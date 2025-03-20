10 แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมขายประสบความสำเร็จ? เป็นความสามารถ, ขนาด, หรือเครื่องมือที่ซับซ้อน? แม้ว่าทุกองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ทีมขายที่ดีที่สุดจะมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละในการจัดการและเติบโตของเส้นทางการขายของพวกเขา
กระบวนการขายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคาดการณ์รายได้และการสร้างกลยุทธ์การขายที่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม ทีมขายมักเผชิญกับความท้าทาย เช่น ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เป็นระเบียบ ขาดการมองเห็นในเส้นทางการขายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และมีความยากลำบากในกระบวนการติดตามขณะจัดโครงสร้างท่อการขายของพวกเขา
แม่แบบกระบวนการขายสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เป็นระบบ, จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามความคืบหน้าการขาย, และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริง.
บทความนี้แบ่งปัน 10 แม่แบบฟรีสำหรับระบบท่อการขาย ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างระบบท่อการขายของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการขายตลอดจนผลการขายให้ดีขึ้น
อะไรคือแบบแผนการขาย?
เทมเพลตกระบวนการขายจะแสดงภาพรวมของทุกขั้นตอนในกระบวนการขายอย่างชัดเจน รวมถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้า การดูแลลูกค้า และการปิดการขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อมูลในกระบวนการขายทั้งหมดอยู่ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถติดตามการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม และนำกลยุทธ์ที่วางแผนไว้อย่างดีไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพจะมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็นขั้นตอนการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การติดต่อ การติดตามผล การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย หากคุณไม่ต้องการให้โอกาสทางการขายหลุดลอยไป เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายถือเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ เครื่องมือและทรัพยากรในการติดตามการขายของคุณ
แผนกขายใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง ระบุอุปสรรคและโอกาสทางการขาย ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย และทำนายยอดขาย
ทุกเทมเพลตของกระบวนการขายควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้:
- จำนวนโอกาสในกระบวนการของคุณ: กระบวนการของคุณมีโอกาสเพียงพอที่จะเปลี่ยนเป็นยอดขายหรือไม่?
- ขนาดและมูลค่าของแต่ละโอกาส: ขนาดของดีลเฉลี่ยและสถิติของดีลคืออะไร? ตัวแทนขายคนใดที่กำลังทำงานกับดีลนี้อยู่ เป็นต้น?
- ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย: ใช้เวลานานเท่าใดที่แต่ละโอกาสจะเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง รวมถึงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย ความน่าจะเป็นในการชนะ และระยะเวลาโดยรวมในการปิดการขาย
ก่อนที่คุณจะนำมาใช้กับทีมของคุณ, มีประโยชน์ที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตของกระบวนการขายที่ดี.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการขายที่ดี?
เทมเพลตกระบวนการขายของคุณควรเป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่สิ่งรบกวน ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากเทมเพลตกระบวนการขายของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวัง:
ขั้นตอนที่ชัดเจน
คุณต้องกำหนดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขายให้ชัดเจนเพื่อให้ตัวแทนขายของคุณมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการนำโอกาสจากขั้นตอนการสร้างความสนใจไปสู่การคัดกรองและปิดการขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
การนำเสนอด้วยภาพ
แม่แบบกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพควรสามารถแสดงข้อมูลเชิงภาพของตัวชี้วัดและKPI ที่สำคัญในกระบวนการขายได้
คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
เลือกเทมเพลตรายงานการขายที่มีระบบแก้ไขแบบเรียลไทม์, คุณสมบัติการจัดรูปแบบเพื่อให้เทมเพลตดูน่าสนใจ, และความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่านการกล่าวถึง, แท็ก, และความคิดเห็น
ความสามารถในการรายงาน
เทมเพลตการจัดการโอกาสการขายแบบฟรีควรให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของโอกาสการขายและข้อมูลการขายของคุณ และติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขาย
การผสานรวมกับกระบวนการทำงานของคุณ
สุดท้ายนี้ ทีมขายของคุณควรสามารถผสานเทมเพลตนี้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถนำเข้าข้อมูลในท่อการขายจากเทมเพลตไปยังระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อการไหลของข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด
10 แม่แบบกระบวนการขายฟรี
หากคุณพร้อมที่จะสร้างระบบขายครั้งแรกของคุณ นี่คือ 10 แบบฟอร์มที่ดีที่สุดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้ได้ในวันนี้
1. แม่แบบการจัดการกระบวนการขาย ClickUp
2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กระบวนการขายของคุณคือแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดในที่สุด การติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณต้องการเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเร่งด่วนและศักยภาพ
เพิ่มรายชื่อลูกค้าที่รวบรวมจากการโทรศัพท์ การแนะนำ และการส่งอีเมล และค่อยๆ แยกพวกเขาออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขายของคุณ จากนั้นมอบหมายตัวแทนขายของคุณไปยังกลุ่มลูกค้าชุดอื่นๆ หรือขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย
เทมเพลตการจัดการงานขายฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดหมวดหมู่การทำงานเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าที่เลิกใช้บริการแล้ว, ต้องติดตาม, และต้องการความสนใจ การมีระบบการจัดการงานขายที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การคาดการณ์ยอดขายในอนาคตที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายการขายของคุณมากขึ้น
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่เชื่อถือได้เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าและจัดการการเคลื่อนไหวของลีดทั้งหมดสามารถทำให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของ 20 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
3. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างแม่แบบ Sales Funnel
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการขายคือช่องทางการขาย (Sales Funnel) ซึ่งแสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เคลื่อนจากการรู้จักแบรนด์ของคุณไปจนถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด
ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnelช่วยให้ทีมขายนำลูกค้าจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่การเป็นลูกค้า และแสดงภาพขั้นตอนต่างๆ ของ Sales Funnel เพื่อคาดการณ์ จัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองบอร์ด ClickUp ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแสดงภาพขั้นตอนทั้งหมด รวมถึงการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การบ่มเพาะ และการแปลง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามอย่างต่อเนื่องว่าลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างไร และดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง การวิเคราะห์ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างและคัดสรรเนื้อหาและสื่อประกอบที่ตรงเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ช่วยลดความกดดันให้กับทีมขายของคุณด้วยการกรอกข้อมูลล่วงหน้าในเทมเพลตของกระบวนการขาย นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วย:
- เข้าใจความต้องการของลูกค้า
- ระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนอีเมลที่น่าสนใจถึงลูกค้าเมื่อการสมัครสมาชิกของพวกเขากำลังจะหมดอายุ
นี่คืออีกกรณีการใช้งาน AI ในการขาย: ใช้ ClickUp Brain ร่วมกับClickUp Clipsเพื่อสร้างวิดีโอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI คุณยังสามารถรับชมวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อต้องต้อนรับลูกค้าใหม่และสร้างวิดีโอสาธิตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้คะแนนวันจันทร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในสัปดาห์ อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของลำดับความสำคัญในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ทำงาน
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ด้วยการให้คุณและทีมของคุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่ชัดเจนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังได้รับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งตอบทุกคำถามของคุณ ด้วยClickUp คุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่
4. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการขายที่ครอบคลุมใช้เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อรับมุมมองที่ชัดเจนในทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนการขายที่ไร้ที่ติได้โดยการติดตามผลการดำเนินงานของคุณต่อเป้าหมายการขาย และมองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบุคคลและทีม
ผู้นำฝ่ายขายสามารถติดตามทุกการติดต่อระหว่างลูกค้าที่มีศักยภาพกับตัวแทนขาย รวบรวมข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาส่งอีเมลติดตามผลได้อย่างทันท่วงที
ใช้แดชบอร์ด ClickUp ภายในเทมเพลตแผนการขายของคุณเพื่อระบุและติดตามตัวชี้วัดสำคัญเช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า เพิ่มบอร์ดดีลมาตรฐาน ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย และรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าตามที่คุณต้องการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Milestones ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ทำให้ทุกคนมีทิศทางที่สอดคล้องกันต่อเป้าหมายหลัก อย่าลืมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ทีมของคุณมีกำลังใจ!
5. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpเป็นสเปรดชีตที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแผนงานในอนาคตของคุณ
แผนภูมิภาพช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้ม วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายและปรับปรุงกระบวนการวางแผนการขายและการดำเนินงาน (S&OP) ของคุณ
แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างรายงานการขายบนสเปรดชีต Excel ได้แต่แม่แบบรายงานการขายจะมอบมุมมองโครงการที่เทียบเคียงได้และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
6. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpเป็นเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ เทมเพลตนี้แสดงจุดเจ็บปวด การกระทำ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าในทุกจุดสัมผัส
ตัวแทนขายที่ทำงานกับดีลที่ซับซ้อนสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความอ่อนไหวของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อสนับสนุนความพยายามในการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าของคุณ ให้พิจารณาการลงทุนใน ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ
7. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย คุณควรติดตาม KPI ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น อัตราส่วนจากผู้มุ่งหวังเป็นโอกาสขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงผู้มุ่งหวังเป็นยอดขาย ยอดขายต่อภูมิภาค และปริมาณยอดขายตามช่องทาง
เทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ วางแผนเพื่อความสำเร็จในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในที่เดียว แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลนี้
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญสำหรับรายงานการขายประจำสัปดาห์ของคุณ เช่น จำนวนผู้สนใจและยอดขายที่เกิดขึ้น
วิเคราะห์ข้อมูลนี้เปรียบเทียบกับผลการขายในอดีต เช่น รายงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อค้นหาแนวโน้มในกระบวนการขาย ความผิดปกติในขั้นตอนการเจรจา และโอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการขาย
ขณะมอบหมายงานประจำสัปดาห์ให้กับทีมขายของคุณ ให้ใช้มุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อประเมินปริมาณงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดสรรงานใหม่ตามข้อมูลที่ได้ เพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เสริมศักยภาพทีมขายของคุณด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่คือรายชื่อ เครื่องมือเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณ*
8. แผ่นงานติดตามท่อส่งข้อมูลจาก Sales Hacker
คุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่เรียบง่ายซึ่งเน้นไปที่ตัวเลขเป็นหลักหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นPipeline Tracker Spreadsheet จาก Sales Hackerอาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันให้ภาพรวมของตัวเลขการขายของคุณในแต่ละไตรมาส ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการขาย
โบนัส: ตรวจสอบรายการนี้ของ 30+ เครื่องมือการขาย ที่คุณต้องมีเพื่อก้าวไปข้างหน้าและสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
9. แม่แบบ Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRM
ใช้เทมเพลต Excel Sales Pipeline ของ OnePageCRM เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายของคุณ
เทมเพลต Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRMถูกสร้างขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและเตรียมทีมขายของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
มันรวมถึงทุกสิ่งที่ตัวแทนขายของคุณต้องการเพื่อจัดการกับระบบท่อการขาย ตั้งแต่ชื่อผู้ติดต่อ, ชื่อองค์กร, ขั้นตอนของดีล, ความน่าจะเป็นของการชนะ, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, และการคาดการณ์น้ำหนัก. นำข้อมูลของคุณมาใส่ในไฟล์ Excel นี้ได้ทันที และเริ่มติดตามระบบท่อการขายของคุณได้เลย
10. แม่แบบ Excel Sales Funnel โดย SalesFlare
เทมเพลต Excel Sales Funnel โดย SalesFlareเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างขั้นตอนของ Sales Funnel ที่ปรับแต่งได้ให้สอดคล้องกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มและลบขั้นตอน จัดการสมาชิกในทีม สร้างเป้าหมาย และแม้กระทั่งตั้งการเตือนสำหรับการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายได้
เทมเพลตฟรีนี้มีให้ใช้งานในรูปแบบ Google Sheets และ Excel ช่วยให้กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพ
นำเข้าเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายนี้เข้าสู่ระบบ CRM ของ Salesflare เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น Salesflare ยังส่งการแจ้งเตือนที่สะดวกสำหรับการติดตามและจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ปิดการขายได้มากขึ้นด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp
เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อจัดการกับกระบวนการขายและลูกค้าของคุณใน Excel ลองใช้เทมเพลตกระบวนการขายที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟรีของ ClickUp
ชุดคุณสมบัติของ ClickUp—ตั้งแต่ ClickUp Brain สำหรับอัตโนมัติการกรอกข้อมูลในเทมเพลตล่วงหน้า, Milestones สำหรับแสดงภาพความคืบหน้า, Automations สำหรับกำจัดงานที่ซ้ำซาก, และ CRM สำหรับนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง—ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและดาวน์โหลดเทมเพลตการจัดการการขายของเราได้ฟรีตอนนี้