14 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการในปี 2025

ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบริการ ที่การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวจะนำไปสู่รายได้ที่คงที่และต่อเนื่อง
แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมบริการสามารถจัดการทุกขั้นตอนของการติดตามและจัดการข้อมูลของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต รวมถึงผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ CRMที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบบริการของคุณ คู่มือซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรธุรกิจบริการนี้สามารถช่วยคุณได้
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจบริการ?
ในฐานะธุรกิจบริการ คุณจำเป็นต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าของคุณ นั่นหมายถึงการมองหา CRM ที่เน้นการให้บริการซึ่งมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- การเก็บข้อมูลลูกค้า: ซอฟต์แวร์ CRM บริการลูกค้าที่ดีที่สุดทุกตัวจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลางที่เก็บข้อมูลลูกค้าและประวัติการซื้อของลูกค้าของคุณ
- การสื่อสารกับลูกค้า: มองหาโซลูชัน CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าของคุณ ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการรักษาลูกค้าในระยะยาว
- การจัดการโครงการ: ระบบ CRM ที่คุณกำลังประเมินควรมีความสามารถให้คุณติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อลูกค้าและการเดินทางของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- ข้อมูลเชิงลึก: ทีมของคุณต้องการรายงาน CRMที่ครอบคลุมในซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและแคมเปญการติดต่อสื่อสารของคุณ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงทุกสิ่งตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ความยืดหยุ่น: คุณจะต้องมีความสามารถในการปรับแต่งมุมมอง ฐานข้อมูล และแดชบอร์ดในแพลตฟอร์ม CRM ของคุณให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลยุทธ์ CRMของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ยิ่งทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ได้ง่ายและเริ่มใช้ศักยภาพของระบบได้อย่างเต็มที่มากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น
- การร่วมมือภายใน: ซอฟต์แวร์ CRM ควรมีโซลูชัน CRM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
กุญแจสำคัญในการค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของธุรกิจบริการคือการจับคู่ความชอบของคุณกับฟังก์ชันหลักที่จำเป็นในการจัดการ ดูแล และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ
14 แพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการ
หากคุณเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด มันจะกลายเป็นเครื่องมือการจัดการลูกค้าหลักของคุณ ที่นี่คือที่ที่คุณจะติดตามข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและการมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ
ระบบ CRM เหล่านี้สามารถช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้:
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับโครงการและเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการทั้งหมดของคุณในสถานที่กลางเดียว มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ และติดตามบัญชีลูกค้าแต่ละราย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้พร้อมกับการทำงานร่วมกันภายในทีมเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับบริการและความใส่ใจที่พวกเขาสมควรได้รับ
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายได้ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเมื่อคุณต้องการให้มันเป็นเช่นนั้น
ทีมในบริษัททุกขนาด—ตั้งแต่ธุรกิจ SaaS ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทใหญ่—และในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมบริการสามารถใช้มันเพื่อรักษาข้อมูลลูกค้าของพวกเขา ปรับปรุงการสื่อสาร และสร้างแคมเปญการขายและการตลาดที่กว้างขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคือวิธีที่ ClickUp กำจัดงานเกี่ยวกับงานออกไป! ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสื่อสาร อีเมล ซอฟต์แวร์ CRM และรายการสิ่งที่ต้องทำอีกต่อไป ทุกอย่างถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยการผสานแชทและงานเข้าด้วยกัน ทีมงานจึงมีบริบททั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และสำหรับธุรกิจบริการใด ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มประเภทนี้ เทมเพลต CRM ของ ClickUp นั้นติดตั้งง่ายและครอบคลุมสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการสร้างกระบวนการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานระบบ CRMและการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายของคุณ
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต CRM ฟรีเพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นการตั้งค่าจากศูนย์
- โอกาสในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านการแชร์ไฟล์และการแชท
- คลังการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมเพื่อเชื่อมโยงระบบ CRM ที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ
- รายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนคุณสมบัติของระบบ CRM อาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหา CRM ที่ง่ายต่อการใช้งานต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- มุมมองบนมือถือและแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ CRM ไม่ได้ให้บริการมุมมองทั้งหมดเหมือนกับบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. SugarCRM
SugarCRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังสำหรับองค์กรธุรกิจบริการ ธุรกิจที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถจัดเก็บและแบ่งกลุ่มข้อมูลผู้ชม สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและการขายที่ครอบคลุม และจัดการบริการลูกค้าได้อย่างรวมศูนย์
สำหรับธุรกิจบริการ การเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ CRM และการตลาดอัตโนมัติสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังได้
ตัวอย่างเช่น ด้วยระบบเดียว คุณสามารถสร้างหน้า landing page ที่ปรับแต่งได้เองเพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลลูกค้า และส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามข้อมูลนั้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- ฐานความรู้แบบบริการตนเองที่บูรณาการไว้ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถลดจำนวนคำร้องขอการบริการลูกค้าได้
- การติดตามกรณีและแดชบอร์ดช่วยให้ตัวแทนขายตามบัญชีและแผนกบริการลูกค้าสามารถให้การโต้ตอบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้ข้อมูลลูกค้าในอดีตเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
- ซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่ายสำหรับการบริการลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- ซอฟต์แวร์ CRM ถูกแบ่งออกเป็นโซลูชันแยกต่างหากสำหรับการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะต้องซื้อแยกต่างหากเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์
- แดชบอร์ดมีข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ปรับแต่งได้มากที่สุด
ราคาของ SugarCRM
- ขาย: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (3-9 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
- ให้บริการ: $80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $85 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Enterprise+: $120 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ตลาด: $1,400 ต่อเดือน ต่อ 10,000 รายชื่อ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
3. เก็บข้อมูล
การใช้งานหลักของ Keap คือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ความสามารถด้าน CRM ของ Keap มุ่งเน้นอย่างตั้งใจในการช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลักให้สูงสุด
การมุ่งเน้นที่แคบนี้ทำให้ Keap สามารถโดดเด่นในหลายๆ ด้านของซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยคุณสมบัติหลักของ CRM คุณสามารถรวบรวมลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้อย่างง่ายดาย แบ่งกลุ่มรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย และสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย
คุณสามารถใช้ระบบ CRM นี้เพื่อจัดตารางนัดหมายกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าใหม่ที่ต้องการใช้บริการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- อีเมลที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถตั้งค่าการสื่อสารครั้งแรกได้อย่างง่ายดาย
- ระบบนัดหมายแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจบริการที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
- ตัวเลือกการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมซึ่งสามารถปรับขนาดได้หลายช่องทางและหลายช่วงเวลา
- การติดตามกระบวนการขายและโอกาสทางธุรกิจด้วยแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน
- ระบบใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่จัดการได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Keap
- การแชร์ไฟล์และตัวเลือกการแนบไฟล์ที่จำกัดสำหรับระบบอัตโนมัติและเอกสารข้อมูลลูกค้าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่
- การตั้งค่าความสามารถของระบบ CRM อาจไม่เป็นธรรมชาติเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ CRM
- เนื่องจากถูกสร้างขึ้นเป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก อาจไม่มีคุณสมบัติที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการ
ราคา Keap
- เริ่มต้นที่ $299/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคนและรายชื่อผู้ติดต่อ 1,500 รายชื่อ ผู้ใช้เพิ่มเติมคนละ $39/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,290+ รีวิว)
4. แคปซูล
ด้วย Capsule ธุรกิจทุกขนาดสามารถจัดการผู้ชมของตนได้อย่างเป็นระเบียบตลอดการเดินทางของลูกค้าและกระบวนการขาย
ฐานข้อมูลติดต่อที่รวมศูนย์และสามารถแบ่งส่วนได้ช่วยให้คุณสามารถจัดการโอกาสทางการขายของคุณได้ ขณะที่การผสานรวมกับแอปพลิเคชันเช่น Google Workspace และการผสานรวมกับ Zapier กับ Zoho CRM สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในฐานะระบบ CRM สำหรับบริการลูกค้าได้
เครื่องมือจัดการท่อการขายของ Capsule ทำให้การชนะการขายเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ชุดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุง CRM ของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
คุณสมบัติเด่นของแคปซูล
- การจัดการงานแบบบูรณาการสำหรับทีมของคุณเพื่อติดตามการติดตามผลสำหรับการนัดหมาย, การประชุม, การโทรศัพท์, และอื่น ๆ
- ผู้ช่วยเนื้อหา AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วไปยังผู้ติดต่อแต่ละคน
- อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การค้นหาทั้งคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูงง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน
- รายงานการคาดการณ์ยอดขายอย่างครอบคลุมและการวิเคราะห์กิจกรรมของทีม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดเพื่อทำให้งานประจำวันของทีมง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของแคปซูล
- การผสานรวมกับ Mailchimp และ Outlook มักจะมีความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดเท่านั้น
- การนำเข้าข้อมูลจากภายนอกอาจไม่ถูกต้องแม่นยำในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบแคปซูล
- ฟรี
- เริ่มต้น: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริมการตลาด: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแคปซูล
- G2: 4. 7/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
5. ว่องไว
ในฐานะโซลูชัน CRM สำหรับอุตสาหกรรมบริการที่ออกแบบมาเพื่อการผสานรวม Nimble โดดเด่นเมื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Microsoft 365 หรือ Gmail ขององค์กรของคุณ มันจะรวมข้อมูลติดต่อ ประวัติอีเมล และการนัดหมายในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเข้าเป็นฐานข้อมูลติดต่อที่ยังรวมถึงข้อมูลโซเชียลมีเดียหลักเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์
จากที่นั่น ผู้ใช้สามารถวางแผนและสร้างแม่แบบสำหรับการติดต่อสื่อสาร จัดการกระบวนการขาย และติดตามลูกค้าในทุกช่องทางตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า การเชื่อมต่ออีเมลจะทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มข้อมูลการโต้ตอบระหว่างทีมขายของคุณกับลูกค้าในอนาคตไปยังโปรไฟล์ที่กำหนดเองของพวกเขาโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- ระบบการจัดการติดต่อแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและโปรไฟล์เดียว
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Prospector ที่ช่วยให้การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย
- เทคโนโลยี CRM ขั้นสูง เช่น การจัดการกระบวนการขาย เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและคาดการณ์ยอดขายในอนาคต
- เทมเพลตอีเมลและลำดับการส่งอีเมล รวมถึงแบบฟอร์มบนเว็บไซต์สำหรับรวบรวมและดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- รายงานรายบุคคลและทีม
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- การจัดการงานถูกจำกัดไว้เพียงรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย ๆ สำหรับพนักงานขายแต่ละคน
- การขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อ
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- ธุรกิจ: $29.90/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,880+ รีวิว)
6. การสร้างสรรค์
มุ่งหวังที่จะเป็นมากกว่าเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อการขายอย่างง่าย Creatio นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมกันสามส่วนสำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการนี้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการเงิน การผลิต และโทรคมนาคม ออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมและขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
Creatio ใช้ AI เพื่อสร้างมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศาสำหรับทีมของคุณ ด้วยฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ทีมงานต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- สตูดิโอ, ผู้สร้างกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ระบบสื่อสารอัตโนมัติไปจนถึงข้อเสนอการขายที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- การติดตามและวิเคราะห์กระบวนการขายพร้อมข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การแบ่งกลุ่มผู้ชม, และการสร้างเทมเพลตอีเมล
- แบบฟอร์มการทำงานสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มได้รวดเร็วขึ้น
- ตลาดแอปพลิเคชันที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่อ Creatio กับเครื่องมือการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าอื่นๆ ของคุณ
ข้อจำกัดของ Creatio
- เอกสารอ้างอิงและบทเรียนอาจมีข้อมูลล้าสมัย ซึ่งอาจทำให้การนำฟีเจอร์ไปใช้มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $40/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับหนึ่งโมดูลจากฝ่ายขาย/การตลาด/บริการ
- องค์กร: $70/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับหนึ่งโมดูลจากฝ่ายขาย/การตลาด/บริการ
- ไม่จำกัด: $100/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับหนึ่งโมดูลจากฝ่ายขาย/การตลาด/บริการ
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 7/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
7. ฮันนีบุ๊ค
มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการ HoneyBook คือแพลตฟอร์มการจัดการขั้นตอนการทำงานของลูกค้าและการเริ่มต้นใช้งาน ใช้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ เซ็นสัญญา นัดหมาย ส่งแบบฟอร์ม และรับชำระเงิน
แน่นอนว่ามันยังคงมีคุณสมบัติ CRM พื้นฐานและเครื่องมือการจัดการระบบท่อการขาย เช่น การติดตามการสอบถามและการสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในเวลาเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ HoneyBook
- ระบบออกใบแจ้งหนี้, สัญญา, นัดหมาย, และการชำระเงินแบบบูรณาการช่วยให้กระบวนการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม
- ระบบอัตโนมัติที่ง่าย เช่น การชำระเงินอัตโนมัติและการแจ้งเตือนการประชุม สามารถลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองในกระบวนการจัดการของคุณได้
- HoneyBook AI ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย สร้างเนื้อหาแบบไดนามิก และสร้างแบรนด์ให้กับข้อความของคุณ
- การติดตามกระแสเงินสดด้วย HoneyBook Finance
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ฟีเจอร์อีเมลพื้นฐานมากพร้อมการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับโซลูชันที่ครอบคลุมได้เสมอไป
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด รวมถึงการขาดการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพสำหรับการวิเคราะห์ในระดับสูง
- AI มีให้บริการเฉพาะในแผนที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $36/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- พรีเมียม: $129/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (640+ รีวิว)
8. Freshsales
Freshsales แพลตฟอร์ม CRM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Freshworks โดดเด่นในเรื่องการอัตโนมัติการขาย ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม สร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และใช้ประโยชน์จากระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI เพื่อมุ่งเน้นความพยายามของคุณอย่างมีกลยุทธ์
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการนี้มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณจับและตอบสนองต่อแนวโน้มที่กว้างขึ้นในกลุ่มลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM ฟรี แต่ฟีเจอร์สำคัญบางอย่างมีให้เฉพาะในแผน Enterprise ซึ่งมีราคาสูงกว่า
- การจัดการกระบวนการขายขั้นสูงพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่แสดงผลอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของช่องทางการขาย
- สมาชิกทีมขายสามารถตั้งการบ้านจากบัตรลูกค้าเพื่อสร้างการติดตามที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เป็นส่วนตัวมากขึ้น และทันเวลา
- การให้คะแนนการติดต่อและการวิเคราะห์ดีลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- การตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดในแดชบอร์ดรายงาน โดยเน้นที่ตัวชี้วัดทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดบางประการ เช่น ความสามารถในการจัดการโครงการ มีให้เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
ราคาของ Freshsales
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- การเติบโต: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1,210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (610+ รีวิว)
9. อินไซต์ลี
หากคุณต้องการการจัดการการติดต่อส่วนกลางและการทำงานอัตโนมัติด้านการขายที่เรียบง่ายเป็นหลัก ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายของ Insightly ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบจะเน้นในสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ Insightly Marketing และ Insightly Serviceเพื่อสร้างระบบการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าอย่างครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- ระบบอัตโนมัติที่ง่ายซึ่งสามารถส่งต่อผู้ติดต่อใหม่หรือผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อการติดตามผล
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อรายงานการโต้ตอบกับลูกค้าและ KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในเวลาจริง
- การแจ้งเตือนงานอัตโนมัติช่วยให้ทีมขายของคุณดำเนินงานตามกำหนดเวลาในการติดต่อและติดตามผลในกระบวนการขาย
- เทมเพลตที่มีแบรนด์สำหรับใบเสนอราคาและอีเมล
- การจัดการโครงการและงานเพื่อการส่งมอบที่ราบรื่นจากทีมขายไปยังทีมหลังการขาย
ข้อจำกัดของ Insightly
- การผสานกระบวนการขายที่ไม่ราบรื่นนำไปสู่ความสามารถในการใช้งานภายในแพลตฟอร์มที่จำกัดสำหรับฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การติดตามอีเมล การติดตามลูกค้า และการอัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อรวมแผน Enterprise กับแพลตฟอร์มการตลาดและการบริการลูกค้าของ Insightly
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 660 รายการ)
10. ผู้เพิ่มศักยภาพสูงสุด
Maximizer เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับทั้งทีมขายและทีมบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย โดยได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและประกันภัย แต่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมบริการ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้นำสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและรายได้ขององค์กรให้สูงสุด
Maximizer CRM สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบออนพรีมิสและบนคลาวด์ มอบความยืดหยุ่นสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างดี เช่น Outlook, Word และ Excel ทำให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
ระบบ CRM ยังรองรับการปรับแต่งผ่านฟิลด์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ (UDFs) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้
คุณสมบัติเด่นของ Maximizer
- คุณสมบัติการจัดการการขายขั้นสูง เช่น การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ผ่านการจัดการท่อการขายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- แดชบอร์ดผู้นำการขายเพื่อดูปริมาณงานของทีมขาย การจัดการโอกาส และการปิดการขาย
- การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย, การจัดการเขตพื้นที่, และการทำงานอัตโนมัติทางอีเมล
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Zapier เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานทางการเงินและประกันภัย
ข้อจำกัดของ Maximizer
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ในการจัดการท่อส่งข้อมูลไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบริการ CRM แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายบางบริการในรายการนี้
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ครัวเรือน อาจจัดการได้ยาก
การกำหนดราคาแบบแม็กซิไมเซอร์
- ฐาน: $65/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สำหรับฝ่ายขาย: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำหรับฝ่ายการเงิน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ในสถานที่: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Maximizer
- G2: 4/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 370+ รายการ)
11. ฮับสปอต
HubSpot CRM นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และการติดตามอีเมล ระบบสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือด้านการตลาดและการขายได้อย่างราบรื่น พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรธุรกิจบริการนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่ม และการรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการตลาด เครื่องมืออัตโนมัติของ HubSpot ช่วยในการดูแลลูกค้าเป้าหมายและจัดการกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- แดชบอร์ดแบบภาพสำหรับการติดตามดีลและรายชื่อผู้ติดต่อแบบเรียลไทม์
- การแบ่งกลุ่มแบบไดนามิกตามพฤติกรรมหรือข้อมูลประชากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการตลาด
- เครื่องมือการจัดการการติดต่อที่แข็งแกร่ง รวมถึงการติดตามอีเมลและการจัดตารางการประชุม
- ระบบอัตโนมัติทางการตลาดทางอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้ และการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หลากหลาย
ข้อจำกัดของ HubSpot
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในการนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น และไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นระบบอัตโนมัติทางการตลาดและระบบการทำงานอัตโนมัติ
- จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์และการรายงานที่กำหนดเอง
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Professional: $100/เดือนต่อผู้ใช้, สัญญาผูกพันรายปี และค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว $1,500
- Sales Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $150/เดือนต่อผู้ใช้, สัญญาผูกพันรายปี และค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นครั้งเดียว $3,500
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4 /5 ( 12,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
12. Salesforce
Salesforce เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถที่แข็งแกร่งในการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า มันมีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการท่อการขาย การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และเครื่องมือในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ระบบ CRM ให้ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางผ่านแพลตฟอร์ม AppExchange ของตน ทำให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการของตนได้ ระบบรองรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการระบบขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
- การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- รายงานและแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความซับซ้อนสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับทีมในการสื่อสาร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Salesforce
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและใช้งาน โดยต้องมีการฝึกอบรมอย่างมาก
- โดยทั่วไปมีราคาสูงกว่าตัวเลือก CRM อื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: $330/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 ( 23,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (780+ รีวิว)
13. พายป์ไดร์ฟ
ซอฟต์แวร์ CRM ของ Pipedrive สำหรับธุรกิจบริการมุ่งเน้นการจัดการกระบวนการขาย โดยมีอินเทอร์เฟซแบบภาพเพื่อติดตามดีลและขั้นตอนต่างๆ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติ การผสานอีเมล และการคาดการณ์ยอดขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย
Pipedrive ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- อินเตอร์เฟซที่ชัดเจนสำหรับการติดตามดีลและขั้นตอนต่างๆ
- ปรับแต่งได้สูงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมแต่ละทีม
- การเพิ่ม ค้นหา และอัปเดตข้อมูลติดต่อที่ราบรื่น
- ความสามารถในการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุม
- ไม่เหมาะหากคุณมีหลายสาขาหรือสินค้าที่ต้องจัดการ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3 /5 ( 2300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
14. โซโฮ CRM
หนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่มีราคาไม่แพงมากนัก Zoho CRM มอบคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การทำนายยอดขาย และการตลาดอัตโนมัติ สามารถผสานการทำงานได้ดีกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Zoho มอบแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
Zoho CRM รองรับการปรับแต่งผ่านฟิลด์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ และให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ความคุ้มค่าและความสามารถในการปรับขนาดทำให้เป็น CRM ระดับเริ่มต้นที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- นำเสนอเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า
- คุณสมบัติการตลาดทางอีเมลและการจัดการสื่อสังคมออนไลน์สำหรับแคมเปญการตลาด
- แผนราคาที่แข่งขันได้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของทีมได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย เช่น Xero, Woocommerce, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้ แต่ผู้ใช้บางคนพบว่ากระบวนการปรับแต่งนั้นซับซ้อนและใช้เวลานาน
- แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ แต่ผู้ใช้บางรายพบว่าความสามารถในการรายงานขั้นสูงมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ
- แผนฟรีมีคุณสมบัติที่จำกัดมาก
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 ( 2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,900+ รีวิว)
เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการวันนี้
ใครบอกว่าระบบ CRM ของคุณควรมีแค่ข้อมูลติดต่อและระบบอัตโนมัติพื้นฐานเท่านั้น? เลือกอย่างชาญฉลาด แล้วเครื่องมือถัดไปของคุณจะสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรืออาณาจักรที่กำลังเติบโตของคุณได้
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดของมัน มันจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจบริการของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้
