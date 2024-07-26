15 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การบริหารจัดการสตาร์ทอัพบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนละครสัตว์
คุณต้องจัดการกับงานหลายอย่างตลอดทั้งวัน ซึ่งรวมถึงการจัดการการเงินของคุณ การรักษาพนักงานที่ดีที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือการรักษาฐานลูกค้าที่ภักดี
และถ้าคุณต้องการให้ทุกอย่างเริ่มต้นอย่างจริงจัง คุณจะต้องหาวิธีเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าและรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าไปพร้อมกัน!
แต่คุณจะจัดการองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ได้อย่างไรในขณะที่ขยายธุรกิจของคุณ?
ง่าย: โดยการใช้ซอฟต์แวร์ CRM (ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า) ที่เหมาะสม
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร และเราจะเน้นย้ำถึงสิบห้าซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่คุณสามารถใช้ได้ในวันนี้
ซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว ติดตามทุกขั้นตอนในกระบวนการขาย และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้ ทุกวันนี้ คุณสามารถหาซอฟต์แวร์ CRM ฟรีได้มากมายในตลาด
แต่ CRM คืออะไรกันแน่?
CRM ย่อมาจาก การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า.
ระบบ CRM ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้า พันธมิตร และซัพพลายเออร์ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว สตาร์ทอัพแทบจะไม่สามารถเติบโตได้เลย
ในความเป็นจริง มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพเพราะมันช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากมาย
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่พบในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับสตาร์ทอัพ:
- การจัดการกระบวนการขาย
- แดชบอร์ดและรายงาน
- การผสานรวมอีเมล
- การตลาดอัตโนมัติ
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนในสตาร์ทอัพของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าล่าสุดได้ ด้วยวิธีนี้ ทีมขายของคุณสามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดได้ การศึกษาหนึ่งประมาณการว่า65% ของผู้บริโภคจะกลายเป็นลูกค้าประจำของแบรนด์ที่มีประสบการณ์ลูกค้าที่ดี
นอกจากนี้ การมีซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงปัญหาการสื่อสารผิดพลาดระหว่างทีมขายและทีมการตลาด การเข้าถึงข้อมูลที่จำกัด และโอกาสที่พลาดไปได้ข้อมูลประมาณการว่าการใช้ระบบ CRM สามารถเพิ่มรายได้จากการขายข้ามและการขายเพิ่มของธุรกิจได้ถึง 39%
15 ระบบ CRM สำหรับการขายที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
นี่คือสิบห้าเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ:
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และซอฟต์แวร์การจัดการสตาร์ทอัพ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกโดยใช้โดยทีมในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบบัญชีของคุณ, ดูมุมมองทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าด้วยมุมมองแผนที่, และกำหนดงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยแผน ฟรีตลอดไป ของ ClickUp ธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณสามารถนำเงินที่ประหยัดจากการไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ไปลงทุนในธุรกิจของคุณได้!
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp ถึงเป็น CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ:
- มุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่น:แสดงบัญชีลูกค้า คำสั่งซื้อของลูกค้า หรือขั้นตอนขายในรูปแบบรายการ กระดาน ตาราง และอื่นๆ
- แดชบอร์ด: ติดตามมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย ประสิทธิภาพของทีมขาย และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างขั้นตอนที่กำหนดเองให้เหมาะกับกระบวนการขายที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มรายละเอียดที่กำหนดเองให้กับกระบวนการทำงาน CRMของคุณเพื่อติดตามคำสั่งซื้อ, ลูกค้าเป้าหมายที่ร้อนแรง, การให้คะแนน, และอื่น ๆ
- อีเมล ClickApp:เก็บการสนทนาไว้ในที่เดียวโดยการส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp
- มุมมองแบบฟอร์ม: รวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็วและสร้างงานอัตโนมัติจากคำตอบ
- ความเป็นส่วนตัว, ผู้เข้าชม, และการอนุญาต: ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้
- การตรวจทานและบันทึก: ทำงานร่วมกับลูกค้าในโครงการและสัญญาต่างๆ
- ฟิลด์สูตร: คำนวณต้นทุนของคำสั่งซื้อสินค้าใหม่หรือคะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือน: ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่ลืมว่าคุณมีการประชุมกับลูกค้าที่กำลังจะมาถึง
- เทมเพลต: ใช้เทมเพลตสำหรับ CRM, การจัดการบัญชี, การบริการลูกค้า และอื่นๆ
- การทำงานอัตโนมัติ: ให้ ClickUp ดำเนินการตามแม่แบบใหม่, โพสต์ความคิดเห็น, ย้ายสถานะ และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้
- การผสานการทำงานกับ Zoom:เริ่มการประชุม Zoom กับลูกค้าได้โดยตรงจากงานใน ClickUp
ยังไม่ตัดสินใจซื้อหรือ?
นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM
ข้อดีของ ClickUp
- ระบบ CRM ฟรีที่ทรงพลังสำหรับสตาร์ทอัพ ที่ให้คุณมีผู้ใช้ ไม่จำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงงานที่ต้องทำก่อนโดยใช้การเชื่อมโยงงาน
- ให้กรอบเวลาโครงการที่แม่นยำแก่ลูกค้าพร้อมการประมาณเวลา
- สร้างเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน วิกิ ขั้นตอนมาตรฐาน ข้อเสนอ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Docs
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้มุมมองแชทของ ClickUp
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณจัดการงานตามลำดับความสำคัญที่ถูกต้องด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- จัดการกำหนดเวลาของลูกค้าและการประชุมตามที่คุณต้องการด้วยการซิงค์กับ Google Calendar
- ผสานการทำงานกับแอป Google ยอดนิยมทุกแอป รวมถึงGoogle Drive,Hangouts Chats, Google Assistant และอื่นๆ
- สร้างระบบCRM โดยใช้ แอปพลิเคชันมือถือ iOSและ Androidที่ทรงพลังของเรา
- รองรับแพลตฟอร์ม Apple, Windows และ Linux
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติอันทรงพลังของแพลตฟอร์มอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อให้เชี่ยวชาญ
- การปรับแต่งอย่างละเอียดที่อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
- แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
- แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
รีวิว ClickUp
"เราใช้มันเป็นระบบ CRM – เพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วผ่านแบบฟอร์มง่าย ๆ ที่เราสร้างขึ้นเอง เราใช้มันสำหรับการบัญชีเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินทั้งหมดสำหรับลูกค้าและผู้จัดหา ทุกอย่างทำงานลื่นไหลและจัดการได้จากที่เดียว" —G2Crowd
"เรียนรู้ได้ง่ายมาก มีแหล่งช่วยเหลือมากมายผ่านซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสามารถหาบทเรียนออนไลน์ได้ง่ายCRM ที่ปรับแต่งได้หลากหลายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับหลายอุตสาหกรรม" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับสตาร์ทอัพ!
2. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
HubSpotCRM เป็นระบบ CRM ฟรีสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการขายที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับสตาร์ทอัพที่ช่วยให้ทีมจัดการกับกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่นี่คือเครื่องมือที่ตรงจุดสำหรับสตาร์ทอัพของคุณหรือไม่?
มาดูกัน:
คุณสมบัติเด่น
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขายทั้งหมดของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบภาพและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- เชื่อมต่อกับลูกค้าด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลา, แชทสด, หรืออีเมล
- จัดการเอกสารและสร้างคลังเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับทีมงานทั้งหมดของคุณ
- ผสานการทำงานกับMicrosoft Dynamic,Slack,Jira และอื่นๆ
การกำหนดราคา
Hubspot CRM มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
รีวิว Hubspot CRM
"เราต้องการระบบ CRM ที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของเรา Hubspot ได้ช่วยเราในการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยม หน้า landing page และการทำกิจกรรมทางการตลาดแบบอัตโนมัติ" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
โดยรวมแล้ว HubSpot เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเรา ฉันจะไม่โกหกและบอกว่าไม่เคยมีความหงุดหงิด แต่การเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือการนำกระบวนการใหม่มาใช้ย่อมมีความหงุดหงิดอยู่เสมอ ในที่สุด HubSpot ก็ช่วยให้เรานำกระบวนการของเราไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม และการสนับสนุนของพวกเขานั้นเหนือกว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ฉันเคยได้รับมาอย่างแท้จริง" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
ดูรายการการเชื่อมต่อกับ Hubspot นี้!
3. Agile CRM
Agile CRMเป็นโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่มาพร้อมฟังก์ชันการจัดการโครงการบางส่วนด้วย Agile CRM คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามแคมเปญอีเมล และทำให้กระบวนการขายของคุณสนุกสนานเหมือนการเล่นเกม ?
มาดูกันว่า AgileCRM สามารถช่วยยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณได้อย่างไร:
คุณสมบัติเด่น
- ติดตามขั้นตอนและเป้าหมายสำคัญของโครงการในแต่ละดีลการขายของคุณ
- ติดต่อลูกค้าโดยใช้ฟีเจอร์โทรออกด้วยคลิกเดียวและระบบฝากข้อความเสียงอัตโนมัติ
- อัตโนมัติการจัดตาราง, การเชิญ, และการติดตามผล
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, ผู้รับผิดชอบ, หรือสถานะ
การกำหนดราคา
Agile CRM มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
รีวิว Agile CRM
"ระบบ CRM สำหรับการขายที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีหน้าตาที่ดีและง่ายต่อการเรียนรู้มาก ต้องการการปรับปรุงในคุณสมบัติการอัตโนมัติและการสนับสนุนลูกค้า" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติหลากหลาย ไทม์ไลน์ของติดต่อแสดงการโต้ตอบทั้งหมดทำให้ง่ายต่อการดำเนินการต่อ การทำงานอัตโนมัติและแคมเปญใช้งานง่ายและทำงานได้ดี" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพ!
4. Salesforce
Salesforce ช่วยให้ทีมจัดการทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ด้วยแพลตฟอร์ม CRM นี้ คุณสามารถติดตามสมาชิกทีมที่มีผลงานดีเยี่ยม สร้างใบเสนอราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
มาดูกันว่าเครื่องมือ CRM สำหรับการขายนี้จะเปลี่ยนทีมขายของคุณให้กลายเป็นกำลังสำคัญที่คู่แข่งต้องจับตามองได้หรือไม่:
คุณสมบัติเด่น
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยแดชบอร์ด
- ฟีเจอร์ฟีดสังคมที่ทีมสามารถร่วมมือกันในโครงการของลูกค้า
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- รับข้อมูลเชิงลึกจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียยอดนิยม เช่น Facebook และ Twitter โดยไม่ต้องออกจากแอป
การกำหนดราคา
แผนราคาของ Salesforce เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (11,000+ รีวิว)
รีวิว Salesforce
"ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด น่ากลัวเสียด้วยซ้ำ การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นใช้เวลาเป็นอย่างมาก และต้องมีความรู้มากมายเพื่อให้การตั้งค่าถูกต้อง การทำโดยไม่มีคู่ค้าที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ยากมาก แน่นอนว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน แต่จริง ๆ แล้วมันอยู่ในหมวดหมู่ของ "คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่ายไป"" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชันมากมายและมีความแข็งแกร่งมาก นอกเหนือจากนั้น ความเป็นไปได้สำหรับทีมขายของคุณด้วยซอฟต์แวร์นี้ไม่มีขีดจำกัด" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!
5. โซโฮ CRM
ด้วย Zoho CRM คุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในระยะยาวและติดตามประสิทธิภาพของพนักงานขายผ่านแดชบอร์ดได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถส่งเสริมให้พนักงานรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้แม้เมื่อดีลได้ปิดไปแล้ว
คุณสมบัติเด่น
- อัตโนมัติการทำงาน เช่น การส่งอีเมลถึงลูกค้า การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และอื่น ๆ
- สร้างพอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของคุณมีส่วนร่วม
- ตอบกลับอีเมลจาก Gmail, Yahoo, Outlook ได้โดยตรงในแอป
- รับภาพรวมของกิจกรรมการขายทั้งหมดด้วยแดชบอร์ด
การกำหนดราคา
Zoho CRM มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
รีวิวการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Zoho
"การดำเนินงานทั้งหมดขององค์กรไม่แสวงหากำไรของเราถูกจัดการด้วย Zoho CRM Enterprise Edition ประสบการณ์การใช้งานตามความคิดเห็นจากผู้ใช้กว่า 50 คนมีความสมดุลมาก แน่นอนว่าไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ แต่การใช้งานที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มีมากกว่า 95%" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"การติดตั้งและใช้งาน ZOHO ใช้เวลาสักพัก แต่การแชทสด อีเมลสนับสนุน และช่อง YouTube ของพวกเขาทำให้กระบวนการง่ายมาก โดยรวมแล้ว เรารู้สึกพอใจกับ ZOHO CRM มาก มันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดแบบครบวงจร" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
ลองดูทางเลือกแทน Zoho เหล่านี้!
6. SugarCRM
SugarCRM เป็นแพลตฟอร์ม CRM พร้อมระบบอัตโนมัติทางการตลาด, เทมเพลตอีเมล, และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แต่อุปกรณ์นี้ช่างน่ารักอะไรเช่นนี้? ?
มาดูกัน:
คุณสมบัติเด่น
- รับภาพรวมของการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานขายทราบว่าจะติดต่อเมื่อใดและอย่างไร
- ช่วยให้ลูกค้าได้รับคำตอบที่ต้องการผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- ระบุพื้นที่ปัญหา ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ด้วยการติดตามกรณีและแดชบอร์ด
- สร้างหน้า landing page, อีเมล และแบบฟอร์มการแปลงตามความต้องการ
การกำหนดราคา
SugarCRM มีแผนธุรกิจมืออาชีพที่มีค่าใช้จ่าย $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 3. 7/5 (500+ รีวิว)
รีวิว SugarCRM
"โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับระบบ CRM นี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้งานทุกวันและสามารถบอกได้เลยว่างานประจำวันของฉันจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีมัน ระบบใช้งานง่ายมากและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับรายงานและแดชบอร์ด ทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขามีความรวดเร็วในการตอบกลับ" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
โดยรวมแล้ว ฉันรู้สึกประทับใจกับ Sugar มาก และคิดว่ามันเหมาะสมอย่างยิ่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราคาที่ต่ำกว่า!) สำหรับเอเจนซี่ด้านการตลาดและโฆษณาที่กำลังมองหาการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ ทีมบริการลูกค้าของพวกเขามีความช่วยเหลือและมีความรู้อย่างมาก และฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพวกเขา —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
ลองใช้เครื่องมือการตลาดเหล่านี้สำหรับสตาร์ทอัพ!
7. Pipedrive
Pipedriveเป็นเครื่องมือ CRM แบบ SaaSที่มีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อมีลูกค้าปัจจุบันอยู่ใกล้คุณ ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถ "บังเอิญ" เจอลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นให้แน่นแฟ้นได้ ?
คุณสมบัติเด่น
- ติดตามความคืบหน้าของทีมคุณด้วยแดชบอร์ดแบบภาพและรายงานที่ปรับแต่งได้
- กำหนด OKR สำหรับบุคคลและทีมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
- ดูงานประจำวันของคุณในมุมมองปฏิทินหรือเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ
- สร้างเทมเพลตอีเมลหรือเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเร่งการสื่อสารกับลูกค้า
การกำหนดราคา
แผนการชำระเงินของ Pipedrive เริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
รีวิว Pipedrive
"แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคน" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ทีมของเรารู้สึกพอใจกับ Pipedrive จนถึงตอนนี้ เพราะมันเป็นเครื่องมือเดียวที่เราสามารถหาได้ที่ทำในสิ่งที่เราต้องการ เราอยากให้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากขึ้น แต่ในตอนนี้มันก็ทำงานได้ดีสำหรับเรา" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
ลองดูทางเลือกอื่นของ Pipedrive เหล่านี้!
8. อินไซต์ลี
อินไซต์ลี เป็นระบบ CRM ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมบริการลูกค้า, และทีมโครงการให้ทำงานร่วมกันบนแหล่งข้อมูลลูกค้าเพียงแหล่งเดียว
มาดูกันว่าคุณจะได้ ข้อมูลเชิงลึก แบบไหนจากแอป CRM นี้:
คุณสมบัติเด่น
การกำหนดราคา
Insightly มีแผนชำระเงินที่เริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
การรีวิว Insightly
"Insightly ทำให้การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของเราจากภายใน Gmail เป็นเรื่องง่ายและสามารถซิงค์กับแอปอื่นๆ ได้ เราพบว่ามันช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว มันก็ง่ายเกินไปสำหรับความต้องการของเรา" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"Insightly ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของเราในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ เราสามารถติดตามลูกค้า อีเมล และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงวางแผนงานต่าง ๆ ได้ในราคาค่าสมาชิกที่ไม่แพง พร้อมฟีเจอร์ที่ครบครันและใช้งานสะดวก" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
9. ปิด CRM
Close CRM เป็น CRM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ แอปนี้ช่วยให้คุณบันทึกการโทร และคุณสามารถยกเลิกการส่งอีเมลได้หากคุณทำผิดพลาด
แต่แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นหรือไม่?
มาดูกัน:
คุณสมบัติเด่น
- ฟีเจอร์กล่องขาเข้าที่แสดงงานที่ครบกำหนด เมื่อคุณทำงานเสร็จหรือโทรกลับสายที่พลาด งานเหล่านั้นจะถูกลบออกจากรายการ
- กำหนดเวลาส่งอีเมลให้ส่งออกโดยอัตโนมัติ
- เปิดตัวและตรวจสอบการโทรวิดีโอ Zoom ของคุณได้ทันทีภายในแอป
- ติดตามผลงานของทีมคุณด้วยฟีเจอร์กระดานผู้นำ
การกำหนดราคา
Close CRM มีแผนชำระเงินที่เริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1–3 คน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
ปิดการตรวจสอบ CRM
"มันค่อนข้างเป็นช่วงการเรียนรู้ที่ชันเล็กน้อย แต่เมื่อคุณเข้าใจหลักการแล้ว ทุกอย่างก็จะง่ายมาก" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ไม่ถึงกับยอดเยี่ยม พื้นฐานของระบบ CRM มีครบถ้วน แต่ยังมีฟีเจอร์บางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานที่ยังขาดอยู่" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
10.บิทริกซ์24
Bitrix24 เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีฟังก์ชัน CRM ในตัว ด้วยระบบติดตามเวลาการทำงานในตัว ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียด คุณสามารถจัดการทีมขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ CRM นี้ยังมีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอที่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 24 คน
คุณสมบัติเด่น
- ระบุจุดคอขวดและโอกาสในการขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ช่องทางการขาย
- ใช้ระบบอัตโนมัติทางอีเมลและ SMS เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้า
- กำหนดตารางและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการขายด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการขายที่มีความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาของงาน
การกำหนดราคา
Bitrix24 มีแผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สองคน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
รีวิว Bitrix24
"Bitrix24 มีบริการและสนับสนุนที่มีคุณภาพสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การติดตามและการวางแผน และนำไปใช้ในลักษณะที่สามารถติดตามได้ แน่นอนว่าแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากสำหรับมืออาชีพทุกคน" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"Bitrix24 มีบริการและสนับสนุนที่มีคุณภาพสำหรับการจัดการงาน, การร่วมมือ, การติดตาม, การวางแผน และการนำไปใช้ในทางที่สามารถติดตามได้. อย่างแน่นอน แพลตฟอร์มที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากสำหรับทุกอาชีพ" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
11. CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
ระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง ให้ความสำคัญกับชื่อของพวกเขาอย่างจริงจัง
ซอฟต์แวร์จัดการการติดต่อนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แอปนี้มีรูปแบบการกำหนดราคาที่เรียบง่าย และคุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานได้ภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่น
- ดูบันทึกทั้งหมด ไฟล์ งาน กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อในหน้าจอเดียว
- สร้างประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลากหลายสำหรับผู้ติดต่อ บริษัท และช่องทางธุรกิจของคุณ
- รับอีเมลสรุปงานและกิจกรรมประจำวันของคุณทุกวัน
- คุณสมบัติรายงานผู้นำเสนอที่แสดงสถานะและความสำคัญของผู้นำเสนอ
การกำหนดราคา
Less Annoying CRM ไม่มีระดับราคาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แผนชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
รีวิว CRM ที่น่ารำคาญน้อยกว่า
"เวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้านั้นยอดเยี่ยมมาก การที่เราสามารถได้รับคำตอบสำหรับคำถามพื้นฐานที่สุดของเราได้นั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการดำเนินการของเรา" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ด้วยรายชื่อผู้ติดต่อ 2,000 รายในฐานข้อมูลของฉัน ฉันต้องการระบบที่จัดระเบียบและเก็บข้อมูลประวัติได้ — LACRM ทำได้ทั้งหมดนี้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
ลองดูซอฟต์แวร์ CRMเหล่านี้สำหรับธุรกิจบริการ!
12. เน็กซ์ติวา
Nextiva นำทุกช่องทางการสื่อสารมารวมไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเสียง วิดีโอ SMS แชท และแบบสำรวจ
โดยการผสานรวมช่องทางการสื่อสารทั้งหมดเข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจของคุณ ทีมขายของคุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้
มาดูกัน:
คุณสมบัติเด่น
- ติดตามและจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณด้วยกระดานสไตล์คัมบัง
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของดีลต่างๆ ให้เป็นขั้นตอนที่กำหนดเองในกระบวนการของคุณ
- ส่งข้อความส่วนบุคคลไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับ Salesforce, Outlook, G Suite และอื่น ๆ
การกำหนดราคา
แผนราคาของ Nextiva เริ่มต้นที่ $30.95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1–4 คน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
รีวิว Nextiva
"หากคุณใช้เวลาสักหน่อยกับการสนับสนุนและการตั้งค่า มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม มันต้องใช้เวลาสักหน่อยในการตั้งค่าให้สมบูรณ์ตามที่คุณต้องการให้มันทำงาน" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"คุณภาพการให้บริการไม่มีใครเทียบได้ แอปใช้งานง่ายมาก และช่วยให้ฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบ บริการยอดเยี่ยมมาก ฉันไม่เคยมีปัญหาในการโทรเลย บริการลูกค้าดีเยี่ยม พนักงานมีความอดทน เป็นมิตร และพร้อมช่วยเหลือเสมอ โดยรวมแล้ว Nextiva ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในธุรกิจของฉัน และฉันรู้ว่ามันช่วยเพื่อนร่วมงานของฉันในบริษัทด้วยเช่นกัน" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
13. Freshworks CRM
Freshworks CRM (เดิมชื่อ Freshsales) มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการผสานข้อมูลจากฝ่ายขาย การตลาด และการบริการลูกค้าเข้าด้วยกัน
ระบบ CRM บนคลาวด์นี้มีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ ที่ชื่อว่า Freddy AI ซึ่งสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณได้ ?
คุณสมบัติเด่น
- ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุผู้ที่พร้อมจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ
- ตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก่อนที่คุณจะเริ่มการสนทนากับพวกเขา
- ส่งอีเมลจำนวนมากที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังลูกค้าเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
- เพิ่มงาน ตั้งค่าการประชุม ส่งอีเมล และโทรออกได้จากบัตรดีล
การกำหนดราคา
แผนการชำระเงินของ Freshworks CRM เริ่มต้นที่ $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
รีวิว Freshworks CRM
"โดยรวมแล้วรู้สึกพอใจมากกับประสบการณ์ที่ได้รับจนถึงตอนนี้ รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปและได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญมาก" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"พวกเขากำลังอัปเดตและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และได้ร่วมงานกับเราเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ แต่ฉันคิดว่าการฝึกอบรมผ่านเว็บบินาร์เกี่ยวกับวิธีการทำภารกิจเฉพาะหรือการใช้คุณสมบัติใหม่ ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
14. เก็บข้อมูล
ด้วย Keap,คุณสามารถทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ สร้างรายงานการขายรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และนัดหมายได้
แต่สตาร์ทอัพของคุณต้องการเก็บเครื่องมือนี้ไว้ในรายการหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จแล้วหรือไม่?
มาค้นหาคำตอบกัน:
คุณสมบัติหลัก
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองและฝังไว้ในเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งของคุณ
- ส่งอีเมล, โทร, หรือส่งข้อความจากบันทึกข้อมูลติดต่อใน CRM
- ประหยัดเวลาด้วยการเลือกจากอีเมลที่เขียนไว้ล่วงหน้า
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตเมื่อ/แล้ว
การกำหนดราคา
แผนชำระเงินของ Keap เริ่มต้นที่ $79 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน หากคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $30 ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
Keap รีวิว
"เมื่อคุณเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดแล้ว คุณจะเห็นว่าซอฟต์แวร์นี้มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือได้มากเพียงใด" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"โดยรวมแล้ว มันยอดเยี่ยมมาก เราเปลี่ยนมาใช้เพราะเราต้องการระบบที่มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
15. Salesflare
Salesflareเป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพสามารถใช้เพื่ออัตโนมัติการป้อนข้อมูล ติดตามและติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น และสื่อสารกับลูกค้าเป็นทีม
ซอฟต์แวร์นี้สามารถเพิ่ม ความโดดเด่น ให้กับกระบวนการขายของสตาร์ทอัพของคุณได้มากแค่ไหน?
คุณสมบัติเด่น
- Salesflare เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายอีเมล ปฏิทิน และโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อบันทึกอีเมล การประชุม และการโทรศัพท์กับลูกค้าให้คุณโดยอัตโนมัติ
- ระบบจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่คุณติดต่อด้วย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาจากลายเซ็นอีเมลและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- จัดระเบียบดีลของคุณในสายงานแบบลากและวางที่มองเห็นได้ และรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาติดตามผล
- ส่งอีเมลอัตโนมัติ, ลำดับการติดต่อ และแคมเปญอีเมลได้โดยตรงจาก CRM ของคุณ
- ติดตามลูกค้าของคุณผ่านอีเมลและเว็บไซต์ของคุณ
- Salesflare ผสานการทำงานอย่างแน่นหนาเข้ากับ Gmail, Office 365, Zapier และอื่นๆ อีกมากมาย
การกำหนดราคา
แผนราคาของ Salesflare เริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
รีวิว Salesflare
"ฉันชอบฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ในSalesflare มากจริง ๆ เพราะช่วยให้ฉันสามารถทำงานขายของทีมได้อัตโนมัติถึง 40% โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สูงและแข็งแกร่งมากสำหรับมืออาชีพด้านการขาย SaaS" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"โดยรวมแล้วชอบผลิตภัณฑ์และความง่ายในการใช้งานมาก และได้แนะนำให้กับเพื่อนหลายคนในบริษัทอื่น ๆ แล้ว" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
ที่เกี่ยวข้อง:ตัวอย่าง CRM สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน!
เริ่มต้นใช้งานระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณ
การทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณอยู่รอดได้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเมื่อคุณต้องจัดการกับงานมากมายด้วยตัวเอง แต่จำไว้ว่า สตาร์ทอัพให้คุณค่ากับความรู้เหนือสิ่งอื่นใด และไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าข้อมูลลูกค้า
โชคดีที่มีเครื่องมือ CRM ฟรีสำหรับสตาร์ทอัพ คุณสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่นๆ และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจจากงานธุรการไปสู่การขยายธุรกิจของคุณได้
แต่เพื่อให้แน่ใจว่าสตาร์ทอัพของคุณจะแล่นไปอย่างราบรื่นในระยะยาว คุณต้องมีเครื่องมือ CRM สำหรับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุด!
ด้วย ClickUp คุณสามารถมองเห็นภาพโครงการของลูกค้าผ่านแผนผังความคิด (Mind Maps)วางแผนความสามารถในการทำงานของทีมผ่านมุมมองภาระงาน(Workload view) และตั้งเป้าหมายรวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านการระดมทุนของคุณได้
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ เพราะ: