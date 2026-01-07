10 ซอฟต์แวร์ CRM B2B ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย ปี 2025

การขาย B2C อาจเน้นที่การตัดสินใจซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลัก แต่หากคุณขาย B2B คุณจำเป็นต้องมีแนวทางที่สมเหตุสมผลและคำนวณได้มากกว่า—และระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)ของคุณต้องสะท้อนถึงสิ่งนี้ด้วย
ประมาณ55% ของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ CRMเป็นผู้ขายแบบ B2B ปัญหาคือเครื่องมือ CRMที่ใช้กันทั่วไปมักเน้นไปที่ B2C และอาจไม่เหมาะสมกับความต้องการของ B2B ซึ่งรวมถึงการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ซับซ้อน และการเจรจาเชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน
ดังนั้น หากคุณต้องการยกระดับเกม B2B ของคุณ คุณมาถูกที่แล้ว เราได้จัดทำคู่มือที่ครอบคลุมนี้เกี่ยวกับ 10 ซอฟต์แวร์ CRM B2B ที่ดีที่สุด
ตรวจสอบรีวิวและคะแนนของเราสำหรับแต่ละรายการ และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมขายของคุณและขยายฐานลูกค้า!
B2B CRM คืออะไร?
ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B CRM) เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับ การจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ซับซ้อน (ธุรกิจ) และวงจรการขายที่ยาวนาน ซึ่งพบได้ทั่วไปในธุรกิจการค้าแบบ B2B
ต่างจาก CRM แบบ B2C (ธุรกิจถึงผู้บริโภค) ที่มักเน้นการจัดการธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำและได้ผลตอบแทนรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ CRM แบบ B2B ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นในระบบ CRM ของคุณ
คุณสามารถคาดหวังคุณสมบัติสำหรับ:
- การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แชท การโทร และอีเมล
- การผลักดันการซื้อที่วางแผนไว้ (ไม่ใช่การซื้อตามอารมณ์)
- การจัดการกระบวนการขาย
- การติดตามผลการดำเนินงานในกระบวนการขาย
- การสื่อสารส่วนตัวเกี่ยวกับการซื้อซ้ำ (เหมาะสำหรับพนักงานขาย)
ประโยชน์ของการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจ B2B
หนึ่งในประโยชน์หลักของระบบ CRM B2B คือการรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องตามหาข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบหรือโฟลเดอร์ที่กระจัดกระจาย ซึ่งส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ประโยชน์เพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ CRM B2B ได้แก่:
- การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: การเข้าถึงการวิเคราะห์และตัวชี้วัด เช่นKPI ของยอดขายมอบรากฐานสำหรับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ความแม่นยำในการเข้าถึง: การแบ่งกลุ่มลูกค้าภายในระบบ CRM แบบ B2B ช่วยให้สามารถทำการตลาดและขายสินค้าได้ตรงเป้าหมาย
- การรักษาลูกค้า: การติดตามความพึงพอใจของลูกค้าช่วยให้ทีมของคุณสามารถระบุโอกาสในการขายเพิ่มหรือการต่ออายุตลอดวงจรการขาย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM B2B?
พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณ:
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: เพื่อการติดตามและดูแลลูกค้าเป้าหมายอย่างง่ายดาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
- การจัดการข้อมูล: ความสามารถในการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่ง: ตัวเลือกในการปรับแต่งหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายหรือภาพรวมของกระบวนการขาย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบที่มีอยู่ เช่นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล
- การเข้าถึงระยะไกล: การเข้าถึงผ่านคลาวด์พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
- การทำงานเป็นทีม: คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในและการแบ่งปันเอกสารระหว่างแผนก
10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราจะสำรวจตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ CRMสำหรับธุรกิจ B2B ที่ดีที่สุด ในหัวข้อต่อไปนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อดี ข้อเสีย และตัวเลือกราคาของแต่ละซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
1.คลิกอัพ
หากคุณต้องการปรับปรุงระบบ CRM B2Bและการจัดการโครงการขายของคุณให้ราบรื่นในครั้งเดียว คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นไกล ClickUp คือคำตอบ แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อ มองเห็นและจัดการกับกระบวนการขายของคุณ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยชุด CRM ที่ครอบคลุม
เก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อของคุณไว้ในที่เดียวบนแดชบอร์ดของ ClickUp นอกจากความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่งแล้ว แดชบอร์ดยังมีวิดเจ็ตที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการเพื่อติดตามยอดขาย ขนาดของดีล และอื่น ๆ อีกมากมาย
ใช้มุมมองระดับสูงกว่า 15แบบเพื่อติดตามแง่มุมต่างๆ เช่น ลูกค้าที่มีแนวโน้มสูงและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า คุณจะได้รับมุมมองงานหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, กระดานคัมบัง, และมุมมองรายการ เพื่อจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองงานของทีม สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการขายแบบภาพสำหรับทีมทั้งหมดเพื่อจัดการลูกค้าและเห็นทุกขั้นตอน
ลองใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า แล้วเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในรายการงานค้างของคุณ ไม่ชอบการใช้แบบฟอร์มที่เน้นการเก็บข้อมูลลูกค้าใช่ไหม? ด้วยClickUp Automationsคุณสามารถตั้งค่าให้ระบบมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามสถานะของลูกค้า แจ้งเตือนสถานะเมื่อมีกิจกรรมใหม่ และอัปเดตความสำคัญเพื่อบ่งชี้ให้ทีมของคุณทราบว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดต่อไป
ClickUp มีเทมเพลต CRMฟรีให้เลือกใช้มากมายเพื่อช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด เพิ่มเอกสารและวิกิใหม่ในClickUp Docs ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและจัดการฐานความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับทีมขายและการตลาดของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 1,000+ แม่แบบสำหรับทีมบริหาร, ทีมการตลาด, และทีมขาย
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย/ลูกค้า
- ClickUp Docs สำหรับการบันทึกและดำเนินการไอเดียอย่างไร้รอยต่อ
- มุมมองแพลตฟอร์มมากกว่า 15 แพลตฟอร์ม สำหรับการมองเห็นงานและกระบวนการขาย
- การแจ้งเตือนสำหรับการประชุมและกำหนดเวลา
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 ระบบ
- ClickUp AIที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสร้างอีเมลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย สร้างงานนำเสนอและข้อเสนอขาย ฯลฯ
- การเข้าถึงระบบผ่านคลาวด์ช่วยให้คุณจัดการงานของคุณได้จากทุกที่
- นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มแข็ง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเวอร์ชันเว็บ
- คุณสมบัติที่กำหนดเองจำนวนมากอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
HubSpot CRM นำเสนอโซลูชันที่ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจทุกขนาดเวอร์ชันฟรีรองรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือ CRM พื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างความประทับใจด้วยความสามารถในการ อัตโนมัติการป้อนข้อมูล สร้างช่องทางการขาย และติดตามลูกค้าเป้าหมาย
หนึ่งในบริการที่มีผลกระทบมากที่สุดคือการตลาดผ่านอีเมล ตั้งแต่การส่งอีเมลและโทรศัพท์ครั้งแรกไปจนถึงการประชุม ทุกการติดต่อจะถูกบันทึกและนำเสนอในแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
HubSpot CRM มีบันทึกกิจกรรมการขายสำหรับรวบรวมโอกาสทางธุรกิจ, ตั๋ว, และแม้กระทั่งไฟล์แนบ—ทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับลูกค้า. นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจัดตารางเวลาในตัวเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- เครื่องมือสำหรับกระบวนการขายทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, ลูกค้าเป้าหมาย และระบบจัดการโอกาสทางการขาย
- ภาพรวมหนึ่งหน้าสำหรับแต่ละผู้ติดต่อที่รวบรวมโอกาสทางธุรกิจและตั๋ว
- ซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลอัตโนมัติและ CRM เพื่อจัดการวงจรการขายทั้งหมด
- การผสานรวมซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตั้งค่าหลายช่องทางขาย
- เครื่องมือการรายงานอาจใช้งานยากหลังจากการปรับแต่ง
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน (สำหรับลูกค้าใหม่ของ HubSpot เท่านั้น)
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
3. Freshsales
Freshsales ไม่เพียงแต่ให้บริการในรูปแบบที่เหมาะกับทุกคน แต่ยังสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ B2B CRM ของคุณได้ คุณสามารถปรับแต่งสกุลเงิน ภาษา และแม้กระทั่งโมดูลทางธุรกิจที่คุณใช้งานอยู่ได้ ระบบโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งมีความซับซ้อนสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการของธุรกิจให้บริการ?
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Freshsales คือ Freddy AI ผู้ช่วยด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อเสนอการคาดการณ์อัจฉริยะสำหรับกระบวนการขายของคุณ มันทำนายการปิดการขาย อัตโนมัติการตอบกลับตั๋ว และแม้กระทั่งช่วยจัดลำดับความสำคัญว่าผู้ติดต่อใดควรได้รับความสนใจมากที่สุด
ซอฟต์แวร์ B2B CRM ยังมีเทมเพลตอีเมลขายและแบบฟอร์มเว็บเพื่อเร่งกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ และเพิ่มเวลาให้กับกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สูง
- โทรศัพท์คลาวด์ในตัวสำหรับการโทรโดยตรงในแอปเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ผู้ช่วย AI สำหรับคำแนะนำอัจฉริยะและการพยากรณ์ยอดขาย
- การจัดการกระบวนการขายและการจัดการข้อตกลง
- ตัวเลือกการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- การรายงานและการวิเคราะห์สามารถทำได้ดีขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดในศูนย์กลางการขาย
ราคาของ Freshsales
- ฟรี
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
4. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าตลอดวงจรการขายของพวกเขาผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, หน้า landing page, และแบบฟอร์ม. นอกจากนี้ยังมอบพลังของ การเรียนรู้ของเครื่อง ให้กับความพยายามทางการตลาดของคุณ.
การส่งข้อความเชิงคาดการณ์ และ เนื้อหาเชิงคาดการณ์ ช่วยส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในช่วงเวลาที่ลูกค้ามีแนวโน้มจะตอบสนองมากที่สุด ?
ระบบอัตโนมัติทางการตลาดของแพลตฟอร์มช่วยปรับปรุงการจัดการลีดและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.อัตโนมัติกระบวนการขายเช่นการให้คะแนนลีดเพื่อคัดเลือกหรือคัดลอกลีดได้ทันที.
ActiveCampaign นำเสนอ อัตราการชนะ สำหรับแต่ละโอกาสทางธุรกิจ การทราบถึงโอกาสช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับระดับความพยายามในการดูแลลูกค้าและการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการขายที่มีศักยภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง
- เครื่องมือการขายและการตลาดอัตโนมัติ
- ข้อความส่วนบุคคลพร้อมการส่งแบบคาดการณ์และเนื้อหาแบบคาดการณ์
- รายงานและการวิเคราะห์ตามความต้องการเพื่อสแกนพฤติกรรมของลูกค้า
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- การนำทางในอินเทอร์เฟซตัวสร้างแคมเปญไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B
ราคาของ ActiveCampaign
- เพิ่มเติม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับแผนที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. Nutshell CRM
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B และแพลตฟอร์มติดตามที่มีความยืดหยุ่น Nutshell มอบ มุมมองที่หลากหลาย เช่น แผงควบคุม รายการ แผนที่ และแผนภูมิ สำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และประสิทธิภาพการขาย แบบฟอร์มที่สามารถฝังได้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นข้อมูลติดต่อทางธุรกิจได้ ?
ใช้ประโยชน์จากรายชื่อผู้ติดต่อ CRM ที่คุณรวบรวมไว้เพื่อสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย เทมเพลตสำเร็จรูปของ Nutshell สำหรับการส่งข้อความและจดหมายข่าวช่วยให้คุณสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อความที่ปรับให้เหมาะสม
ใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Nutshell เพื่ออำนวยความสะดวกในงานต่างๆ เช่น การกำหนดตารางการติดตามผล การตั้งค่าสถานะลูกค้าเป้าหมาย และการแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับดีลใหม่ๆ กำลังมองหาความสามารถในการขยายตัวใช่ไหม? ใช้ประโยชน์จาก ระบบท่อการทำงานที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด และการผสานปฏิทินกับ Google และ Microsoft 365 เพื่อจัดการตารางงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Nutshell CRM
- แม่แบบและกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้
- มุมมองหลายแบบ
- การจัดตารางการติดตามผลและการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
- การสื่อสารของทีมแบบรวมศูนย์
- การแจ้งเตือนทันทีสำหรับข้อเสนอใหม่
ข้อจำกัดของ Nutshell CRM
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจกับธุรกิจ
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Nutshell CRM
- พื้นฐาน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $42/เดือนต่อผู้ใช้
- พาวเวอร์ เอไอ: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $67/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเสริมแคมเปญ: เริ่มต้นที่ $5/เดือน สำหรับ 100 รายชื่อ
- ส่วนเสริม VisitorIQ: เริ่มต้นที่ $19/เดือน สำหรับการปลดล็อก 50 ครั้ง
- แพ็กเกจเสริมเพิ่มรายได้: 37 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Nutshell CRM
- G2: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
6. Monday.com
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย,และโครงการ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขาย B2B แบบอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนาดเล็ก, การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเดาอีกต่อไปด้วยฟีเจอร์ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาด ของ Monday.com
แพลตฟอร์มนี้วัดคุณภาพของลีดตามการกระทำเช่นการคลิกที่ลิงค์, การตอบกลับทางอีเมล, และการเข้าร่วมการสาธิตผลิตภัณฑ์. ด้วยวิธีนี้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามไปที่ลีดที่มีโอกาสสูงกว่าในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า.
Monday.com นำเสนอ เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 200 แบบ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณประสานงานกันได้ดีขึ้นจัดระเบียบงาน และบริหารโครงการได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า แอปมือถือของเรายังใช้งานได้บนทุกแพ็กเกจอีกด้วย!
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาด
- มีแม่แบบมากกว่า 200 แบบที่ช่วยให้การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
- การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
- เครื่องมือรายงานแบบครอบคลุมสำหรับแคมเปญการขายและการตลาด
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- การนำเข้าข้อมูลจำนวนมากอาจราบรื่นขึ้นในซอฟต์แวร์ CRM B2B
Monday.com ราคา
- ระบบ CRM พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบ CRM มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro CRM: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบ CRM สำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Pipedrive
Pipedrive โดดเด่นในฐานะ CRM ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงมืออาชีพด้าน B2B โดยเฉพาะ อินเทอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการกระบวนการขายช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะโอกาสแต่ละรายการได้ทันที หากดีลใดไม่มีความคืบหน้ามาสักพัก Pipedrive จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบ เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญแม้แต่รายเดียว
ฟีเจอร์การโทรที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถโทรและบันทึกการโทรได้โดยตรงภายในระบบ CRM นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามอีเมลและการโทร รวมถึงผสานการทำงานกับ Google Maps เพื่อค้นหาผู้ติดต่อที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย
ผู้ช่วยฝ่ายขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคัดกรองข้อมูลการขายจำนวนมากและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสและปิดการขาย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ภาพรวมของกระบวนการขายเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- ระบบโทรในตัวเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
- เอกสารอัจฉริยะเพื่อการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือครบวงจรสำหรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ความสามารถหลังการขายที่จำกัด
- ระบบอัตโนมัติสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
8. QuoteWerks
QuoteWerks ไม่ใช่ระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบ—แต่เป็น เครื่องมือสำหรับใบเสนอราคาและระบบอัตโนมัติด้านการขาย ที่มีความเฉพาะทาง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และระบบบัญชีที่มีอยู่เดิมได้
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้งานเสนอราคาขายที่มักจะซับซ้อนและใช้เวลามากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวเลือกในการปรับเพิ่มราคาและส่วนลดช่วยให้คุณควบคุมกลยุทธ์การตั้งราคาได้อย่างเต็มที่ ?️
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ ด้วย QuoteWerks คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับส่วนลดตามปริมาณและติดตามข้อมูลเฉพาะ เช่น สี น้ำหนัก หรือขนาด
การเลือกสินค้าสำหรับการเสนอราคาเป็นเรื่องง่าย ด้วยรายการที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ และการจัดกลุ่มสินค้าแบบภาพ คุณสามารถกำหนดค่าแพลตฟอร์มให้รีเฟรชต้นทุนและราคาตามการเสนอราคาปัจจุบันจากฐานข้อมูลของระบบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuoteWerks
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และระบบบัญชี
- การสร้างใบเสนอราคาอัตโนมัติ
- คุณสมบัติของสินค้าที่สามารถปรับแต่งได้
- การติดแท็กสำหรับสินค้าที่รวมกันและสินค้าทดแทน
- คุณสมบัติการปรับปรุงราคาสำหรับใบเสนอราคาที่ถือไว้นาน
ข้อจำกัดของ QuoteWerks
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งภายในองค์กร เวอร์ชันคลาวด์จึงมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัย
การกำหนดราคาของ QuoteWerks
- รุ่นมาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- รุ่นมืออาชีพ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- รุ่นองค์กร: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- 1-ผู้ใช้ Standard Edition License: $199 ชำระล่วงหน้า*
- ใบอนุญาต Professional Edition สำหรับผู้ใช้ 1 คน: ชำระล่วงหน้า $279
- ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ 1 คน รุ่นองค์กร: ชำระล่วงหน้า $419
*ค่าบำรุงรักษาที่ไม่ได้เปิดเผยยังคงต้องชำระรายปีสำหรับการซื้อแบบครั้งเดียว
QuoteWerks ระดับคะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
9. Salesflare CRM
Salesflare ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน CRM ที่สำคัญ เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อ และยกระดับด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การลากและวางในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ฟีเจอร์ค้นหาอีเมลที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ได้โดยตรง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการขยายรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ?
ด้วยฟีเจอร์ การเสริมข้อมูลผู้ติดต่อที่ใช้งานง่าย ของ Salesflare แพลตฟอร์มจะเติมเต็มช่องว่างในบันทึก CRM ของคุณทุกครั้งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายผ่านอีเมลหรือโปรไฟล์โซเชียล ได้รับอีเมลที่มีไฟล์แนบหรือไม่? Salesflare จะอัปโหลดไฟล์นั้นไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญจะไม่สูญหาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare CRM
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูงช่วยสนับสนุนการขายเชิงรุก
- ลากและวางไปป์ไลน์
- เทมเพลตอีเมลที่ใช้ร่วมกันสำหรับ Salesflare และ Gmail
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- การซิงค์อีเมล การประชุม และการโทร
ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ Salesflare
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเดต
- กระบวนการโหลดมักจะช้า
ราคาของ Salesflare CRM
- การเติบโต: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (ราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ห้าคนขึ้นไป)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Salesflare CRM
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. โซโฮ CRM
ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการเจรจาต่อรองไปจนถึงการคาดการณ์ยอดขายและการตลาดผ่านอีเมล Zoho CRM มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการ B2B ต่างๆ ของคุณ มัน รวมช่องทางการสื่อสารชั้นนำ เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และการโทรศัพท์เข้าไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย เข้าถึงข้อมูลลูกค้า และแม้กระทั่งติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ได้ในขณะที่กำลังเดินทาง
ในขอบเขตของการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อ Zoho CRM ช่วยให้ธุรกิจ ระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ กฎการให้คะแนนและจุดติดต่อที่หลากหลายของระบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นยอดขายได้เร็วขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- แพลตฟอร์มกลางสำหรับการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งพร้อมการติดตาม KPI
- เซีย, ผู้ช่วย AI สำหรับการสนทนา
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยการให้คะแนน การจัดลำดับความสำคัญ และการคาดการณ์ยอดขายเชิงคาดการณ์
- เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการตรวจสอบแบรนด์และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- บันทึกการโทรในแอปมือถือสามารถปรับปรุงได้
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
ราคาของ Zoho CRM
- ฉบับฟรี
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ข้อคิดสุดท้ายในการค้นหา CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ B2B
ในขณะที่แพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจ B2B ที่เราได้รีวิวนั้นมีความสามารถที่น่าประทับใจและมีจุดเด่นที่หลากหลาย แต่มีหนึ่งแพลตฟอร์มที่โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นที่น่าทึ่ง—ClickUp!
ในฐานะเครื่องมือที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ ClickUp มีบางสิ่งสำหรับทุกคน—ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน B2B หรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสัมผัสกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ?