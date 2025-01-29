บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ

10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ

Engineering Team
Engineering Team
29 มกราคม 2568

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลลูกค้าไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนวัตกรรมและการเติบโต ทุกการคลิก การซื้อ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ ล้วนแฝงไว้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรักษาความสามารถในการแข่งขันได้

เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่มักจะยากจะจับต้องได้ คุณจำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปในใจและความคิดของลูกค้าให้มากกว่าที่เคยเป็นมา นี่คือจุดที่ระบบติดตามลูกค้าเข้ามามีบทบาท โซลูชันล้ำสมัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนและตีความพฤติกรรมและความชอบที่ซับซ้อนของผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของคุณ ?

ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถ ตรวจสอบ บันทึก และวิเคราะห์การโต้ตอบและพฤติกรรมของลูกค้า ในหลากหลายจุดสัมผัส ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับฐานลูกค้าของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจความชอบ ความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ โซเชียลมีเดีย และอีเมล เพื่อพัฒนาโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม—เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้ในที่สุด ?

การใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp ในไวท์บอร์ดเพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของ CRM
การใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานอัตโนมัติของ CRMใน ClickUp Whiteboards

คุณสมบัติหลักที่มักมี ได้แก่ การติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์, การวิเคราะห์ประวัติการซื้อ, การตรวจสอบการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์, และการบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล, ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าสามารถระบุแนวโน้ม, แบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณ, และปรับแต่งการตลาดและการบริการลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ซอฟต์แวร์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มพูนความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้า ปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในที่สุด มันช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ปรับแต่งข้อเสนอ และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ โดยมั่นใจว่าทุกการปฏิสัมพันธ์มีความหมายและมีประสิทธิผล

วิธีเลือกซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่เหมาะสม

นี่คือคุณสมบัติสำคัญห้าประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด:

  1. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ซอฟต์แวร์ติดตามควรมีความเข้าใจง่ายเพียงพอให้สมาชิกในทีมสามารถใช้ได้แม้มีทักษะทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
  2. การผสานรวม: ควรเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือและระบบที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล
  3. การวิเคราะห์และรายงาน: ความสามารถในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับและกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
  4. ความสามารถในการขยายตัว: ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการติดตามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เกิดการขัดข้อง
  5. ความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ติดตามเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และมีการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว
บล็อก V2V จากคอขวดสู่การก้าวข้ามสู่ความสำเร็จ CTA

10 ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าคืออะไรและจะเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้อย่างไร ถึงเวลาที่จะสำรวจ 10 โซลูชันที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ในตลาด เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของซอฟต์แวร์เหล่านี้ และแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและความพยายามในการติดตามของคุณได้อย่างไร ดังนั้นโปรดติดตาม!

1.คลิกอัพ

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากอุปกรณ์ใดก็ได้

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย และให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ระบบนี้ผสานรวมการติดตามกระบวนการขายการจัดการบัญชีลูกค้า และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกได้อย่างราบรื่น

สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความหลากหลายในการ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ด้วย มุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าการเดินทางของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบรายการหรือตารางที่เรียบง่ายสำหรับการติดตาม หรือต้องการการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านมุมมอง Gantt, Timeline และ Board ClickUp ก็มีให้คุณครบทุกความต้องการ ?

คุณสมบัติของ ClickUp GoalsและDashboardsช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, ระยะเวลา, และเป้าหมายได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าช่องทางการตลาด, ตารางเวลาของทีม,และการจัดการปริมาณงานของคุณสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถดำเนินปฏิทินการตลาดของคุณได้โดยไม่มีความยุ่งยาก

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการทดสอบ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" ได้อย่างครบถ้วน โดยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระเบียบในรูปแบบรายการหรือกระดาน เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • นำเสนอฟีเจอร์ CRM ที่ทรงพลังและเทมเพลตฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างและจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
  • คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญด้วยClickUp Forms
  • แดชบอร์ด ClickUp สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณและภาพรวมที่ครบถ้วนของงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมด
  • มีตัวเลือกการดูมากกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการจัดการข้อมูล รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน และตาราง
  • อนุญาตให้รายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการจากบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ CRM

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มอาจช้า ตามที่ผู้ใช้บางรายรายงาน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ฮับสปอต

แดชบอร์ด Hubspot
ผ่านทางHubspot

HubSpot เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงและหลากหลายอย่างมากสำหรับการ ติดตามลูกค้า และ บริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ. มันมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การติดตามเอกสาร, การจัดการระบบงาน, และการจัดการตั๋วเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจเดียวที่ใช้งานง่าย.

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณติดตามแง่มุมต่างๆ ของ CRM ได้หลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่ การบรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ และกิจกรรมความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านฟีเจอร์รายงานที่มีอยู่ในตัว

วิธีที่สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณคือการผสานรวม—HubSpot's App Marketplace มีตัวเลือกการผสานรวมมากมายกว่า 1,000 รายการ รวมถึงสำหรับ ClickUp ด้วย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • เพิ่ม ติดตาม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย พร้อมไทม์ไลน์ของกิจกรรมและการแจ้งเตือนทางอีเมล
  • ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะของระบบขายของคุณ และจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบการมีส่วนร่วมทางเว็บและอีเมล การบรรลุเป้าหมาย และกิจกรรมของลูกค้า พร้อมรายงานที่เข้าใจง่าย
  • เครื่องมือ CRM ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง ClickUp

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ใช้เวลาในการเข้าสู่ระบบ
  • ราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ใช้บางรายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริการลูกค้าอื่น ๆ

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น)
  • มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

3. EngageBay

ซอฟต์แวร์ EngageBay
ผ่านทาง:EngageBay

EngageBay เป็นซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่มีความสามารถซึ่ง ช่วยให้ธุรกิจจัดการลูกค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยการรวม CRM, การตลาดอัตโนมัติ และฟีเจอร์ศูนย์ช่วยเหลือเข้าด้วยกัน ทำให้องค์กรสามารถปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น ติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ระบบอนุญาตให้บริษัทบันทึกและบันทึกการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ. วิธีการแบบรวมศูนย์นี้สามารถจับการติดต่อทั้งหมดได้ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า.

คุณสามารถติดตามอีเมลและแชทบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ ศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งรวบรวมข้อมูลการติดต่อและการโต้ตอบของลูกค้า รวมถึงการซื้อสินค้าและการส่งแบบฟอร์มต่างๆ ในขณะเดียวกัน ซอฟต์แวร์จะแปลข้อมูลลูกค้าให้เป็นรายงานเชิงลึก ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ระบุแนวโน้ม และปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay

  • รวม CRM, ระบบอัตโนมัติทางการตลาด, และฟังก์ชันการช่วยเหลือ
  • จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบ CRM เพื่อให้ได้ภาพรวมของลูกค้าอย่างครบถ้วน
  • แปลงข้อมูลลูกค้าเป็นรายงานเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • รวมคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการบริการลูกค้า รวมถึงการติดตามอีเมลและแชทผ่านเว็บไซต์

ข้อจำกัดของ EngageBay

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ EngageBay

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $13.79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $45.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $91. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ EngageBay

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

4. Monday.com

ซอฟต์แวร์ Monday.com
ผ่าน:Monday.com

ด้วย Monday.com คุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าได้หลากหลาย ตั้งแต่ประวัติการซื้อ กิจกรรมทางอีเมลไปจนถึงการจัดการข้อเสนอและการลงนามดิจิทัลวิธีการที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณมี มุมมองแบบ 360 องศาของความสัมพันธ์กับลูกค้า ?

ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 50 ระบบ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น รวบรวมข้อมูลของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว และทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่ Monday.com มีฟีเจอร์มากมายที่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการและทีม ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก คุณสามารถสำรวจโซลูชันทางเลือกยอดนิยมบางตัวได้หากทีมของคุณต้องการเครื่องมือที่ตรงไปตรงมามากขึ้น

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ติดตามประวัติการซื้อ, กิจกรรมทางอีเมล, ข้อเสนอ, ลายเซ็น และอื่นๆ
  • ตรวจสอบการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยใช้การเชื่อมต่อมากกว่า 50 ระบบ
  • มีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ซับซ้อนในการใช้งาน ตามความเห็นของผู้รีวิวบางท่าน
  • ราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางคน

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

5. โซโฮ ซีอาร์เอ็ม

ซอฟต์แวร์ Zoho CRM
ผ่านทาง:Zoho

Zoho CRM ช่วยให้การติดตามลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้

ผู้ช่วย AI ของ Zoho, Zia, ช่วยให้ทีมขายของคุณนำทางและค้นหาฐานข้อมูล CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่ลูกค้าจะมีแนวโน้มซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้ง คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และยกระดับประสบการณ์ของพวกเขา

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือแอปมือถือของ Zoho CRM ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้ทุกที่ทุกเวลา

Zoho CRM เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล แต่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ หากต้องการหาทางเลือกที่เหมาะสม ลองสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์ทดแทน Zoho ที่เราได้คัดสรรไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ช่วยให้เข้าใจกิจกรรมของลีด ความชอบของลูกค้า และเอกสารสำคัญเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งตามบุคคล
  • มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
  • ผู้ช่วย AI สำหรับทำนายพฤติกรรมลูกค้า

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • เครื่องมือ CRM อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ดาวน์โหลดและรวบรวมข้อมูลได้ยาก

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: €14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: €23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: €40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: €52/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

6. Salesforce

ซอฟต์แวร์ CRM ของ Salesforce
ผ่านทาง:Salesforce

Salesforce เป็น ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแบบครบวงจร สำหรับการจัดการทุกแง่มุมของความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการขาย ไปจนถึงการโต้ตอบกับลูกค้า

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้ภาพรวมที่รวดเร็วและลึกซึ้งของข้อมูลการขายของคุณ การแสดงผลแบบภาพนี้ช่วยให้กระบวนการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและความคืบหน้าของการขายง่ายขึ้น ?

คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้มีความคล่องตัวด้วยคุณสมบัติการจัดการติดต่อโดยรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งช่วยให้การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

Salesforce มอบพลังให้กับผู้ใช้ด้วย ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ที่ช่วยปรับปรุงงานประจำให้เป็นระบบ เช่น อีเมลติดตามผลและการแจ้งเตือนส่วนบุคคลตามพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า คุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่ลดการทำงานด้วยตนเอง แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินแคมเปญและการมีส่วนร่วมของลูกค้าอีกด้วย

คุณยังสามารถผสาน Salesforce เข้ากับ ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งจะสร้างพลังร่วมที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูล การทำงานร่วมกันของทีม และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ติดตามข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ข้อมูลการขาย และการโต้ตอบในการให้บริการ
  • ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อมูลการขายเพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
  • รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการติดตามและการจัดการความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ต้องใช้เวลาในการเปิดทางนำ
  • ราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางคน

การกำหนดราคา Salesforce

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)

7. Pipedrive

ซอฟต์แวร์ Pipedrive
ผ่าน:Pipedrive

Pipedrive คือเส้นทางสู่ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เปลี่ยนแปลงวิธีการติดตาม จัดการ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลผู้ติดต่อและองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมประวัติการโต้ตอบที่ละเอียดครบถ้วน ทำให้ไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม

ระบบอัตโนมัติกลายเป็นจุดสนใจหลัก ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการติดตามผล ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ด้วย AI Sales Assistant คุณจะไม่เพียงแต่ทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดเวลาที่ลูกค้าของคุณอาจพร้อมสำหรับการซื้อครั้งต่อไปอีกด้วย

แต่นั่นยังไม่หมด! ?

แดชบอร์ดแบบภาพและรายงานที่ปรับแต่งได้ของ Pipedrive ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการวิเคราะห์ส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดคอขวด ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

หากคุณพบว่ามันยากที่จะใช้ คุณสามารถลองใช้ทางเลือกอื่นของ Pipedrive ได้เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ให้บริการระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • สร้างฐานข้อมูลติดต่อและองค์กรที่ครอบคลุมพร้อมประวัติการติดต่อ
  • มีแดชบอร์ดแบบภาพและรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำนายการซื้อครั้งต่อไปของลูกค้า

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)

8. Churn360

ซอฟต์แวร์ Churn360
ผ่าน:Churn360

Churn360 คือซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่คุณไว้วางใจได้ ทุ่มเทให้กับการ ติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกเลิก และเสริมสร้าง ความพยายามในการรักษาลูกค้า. มันให้ มุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าของคุณโดยการผสานข้อมูลจากระบบ CRM ช่องทางการสื่อสาร และรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอภาพรวมการเดินทางของลูกค้าอย่างครบถ้วน.

ซอฟต์แวร์นี้ติดตามลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของพวกเขา พร้อมมอบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสนับสนุนที่มีบริบทที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการความสำเร็จของลูกค้า ทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

การแบ่งกลุ่มของ Churn360 ที่อิงตามพฤติกรรมทริกเกอร์ช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อกระตุ้นการยอมรับผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจได้ นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้ การแจ้งเตือนแบบพุช และความสามารถในการติดตามลูกค้าที่แข็งแกร่ง เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ SaaSยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น Intercom, HubSpot, Gmail และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Churn360

  • ติดตามพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกเลิกการใช้บริการ
  • ผสานข้อมูลจากระบบ CRM, ช่องทางการสื่อสาร, และรายงานการเงินเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุม
  • ติดตามลูกค้าตลอดการเดินทางของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Churn360

  • จำนวนการติดต่อลูกค้าจำกัด

ราคา Churn360

  • เริ่มต้นธุรกิจ: $199/เดือน
  • มืออาชีพ: $499/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว Churn360

  • G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

9. บิทริกซ์24

ซอฟต์แวร์ Bitrix24
ผ่านทาง:Bitrix24

Bitrix24 CRM ไม่ใช่แค่ระบบติดตามลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่ แคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งตามความต้องการและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยความสามารถในการป้อนหรือนำเข้าข้อมูลติดต่อ แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นคลังข้อมูลของคุณ บันทึกทุกการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การประชุม หรืออีเมล การติดตามอย่างละเอียดนี้ช่วยสร้างภาพที่ชัดเจนของสถานะความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย

โซลูชัน CRM โดดเด่นด้วยแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของคุณสำหรับการติดตามกระบวนการขาย มันช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึก ระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม และมั่นใจได้ว่าคุณกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องกับลูกค้าของคุณ ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • เก็บข้อมูลจากการโทร, การประชุม, และอีเมลเพื่อรักษาภาพรวมลูกค้าอย่างสมบูรณ์
  • สร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคา Bitrix24

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
  • มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อ 100 ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $399/เดือน ต่อ 250 ผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

10. ฮิเวอร์

ซอฟต์แวร์ Hiver
ผ่านทาง:Hiver

Hiver เป็นซอฟต์แวร์ระบบตั๋วอีเมลที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก เป็นกุญแจสำคัญสู่การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยตรงจากบัญชี Gmail ของคุณ คุณสามารถติดตามคำถามของลูกค้าที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายจนกว่าจะได้รับการแก้ไขที่น่าพึงพอใจ ?

Hiver ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ, ทำการวิเคราะห์ขั้นสูง, และติดตามตัวชี้วัดการสนับสนุนที่สำคัญ เช่น เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาและเวลาตอบกลับครั้งแรก ได้ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซของ Gmail แต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่อีเมลเท่านั้น ยังมี ส่วนขยาย Chrome สำหรับนักพัฒนาและวิดเจ็ตแชทสดสำหรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีค่าจากลูกค้าผ่าน แบบสำรวจ CSAT บนเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Hiver

  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า
  • รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) บนเว็บไซต์ของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าด้วยการติดตามข้อมูลและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Hiver

  • เวลาโหลดนาน
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ราคาของ Hiver

  • ไลท์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Hiver

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จด้วยระบบติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าคือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ เครื่องมือเหล่านี้มอบประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การจัดการลีดไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เส้นทางสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าและความสำเร็จทางธุรกิจของคุณชัดเจนและตรงไปตรงมา

เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสมัครใช้ ClickUpวันนี้ และเริ่มปรับให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ?