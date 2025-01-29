8 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2025 (ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา)

ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้ในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ
ผมหมายถึง คุณได้เห็นหรือยังว่าเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปไกลแค่ไหน?
ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจจากโซฟาของพวกเขาพร้อมกับคนมากมายที่พวกเขาไม่เคยพบเจอตัวจริง!
คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่สะดวกอยู่ข้างคุณ
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่สตาร์ทอัพของคุณจะมีเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนและขยายตัวแบบก้าวกระโดด ✨
และเราต้องการช่วยให้มันเกิดขึ้นจริง
ในบทความนี้ คุณจะได้ค้นพบเครื่องมือที่ดีที่สุด 8 อันดับสำหรับสตาร์ทอัพพร้อมข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้
มาเริ่มสำรวจเครื่องมือฟรีสำหรับสตาร์ทอัพที่จะพาบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกันเถอะ 🚀
วิธีเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
การค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพอาจเป็นการเดินทางที่บ้าคลั่ง
การวิจัยเพียงอย่างเดียวจะทำให้คุณนอนไม่หลับ
แต่เฮ้ มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไป
นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามตัวเองเกี่ยวกับความต้องการของคุณ:
- ทีมของคุณมีขนาดใหญ่แค่ไหน?
- คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การจัดการงาน, ทรัพยากรบุคคล, การบัญชี, โซเชียลมีเดีย, หรือ CRM หรือไม่?
- คุณต้องการการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดหรือไม่?
- งบประมาณของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? หรือคุณกำลังมองหาเครื่องมือฟรีสำหรับสตาร์ทอัพอยู่หรือเปล่า?
- เครื่องมือเหล่านี้สามารถรองรับการทำงานระยะไกลได้หรือไม่?
พบคำตอบของคุณแล้วหรือยัง? เยี่ยมมาก!
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือฟรีที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ ซึ่งควรครอบคลุมทุกความต้องการเหล่านั้น:
เครื่องมือที่ดีที่สุด 8 อย่างสำหรับสตาร์ทอัพ
สตาร์ทอัพของคุณอาจเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น แต่ความทะเยอทะยานของคุณยิ่งใหญ่ไม่แพ้บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ
นั่นหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบหน้าที่เกือบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่
ทั้งหมดด้วยตัวเอง
และถ้าคุณคิดว่าการจ้างคนเพิ่มหรือการหาเงินทุนเป็นทางออกเดียว ลองคิดใหม่อีกครั้ง
เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมได้จริง
ดังนั้น เลือกเครื่องมือฟรีสำหรับสตาร์ทอัพเหล่านี้สักหนึ่งอย่าง และทำให้ความฝันในการขยายธุรกิจของคุณเป็นจริง!
1.ClickUp: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
เครื่องมือ SaaS นี้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็กทุกประเภท ด้วยเวอร์ชันฟรีตลอดชีพที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการโครงการทุกประเภท 😎
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
A. สร้างและ มอบหมาย งาน
สตาร์ทอัพอาจเป็นรังแตนที่เต็มไปด้วยงานที่ดูเหมือนจะผสมผสานกันจนแยกไม่ออก
และถ้าคุณคิดว่ามันยุ่งเหยิงในตอนนี้ การติดตามทั้งหมดจะยิ่งท้าทายมากขึ้นเมื่อคุณเติบโตขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้มันดูง่ายได้
สร้างงานได้มากเท่าที่ต้องการและมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับผู้รับมอบหมายหนึ่งคนหรือหลายคนได้ทันที
อย่าลืมเพิ่มลำดับความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น!
B. ใช้วิธีการคัมบังโดยใช้ มุมมองบอร์ด
นี่คือสำหรับผู้คลั่งไคล้กระดานคัมบังและทีม Agile
ใช้เพื่อสร้างภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดของสตาร์ทอัพของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สร้างความประทับใจให้กับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพของคุณด้วยความง่ายดายในการส่งงานจาก 'มอบหมาย' ไปยัง 'เสร็จสิ้น!'
C. อัตโนมัติกิจกรรมประจำ
ทำไมต้องทำงานหนัก ในเมื่อคุณสามารถทำงานอย่างชาญฉลาดได้?
ให้ ClickUp ช่วยแบ่งเบาภาระงานของคุณ
มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย
ใช้เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการผสมผสานระหว่างเงื่อนไข,การกระทำ,และตัวกระตุ้น
มันช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มาก ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในการหาผู้ลงทุนใหม่ให้กับสตาร์ทอัพของคุณได้ 🤝
ดี. ลาก่อนข้อผิดพลาดด้วย การตรวจทาน
ลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่มีใครสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในโฆษณาของคุณ แล้วมันถูกเผยแพร่ไป อ้าปากค้าง
ข้ามไปดูผลลัพธ์: ตอนนี้คุณกลายเป็นมีมแล้ว
ขอให้โชคดีในการแก้ไข
เพื่อตอบคำถามนั้น:ซอฟต์แวร์ตรวจทานที่ไม่เพียงพอ
ลองใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบของ ClickUp แทน
นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงบนแบบจำลองการออกแบบ
ทำให้ถูกต้องทุกครั้ง!
E. สร้างฐานความรู้โดยใช้ เอกสาร
คุณอาจต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก เช่น แนวทางปฏิบัติงาน สัญญาจ้างงาน ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
สร้างเอกสารดังกล่าวใน ClickUp Docsด้วยการแก้ไขข้อความแบบ Rich Textเช่น ฟอนต์, แบนเนอร์, หัวข้อ, เป็นต้น!
นอกจากนี้ ยังเป็นความร่วมมือของทีม
คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารแบบ เรียลไทม์ กับสมาชิกในทีมของคุณได้
F. จัดการขั้นตอนการทำงานของคุณโดยใช้ สถานะงานที่กำหนดเอง
เราชอบบอร์ดปักหมุด, กระดาษโน้ตติด, และปากกาไวท์บอร์ด
นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างเวอร์ชันดิจิทัลที่เทียบเท่าสำหรับพวกเขา!
นำกระบวนการทำงานของคุณมาสู่ซอฟต์แวร์จัดการงานนี้ และมองเห็นภาพได้ชัดเจนด้วยสถานะงานแบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างสถานะงานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานในสตาร์ทอัพของคุณได้
พวกเขาอาจอยู่ในขั้นตอน 'กำลังพัฒนา', 'กำลังออกแบบ', 'รอการอนุมัติ', 'ล่าช้า', เป็นต้น
เดาสิว่าใครจะไม่ต้องเสียเวลาในการโทรหรืออีเมลเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงาน? ถูกต้องแล้ว นั่นคือคุณ!
เรายังมีเทมเพลตสถานะงานที่คุณสามารถใช้สำหรับการขาย การพัฒนา การตลาดเนื้อหา การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และอื่นๆ อีกมากมาย!
เรียนรู้ วิธีสร้าง CRM ของคุณเองใน ClickUp.
G. รับข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ แดชบอร์ด
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณต้องการทราบว่าคุณกำลังทำสิ่งใดได้ดีเยี่ยม, คุณกำลังผิดพลาดอย่างไร, และโครงการอยู่ห่างไกลจากความสำเร็จเพียงใด.
และเรารู้วิธีที่จะทำ
ด้วยแดชบอร์ด!
ใช้เพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าของคุณในแผนภูมิที่กำหนดเอง, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้คน, จัดการ,ทรัพยากร,สปรินต์, เป็นต้น
พูดถึงสปรินต์ คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสปรินต์เพื่อรับรายงานโครงการในรูปแบบของแผนภูมิ รวมถึงแผนภูมิความเร็ว (Velocity Charts)แผนภาพการไหลสะสม (Cumulative Flow Diagrams)แผนภูมิการใช้และหมดเวลา (Burnups) และแผนภูมิการใช้และหมดเวลาแบบสะสม (Burndowns)
H. ติดตามชั่วโมงการทำงานด้วย การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
เขาว่าเวลาคือเงิน
คุณติดตามเงินของคุณ แต่แล้วเวลาของคุณล่ะ?
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ!
ถึงเวลาที่คุณต้องเริ่มต้นแล้ว
และดีสำหรับคุณด้วย เครื่องมือจัดการงานของคุณยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามเวลาอีกด้วย!
ด้วยระบบติดตามเวลาทำงานแบบเนทีฟของเรา คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานสำหรับงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก
ข้อดีของ ClickUp
- จัดการโครงการโดยใช้แผน ฟรีตลอดไป ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ทำงานได้แม้เมื่ออินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานด้วยโหมดออฟไลน์
- เปลี่ยนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสตาร์ทอัพของคุณให้เป็นเครื่องมือ CRMด้วยการผสานรวมกับ Zendesk
- เพิ่มแอปหรือเว็บไซต์ใด ๆ ควบคู่ไปกับงานใน ClickUp ของคุณ เช่น Youtube,Google Calendars, Twitter, เป็นต้น โดยใช้โหมด Embed
- คำนวณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUp ด้วยEmail ClickApp
- นำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น
- ใช้การแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อตัดสินใจว่ากิจกรรมและการกระทำใดควรกระตุ้นการแจ้งเตือน
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุการพึ่งพาโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยสิทธิ์การเข้าถึง
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการดูงานของคุณด้วยมุมมองแบบใดด้วยมุมมองหลายแบบ
- ผสานการทำงานกับแอปมากมาย เช่นZoom,Evernote,Calendly และอื่นๆ
- คุณสมบัติของ AI สำหรับสตาร์ทอัพ
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
ไม่ต้องกังวล! ทีมงานของเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้และเติบโตเหมือนกับสตาร์ทอัพของคุณ. และนั่นคือเหตุผลที่เราทำให้แน่ใจว่าคำแนะนำของคุณได้รับการฟังเสมอ และปัญหาของคุณได้รับการแก้ไข.
ดูแผนการพัฒนาของเราเพื่อดูว่ามีอะไรรออยู่บ้าง
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- ฟรีตลอดไป: งานไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 100MB,และระบบติดตามเวลา
- ไม่จำกัด ($5/สมาชิกต่อเดือน): การเชื่อมต่อไม่จำกัด,แดชบอร์ด,และเป้าหมาย ClickUp
- ธุรกิจ ($9/สมาชิกต่อเดือน):ระบบอัตโนมัติทั้งหมด,รหัสงานที่กำหนดเอง,และแขกเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
อยากรู้ไหมว่า ClickUp ทำงานได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? ตรวจสอบรีวิวของเราได้ที่ Basecamp,Zoho Projects, และ Monday.
2. Mailchimp: เครื่องมือการตลาดทางอีเมล
Mailchimp เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการด้านกลยุทธ์การตลาดของคุณ
มันยังเป็นที่นิยมด้วยโลโก้มังกี้ที่น่ารัก 🐵
เกร็ดความรู้: เมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของพวกเขา ให้วางเคอร์เซอร์เหนือโลโก้ แล้วลิงจะขยิบตา ลองดูสิ 😉
Mailchimp คือแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการการตลาดผ่านอีเมลและจดหมายข่าว ใช้เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล เว็บไซต์ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริงด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Mailchimp
- ผู้สร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
- ผู้สร้างอีเมลที่มีแบรนด์และเพื่อการซื้อขาย
- การช่วยเหลือด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบสำหรับโฆษณาบน Facebook และ Instagram
ข้อดีของ Mailchimp
- อนุญาตให้จัดการกลุ่มเป้าหมาย
- ดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลได้อย่างยอดเยี่ยม
- เสนอฟีเจอร์ CRM สำหรับการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสียของ Mailchimp
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น
- การสนับสนุนทางอีเมลเพียง 30 วันสำหรับแผนฟรี
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการออกแบบหน้า landing page
ราคาของ Mailchimp
Mailchimp มีตัวเลือกการกำหนดราคา 4 แบบ:
- ฟรี: การวิเคราะห์เว็บไซต์, การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม, และแดชบอร์ดผู้ชม
- จำเป็น ($10. 47/เดือน): การโพสต์ช่องทางโซเชียลมีเดีย, แบบสำรวจ, และการมีส่วนร่วมในแคมเปญ
- มาตรฐาน ($15. 64/เดือน): เคล็ดลับการตลาด, ตัวสร้างระบบอัตโนมัติแบบคลาสสิก, และปฏิทินการตลาด
- พรีเมียม ($312. 80/เดือน): เทมเพลตที่เขียนโค้ดตามความต้องการ, การจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และการปรับเวลาส่งให้เหมาะสม
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Mailchimp
- Capterra: 4. 5/5 (13,900+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (10,900+ รีวิว)
ติดตามเป้าหมายของทีมคุณด้วยซอฟต์แวร์ OKR สำหรับสตาร์ทอัพ!
3. บัฟเฟอร์: เครื่องมือการตลาดทางสื่อสังคม
คุณมีแบรนด์และบัญชีโซเชียลมีเดียแล้ว ตอนนี้คุณต้องการเพิ่มการเข้าถึงและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพใช่ไหม?
ฟีเจอร์การเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของ Buffer สามารถช่วยคุณได้
แอปนี้ช่วยให้คุณวางแผน, ร่วมมือ, และจัดตารางเนื้อหาที่สามารถขับเคลื่อนการเข้าชมไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณได้ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ. มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่เอเจนซีการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเช่นกัน!
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่สวยงามและน่าสนใจ
และคุณจะไม่พลาดความคิดเห็นจากลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณบน Instagram อีกต่อไป!
คุณสมบัติเด่นของบัฟเฟอร์
- อนุญาตให้กำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยตรง
- ส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำสำหรับโพสต์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
- ให้คุณสร้างตารางการโพสต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัฟเฟอร์
- รองรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักทั้งหมด รวมถึง Facebook, Twitter เป็นต้น
- เข้าถึงรายงานโพสต์พื้นฐานแบบจำกัดได้ฟรี
- รูปแบบเรียบง่ายและสะอาด
ข้อเสียของบัฟเฟอร์
- แผนฟรีและโปรรองรับผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น
- Buffer Analytics มีราคาแพงและไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี
- ไม่สามารถโพสต์สตอรี่ Instagram อัตโนมัติได้
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
Buffer มีตัวเลือกการกำหนดราคา 4 แบบ:
- ฟรี: ผู้ใช้หนึ่งคน, ช่องทางโซเชียลสามช่องทาง, และการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
- โปร ($15/เดือน): ผู้ใช้หนึ่งคน, แปดช่องทางโซเชียล, และภาพตัวอย่างวิดีโอแบบกำหนดเอง
- พรีเมียม ($65/เดือน): ผู้ใช้สองคน, แปดช่องทางโซเชียล, และมุมมองกริด
- ธุรกิจ ($99/เดือน): ผู้ใช้ 6 คน, ช่องทางโซเชียล 25 ช่องทาง, และผู้จัดการแฮชแท็ก Instagram
คะแนนผู้ใช้บัฟเฟอร์
- Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
4. Zoom: เครื่องมือสื่อสาร
เราจำเป็นต้องมีการแนะนำตัวที่นี่ด้วยหรือ?
Zoomเป็นหนึ่งในแอปประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดด้วยความสามารถในการรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
คุณสามารถจัดการประชุมเสมือนจริง, สัมมนาออนไลน์, หรือแม้กระทั่งปาร์ตี้เสมือนจริง 🎉 ด้วยคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุดในตลาด
ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ทุกคนรู้วิธีใช้มัน!
คุณสมบัติเด่นของ Zoom
- คุณสามารถบันทึกการประชุมได้
- ควบคุมผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้เมื่อใดด้วยฟีเจอร์ห้องรอ
- ดำเนินการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
ผู้เชี่ยวชาญ Zoom
- การประชุมแบบตัวต่อตัวและกลุ่มไม่จำกัด
- การผสานการทำงานหลายระบบ เช่น Google, Zapier, Facebook, เป็นต้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ClickUp
ข้อเสียของ Zoom
- ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุม Zoom ของคุณไปยัง Facebook, Youtube, ฯลฯ ได้ในแผนฟรี
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ไม่มีการจัดการวาระการประชุม
ราคาของ Zoom
Zoom มีแผนให้บริการสี่แบบ:
- พื้นฐาน (ฟรี): ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน, บันทึกหน้าจอ, และแบบสำรวจความคิดเห็น
- โปร ($14.99/เดือน ต่อใบอนุญาต): การสตรีมโซเชียลมีเดีย, พื้นที่คลาวด์ 1GB สำหรับการบันทึก, และไวท์บอร์ด
- ธุรกิจ ($19.99/เดือน ต่อใบอนุญาต): รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน, กำหนดผู้จัดตารางประชุม, และจัดการผู้ใช้
- Zoom united business($35/เดือนต่อใบอนุญาต): การถอดความสด, การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว, และการสร้างแบรนด์ของบริษัท
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Zoom
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (33,000+ รีวิว)
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Zoom? ลองดูทางเลือกอื่นของ Zoom เหล่านี้
5. Wave: เครื่องมือการเงินและการบัญชี
Wave คือซอฟต์แวร์บัญชีที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตาร์ทอัพทุกประเภท
ทำไม? เพราะมันฟรีทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มีค่าธรรมเนียมการตั้งค่า
ดังนั้นคุณจะไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะพลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
Wave คือจุดหมายปลายทางครบวงจรสำหรับงานบัญชี การสร้างใบแจ้งหนี้ และการสแกนใบเสร็จรับเงิน
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะขี่ คลื่น แห่งประสิทธิภาพการทำงาน! 🌊🌊🌊
คุณสมบัติเด่นของ Wave
- แดชบอร์ดที่เต็มไปด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ
- ตัวติดตามภาษีการขายสำหรับรายได้และค่าใช้จ่าย
- ตัวติดตามกระแสเงินสด
ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่น
- ส่งใบแจ้งหนี้แบบประจำ
- สแกนใบเสร็จได้ไม่จำกัด
- การติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ไม่จำกัด
การโบกมือลา
- ไม่มีการให้บริการทางโทรศัพท์
- ไม่มีการติดตามเวลา
- ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรง
การกำหนดราคาแบบคลื่น
Wave มีตัวเลือกการกำหนดราคาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และนั่นคือ ฟรี!
คะแนนความนิยมของผู้ใช้ Wave
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. HubSpot Forms: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์และ CRM ฟรี
HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือการตลาด การขาย และการบริการที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณเติบโตธุรกิจของคุณ ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้คือตัวสร้างแบบฟอร์มเว็บ— ตัวสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและออกแบบด้วยระบบลากและวางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นและส่งแบบสำรวจออกไป
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ห้าประเภทต่าง ๆ ผ่าน HubSpot ได้แก่ แบบฟอร์มแบบสแตนด์อโลน, แบบฟอร์มแบบฝัง, แบบฟอร์มป๊อปอัป, แบบฟอร์มสไลด์อิน, และแบนเนอร์แบบดรอปดาวน์. เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟรีตลอดชีพ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้มากเท่าที่คุณต้องการ พร้อมฟิลด์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.
สิ่งที่ทำให้ HubSpot แตกต่างจากเครื่องมือฟอร์มอื่น ๆ คือการที่มันเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลัง ดังนั้นทุกครั้งที่มีคนกรอกฟอร์ม ข้อมูลติดต่อของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ใน CRM ฟรีของ HubSpot โดยอัตโนมัติ ซึ่งทีมขายและการตลาดของคุณสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพวกเขาต่อไปได้
โบนัส: ตรวจสอบระบบCRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
คุณสมบัติสำคัญของแบบฟอร์ม HubSpot
- เข้าถึง CRM ฟรีของ HubSpot ที่คุณสามารถเก็บข้อมูลจากผู้ที่กรอกแบบฟอร์มของคุณได้
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้ง (มีให้บริการในแผนฟรี)
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ตามเป้าหมาย
- คุณสมบัติพรีเมียมรวมถึงระบบอัตโนมัติทางการตลาดขั้นสูงที่คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าอีเมลตอบกลับอัตโนมัติและอีเมลตอบกลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ส่งแบบฟอร์ม
ผู้เชี่ยวชาญ HubSpot
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือ HubSpot ฟรีอื่น ๆ: CRM, การตลาดผ่านอีเมล, แชทสด ฯลฯ
- จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัทได้มากถึงหนึ่งล้านรายการในระบบ CRM ฟรี
- มีแผนฟรีตลอดชีพให้บริการ
ข้อเสียของ HubSpot
- ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับแผนฟรี
- คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงินเพื่อที่จะลบแบรนด์ HubSpot
ราคาของ HubSpot
- HubSpot มีแผนบริการฟรีตลอดชีพที่ให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดและรวบรวมข้อมูลการส่งได้ไม่จำกัด คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึง CRM ฟรี, การตลาดผ่านอีเมล, หน้า landing page, แชทสด และเครื่องมือฟรีอื่นๆ อีกมากมาย
- เพื่อเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงและฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ HubSpot แผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน
คะแนนผู้ใช้ HubSpot
- Capterra: 4. 5/5 สำหรับ HubSpot Marketing Hub (4,455 รีวิว)
- G2: 4. 4/5 สำหรับ HubSpot Marketing Hub (6,656 รีวิว)
หมายเหตุ: HubSpot Forms เป็นฟีเจอร์ที่รวมอยู่ใน HubSpot Marketing Hub บนทุกแพลตฟอร์มรีวิว
7.Moosend: ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลและการทำงานอัตโนมัติ
Moosendซึ่งเพิ่งถูกซื้อกิจการโดย Sitecore เป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพ
สมัครฟรี และไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับฟีเจอร์หลัก
Moosend คือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการตลาดผ่านอีเมลที่คุณไว้วางใจได้สำหรับแคมเปญอีเมล จดหมายข่าว รายชื่อผู้รับ อีเมลเทมเพลต การติดตามผู้ใช้ และการมีส่วนร่วมของผู้สมัครสมาชิกอีเมล เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือสตาร์ทอัพของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์การตลาดผ่านอีเมลที่น่าทึ่ง! 🐄🐄🐄
คุณสมบัติหลักของระบบอัตโนมัติทางอีเมลของ Moosend
- เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางเพื่อสร้างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพ
- หน้าแลนดิ้ง, แบบฟอร์มสมัครสมาชิก, ป๊อปอัพ, แถบหัวข้อ & กล่องข้อความสำหรับแสดงบนเว็บไซต์ของคุณ พร้อมเทมเพลตให้เลือกนับพัน
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติทางการตลาด
ข้อดีของ Moosend
- ซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลที่ใช้งานง่าย
- รายงานแคมเปญและภาพรวมการวิเคราะห์
- ดูว่าผู้ใช้เคลื่อนไหวอย่างไรบนเว็บไซต์, บล็อก, หรือร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ข้อเสียของ Moosend
- ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟมากนัก
- ไม่มีตัวเลือกการตลาดผ่าน SMS
- ตัวเลือกแบบฟอร์มไม่มากนัก
ราคาของ Moosend
Moosend ฟรีตลอดไป หรือ $8/เดือน สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Moosend
- Capterra: 4. 8/5 สำหรับ Moosend Email Automation (156 รีวิว)
- G2: 4. 5/5 สำหรับ Moosend Email Automation (344 รีวิว)
8. สามารถวางแผนได้: เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา
Planableเป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือสร้างเนื้อหาที่ช่วยให้ทีมโซเชียลมีเดียสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นได้ 6 เท่าของเดิม. ถูกสร้างขึ้นโดยนักการตลาดเพื่อนักการตลาด ดังนั้นทุกความต้องการของคุณได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ.
ด้วย Planable คุณสามารถสร้างกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติของคุณเองได้ ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ด้วยระดับการอนุมัติ 4 แบบที่แตกต่างกัน: ไม่มี, เลือกได้, จำเป็น, หลายระดับ คุณสามารถป้องกันไม่ให้โพสต์ที่ยังไม่เสร็จถูกเผยแพร่ได้
อย่าพลาดความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมของคุณ
คุณสมบัติหลักที่สามารถวางแผนได้
- สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับ การสร้างเนื้อหาพร้อมตัวอย่างทันทีที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซล
- หลายวิธีในการดูและวางแผนโพสต์: รายการ, ฟีด, ตาราง, และปฏิทิน
- การทำงานร่วมกันเกิดขึ้นในบริบท ติดกับโพสต์ในรูปแบบของความคิดเห็นและการตอบกลับ
- การออกแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งเลียนแบบความรู้สึกและการไหลของสื่อสังคมออนไลน์
- กระบวนการอนุมัติที่กำหนดเองสำหรับทุกทีม: ตั้งแต่ไม่มีเลยไปจนถึงเป็นตัวเลือก, จำเป็น, หรือแม้กระทั่งหลายชั้น
ข้อดีที่สามารถวางแผนได้
- เส้นโค้งการเรียนรู้ต่ำ
- การผสานการทำงานกับช่องทางโซเชียลมีเดียยอดนิยม เช่น TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook และ Twitter
- พื้นที่ทำงานแยกเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาและผู้คนตามแต่ละแบรนด์ที่คุณดูแล
- ช่วยให้ทีมสามารถขยายขนาดได้เมื่อการไหลของการทำงานร่วมกันสามารถปรับแต่งได้
ข้อเสียที่สามารถวางแผนได้
- จำนวนโพสต์ที่กำหนดสำหรับแผนฟรี
ราคาที่สามารถวางแผนได้
Planable มีตัวเลือกการกำหนดราคา 4 แบบ:
- ฟรี – พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, ผู้ใช้ไม่จำกัด, หน้าไม่จำกัด, สำหรับโพสต์แรก 50 โพสต์ของคุณ
- เริ่มต้น – $33/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับ 1 พื้นที่ทำงาน, 3 ผู้ใช้, และ 10 หน้า
- พรีเมียม – $83/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับ 5 พื้นที่ทำงาน, 7 ผู้ใช้, และไม่จำกัดจำนวนหน้าและโพสต์
- องค์กร – พร้อมราคาพิเศษสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ ผู้ใช้ และโพสต์และหน้าเว็บไม่จำกัด
คะแนนผู้ใช้ที่สามารถวางแผนได้
- Capterra: 4. 5/5 (300 รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (159 รีวิว)
เริ่มต้นธุรกิจของคุณ!
การเติบโตของสตาร์ทอัพไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ด้วยกลุ่มคนที่เหมาะสมและเครื่องมือที่ถูกต้อง คุณมีพลังที่จะก้าวไปสู่ลีกใหญ่ได้
เครื่องมือ SaaSทั้งหมดสำหรับสตาร์ทอัพที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็น เพื่อนร่วมทาง ที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางของคุณ แต่คุณยังคงต้องการกัปตันที่มีประสบการณ์และกล้าหาญ สำหรับเรือของคุณ
คุณต้องการเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง: ClickUp!
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถช่วยคุณได้ในด้านการจัดการงาน,การจัดการทรัพยากร,การตรวจสอบแบบ,ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), และอื่น ๆ อีกมากมาย
มันคือสมอเพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการขณะแล่นเรือมุ่งสู่ช่วงเวลาดีๆ
ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้และผ่านทุกความท้าทายไปพร้อมกัน!