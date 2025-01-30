จากสตาร์ทอัพสู่ความสำเร็จ: 10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การบริหารโครงการต้องรับผิดชอบในหลายด้าน ตั้งแต่การจัดการงานและตารางเวลาไปจนถึงการทำให้ทีมของคุณทำงานเป็นไปตามแผน
นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีประโยชน์อย่างยิ่ง พวกมันมอบแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างงาน, ส่งเสริมการร่วมมือ, และยึดถือตารางเวลาที่แน่นหนาอย่างไม่ลดละ
ไม่มีงานใดถูกมองข้าม และไม่มีกำหนดส่งใดหลุดรอดไปได้
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 10 อันดับแรกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงข้อดี ข้อเสีย ราคา และคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละซอฟต์แวร์ ?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและวางแผนโครงการและงานต่างๆ ของบริษัทได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน มันสร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริงสำหรับการติดตามโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ การสังเกตการจัดการทรัพยากรและการทำงานร่วมกับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยให้คุณสามารถดูแลกระบวนการทำงานของบริษัทขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปแล้ว ประหยัดงบประมาณมากกว่า โซลูชันสำหรับองค์กร มักจะมีปฏิทินและตัวเตือนในตัวเพื่อให้มั่นใจถึงกำหนดเวลาและการติดตามงานที่ราบรื่น ✅
คุณยังสามารถคาดหวังได้ถึงอินเตอร์เฟซที่เบาบางพร้อมคุณสมบัติการสื่อสารที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยลดปริมาณอีเมลที่ไม่จำเป็น และทำให้การร่วมมือกันภายในทีมขนาดเล็กโปร่งใสได้ เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณภาพจะมีคุณสมบัติการจัดการงบประมาณ การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงิน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดทางการเงินได้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
ในการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ให้มองหาแง่มุมสำคัญต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การจัดการงาน: ควรช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงานกำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดเวลาของโครงการและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ความร่วมมือ: มองหาโซลูชันการจัดการโครงการที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านการแชร์ไฟล์, การแสดงความคิดเห็น, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การปรับแต่ง:โซลูชันการจัดการโครงการและงานควรปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้วยตัวเลือกเช่น กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเทมเพลตโครงการ
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือการจัดการโครงการสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่ได้ เช่น อีเมล ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และซอฟต์แวร์บัญชี
- ความสามารถในการจ่ายและความยืดหยุ่นในการขยายตัว: พิจารณาการกำหนดราคาของซอฟต์แวร์ และว่าแผนการใช้งานแบบฟรีหรือราคาประหยัดเหมาะกับงบประมาณของคุณหรือไม่ คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่กำลังเติบโตและโครงการที่ซับซ้อนหรือไม่
10 โปรแกรมการจัดการโครงการที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ยกระดับการดำเนินงานของคุณและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจด้วย ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับชั้นนำ สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก ของเรา บอกลาปัญหาคอขวด กำหนดเวลาที่พลาด และการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ—เข้าร่วมกับเราเพื่อสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านี้ ?
1.คลิกอัพ
ค้นหาเครื่องมือครบวงจรเพื่อสร้างแผนโครงการ, จัดการงาน, และส่งเสริมการร่วมมือในทีมอยู่หรือไม่? การค้นหาของคุณสิ้นสุดลงที่นี่กับ ClickUp, โซลูชันที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกำลังเติบโต! ✨
ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังของมันทำให้การติดตามโครงการทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย มันมีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงภาพและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดระเบียบงานเป็นบัตรแบบลากและวางด้วยกระดาน Kanban หรือติดตามหมุดหมายและความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแผนภูมิ Gantt, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงานที่ครอบคลุม
ด้วยClickUp Goals คุณมีพลังในการ กำหนดเป้าหมายการส่งมอบที่ชัดเจน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และ OKRs. รักษาทีมของคุณให้กระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพด้วยสกอร์การ์ดพนักงานรายสัปดาห์และการชื่นชม.
คุณสมบัติขั้นสูงในการจัดการงานของClickUp ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการคอมเมนต์และตรวจสอบงานแบบเรียลไทม์เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติงาน และการระดมความคิดผ่านแผนผังความคิด (Mind Maps)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ไฟล์แนบและมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์บนมุมมองแชทเพื่อรักษาการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานให้อยู่ในหัวข้อเดียวอย่างต่อเนื่อง
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp Docsเพื่อรักษาบันทึกที่สะอาดและครอบคลุมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะได้รับผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อสร้างรายการต่างๆ เช่นไทม์ไลน์โครงการและการศึกษาการทดสอบผู้ใช้สรุปบันทึกการประชุม และร่างอีเมลที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสปรินต์หรือไม่? ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp ซึ่งเหมาะสำหรับทีม Agile เพราะช่วยให้คุณ:
- ปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของคำขอค้างด้วยแบบฟอร์ม
- ดำเนินการงานข้ามทีมเมื่อบริหารโครงการภายในบอร์ดหรือสปรินต์
- จัดการประชุมย้อนหลังอย่างราบรื่นเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีมขนาดเล็กจะชื่นชอบ100+ อัตโนมัติ ClickUpที่ช่วยทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มเวลาให้กับทุกคน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แม่แบบการจัดการโครงการฟรีหลายสิบแบบ
- 1,000+การเชื่อมต่อ ClickUpกับเครื่องมือทำงานยอดนิยม เช่น Slack และ Dropbox
- การมองเห็นโครงการแบบ 360° ด้วยแดชบอร์ด ClickUpสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- มุมมองปฏิทินสำหรับติดตามตารางเวลาและเหตุการณ์สำคัญ
- เครื่องมือการสื่อสารแบบแชทสำหรับทีมเพื่อการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
- คลิกอัป ฮีเออริคชีเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณและปรับแต่งระดับการเข้าถึง
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเวลาในตัวพร้อมการแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่กำหนดเอง
- 35+ ClickAppsเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การติดตามเป้าหมายการจัดการโครงการแบบเรียลไทม์
- แอปพลิเคชันเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- การทำงานร่วมกันแบบภาพและแผนผังความคิดอย่างง่ายด้วยClickUp Whiteboards
- แผนฟรีแบบเต็มรูปแบบ
- ช่วยในการจัดทำงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ช่วงของฟีเจอร์อาจมีมากมายให้ผู้ใช้ใหม่ต้องทำความเข้าใจ (แต่คู่มือและบทเรียนที่ครอบคลุมของ ClickUp ทำให้ง่ายขึ้น)
- คุณสมบัติของ AI มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. อาสนะ
ยกระดับการจัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณด้วย Asana—แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานอย่างไร้รอยต่อ?
ด้วย Asana คุณสามารถปรับแต่งโครงการและงานของคุณได้ตามต้องการ มุมมองรายการเริ่มต้นจะแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนสำหรับการติดตามวันที่ครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนระหว่างมุมมองบอร์ด ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพลิดเพลินกับการแสดงผลงานที่ยืดหยุ่น
ใช้ กระดานคัมบัง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานในโครงการและระบุอุปสรรคที่อาจขัดขวางการส่งมอบงาน ปรับปรุงความโปร่งใสของกระบวนการทำงานผ่านคอลัมน์ที่มีป้ายกำกับ พร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่ออัปเดตสถานะของบัตรงาน
ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดย การอัตโนมัติงาน การปรับวันครบกำหนด และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยฟีเจอร์กฎเกณฑ์ คุณสามารถสร้างแม่แบบงานและโครงการได้—ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการเพิ่มคำอธิบาย แท็กการจัดระเบียบ วันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง (มีให้บริการในแผนชำระเงิน)
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ เช่น Slack, Gmail และ Zapier
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- รายงานแบบเรียลไทม์
- กระดานคัมบังสำหรับการมองเห็นงาน
- คุณสมบัติการอัตโนมัติของงาน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาจปรากฏว่าหน้าจอมีการจัดวางที่ดูรกเล็กน้อย
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
3. Zoho Projects
ค้นพบพลังของ Zoho Projects พันธมิตรการจัดการโครงการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ที่ปรับขนาดได้นี้สามารถจัดการทั้งโครงการพื้นฐานและโครงการที่ซับซ้อน วางแผนล่วงหน้า แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ และบรรลุทุกกำหนดเวลาอย่างมั่นใจ
เครื่องมือนี้อวดความสามารถในการจัดการชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น, ฐานตารางเวลา, การจัดสรรงานที่ขับเคลื่อนโดยทีม, และการแจ้งเตือน การติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากร เข้ามาช่วยในการรักษาสมดุลของภาระงานในทีม ?
ยกระดับการทำงานของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นด้วยการอัตโนมัติของงานและการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น ใช้รายงานขั้นสูงเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดการงบประมาณได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตามค่าใช้จ่าย ทีมงานระยะไกลสามารถเชื่อมต่อกันผ่านฟีดแบบโต้ตอบ แชทในตัว ฟอรัมสนทนา และพื้นที่แชร์ไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงเส้นทางของโครงการ
- ผสานการทำงานกับแอป Google และ Microsoft
- แอปพลิเคชันมือถือที่สะดวก
- การอัตโนมัติของงาน
- มุมมองหลายงาน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- อาจมีคุณสมบัติบางอย่างหายไปหรือค้นหาได้ยาก
- อาจไม่รองรับเบราว์เซอร์ทั้งหมด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
4. Trello
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เน้น ภาพ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องกระดาน Kanbanของมัน โดยจะแสดงงานในรูปแบบของบัตร ซึ่งแต่ละบัตรสามารถปรับแต่งได้ เช่น กำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ป้ายกำกับ ไฟล์แนบ และความคิดเห็น สามารถลากและวางบัตรเพื่อจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพได้อย่างสะดวก ?
Trello ได้รับการยกย่องในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรการฝึกอบรมจำกัด คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตมากมายที่มีให้เลือกครอบคลุมด้านการตลาด การขาย การออกแบบ และการจัดการทีม หรือสร้างบอร์ดใหม่จากศูนย์
แพลตฟอร์มนี้รองรับความต้องการของโครงการที่หลากหลายด้วยการนำเสนอรูปแบบอื่นนอกเหนือจากบอร์ดคานบัน ไม่ว่าคุณจะต้องการปฏิทินสำหรับการติดตามกำหนดเวลา ไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา ตารางสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือแม้แต่แผนที่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง Trello ก็มีให้คุณครบครัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- มุมมองโครงการที่หลากหลาย
- 100+ แม่แบบ
- ผสานการทำงานกับ Slack, Jira, Miro, ฯลฯ
- คุณสมบัติการร่วมมือทางภาพจัดการโครงการ
- บัตเลอร์ ผู้ช่วยอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Trello
- เหมาะสำหรับงานขนาดเล็กที่มีผู้เกี่ยวข้อง 3-5 คนมากกว่า
- ผู้ใช้สามารถได้รับประโยชน์จากรายงานและการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดบางตัวในรายการนี้
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
5. ฮับแพลนเนอร์
Hub Planner คือซอฟต์แวร์จัดตารางและบริหารทรัพยากรที่ดีที่สุด ช่วยทีมในการประสานงานโครงการ ติดตามงบประมาณ ติดตามการลา และจัดการเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ต้องการควบคุมการใช้จ่ายโครงการและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของโครงการหรือไม่? ส่วนขยายอัตราค่าบริการของ Hub Planner ช่วยให้คุณควบคุมการจัดการการเรียกเก็บเงินได้อย่างเต็มที่ด้วยฟังก์ชันที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่าย ???
นอกจากนี้ เครื่องมือที่สะดวกนี้ยังมี ตัวจัดตารางทรัพยากรแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและการใช้ทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางโครงการ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเวลาทำงานจริงกับข้อมูลคาดการณ์ที่วางแผนไว้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
สำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อตรวจสอบทรัพยากรแต่ละรายการและประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner
- การควบคุมงบประมาณโครงการ
- การจัดการบันทึกเวลาทำงาน
- รายงานที่มุ่งเน้นข้อมูล
- เครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่ใช้งานง่าย
- การลางานและการขอวันหยุดที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- ตัวติดตามงานแบบเรียลไทม์จะเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์
- อาจต้องการการผสานรวมซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
ราคาของ Hub Planner
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้นำธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: 4. 2/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
6. Wrike
Wrike เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการและทรัพยากรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณจำกัด เนื่องจากมีแผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
เพลิดเพลินกับความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารโครงการด้วยคุณสมบัติการร่วมมือข้ามสายงานของWrike แพลตฟอร์มนี้มีความ ยืดหยุ่นสูงมาก—คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, มุมมอง, และพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของทีมคุณได้ในขณะที่ยังคงมุมมอง 360° ของโครงการไว้ได้ ?
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบและลดการทำงานซ้ำซ้อน ด้วยการอนุมัติอัตโนมัติ แบบฟอร์มคำขอ และแบบแผนที่สามารถทำซ้ำได้ ทีมงานของคุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดการกับงานที่สำคัญเมื่อพวกเขาบริหารโครงการข้ามทีม
ปรับแต่งแดชบอร์ด Wrike ของคุณด้วยวิดเจ็ตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวันทำงานของคุณ เพื่อให้คุณติดตามงานที่เลือกหรือรายการสำคัญได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- มุมมองโครงการที่หลากหลาย เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
- แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง
- การตรวจสอบและการอนุมัติอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Airtable, Gmail และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Wrike
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงในโครงการขนาดใหญ่ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ผู้ใช้บางรายประสบกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของ Wrike
- ฟรี: ผู้ใช้ไม่จำกัด
- ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้ (2–25 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้ (5–500 ผู้ใช้)
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา (5 ถึงผู้ใช้ไม่จำกัด)
- Pinnacle: ติดต่อเพื่อขอราคา (5 ถึงผู้ใช้ไม่จำกัด)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. ความคิด
ความยืดหยุ่น ความคุ้มค่า และฟีเจอร์การติดตามงานของ Notion ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็ก
เช่นเดียวกับ ClickUp ผู้ช่วย AI ของ Notion ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารโครงการคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ให้ AI สร้างแผนโครงการเบื้องต้นภายในไม่กี่วินาที หรือเขียนเองแล้วให้ AI ปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบ✨
บอกลาภารกิจที่กินเวลากับฟีเจอร์ AI Autofill ที่ปรับแต่งได้ ใช้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์สำคัญและการอัปเดตในแต่ละงานส่งของโครงการได้อย่างง่ายดาย
Notion ยังมีเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยจัดการงานค้างจัดระเบียบสปรินต์ และติดตามบั๊กต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมี มุมมองที่หลากหลาย สำหรับทุกประเภทของโครงการ คุณสามารถใช้มุมมองแบบตารางเพื่อติดตามงานอย่างละเอียด เปลี่ยนเป็นมุมมองปฏิทินเพื่อควบคุมกำหนดเวลา หรือเพียงแค่ประเมินความคืบหน้าในมุมมองไทม์ไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การวิ่งแบบอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น GitHub, Figma, และ Slack
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
- ฟีเจอร์วิกิเพื่อรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Notion
- มีแนวโน้มที่จะทำงานช้าบนอุปกรณ์มือถือ
- การขาดคำแนะนำอาจขัดขวางการสร้างหน้าสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
8. monday. com
monday.com ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน แพลตฟอร์มนี้มีแผนเริ่มต้นฟรีและราคาประหยัด พร้อมการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการเริ่มต้นใช้งาน
เพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณด้วยการมอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย สร้างตารางเวลาโครงการ ติดตามความคืบหน้าของทีม และบริหารจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
ปรับเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับสไตล์เฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ กระบวนการ แผนก หรืองานเฉพาะสำหรับลูกค้า ใช้ประโยชน์จาก มุมมองโครงการที่หลากหลาย เช่น:
- แผนภูมิแกนต์
- กระดานคัมบัง
- มุมมองตามไทม์ไลน์
monday.com มีเทมเพลตฟรีที่สามารถปรับแต่งได้มากมายตั้งแต่แคมเปญการตลาดปฏิทินบรรณาธิการ การวางแผนงานอีเวนต์ แผนภูมิ CRM และแบบฟอร์ม HR คุณจะพบเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่ใช้เวลามาก เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือนและการประมวลผลคำขออนุมัติโครงการ ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณอีกด้วย
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
- การอัตโนมัติของงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น Google Drive, Gmail และ Trello
- เทมเพลตและมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบ
monday.com ข้อจำกัด
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน
- การปรับแต่งหน้าจอหลักอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
9. Paymo
Paymo โดดเด่นในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็ก เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและงานที่ใช้งานง่าย การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงินลูกค้า ?
มีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ใน มุมมองงานละเอียด ตั้งค่างานประจำ กำหนดเส้นตายและความสำคัญ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนได้อย่างง่ายดาย
งานของคุณสามารถมองเห็นได้ทั่วทุกโปรเจ็กต์ และคุณสามารถจัดกลุ่มงานตาม ความสำคัญ, ความคืบหน้า, หรือ วันครบกำหนด ได้ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองของงานตามความต้องการของคุณได้—ใช้กระดานคัมบังเพื่อตรวจสอบสถานะของงาน หรือเปิดมุมมองแบบรายการเพื่อดูรายละเอียดเช่น ผู้รับผิดชอบ, วันครบกำหนด, และประเภทการเรียกเก็บเงิน
ใช้ Paymo Track เพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมประจำวันได้อย่างแม่นยำ คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา เพิ่มรายการเวลาจำนวนมาก และลองใช้ฟีเจอร์ Pomodoro สำหรับการทำงานอย่างมีสมาธิ เปลี่ยนบันทึกเวลาให้กลายเป็นรายงานที่ครอบคลุมและใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้
- รายงานสด
ข้อจำกัดของ Paymo
- ไม่ทุกคุณสมบัติสามารถเข้าถึงได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องการการฝึกอบรม
ราคาของ Paymo
- ฟรี (สูงสุด 1 ผู้ใช้)
- เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 1 ผู้ใช้)
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
10. จิรา
Jira ของ Atlassian เป็นพลังขับเคลื่อนอันทรงพลังเบื้องหลังทีม Agile ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโครงการ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ตัวเลือกการติดตามความคืบหน้า และแม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ
แพลตฟอร์มนี้มี กระดาน Scrum เพื่อแสดงภาพงานขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น ไทม์ไลน์แบบโต้ตอบมีลักษณะคล้ายพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการเพิ่มเรื่องราวใหญ่ แผนผังงาน ติดตามการพึ่งพา และกำหนดตารางการปล่อยงาน ?
Jira ยกระดับความเหนือชั้นด้วยรายงานและแดชบอร์ดสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานทันที มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดเวลา รักษาสมาธิ และเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านเทมเพลต Jira ซึ่งครอบคลุมทีม แผนก และหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด และการจัดการผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- กำหนดเวลาโครงการที่ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทำงานสอดคล้องกัน
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- การผสานรวมแอปมากกว่า 3,000 รายการ
- กระดานสครัม
- รายงานโดยละเอียด
ข้อจำกัดของ Jira
- ผู้เริ่มต้นอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม
- แดชบอร์ดอาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Jira
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ไม่ว่าคุณจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือขีดความสามารถในการฝึกอบรมเพียงใด เครื่องมือการจัดการโครงการทั้ง 10 รายการนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงานและการทำงานเป็นทีมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ
สำหรับการบริหารโครงการอย่างครบวงจรลองใช้ ClickUp ฟรี ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและแผนการที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานในทุกขั้นตอนของโครงการ! ?