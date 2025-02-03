10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2025

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถช่วยให้สตาร์ทอัพของคุณที่ยังไม่มีระบบระเบียบ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?
ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณโชคดีแล้ว!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 10เครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2024
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น หรือกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยขยายธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณ คุณจะพบเครื่องมือที่เหมาะกับคุณในรายการด้านล่างนี้อย่างแน่นอน! ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพ?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายและทรงพลังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ควรได้รับเป็นอันดับแรก
มาเจาะลึกคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาโซลูชันการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ
- บรรยากาศที่เป็นมิตรกับผู้ใช้: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นมิตรเหมือนกับทีมของคุณ เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่หลงทางในเขาวงกตดิจิทัล
- การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง: การทำงานร่วมกันคือเคล็ดลับความสำเร็จของสตาร์ทอัพ การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพ ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชท การแชร์ไฟล์ การมอบหมายงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ล้วนมีประโยชน์อย่างมาก
- การจัดการโครงการที่สนุก: การจัดการงานและโครงการควรเป็นความสุข ไม่ใช่เรื่องปวดหัว ค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างมืออาชีพ ลองนึกภาพกระดานคัมบังสีสันสดใส แผนภูมิแกนต์ที่ดูทันสมัย และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน
- เติบโตไปพร้อมกับกระแส: เมื่อธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณก็ควรเติบโตไปพร้อมกับคุณเช่นกัน คอยมองหาแพลตฟอร์มที่ต้อนรับทีมขนาดเล็กด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่น และอย่าลืมใช้เวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกนั้นช่วยให้ทีมของคุณสามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย
- พลังของการเชื่อมโยง: มองหาแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สามารถทำงานร่วมกับCRM สำหรับสตาร์ทอัพ เครื่องมือสื่อสาร และโปรแกรมจัดการเอกสารของคุณได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว นั่นคือช่วงเวลาที่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่ง: ปลดปล่อยพลังของข้อมูล! เลือกโปรแกรมที่นำเสนอรายงาน ข้อมูลเชิงลึก และเมตริกส์ที่น่าสนใจ ด้วยข้อมูลที่อยู่เคียงข้างคุณ คุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและปรับแต่งเส้นทางของสตาร์ทอัพของคุณให้ดียิ่งขึ้น
- แม่แบบที่สะดวก: แม่แบบช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงเวลาว่างมากขึ้นสำหรับคุณและสมาชิกในทีมของคุณในตอนท้ายของวัน ?️
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการจัดการงานบางแห่งมีเทมเพลตให้คุณใช้ ในขณะที่คุณกำลังตรวจสอบสิ่งเหล่านี้อย่าลืมมองหาเทมเพลต แผนการสื่อสารเพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ
ด้วยการคำนึงถึงข้อแนะนำเหล่านี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับบุคลิกและความต้องการของสตาร์ทอัพของคุณ
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณดำเนินการทุกแง่มุมของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์และการติดตามงาน ClickUp มอบการผสานการทำงาน เครื่องมือและเทมเพลตการจัดการโครงการที่หลากหลาย
ตัวเลือกคุณสมบัติมากมายมหาศาลของมันช่วยเร่งความเร็วของงานที่จำเป็นสำหรับโครงการหลาย ๆ โครงการ และให้คำแนะนำแก่การควบคุมโครงการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระดานไวท์บอร์ดและช่องแชทเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึง Google Drive, Slack, Github และ Figmato) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานมากกว่า 50 ประเภทช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มองเห็นความเชื่อมโยงของงานแต่ละส่วน และทำงานในโครงการที่ซับซ้อนได้ภายในพื้นที่เดียว
- การติดตามเวลาเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถรายงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของโครงการ
- ใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp Goals เพื่อติดตาม OKR ของสตาร์ทอัพของคุณ
- ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ , การสัมมนาผ่านเว็บของ ClickUp และการสนับสนุนลูกค้าช่วยให้คุณปรับแต่งสภาพแวดล้อมของคุณได้อย่างรวดเร็วและนำสมาชิกในทีมเข้าร่วมใช้งาน
- คุณสมบัติการจัดการและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ทราบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และทีมส่งมอบหรือทีมสร้างสรรค์ของคุณมีพื้นที่ให้รับงานใหม่ ๆ ได้
- คุณสมบัติ AI ใหม่สำหรับสตาร์ทอัพทำให้ ClickUp ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการ AIที่ดีที่สุดในตลาด เพื่อปรับปรุงเวลาการผลิตเนื้อหาและวิธีการจัดการโครงการของคุณ
- แม่แบบโครงการ เช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ด ClickUp Startup Canvasเพื่อช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสำคัญและช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถดำเนินไอเดียได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงบริหารจัดการโครงการระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือ, แม่แบบ, และตัวเลือกการผสานรวมที่มากมายอาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 3,714+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (8,187+ รีวิว)
ดูตัวอย่าง SaaS เหล่านี้!
2. Trello
Trello เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการที่ใช้การ์ดและบอร์ดในการจัดระเบียบโครงการ
มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามและมอบหมายงาน ตรวจสอบสถานะงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ทั้งหมดนี้คือสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสนุกในการใช้งาน
จุดแข็งของ Trello อยู่ที่ความเรียบง่ายในการจัดการโครงการ อินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยสีสันช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายและน่าต้อนรับ ใครบ้างล่ะที่จะไม่ชอบความสะดวกสบายแบบนี้ในทุกวันทำงาน?
แนวทางที่เรียบง่ายของ Trello ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นที่ไม่มีเวลาสำหรับการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า Trello เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่ต้องการจัดการเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา แต่ทีมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจัดการโครงการที่ซับซ้อนอาจพบว่าการจัดระเบียบภายในระบบเป็นเรื่องยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- การลากและวางการ์ดสนุกและใช้งานง่ายสำหรับโปรเจ็กต์ไม่จำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่ง UI ให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตนเอง
- การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย
- ซอฟต์แวร์การจัดการงานมีคุณสมบัติสำหรับการมอบหมายและติดตาม
- มีเทมเพลตโครงการให้ใช้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดระบบป้ายกำกับและตัวกรองที่จะทำให้การติดตามหลายโครงการมีประสิทธิภาพ
- ยากที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหากไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ
- หนึ่งในตัวเลือกการจัดการงานไม่กี่ตัวในรายการนี้ที่ไม่มีระบบติดตามเวลา
ราคาของ Trello
Trello มีแผนราคาให้เลือก สี่ แบบ:
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,302+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,620+ รีวิว)
3. ความสูง
ผู้ใช้ที่มีความสูงชื่นชอบการแสดงผลแบบไดนามิก, ตัวเลือกการกรอง, คุณสมบัติการแชทขั้นสูง, และตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทำให้ลูกค้าต่างชื่นชมในอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและความสามารถในการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในหลายแผนก
Height ภูมิใจในความสามารถในการปรับตัวที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบและกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้ตามการเติบโตของพวกเขา
ความสูงเป็นลักษณะเด่น
- ความสามารถในการแชทที่ยอดเยี่ยมให้บริการห้องแชทแบบเรียลไทม์แยกต่างหากสำหรับแต่ละงาน
- ระบบที่มีความสามารถในการปรับขนาดสูงอาจเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการเติบโตเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถรองรับกระบวนการทำงานหลายรูปแบบและหลายแผนก
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยมีตัวกรองและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
ข้อจำกัดความสูง
- ขาดรีวิวที่ได้รับการยืนยันหรือมีความสมดุล
การกำหนดราคาตามความสูง
Height มีแผนราคาให้เลือก สาม แบบ:
- ฟรี
- ทีม: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนความสูงและการรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. การคาดการณ์
สตาร์ทอัพที่เน้นการให้บริการซึ่งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงินด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ อาจเหมาะสมกับ Forecast
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันมอบเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยจัดการงาน, โครงการ, ทรัพยากร, การเงิน, การเรียกเก็บเงิน, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ
ลูกค้าที่คาดการณ์ไว้ต่างชื่นชมบริการลูกค้าและแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
ความสูงเหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป ดังนั้นสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นอาจต้องการพูดคุยกับพนักงานขายเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของบริษัทจะเหมาะสมหรือไม่
คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- เครื่องมือวางแผนและติดตามความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยม พร้อมมุมมองงานและกำหนดส่งแบบครบวงจร
- การอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของผู้ใช้
ข้อจำกัดของการคาดการณ์
- เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป อาจไม่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเริ่มต้น
- ไม่เหมาะกับมือถือ
- การอัปเดตอาจทำให้เกิดปัญหาในการรับชมชั่วคราว
การคาดการณ์ราคา
Forecast มี สาม แผนราคา:
- ไลท์: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เพิ่มเติม: ติดต่อเพื่อขอราคา
การคาดการณ์เรตติ้งและบทวิจารณ์
- G2: 4. 2/5 (104+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (59+ รีวิว)
5. ฟรีดแคมป์
หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถจัดการฟีเจอร์การบริหารโครงการได้อย่างครอบคลุม ลองใช้ Freedcamp ดูสิ!
มันหลีกเลี่ยงการทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกหนักใจด้วยการให้คุณติดตั้งเฉพาะฟีเจอร์ที่คุณต้องการเท่านั้น Freedcamp ช่วยสตาร์ทอัพขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน
อย่างไรก็ตาม ระบบไม่มีโปรแกรมอีเมลในตัวหรือการรองรับ Android หากคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ Freedcamp อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp
- แผนฟรีให้บริการตัวเลือกและคุณสมบัติมากมาย
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับสตาร์ทอัพ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้ทุกคนจัดการทุกอย่างได้
- แผนที่โครงการและการวางแผน WBS ที่สามารถปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของ Freedcamp
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชัน
- ไม่มีโปรแกรมอีเมลในตัว
- ไม่มีการรองรับระบบ Android
ราคาของ Freedcamp
Freedcamp มีแผนราคา สี่ แบบ:
- ฟรี
- ข้อดี: $1. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $7. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $16. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freedcamp
- G2: 4. 5/5 (137+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (464+ รีวิว)
6. Zoho Projects
ด้วย Zoho เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถวางแผน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่คุณใช้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ติดตามค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์การใช้จ่าย
สตาร์ทอัพจะชื่นชอบตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงที่ถูกรวมไว้ในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ
พิจารณาทดสอบการผสานรวมและฟีเจอร์ที่คุณต้องการก่อนตัดสินใจใช้ Zoho Projects อย่างเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ตัวเลือกมากมายของฟีเจอร์อัตโนมัติ
- การสนทนาที่ยอดเยี่ยม
- เครื่องมือการเงินในตัว
- โครงการไม่จำกัดบนแผนชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- มุมมองที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
- บางคุณสมบัติอาจมีความซับซ้อนและใช้งานยาก
ราคาของ Zoho Projects
Zoho มีแผนราคาให้เลือก สาม แบบ:
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 360+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 349+ รายการ)
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้ของ Zoho!
7. Airtable
Airtable เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มอบการปรับแต่งและความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของสตาร์ทอัพ คุณสามารถแชร์ข้อมูล สร้างแอปที่เชื่อมต่อ และเชื่อมต่อทีมจากซอฟต์แวร์ที่มี AI ช่วยและไม่ต้องเขียนโค้ด
บริษัทบริหารโครงการอ้างว่า 80% ของบริษัทใน Fortune 500 ไว้วางใจใช้แพลตฟอร์ม Airtable Connected Apps ต้องการควบคุมเครื่องมือการจัดการโครงการของสตาร์ทอัพของคุณมากขึ้นหรือไม่? Airtable พร้อมให้บริการในสภาพแวดล้อมที่สามารถขยายขนาดได้อย่างปลอดภัย
ตามที่คุณอาจคาดคิด เครื่องมือจัดการงานที่ยืดหยุ่นเช่นนี้มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
วางแผนให้ตัวเองมีเวลาเพิ่มเติมในตอนแรกเมื่อคุณเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง เพื่อให้คุณสามารถสร้าง UI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
- การนำเข้าและจัดการข้อมูลที่ง่ายดาย
- ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Airtable
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นอาจหมายถึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้ทัน
ราคาของ Airtable
Airtable มี สี่ แผนราคา:
- ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (2,135+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,836+ รีวิว)
8. ความเฉื่อยชา
รวบรวมไฟล์ทั้งหมด, การสนทนา, และการผสานการทำงานของคุณไว้ในหน้าเดียวเพื่อการจัดการโครงการที่รวดเร็วและง่ายดายบน Slack
การส่งข้อความแบบเรียลไทม์, ไฟล์และบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้, และรายการการผสานรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายบริษัท
แม้ว่า Slack จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิม แต่เมื่อพูดถึงการสื่อสารกับสมาชิกในทีมแล้ว Slack ก็ยากที่จะหาอะไรมาเทียบได้ อินเทอร์เฟซของมันให้ความรู้สึกเหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากกว่าการทำงาน
อย่าให้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายหลอกคุณได้! Slack คือซอฟต์แวร์จัดการการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับสตาร์ทอัพ พร้อมฟีเจอร์และเครื่องมือที่ช่วยให้งานของทุกคนง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบ: คุณอาจต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้น มิฉะนั้น คุณอาจรู้สึกถูกขัดจังหวะอย่างรวดเร็วจากการแจ้งเตือนจำนวนมากจากหลายทีมและการสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- บรรยากาศที่เป็นมิตรทำให้ การทำงานร่วมกันเป็นทีมรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน
- ทำงานได้อย่างราบรื่นบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือเบราว์เซอร์
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย (ข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับสตาร์ทอัพที่ยุ่ง)
ข้อจำกัดของ Slack
- หลายทีมและหลายช่องทางอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม
- การตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะส่งการแจ้งเตือนสำหรับทุกข้อความใหม่ (การขัดจังหวะเหล่านี้อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดได้อย่างรวดเร็ว)
การตั้งราคาต่ำเกินไป
Slack มี แผนราคา ห้า แบบ:
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
- GovSlack: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (31,495+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,036+ รีวิว)
ลองดูการเชื่อมต่อ Slack เหล่านี้!
9. ความคิด
Notion's connected workspace มอบวิธีการที่ง่ายในการจัดการการวางแผนโครงการสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ ระบบการจัดการงานแบบลากและวางและคุณสมบัติการวางแผนของมันง่ายและสนุกในการใช้งาน
Notion เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายสำหรับคนที่ต้องการดูแลทั้งโครงการธุรกิจและโครงการส่วนตัวจากแพลตฟอร์มเดียวกัน
สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ AI ที่ช่วยให้ทีมของคุณเขียน, คิดค้น, และสร้างรายงานได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
- UI ที่จัดระเบียบอย่างดี
- มีปลั๊กอิน AI สำหรับการจัดการโครงการพร้อมใช้งานแล้ว
ข้อจำกัดของ Notion
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่ (ทำงานได้ดีกว่าสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคล)
- ความสามารถของ AI ที่จำกัดในขณะนี้
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในตลาด
ราคาของ Notion
Notion มีแผนราคาให้เลือก สี่ แบบ:
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- Notion AI (ส่วนเสริม): $8/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (4,713+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,732+ รีวิว)
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดสตาร์ทอัพ!
10. รังผึ้ง
หากการจัดวางโครงการที่ยืดหยุ่นและอีเมลแบบเนทีฟเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นสำหรับโซลูชันการจัดการโครงการถัดไปของสตาร์ทอัพของคุณ Hive อาจเป็นโซลูชันและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่สำหรับสตาร์ทอัพ
Hive เปรียบเสมือนการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการกับงาน เวลา ทรัพยากร และการทำงานร่วมกัน
แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าบนอุปกรณ์มือถือ แต่ประสิทธิภาพบนเดสก์ท็อปนั้นยอดเยี่ยมมาก
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- รับประกันการใช้งานที่ง่าย
- การติดตามงานและการแชทเกี่ยวกับงานที่ยอดเยี่ยม
- งานย่อยจำนวนมากและแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- อาจทำงานช้าบนอุปกรณ์มือถือ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของฮีฟ
Hive มี สาม แผนราคาให้เลือก:
- ฟรี
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (447+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (183+ รีวิว)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสตาร์ทอัพ
ทำไมสตาร์ทอัพถึงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยให้สตาร์ทอัพจัดระเบียบ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลิตภาพได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและจัดการกำหนดเวลาสำหรับโครงการต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกตัวเหมาะกับสตาร์ทอัพหรือไม่
ไม่, ไม่ใช่ทุกตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับสตาร์ทอัพ. บางตัวอาจเหมาะกับบริษัทใหญ่ที่มีทรัพยากรมากขึ้นและโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น. สตาร์ทอัพควรมองหาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทในระยะเริ่มต้น พร้อมคุณสมบัติและแผนราคาที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขา.
อะไรคือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สตาร์ทอัพทำเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ?
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการไม่พิจารณาความสามารถในการขยายตัวของซอฟต์แวร์. บริษัทสตาร์ตอัพมักต้องการโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้. ข้อผิดพลาดอีกอย่างคือการไม่ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ. การได้รับข้อมูลจากสมาชิกในทีมทุกคนที่จะใช้ซอฟต์แวร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามันตรงกับความต้องการและความชอบของพวกเขา. สุดท้ายนี้ สตาร์ทอัพอาจมองข้ามความสำคัญของการสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
สตาร์ทอัพสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีได้หรือไม่?
ใช่ มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีหลายตัวที่สามารถเหมาะกับสตาร์ทอัพได้ อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะต้องประเมินคุณสมบัติและข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการเฉพาะของสตาร์ทอัพ ซอฟต์แวร์ฟรีบางตัวอาจมีคุณสมบัติจำกัดหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในทีมหรือโครงการ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ตัวเลือกที่ต้องเสียเงินมักจะมีคุณสมบัติและการสนับสนุนมากกว่า แต่สตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัดอาจพบว่าซอฟต์แวร์ฟรีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
การค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพเริ่มต้นที่นี่
ดังนั้นนี่คือ 10 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2024!
ด้วยเวอร์ชันฟรีและแผนราคาประหยัดมากมาย ทำไมไม่ลองทดสอบสักสองสามตัวก่อนที่จะตัดสินใจ? ตั้งมาตรฐานให้สูงด้วยการลองใช้ ClickUp ก่อน! คุณจะได้รับฟีเจอร์การเชื่อมต่อที่ทรงพลัง การปรับแต่ง และวิดเจ็ตมากกว่าที่คุณเคยฝันถึง
ลงทะเบียนฟรีหรือ ติดต่อทีมงานของเราได้วันนี้