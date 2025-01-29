10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลลูกค้าไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนวัตกรรมและการเติบโต ทุกการคลิก การซื้อ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ ล้วนแฝงไว้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรักษาความสามารถในการแข่งขันได้
เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่มักจะยากจะจับต้องได้ คุณจำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปในใจและความคิดของลูกค้าให้มากกว่าที่เคยเป็นมา นี่คือจุดที่ระบบติดตามลูกค้าเข้ามามีบทบาท โซลูชันล้ำสมัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนและตีความพฤติกรรมและความชอบที่ซับซ้อนของผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของคุณ ?
ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถ ตรวจสอบ บันทึก และวิเคราะห์การโต้ตอบและพฤติกรรมของลูกค้า ในหลากหลายจุดสัมผัส ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับฐานลูกค้าของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจความชอบ ความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ โซเชียลมีเดีย และอีเมล เพื่อพัฒนาโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม—เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้ในที่สุด ?
คุณสมบัติหลักที่มักมี ได้แก่ การติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์, การวิเคราะห์ประวัติการซื้อ, การตรวจสอบการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์, และการบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล, ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าสามารถระบุแนวโน้ม, แบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณ, และปรับแต่งการตลาดและการบริการลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ซอฟต์แวร์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มพูนความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้า ปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในที่สุด มันช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ปรับแต่งข้อเสนอ และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ โดยมั่นใจว่าทุกการปฏิสัมพันธ์มีความหมายและมีประสิทธิผล
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่เหมาะสม
นี่คือคุณสมบัติสำคัญห้าประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ซอฟต์แวร์ติดตามควรมีความเข้าใจง่ายเพียงพอให้สมาชิกในทีมสามารถใช้ได้แม้มีทักษะทางเทคนิคที่แตกต่างกัน
- การผสานรวม: ควรเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือและระบบที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล
- การวิเคราะห์และรายงาน: ความสามารถในการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับและกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการขยายตัว: ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการติดตามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เกิดการขัดข้อง
- ความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ติดตามเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และมีการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว
10 ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าคืออะไรและจะเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้อย่างไร ถึงเวลาที่จะสำรวจ 10 โซลูชันที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ในตลาด เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของซอฟต์แวร์เหล่านี้ และแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและความพยายามในการติดตามของคุณได้อย่างไร ดังนั้นโปรดติดตาม!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย และให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ระบบนี้ผสานรวมการติดตามกระบวนการขายการจัดการบัญชีลูกค้า และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกได้อย่างราบรื่น
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความหลากหลายในการ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ด้วย มุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าการเดินทางของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบรายการหรือตารางที่เรียบง่ายสำหรับการติดตาม หรือต้องการการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านมุมมอง Gantt, Timeline และ Board ClickUp ก็มีให้คุณครบทุกความต้องการ ?
คุณสมบัติของ ClickUp GoalsและDashboardsช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, ระยะเวลา, และเป้าหมายได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าช่องทางการตลาด, ตารางเวลาของทีม,และการจัดการปริมาณงานของคุณสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถดำเนินปฏิทินการตลาดของคุณได้โดยไม่มีความยุ่งยาก
เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการทดสอบ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" ได้อย่างครบถ้วน โดยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระเบียบในรูปแบบรายการหรือกระดาน เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นำเสนอฟีเจอร์ CRM ที่ทรงพลังและเทมเพลตฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างและจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญด้วยClickUp Forms
- แดชบอร์ด ClickUp สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณและภาพรวมที่ครบถ้วนของงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมด
- มีตัวเลือกการดูมากกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการจัดการข้อมูล รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน และตาราง
- อนุญาตให้รายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการจากบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ CRM
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจช้า ตามที่ผู้ใช้บางรายรายงาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ฮับสปอต
HubSpot เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงและหลากหลายอย่างมากสำหรับการ ติดตามลูกค้า และ บริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ. มันมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การติดตามเอกสาร, การจัดการระบบงาน, และการจัดการตั๋วเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจเดียวที่ใช้งานง่าย.
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณติดตามแง่มุมต่างๆ ของ CRM ได้หลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่ การบรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ และกิจกรรมความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านฟีเจอร์รายงานที่มีอยู่ในตัว
วิธีที่สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณคือการผสานรวม—HubSpot's App Marketplace มีตัวเลือกการผสานรวมมากมายกว่า 1,000 รายการ รวมถึงสำหรับ ClickUp ด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เพิ่ม ติดตาม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย พร้อมไทม์ไลน์ของกิจกรรมและการแจ้งเตือนทางอีเมล
- ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะของระบบขายของคุณ และจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการมีส่วนร่วมทางเว็บและอีเมล การบรรลุเป้าหมาย และกิจกรรมของลูกค้า พร้อมรายงานที่เข้าใจง่าย
- เครื่องมือ CRM ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง ClickUp
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ใช้เวลาในการเข้าสู่ระบบ
- ราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ใช้บางรายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริการลูกค้าอื่น ๆ
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น)
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
3. EngageBay
EngageBay เป็นซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าที่มีความสามารถซึ่ง ช่วยให้ธุรกิจจัดการลูกค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยการรวม CRM, การตลาดอัตโนมัติ และฟีเจอร์ศูนย์ช่วยเหลือเข้าด้วยกัน ทำให้องค์กรสามารถปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น ติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ระบบอนุญาตให้บริษัทบันทึกและบันทึกการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ. วิธีการแบบรวมศูนย์นี้สามารถจับการติดต่อทั้งหมดได้ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า.
คุณสามารถติดตามอีเมลและแชทบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ ศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งรวบรวมข้อมูลการติดต่อและการโต้ตอบของลูกค้า รวมถึงการซื้อสินค้าและการส่งแบบฟอร์มต่างๆ ในขณะเดียวกัน ซอฟต์แวร์จะแปลข้อมูลลูกค้าให้เป็นรายงานเชิงลึก ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ระบุแนวโน้ม และปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- รวม CRM, ระบบอัตโนมัติทางการตลาด, และฟังก์ชันการช่วยเหลือ
- จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบ CRM เพื่อให้ได้ภาพรวมของลูกค้าอย่างครบถ้วน
- แปลงข้อมูลลูกค้าเป็นรายงานเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- รวมคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการบริการลูกค้า รวมถึงการติดตามอีเมลและแชทผ่านเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ EngageBay
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ EngageBay
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $13.79/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $45.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $91. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
4. Monday.com
ด้วย Monday.com คุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าได้หลากหลาย ตั้งแต่ประวัติการซื้อ กิจกรรมทางอีเมลไปจนถึงการจัดการข้อเสนอและการลงนามดิจิทัลวิธีการที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณมี มุมมองแบบ 360 องศาของความสัมพันธ์กับลูกค้า ?
ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 50 ระบบ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น รวบรวมข้อมูลของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว และทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่ Monday.com มีฟีเจอร์มากมายที่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการและทีม ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก คุณสามารถสำรวจโซลูชันทางเลือกยอดนิยมบางตัวได้หากทีมของคุณต้องการเครื่องมือที่ตรงไปตรงมามากขึ้น
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ติดตามประวัติการซื้อ, กิจกรรมทางอีเมล, ข้อเสนอ, ลายเซ็น และอื่นๆ
- ตรวจสอบการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยใช้การเชื่อมต่อมากกว่า 50 ระบบ
- มีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ซับซ้อนในการใช้งาน ตามความเห็นของผู้รีวิวบางท่าน
- ราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางคน
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
5. โซโฮ ซีอาร์เอ็ม
Zoho CRM ช่วยให้การติดตามลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
ผู้ช่วย AI ของ Zoho, Zia, ช่วยให้ทีมขายของคุณนำทางและค้นหาฐานข้อมูล CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่ลูกค้าจะมีแนวโน้มซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้ง คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และยกระดับประสบการณ์ของพวกเขา
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือแอปมือถือของ Zoho CRM ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้ทุกที่ทุกเวลา
Zoho CRM เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล แต่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ หากต้องการหาทางเลือกที่เหมาะสม ลองสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์ทดแทน Zoho ที่เราได้คัดสรรไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ช่วยให้เข้าใจกิจกรรมของลีด ความชอบของลูกค้า และเอกสารสำคัญเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งตามบุคคล
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
- ผู้ช่วย AI สำหรับทำนายพฤติกรรมลูกค้า
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- เครื่องมือ CRM อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ดาวน์โหลดและรวบรวมข้อมูลได้ยาก
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: €14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: €23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: €40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: €52/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
6. Salesforce
Salesforce เป็น ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแบบครบวงจร สำหรับการจัดการทุกแง่มุมของความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการขาย ไปจนถึงการโต้ตอบกับลูกค้า
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้ภาพรวมที่รวดเร็วและลึกซึ้งของข้อมูลการขายของคุณ การแสดงผลแบบภาพนี้ช่วยให้กระบวนการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและความคืบหน้าของการขายง่ายขึ้น ?
คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้มีความคล่องตัวด้วยคุณสมบัติการจัดการติดต่อโดยรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งช่วยให้การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
Salesforce มอบพลังให้กับผู้ใช้ด้วย ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ที่ช่วยปรับปรุงงานประจำให้เป็นระบบ เช่น อีเมลติดตามผลและการแจ้งเตือนส่วนบุคคลตามพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า คุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่ลดการทำงานด้วยตนเอง แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินแคมเปญและการมีส่วนร่วมของลูกค้าอีกด้วย
คุณยังสามารถผสาน Salesforce เข้ากับ ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งจะสร้างพลังร่วมที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูล การทำงานร่วมกันของทีม และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ติดตามข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ข้อมูลการขาย และการโต้ตอบในการให้บริการ
- ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อมูลการขายเพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการติดตามและการจัดการความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ต้องใช้เวลาในการเปิดทางนำ
- ราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
7. Pipedrive
Pipedrive คือเส้นทางสู่ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เปลี่ยนแปลงวิธีการติดตาม จัดการ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลผู้ติดต่อและองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมประวัติการโต้ตอบที่ละเอียดครบถ้วน ทำให้ไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม
ระบบอัตโนมัติกลายเป็นจุดสนใจหลัก ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการติดตามผล ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ด้วย AI Sales Assistant คุณจะไม่เพียงแต่ทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดเวลาที่ลูกค้าของคุณอาจพร้อมสำหรับการซื้อครั้งต่อไปอีกด้วย
แต่นั่นยังไม่หมด! ?
แดชบอร์ดแบบภาพและรายงานที่ปรับแต่งได้ของ Pipedrive ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการวิเคราะห์ส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดคอขวด ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
หากคุณพบว่ามันยากที่จะใช้ คุณสามารถลองใช้ทางเลือกอื่นของ Pipedrive ได้เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ให้บริการระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
- สร้างฐานข้อมูลติดต่อและองค์กรที่ครอบคลุมพร้อมประวัติการติดต่อ
- มีแดชบอร์ดแบบภาพและรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำนายการซื้อครั้งต่อไปของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
8. Churn360
Churn360 คือซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่คุณไว้วางใจได้ ทุ่มเทให้กับการ ติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกเลิก และเสริมสร้าง ความพยายามในการรักษาลูกค้า. มันให้ มุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าของคุณโดยการผสานข้อมูลจากระบบ CRM ช่องทางการสื่อสาร และรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอภาพรวมการเดินทางของลูกค้าอย่างครบถ้วน.
ซอฟต์แวร์นี้ติดตามลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของพวกเขา พร้อมมอบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสนับสนุนที่มีบริบทที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการความสำเร็จของลูกค้า ทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
การแบ่งกลุ่มของ Churn360 ที่อิงตามพฤติกรรมทริกเกอร์ช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อกระตุ้นการยอมรับผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจได้ นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้ การแจ้งเตือนแบบพุช และความสามารถในการติดตามลูกค้าที่แข็งแกร่ง เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ SaaSยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น Intercom, HubSpot, Gmail และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Churn360
- ติดตามพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกเลิกการใช้บริการ
- ผสานข้อมูลจากระบบ CRM, ช่องทางการสื่อสาร, และรายงานการเงินเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุม
- ติดตามลูกค้าตลอดการเดินทางของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Churn360
- จำนวนการติดต่อลูกค้าจำกัด
ราคา Churn360
- เริ่มต้นธุรกิจ: $199/เดือน
- มืออาชีพ: $499/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว Churn360
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
9. บิทริกซ์24
Bitrix24 CRM ไม่ใช่แค่ระบบติดตามลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่ แคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งตามความต้องการและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยความสามารถในการป้อนหรือนำเข้าข้อมูลติดต่อ แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นคลังข้อมูลของคุณ บันทึกทุกการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การประชุม หรืออีเมล การติดตามอย่างละเอียดนี้ช่วยสร้างภาพที่ชัดเจนของสถานะความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย
โซลูชัน CRM โดดเด่นด้วยแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของคุณสำหรับการติดตามกระบวนการขาย มันช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึก ระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม และมั่นใจได้ว่าคุณกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องกับลูกค้าของคุณ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- เก็บข้อมูลจากการโทร, การประชุม, และอีเมลเพื่อรักษาภาพรวมลูกค้าอย่างสมบูรณ์
- สร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคา Bitrix24
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อ 100 ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $399/เดือน ต่อ 250 ผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
10. ฮิเวอร์
Hiver เป็นซอฟต์แวร์ระบบตั๋วอีเมลที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก เป็นกุญแจสำคัญสู่การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยตรงจากบัญชี Gmail ของคุณ คุณสามารถติดตามคำถามของลูกค้าที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายจนกว่าจะได้รับการแก้ไขที่น่าพึงพอใจ ?
Hiver ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ, ทำการวิเคราะห์ขั้นสูง, และติดตามตัวชี้วัดการสนับสนุนที่สำคัญ เช่น เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาและเวลาตอบกลับครั้งแรก ได้ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซของ Gmail แต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่อีเมลเท่านั้น ยังมี ส่วนขยาย Chrome สำหรับนักพัฒนาและวิดเจ็ตแชทสดสำหรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีค่าจากลูกค้าผ่าน แบบสำรวจ CSAT บนเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า
- รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) บนเว็บไซต์ของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าด้วยการติดตามข้อมูลและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Hiver
- เวลาโหลดนาน
- แอปพลิเคชันมือถือที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ราคาของ Hiver
- ไลท์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hiver
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จด้วยระบบติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด
ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าคือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ เครื่องมือเหล่านี้มอบประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การจัดการลีดไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เส้นทางสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าและความสำเร็จทางธุรกิจของคุณชัดเจนและตรงไปตรงมา
เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสมัครใช้ ClickUpวันนี้ และเริ่มปรับให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ?