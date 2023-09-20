คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

มีแถวผู้ป่วยในห้องรอ
หมอมาสายวันนี้
พนักงานร้านขายยาบอกว่าพวกเขาต้องการเติมยาบางชนิดเนื่องจากยาหมดแล้ว
สำหรับอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบในการดูแลชีวิตของผู้คน อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ดูแลที่บริหารจัดการมัน
แล้วพวกเขาทำอย่างไรถึงสามารถรักษาสมาธิไว้ได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น?
ทักษะการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม
ชอบ ดร. ลิซ่า คัดดี้, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในซีรีส์โทรทัศน์ House M. D.*
แน่นอนว่าไม่มีใครที่โรงพยาบาลพรินซ์ตันเพลนส์โบโรจะอยากให้ การบริหารโครงการ อยู่ในมือของคนอย่าง ดร.เกรกอรี เฮาส์?
ท้ายที่สุดแล้ว การดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง
ชีวิตของผู้คนกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงที่นี่
คุณไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลย ไม่เลย
แล้วคุณจะทำอะไรได้บ้าง?
จ้างผู้จัดการโครงการเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย *ให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและประสบความสำเร็จ
แต่ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการจัดการโครงการที่ไม่ดี อาการ และต้องการบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณ ไม่ต้องกังวล
เราอยู่ข้างคุณเสมอ อย่างแท้จริง
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพคืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญ และต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้จัดการโครงการที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพได้
โบนัส: คุณจะได้เรียนรู้วิธี ดูแล โครงการของคุณให้กลับมา แข็งแรง ด้วยเครื่องมือบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม
พร้อมหรือยัง?
ให้เราแนะนำคุณเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ
การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพคืออะไร?
เพื่อรับมือกับการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นของบริษัทประกันสุขภาพ ขนาดใหญ่ของระบบสาธารณสุข และปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัย องค์กรด้านการดูแลสุขภาพสมัยใหม่จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดที่ การบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ เข้ามามีบทบาท
การวางแผน การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโครงการด้านการดูแลสุขภาพใด ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กร
มันช่วยปรับปรุงโครงการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินสดได้ในเวลาเดียวกัน และในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น ซึ่งในที่สุดก็จะช่วยให้องค์กรทางการแพทย์ได้รับประโยชน์
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ดร. คัดดี้ รู้สึกเบื่อหน่ายกับ ดร. เฮาส์ และต้องการเปิดแผนกใหม่ด้านการวินิจฉัยที่องค์กรของเธอ
เธอจะต้องสร้างระบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมก่อนเพื่อเปิดและบริหารจัดการสถานพยาบาลแห่งใหม่นี้ เธอสามารถวางแผนได้ด้วยตัวเองหรือจ้างผู้จัดการโครงการก็ได้
สิ่งที่เธอเชี่ยวชาญแล้ว
แต่เราจำเป็นต้องมีการจัดการโครงการในด้านการดูแลสุขภาพจริงหรือ?
มาดูกัน
ทำไมคุณจึงต้องการการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ?
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้นอยู่เสมอ และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องก้าวให้ทัน
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพให้สามารถตามทันยุคสมัยและมอบการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ
บริษัทด้านการดูแลสุขภาพยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลต่างๆ เช่น HIPAA (พระราชบัญญัติการพกพาและการรับผิดชอบของประกันสุขภาพ) และ GDPR (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) สำหรับการเรียกเก็บเงินและกระบวนการอื่นๆ
นี่คือจุดที่การบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพเข้ามามีบทบาท
ด้วยหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการ ผู้นำองค์กรอย่างดร.คูดี้สามารถนำโครงสร้างและวินัยเข้าสู่หน่วยงานได้
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยในเรื่อง:
- การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นและประสบการณ์ที่ดีขึ้น
- การปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ
- การจัดการที่ดีขึ้น
- การสื่อสารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้น
ตอนนี้ คุณจัดการโครงการในวงการสาธารณสุขอย่างไร?
3 วิธีการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยม
นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพยังจำเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์การจัดการโครงการด้วย
มาดูวิธีการบริหารโครงการยอดนิยมที่คุณสามารถนำไปใช้ในภาคสาธารณสุขกัน:
1. การบริหารโครงการแบบアジล
การจัดการโครงการแบบอไจล์เปรียบเสมือนยาแก้พิษที่ช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
มันใช้วิธีการแบบวนซ้ำและแบ่งโครงการออกเป็นรอบการพัฒนาที่เล็กกว่า (2-4 สัปดาห์) เรียกว่าสปรินต์ ผู้จัดการสามารถกำหนดสปรินต์แบ็กล็อกซึ่งระบุสิ่งที่ทีมต้องมุ่งเน้นในระหว่างรอบนั้น
สิ่งนี้ช่วยให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพที่มีตัวแปรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Agile ยังมีประโยชน์หลักหลายประการและเหมาะกับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เพราะมันช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม และผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็วขึ้น
และเมื่อพูดถึงสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพ เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวสามารถช่วยให้คุณดำเนินโครงการด้านการดูแลสุขภาพให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ
กำลังมองหา เครื่องมือจัดการโครงการที่คล่องตัว สำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพอยู่หรือไม่?
ลองดู 12 อันดับเครื่องมือ agile ที่ดีที่สุดสำหรับ การจัดการโครงการ.
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ดร. คัดดี้ ต้องการเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับการจองนัดหมายใหม่สำหรับโรงพยาบาลของเธอ
เธอสามารถใช้ระเบียบวิธีแบบคล่องตัวและเปิดตัวแอปทดสอบก่อนได้ ด้วยวิธีนี้ เธอสามารถรับข้อเสนอแนะจากผู้ป่วยเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้และความสะดวกในการจองนัดหมาย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการออกแบบแอปของเธอได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยวิธีนี้ เธอจะไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการสร้างแอปใหม่ตั้งแต่ต้น หากแอปแรกไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้ป่วยของเธอ
โบนัส: ตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก
2. น้ำตก
น้ำตก เป็นกระบวนการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมที่เก่าแก่
มันใช้วิธีการเชิงเส้นตรงที่คุณแบ่งแผนโครงการแต่ละโครงการออกเป็นระยะ ๆ และแต่ละระยะจะต่อเนื่องไปยังระยะถัดไป เหมือนกับน้ำตกจริง ๆ
โดยทั่วไป กระบวนการบริหารโครงการนี้ประกอบด้วยห้าขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดความต้องการ การออกแบบ การดำเนินการ การทดสอบ และการส่งมอบ
ในวิธีการน้ำตก ทีมจำเป็นต้องทำให้ขั้นตอนเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้
แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดการโครงการที่พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นการก่อสร้าง แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่
อาจทำให้ผลลัพธ์ล่าช้าและโครงการอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่พยายามให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม แนวทางแบบน้ำตกสามารถทำงานได้ดีหากดร. คัดดี้ต้องการเปิดสถานพยาบาลใหม่ เธอสามารถจัดการโครงการนี้ได้เป็นขั้นตอน
ก่อนอื่น เธอต้องกำหนดความต้องการและเงื่อนไขในการเปิดแผนก เช่น การจัดทำงบประมาณ บุคลากร การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เมื่อเธอมีแผนภาพของความต้องการแล้ว เธอจึงสามารถดำเนินการไปสู่ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติได้
ไม่แน่ใจว่าการใช้วิธีการแบบน้ำตกจะช่วยคุณได้อย่างไร?
คู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการน้ำตกสามารถแสดงให้คุณเห็นวิธีการได้*
3. ไฮบริด
เนื่องจากการดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำแนวทางการบริหารแบบผสมผสานมาใช้จึงอาจเป็น สิ่งที่แพทย์สั่งไว้พอดี
คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการแบบอไจล์ และยังคงมีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและนักลงทุนด้วยแนวทางการบริหารโครงการแบบวอเตอร์ฟอลล์
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถให้ผู้ใช้งานปลายทางมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของโครงการจะเป็นไปตามที่ต้องการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็พึงพอใจ เห็นไหม ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
แต่การรู้ว่าจะทำอะไรนั้นไม่เพียงพอ
คุณต้องรู้วิธีทำด้วย
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพหรือยัง? ไปกันเลย
อะไรคือสิ่งที่ต้องการเพื่อเป็นผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดี?
ผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นกระดูกสันหลังของโครงการ ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ
พวกเขาเป็นผู้นำและดูแลโครงการด้านการดูแลสุขภาพตั้งแต่ การรับเข้าจนถึงการจำหน่าย
ผู้จัดการโครงการทำให้แน่ใจว่าโครงการถูกส่งมอบตามกำหนดเวลาและอยู่ภายในงบประมาณ
พวกเขายังสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าโครงการกำลัง ไม่สู้ดีนัก และเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
องค์กรด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการเพื่อให้โครงการเป็นไปตามข้อกำหนด
อย่างไรก็ตาม การบริหารโครงการไม่เหมาะสำหรับคนใจอ่อน
วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพต้องการทักษะการจัดการเฉพาะทางการได้รับการรับรองด้านการบริหารโครงการก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ
โบนัส:เครื่องมือการจัดการโปรแกรมที่ดีที่สุด
1. ทักษะของผู้จัดการโครงการ
หากคุณต้องการเป็นผู้จัดการที่ดีคุณต้องมีทักษะการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการทีม โครงการ และเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
นี่คือทักษะที่จำเป็นที่ผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพต้องมี:
- ความยืดหยุ่น: คุณควรตอบสนองอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- การสื่อสาร: อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นหลัก คุณควรเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้นและนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อตกลง
- ภาวะผู้นำ: คุณควรสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ ทีมของคุณควรเชื่อมั่นในตัวคุณและมีความมั่นใจในโครงการ
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง: การดูแลสุขภาพเป็นตลาดที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีความเสี่ยงที่แฝงอยู่. ในฐานะทักษะการจัดการโครงการ คุณควรสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วและลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสูงได้
- การมอบหมายงาน: คุณควรสามารถ กำหนด งานให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่จัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้โครงการอยู่ภายในงบประมาณอย่างเหมาะสม
2. ใบรับรองการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ
ดร. เฮาส์อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรค แต่เขาเข้าใจศาสตร์การบริหารจัดการหรือไม่? อาจจะไม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวนมากมองหาการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในด้านการจัดการโครงการเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและบุคลากรได้ดีขึ้น
อย่างน้อยหัวหน้าแผนกอย่างดร.เฮาส์ก็ต้องทำ
โดย 이상적으로, เพื่อเป็นผู้จัดการที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพ, คุณควรมีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารสุขภาพ, บริหารธุรกิจ, สาธารณสุข, หรือพยาบาลศาสตร์.
แต่การได้รับการรับรองด้านการบริหารโครงการก็ไม่ได้ เป็นผลเสีย
สถาบันหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรการบริหารโครงการ เช่น:
- ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ (PMP)
- ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)
- ผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ (PgMP)
มหาวิทยาลัยบางแห่งยังเปิดสอนการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นสาขาวิชาเอกด้วย
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสาธารณสุขศาสตร์ฮาร์วาร์ด ที. เอช. ชาน ให้บริการประกาศนียบัตรออนไลน์ในด้านการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ
ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและไม่ใช่ทางคลินิกสามารถเข้าร่วมหลักสูตรของฮาร์วาร์ดได้ คุณสามารถได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาของคุณได้
โปรแกรมเช่นนี้ครอบคลุมทักษะการจัดการโครงการและการจัดการบุคลากร คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดการโครงการและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างต่างๆ แต่ยังคงบรรลุตัวชี้วัดที่สำคัญ
พวกเขาครอบคลุมเครื่องมือและกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดียิ่งขึ้น
มันสามารถทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จได้
3. การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องพึ่งพาการจัดการข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตลอดเวลา หากข้อมูลดังกล่าวรั่วไหล อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
พระราชบัญญัติการโอนย้ายและการรับผิดชอบข้อมูลสุขภาพ (HIPAA) เป็นกฎหมายที่ควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวได้รับการคุ้มครอง
หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใด ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย จะต้องปกป้อง:
- การโจมตีที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลผู้ป่วย
- การเข้าถึงและการแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วย
ในฐานะผู้จัดการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ทุกโปรแกรมหรือกระบวนการทางเทคนิคหรือไม่ทางเทคนิคปฏิบัติตามมาตรฐานของ HIPAA เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ
ตอนนี้ที่เราได้ผ่านเรื่องพื้นฐานไปแล้ว มาดูกันที่เคล็ดลับการจัดการด้านการดูแลสุขภาพกันบ้าง ?
9 เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการในภาคสาธารณสุข
หากคุณต้องการสวมบทบาทเป็นผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ คุณควรมีเคล็ดลับการจัดการที่พร้อมใช้ในแขนเสื้อของเสื้อกาวน์ของคุณด้วย
ก่อนอื่น เราไปพบกับคุณอัลเบิร์ต โฮ ผู้จัดการโครงการของระบบสุขภาพวิลเลียม ออสเลอร์และผู้ก่อตั้งโครงการHealthcare Heroesเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:
- แบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น กรอบเวลาที่เหมาะสมคือผลงานที่สามารถสำเร็จได้ภายใน 3 ถึง 12 เดือน
- หากโครงการเป็นโครงการที่มีระยะเวลาหลายปีและมีขอบเขตงานขนาดใหญ่ แต่ละระยะควรมีกฎบัตรโครงการของตนเองเพื่อกำหนดงานที่ต้องทำให้เสร็จ
โฮกล่าวว่าผู้สนับสนุนโครงการมักจะสูญเสียความสนใจในโครงการระยะยาวได้ง่าย ดังนั้นการแบ่งงานให้ชัดเจนเป็นแต่ละส่วนจะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับสำคัญอื่น ๆ สำหรับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่:
- วินิจฉัยความต้องการและเป้าหมายของโครงการโดยการถามคำถามที่เหมาะสมกับผู้นำ
- หากคุณมีโครงการหลายโครงการ ให้จัดลำดับความสำคัญกับโครงการที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อให้ทีมโครงการของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
- สร้างทีมที่หลากหลาย เชิญพนักงานจากแผนกต่างๆ มาร่วมมือกันเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการ
- เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากมีอะไร เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ให้ทดสอบ* ปรับตัว และเดินหน้าต่อไป
- ปฏิบัติตามกฎบัตรโครงการที่กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ทรัพยากร ระยะเวลา และตัวชี้วัดหลักของคุณ
- ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพและการกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบต่อโปรแกรมหรือโครงการของคุณ
ตอนนี้คุณมีเคล็ดลับที่รับประกันความสำเร็จติดตัวแล้ว
อะไรต่อไป?
เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ!
วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ
หากดร.เฮาส์ต้องการรักษาการควบคุมด้านการวินิจฉัยและกลายเป็นผู้จัดการที่ชาญฉลาด เขาจำเป็นต้องคุ้นเคยกับคำศัพท์เช่นการวางแผนสปรินต์,อไจล์ และสครัม,การทำงานอัตโนมัติ, และอื่น ๆ
เขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีใช้แผนภูมิแกนต์และ กระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพโครงการและพัฒนาประสบการณ์การบริหารโครงการของเขา
และที่สำคัญกว่านั้น เขาจะต้องเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อนำศัพท์เฉพาะทางที่เราเพิ่งกล่าวถึงทั้งหมดไปใช้งานจริง
เหมือนกับClickUp!
เดี๋ยวนะ นั่นอะไรน่ะ?
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงซึ่งใช้โดยผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพและทีมที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก
เครื่องมือที่มีความคล่องตัวเช่น ClickUp สามารถเพิ่มศักยภาพให้คุณและทีมโครงการของคุณในการส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ใช้มันเพื่อจัดการองค์กรของคุณ ตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงแผนกไอทีพยาบาล และพนักงานทำความสะอาด ใช้การเชื่อมต่อมากกว่า 1000รายการเพื่อแสดงภาพโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ ClickUp เหมาะสมอย่างแท้จริงสำหรับแผนกสุขภาพของคุณคือมัน ปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA (พระราชบัญญัติการประกันสุขภาพและการรับผิดชอบ)
ClickUpปฏิบัติตามกรอบการทำงาน Privacy Shield และ GDPR(ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)
ซึ่งหมายความว่าเราดูแลให้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบฟรีทั้งหมด!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้โครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณประสบความสำเร็จ:
- แดชบอร์ด: สร้างศูนย์ควบคุมสำหรับโครงการดูแลสุขภาพของคุณและแชร์แบบดิจิทัลกับทีมดูแลสุขภาพของคุณ
- มุมมองปริมาณงาน: ดูภาพรวมงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับสมาชิกแต่ละคนในแต่ละวันแบบวันต่อวัน ตรวจสอบปริมาณงานของทีมและจัดสรรทรัพยากรใหม่ตามความเหมาะสม
- มุมมองแบบฟอร์ม: สร้างแบบฟอร์มผู้ป่วยที่ปรับแต่งได้ โดยใช้ฟิลด์ที่รองรับการลากและวาง ใช้เพื่อขอการสนับสนุนจากฝ่ายไอทีของโรงพยาบาลหรือขอความคิดเห็นจากผู้ป่วย และเลือกสถานที่ที่คุณต้องการส่งคำตอบของแบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่สำหรับข้อมูลผู้ป่วยที่คุณมีอยู่แล้ว
- มุมมองไทม์ไลน์ : แสดงภาพโครงการของคุณในรูปแบบเชิงเส้นตามลำดับเวลา จัดกลุ่มไทม์ไลน์เพื่อวางแผนงานล่วงหน้า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนงานสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้รับข้อมูลล่าสุด
- รายการตรวจสอบงาน: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมงานย่อยและมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีม สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบหลายคนสำหรับงานที่ต้องทำร่วมกัน
- เอกสาร: สร้างและแชร์เอกสารโครงการและ SOP สำหรับแพทย์และพยาบาล บันทึกข้อมูลสุขภาพประจำวันของผู้ป่วยและรายละเอียดอื่นๆ ในหน้าเอกสารที่จัดเป็นลำดับชั้น คุณยังสามารถระบุชื่อสมาชิกในทีมจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ และมอบหมายผู้ป่วยให้กับแพทย์เฉพาะทางได้โดยตรงจากเอกสาร
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เลือกและเพิ่มตัวเลือกฟิลด์งานต่างๆ เพื่อติดตามข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
- รายการตรวจสอบที่เกิดซ้ำ: ทำให้งานอัตโนมัติ เช่น กิจวัตรการทำความสะอาด โดยการสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานทำความสะอาด
- เทมเพลต: จัดการการบริหารโรงพยาบาลของคุณด้วยเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สร้างและใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบซ้ำเพื่อปรับปรุงบันทึกสุขภาพเก็บแบบฟอร์ม และจัดการผู้ป่วยโดยไม่ต้องเสียเวลา
และหากคุณสมบัติเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณตัดสินใจใช้ ClickUp ลองดู เหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพอันดับ 1สำหรับทีมของคุณ
ต้องการให้โครงการของคุณสมบูรณ์ไร้ที่ติหรือไม่?
องค์กรด้านสุขภาพไม่เคยหลับใหลและการดำเนินงานด้านการจัดการสุขภาพของคุณก็ไม่ควรเช่นกัน
และวิธีเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างตื่นตัวและทำงานได้อย่างราบรื่น (โดยไม่ต้องออกแรง) คือการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการ—อย่าง ClickUp!
เครื่องมือนี้จะทำให้โครงการดูแลสุขภาพของคุณเต้นต่อไป ❤️
จากการเข้าถึงศูนย์ควบคุมของโรงพยาบาลของคุณแม้ในยามที่คุณครึ่งหลับครึ่งตื่น (ขอบคุณชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของแพทย์) ไปจนถึงการติดตามปริมาณงานของทีมคุณแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถเป็น ผู้ช่วยชีวิต ได้
สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อกรอกข้อมูลประกันของผู้ป่วย ให้การดูแลที่รวดเร็วขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ และสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอด้วยเทมเพลต
ClickUp เป็น ยาครอบจักรวาล สำหรับทุกปัญหาการจัดการโครงการ
อะไรกำลังฉุดรั้งคุณอยู่?
รับการทดลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อปกป้องโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจากความเสี่ยง และช่วยให้คุณสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น!