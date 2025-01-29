10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Keap ในปี 2025

ทุกธุรกิจดำเนินไปบนยอดขาย และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คือหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง
CRM ประกอบด้วยการหาลูกค้าใหม่และการจัดการข้อมูลลูกค้า จากนั้นใช้ข้อมูลนั้นเพื่อดำเนินการแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมายเพื่อนำลูกค้าเหล่านั้นผ่านกระบวนการขายของคุณ
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น คุณอาจสามารถจัดการสิ่งนี้ได้ด้วยสเปรดชีตง่ายๆ แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณควรพิจารณาอัปเกรดไปใช้ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานจะช่วยดูแลงานประจำแทนคุณ—ในกรณีนี้คือกระบวนการ CRM ของคุณ—เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการคิดกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจของคุณ ?
Keap เป็นเครื่องมือการตลาดที่ได้รับความนิยม—และยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Keap มากมายในตลาดปัจจุบัน
มาดูกันว่า Keap สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง แล้วเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่ผู้ให้บริการรายอื่นนำเสนอ จากนั้นคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์ม CRM ใดจะเหมาะสมที่สุดในการพาธุรกิจของคุณไปสู่ระดับถัดไป
Keap (Infusionsoft) คืออะไร?
Keap เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เคยรู้จักกันในชื่อ Infusionsoft, Keap นำเสนอระบบ CRMรวมถึงการอัตโนมัติด้านการตลาดและการขาย พร้อมด้วยแพลตฟอร์มการชำระเงิน
ผลิตภัณฑ์เรือธงของพวกเขาซึ่งเคยมีชื่อว่า Infusionsoft ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Keap Max Classic โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีทีมขายและต้องการโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ
Keap ช่วยให้การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยหน้าแลนดิ้งเพจที่สร้างขึ้นในตัว และจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งกลุ่มขั้นสูง ระบบยังช่วยรักษาความสนใจของลูกค้าเป้าหมายตลอดเส้นทางการเป็นลูกค้า ด้วยแคมเปญการตลาดผ่าน SMS และอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
เมื่อลูกค้าพร้อมที่จะซื้อ Keap จะออกใบแจ้งหนี้ให้โดยอัตโนมัติและทำให้การชำระเงินง่ายขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการชำระเงินที่คุณมีอยู่แล้ว ในระหว่างกระบวนการขาย คุณสมบัติการรายงานจะช่วยให้คุณติดตามและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงในจุดที่จำเป็นได้
Keap ทำงานได้ดีมาก แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว ยังมีคู่แข่งของ Keap ที่แข็งแกร่งอยู่บ้าง ซึ่งสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติหรือระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ
เมื่อคุณกำลังมองหาCRM สำหรับธุรกิจบริการหรือร้านค้าปลีกของคุณคุณสมบัติที่คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์ CRM จะมีการผสมผสานคุณสมบัติการอัตโนมัติการขายต่อไปนี้:
- การสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านหน้าแลนดิ้งเพจที่ออกแบบเฉพาะ
- การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อให้คุณควบคุมฐานข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ทำให้การตลาดและการสนับสนุนลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ?♀️
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการขายสูงสุด
- เทมเพลต CRMที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการท่อการขายของคุณ เพื่อให้การสื่อสารติดตามผลมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
- ความสามารถในการส่งข้อความ SMS และการอัตโนมัติทางอีเมลพร้อมเทมเพลตอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้
- เครื่องมือเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเพื่อส่งข้อความของคุณออกไปอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณผสานงานการตลาดเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพื่อช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการของทีมการตลาดและการขายของคุณ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาCRM สำหรับ สตาร์ทอัพหรือซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องมีอย่างน้อยบางฟีเจอร์ของ CRM สำหรับการขายเหล่านี้ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและอื่น ๆ อีกมากมาย
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Keap
หากคุณกังวลว่า Keap อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ งบประมาณของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ หรือแผนการขยายตัวของคุณได้ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Keap ที่มีให้บริการในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชัน SaaS ที่ก้าวไปไกลกว่าซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและการจัดการโครงการ—แม้ว่ามันจะทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน คู่แข่งของ Keap นี้ผสานรวมCRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน โดยอัตโนมัติทั้งกระบวนการขายและการจัดการงานของคุณ รวมถึงทำให้ทุกส่วนอื่น ๆ ของเวิร์กโฟลว์ของคุณง่ายขึ้น
ClickUp CRMติดตามลูกค้าทั้งหมดของคุณ แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย และจัดการการมีส่วนร่วมกับพวกเขา ติดตามขนาดดีลเฉลี่ย มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ระยะห่างจากเป้าหมายรายได้ และสถิติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUpช่วยให้คุณขายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเพียงไม่กี่คำสำคัญ คุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ตามต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสรุป บทความบล็อก หรืออีเมลส่งเสริมการขาย สรุปบันทึกการประชุมลูกค้าหรือเอกสารยาวๆ ระบุรายการดำเนินการที่สำคัญสำหรับการติดตามผล และอื่นๆ อีกมากมาย ?
เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายยิ่งขึ้น ClickUp นำเสนอการเชื่อมต่อที่หลากหลายกับเครื่องมือทำงานที่คุณชื่นชอบทั้งหมด ทั้งแบบดั้งเดิมหรือผ่าน Zapier ดำเนินการแคมเปญอีเมลของคุณโดยใช้ Microsoft Outlook, Gmail หรือ Mailchimp
เผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดียของคุณไปยัง Facebook, Instagram หรือ Twitter ได้โดยตรง จัดการประชุมผ่าน Zoom หรือ Microsoft Teams และทำงานร่วมกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Salesforce หรือ HubSpot
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUpที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูบัญชีของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายการ ตาราง หรือกระดานคัมบัง
- จัดระเบียบมุมมองของคุณใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- สื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้โดยตรงจากศูนย์กลางอีเมลภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
- เชื่อมโยงเอกสารและงานกับลูกค้าเฉพาะราย เพื่อให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการอยู่ในมือคุณ
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์ที่คุณสามารถจัดการได้
- ร่วมมือในโครงการการตลาดแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
- เข้าถึงระบบบนคลาวด์ได้จากทุกที่ รวมถึงบนอุปกรณ์ Android หรือ iOS
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการโครงการยังไม่ถึงระดับเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- แม้ว่าระบบจะมีลักษณะที่ใช้งานง่ายมาก และมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย แต่อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: 5 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฮับสปอต
ทางเลือกของ Keap นี้เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน CRM โดยใช้แผนฟรี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับแผนกการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการรายชื่อผู้ติดต่อหลายพันราย
โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ของ HubSpot มีฐานข้อมูลกลางที่เป็นรากฐานของผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมด รวมถึงการตลาด การขาย การดำเนินงาน การจัดการเนื้อหา การพาณิชย์ และการบริการลูกค้า ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะพร้อมใช้งานเสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าเป้าหมาย ดำเนินการตามกระบวนการขาย หรือให้การสนับสนุนลูกค้า
แผนฟรีให้คุณใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อสร้างและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นติดตามพวกเขาผ่านทางอีเมล คุณยังสามารถโพสต์บนโซเชียลมีเดียและติดตามการวิเคราะห์ของคุณในซอฟต์แวร์ CRM ของมันได้อีกด้วย
แผน Starter และ Professional อนุญาตให้มีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์และการแบ่งกลุ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนอีเมลที่ส่งได้ต่อเดือนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มการชำระเงิน หลายสกุลเงิน และรายงานที่กำหนดเองได้
แผน Enterprise มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมสูงสุดให้กับกระบวนการขายและความพยายามในการจัดการข้อมูลติดต่อของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ใช้เครื่องมือสร้างหน้าแบบลากและวางเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
- จัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายตามแหล่งที่มาของพวกเขา
- อัตโนมัติการทำงาน เช่น การเขียนเนื้อหา และระบุข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าของคุณโดยใช้ AI ที่ติดตั้งไว้
- ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยแชทสดและแชทบอท
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ในขณะที่เวอร์ชันฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นอย่างมาก คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันชำระเงินของโซลูชันการตลาดอัตโนมัติและการตลาดผ่านอีเมลนี้ในไม่ช้า
- แผนราคาที่สูงขึ้นจะกลายเป็นแพงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ราคาของ HubSpot
- ฟรี: ฟรี
- แพ็กเกจเริ่มต้น: $18/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
- มืออาชีพ: $800/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 2,000 ราย
- องค์กร: $3,600/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 10,000 ราย
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
3. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign นำเสนอซอฟต์แวร์ CRM, ระบบอัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาด, การตลาดผ่านอีเมล และการสนับสนุนลูกค้า
คู่แข่งของ Keap ช่วยให้คุณสร้างหน้า landing page และแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผู้ติดต่อและติดตามการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณ ระบบจะติดตามผลด้วยอีเมลโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนทีมขายของคุณหากผู้เยี่ยมชมสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม
คุณยังสามารถติดตามข้อเสนอที่อยู่ระหว่างดำเนินการและดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจนกว่าพวกเขาจะตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย
แผนที่ระบบอัตโนมัติ (มีให้เฉพาะในแพ็กเกจ Professional ขึ้นไป) แสดงให้เห็นวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดในทุกช่องทางของคุณ จากนั้น หากคุณพบปัญหาใดๆ คุณสามารถอัปเดตระบบอัตโนมัติของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- อัตโนมัติอีเมล, ข้อความ SMS, และโพสต์ทางสื่อสังคม
- จัดสรรคะแนนการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อติดตามในวันที่สำคัญ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมขายและสถานะการขายของคุณ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ กว่า 900 รายการ เช่น Slack, Zapier, WordPress และ Shopify
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- มันไม่ใช่ระบบ CRM ที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง เนื่องจากเน้นไปที่การขายมากกว่าการตลาด
- คุ้มค่าสำหรับการเริ่มต้น แต่เมื่อทีมขายของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดแพ็กเกจของคุณ
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แท้จริงหากคุณต้องการในกระบวนการของคุณ
ราคาของ ActiveCampaign
- เพิ่มเติม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (10,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
4. Ontraport
Ontraport เป็นทางเลือกของ Keap ที่นำเสนอคุณสมบัติมากมายที่คล้ายคลึงกัน มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โซลูชันการตลาดอัตโนมัติของมันช่วยให้คุณทำให้กระบวนการขายและการตลาดของคุณเป็นอัตโนมัติ
ใช้ฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายเพื่อสร้างหน้าเว็บและแบบฟอร์มที่สวยงามและส่วนตัวซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นตั้งค่าแบบฟอร์มการสั่งซื้อโดยใช้เทมเพลตที่มีอัตราการแปลงสูง
ทุกข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมได้จะถูกเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล CRM ของคุณ และการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของคุณรวมถึงการสั่งซื้อใด ๆ ก็จะถูกบันทึกไว้เช่นกัน
หากคุณใช้ WordPress คุณสามารถฝัง Ontraport ลงในเว็บไซต์ WordPress ของคุณได้ แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ปลอดภัยนี้เชื่อมต่อกับเกตเวย์หลายแห่งและช่วยให้คุณเสนอแผนการชำระเงิน จัดการการสมัครสมาชิก และอื่นๆ ได้อีกมากมาย ?
คุณสมบัติเด่นของ Ontraport
- สร้างเวอร์ชันของหน้าเว็บของคุณได้สูงสุดสี่เวอร์ชันสำหรับการทดสอบ A/B
- ติดตามแหล่งที่มาของลีดโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลีดได้
- ดูภาพแสดงผลของกระบวนการของคุณเพื่อให้คุณสามารถระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงได้อย่างรวดเร็ว
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณพร้อม—แต่ละแผนราคาที่ต่อเนื่องกันจะมอบฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Ontraport
- แผนราคาเริ่มต้นที่เพียง 500 รายชื่อ และหากคุณมีมากกว่านั้น คุณจะต้องจ่ายเพิ่ม
- มันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุด และช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นอาจค่อนข้างชัน
- ขาดคุณสมบัติบางประการในการจัดการโครงการ การตลาดทางอีเมล และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ราคา Ontraport
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $24/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $83/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $124/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว Ontraport
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
5. Freshsales
Freshsales เป็นระบบ CRM สำหรับการขายที่มีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและงานให้กับทีมขายของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างการแจ้งเตือน และส่งอีเมล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักของคุณในการขายได้มากขึ้น
Freshsales ยังช่วยให้การสร้างเอกสาร เช่น สัญญา ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ ที่ต้องปราศจากข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย AI ของ Freshsales ที่รู้จักกันในชื่อ Freddy จะทำการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามลูกค้าที่มีเจตนาสูงได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือการจัดการท่อส่งนี้ยังให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณเพื่อให้คุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- สร้างอีเมลส่วนตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ให้ทีมบริการลูกค้าของคุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลเดียวที่รวมศูนย์ เพื่อให้พวกเขาสามารถสนับสนุนลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้ Freshsales ได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือ iOS หรือ Android
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น WooCommerce, Big Commerce, Asana และ Mailchimp
ข้อจำกัดของ Freshsales
- เฟรดดี้ไม่มีให้บริการในแผนฟรี และยิ่งคุณต้องการใช้ AI มากเท่าไหร่ คุณก็จะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับแผนที่สูงขึ้นเท่านั้น
- ระบบอาจทำงานช้าหากคุณกำลังทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Freshsales
- ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (590+ รีวิว)
6. โซโฮ CRM
ทางเลือกของ Keap นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือธุรกิจ Zoho ที่ครอบคลุมมากขึ้น เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการขายช่วยให้คุณจับและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ติดตามดีล และเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง
ทำให้วันของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้า, แคมเปญ, และกระบวนการทำงาน, ตลอดจนการมอบหมายงาน, การตรวจสอบ, และการส่งต่อปัญหา. ?
ให้ AI (ชื่อ Zia) ทำนายและแนะนำขั้นตอนต่อไปสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ—โดยอิงจากโปรไฟล์ลูกค้าของพวกเขา—เพื่อช่วยให้คุณปิดการขายได้สำเร็จ การวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติและตอบสนองได้ดี ทำให้ใช้งานได้ง่าย
- โต้ตอบกับลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมล แชท หรือช่องทางโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง
- เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว Zoho CRM สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- Zoho CRM สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 800 แอป รวมถึง Microsoft 365 และ Google Workspace
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเพื่อให้คุ้นเคย
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนมากขึ้น
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
7. Pipedrive
ออกแบบโดยนักขาย Pipedrive เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลีด ช่วยคุณตั้งค่าขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการขายของคุณได้ทั้งจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่มีให้ จากนั้นนำเข้าหรือเพิ่มดีลที่มีอยู่ของคุณ แล้วใช้แบบฟอร์มเว็บที่ปรับแต่งได้เพื่อดึงดูดลีดเพิ่มเติมโดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ
เทคโนโลยี AI พร้อมการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ช่วยระบุโอกาสในการขายเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามในจุดที่มีโอกาสปิดการขายได้สูงสุด จากนั้นคุณสามารถตั้งเวลาการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงผลักดันลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ละระดับของแผนที่เพิ่มมากขึ้นจะมอบระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งที่มากขึ้นให้กับคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- อัปเดตข้อเสนอของคุณโดยการลากและวางไว้ในช่องทางขายแบบภาพที่สะดวกของคุณ
- ปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้เหมาะสม โดยใช้การแบ่งกลุ่มและตัวกรองเพื่อสร้างรายชื่อเป้าหมาย
- ดูประวัติการติดต่อทั้งหมดของคุณพร้อมบันทึกสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
- ปรับแต่งรายงานของคุณเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ยอดขาย และรายได้ที่เกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติทางการตลาดบางประการ แต่คู่แข่งของ Keap นี้ถูกออกแบบมาเพื่อขายเป็นหลัก
- มันมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นหากคุณต้องการขยายธุรกิจหรือต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99.00/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
8. ว่องไว
Nimble เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว, นักขาย, และทีมธุรกิจ. ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์, ระบบทางเลือกของ Keap นี้รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจและสังคมโดยใช้การจับคู่โปรไฟล์ทางสังคม.
สร้างบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อใหม่หรืออัปเดตข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยตรงจากกล่องจดหมาย Outlook, Gmail, LinkedIn ของคุณ, โซเชียลมีเดีย หรือที่ใดก็ได้ออนไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติข้ามแผนกใช้เทมเพลตเพื่อประหยัดเวลา และติดตามอีเมลกลุ่มเพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าใครเปิดอีเมลของคุณหรือคลิกลิงก์—และเมื่อไหร่ที่พวกเขาทำ ?
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- รวมข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่งเป็นข้อมูลติดต่อเดียว
- ผู้นำกลุ่มเพื่อให้คุณสามารถดูแลแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมที่สุด
- ตั้งการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อติดตามลูกค้าหรือทำภารกิจอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้น
- จัดการกิจกรรมทั้งหมดของคุณจากแดชบอร์ดลูกค้าและการขาย
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- มีแผนราคาเพียงแผนเดียวเท่านั้น ซึ่งอนุญาตให้มีบันทึกข้อมูลติดต่อได้ 25,000 รายการ แต่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับฟีเจอร์ที่อัปเกรด เช่น การค้นหาข้อมูลติดต่อออนไลน์ หรือการส่งและติดตามข้อความกลุ่มแบบส่วนตัว
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดการและรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันนั้นยากกว่าที่ควรจะเป็น
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- 24.90 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
9. Salesforce
Salesforce CRMมีมานานแล้ว ผลิตภัณฑ์ Customer 360 ของมันเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ครบวงจร ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Keap ด้วยระบบ CRM ที่เป็นศูนย์กลางทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ มันให้ข้อมูลทั้งหมดที่พนักงานของคุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและพฤติกรรมของพวกเขาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อจัดการกับกระบวนการขายของคุณและปิดการขายได้สำเร็จ ติดตามงานของคุณอยู่เสมอ และสื่อสารและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณผ่าน Slack ซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล Salesforce แล้ว
แผนการขายของ Sales Cloud มีราคาตามฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้น โดยระบบอัตโนมัติและ AI จะมีให้เฉพาะในแผนที่สูงขึ้นเท่านั้น
เป็นโบนัสสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Salesforce เป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ดูการโต้ตอบทั้งหมดของคุณกับลูกค้าได้ในที่เดียว พร้อมไทม์ไลน์และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ใช้ Einstein—ปัญญาประดิษฐ์ของ Salesforce—เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ทำงานจากที่ไหนก็ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ เพราะ Salesforce เป็นระบบคลาวด์
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการพันธมิตรนับพันรายการ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- Salesforce มุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่มากกว่า ดังนั้นอาจไม่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กในแง่ของราคา
- แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรี แต่ไม่มีแผนการใช้งานฟรี ดังนั้นในที่สุดคุณจะต้องชำระเงิน
การกำหนดราคา Salesforce
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (18,200+ รีวิว) สำหรับ Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4. 4/5 (17,800+ รีวิว)
10. Agile CRM
คู่แข่งของ Keap นี้มีฟังก์ชันการขาย การตลาด และบริการช่วยเหลือลูกค้า มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์การดำเนินงานและการจัดการโครงการด้วย
สร้างหน้า landing page เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับผู้ที่มีโอกาสซื้อมากที่สุด จากนั้นติดตามการขายของคุณเพื่อผลักดันให้ลูกค้าผ่านกระบวนการขาย
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมลของคุณด้วยการทดสอบ A/B และการติดตามอีเมล พร้อมโพสต์ไปยังโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของคุณ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่ช่วยให้คุณจัดการการออกตั๋วและข้อตกลงระดับการให้บริการ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM
- จัดการและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณ พร้อมทั้งนัดหมายการประชุมผ่านระบบ
- ลากและวางเพื่อสร้างไทม์ไลน์สำหรับโครงการขายและการตลาดของคุณ
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแอปมือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- Agile CRM สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกหลายราย เช่น Zendesk, Shopify, Stripe และ Freshbooks
ข้อจำกัดของ Agile CRM
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการทำงานของอีเมลสามารถปรับปรุงได้
- บริการลูกค้าไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการยกเลิกสัญญา
ราคาของ Agile CRM
- ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- เริ่มต้น: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปกติ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $47. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Agile CRM
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (480+ รีวิว)
เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปิดการขายด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Keap
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ยุคที่เพียงแค่เก็บข้อมูลลูกค้า ปัจจุบันระบบเหล่านี้ยังมีเครื่องมือสำหรับค้นหาลูกค้าใหม่ จัดการกระบวนการขายอัตโนมัติงานด้านการขายและการตลาดรวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณปิดการขายได้สำเร็จ
Keap เป็นซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ทำงานได้ดีไม่แพ้กัน หรืออาจดีกว่าด้วยซ้ำ หนึ่งในแพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาคือ ClickUp
ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดการทุกด้านของการขายและการตลาดของคุณ ด้วยระบบ CRM ที่ทรงพลังซึ่งติดตามลูกค้าและดีลทั้งหมดของคุณได้อย่างละเอียด พร้อมด้วย AI ที่ช่วยทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ และระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกมากมาย จึงยากที่จะหาอะไรมาเทียบได้
ลงทะเบียนฟรีกับClickUp วันนี้เพื่อประหยัดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณมากขึ้น และปิดการขายเหล่านั้น