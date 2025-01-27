บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

คุณคุ้นเคยกับการจัดการคนหลายฝ่ายและสร้างปาฏิหาริย์ในฐานะผู้จัดการโครงการ แต่ผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยและข้อมูลของพวกเขาไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอย่างไม่รอบคอบ

ไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยหรือทำงานในแผนกสนับสนุน คุณจำเป็นต้องติดตามงานทั้งหมดในกระบวนการทำงานของคุณ โครงการด้านการดูแลสุขภาพมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ และมีการลงโทษที่รุนแรงหากเกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ?

แต่คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ใด? ไม่ใช่ทุกโซลูชันที่เหมาะกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ดังนั้นคุณจึงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทางการแพทย์

ไม่ต้องกังวล: เราได้ทำการค้นคว้าทั้งหมดให้คุณแล้ว คู่มือนี้จะสรุปสิ่งที่คุณควรพิจารณา รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกของเรา

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์สำหรับระบบสาธารณสุข?

การจัดการงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือผู้จัดการโครงการใดๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย เราขอแนะนำให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • การปฏิบัติตาม HIPAA: คุณทราบดีว่าโซลูชัน PM ที่เป็นมิตรกับ HIPAA จะไม่ทำให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ แต่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ แพลตฟอร์มจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลผู้ป่วย นอกจากนี้ควรมีการควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การอนุญาต การเข้ารหัส (ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีตาม HIPAA) และการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) จะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้บริการยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA)
  • การจัดการงาน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยรักษาเส้นเวลาของโครงการและเป้าหมายสำคัญให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทำไมต้องทำให้การจัดการโครงการยากขึ้น? เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้งานง่าย—คะแนนพิเศษหากเป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ
  • การจัดการสมาชิกทีม: ตั้งแต่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพไปจนถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คุณกำลังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย มองหาซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับองค์กรและมีตัวเลือกการจัดการสมาชิกทีมเช่น การติดตามเวลาและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ระบบอัตโนมัติ: โครงการด้านการดูแลสุขภาพอาจมีความวุ่นวายได้ เลือกโซลูชันการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ช่วยลดภาระงานของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

องค์กรด้านการดูแลสุขภาพทำให้โลกดำเนินต่อไปได้ แต่ คุณ คือผู้ที่ทำให้บริษัทของคุณเดินหน้าต่อไป มอบของขวัญแห่งสติให้กับตัวเองด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่มั่นคง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานหนัก

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับด้านการดูแลสุขภาพ นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ: ClickUp
เทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUp ติดตามสถานะของผู้ป่วย, ยา, แพทย์ผู้รับผิดชอบ, ประกัน, และอื่น ๆ

ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มการจัดการงาน เทมเพลต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก สามารถรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้เช่นกันทีมการดูแลสุขภาพใช้ ClickUpเพื่อร่วมมือกันในทุกสิ่งตั้งแต่โปรโตคอลการดูแลผู้ป่วยและเอกสารไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง

ใช้ ClickUp เพื่อทำให้การนัดหมายและการดำเนินการสัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าและออกจากสถานพยาบาลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไซโลทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องท้าทาย แต่ไม่ใช่กับ ClickUp แพลตฟอร์มของเราเชื่อมต่อเอกสารและงานของคุณเพื่อให้คุณได้รับบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วย งาน หรือบัญชีแต่ละรายการใช้ช่องทางการสื่อสารข้ามแผนกของเราเพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการกับทีมงานในฝ่ายไอที กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย ?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ: กระดานคัมบัง
ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่นกระดานคัมบังเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโครงการในเทมเพลตนี้

โอ้ เราทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายมาก สร้างบอร์ดคัมบังสำหรับสินค้าคงคลังใน ClickUp เพื่อกระจายวัสดุระหว่างแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ เจ๋งใช่ไหมล่ะ?

และใช่ ClickUp ปลอดภัย เราปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และแผน ClickUp Enterprise ยังเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA อีกด้วย ระดับ Enterprise ยังมาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ClickUp มีไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมใช้เทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUpเพื่อปรับแต่งแผนการดูแลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเกี่ยวกับตารางงานของพนักงาน, อุปกรณ์การแพทย์, และข้อมูลผู้ป่วยใน ClickUp
  • ใช้ปฏิทิน ClickUp หรือมุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานของผู้ให้บริการของคุณ
  • ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากมาย รวมถึง RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote และอื่นๆ อีกมากมาย
  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงของ ClickUp จะช่วยให้คุณปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อนำบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) เข้าสู่ ClickUp โดยตรง
  • จัดระเบียบเอกสารวิจัยและข้อมูลภายใน ClickUp—เรายังทำให้การร่วมมือกับผู้เขียนร่วมของคุณเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผน Enterprise เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA
  • ผู้ใช้ ClickUp ใหม่บางครั้งอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเกินไป

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; $19/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. โซนทำงาน

ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ: Workzone
ผ่านทางWorkzone

Workzoneเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มีส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์สำหรับภาคส่วนการดูแลสุขภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการสนับสนุนองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ คุณจึงวางใจได้ในบริการของเรา

Workzone มาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การทำเครื่องหมายบนภาพ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณยังสามารถดูมุมมองโครงการและรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวได้ ทำให้คุณเห็นเฉพาะงานที่สำคัญที่สุดเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Workzone:

  • เวิร์กโซนให้บริการฝึกอบรมฟรีไม่จำกัด
  • รับประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ—เพียงแจ้งความต้องการฟีเจอร์พิเศษกับ Workzone แล้วพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
  • แดชบอร์ดข้ามโครงการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสถานะของทุกโครงการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน:

  • Workzone ขอให้คุณไม่เก็บข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย (PHI) ในแพลตฟอร์ม

ราคาโซนการทำงาน:

  • ทีม: $24/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $34/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: 43 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของพื้นที่ทำงาน:

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

3. Redbooth

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ: Redbooth
ผ่านทางRedbooth

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัวในรายการของเราเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ แต่ Redbooth มีโซลูชันที่เหมาะกับเกือบทุกอุตสาหกรรม

ใน Redbooth สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบโครงการและงานต่าง ๆ ได้, สื่อสารผ่านเธรดความคิดเห็นหรือการประชุมวิดีโอ, และมองเห็นภาพงานในรูปแบบแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบังได้อย่างชัดเจน คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับโครงการที่สำคัญที่สุดได้ตามต้องการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีความสำคัญสูงและต้องการการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Redbooth:

  • Redbooth Predict เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยปรับปรุงการจัดการงานและโครงการ
  • ดาวน์โหลดแอปมือถือ Redbooth สำหรับ iOS หรือ Android เพื่อจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สลับไปยังมุมมองไทม์ไลน์หรือกระดานคัมบังเพื่อดูสถานะของโครงการของคุณ
  • จัดการประชุม Zoom จากภายใน Redbooth ได้เพียงสองคลิก

ข้อจำกัดของ Redbooth:

  • Redbooth ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ จึงไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มของ Redbooth ไม่ค่อยใช้งานง่าย

ราคาของ Redbooth:

  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (99+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. MocDoc

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ MocDoc Healthcare
ผ่านทางMocDoc

MocDoc เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพจากประเทศอินเดีย ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA และ HL7 ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับบริหารโครงการเท่านั้น MocDoc ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา และห้องปฏิบัติการอีกด้วย ?

ใช้ระบบบริหารจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (HMS) ของ MocDoc เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยจากทุกแผนก ระบบยังรองรับการติดตามเวลา การนัดหมาย การรายงาน และระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR)

คุณสมบัติเด่นของ MocDoc:

  • MocDoc มีแอปสำหรับ iOS และ Android ให้บริการ
  • จัดการตารางเวลาของแพทย์ทุกคนในที่เดียว
  • ติดตามสินค้าคงคลังและคำนวณอัตรากำไรจากสินค้าโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ MocDoc:

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่ากระบวนการนำไปใช้งานนั้นยาก
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าเซิร์ฟเวอร์ของ MocDoc มักจะล่มบ่อย

ราคาของ MocDoc:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว MocDoc:

  • G2: 4. 8/5 (11+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 13 รายการ)

5. ClearPoint

เคลียร์พอยต์
ผ่านทางClearPoint

ClearPoint ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติครบวงจรสำหรับข้อมูล การวิเคราะห์ การรายงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐบาล ธนาคาร สถาบันอุดมศึกษา องค์กรขนาดใหญ่ และ (แน่นอน) โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ

ClearPoint ติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงงบประมาณ, เปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์, และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จัดการตารางเวลาของทีม, แสดงภาพงาน, สร้างรายงานที่กำหนดเอง, และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณภายใน ClearPoint

คุณสมบัติเด่นของ ClearPoint:

  • ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน
  • ClearPoint ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 ประเภท II, ปฏิบัติตามข้อกำหนด CCPA และปฏิบัติตาม GDPR
  • ใช้ ClearPoint AI เพื่อสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ผ่านการสนทนาอย่างรวดเร็ว คล้ายกับ ChatGPT

ข้อจำกัดของ ClearPoint:

  • ClearPoint มีใบรับรองด้านความปลอดภัย แต่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของ ClearPoint:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ClearPoint:

  • G2: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 38+ รายการ)

6. สารประชาสัมพันธ์ Birdview

ประกาศสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ Birdview
ผ่านทางBirdview PSA

Birdview PSA เป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่มั่นคง Birdview มอบมุมมองแบบภาพรวม (เข้าใจไหม?) ให้กับคุณในโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และการเงินของคุณ

Birdview ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการระบุข้อจำกัดของทรัพยากรและการจัดตารางเวลา ดังนั้นหากคุณไม่สามารถอยู่ในสองที่พร้อมกันได้เครื่องมือการจัดการโครงการนี้จะช่วยคุณได้อย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ Birdview PSA:

  • Birdview สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook, Jira, Adobe และอื่นๆ
  • ติดตามเวลาและงบประมาณของสมาชิกในทีมของคุณได้ในแดชบอร์ดเดียวที่ชัดเจน
  • เร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการอนุมัติอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, และการมอบหมายงาน

ข้อจำกัดของ Birdview PSA:

  • Birdview ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Birdview ใช้งานยาก

ราคา PSA Birdview:

  • ไลท์: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $41/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Birdview PSA:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)

7. OpenProject

OpenProject
ผ่านทางOpenProject

มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดูแลสุขภาพ แต่คุณสามารถปรับแต่ง OpenProject ให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการดูแลสุขภาพได้ หากคุณชอบรูปแบบที่เรียบง่ายโดยไม่มีลูกเล่นมากมาย นี่อาจเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ

สร้างพอร์ตโฟลิโอโครงการ, ทำให้การร่วมมือในทีมง่ายขึ้น, และออกแบบกระบวนการทำงานตามแผนที่ทางของผู้ป่วยของคุณ. ดูสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำทุกวัน, จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด, และได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ.

คุณสมบัติเด่นของ OpenProject:

  • เนื่องจาก OpenProject เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
  • OpenProject ใช้การเข้ารหัส การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน และคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงอื่น ๆ
  • ใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อปรับแต่งวิธีการรับการแจ้งเตือนโครงการ

ข้อจำกัดของ OpenProject:

  • OpenProject ไม่รองรับมาตรฐาน HIPAA แม้ว่าคุณจะสามารถปรับแต่งได้มากมาย
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก

ราคาของ OpenProject:

  • ชุมชน: ฟรี
  • พื้นฐาน: $7.25/เดือน ต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $13/50/เดือน ต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $19.50/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 100 ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ OpenProject:

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)

8. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทางnTask

คุณเป็นคลินิกขนาดเล็กหรือไม่? ยอดเยี่ยม! nTask คือซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB)

มันจัดการโครงการ, งาน, เวลา, และการร่วมมือ. nTask ยังมอบเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้คุณเพื่อระบุและลดความเสี่ยงของโครงการก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น. ?

มันถูกสร้างมาเพื่อดูแลสุขภาพหรือไม่? ไม่, ไม่ได้สร้างมาเพื่อใช้งานโดยตรง แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ nTask:

  • บันทึกเวลาทำงานของทีมคุณในที่เดียว
  • ติดตามปัญหาและบั๊กที่ทราบแล้วด้วยคุณสมบัติการติดตามปัญหา
  • จัดการประชุมและตารางเวลาของคุณในที่เดียวด้วย nTask

ข้อจำกัดของ nTask:

  • nTask ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดูแลสุขภาพและไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า nTask ใช้งานยาก

nTask ราคา:

  • พรีเมียม: $3/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ nTask:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 17+ รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

9. อัพแลนด์ PSA

ประกาศจาก Upland
ผ่านทางUpland PSA

Upland มีตัวเลือกซอฟต์แวร์หลายตัว และระบบ PSA ของพวกเขานั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการทางการแพทย์. ติดตามค่าใช้จ่ายและกำไร, จัดการบุคลากรและสินค้าคงคลัง, และค้นหาโอกาสในการประหยัดเงินด้วย Upland PSA.

หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติม Upland PSA เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มีส่วนเสริมสำหรับข้อความบนมือถือ การตลาดทางอีเมล การประมวลผลข้อมูล และการจัดการความรู้

คุณสมบัติเด่นของ Upland PSA:

  • การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณมอบหมายบุคคลให้เหมาะกับโครงการตามทักษะของพวกเขา
  • จัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากข้อมูลในอดีต
  • Upland PSA สามารถเชื่อมต่อกับ SAP, Sage, Oracle, Jira และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ PSA ในพื้นที่ที่ดินสูง:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าความสามารถในการรายงานของ Upland ยังไม่เพียงพอ
  • Upland ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดูแลสุขภาพและไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์เชิงลบกับการบริการลูกค้า

ราคา PSA ของ Upland:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว PSA ของ Upland:

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

10. สุวรรณ HIMS

สุวรรณ HIMS
ผ่านทางสุวรรณ ฮิมส์

สวาร์นา เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินเดีย ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ. ต่างจากโซลูชันอื่น ๆ ในรายการนี้ ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ.

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงาน โครงการ และเอกสารต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลรังสีวิทยา และการสร้างรายงานข้อมูลเชิงธุรกิจ ใช้ระบบจัดการข้อมูลโรงพยาบาล (HIMS) เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การนัดหมาย และการจัดการผู้ป่วยตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจำหน่าย

คุณสมบัติเด่นของ Suvarna HIMS:

  • สุวรรณปฏิบัติตามมาตรฐาน HL7, ICD-10 และมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
  • สร้างกฎการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ป่วย
  • ระบบอัตโนมัติการจัดซื้อสินค้าคงคลัง
  • สุวรรณมาพร้อมกับแอปแยกสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และฝ่ายขาย

ข้อจำกัดของ Suvarna HIMS:

  • สวาร์นาเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินเดีย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
  • สุวรรณไม่มีรีวิวมากนัก

ราคา Suvarna HIMS:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Suvarna HIMS:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 5/5 (2 รีวิว)

ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้ป่วยโดยตรงหรือไม่ การบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น ทักษะการบริหารโครงการที่ดีจะพาคุณไปได้ไกล แต่เมื่อคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง คุณต้องการซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่งอยู่เคียงข้าง

หยุดสลับแพลตฟอร์มต่างๆ และเลือกใช้ ClickUp เราได้รวบรวมเทมเพลต การจัดการงาน การจัดการทีม และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ป่วย ✨

