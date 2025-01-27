10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณคุ้นเคยกับการจัดการคนหลายฝ่ายและสร้างปาฏิหาริย์ในฐานะผู้จัดการโครงการ แต่ผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยและข้อมูลของพวกเขาไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอย่างไม่รอบคอบ
ไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยหรือทำงานในแผนกสนับสนุน คุณจำเป็นต้องติดตามงานทั้งหมดในกระบวนการทำงานของคุณ โครงการด้านการดูแลสุขภาพมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ และมีการลงโทษที่รุนแรงหากเกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ?
แต่คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ใด? ไม่ใช่ทุกโซลูชันที่เหมาะกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ดังนั้นคุณจึงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทางการแพทย์
ไม่ต้องกังวล: เราได้ทำการค้นคว้าทั้งหมดให้คุณแล้ว คู่มือนี้จะสรุปสิ่งที่คุณควรพิจารณา รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกของเรา
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์สำหรับระบบสาธารณสุข?
การจัดการงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือผู้จัดการโครงการใดๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย เราขอแนะนำให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- การปฏิบัติตาม HIPAA: คุณทราบดีว่าโซลูชัน PM ที่เป็นมิตรกับ HIPAA จะไม่ทำให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ แต่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ แพลตฟอร์มจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลผู้ป่วย นอกจากนี้ควรมีการควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การอนุญาต การเข้ารหัส (ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีตาม HIPAA) และการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) จะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้บริการยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA)
- การจัดการงาน: มองหาเครื่องมือที่ช่วยรักษาเส้นเวลาของโครงการและเป้าหมายสำคัญให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทำไมต้องทำให้การจัดการโครงการยากขึ้น? เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้งานง่าย—คะแนนพิเศษหากเป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ
- การจัดการสมาชิกทีม: ตั้งแต่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพไปจนถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คุณกำลังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย มองหาซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับองค์กรและมีตัวเลือกการจัดการสมาชิกทีมเช่น การติดตามเวลาและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ระบบอัตโนมัติ: โครงการด้านการดูแลสุขภาพอาจมีความวุ่นวายได้ เลือกโซลูชันการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ช่วยลดภาระงานของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
องค์กรด้านการดูแลสุขภาพทำให้โลกดำเนินต่อไปได้ แต่ คุณ คือผู้ที่ทำให้บริษัทของคุณเดินหน้าต่อไป มอบของขวัญแห่งสติให้กับตัวเองด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่มั่นคง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานหนัก
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับด้านการดูแลสุขภาพ นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
1.คลิกอัพ
ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มการจัดการงาน เทมเพลต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก สามารถรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้เช่นกันทีมการดูแลสุขภาพใช้ ClickUpเพื่อร่วมมือกันในทุกสิ่งตั้งแต่โปรโตคอลการดูแลผู้ป่วยและเอกสารไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง
ใช้ ClickUp เพื่อทำให้การนัดหมายและการดำเนินการสัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าและออกจากสถานพยาบาลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไซโลทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องท้าทาย แต่ไม่ใช่กับ ClickUp แพลตฟอร์มของเราเชื่อมต่อเอกสารและงานของคุณเพื่อให้คุณได้รับบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วย งาน หรือบัญชีแต่ละรายการใช้ช่องทางการสื่อสารข้ามแผนกของเราเพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการกับทีมงานในฝ่ายไอที กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย ?
โอ้ เราทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายมาก สร้างบอร์ดคัมบังสำหรับสินค้าคงคลังใน ClickUp เพื่อกระจายวัสดุระหว่างแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
และใช่ ClickUp ปลอดภัย เราปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และแผน ClickUp Enterprise ยังเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA อีกด้วย ระดับ Enterprise ยังมาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp มีไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมใช้เทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUpเพื่อปรับแต่งแผนการดูแลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเกี่ยวกับตารางงานของพนักงาน, อุปกรณ์การแพทย์, และข้อมูลผู้ป่วยใน ClickUp
- ใช้ปฏิทิน ClickUp หรือมุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานของผู้ให้บริการของคุณ
- ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากมาย รวมถึง RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote และอื่นๆ อีกมากมาย
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงของ ClickUp จะช่วยให้คุณปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อนำบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) เข้าสู่ ClickUp โดยตรง
- จัดระเบียบเอกสารวิจัยและข้อมูลภายใน ClickUp—เรายังทำให้การร่วมมือกับผู้เขียนร่วมของคุณเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผน Enterprise เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA
- ผู้ใช้ ClickUp ใหม่บางครั้งอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเกินไป
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; $19/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก
2. โซนทำงาน
Workzoneเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มีส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์สำหรับภาคส่วนการดูแลสุขภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการสนับสนุนองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ คุณจึงวางใจได้ในบริการของเรา
Workzone มาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การทำเครื่องหมายบนภาพ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณยังสามารถดูมุมมองโครงการและรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวได้ ทำให้คุณเห็นเฉพาะงานที่สำคัญที่สุดเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Workzone:
- เวิร์กโซนให้บริการฝึกอบรมฟรีไม่จำกัด
- รับประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ—เพียงแจ้งความต้องการฟีเจอร์พิเศษกับ Workzone แล้วพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
- แดชบอร์ดข้ามโครงการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสถานะของทุกโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน:
- Workzone ขอให้คุณไม่เก็บข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย (PHI) ในแพลตฟอร์ม
ราคาโซนการทำงาน:
- ทีม: $24/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $34/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: 43 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของพื้นที่ทำงาน:
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
3. Redbooth
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัวในรายการของเราเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ แต่ Redbooth มีโซลูชันที่เหมาะกับเกือบทุกอุตสาหกรรม
ใน Redbooth สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบโครงการและงานต่าง ๆ ได้, สื่อสารผ่านเธรดความคิดเห็นหรือการประชุมวิดีโอ, และมองเห็นภาพงานในรูปแบบแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบังได้อย่างชัดเจน คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับโครงการที่สำคัญที่สุดได้ตามต้องการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีความสำคัญสูงและต้องการการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Redbooth:
- Redbooth Predict เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยปรับปรุงการจัดการงานและโครงการ
- ดาวน์โหลดแอปมือถือ Redbooth สำหรับ iOS หรือ Android เพื่อจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
- สลับไปยังมุมมองไทม์ไลน์หรือกระดานคัมบังเพื่อดูสถานะของโครงการของคุณ
- จัดการประชุม Zoom จากภายใน Redbooth ได้เพียงสองคลิก
ข้อจำกัดของ Redbooth:
- Redbooth ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ จึงไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มของ Redbooth ไม่ค่อยใช้งานง่าย
ราคาของ Redbooth:
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (99+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
4. MocDoc
MocDoc เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพจากประเทศอินเดีย ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA และ HL7 ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับบริหารโครงการเท่านั้น MocDoc ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา และห้องปฏิบัติการอีกด้วย ?
ใช้ระบบบริหารจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (HMS) ของ MocDoc เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยจากทุกแผนก ระบบยังรองรับการติดตามเวลา การนัดหมาย การรายงาน และระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR)
คุณสมบัติเด่นของ MocDoc:
- MocDoc มีแอปสำหรับ iOS และ Android ให้บริการ
- จัดการตารางเวลาของแพทย์ทุกคนในที่เดียว
- ติดตามสินค้าคงคลังและคำนวณอัตรากำไรจากสินค้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ MocDoc:
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่ากระบวนการนำไปใช้งานนั้นยาก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าเซิร์ฟเวอร์ของ MocDoc มักจะล่มบ่อย
ราคาของ MocDoc:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว MocDoc:
- G2: 4. 8/5 (11+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 13 รายการ)
5. ClearPoint
ClearPoint ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติครบวงจรสำหรับข้อมูล การวิเคราะห์ การรายงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐบาล ธนาคาร สถาบันอุดมศึกษา องค์กรขนาดใหญ่ และ (แน่นอน) โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ
ClearPoint ติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงงบประมาณ, เปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์, และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จัดการตารางเวลาของทีม, แสดงภาพงาน, สร้างรายงานที่กำหนดเอง, และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณภายใน ClearPoint
คุณสมบัติเด่นของ ClearPoint:
- ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน
- ClearPoint ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 ประเภท II, ปฏิบัติตามข้อกำหนด CCPA และปฏิบัติตาม GDPR
- ใช้ ClearPoint AI เพื่อสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ผ่านการสนทนาอย่างรวดเร็ว คล้ายกับ ChatGPT
ข้อจำกัดของ ClearPoint:
- ClearPoint มีใบรับรองด้านความปลอดภัย แต่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ ClearPoint:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ClearPoint:
- G2: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 38+ รายการ)
6. สารประชาสัมพันธ์ Birdview
Birdview PSA เป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่มั่นคง Birdview มอบมุมมองแบบภาพรวม (เข้าใจไหม?) ให้กับคุณในโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และการเงินของคุณ
Birdview ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการระบุข้อจำกัดของทรัพยากรและการจัดตารางเวลา ดังนั้นหากคุณไม่สามารถอยู่ในสองที่พร้อมกันได้เครื่องมือการจัดการโครงการนี้จะช่วยคุณได้อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Birdview PSA:
- Birdview สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook, Jira, Adobe และอื่นๆ
- ติดตามเวลาและงบประมาณของสมาชิกในทีมของคุณได้ในแดชบอร์ดเดียวที่ชัดเจน
- เร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการอนุมัติอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, และการมอบหมายงาน
ข้อจำกัดของ Birdview PSA:
- Birdview ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Birdview ใช้งานยาก
ราคา PSA Birdview:
- ไลท์: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $41/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Birdview PSA:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
7. OpenProject
มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดูแลสุขภาพ แต่คุณสามารถปรับแต่ง OpenProject ให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการดูแลสุขภาพได้ หากคุณชอบรูปแบบที่เรียบง่ายโดยไม่มีลูกเล่นมากมาย นี่อาจเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ
สร้างพอร์ตโฟลิโอโครงการ, ทำให้การร่วมมือในทีมง่ายขึ้น, และออกแบบกระบวนการทำงานตามแผนที่ทางของผู้ป่วยของคุณ. ดูสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำทุกวัน, จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด, และได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ OpenProject:
- เนื่องจาก OpenProject เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
- OpenProject ใช้การเข้ารหัส การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน และคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงอื่น ๆ
- ใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อปรับแต่งวิธีการรับการแจ้งเตือนโครงการ
ข้อจำกัดของ OpenProject:
- OpenProject ไม่รองรับมาตรฐาน HIPAA แม้ว่าคุณจะสามารถปรับแต่งได้มากมาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
ราคาของ OpenProject:
- ชุมชน: ฟรี
- พื้นฐาน: $7.25/เดือน ต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13/50/เดือน ต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $19.50/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ OpenProject:
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
8. nTask
คุณเป็นคลินิกขนาดเล็กหรือไม่? ยอดเยี่ยม! nTask คือซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB)
มันจัดการโครงการ, งาน, เวลา, และการร่วมมือ. nTask ยังมอบเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้คุณเพื่อระบุและลดความเสี่ยงของโครงการก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น. ?
มันถูกสร้างมาเพื่อดูแลสุขภาพหรือไม่? ไม่, ไม่ได้สร้างมาเพื่อใช้งานโดยตรง แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ nTask:
- บันทึกเวลาทำงานของทีมคุณในที่เดียว
- ติดตามปัญหาและบั๊กที่ทราบแล้วด้วยคุณสมบัติการติดตามปัญหา
- จัดการประชุมและตารางเวลาของคุณในที่เดียวด้วย nTask
ข้อจำกัดของ nTask:
- nTask ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดูแลสุขภาพและไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า nTask ใช้งานยาก
nTask ราคา:
- พรีเมียม: $3/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ nTask:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 17+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
9. อัพแลนด์ PSA
Upland มีตัวเลือกซอฟต์แวร์หลายตัว และระบบ PSA ของพวกเขานั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการทางการแพทย์. ติดตามค่าใช้จ่ายและกำไร, จัดการบุคลากรและสินค้าคงคลัง, และค้นหาโอกาสในการประหยัดเงินด้วย Upland PSA.
หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติม Upland PSA เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มีส่วนเสริมสำหรับข้อความบนมือถือ การตลาดทางอีเมล การประมวลผลข้อมูล และการจัดการความรู้
คุณสมบัติเด่นของ Upland PSA:
- การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณมอบหมายบุคคลให้เหมาะกับโครงการตามทักษะของพวกเขา
- จัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากข้อมูลในอดีต
- Upland PSA สามารถเชื่อมต่อกับ SAP, Sage, Oracle, Jira และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ PSA ในพื้นที่ที่ดินสูง:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าความสามารถในการรายงานของ Upland ยังไม่เพียงพอ
- Upland ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดูแลสุขภาพและไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์เชิงลบกับการบริการลูกค้า
ราคา PSA ของ Upland:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว PSA ของ Upland:
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. สุวรรณ HIMS
สวาร์นา เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินเดีย ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ. ต่างจากโซลูชันอื่น ๆ ในรายการนี้ ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ.
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงาน โครงการ และเอกสารต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลรังสีวิทยา และการสร้างรายงานข้อมูลเชิงธุรกิจ ใช้ระบบจัดการข้อมูลโรงพยาบาล (HIMS) เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การนัดหมาย และการจัดการผู้ป่วยตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการจำหน่าย
คุณสมบัติเด่นของ Suvarna HIMS:
- สุวรรณปฏิบัติตามมาตรฐาน HL7, ICD-10 และมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
- สร้างกฎการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ป่วย
- ระบบอัตโนมัติการจัดซื้อสินค้าคงคลัง
- สุวรรณมาพร้อมกับแอปแยกสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และฝ่ายขาย
ข้อจำกัดของ Suvarna HIMS:
- สวาร์นาเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินเดีย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
- สุวรรณไม่มีรีวิวมากนัก
ราคา Suvarna HIMS:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Suvarna HIMS:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้ป่วยโดยตรงหรือไม่ การบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น ทักษะการบริหารโครงการที่ดีจะพาคุณไปได้ไกล แต่เมื่อคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง คุณต้องการซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่งอยู่เคียงข้าง
หยุดสลับแพลตฟอร์มต่างๆ และเลือกใช้ ClickUp เราได้รวบรวมเทมเพลต การจัดการงาน การจัดการทีม และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ป่วย ✨
แต่เราทราบว่าการเห็นคือความเชื่อสร้างบัญชี ClickUp ตอนนี้—ฟรีตลอดไป