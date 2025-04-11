10 ระบบซอฟต์แวร์ CRM แบบกำหนดเองที่ดีที่สุดในปี 2025

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายได้ เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น กระบวนการทำงานและข้อกำหนดด้านข้อมูลก็จะขยายตัวตามไปด้วย เพื่อให้สามารถรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพได้ บริษัทควรสามารถปรับแต่งระบบของตนให้ตรงกับความต้องการเหล่านี้ได้
ดังนั้นระบบซอฟต์แวร์ CRMที่สามารถปรับแต่งได้จึงกลายเป็นแกนหลักของความสำเร็จในการขาย ตั้งแต่หน้าจอที่สามารถลากและวางได้ ไปจนถึงรายงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการขายและข้อมูลลูกค้า ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้เหมาะสมสามารถเปลี่ยนการจัดการการขายของคุณให้กลายเป็นศิลปะได้
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการเพิ่มยอดขายและรายได้ให้สูงสุดผ่านซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือก CRMที่ปรับแต่งได้ — เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลติดต่อ เพิ่มความสมบูรณ์ในการโต้ตอบกับลูกค้า และผลักดันกลยุทธ์การขายของคุณไปสู่ระดับใหม่
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้?
เมื่อค้นหา CRM ที่สามารถปรับแต่งได้, สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการทางการขายและธุรกิจของคุณ. ให้ความสำคัญกับ:
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความยืดหยุ่นและให้ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองได้, อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง, และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อปรับระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมขายของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRM ที่ปรับแต่งแล้วสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ได้อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติทางการตลาด, ระบบบริหารโครงการ, และเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
- ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ควรรองรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และสามารถขยายเพื่อรองรับข้อมูลลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ท่อการขาย และกระบวนการทางธุรกิจ
- ความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองและการวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูล การคาดการณ์ยอดขาย และการโต้ตอบกับลูกค้า
- การอัตโนมัติของงานขายและการตลาด: เลือกเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนขาย แพลตฟอร์มหลายแห่งยังมีเครื่องมือ AI สำหรับ CRMที่ช่วยตัวแทนทำภารกิจที่น่าเบื่อแทนพวกเขา
- การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง: เลือกผู้ให้บริการระบบ CRM ที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม รวมถึงทรัพยากรการฝึกอบรม ข้อเสนอการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และความช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานและการนำไปใช้ที่ราบรื่น
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าและรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูล
10 ซอฟต์แวร์ CRM แบบกำหนดเองที่ดีที่สุด ระบบ
มีซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังมากมายสำหรับธุรกิจในการจัดการกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้รวบรวมเครื่องมือ CRM ที่ปรับแต่งได้ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการขายและการจัดการลูกค้า
1. ClickUp
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบกำหนดเองของ ClickUpทำได้มากกว่าการจัดการงาน; มันมอบระบบCRMที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่เพื่อการทำงานร่วมกันซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและความชอบที่ไม่เหมือนใครของทีมขายของคุณ
ด้วยโซลูชัน ClickUp CRM สำหรับทีม คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อออกแบบเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สะท้อนรูปแบบการดำเนินงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการปรับแต่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดระบบ CRM ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจของคุณเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การวางแผนกระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ระบบช่วยเหลือ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ทีมประหยัดเวลาและแรงงานได้ตั้งแต่การร่างอีเมลไปจนถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของงาน
เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการของเราในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญได้ด้วย ClickUp ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการของเราในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญได้ด้วย ClickUp ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามแบบเรียลไทม์:แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเลือกจากวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการที่สามารถปรับแต่งเพื่อสร้างมุมมองระดับสูงของเมตริกสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย ประสิทธิภาพการขาย และอื่นๆ ทีมสามารถดูเมตริกการขายและการตลาดที่สำคัญทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว ซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับงานที่ทำซ้ำด้วยClickUp Automation เพื่อให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองตลอดเวลา ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้สร้างงานใบแจ้งหนี้ใหม่สำหรับทีมขายของคุณทุกครั้งที่สถานะของโอกาสใน CRM เปลี่ยนเป็น 'ปิดการขายแล้ว'
- การผสานและการจัดการอีเมล: ผสานการสื่อสารทางอีเมลเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ ส่งการอัปเดตโครงการ และต้อนรับลูกค้าใหม่ได้โดยตรง ฟีเจอร์นี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการสื่อสารของทีมใดก็ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการโต้ตอบกับลูกค้าและภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ClickUp สามารถผสานกับ Gmail, Outlook และผู้ให้บริการอีเมลอื่นๆ ส่วนใหญ่
- มุมมองที่ยืดหยุ่นสูง: เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองรายการ, กระดานคัมบัง, และมุมมองตาราง. แสดงความสัมพันธ์ของลูกค้า, ท่อการขาย, และความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการและความชอบในการดำเนินงานของพวกเขา. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อมูลลูกค้าของคุณในรูปแบบตารางโดยใช้มุมมองตาราง.
- เทมเพลตเฉพาะทาง: เลือกหรือสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อปรับใช้โครงสร้างที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกระบวนการขาย การติดตามคำขอการบริการลูกค้า หรือการจัดการบัญชี เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของแต่ละทีมได้ใช้เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpเพื่อสร้างกระบวนการขายและขั้นตอนการทำงาน
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบเครื่องมือให้คุณสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการวงจรลูกค้าทั้งหมด เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าให้สูงสุดด้วยเครื่องมือติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสด้วยระบบท่อ, จัดระเบียบข้อมูลติดต่อในฐานข้อมูลกลาง, และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง 8 ฟิลด์และมุมมองที่แตกต่างกัน 4 แบบ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือหลากหลายประเภท และปรับแต่งสภาพแวดล้อม CRM ของคุณให้รวมเครื่องมือที่คุณใช้และชื่นชอบอยู่แล้ว คุณสมบัตินี้ช่วยเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานและลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับทีมของคุณ
- ClickUp Brain: ใช้ AI Knowledge Manager เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และผู้ติดต่อได้ทันที—ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งสามารถปรับปรุงเวลาตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ AI Project Manager จะทำการอัปเดตและรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ทำให้มีเวลาสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ AI Writer for Work ยังช่วยในการสร้างการสื่อสาร ข้อเสนอ และอีเมลที่มีความแม่นยำและเหมาะสมกับโทนเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าการโต้ตอบกับลูกค้าจะมีคุณภาพสูง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีตัวเลือกและฟีเจอร์มากมาย
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถืออาจขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อปในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินเพิ่มเติม $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Pipedrive
โซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้ของ Pipedrive ช่วยเร่งกระบวนการขายของคุณให้รวดเร็วขึ้นผ่านการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลและประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนในท่อการขายให้สะท้อนกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้คุณมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้แทนที่จะเป็นเป้าหมายสุดท้าย
ด้วยการติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายอย่างเข้มข้น Pipedrive ทำหน้าที่เป็นโค้ชเสมือนจริง โดยให้รายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานด้านธุรการ และมาพร้อมกับการเชื่อมต่อมากกว่า 350 รายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ปรับขั้นตอนและฟิลด์ให้เหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่เป็นส่วนตัวในการติดตามดีลและกิจกรรมต่างๆ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และตั้งค่าการกระตุ้นแบบกำหนดเองเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพภายในวงจรการขายของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นที่กระบวนการขายเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้ไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการหรือบริการลูกค้าที่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มแบบครบวงจรบางประเภท
- คุณสมบัติขั้นสูงและการปรับแต่งที่ลึกซึ้งอาจต้องการการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ที่ไม่ชำนาญทางเทคโนโลยี
ราคาของ Pipedrive
- แผนพื้นฐาน: $11.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนขั้นสูง: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพลังงาน: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $74.90/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,738 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
3. Caspio
Caspio ให้คุณสร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถได้รับประสบการณ์ตรง สร้างแอปพลิเคชันระดับเริ่มต้น และก้าวหน้าไปพร้อมกับฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อคุณเติบโต
ระบบนี้รองรับระดับผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น ทำให้พนักงานและผู้จัดการสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ ระบบช่วยให้คุณจัดการกับกระบวนการขาย ป้อนข้อมูลลูกค้าใหม่ และสร้างรายงานที่ละเอียด ผู้จัดการสามารถตรวจสอบกิจกรรมการขายของบริษัท จัดการงานของทีม และเจาะลึกข้อมูลลูกค้าได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- สร้างแอปพลิเคชัน CRM แบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันแบบภาพ
- ปรับแต่ง CRM ของคุณให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงการเพิ่มวัตถุที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกันได้, ฟิลด์, ตาราง, และอินเตอร์เฟซ
- ขยายธุรกิจของคุณด้วย Caspio ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูง
- ผสานรวมกับระบบและบริการภายนอกได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CRM และรับประกันการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ Caspio
- ในขณะที่แนวทางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้การปรับแต่งง่ายขึ้น ธุรกิจที่มีความต้องการที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงสูงอาจพบข้อจำกัดบางประการในความสามารถของแพลตฟอร์ม
- โครงสร้างราคาที่อิงตามการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานแทนที่จะเป็นค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ อาจทำให้ธุรกิจที่มีรูปแบบการใช้งานผันผวนคาดการณ์ได้ยากขึ้น
ราคาของ Caspio
- แผนเริ่มต้น: $44. 06/เดือน
- แผนมืออาชีพ: $527. 48/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: $1979. 57/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
4. ผู้เพิ่มศักยภาพสูงสุด
Maximizer CRM เป็นโซลูชันที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ ซึ่งเหมาะกับความต้องการของทุกคน ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น ขยายธุรกิจ หรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ตาม
ด้วยการใช้ Maximizer คุณสามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์กับลูกค้าและข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณได้ คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนราวกับคริสตัลของกระบวนการขายและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ข้อมูลของคุณเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง
ด้วย Maximizer คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ และช่วยให้การขาย การตลาดอัตโนมัติ และการรายงานข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Maximizer
- ปรับแต่งแดชบอร์ด รายงาน และฟิลด์ให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
- รับชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านอีเมล และการติดตามประสิทธิภาพ ทั้งหมดในระบบการจัดการแบบครบวงจร
- รักษาความปลอดภัยและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วย Maximizer รองรับการเข้าถึงระยะไกลโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
ข้อจำกัดของตัวเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
- แพลตฟอร์มอาจไม่มีการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกที่หลากหลายเท่ากับคู่แข่งบางราย
การกำหนดราคาแบบ Maximizer
- รุ่นพื้นฐาน: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- รุ่นผู้นำฝ่ายขาย: $79/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Maximizer
- G2: 3. 9/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. Zendesk Sell
Zendesk Sell CRM เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมขาย โดยผสานประสิทธิภาพเข้ากับความชาญฉลาดเพื่อเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพการทำงาน มอบเครื่องมือให้กับทีมเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความสำเร็จในการปิดการขาย
ระบบ CRM นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ครอบคลุมการจัดการข้อมูลติดต่อและดีล การติดตามกิจกรรม และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณและทำให้การติดตามสถานะของโอกาสทางธุรกิจเป็นเรื่องง่าย
มันให้ความยืดหยุ่นในการผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และพร้อมที่จะให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ทำให้การติดตามและการจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีลง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย
- ใช้ระบบท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์, และรายงานที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการขายและประสิทธิภาพของคุณ และช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ผสานแอปของบุคคลที่สามของคุณเข้ากับแพลตฟอร์ม Zendesk ที่กว้างขวางได้อย่างง่ายดาย และรับโซลูชันการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ในขณะที่แพลตฟอร์มนี้มอบความสามารถในการปรับแต่งและผสานรวมได้อย่างลึกซึ้ง อาจจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสำหรับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ
- คุณสมบัติขั้นสูงและระบบวิเคราะห์บางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ
ราคา Zendesk Sell
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
6. HubSpot
แพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในปลายนิ้ว เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนของการเดินทางของพวกเขา
ระบบ CRM นี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างละเอียด โดยติดตามการติดต่อสื่อสารของลูกค้าของคุณกับบริษัท, เพื่อนร่วมงาน, กิจกรรม, การสื่อสาร, และอื่น ๆ ความสามารถในการให้ภาพรวมของลูกค้าแบบรวมศูนย์บนแพลตฟอร์มเดียวเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งช่วยให้การตลาด, การขาย, และการให้บริการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบฟอร์มของ Hubspot ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ, โซเชียลมีเดีย, หรือหน้า landing page ของคุณ. คุณสามารถรวบรวมข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณได้, ตั้งแต่พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของพวกเขา, ข้อมูลส่วนตัว, ไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในอดีตกับแบรนด์ของคุณ.
คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และสร้างโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนทุกแง่มุมของกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ใช้แพลตฟอร์มเดียวในการจัดการทุกขั้นตอนของการโต้ตอบกับลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย
- ปรับแต่งบันทึกข้อมูลติดต่อและบริษัท, ท่อการขาย, และแดชบอร์ดการรายงานให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
- ใช้ประโยชน์จากตลาดการผสานรวมที่แข็งแกร่งของ HubSpot เพื่อเชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลากหลาย
- ทำให้งานประจำในด้านการตลาดและการขายเป็นอัตโนมัติ และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ HubSpot
- แม้จะมีบริการฟรีที่ใจกว้าง แต่จำเป็นต้องย้ายไปใช้แผนชำระเงินสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเมื่อขยายตัว
- ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือทีมขนาดเล็กที่ไม่มีทีมไอทีเฉพาะทางต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
ราคาของ HubSpot
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มืออาชีพ: 500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
7. สรุป
Nutshell CRM ช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย สามารถรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม ด้วยคุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติการขายที่ใช้งานง่ายและรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึก คุณพร้อมที่จะลดงานที่กินเวลาและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
เครื่องมืออีเมลที่มีประสิทธิภาพของ Nutshell ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคลได้อย่างรวดเร็วและจับลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่เรียบง่ายและมุมมองท่อการขายที่หลากหลายช่วยให้เห็นภาพรวมของการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นโดยสรุป
- นำทางและกำกับดูแลกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวมของคุณ
- ปรับแต่งกระบวนการขายใน CRM, การรายงาน, และการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าหลุดรอดไป
- รับรายงานเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ข้อจำกัดโดยสรุป
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าชุดคุณลักษณะมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายขนาดอย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมของแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามกำลังเติบโต แต่อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับที่นำเสนอโดยคู่แข่งรายใหญ่
ราคาแบบสรุป
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- Power AI: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บริการ Pro+: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (448 รีวิว)
8. Apptivo
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ของ Apptivo ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้ราบรื่น ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นและเพิ่มรายได้ มันเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ประสิทธิภาพการทำงาน และความมีประสิทธิภาพ
ด้วย Apptivo คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานนอกสถานที่ ระบบ CRM บนมือถือจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Apptivo
- ปรับแต่งกิจกรรม CRM อย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- เข้าถึงแอปพลิเคชันที่ผสานรวมหลากหลายครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการเงิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Apptivo
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากความสามารถที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม
- คุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวมบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Apptivo
- ไลท์: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Apptivo
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
9. Salesforce
Salesforce เปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าของพวกเขาในด้านการตลาด, การขาย, การค้า, การบริการ, และไอที.
สามารถปรับแต่งได้สูงและขยายขนาดได้ พร้อมความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวางและฟีเจอร์ AI ขั้นสูง
ด้วย Salesforce คุณสามารถรวมทีมของคุณให้ทำงานร่วมกันรอบลูกค้า และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อรักษาลูกค้าที่ภักดีไว้ได้ คุณสามารถจัดเก็บ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไว้ในที่เดียว มอบมุมมองที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์โดยทีมใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติให้เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- เพิ่มเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะผ่านตลาดที่กว้างขวางของแพลตฟอร์ม
- รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขายและเพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
- รับมุมมองแบบองค์รวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าครอบคลุมการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- แพลตฟอร์มมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ราคาสูงกว่าซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มโมดูลหลายตัวและการปรับแต่ง
ราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $24/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การขาย Einstein 1: $500/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
10. คอมปานีฮับ
ด้วยแพลตฟอร์ม CRM ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ CompanyHub มอบการซิงค์อีเมลแบบสองทางที่ราบรื่น ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง รายงานแบบไดนามิก และอื่นๆ อีกมากมาย CRM นี้จัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือลากและวาง
มันช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้ราบรื่น สร้างเอกสารได้เพียงคลิกเดียว และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้กระบวนการขายที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มคุณภาพการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ในเวลาไม่นาน
คุณสมบัติเด่นของ CompanyHub
- ปรับแต่งระบบ CRM ตามความต้องการเฉพาะของกระบวนการทำงานและการจัดการลูกค้าของคุณ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ, การติดตาม, และการส่งอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและลดการทำงานด้วยตนเอง
- ปรับตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณผ่านการออกแบบและการนำทางที่เรียบง่าย
- ใช้เครื่องมือรายงานแบบไดนามิกและแดชบอร์ดเพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในการจัดการการขายและพฤติกรรมของลูกค้า
ข้อจำกัดของ CompanyHub
- อาจขาดตลาดแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่หลากหลายและระบบนิเวศการผสานรวมที่ครอบคลุมเหมือนกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น Salesforce
- คุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับธุรกิจที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ CRM ที่ปรับแต่งเอง
ราคาของ CompanyHub
- ประสิทธิภาพการทำงาน: $21/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ระบบอัตโนมัติ: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เร่งความเร็ว: $64/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ CompanyHub
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (22 รีวิว)
ค้นหาโซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้มากที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้เหล่านี้มอบเครื่องมือเพื่อสร้างกลยุทธ์การขายของคุณให้แข็งแกร่ง, ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าลึกซึ้งขึ้น, และเร่งการเติบโต
ซอฟต์แวร์ระบบ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์คือรากฐานสำคัญสำหรับทีมขายที่ต้องการเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณหรือไม่? สำรวจ ClickUp วันนี้และค้นพบวิธีที่โซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้ของมันสามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่