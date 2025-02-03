บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2025

PMO Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถช่วยให้สตาร์ทอัพของคุณที่ยังไม่มีระบบระเบียบ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณโชคดีแล้ว!

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 10เครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2024

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น หรือกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยขยายธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณ คุณจะพบเครื่องมือที่เหมาะกับคุณในรายการด้านล่างนี้อย่างแน่นอน! ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพ?

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายและทรงพลังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ควรได้รับเป็นอันดับแรก

มาเจาะลึกคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาโซลูชันการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ

  • บรรยากาศที่เป็นมิตรกับผู้ใช้: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นมิตรเหมือนกับทีมของคุณ เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่หลงทางในเขาวงกตดิจิทัล
  • การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง: การทำงานร่วมกันคือเคล็ดลับความสำเร็จของสตาร์ทอัพ การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพ ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชท การแชร์ไฟล์ การมอบหมายงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ล้วนมีประโยชน์อย่างมาก
  • การจัดการโครงการที่สนุก: การจัดการงานและโครงการควรเป็นความสุข ไม่ใช่เรื่องปวดหัว ค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างมืออาชีพ ลองนึกภาพกระดานคัมบังสีสันสดใส แผนภูมิแกนต์ที่ดูทันสมัย และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน
  • เติบโตไปพร้อมกับกระแส: เมื่อธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณก็ควรเติบโตไปพร้อมกับคุณเช่นกัน คอยมองหาแพลตฟอร์มที่ต้อนรับทีมขนาดเล็กด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่น และอย่าลืมใช้เวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกนั้นช่วยให้ทีมของคุณสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย
  • พลังของการเชื่อมโยง: มองหาแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สามารถทำงานร่วมกับCRM สำหรับสตาร์ทอัพ เครื่องมือสื่อสาร และโปรแกรมจัดการเอกสารของคุณได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว นั่นคือช่วงเวลาที่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่ง: ปลดปล่อยพลังของข้อมูล! เลือกโปรแกรมที่นำเสนอรายงาน ข้อมูลเชิงลึก และเมตริกส์ที่น่าสนใจ ด้วยข้อมูลที่อยู่เคียงข้างคุณ คุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและปรับแต่งเส้นทางของสตาร์ทอัพของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • แม่แบบที่สะดวก: แม่แบบช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงเวลาว่างมากขึ้นสำหรับคุณและสมาชิกในทีมของคุณในตอนท้ายของวัน ?️

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการจัดการงานบางแห่งมีเทมเพลตให้คุณใช้ ในขณะที่คุณกำลังตรวจสอบสิ่งเหล่านี้อย่าลืมมองหาเทมเพลต แผนการสื่อสารเพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ

ด้วยการคำนึงถึงข้อแนะนำเหล่านี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับบุคลิกและความต้องการของสตาร์ทอัพของคุณ

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณดำเนินการทุกแง่มุมของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์และการติดตามงาน ClickUp มอบการผสานการทำงาน เครื่องมือและเทมเพลตการจัดการโครงการที่หลากหลาย

ตัวเลือกคุณสมบัติมากมายมหาศาลของมันช่วยเร่งความเร็วของงานที่จำเป็นสำหรับโครงการหลาย ๆ โครงการ และให้คำแนะนำแก่การควบคุมโครงการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กระดานไวท์บอร์ดและช่องแชทเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึง Google Drive, Slack, Github และ Figmato) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับงานมากกว่า 50 ประเภทช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มองเห็นความเชื่อมโยงของงานแต่ละส่วน และทำงานในโครงการที่ซับซ้อนได้ภายในพื้นที่เดียว
  • การติดตามเวลาเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถรายงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของโครงการ
  • ใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp Goals เพื่อติดตาม OKR ของสตาร์ทอัพของคุณ
  • ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ , การสัมมนาผ่านเว็บของ ClickUp และการสนับสนุนลูกค้าช่วยให้คุณปรับแต่งสภาพแวดล้อมของคุณได้อย่างรวดเร็วและนำสมาชิกในทีมเข้าร่วมใช้งาน
  • คุณสมบัติการจัดการและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ทราบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และทีมส่งมอบหรือทีมสร้างสรรค์ของคุณมีพื้นที่ให้รับงานใหม่ ๆ ได้
  • คุณสมบัติ AI ใหม่สำหรับสตาร์ทอัพทำให้ ClickUp ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการ AIที่ดีที่สุดในตลาด เพื่อปรับปรุงเวลาการผลิตเนื้อหาและวิธีการจัดการโครงการของคุณ
  • แม่แบบโครงการ เช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvasเพื่อช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสำคัญและช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถดำเนินไอเดียได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงบริหารจัดการโครงการระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือ, แม่แบบ, และตัวเลือกการผสานรวมที่มากมายอาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิว 3,714+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (8,187+ รีวิว)

2. Trello

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซและบอร์ดของ Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการที่ใช้การ์ดและบอร์ดในการจัดระเบียบโครงการ

มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามและมอบหมายงาน ตรวจสอบสถานะงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ทั้งหมดนี้คือสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสนุกในการใช้งาน

จุดแข็งของ Trello อยู่ที่ความเรียบง่ายในการจัดการโครงการ อินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยสีสันช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายและน่าต้อนรับ ใครบ้างล่ะที่จะไม่ชอบความสะดวกสบายแบบนี้ในทุกวันทำงาน?

แนวทางที่เรียบง่ายของ Trello ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นที่ไม่มีเวลาสำหรับการฝึกอบรมที่ซับซ้อน

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า Trello เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่ต้องการจัดการเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา แต่ทีมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจัดการโครงการที่ซับซ้อนอาจพบว่าการจัดระเบียบภายในระบบเป็นเรื่องยาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • การลากและวางการ์ดสนุกและใช้งานง่ายสำหรับโปรเจ็กต์ไม่จำกัด
  • อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่ง UI ให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตนเอง
  • การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย
  • ซอฟต์แวร์การจัดการงานมีคุณสมบัติสำหรับการมอบหมายและติดตาม
  • มีเทมเพลตโครงการให้ใช้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ขาดระบบป้ายกำกับและตัวกรองที่จะทำให้การติดตามหลายโครงการมีประสิทธิภาพ
  • ยากที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหากไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ
  • หนึ่งในตัวเลือกการจัดการงานไม่กี่ตัวในรายการนี้ที่ไม่มีระบบติดตามเวลา

ราคาของ Trello

Trello มีแผนราคาให้เลือก สี่ แบบ:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,302+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,620+ รีวิว)

3. ความสูง

ตัวอย่างแดชบอร์ดความสูง
ผ่านความสูง

ผู้ใช้ที่มีความสูงชื่นชอบการแสดงผลแบบไดนามิก, ตัวเลือกการกรอง, คุณสมบัติการแชทขั้นสูง, และตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทำให้ลูกค้าต่างชื่นชมในอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและความสามารถในการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในหลายแผนก

Height ภูมิใจในความสามารถในการปรับตัวที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบและกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้ตามการเติบโตของพวกเขา

ความสูงเป็นลักษณะเด่น

  • ความสามารถในการแชทที่ยอดเยี่ยมให้บริการห้องแชทแบบเรียลไทม์แยกต่างหากสำหรับแต่ละงาน
  • ระบบที่มีความสามารถในการปรับขนาดสูงอาจเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการเติบโตเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถรองรับกระบวนการทำงานหลายรูปแบบและหลายแผนก
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยมีตัวกรองและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย

ข้อจำกัดความสูง

  • ขาดรีวิวที่ได้รับการยืนยันหรือมีความสมดุล

การกำหนดราคาตามความสูง

Height มีแผนราคาให้เลือก สาม แบบ:

  • ฟรี
  • ทีม: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การให้คะแนนความสูงและการรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. การคาดการณ์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการพยากรณ์
ผ่านทางพยากรณ์

สตาร์ทอัพที่เน้นการให้บริการซึ่งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงินด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ อาจเหมาะสมกับ Forecast

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันมอบเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยจัดการงาน, โครงการ, ทรัพยากร, การเงิน, การเรียกเก็บเงิน, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ

ลูกค้าที่คาดการณ์ไว้ต่างชื่นชมบริการลูกค้าและแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย

ความสูงเหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป ดังนั้นสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นอาจต้องการพูดคุยกับพนักงานขายเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของบริษัทจะเหมาะสมหรือไม่

คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
  • เครื่องมือวางแผนและติดตามความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยม พร้อมมุมมองงานและกำหนดส่งแบบครบวงจร
  • การอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของผู้ใช้

ข้อจำกัดของการคาดการณ์

  • เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป อาจไม่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเริ่มต้น
  • ไม่เหมาะกับมือถือ
  • การอัปเดตอาจทำให้เกิดปัญหาในการรับชมชั่วคราว

การคาดการณ์ราคา

Forecast มี สาม แผนราคา:

  • ไลท์: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เพิ่มเติม: ติดต่อเพื่อขอราคา

การคาดการณ์เรตติ้งและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 2/5 (104+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (59+ รีวิว)

5. ฟรีดแคมป์

แดชบอร์ด Freedcamp
ผ่านทางFreedCamp

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถจัดการฟีเจอร์การบริหารโครงการได้อย่างครอบคลุม ลองใช้ Freedcamp ดูสิ!

มันหลีกเลี่ยงการทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกหนักใจด้วยการให้คุณติดตั้งเฉพาะฟีเจอร์ที่คุณต้องการเท่านั้น Freedcamp ช่วยสตาร์ทอัพขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ระบบไม่มีโปรแกรมอีเมลในตัวหรือการรองรับ Android หากคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ Freedcamp อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp

  • แผนฟรีให้บริการตัวเลือกและคุณสมบัติมากมาย
  • เครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับสตาร์ทอัพ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้ทุกคนจัดการทุกอย่างได้
  • แผนที่โครงการและการวางแผน WBS ที่สามารถปรับขนาดได้

ข้อจำกัดของ Freedcamp

  • เส้นทางการเรียนรู้อาจชัน
  • ไม่มีโปรแกรมอีเมลในตัว
  • ไม่มีการรองรับระบบ Android

ราคาของ Freedcamp

Freedcamp มีแผนราคา สี่ แบบ:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $1. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $7. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $16. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freedcamp

  • G2: 4. 5/5 (137+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (464+ รีวิว)

6. Zoho Projects

แดชบอร์ดแกนต์
ผ่านทางZoho

ด้วย Zoho เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถวางแผน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่คุณใช้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ติดตามค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์การใช้จ่าย

สตาร์ทอัพจะชื่นชอบตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกรวมไว้ในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ

พิจารณาทดสอบการผสานรวมและฟีเจอร์ที่คุณต้องการก่อนตัดสินใจใช้ Zoho Projects อย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ตัวเลือกมากมายของฟีเจอร์อัตโนมัติ
  • การสนทนาที่ยอดเยี่ยม
  • เครื่องมือการเงินในตัว
  • โครงการไม่จำกัดบนแผนชำระเงิน

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • มุมมองที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
  • บางคุณสมบัติอาจมีความซับซ้อนและใช้งานยาก

ราคาของ Zoho Projects

Zoho มีแผนราคาให้เลือก สาม แบบ:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 360+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 349+ รายการ)

7. Airtable

แดชบอร์ด AirTable
ผ่านทางAirTable

Airtable เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มอบการปรับแต่งและความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของสตาร์ทอัพ คุณสามารถแชร์ข้อมูล สร้างแอปที่เชื่อมต่อ และเชื่อมต่อทีมจากซอฟต์แวร์ที่มี AI ช่วยและไม่ต้องเขียนโค้ด

บริษัทบริหารโครงการอ้างว่า 80% ของบริษัทใน Fortune 500 ไว้วางใจใช้แพลตฟอร์ม Airtable Connected Apps ต้องการควบคุมเครื่องมือการจัดการโครงการของสตาร์ทอัพของคุณมากขึ้นหรือไม่? Airtable พร้อมให้บริการในสภาพแวดล้อมที่สามารถขยายขนาดได้อย่างปลอดภัย

ตามที่คุณอาจคาดคิด เครื่องมือจัดการงานที่ยืดหยุ่นเช่นนี้มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้

วางแผนให้ตัวเองมีเวลาเพิ่มเติมในตอนแรกเมื่อคุณเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง เพื่อให้คุณสามารถสร้าง UI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
  • การนำเข้าและจัดการข้อมูลที่ง่ายดาย
  • ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Airtable

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นอาจหมายถึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้ทัน

ราคาของ Airtable

Airtable มี สี่ แผนราคา:

  • ฟรี
  • บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (2,135+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,836+ รีวิว)

8. ความเฉื่อยชา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Slack
ผ่านทางSlack

รวบรวมไฟล์ทั้งหมด, การสนทนา, และการผสานการทำงานของคุณไว้ในหน้าเดียวเพื่อการจัดการโครงการที่รวดเร็วและง่ายดายบน Slack

การส่งข้อความแบบเรียลไทม์, ไฟล์และบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้, และรายการการผสานรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายบริษัท

แม้ว่า Slack จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิม แต่เมื่อพูดถึงการสื่อสารกับสมาชิกในทีมแล้ว Slack ก็ยากที่จะหาอะไรมาเทียบได้ อินเทอร์เฟซของมันให้ความรู้สึกเหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากกว่าการทำงาน

อย่าให้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายหลอกคุณได้! Slack คือซอฟต์แวร์จัดการการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับสตาร์ทอัพ พร้อมฟีเจอร์และเครื่องมือที่ช่วยให้งานของทุกคนง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบ: คุณอาจต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้น มิฉะนั้น คุณอาจรู้สึกถูกขัดจังหวะอย่างรวดเร็วจากการแจ้งเตือนจำนวนมากจากหลายทีมและการสนทนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • บรรยากาศที่เป็นมิตรทำให้ การทำงานร่วมกันเป็นทีมรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือเบราว์เซอร์
  • การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย (ข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับสตาร์ทอัพที่ยุ่ง)

ข้อจำกัดของ Slack

  • หลายทีมและหลายช่องทางอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม
  • การตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะส่งการแจ้งเตือนสำหรับทุกข้อความใหม่ (การขัดจังหวะเหล่านี้อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดได้อย่างรวดเร็ว)

การตั้งราคาต่ำเกินไป

Slack มี แผนราคา ห้า แบบ:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • GovSlack: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (31,495+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,036+ รีวิว)

9. ความคิด

แดชบอร์ด Notion
ผ่านทางNotion

Notion's connected workspace มอบวิธีการที่ง่ายในการจัดการการวางแผนโครงการสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ ระบบการจัดการงานแบบลากและวางและคุณสมบัติการวางแผนของมันง่ายและสนุกในการใช้งาน

Notion เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายสำหรับคนที่ต้องการดูแลทั้งโครงการธุรกิจและโครงการส่วนตัวจากแพลตฟอร์มเดียวกัน

สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ AI ที่ช่วยให้ทีมของคุณเขียน, คิดค้น, และสร้างรายงานได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
  • UI ที่จัดระเบียบอย่างดี
  • มีปลั๊กอิน AI สำหรับการจัดการโครงการพร้อมใช้งานแล้ว

ข้อจำกัดของ Notion

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่ (ทำงานได้ดีกว่าสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคล)
  • ความสามารถของ AI ที่จำกัดในขณะนี้
  • คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในตลาด

ราคาของ Notion

Notion มีแผนราคาให้เลือก สี่ แบบ:

  • ฟรี
  • บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • Notion AI (ส่วนเสริม): $8/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 7/5 (4,713+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,732+ รีวิว)

10. รังผึ้ง

มุมมอง Hive Kanban
ผ่านทางHive

หากการจัดวางโครงการที่ยืดหยุ่นและอีเมลแบบเนทีฟเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นสำหรับโซลูชันการจัดการโครงการถัดไปของสตาร์ทอัพของคุณ Hive อาจเป็นโซลูชันและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่สำหรับสตาร์ทอัพ

Hive เปรียบเสมือนการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการกับงาน เวลา ทรัพยากร และการทำงานร่วมกัน

แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าบนอุปกรณ์มือถือ แต่ประสิทธิภาพบนเดสก์ท็อปนั้นยอดเยี่ยมมาก

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • รับประกันการใช้งานที่ง่าย
  • การติดตามงานและการแชทเกี่ยวกับงานที่ยอดเยี่ยม
  • งานย่อยจำนวนมากและแผนภูมิแกนต์

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • อาจทำงานช้าบนอุปกรณ์มือถือ
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด

ราคาของฮีฟ

Hive มี สาม แผนราคาให้เลือก:

  • ฟรี
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (447+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (183+ รีวิว)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสตาร์ทอัพ

ทำไมสตาร์ทอัพถึงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยให้สตาร์ทอัพจัดระเบียบ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลิตภาพได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและจัดการกำหนดเวลาสำหรับโครงการต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกตัวเหมาะกับสตาร์ทอัพหรือไม่

ไม่, ไม่ใช่ทุกตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับสตาร์ทอัพ. บางตัวอาจเหมาะกับบริษัทใหญ่ที่มีทรัพยากรมากขึ้นและโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น. สตาร์ทอัพควรมองหาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทในระยะเริ่มต้น พร้อมคุณสมบัติและแผนราคาที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขา.

อะไรคือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สตาร์ทอัพทำเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการไม่พิจารณาความสามารถในการขยายตัวของซอฟต์แวร์. บริษัทสตาร์ตอัพมักต้องการโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้. ข้อผิดพลาดอีกอย่างคือการไม่ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ. การได้รับข้อมูลจากสมาชิกในทีมทุกคนที่จะใช้ซอฟต์แวร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามันตรงกับความต้องการและความชอบของพวกเขา. สุดท้ายนี้ สตาร์ทอัพอาจมองข้ามความสำคัญของการสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สตาร์ทอัพสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีได้หรือไม่?

ใช่ มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีหลายตัวที่สามารถเหมาะกับสตาร์ทอัพได้ อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะต้องประเมินคุณสมบัติและข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการเฉพาะของสตาร์ทอัพ ซอฟต์แวร์ฟรีบางตัวอาจมีคุณสมบัติจำกัดหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในทีมหรือโครงการ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ตัวเลือกที่ต้องเสียเงินมักจะมีคุณสมบัติและการสนับสนุนมากกว่า แต่สตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัดอาจพบว่าซอฟต์แวร์ฟรีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

การค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพเริ่มต้นที่นี่

ดังนั้นนี่คือ 10 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2024!

ด้วยเวอร์ชันฟรีและแผนราคาประหยัดมากมาย ทำไมไม่ลองทดสอบสักสองสามตัวก่อนที่จะตัดสินใจ? ตั้งมาตรฐานให้สูงด้วยการลองใช้ ClickUp ก่อน! คุณจะได้รับฟีเจอร์การเชื่อมต่อที่ทรงพลัง การปรับแต่ง และวิดเจ็ตมากกว่าที่คุณเคยฝันถึง

