10 แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

ทุกทีมขายต้องการชนะลูกค้าใหม่และปิดการขายได้มากขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้? ด้วยแผนการขายที่มั่นคง แน่นอน!
แผนการขายช่วยให้ทีมของคุณมีแนวทางในการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ พร้อมทั้งดำเนินการเพียงขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น แผนการขายมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่ามันมักจะเป็นคู่มือที่ครอบคลุม และนั่นต้องใช้เวลา
และเราเดาว่าคุณคงกำลังรีบอยู่ ⏲️
โชคดีที่การสร้างแผนไม่จำเป็นต้องซับซ้อน—ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นได้
นั่นคือเหตุผลที่เราแบ่งปันรายการเทมเพลตแผนการขายที่ดีที่สุดนี้ ไม่เพียงแต่เทมเพลตกลยุทธ์การขายเหล่านี้จะฟรีอย่างสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณเพื่อให้คุณสามารถเริ่มปิดการขายได้เร็วขึ้นอีกด้วย ⚡
แผนการขายคืออะไรและทำไมต้องสร้าง?
แผนการขายคือแผนที่นำทางของคุณในการทำยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ คิดถึงมันในลักษณะเดียวกับที่แผนธุรกิจชี้นำกลยุทธ์สำหรับบริษัทของคุณ หรือแผนการตลาดกำหนดวิธีการที่คุณจะค้นหา ติดต่อ และให้บริการลูกค้าในอุดมคติของคุณ
แผนการขายที่ดีจะกำหนดเป้าหมายการขาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการขายของคุณไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และความต้องการของคุณ รวมถึงกลยุทธ์และวิธีการขายที่คุณจะใช้เพื่อปิดการขาย ตลอดจนตัวชี้วัดที่คุณจะใช้ในการวัดความสำเร็จ
แผนการขายของคุณคือแผนที่เป็นรูปธรรมซึ่งระบุไว้ว่าใครรับผิดชอบอะไร, ทรัพยากรที่คุณต้องการ, และเป้าหมายโดยรวมที่คุณกำลังมุ่งไปให้ถึง. หากไม่มีแผนนี้, ทีมขายของคุณจะรู้สึกหลงทางและลำบากในการเชื่อมต่อกับฐานลูกค้าของคุณ.
ด้วยแผนการขายเชิงกลยุทธ์ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงานทั้งหมดจะทราบอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไรและขั้นตอนที่จำเป็นในการไปถึงเป้าหมายนั้น 📚
วิธีเลือกเทมเพลตแผนการขายที่ดีที่สุด
มีเทมเพลตแผนการขายมากมายหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ บางแบบออกแบบมาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทาง ในขณะที่บางแบบเป็นแบบทั่วไปและปรับแต่งได้ง่ายกว่า คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเทมเพลตแบบใดเหมาะสมกับคุณ?
เมื่อคุณกำลังคิดที่จะใช้แบบแผนการขาย ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายหรือไม่? ทุกคนในโครงสร้างทีมและกระบวนการวางแผนการขายจะสามารถเข้าใจได้อย่างครบถ้วนหรือไม่?
- การปรับแต่ง: ฉันสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับเป้าหมายการขายของฉันได้หรือไม่?
- การร่วมมือด้านการขาย: ทีมขายของฉันสามารถทำงานบนเทมเพลตนี้ร่วมกันได้หรือไม่?
- การผสานรวม: เมื่อฉันสร้างแผนการขาย ฉันสามารถผสานรวมเทมเพลตนี้กับแง่มุมอื่น ๆ ของกระบวนการขายหรือระบบการทำงานของฉันได้หรือไม่ เช่น การจัดการงาน?
- ปัญญาประดิษฐ์: ฉันสามารถใช้เครื่องมือเขียน AIหรือเครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มนี้ได้หรือไม่? มีคุณสมบัติการขายอัตโนมัติที่ช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นหรือไม่?
- แพลตฟอร์ม: เทมเพลตนี้สำหรับแอปขายบนแพลตฟอร์มใด? ฉันมีแอปนี้อยู่แล้วหรือควรลงทุนซื้อ? ราคาเป็นอย่างไรบ้าง?
การถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เลือกเทมเพลตที่เหมาะสมได้
10 แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
ตอนนี้ที่คุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาแล้ว มาสำรวจว่ามีอะไรให้เลือกบ้าง ลองดูที่คอลเลกชันที่เราคัดสรรมาอย่างดีของเทมเพลตแผนการขายที่ดีที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Word และเครื่องมือเสริมการขายอย่างClickUp
1. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
ทีมขายที่ชาญฉลาดใช้แผนการขายเพื่อกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จ ทีมขายที่ดีที่สุดใช้แม่แบบแผนการขายโดย ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและมั่นใจว่าพวกเขาไม่พลาดสิ่งใด
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาพร้อมโครงสร้างทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนการขายที่ครอบคลุมซึ่งสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา) วางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธี และจัดระเบียบแนวคิดการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เทมเพลตการจัดรูปแบบรายการถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่บทสรุปผู้บริหารไปจนถึงกลยุทธ์และวิธีการเฉพาะเจาะจง ด้านล่างนี้ คุณสามารถจัดเรียงงานและงานย่อย และดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ดูชื่องาน กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ สถานะการอนุมัติ และแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพ
ใช้เทมเพลตนี้หากคุณต้องการรวบรวมงานขายและโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพิ่มงานขายและกลยุทธ์ของคุณ จากนั้นติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าและติดตามความรับผิดชอบของทุกคนได้ ✅
2. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp
ในขณะที่ทีมขายและทีมการตลาดมักทำงานอย่างอิสระต่อกัน บางครั้งการร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันก็เป็นประโยชน์ด้วยเทมเพลตแผนการขายและการตลาดจาก ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบและดำเนินการขายและการดำเนินงานของคุณได้จากที่เดียว
เทมเพลตการทำงานร่วมกันของเราช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านการขายและการตลาดได้อย่างง่ายดายมองเห็นภาพงานที่ต้องทำ ทำงานร่วมกันในแคมเปญการขายและการตลาด และติดตามผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ดูสถานะของโครงการขายและการตลาด ปรับแผนงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ทั้งหมดได้จากมุมมองเดียว
เทมเพลตแผนการขายและการตลาดนี้ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ตัวอย่างในเทมเพลตประกอบด้วยเป้าหมายรายได้ การวิเคราะห์คู่แข่ง และรายการดำเนินการ แต่คุณสามารถปรับแต่งสิ่งเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
ดูงานภายใต้หมวดหมู่เหล่านี้เพื่อดูว่ามีอุปสรรคใด ๆ เมื่อถึงกำหนดเวลาของงานหรือไม่ และใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนั้น
เพิ่มเทมเพลตนี้ลงในคอลเลกชันของคุณหากคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในการเตรียมทรัพยากรสำหรับการโทรขายหรือโปรแกรมการเข้าถึงลูกค้า 📞
3. แม่แบบคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUp
ก่อนที่คุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การขายได้ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนว่าเป้าหมายโดยรวมของคุณคืออะไร.เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายโดย ClickUpคือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องใช้เพื่อกำหนดแนวทางของคุณ.
เทมเพลตกระบวนการขายนี้อธิบายถึงประโยชน์ของการมีแนวทางที่ชัดเจน และมอบพื้นที่กลางให้คุณสร้าง ตรวจสอบ และเก็บรักษาแนวทางของคุณเอง ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงคู่มือกลยุทธ์การขายของคุณได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าจะทำอะไรเมื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายและปิดการขาย
เอกสารตัวอย่างแบบแผนเป้าหมายการขายและกลยุทธ์ของเราได้ถูกจัดเตรียมไว้ในรูปแบบเอกสาร. บางส่วนและหัวข้อสามารถให้คุณแบ่งเอกสารของคุณออกเป็นหลายส่วนได้ ทำให้เอกสารของคุณง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ.
ใช้คำแนะนำเพื่อกรอกรายละเอียดคู่มือกลยุทธ์ของคุณเอง เช่น กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การขาย และวิธีที่คุณจะติดตามความก้าวหน้า
ใช้เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายนี้เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับทีมของคุณ ทำให้เป็นจุดหมายเดียวสำหรับทุกสิ่งที่ตัวแทนขายของคุณจำเป็นต้องรู้เพื่อดำเนินการแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 📝
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กลยุทธ์การขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมขายที่ยอดเยี่ยม แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องมีวิธีการบันทึกและติดตามงานหรือโครงการเฉพาะเจาะจง นั่นคือจุดที่Sales Pipeline Template โดย ClickUpมีประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะต้องการภาพรวมในการคาดการณ์ยอดขายหรือเป้าหมายการขายเฉพาะของคุณ
เทมเพลตกระบวนการขายนี้ช่วยให้คุณมีที่เดียวในการจัดเก็บงานที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดในแต่ละวัน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำงานไปสู่เป้าหมายการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย ติดตามลูกค้าเป้าหมาย วางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นของกระบวนการขาย และจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
คุณสามารถดูชื่อของงาน, ผู้ที่ได้รับมอบหมาย, สถานะ, วันที่ครบกำหนด, ระดับความซับซ้อน, วันที่เริ่มต้น, และแผนกของงานนั้นได้ หรือปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณเอง
5. แม่แบบ KPI การขาย ClickUp
ด้วยเทมเพลต KPI ด้านการขายของ ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดการเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการขายของคุณได้ คุณและทีมสามารถเห็นได้ทันทีว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่ และเมื่อไหร่ที่จะต้องทำให้เสร็จ พร้อมระดับผลกระทบของงานนั้น ๆ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุงานที่มีความสำคัญสูงเพื่อมุ่งเน้นและตอบสนองอย่างรวดเร็วหากดูเหมือนว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้น
เทมเพลต KPI การขายนี้ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างงานที่มีสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละ KPI
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองได้ 15 รายการ เช่น ความพยายามในการขายเพิ่ม มูลค่าใบเสนอราคา ต้นทุนสินค้า จำนวนใบเสนอราคาต่อหน่วย รายได้จากการขายซ้ำ เพื่อบันทึกข้อมูล KPI ที่สำคัญและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองที่กำหนดเอง: เปิดมุมมอง 4 แบบที่แตกต่างกันใน ClickUp ที่ตั้งค่าไว้ต่างกัน เช่น รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน กระดานรายได้ต่อเดือน และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายและเป็นระเบียบ
- การจัดการโครงการ: ปรับปรุงการติดตาม KPI ด้วยการติดแท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล, และอื่น ๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นงานที่เสร็จสิ้นแล้วหรือกำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและบรรลุเป้าหมาย KPI การขายของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม 📈
6. แม่แบบกลยุทธ์การขาย B2B ของ ClickUp
แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมากในวิธีการตลาดที่เราใช้กับลูกค้าธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) หรือธุรกิจต่อผู้บริโภค (B2C) ในปัจจุบัน แต่การมีเทมเพลตเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะทางก็ยังคงเป็นประโยชน์อยู่ หากคุณกำลังขับเคลื่อนยอดขายในพื้นที่ B2B คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตกลยุทธ์การขาย B2B โดย ClickUp
เช่นเดียวกับเทมเพลตแผนการขายฉบับแรกของเรา แบบนี้ให้คุณมีพื้นที่ในการสื่อสารวัตถุประสงค์การขายและเป้าหมายรายได้ของคุณ แต่ยังมีพื้นที่สำหรับแนะนำส่วนอื่น ๆ เช่น การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับลูกค้า บุคลิกภาพของผู้ซื้อ และปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ
เทมเพลตสไตล์เอกสารนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้ตรงกับสไตล์แบรนด์และแนวทางการขายของคุณ เพียงกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนและใช้คำแนะนำที่ให้มาเพื่อสร้างเอกสารกลยุทธ์การขาย B2B ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เพิ่มเทมเพลตนี้ลงในคอลเลกชันของคุณหากคุณทำงานด้านการขาย B2B และต้องการจัดการกระบวนการของคุณอย่างเป็นระบบมากขึ้น ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การขายที่แข็งแกร่ง จากนั้นแบ่งปันกับทีมขายของคุณเพื่อให้ทุกคนทราบวิธีการดำเนินการตามเป้าหมายการขายและเป้าหมายของบริษัท 🎯
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การติดตามรายชื่อผู้ติดต่อและการโทร ไปจนถึงการจัดการโอกาสทางการขาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเองสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการโทรและการโต้ตอบกับลูกค้าทุกครั้งได้รับการบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังมีระบบ CRM สำหรับการขายที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมาย แสดงโอกาสทางการขายในกระบวนการขาย และจัดระเบียบข้อมูลติดต่อทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นแบบแผนการโทรศัพท์ขายสำหรับพนักงานขาย (Sales Phone Calls SOP Template) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถช่วยให้ทีมของตนสามารถทำให้ทุกสายโทรศัพท์มีคุณค่าและปิดการขายได้มากขึ้น แบบแผนการโทรศัพท์ขายของ ClickUp เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับทีมขาย ช่วยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การโทรศัพท์ประจำวันไปจนถึงการคาดการณ์ยอดขายระยะยาว
8. แม่แบบแผนการขายคำโดย Business News Daily
เราเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการใช้ClickUpเป็นที่เก็บทุกอย่างเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ แต่หากคุณถูกจำกัดให้ใช้ Microsoft Word หรือ Google Docs เท่านั้น เทมเพลตนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
แผนธุรกิจการขายนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆสำหรับสรุปผู้บริหาร, พันธกิจ, ลูกค้าเป้าหมาย, เป้าหมายการขาย, ตัวชี้วัด, และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ละส่วนมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณในการทำแผนการขายใหม่ของคุณให้สมบูรณ์
ใช้เทมเพลตนี้หากคุณจำเป็นต้องใช้ Microsoft Word และต้องการคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนการขายหรือกลยุทธ์การขายของคุณเอง 📄
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
9. แม่แบบแผนการขายคำโดย TemplateLab
หากคุณต้องการเทมเพลตแผนการขายฟรีหรือต้องการเลือกจากตัวเลือกที่หลากหลาย คอลเลกชันเทมเพลต Word โดย TemplateLab นี้คือสถานที่ที่ดีในการทำเช่นนั้น
มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกใช้ รวมถึงแผนการขาย, แผนการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, แผนการดำเนินการขาย,และแบบรายงานการขาย. ทุกแบบสามารถใช้งานได้กับ Microsoft Word และคุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ให้เหมาะกับแบรนด์หรือเป้าหมายการขายของคุณได้.
ใช้ทรัพยากรนี้หากคุณต้องการดูเทมเพลตหลากหลายรูปแบบในหน้าเดียว หรือหากคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณกำลังมองหาอะไรจนกว่าจะได้เห็น คุณสามารถตั้งเป้าหมายการขายและขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 📃
กลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องผสานรวมกับทีมอื่น ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายการขายของคุณชัดเจนและอาจสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมด้วย เลือกเป้าหมายการขายที่เฉพาะเจาะจง กำหนดเป้าหมายรายได้ และอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตการวางแผนการขายและกระบวนการขายใน Word เหล่านี้
10. แม่แบบแผนการขายที่ประสบความสำเร็จโดย Spreadsheet.com
เทมเพลตแผนการขาย Excel โดย Spreadsheet.com เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการพัฒนากลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพและจัดการกิจกรรมการขายของพวกเขา
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบกรอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการวางแผนการขาย ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ประเภทของกลยุทธ์การขาย
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีกลยุทธ์ 'ที่ดีที่สุด' เพียงหนึ่งเดียวที่จะใช้ได้ผลกับทุกธุรกิจหรือทุกทีมขาย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ลักษณะของสินค้าหรือบริการของคุณ ข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ต่อไปนี้คือภาพรวมของกลยุทธ์การขายประเภททั่วไปที่คุณอาจพิจารณาใช้ในแผนการขายของคุณ:
การขายเชิงโซลูชัน: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังประสบอยู่ และนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณในฐานะโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจุดเจ็บปวดของลูกค้า และความสามารถในการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
การขายแบบเน้นคุณค่า: การขายแบบเน้นคุณค่าเป็นกลยุทธ์ที่มักใช้ในธุรกิจ B2B โดยมุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าโดยรวมที่สินค้าหรือบริการสามารถนำมาสู่ธุรกิจของลูกค้าได้ การขายแบบนี้เกี่ยวข้องกับการสาธิตให้เห็นว่าคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สำคัญ การประหยัด หรือเพิ่มผลผลิตให้กับลูกค้าได้อย่างไร
การขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์: ด้วยความแพร่หลายของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในภูมิทัศน์ธุรกิจปัจจุบัน การขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงมีประสิทธิภาพสูง การขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น LinkedIn, Twitter หรือ Facebook เพื่อค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ โดยการให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตอบคำถาม และมีส่วนร่วมในการสนทนา พนักงานขายสามารถสร้างความสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการขายได้
การขายแบบอินบาวน์: การขายแบบอินบาวน์ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก เป็นวิธีการขายที่มุ่งเน้นการปรับประสบการณ์การขายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากจุดที่ผู้ซื้ออยู่ในเส้นทางการตัดสินใจซื้อ กลยุทธ์นี้ช่วยให้ความพยายามในการขายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ และนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคล
การขายเชิงปรึกษา: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ โดยเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้า จากนั้นจึงแนะนำแนวทางแก้ไข การขายเชิงปรึกษาเน้นการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการนำเสนอขาย
การขายแบบมุ่งเน้นบัญชี: การขายแบบมุ่งเน้นบัญชีเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ถือว่าแต่ละบัญชีเป็นตลาดเฉพาะของตนเอง โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การซื้อที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและความท้าทายเฉพาะของบัญชีที่มีมูลค่าสูง
แต่ละกลยุทธ์การขายเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับกระบวนการขายของคุณได้ อย่างไรก็ตาม กุญแจสู่ความสำเร็จคือการเข้าใจและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบธุรกิจและฐานลูกค้าของคุณ จากนั้น นำกลยุทธ์นั้นไปผนวกเข้ากับแผนการขายของคุณและสนับสนุนด้วยแม่แบบแผนการขายที่เหมาะสม
เคล็ดลับและกลยุทธ์การวางแผนการขาย
การวางแผนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ. นี่คือคำแนะนำและกลยุทธ์ที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนการขายของคุณ:
1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร วัตถุประสงค์ของคุณคือแสงนำทางที่ชี้นำทิศทางในการวางแผนการขายของคุณ วัตถุประสงค์เหล่านี้ควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
2. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เข้าใจถึงความต้องการ ความปรารถนา และปัญหาที่พวกเขาเผชิญ ยิ่งคุณรู้จักลูกค้าเป้าหมายของคุณมากเท่าไร คุณก็จะสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
3.กำหนดเป้าหมาย SMART: แผนการขายของคุณควรตั้งอยู่บนเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) ด้วยวิธีนี้ เป้าหมายของคุณจะชัดเจน สมจริง และสามารถติดตามได้
4. ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อให้แผนการขายของคุณมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
5. ผสานเครื่องมือการขาย: การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของคุณได้อย่างสิ้นเชิงสร้างชุดเทคโนโลยีการขายของคุณด้วยซอฟต์แวร์ CRM การวิเคราะห์ข้อมูล และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการขายเช่นClickUp เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมขายของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
6. ทบทวนและปรับแผนของคุณอย่างสม่ำเสมอ: แผนการขายของคุณควรเป็นเอกสารที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ ควรทบทวนและปรับแผนของคุณอย่างสม่ำเสมอโดยอิงจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้กลยุทธ์การขายของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
7. ฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทีมขาย: ความสำเร็จของแผนงานใด ๆ ขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติจริง มอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมและทรัพยากรที่จำเป็นให้กับทีมขาย เพื่อให้สามารถดำเนินแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาเสนอแนวคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
8. การรักษาลูกค้า: อย่ามุ่งเน้นเพียงแค่การหาลูกค้าใหม่เท่านั้น ควรนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในแผนการขายเพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ด้วย เพราะการรักษาฐานลูกค้าที่ภักดีมักมีต้นทุนต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ
9. ปรับปรุงการนำเสนอขายของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอคุณค่าของคุณมีความแข็งแกร่งและน่าสนใจ การนำเสนอขายของคุณควรเน้นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของคุณ
10. วัดผลการดำเนินงาน: ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดประสิทธิผลของแผนการขายของคุณ สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
โดยการนำเคล็ดลับและกลยุทธ์การวางแผนการขายเหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการของคุณ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการขายและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้เสมอ อย่าลืมเปิดใจรับการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงตลอดเส้นทาง!
บรรลุเป้าหมายการขายด้วยเทมเพลตกลยุทธ์การขายฟรี
แผนการขายเชิงกลยุทธ์ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น มอบแนวทางและการสนับสนุนที่จำเป็นให้กับทีมของคุณด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตแผนการขายที่ออกแบบมาอย่างดีและใช้ได้ฟรี
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรี เราไม่ได้มีแค่เทมเพลตกระบวนการขายที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น: ช่วงของฟีเจอร์และเครื่องมือ AI สำหรับการขายของเราทำให้คุณสามารถปรับแต่งและดำเนินการทั้งกระบวนการขายและระบบ CRM ของคุณได้อย่างง่ายดายจากที่เดียว ✨