คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

Evan Gerdisch
Evan Gerdisch
20 กันยายน 2566

มีแถวผู้ป่วยในห้องรอ

หมอมาสายวันนี้

พนักงานร้านขายยาบอกว่าพวกเขาต้องการเติมยาบางชนิดเนื่องจากยาหมดแล้ว

สำหรับอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบในการดูแลชีวิตของผู้คน อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ดูแลที่บริหารจัดการมัน

แล้วพวกเขาทำอย่างไรถึงสามารถรักษาสมาธิไว้ได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น?

ทักษะการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม

ชอบ ดร. ลิซ่า คัดดี้, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในซีรีส์โทรทัศน์ House M. D.*

แน่นอนว่าไม่มีใครที่โรงพยาบาลพรินซ์ตันเพลนส์โบโรจะอยากให้ การบริหารโครงการ อยู่ในมือของคนอย่าง ดร.เกรกอรี เฮาส์?

ท้ายที่สุดแล้ว การดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง

ชีวิตของผู้คนกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงที่นี่

คุณไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลย ไม่เลย

แล้วคุณจะทำอะไรได้บ้าง?

จ้างผู้จัดการโครงการเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย *ให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและประสบความสำเร็จ

แต่ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการจัดการโครงการที่ไม่ดี อาการ และต้องการบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณ ไม่ต้องกังวล

เราอยู่ข้างคุณเสมอ อย่างแท้จริง

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพคืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญ และต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้จัดการโครงการที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพได้

โบนัส: คุณจะได้เรียนรู้วิธี ดูแล โครงการของคุณให้กลับมา แข็งแรง ด้วยเครื่องมือบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยม

พร้อมหรือยัง?

ให้เราแนะนำคุณเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพคืออะไร?

เพื่อรับมือกับการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นของบริษัทประกันสุขภาพ ขนาดใหญ่ของระบบสาธารณสุข และปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัย องค์กรด้านการดูแลสุขภาพสมัยใหม่จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือจุดที่ การบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ เข้ามามีบทบาท

การวางแผน การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโครงการด้านการดูแลสุขภาพใด ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กร

มันช่วยปรับปรุงโครงการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินสดได้ในเวลาเดียวกัน และในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น ซึ่งในที่สุดก็จะช่วยให้องค์กรทางการแพทย์ได้รับประโยชน์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ดร. คัดดี้ รู้สึกเบื่อหน่ายกับ ดร. เฮาส์ และต้องการเปิดแผนกใหม่ด้านการวินิจฉัยที่องค์กรของเธอ

เธอจะต้องสร้างระบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมก่อนเพื่อเปิดและบริหารจัดการสถานพยาบาลแห่งใหม่นี้ เธอสามารถวางแผนได้ด้วยตัวเองหรือจ้างผู้จัดการโครงการก็ได้

สิ่งที่เธอเชี่ยวชาญแล้ว

จิบกาแฟ

แต่เราจำเป็นต้องมีการจัดการโครงการในด้านการดูแลสุขภาพจริงหรือ?

มาดูกัน

ทำไมคุณจึงต้องการการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ?

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้นอยู่เสมอ และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องก้าวให้ทัน

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพให้สามารถตามทันยุคสมัยและมอบการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ

บริษัทด้านการดูแลสุขภาพยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลต่างๆ เช่น HIPAA (พระราชบัญญัติการพกพาและการรับผิดชอบของประกันสุขภาพ) และ GDPR (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) สำหรับการเรียกเก็บเงินและกระบวนการอื่นๆ

นี่คือจุดที่การบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพเข้ามามีบทบาท

ด้วยหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการ ผู้นำองค์กรอย่างดร.คูดี้สามารถนำโครงสร้างและวินัยเข้าสู่หน่วยงานได้

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยในเรื่อง:

  • การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นและประสบการณ์ที่ดีขึ้น
  • การปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ
  • การจัดการที่ดีขึ้น
  • การสื่อสารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้น

ตอนนี้ คุณจัดการโครงการในวงการสาธารณสุขอย่างไร?

3 วิธีการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยม

นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพยังจำเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์การจัดการโครงการด้วย

มาดูวิธีการบริหารโครงการยอดนิยมที่คุณสามารถนำไปใช้ในภาคสาธารณสุขกัน:

1. การบริหารโครงการแบบアジล

การจัดการโครงการแบบอไจล์เปรียบเสมือนยาแก้พิษที่ช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ของการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม

มันใช้วิธีการแบบวนซ้ำและแบ่งโครงการออกเป็นรอบการพัฒนาที่เล็กกว่า (2-4 สัปดาห์) เรียกว่าสปรินต์ ผู้จัดการสามารถกำหนดสปรินต์แบ็กล็อกซึ่งระบุสิ่งที่ทีมต้องมุ่งเน้นในระหว่างรอบนั้น

สิ่งนี้ช่วยให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพที่มีตัวแปรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Agile ยังมีประโยชน์หลักหลายประการและเหมาะกับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เพราะมันช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม และผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็วขึ้น

และเมื่อพูดถึงสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพ เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวสามารถช่วยให้คุณดำเนินโครงการด้านการดูแลสุขภาพให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ

กำลังมองหา เครื่องมือจัดการโครงการที่คล่องตัว สำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพอยู่หรือไม่?

ลองดู 12 อันดับเครื่องมือ agile ที่ดีที่สุดสำหรับ การจัดการโครงการ.

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ดร. คัดดี้ ต้องการเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับการจองนัดหมายใหม่สำหรับโรงพยาบาลของเธอ

เธอสามารถใช้ระเบียบวิธีแบบคล่องตัวและเปิดตัวแอปทดสอบก่อนได้ ด้วยวิธีนี้ เธอสามารถรับข้อเสนอแนะจากผู้ป่วยเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้และความสะดวกในการจองนัดหมาย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการออกแบบแอปของเธอได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยวิธีนี้ เธอจะไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการสร้างแอปใหม่ตั้งแต่ต้น หากแอปแรกไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้ป่วยของเธอ

โบนัส: ตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก

2. น้ำตก

น้ำตก เป็นกระบวนการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมที่เก่าแก่

มันใช้วิธีการเชิงเส้นตรงที่คุณแบ่งแผนโครงการแต่ละโครงการออกเป็นระยะ ๆ และแต่ละระยะจะต่อเนื่องไปยังระยะถัดไป เหมือนกับน้ำตกจริง ๆ

เหมือนนักสืบ

โดยทั่วไป กระบวนการบริหารโครงการนี้ประกอบด้วยห้าขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดความต้องการ การออกแบบ การดำเนินการ การทดสอบ และการส่งมอบ

น้ำตกแตกต่างจากอไจล์อย่างไร?

ในวิธีการน้ำตก ทีมจำเป็นต้องทำให้ขั้นตอนเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้

แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดการโครงการที่พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นการก่อสร้าง แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่

อาจทำให้ผลลัพธ์ล่าช้าและโครงการอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่พยายามให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม แนวทางแบบน้ำตกสามารถทำงานได้ดีหากดร. คัดดี้ต้องการเปิดสถานพยาบาลใหม่ เธอสามารถจัดการโครงการนี้ได้เป็นขั้นตอน

ก่อนอื่น เธอต้องกำหนดความต้องการและเงื่อนไขในการเปิดแผนก เช่น การจัดทำงบประมาณ บุคลากร การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เมื่อเธอมีแผนภาพของความต้องการแล้ว เธอจึงสามารถดำเนินการไปสู่ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติได้

ไม่แน่ใจว่าการใช้วิธีการแบบน้ำตกจะช่วยคุณได้อย่างไร?

คู่มือฉบับละเอียดของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการน้ำตกสามารถแสดงให้คุณเห็นวิธีการได้*

3. ไฮบริด

เนื่องจากการดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำแนวทางการบริหารแบบผสมผสานมาใช้จึงอาจเป็น สิ่งที่แพทย์สั่งไว้พอดี

คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการแบบอไจล์ และยังคงมีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและนักลงทุนด้วยแนวทางการบริหารโครงการแบบวอเตอร์ฟอลล์

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถให้ผู้ใช้งานปลายทางมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของโครงการจะเป็นไปตามที่ต้องการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็พึงพอใจ เห็นไหม ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

กำปั้นชนกำปั้น

แต่การรู้ว่าจะทำอะไรนั้นไม่เพียงพอ

คุณต้องรู้วิธีทำด้วย

พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพหรือยัง? ไปกันเลย

อะไรคือสิ่งที่ต้องการเพื่อเป็นผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดี?

ผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นกระดูกสันหลังของโครงการ ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ

พวกเขาเป็นผู้นำและดูแลโครงการด้านการดูแลสุขภาพตั้งแต่ การรับเข้าจนถึงการจำหน่าย

ผู้จัดการโครงการทำให้แน่ใจว่าโครงการถูกส่งมอบตามกำหนดเวลาและอยู่ภายในงบประมาณ

พวกเขายังสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าโครงการกำลัง ไม่สู้ดีนัก และเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

องค์กรด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการเพื่อให้โครงการเป็นไปตามข้อกำหนด

อย่างไรก็ตาม การบริหารโครงการไม่เหมาะสำหรับคนใจอ่อน

วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพต้องการทักษะการจัดการเฉพาะทางการได้รับการรับรองด้านการบริหารโครงการก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเช่นกัน

นี่คือสิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ

โบนัส:เครื่องมือการจัดการโปรแกรมที่ดีที่สุด

1. ทักษะของผู้จัดการโครงการ

หากคุณต้องการเป็นผู้จัดการที่ดีคุณต้องมีทักษะการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการทีม โครงการ และเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

นี่คือทักษะที่จำเป็นที่ผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพต้องมี:

  • ความยืดหยุ่น: คุณควรตอบสนองอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
  • การสื่อสาร: อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นหลัก คุณควรเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้นและนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อตกลง
  • ภาวะผู้นำ: คุณควรสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ ทีมของคุณควรเชื่อมั่นในตัวคุณและมีความมั่นใจในโครงการ
  • การแก้ไขข้อขัดแย้ง: การดูแลสุขภาพเป็นตลาดที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีความเสี่ยงที่แฝงอยู่. ในฐานะทักษะการจัดการโครงการ คุณควรสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วและลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสูงได้
  • การมอบหมายงาน: คุณควรสามารถ กำหนด งานให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่จัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้โครงการอยู่ภายในงบประมาณอย่างเหมาะสม

2. ใบรับรองการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

ดร. เฮาส์อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรค แต่เขาเข้าใจศาสตร์การบริหารจัดการหรือไม่? อาจจะไม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวนมากมองหาการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในด้านการจัดการโครงการเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและบุคลากรได้ดีขึ้น

อย่างน้อยหัวหน้าแผนกอย่างดร.เฮาส์ก็ต้องทำ

ฉันไม่ชอบใครเลย

โดย 이상적으로, เพื่อเป็นผู้จัดการที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพ, คุณควรมีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารสุขภาพ, บริหารธุรกิจ, สาธารณสุข, หรือพยาบาลศาสตร์.

แต่การได้รับการรับรองด้านการบริหารโครงการก็ไม่ได้ เป็นผลเสีย

สถาบันหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรการบริหารโครงการ เช่น:

  • ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ (PMP)
  • ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)
  • ผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ (PgMP)

มหาวิทยาลัยบางแห่งยังเปิดสอนการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นสาขาวิชาเอกด้วย

ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสาธารณสุขศาสตร์ฮาร์วาร์ด ที. เอช. ชาน ให้บริการประกาศนียบัตรออนไลน์ในด้านการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและไม่ใช่ทางคลินิกสามารถเข้าร่วมหลักสูตรของฮาร์วาร์ดได้ คุณสามารถได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาของคุณได้

โปรแกรมเช่นนี้ครอบคลุมทักษะการจัดการโครงการและการจัดการบุคลากร คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดการโครงการและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างต่างๆ แต่ยังคงบรรลุตัวชี้วัดที่สำคัญ

พวกเขาครอบคลุมเครื่องมือและกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดียิ่งขึ้น

มันสามารถทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จได้

จริงเหรอ?

3. การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA

โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องพึ่งพาการจัดการข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตลอดเวลา หากข้อมูลดังกล่าวรั่วไหล อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

พระราชบัญญัติการโอนย้ายและการรับผิดชอบข้อมูลสุขภาพ (HIPAA) เป็นกฎหมายที่ควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวได้รับการคุ้มครอง

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใด ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย จะต้องปกป้อง:

  • การโจมตีที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลผู้ป่วย
  • การเข้าถึงและการแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วย

ในฐานะผู้จัดการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ทุกโปรแกรมหรือกระบวนการทางเทคนิคหรือไม่ทางเทคนิคปฏิบัติตามมาตรฐานของ HIPAA เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ

ตอนนี้ที่เราได้ผ่านเรื่องพื้นฐานไปแล้ว มาดูกันที่เคล็ดลับการจัดการด้านการดูแลสุขภาพกันบ้าง ?

9 เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการในภาคสาธารณสุข

หากคุณต้องการสวมบทบาทเป็นผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ คุณควรมีเคล็ดลับการจัดการที่พร้อมใช้ในแขนเสื้อของเสื้อกาวน์ของคุณด้วย

ก่อนอื่น เราไปพบกับคุณอัลเบิร์ต โฮ ผู้จัดการโครงการของระบบสุขภาพวิลเลียม ออสเลอร์และผู้ก่อตั้งโครงการHealthcare Heroesเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:

  • แบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น กรอบเวลาที่เหมาะสมคือผลงานที่สามารถสำเร็จได้ภายใน 3 ถึง 12 เดือน
  • หากโครงการเป็นโครงการที่มีระยะเวลาหลายปีและมีขอบเขตงานขนาดใหญ่ แต่ละระยะควรมีกฎบัตรโครงการของตนเองเพื่อกำหนดงานที่ต้องทำให้เสร็จ

โฮกล่าวว่าผู้สนับสนุนโครงการมักจะสูญเสียความสนใจในโครงการระยะยาวได้ง่าย ดังนั้นการแบ่งงานให้ชัดเจนเป็นแต่ละส่วนจะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับสำคัญอื่น ๆ สำหรับการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่:

  • วินิจฉัยความต้องการและเป้าหมายของโครงการโดยการถามคำถามที่เหมาะสมกับผู้นำ
  • หากคุณมีโครงการหลายโครงการ ให้จัดลำดับความสำคัญกับโครงการที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อให้ทีมโครงการของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • สร้างทีมที่หลากหลาย เชิญพนักงานจากแผนกต่างๆ มาร่วมมือกันเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการ
  • เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากมีอะไร เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ให้ทดสอบ* ปรับตัว และเดินหน้าต่อไป
  • ปฏิบัติตามกฎบัตรโครงการที่กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ทรัพยากร ระยะเวลา และตัวชี้วัดหลักของคุณ
  • ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพและการกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบต่อโปรแกรมหรือโครงการของคุณ

ตอนนี้คุณมีเคล็ดลับที่รับประกันความสำเร็จติดตัวแล้ว

อะไรต่อไป?

เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ!

วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพ

หากดร.เฮาส์ต้องการรักษาการควบคุมด้านการวินิจฉัยและกลายเป็นผู้จัดการที่ชาญฉลาด เขาจำเป็นต้องคุ้นเคยกับคำศัพท์เช่นการวางแผนสปรินต์,อไจล์ และสครัม,การทำงานอัตโนมัติ, และอื่น ๆ

เขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีใช้แผนภูมิแกนต์และ กระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพโครงการและพัฒนาประสบการณ์การบริหารโครงการของเขา

และที่สำคัญกว่านั้น เขาจะต้องเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อนำศัพท์เฉพาะทางที่เราเพิ่งกล่าวถึงทั้งหมดไปใช้งานจริง

ประเด็นที่ดี

เหมือนกับClickUp!

เดี๋ยวนะ นั่นอะไรน่ะ?

อุปกรณ์คลิกอัพ

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงซึ่งใช้โดยผู้จัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพและทีมที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก

เครื่องมือที่มีความคล่องตัวเช่น ClickUp สามารถเพิ่มศักยภาพให้คุณและทีมโครงการของคุณในการส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ใช้มันเพื่อจัดการองค์กรของคุณ ตั้งแต่แพทย์ไปจนถึงแผนกไอทีพยาบาล และพนักงานทำความสะอาด ใช้การเชื่อมต่อมากกว่า 1000รายการเพื่อแสดงภาพโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ ClickUp เหมาะสมอย่างแท้จริงสำหรับแผนกสุขภาพของคุณคือมัน ปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA (พระราชบัญญัติการประกันสุขภาพและการรับผิดชอบ)

ClickUpปฏิบัติตามกรอบการทำงาน Privacy Shield และ GDPR(ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)

ซึ่งหมายความว่าเราดูแลให้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบฟรีทั้งหมด!

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้โครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณประสบความสำเร็จ:

และหากคุณสมบัติเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณตัดสินใจใช้ ClickUp ลองดู เหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพอันดับ 1สำหรับทีมของคุณ

ต้องการให้โครงการของคุณสมบูรณ์ไร้ที่ติหรือไม่?

องค์กรด้านสุขภาพไม่เคยหลับใหลและการดำเนินงานด้านการจัดการสุขภาพของคุณก็ไม่ควรเช่นกัน

และวิธีเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างตื่นตัวและทำงานได้อย่างราบรื่น (โดยไม่ต้องออกแรง) คือการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการ—อย่าง ClickUp!

เครื่องมือนี้จะทำให้โครงการดูแลสุขภาพของคุณเต้นต่อไป ❤️

จากการเข้าถึงศูนย์ควบคุมของโรงพยาบาลของคุณแม้ในยามที่คุณครึ่งหลับครึ่งตื่น (ขอบคุณชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของแพทย์) ไปจนถึงการติดตามปริมาณงานของทีมคุณแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถเป็น ผู้ช่วยชีวิต ได้

สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อกรอกข้อมูลประกันของผู้ป่วย ให้การดูแลที่รวดเร็วขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ และสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอด้วยเทมเพลต

ClickUp เป็น ยาครอบจักรวาล สำหรับทุกปัญหาการจัดการโครงการ

อะไรกำลังฉุดรั้งคุณอยู่?

รับการทดลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อปกป้องโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจากความเสี่ยง และช่วยให้คุณสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น!

พร้อมที่จะช่วยชีวิต