทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- การมีส่วนร่วมอย่างไร้รอยต่อกับผู้รับเหมาต่างชาติ
- อินเทอร์เฟซแบบบริการตนเอง
ข้อจำกัดของ Deel
- ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Deel
- Deel HR: ฟรีสำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน
- ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การย้ายถิ่นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
6. ลุกขึ้น
ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของผู้คน
โดยการวางแผนเส้นทางทั้งหมดของพนักงานภายในองค์กร ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคาดหวัง ความต้องการ และจุดที่พนักงานประสบปัญหา Rise นำเสนอชุดเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถแทรกแซงในช่วงเวลาสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติการจัดการผู้สมัครระดับสูงของ Rise สำหรับขั้นตอนการสรรหาบุคลากรช่วยให้ทีมสรรหาของคุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติเช่น การลงทะเบียนด้วยตนเอง, การทบทวนแบบตัวต่อตัว, และ การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา เพื่อส่งเสริมการเติบโตของบุคลากร
แพลตฟอร์มมีชุดงานและเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการออกจากงานของพนักงานโดยไม่มีปัญหา 🚗
Rise นำเสนอ รายงานข้อมูลบุคลากร ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสรุปข้อมูลค่าตอบแทน ยอดคงเหลือวันลา จำนวนพนักงานปัจจุบัน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Rise
- ระบบการทำงานอัตโนมัติรับประกันการมองเห็นที่อัปเดตอยู่เสมอของโปรโมชั่น, การจ้างงานใหม่, และการยกเลิกการจ้างงาน
- ไดเรกทอรีบุคคลส่วนกลางพร้อมตัวเลือกสรรพนามที่ต้องการเพื่อความครอบคลุม
- การเข้าถึงสลิปเงินเดือนออนไลน์และผ่านมือถือ
- รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- การแจ้งเตือนฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับเหตุการณ์สำคัญของพนักงาน
ข้อจำกัดในการเพิ่มขึ้น
- ไม่ซิงค์กับ Outlook หรือ Google Calendars
- ข้อขัดข้องและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
การปรับขึ้นราคา
- เริ่มต้น: $6/เดือนต่อพนักงาน (+$30/เดือนเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานหากคุณมีพนักงานน้อยกว่า 20 คน)
- เติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการเพิ่มขึ้น
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. เอดดี้
ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
การบริหารจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต้องมีการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน, การรับรองทางการแพทย์และไม่ทางการแพทย์, และการฝึกอบรมในที่ทำงาน
เข้าสู่ Eddy—แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชัน HR แบบครบวงจรสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ บริการ EddyCore ช่วยจัดเก็บข้อมูลประจำตัวของพนักงานในสถานที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความจำเป็น
เอ็ดดี้สามารถจัดการเงินเดือนได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อรองรับตารางงานที่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในสายงานสาธารณสุข ใช้เครื่องมือติดตามเวลาบนแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบกะการทำงานและความตรงต่อเวลา ติดตามวันลาพักร้อนและวันลาประเภทต่าง ๆ อนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน และตรวจสอบโบนัสหรือเงินชดเชยพิเศษก่อนสรุปการจ่ายเงิน 📅
บุคลากรทางการแพทย์มักต้องการการรับรองและใบอนุญาตที่ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วย Eddy Learn คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรสำเร็จรูปกว่า 200 หลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Eddy
- การจัดเก็บเอกสารของบริษัทและพนักงานแบบรวมศูนย์
- กลไกการตรวจสอบในตัวผ่าน หมายเหตุด้านประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบเวลาเข้า/ออกงานและชั่วโมงล่วงเวลาแบบเรียลไทม์พร้อมความสามารถในการระบุพิกัดภูมิศาสตร์
- การติดตามใบรับรองและใบอนุญาตของพนักงานอย่างง่ายดาย พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ
ข้อจำกัดของเอ็ดดี
- ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับเวลาที่ระบบล่มบ่อย
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้
- แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อคน; ติดต่อทีม Eddy เพื่อขอใบเสนอราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของเอ็ดดี้
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)
8. Justworks
ดีที่สุดสำหรับสวัสดิการพนักงาน
เคยคิดที่จะใช้ประโยชน์จาก องค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) เพื่อมอบสวัสดิการที่ดีกว่าให้กับพนักงานของคุณหรือไม่? สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย PEO คือบริษัทที่ให้บริการเอาท์ซอร์สสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดการเงินเดือน สวัสดิการ และการฝึกอบรม
Justworks เป็นแพลตฟอร์ม PEO ที่ครบวงจรซึ่งนำเสนอฟีเจอร์สนับสนุนแบบองค์รวมสำหรับสวัสดิการพนักงาน การจัดการเงินเดือนอัตโนมัติ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด บริการเอาท์ซอร์สของบริษัทเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยให้พวกเขาสามารถ จัดหาชุดสวัสดิการคุณภาพ ได้โดยไม่ต้องมีแผนกทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
ด้วยอำนาจการซื้อของกลุ่ม Justworks มอบให้คุณเข้าถึงสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมที่มักสงวนไว้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ พนักงานของคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกประกันสุขภาพและประกันชีวิตที่หลากหลาย รวมถึงแผนการเกษียณอายุ
ขอบคุณคุณสมบัติการจัดการของแพลตฟอร์มนี้ งานเช่นการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การคำนวณ PTOs และการจัดเก็บนโยบายของบริษัทกลายเป็นเรื่องง่ายมาก! 🎂
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- โซลูชัน PEO แบบครบวงจร
- การตั้งค่าและการจัดการสวัสดิการพนักงานอย่างไร้รอยต่อ
- ระบบอัตโนมัติในการยื่นภาษี
- การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแรงงานของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น
- พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน
ข้อจำกัดของ Justworks
- แอป Android มักจะค้าง
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันในตลาด
ราคาของ Justworks
- พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน ($49/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)
- เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน ($89/เดือนสำหรับพนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป)
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. ลีปส์มี
ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงาน
Leapsome ผสานรวมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ในแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้แนวทางที่ดีที่สุดจากจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนการพัฒนาทักษะ
มันมอบชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่จุดมุ่งหมายหลักยังคงอยู่ที่การพัฒนาพนักงาน ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการสำรวจความผูกพันและการติดตามเป้าหมาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานได้เติบโต 🌹
สร้างหลักสูตรการพัฒนาที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อ แนะนำพนักงานของคุณโดยใช้หกองค์ประกอบของการเรียนรู้:
- บทความ
- วิดีโอ
- แบบทดสอบ
- งาน
- คำถามเปิด
- การฝึกอบรมสด
แพลตฟอร์มนี้มี เครื่องคำนวณ ROI ในตัว ที่สะดวกมาก ซึ่งช่วยให้คุณติดตามผลตอบแทนจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดจำนวนเงินที่คุณประหยัดได้จากการลดการขาดงาน การเพิ่มผลผลิต และการรักษาพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- โมดูลการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้
- การสนับสนุนการผสานระบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือ HR และการสื่อสารที่คุณมีอยู่แล้ว
- การวิเคราะห์ข้ามรอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานในช่วงเวลาต่างๆ
- เครื่องคำนวณ ROI ฉลาดสำหรับกระบวนการ HR
ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด
- อาจได้รับประโยชน์จากการมีคู่มือลูกค้าที่ดีขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาที่คุ้มค่า
- แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้; ติดต่อทีม Leapsome เพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
สรุปสุดยอดซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร
ตลอดการเดินทางผ่านรายการนี้ สิ่งหนึ่งที่ยังคงชัดเจนคือ สถานที่ทำงานสมัยใหม่ต้องการความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดรวมอยู่ในหนึ่งเดียว
และเมื่อพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์แบบครบวงจร ClickUp ก็ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกด้วยคุณสมบัติอันหลากหลาย พิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดการงานเท่านั้น แต่ยังจัดการคนได้ด้วย 🙋