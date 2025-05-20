วิธีสร้างระบบ CRM ใน Excel (พร้อมเทมเพลตและทางเลือกอื่น)

ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจพึ่งพาสมุดบันทึกกระดาษโน้ต และสเปรดชีตแบบง่าย ๆในการจัดการธุรกิจและติดตามว่าใครซื้ออะไร ซื้อไปเท่าไหร่ และเมื่อไหร่
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ ดูแลสินค้าคงคลัง และอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การใช้กระดาษโน้ตและสมุดบันทึกจะไม่เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญอีกต่อไป ขอแนะนำซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เครื่องมือ CRM จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและการสื่อสารของธุรกิจคุณกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่เฉพาะเจาะจงในตอนนี้ ลองใช้เทมเพลต CRM ใน Excel ดูสิ หลายธุรกิจในช่วงเริ่มต้นเลือกใช้ CRM ที่สร้างจาก Excel เพราะคุ้นเคย ปรับแต่งได้ และแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย
คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำงานของระบบ CRM ใน Excel วิธีสร้างระบบ CRM ของคุณเอง และเริ่มต้นใช้งานด้วยเทมเพลต CRM ฟรี
Excel CRM คืออะไร?
ระบบ CRM ใน Excel คือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Excelเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการขาย
Excel CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใช้ Excel CRM ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเส้นทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
คุณหรือทีมขายของคุณสามารถอัปเดตข้อมูล CRMได้เป็นประจำ เพิ่มขั้นตอนที่กำหนดเองและแหล่งที่มาของลีด และส่งออกข้อมูลได้ ข้อมูลสำคัญทั้งหมดนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
ประโยชน์ของการใช้ Excel เป็นระบบ CRM
ความคุ้นเคยและการเข้าถึง
ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงมืออาชีพ ทุกคนต่างก็รู้จักวิธีใช้ Excel ทำให้การเปลี่ยนไปใช้ระบบ CRM บน Excel เป็นไปอย่างราบรื่น
Excel สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง และไม่ต้องการการฝึกอบรมพิเศษ. Microsoft Excel และ ทางเลือกของมันง่ายต่อการเรียนรู้ และมีคู่มือออนไลน์ฟรีหลายตัว.
ความคุ้มค่า
ธุรกิจขนาดเล็กมักไม่สามารถลงทุนในโซลูชันซอฟต์แวร์ได้เนื่องจากราคาที่สูง ราคาไม่ใช่ปัญหาสำหรับ Microsoft Excel เนื่องจากแอปเว็บสามารถใช้งานได้ฟรี แม้ว่าคุณจะต้องการเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ต้องชำระเงินก็ตาม มันก็ยังถูกกว่า CRM ทั่วไป
แอปเดสก์ท็อป Microsoft Excel มีให้บริการในรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบรวมกับชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย
การปรับแต่ง
Microsoft Excel เป็นที่รู้จักในด้านฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้งานได้จริงและช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง CRM ของคุณตามความต้องการได้ต้องการกำหนดฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเฉพาะหรือไม่? ไปเลยและสร้างมันขึ้นมา ต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนภายในกระบวนการขายตามวิธีการทำงานของคุณหรือไม่? ทำการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการต่อ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลต CRMที่มีอยู่มากมายเพื่อออกแบบเทมเพลตสเปรดชีต CRM ที่สอดคล้องกับกระบวนการและข้อกำหนดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การผสานรวมกับแอป Microsoft Office อื่น ๆ
MS Excel สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ในชุด Microsoft Office เช่น MS Word และ Outlook ซึ่งช่วยให้คุณมีแนวทางแบบองค์รวมในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนขายหรือเจ้าของธุรกิจ การผสานข้อมูลกับ Excel จะช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่สวยงามและปรับแต่งได้สำหรับข้อมูลของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เทมเพลตสำเร็จรูป
เนื่องจากความนิยมของ Excel ในฐานะ CRM จึงมีแม่แบบ Excel สำหรับ CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ เช่นแม่แบบบัญชีแม่แบบโอกาสทางธุรกิจ และอื่นๆ
เพียงคัดลอกเทมเพลตที่มีอยู่ ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในช่องที่กำหนดเอง แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เทมเพลต การวางแผน ทรัพยากรไปจนถึงเทมเพลตการจัดการลูกค้า เลือกใช้เทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
วิธีสร้างระบบ CRM ใน Excel: ขั้นตอนและเคล็ดลับ
การสร้างระบบ CRM ใน Excel ต้องมีการวางแผนและจัดระเบียบอย่างรอบคอบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญและเคล็ดลับ CRMที่จะช่วยนำทางคุณตลอดกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ
กำหนดเป้าหมาย CRM ของคุณให้ชัดเจนและระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้วยเครื่องมือนี้ เป้าหมายของคุณอาจเป็นการปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแผ่นงาน Excel
เมื่อคุณและทีมของคุณมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตแล้ว ให้ใช้แผ่นงาน Excel ที่แตกต่างกันเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลในการสร้างเทมเพลต CRM คุณจำเป็นต้องมีแผ่นงานดังต่อไปนี้:
- สร้างแผ่นงาน รายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อจัดเก็บและดูข้อมูลผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแผ่นงาน Company ที่อุทิศให้กับการจัดการข้อมูลสำหรับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า B2B ของคุณโดยเฉพาะ
- พัฒนา Pipeline สเปรดชีตเพื่อติดตามการสื่อสารกับลูกค้า ติดตามผลกับลูกค้า และอัปเดตสถานะของลีดเพื่อการติดตามการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้แผ่นงาน การตั้งค่า เพื่อรวมรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทผู้ติดต่อ ขั้นตอนของกระบวนการขาย สถานะดีล และแหล่งที่มาของลีด
ขั้นตอนที่ 3: ระบุจุดข้อมูล
การจัดเก็บและรักษาข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในที่เดียวสามารถช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาจากการต้องกู้คืนข้อมูลที่เสียไป
ไปที่แผ่นรายชื่อผู้ติดต่อในเทมเพลต CRM ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตามรายละเอียดที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอสำหรับลูกค้าทุกราย เช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, รายละเอียดการซื้อ, ประวัติการซื้อ, บันทึกการสื่อสาร และข้อมูลB2B CRMที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นี่คือเวลาที่คุณต้องกำหนดฟิลด์หรือข้อมูลที่กำหนดเองที่คุณต้องการเก็บรวบรวมและติดตามด้วย
กรอกข้อมูลทั้งหมดที่มีสำหรับลูกค้าแต่ละรายลงในสมุดงาน Excel เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 4: ป้อนข้อมูล
เมื่อฐานข้อมูล Excelของคุณพร้อมแล้ว ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงในกระบวนการขายที่เตรียมไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเชื่อมโยงสิ่งนี้กับกระบวนการขายของคุณเพื่อเพิ่มความถูกต้องและความสม่ำเสมอ และรักษาความสมบูรณ์ของระบบ CRM ของคุณ
ตัวแทนขายใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน CRM การขายเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามโอกาส และเพิ่มประเภทของการขายหรือบริการที่ลูกค้าเป้าหมายร้องขอ
ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยการอัปเดตแดชบอร์ดที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการขาย หากกระบวนการขายของคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือแม่แบบกระบวนการขายไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5: นำสูตรและฟังก์ชันมาใช้
ใช้ประโยชน์จากสูตรและฟังก์ชันของ Excel เพื่อทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ SUMIFS เพื่อติดตามยอดขายรวม และ COUNTIFS เพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า ทำให้แม่แบบ CRM ของคุณเป็นกระบวนการขายที่สามารถปรับแต่งได้และพัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจ
คุณยังสามารถสร้างตารางหมุนเวียนเพื่อจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลในกระบวนการของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
จัดเรียงตารางกระบวนการขายของคุณตามมูลค่าประมาณการของโอกาส หรือเลือกเมนูแบบเลื่อนลงและจัดเรียงข้อมูลจาก A ถึง Z
ขั้นตอนที่ 6: ออกแบบแดชบอร์ดให้น่าดึงดูดทางสายตา
ภายในระบบ CRM ที่ใช้ Excel ของคุณ ให้สร้างแดชบอร์ดที่สวยงามและน่าสนใจซึ่งให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวชี้วัดที่สำคัญ ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับสั้น ๆ ที่ควรจำไว้ขณะใช้เทมเพลต CRM ใน Excel ได้แก่:
- อัปเดต CRM ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง
- ฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้ Excel CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
- สำรองไฟล์ Excel ของคุณเป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
5 แม่แบบ CRM ใน Excel: คุณสมบัติและการใช้งาน
1. แม่แบบ Excel CRM สำหรับบันทึกการติดต่อ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อทุกครั้งที่คุณมีกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า วิธีการติดต่อ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการติดตามผลในเทมเพลต Excel สำหรับ CRM การติดต่อ
เทมเพลต CRM ใน Excel โดย Vertex42ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการไปยังลูกค้าปัจจุบัน
2. แม่แบบ Excel CRM สำหรับช่องทางการขาย
การจัดการช่องทางการขายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท.แบบฟอร์ม CRM Excel สำหรับช่องทางการขายโดย Salesflare นี้มี ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการป้อนข้อมูลพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อติดตามการขายที่กำลังจะเกิดขึ้น, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, และความคืบหน้าของการติดต่อ (PoC) กับลูกค้าที่มีศักยภาพ.
แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าผ่านกระบวนการ ขนาดของดีล และอื่นๆ ได้อีกด้วย
3. เทมเพลต Excel CRM สำหรับบันทึกการขาย
เทมเพลตบันทึกยอดขาย Excel โดย Vertex42ช่วยให้คุณบันทึกการขายทุกครั้งพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ต้นทุน ส่วนลดที่เสนอ และหมายเลขใบแจ้งหนี้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามยอดขายประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย
สร้างรายงานการขาย เกี่ยวกับ ขนาดตั๋วเฉลี่ย ยอดขายรวม และอื่น ๆ ได้ด้วยเทมเพลต Excel CRM ที่ใช้งานง่ายและฟรีนี้
4. แม่แบบ Excel CRM สำหรับรายงานโอกาสทางธุรกิจ
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณต้องตรวจสอบโอกาสที่สามารถเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่ทำสัญญาอยู่เป็นประจำอยู่เสมอแบบรายงานโอกาสทางธุรกิจในระบบ CRM ของ Excel โดย Close.comสำหรับโอกาสทางธุรกิจนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของตัวแทนขายแต่ละคน ติดตามการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทำการแทรกแซงในกรณีที่การเจรจาอยู่ในระยะท้าย และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดของคุณ
5. เทมเพลต Excel CRM สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ การมีความสามารถในการคาดการณ์ยอดขายเป็นกุญแจสำคัญในการวางแผนที่ดีขึ้นและการทำนายยอดขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ใช้เทมเพลต Excel สำหรับการคาดการณ์ยอดขาย CRM นี้จาก Spreadsheet.comเพื่อทำนายยอดขายที่จะเข้ามา คุณสามารถคาดการณ์รายได้ทางธุรกิจและกรองตามประเภทธุรกิจ ตัวแทนขาย และขั้นตอนของการเจรจา
ข้อจำกัดของระบบ CRM ใน Excel
แม้ว่า Excel CRM จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา:
ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด
Excel ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจพบว่าการจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากโดยใช้สเปรดชีต CRM นั้นเป็นเรื่องยาก
ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน
เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การทำงานร่วมกันในไฟล์ Excel อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก นำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง Excel สำหรับผู้ใช้ทำให้การติดตามและระบุการเปลี่ยนแปลงใช้เวลามากขึ้นอย่างมาก
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน และช่องว่างที่มองไม่เห็นในความคืบหน้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่นClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
การขาดระบบอัตโนมัติ
สเปรดชีต CRM ใน Excel ต้องการการป้อนข้อมูลด้วยตนเองมากกว่าซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เมื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดถูกจัดเก็บและบันทึกอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทางธุรกิจช้าลง และคุณยังเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจนำไปสู่การสูญหายของข้อมูลได้
ความกังวลด้านความปลอดภัย
ไฟล์ Excel อาจไม่ให้ระดับความปลอดภัยเท่ากับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้ข้อมูลสำคัญมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสูญหาย ไฟล์ Excel อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ทุกเมื่อและการสำรองข้อมูลอาจไม่ใช่ทางออกที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนที่เข้าถึงสมุดงาน Excel สามารถคัดลอกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หรือที่แย่กว่านั้นคือลบข้อมูลได้
ไม่มีบันทึกการตรวจสอบ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับไฟล์ Excel นั้นเป็นเรื่องยาก ในกรณีส่วนใหญ่ ไฟล์ Excel สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกในทีมหลายคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึงและการอนุญาตที่จำเป็นในการทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้การติดตามและการตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ท้าทาย
ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนระบบ CRM ใน Excel
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังที่มีความสามารถด้าน CRM ที่แข็งแกร่งซึ่งผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น
เทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังแสดงภาพรวมของกระบวนการขายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิผล
คุณสมบัติ CRM ภายใน ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลติดต่อที่สำคัญไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะสำหรับข้อมูลการขาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ ของงานสำหรับทีมขายของคุณตามขั้นตอนของการขายได้ ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการขายได้
ธุรกิจที่ใช้ Excel สำหรับกระบวนการ CRM สามารถเปลี่ยนไปใช้ ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งมุมมองงานเพื่อช่วยจัดการกระบวนการขายและการตลาดของคุณได้ นอกเหนือจากมุมมองรายการ (List View) เริ่มต้นแล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลของคุณในมุมมองบอร์ด (Board View)ที่จัดกลุ่มตามสถานะ หรือมุมมองปฏิทิน (Calendar View) ที่แสดงการประชุมและกิจกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอื่นๆ ได้อีกด้วย
คุณยังสามารถเลือกดูแบบตาราง ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณในรูปแบบตารางที่เรียบง่าย
ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ตามบทบาทได้อีกด้วย
ด้วยการกล่าวถึง, ความคิดเห็น, และคุณสมบัติการสื่อสารที่ติดตั้งไว้ในตัว, ClickUp มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันสำหรับทีมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้
นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpยังช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาและแรงงาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ ClickUp มีโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการ CRM ของคุณ
ตั้งแต่การจัดการผู้ติดต่อไปจนถึงการติดตามการเจรจาและมุมมองงาน คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
ขณะวางแผนกลยุทธ์ CRM ของคุณ ให้พิจารณาความต้องการทางธุรกิจของคุณ และประเมินความสามารถในการปรับขนาดของโซลูชัน CRM ที่คุณเลือกไว้ นี่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะสร้าง CRM ใน Excel หรือเลือกใช้โซลูชันเฉพาะทางเช่น ClickUp
แม้ว่า CRM ใน Excel จะมอบโซลูชันที่คุ้มค่าและปรับแต่งได้ให้กับเจ้าของธุรกิจ แต่ข้อเสียของมันอาจขัดขวางการเติบโตได้
ClickUp, ในทางกลับกัน, ปรากฏเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถขยายตัวได้พร้อมกับธุรกิจของคุณ.
เทมเพลต CRM ที่แข็งแกร่ง, คุณสมบัติขั้นสูงเช่นClickUp AI, การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ,แผงควบคุม ClickUp, และความสามารถในการร่วมมือทำให้เป็นโซลูชัน CRM ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Excel หรือ Google Sheets.
ด้วยระบบ CRM ของ ClickUp ธุรกิจทุกขนาดสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ ติดตั้งระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณได้โดยการลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรี