ผู้สนับสนุนโครงการคืออะไร? บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนโครงการ

โครงการเริ่มต้นที่ไหนและสิ้นสุดที่ไหน? กับผู้สนับสนุนโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ตั้งแต่การสร้างสะพานโกลเดนเกตไปจนถึงการจัดงานวันเกิด ก็สามารถถือเป็นโครงการได้ ไม่ว่าลักษณะของโครงการจะเป็นอย่างไร มันย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ในบรรดาทั้งหมดนี้ เราขอเสนอว่าผู้สนับสนุนโครงการคือบุคคลที่สำคัญที่สุด มาดูกันว่าทำไม
ผู้สนับสนุนโครงการคืออะไร?
ผู้สนับสนุนโครงการเป็นผู้ริเริ่มโครงการและอนุมัติผลลัพธ์ที่ส่งมอบ ผู้สนับสนุนโครงการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจที่รับผิดชอบในการวางแผนและส่งมอบโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยมักเป็นสมาชิกของทีมผู้บริหารระดับสูง มีอิทธิพลและอำนาจอย่างมาก แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่การจัดการโดยตรงต่อโครงการเองก็ตาม
สำหรับองค์กรที่ให้บริการ ผู้สนับสนุนโครงการอาจเป็นสมาชิกของหน่วยงานภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปคือลูกค้า ในองค์กรผลิตภัณฑ์ ผู้สนับสนุนโครงการจะเป็นบุคคลภายในองค์กร บางครั้งเรียกว่าเจ้าของโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการ vs ผู้จัดการโครงการ
เนื่องจากทั้งผู้สนับสนุนโครงการและผู้จัดการโครงการเป็นบทบาทผู้นำ จึงมักเกิดความสับสนระหว่างกันอยู่บ่อยครั้ง ขอให้เราทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองตำแหน่งนี้ก่อน
|ผู้สนับสนุนโครงการ
|ผู้จัดการโครงการ
|ผู้นำอาวุโสในองค์กร
|ผู้นำโครงการ โดยทั่วไปไม่ได้มีตำแหน่งสูงเท่ากับผู้สนับสนุนโครงการ
|สามารถเป็นภายในหรือภายนอกได้
|โดยปกติแล้วจะอยู่ภายในองค์กรที่รับผิดชอบการส่งมอบโครงการ
|รับผิดชอบกิจกรรมเชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
|รับผิดชอบการบริหารโครงการในทุกวัน
|เริ่มต้นโครงการ
|ดำเนินโครงการ
|อนุมัติโครงการ
|อนุมัติงานภายในโครงการ
แม้ว่าผู้สนับสนุนโครงการจะแตกต่างจากผู้จัดการโครงการในหลาย ๆ ด้าน แต่ความร่วมมือของพวกเขาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ
ผู้สนับสนุนกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ดำเนินการ ผู้จัดการโครงการติดตาม ตัวชี้วัดของโครงการเช่น เวลาที่ใช้ในการออกสู่ตลาดหรือความพึงพอใจของลูกค้า
ในทางกลับกัน ผู้จัดการโครงการติดตามตัวชี้วัดระดับโครงการ เช่น ประสิทธิภาพของนักพัฒนาและคุณภาพของโค้ด ซึ่งส่งผลต่อตัวชี้วัดทางธุรกิจในระดับสูง
ผู้สนับสนุนอนุมัติงบประมาณ, ระยะเวลา, เป็นต้น, แต่ผู้จัดการโครงการตัดสินใจว่าต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมหรือไม่ และทำคำขอเหล่านั้น
ผู้สนับสนุนและผู้จัดการมีความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารโครงการ ความสำเร็จของโครงการต้องการให้ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อเข้าใจลำดับความสำคัญของกันและกัน
ผู้สนับสนุนโครงการ vs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
'ผู้มีส่วนได้เสีย' เป็นคำที่ใช้เรียกรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีม ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ คู่ค้า ผู้ขาย ลูกค้า หน่วยงานราชการ หรือบุคคลกลางอื่น ๆ
ในแง่นั้น ผู้สนับสนุนโครงการก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะเป็นผู้สนับสนุน
บทบาทของผู้สนับสนุนโครงการ
ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
การสนับสนุนโครงการไม่ได้หมายถึงแค่การจ่ายเงินเท่านั้น ผู้สนับสนุนโครงการทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำจากมุมมองทางธุรกิจ พวกเขาจะแนะนำทีมดำเนินงานเกี่ยวกับลูกค้า องค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนการเข้าสู่ตลาด
สมมติว่าบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งมาหาบริษัทเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโซลูชันจุดขาย (POS) ผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงภายในบริษัทค้าปลีก จะให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่บริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์, กระบวนการทำงาน, ข้อกำหนดในการบูรณาการ ฯลฯ
แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค แต่พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ
การส่งเสริมการไหลเวียนของข้อมูล
ตลอดระยะเวลาของโครงการ พวกเขาทำให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาเชื่อมต่อสมาชิกทีมกับทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการ
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเชื่อมต่อทีมวิจัยผู้ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อทำการสำรวจหรือติดตามพฤติกรรม
การกำกับดูแลโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จ เมื่อทีมโครงการกลับมาพร้อมกับแผนงานแล้ว พวกเขาจะตรวจสอบขอบเขตและอนุมัติการเริ่มต้นโครงการ
เป็นครั้งคราว พวกเขาดำเนินการทบทวนและประเมินผลย้อนหลังร่วมกับทีมโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผน นอกจากนี้ยังขจัดอุปสรรคต่างๆ อย่างแข็งขันตลอดเส้นทาง พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของโครงการ
การตัดสินใจในระดับสูง
พวกเขาตัดสินใจในระดับสูงเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการและทิศทางของโครงการ พวกเขายังรับผิดชอบในการอนุมัติคำขอใหญ่ ๆ จากทีมโครงการสำหรับทรัพยากรเพิ่มเติม, การขยายกำหนดเวลา, เป็นต้น
ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนผังการตัดสินใจเพื่อช่วยผู้สนับสนุนในการตัดสินใจที่สำคัญ โดยระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเหล่านั้น
การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ผู้สนับสนุนโครงการมีอำนาจในการอนุมัติผลลัพธ์ของโครงการ พวกเขาตรวจสอบว่าผลลัพธ์นั้นตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคและธุรกิจหรือไม่ โครงการจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สนับสนุนโครงการในการปิดโครงการและการชำระเงิน
หลายบทบาทและหน้าที่เหล่านี้อาจซ้อนทับกับผู้จัดการโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ดังนั้น ให้เราชี้แจงความแตกต่างก่อน
ความสำคัญของการมีผู้สนับสนุนโครงการ
บทบาทของผู้สนับสนุนโครงการไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเหมือนกับผู้จัดการโครงการ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์ของบทบาทผู้สนับสนุนโครงการแล้ว มักถูกมองข้ามไป
ในบางกรณี บทบาทของผู้สนับสนุนโครงการอาจถูกกำหนดไว้อย่างไม่ชัดเจน บทบาทของผู้สนับสนุนโครงการอาจถูกมอบหมายให้กับผู้นำระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งอาจทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จ นี่คือสาเหตุ
การสอดคล้องทางธุรกิจ: ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเทคโนโลยีหรือออกแบบโลโก้ใหม่ ผู้สนับสนุนโครงการมีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการตรงกับความต้องการทางธุรกิจ
การบริหารความสัมพันธ์: ผู้สนับสนุนโครงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ลูกค้า ผู้ขาย และหน่วยงานราชการ พวกเขาช่วยให้เกิดการร่วมมือในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุมัติและการจัดสรรเงินทุน: พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติงบประมาณ, การจัดสรรเงินทุน, และการเจรจาขอเพิ่มเติม หากมี
การแก้ไขข้อขัดแย้ง: เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันในระดับสูง ผู้สนับสนุนโครงการจะสร้างความเห็นพ้องต้องกันและตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบาก ตัวอย่างเช่น หากมีความคลุมเครือในการกำหนดคุณลักษณะของฟีเจอร์หนึ่งๆ ซึ่งทำให้เกิดความสับสนในหมู่ทีมเทคนิค ผู้สนับสนุนโครงการจะช่วยชี้แจงให้ชัดเจน พวกเขาเล่นบทบาทสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าโครงการจะไม่หยุดชะงัก
การสนับสนุนอย่างเต็มที่: พวกเขาสนับสนุนโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการในหมู่ผู้นำระดับสูงและคณะกรรมการ ทำให้โครงการได้รับการมองเห็นและมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ พวกเขาทำให้โครงการได้รับการยอมรับอย่างสมควร
ความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนโครงการในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ
ตอนนี้ที่เราทราบถึงบทบาทและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สนับสนุนโครงการแล้ว ขอให้เราไปดูหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาในแต่ละขั้นตอนของโครงการ: การเริ่มต้น, การวางแผน, การดำเนินการ,และการปิดโครงการ
การเริ่มต้นโครงการ
ความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนโครงการในการเริ่มต้นโครงการประกอบด้วย:
- การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
- ลงนามอนุมัติหนังสือรับรองโครงการ
- การอธิบายความต้องการทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- การถ่ายทอดข้อมูลระดับสูงให้กับทีมโครงการเกี่ยวกับธุรกิจและลูกค้า
บางครั้ง พวกเขาจะแต่งตั้งผู้จัดการโครงการและให้คำแนะนำในการจ้างงานและปฐมนิเทศสมาชิกในทีม
การวางแผนโครงการ
เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น ผู้สนับสนุนจะทำหน้าที่เป็นผู้นำโครงการ พวกเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนอีกต่อไป พวกเขาจะนำทางในขั้นตอนการวางแผนโครงการและผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติ
- ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนโครงการ
- กำหนดเกณฑ์พื้นฐานสำหรับตัวชี้วัด
- ตรวจสอบให้แผนโครงการสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
- ตรวจสอบคำขอและให้การอนุมัติ
การดำเนินโครงการ
ที่นี่ บทบาทของผู้สนับสนุนโครงการมีขอบเขตจำกัดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
- ติดตามตัวชี้วัดโครงการและให้ข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและด้วยความเร็วที่เหมาะสม
- ประเมินและอนุมัติคำขอจากทีมโครงการสำหรับทรัพยากรเพิ่มเติมหรืองบประมาณ
- แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมี
การปิดโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการปิดโครงการ. ผู้สนับสนุนโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบ:
- การประเมินผลงานโครงการตามข้อกำหนดทางธุรกิจ
- การวัดผลลัพธ์ของโครงการ
- ลงนามยืนยันการส่งมอบ
- อนุมัติการปิดโครงการอย่างเป็นทางการและการชำระเงิน
วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้สนับสนุนโครงการ
ผู้จัดการโครงการทุกคนทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หากไม่ใช่ทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของพวกเขามิได้เรียบง่าย
ผู้จัดการโครงการร่วมมือกับผู้สนับสนุนโครงการในการแบ่งปันข้อมูล, ทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจ, และแก้ไขปัญหา. บทบาทของผู้สนับสนุนโครงการคือการเตรียมผู้จัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ.
อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนโครงการคือผู้นำระดับสูงที่มีอำนาจมากกว่าผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการนำเสนอความคืบหน้า ผลลัพธ์ และข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการรายงานต่อผู้สนับสนุนในบทบาทนี้ แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
การนำทางความสัมพันธ์นี้อาจซับซ้อนได้ นี่คือวิธีที่ผู้จัดการโครงการสามารถทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดระเบียบโครงการ
ประการแรกและสำคัญที่สุด ผู้สนับสนุนโครงการจำเป็นต้องมีความชัดเจน พวกเขาต้องทราบว่าโครงการจะถูกดำเนินการอย่างไรใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมเช่น ClickUp เพื่อจัดระเบียบโครงการ ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- แบ่งโครงการออกเป็นงานและงานย่อย
- เขียนคำอธิบายสำหรับแต่ละงานเพื่อชี้แจงข้อกำหนดให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจชัดเจน; ผู้สนับสนุนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้หากจำเป็น
- กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละงาน
- รวมลำดับความสำคัญ, ความสัมพันธ์, และแท็ก
หากคุณเป็นเอเจนซี่อิสระหรือฟรีแลนซ์ ลูกค้าของคุณมักจะเป็นผู้สนับสนุนโครงการของคุณ ในกรณีเช่นนี้ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อจัดระเบียบตัวเอง
นำเสนอแผนของคุณ
ใช้ ClickUpเพื่อคาดการณ์ความต้องการของโครงการ จากนั้นนำเสนอแผนของคุณต่อผู้สนับสนุนโครงการและขออนุมัติ เมื่อคุณตั้งค่าโครงการใน ClickUp เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพโครงการตามช่วงเวลา
ใช้ ClickUp Whiteboard เพื่ออธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน ใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อสร้างเส้นทางเชิงตรรกะและสาธิตกระบวนการทำงาน
รวมทรัพยากร
ผู้สนับสนุนโครงการคาดหวังว่าความรู้ที่พวกเขาได้แบ่งปันกับผู้จัดการโครงการและทีมเริ่มต้นจะถูกถ่ายทอดอย่างรอบคอบไปยังสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น:
- นำเอกสารโครงการไปติดไว้บน ClickUp Docs
- ตั้งเป้าหมายโครงการเป็นเป้าหมายใน ClickUpและเชื่อมโยงงานเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
ไม่มีผู้สนับสนุนโครงการคนใดต้องการให้ข้อมูลตกหล่นหรือสูญหาย ใช้การจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อสร้างความโปร่งใสและความชัดเจนในการสื่อสาร
- ให้ผู้สนับสนุนเข้าถึงพื้นที่ทำงาน ClickUp เพื่อการมองเห็นที่ครบถ้วน
- ใช้ความคิดเห็นใต้แต่ละงานเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาตามบริบท
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับผู้สนับสนุนเมื่อคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม
- ใช้มุมมองแชท ClickUpสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เปิดการแจ้งเตือนในแอปหรือทางอีเมลเพื่อให้ผู้สนับสนุนโครงการไม่พลาดการอัปเดต
เสริมสร้างเอกสารการจัดการโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการทุกคนชื่นชอบเอกสารที่ดี ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนเอกสารที่มีรูปแบบที่ดีสำหรับทุกฟีเจอร์ เชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ เพื่อให้คุณไม่สูญหายในกองข้อมูล
ทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติ
ให้ผู้สนับสนุนโครงการของคุณทราบความคืบหน้าของคุณอยู่เสมอ แม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะถาม. ใช้ ClickUp Dashboards สำหรับการรายงานแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานสำหรับ:
- ความคืบหน้าของโครงการเทียบกับเป้าหมาย
- แผนภูมิการเผาไหม้และการดับไฟ
- การติดตามเวลาเทียบกับการประมาณการ
- ระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน
- ปริมาณงานและการจัดสรรทรัพยากร
หากผู้สนับสนุนโครงการของคุณร้องขอรายงานเฉพาะเจาะจง คุณสามารถสร้างแผนภูมิแบบกำหนดเองสำหรับสิ่งที่คุณต้องการได้ภายในเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
ขึ้นอยู่กับว่าผู้สนับสนุนโครงการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด พวกเขาอาจต้องการการอัปเดตที่มีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างสม่ำเสมอ ปรับแต่งระดับความละเอียดและความถี่ของการอัปเดตด้วย ClickUp ให้บัญชีผู้เยี่ยมชมของพวกเขาเข้าถึงเพื่อปรับการอัปเดตได้ด้วยตนเอง
ร่วมมือกับผู้สนับสนุนโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp
ผู้สนับสนุนโครงการจะเดินเคียงข้างคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้ ClickUp เพื่อเริ่มต้นโครงการด้วยความมั่นใจ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และจบโครงการด้วยความภาคภูมิใจ
โดยปกติแล้ว ผู้จัดการโครงการใช้เวลาอย่างมากในการจัดทำรายงานให้กับผู้สนับสนุนโครงการทุกเดือน. ลดการทำงานซ้ำซ้อน. จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับผู้สนับสนุนได้ในที่เดียว บน ClickUp!