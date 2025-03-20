บล็อก ClickUp

10 แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 มีนาคม 2568

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมขายประสบความสำเร็จ? เป็นความสามารถ, ขนาด, หรือเครื่องมือที่ซับซ้อน? แม้ว่าทุกองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ทีมขายที่ดีที่สุดจะมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละในการจัดการและเติบโตของเส้นทางการขายของพวกเขา

กระบวนการขายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคาดการณ์รายได้และการสร้างกลยุทธ์การขายที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ทีมขายมักเผชิญกับความท้าทาย เช่น ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เป็นระเบียบ ขาดการมองเห็นในเส้นทางการขายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และมีความยากลำบากในกระบวนการติดตามขณะจัดโครงสร้างท่อการขายของพวกเขา

แม่แบบกระบวนการขายสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เป็นระบบ, จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามความคืบหน้าการขาย, และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริง.

บทความนี้แบ่งปัน 10 แม่แบบฟรีสำหรับระบบท่อการขาย ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างระบบท่อการขายของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการขายตลอดจนผลการขายให้ดีขึ้น

อะไรคือแบบแผนการขาย?

เทมเพลตกระบวนการขายจะแสดงภาพรวมของทุกขั้นตอนในกระบวนการขายอย่างชัดเจน รวมถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้า การดูแลลูกค้า และการปิดการขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อมูลในกระบวนการขายทั้งหมดอยู่ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถติดตามการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม และนำกลยุทธ์ที่วางแผนไว้อย่างดีไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพจะมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็นขั้นตอนการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การติดต่อ การติดตามผล การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย หากคุณไม่ต้องการให้โอกาสทางการขายหลุดลอยไป เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายถือเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ เครื่องมือและทรัพยากรในการติดตามการขายของคุณ

แผนกขายใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง ระบุอุปสรรคและโอกาสทางการขาย ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย และทำนายยอดขาย

ทุกเทมเพลตของกระบวนการขายควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • จำนวนโอกาสในกระบวนการของคุณ: กระบวนการของคุณมีโอกาสเพียงพอที่จะเปลี่ยนเป็นยอดขายหรือไม่?
  • ขนาดและมูลค่าของแต่ละโอกาส: ขนาดของดีลเฉลี่ยและสถิติของดีลคืออะไร? ตัวแทนขายคนใดที่กำลังทำงานกับดีลนี้อยู่ เป็นต้น?
  • ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย: ใช้เวลานานเท่าใดที่แต่ละโอกาสจะเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง รวมถึงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย ความน่าจะเป็นในการชนะ และระยะเวลาโดยรวมในการปิดการขาย

ก่อนที่คุณจะนำมาใช้กับทีมของคุณ, มีประโยชน์ที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตของกระบวนการขายที่ดี.

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการขายที่ดี?

เทมเพลตกระบวนการขายของคุณควรเป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่สิ่งรบกวน ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากเทมเพลตกระบวนการขายของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวัง:

ขั้นตอนที่ชัดเจน

คุณต้องกำหนดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขายให้ชัดเจนเพื่อให้ตัวแทนขายของคุณมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการนำโอกาสจากขั้นตอนการสร้างความสนใจไปสู่การคัดกรองและปิดการขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด

การนำเสนอด้วยภาพ

แม่แบบกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพควรสามารถแสดงข้อมูลเชิงภาพของตัวชี้วัดและKPI ที่สำคัญในกระบวนการขายได้

คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

เลือกเทมเพลตรายงานการขายที่มีระบบแก้ไขแบบเรียลไทม์, คุณสมบัติการจัดรูปแบบเพื่อให้เทมเพลตดูน่าสนใจ, และความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่านการกล่าวถึง, แท็ก, และความคิดเห็น

ความสามารถในการรายงาน

เทมเพลตการจัดการโอกาสการขายแบบฟรีควรให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของโอกาสการขายและข้อมูลการขายของคุณ และติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขาย

การผสานรวมกับกระบวนการทำงานของคุณ

สุดท้ายนี้ ทีมขายของคุณควรสามารถผสานเทมเพลตนี้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถนำเข้าข้อมูลในท่อการขายจากเทมเพลตไปยังระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อการไหลของข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด

10 แม่แบบกระบวนการขายฟรี

หากคุณพร้อมที่จะสร้างระบบขายครั้งแรกของคุณ นี่คือ 10 แบบฟอร์มที่ดีที่สุดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้ได้ในวันนี้

1. แม่แบบการจัดการกระบวนการขาย ClickUp

เทมเพลตการจัดการกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายนี้ช่วยติดตามและจัดการโอกาสที่เข้ามา ซึ่งดูแลโดย AE และ BDR

2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
จัดการแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline

กระบวนการขายของคุณคือแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดในที่สุด การติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คุณต้องการเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเร่งด่วนและศักยภาพ

เพิ่มรายชื่อลูกค้าที่รวบรวมจากการโทรศัพท์ การแนะนำ และการส่งอีเมล และค่อยๆ แยกพวกเขาออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขายของคุณ จากนั้นมอบหมายตัวแทนขายของคุณไปยังกลุ่มลูกค้าชุดอื่นๆ หรือขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย

เทมเพลตการจัดการงานขายฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดหมวดหมู่การทำงานเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าที่เลิกใช้บริการแล้ว, ต้องติดตาม, และต้องการความสนใจ การมีระบบการจัดการงานขายที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การคาดการณ์ยอดขายในอนาคตที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายการขายของคุณมากขึ้น

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่เชื่อถือได้เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าและจัดการการเคลื่อนไหวของลีดทั้งหมดสามารถทำให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของ 20 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

3. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างแม่แบบ Sales Funnel

ใช้ขั้นตอนของ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างรวดเร็ว สร้างการรับรู้ และสร้างงานโดยอัตโนมัติ
ใช้ขั้นตอนของ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอย่างรวดเร็ว สร้างการรับรู้ และสร้างงานโดยอัตโนมัติ

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการขายคือช่องทางการขาย (Sales Funnel) ซึ่งแสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เคลื่อนจากการรู้จักแบรนด์ของคุณไปจนถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด

ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnelช่วยให้ทีมขายนำลูกค้าจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่การเป็นลูกค้า และแสดงภาพขั้นตอนต่างๆ ของ Sales Funnel เพื่อคาดการณ์ จัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองบอร์ด ClickUp ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแสดงภาพขั้นตอนทั้งหมด รวมถึงการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การบ่มเพาะ และการแปลง

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามอย่างต่อเนื่องว่าลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างไร และดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง การวิเคราะห์ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างและคัดสรรเนื้อหาและสื่อประกอบที่ตรงเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ช่วยลดความกดดันให้กับทีมขายของคุณด้วยการกรอกข้อมูลล่วงหน้าในเทมเพลตของกระบวนการขาย นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วย:

  • เข้าใจความต้องการของลูกค้า
  • ระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว
  • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนอีเมลที่น่าสนใจถึงลูกค้าเมื่อการสมัครสมาชิกของพวกเขากำลังจะหมดอายุ

การใช้ ClickUp Brain ในการเขียนอีเมล
การใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างอีเมลต่ออายุการสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าที่ใช้งานอยู่

นี่คืออีกกรณีการใช้งาน AI ในการขาย: ใช้ ClickUp Brain ร่วมกับClickUp Clipsเพื่อสร้างวิดีโอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI คุณยังสามารถรับชมวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อต้องต้อนรับลูกค้าใหม่และสร้างวิดีโอสาธิตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน

📮 ClickUp Insight: ประมาณ 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้คะแนนวันจันทร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในสัปดาห์ อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของลำดับความสำคัญในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ทำงาน

โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ด้วยการให้คุณและทีมของคุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่ชัดเจนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังได้รับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งตอบทุกคำถามของคุณ ด้วยClickUp คุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่

4. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

ติดตามและวิเคราะห์ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายของคุณโดยใช้เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp
ติดตามและวิเคราะห์ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายของคุณโดยใช้เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp

เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการขายที่ครอบคลุมใช้เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อรับมุมมองที่ชัดเจนในทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนการขายที่ไร้ที่ติได้โดยการติดตามผลการดำเนินงานของคุณต่อเป้าหมายการขาย และมองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบุคคลและทีม

ผู้นำฝ่ายขายสามารถติดตามทุกการติดต่อระหว่างลูกค้าที่มีศักยภาพกับตัวแทนขาย รวบรวมข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาส่งอีเมลติดตามผลได้อย่างทันท่วงที

ใช้แดชบอร์ด ClickUp ภายในเทมเพลตแผนการขายของคุณเพื่อระบุและติดตามตัวชี้วัดสำคัญเช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า เพิ่มบอร์ดดีลมาตรฐาน ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย และรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าตามที่คุณต้องการ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Milestones ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ทำให้ทุกคนมีทิศทางที่สอดคล้องกันต่อเป้าหมายหลัก อย่าลืมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ทีมของคุณมีกำลังใจ!

5. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

ใช้เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย
ใช้เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย

เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpเป็นสเปรดชีตที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแผนงานในอนาคตของคุณ

แผนภูมิภาพช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้ม วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายและปรับปรุงกระบวนการวางแผนการขายและการดำเนินงาน (S&OP) ของคุณ

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างรายงานการขายบนสเปรดชีต Excel ได้แต่แม่แบบรายงานการขายจะมอบมุมมองโครงการที่เทียบเคียงได้และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

6. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

วางแผนเส้นทางของลูกค้าของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายด้วยแม่แบบแผนที่เส้นทางลูกค้าโดย ClickUp
วางแผนเส้นทางของลูกค้าของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายด้วยแม่แบบแผนที่เส้นทางลูกค้าโดย ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpเป็นเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ เทมเพลตนี้แสดงจุดเจ็บปวด การกระทำ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าในทุกจุดสัมผัส

ตัวแทนขายที่ทำงานกับดีลที่ซับซ้อนสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความอ่อนไหวของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อสนับสนุนความพยายามในการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าของคุณ ให้พิจารณาการลงทุนใน ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ

7. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp

เทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp ช่วยประเมินตัวชี้วัดและประสิทธิภาพของทีมขายในแต่ละสัปดาห์
เทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp ช่วยประเมินตัวชี้วัดและประสิทธิภาพของทีมขายในแต่ละสัปดาห์

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย คุณควรติดตาม KPI ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น อัตราส่วนจากผู้มุ่งหวังเป็นโอกาสขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงผู้มุ่งหวังเป็นยอดขาย ยอดขายต่อภูมิภาค และปริมาณยอดขายตามช่องทาง

เทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ วางแผนเพื่อความสำเร็จในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในที่เดียว แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลนี้

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญสำหรับรายงานการขายประจำสัปดาห์ของคุณ เช่น จำนวนผู้สนใจและยอดขายที่เกิดขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลนี้เปรียบเทียบกับผลการขายในอดีต เช่น รายงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อค้นหาแนวโน้มในกระบวนการขาย ความผิดปกติในขั้นตอนการเจรจา และโอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการขาย

ขณะมอบหมายงานประจำสัปดาห์ให้กับทีมขายของคุณ ให้ใช้มุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อประเมินปริมาณงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดสรรงานใหม่ตามข้อมูลที่ได้ เพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เสริมศักยภาพทีมขายของคุณด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่คือรายชื่อ เครื่องมือเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณ*

8. แผ่นงานติดตามท่อส่งข้อมูลจาก Sales Hacker

สเปรดชีตติดตามท่อส่งข้อมูลจาก Sales Hacker
ผ่านทางSales Hacker

คุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่เรียบง่ายซึ่งเน้นไปที่ตัวเลขเป็นหลักหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นPipeline Tracker Spreadsheet จาก Sales Hackerอาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันให้ภาพรวมของตัวเลขการขายของคุณในแต่ละไตรมาส ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการขาย

โบนัส: ตรวจสอบรายการนี้ของ 30+ เครื่องมือการขาย ที่คุณต้องมีเพื่อก้าวไปข้างหน้าและสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

9. แม่แบบ Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRM

เทมเพลต Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRM
ผ่านทางOnePageCRM

ใช้เทมเพลต Excel Sales Pipeline ของ OnePageCRM เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายของคุณ

เทมเพลต Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRMถูกสร้างขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและเตรียมทีมขายของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

มันรวมถึงทุกสิ่งที่ตัวแทนขายของคุณต้องการเพื่อจัดการกับระบบท่อการขาย ตั้งแต่ชื่อผู้ติดต่อ, ชื่อองค์กร, ขั้นตอนของดีล, ความน่าจะเป็นของการชนะ, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, และการคาดการณ์น้ำหนัก. นำข้อมูลของคุณมาใส่ในไฟล์ Excel นี้ได้ทันที และเริ่มติดตามระบบท่อการขายของคุณได้เลย

10. แม่แบบ Excel Sales Funnel โดย SalesFlare

เทมเพลต Excel Sales Funnel โดย SalesFlare
ผ่านทางSalesFlare

เทมเพลต Excel Sales Funnel โดย SalesFlareเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างขั้นตอนของ Sales Funnel ที่ปรับแต่งได้ให้สอดคล้องกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและลบขั้นตอน จัดการสมาชิกในทีม สร้างเป้าหมาย และแม้กระทั่งตั้งการเตือนสำหรับการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายได้

เทมเพลตฟรีนี้มีให้ใช้งานในรูปแบบ Google Sheets และ Excel ช่วยให้กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพ

นำเข้าเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายนี้เข้าสู่ระบบ CRM ของ Salesflare เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น Salesflare ยังส่งการแจ้งเตือนที่สะดวกสำหรับการติดตามและจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดการขายได้มากขึ้นด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp

เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อจัดการกับกระบวนการขายและลูกค้าของคุณใน Excel ลองใช้เทมเพลตกระบวนการขายที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟรีของ ClickUp

ชุดคุณสมบัติของ ClickUp—ตั้งแต่ ClickUp Brain สำหรับอัตโนมัติการกรอกข้อมูลในเทมเพลตล่วงหน้า, Milestones สำหรับแสดงภาพความคืบหน้า, Automations สำหรับกำจัดงานที่ซ้ำซาก, และ CRM สำหรับนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง—ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและดาวน์โหลดเทมเพลตการจัดการการขายของเราได้ฟรีตอนนี้