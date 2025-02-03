10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันด้านการขายที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายในปี 2025

กระบวนการขายและการดำเนินงานในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การโทรหาลูกค้าแบบไม่รู้จักหรือพนักงานขายที่ติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขายเท่านั้น แต่ยังต้องมีการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ การรักษาภาพรวมของกระบวนการขายให้ชัดเจน การติดตามผลอย่างทันท่วงที และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมต่างๆ
เพื่อให้กระบวนการนี้มีความราบรื่น จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่น กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และส่วนผสมวิเศษที่เรียกว่าซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการขาย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการร่วมมือทางการขายแบบครบวงจร คุณสามารถเปลี่ยนทีมของคุณจากกลุ่มนักเล่นเดี่ยวที่มีความสามารถให้กลายเป็นสมองรวมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการปิดการขายได้ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
แต่เครื่องมือการขายวิเศษใดที่พร้อมจะทำทุกอย่างให้กับแบรนด์ของคุณ? เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์เครื่องมือการร่วมมือทางการขายที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกไว้ให้คุณแล้ว นอกจากนี้ เรายังมีคำแนะนำพิเศษที่อาจกลายเป็นเครื่องมือการอัตโนมัติทางการขายที่คุณไว้วางใจได้
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการขาย?
ก่อนที่จะเข้าสู่รายชื่อแอปการขายที่ดีที่สุด มาดูปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการขายกันก่อน เครื่องมือที่ดีที่สุดควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: หากทีมของคุณสื่อสารกันแบบแยกส่วนและเก็บข้อมูลไว้ในหลายแพลตฟอร์ม ย่อมทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้แน่นอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณพิจารณา มีฟีเจอร์การสื่อสารแบบร่วมมือกันซึ่งจะช่วยให้ทีมขายและการตลาด รวมถึงส่วนอื่นๆ ขององค์กร สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันไฟล์ จัดประชุมผ่านวิดีโอ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ส่วนสำคัญของงานขายคือการทำให้สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการส่งอีเมล การแจ้งเตือน บันทึกการประชุม และอื่นๆ ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและบรรลุเป้าหมายการขายได้อย่างสม่ำเสมอ
- ปรับปรุงการร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกควรทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องง่าย. เครื่องมือการร่วมมือที่เหมาะสมมักมีคุณสมบัติเช่นเอกสารที่แชร์ได้, การแชร์ไฟล์, ความสามารถในการแก้ไขเอกสารร่วมกัน, และกระดานไวท์บอร์ด. คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถคิดค้น, วางแผนกลยุทธ์, และทำงานเกี่ยวกับเอกสารเสนอร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- การมองเห็นข้อมูลและการรายงาน: ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของยอดขาย มองหาแพลตฟอร์มที่มีแดชบอร์ดการขายที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ รวมถึงเครื่องมือการรายงานที่ช่วยให้งานของแผนกขายทั้งหมดง่ายขึ้น สิ่งนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การผสานรวม: เครื่องมือการร่วมมือทางการขายของคุณต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบ CRM ที่มีอยู่หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะทำให้ข้อมูลถูกแชร์อย่างราบรื่นและแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านการขายที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมขายที่ดีที่สุด โดยมีฟีเจอร์หลากหลายที่มากกว่าการทำงานร่วมกันของทีมขายหรือการจัดการกระบวนการขายแบบพื้นฐาน
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามยอดขาย จัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้มุ่งหวังโดยใช้ซอฟต์แวร์ CRM และสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมรายงานเพื่อวัด KPI ของยอดขายแพลตฟอร์มนี้กลายเป็นศูนย์กลางครบวงจรสำหรับการจัดการผู้มุ่งหวัง การเก็บข้อมูล CRM การสร้างและแบ่งปันเอกสารการขาย การมอบหมายงาน และการขายแบบร่วมมือกัน
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าและจัดการกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทมเพลตแผนการขายของมัน เทมเพลตแผนการขาย ClickUpที่พร้อมใช้งานนั้นยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นและช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมาย SMART ที่มีความหมายสำหรับแผนกขายของคุณ
- พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้เร็วขึ้น
- จัดระเบียบข้อมูลไว้ในที่เดียวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนและระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Salesเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้นและเพิ่มอัตราความสำเร็จ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและให้ทีมของคุณมีเวลาว่างเพื่อมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติของ ClickUp
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารชัดเจนและทุกคนได้รับข้อมูลด้วยการส่งข้อความโดยตรงและการกล่าวถึง @ในมุมมองแชทของ ClickUp
- จัดการและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการขายของคุณ และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนด้วยClickUp Goals
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองและแดชบอร์ดหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้รายงานทันทีและตัวชี้วัดที่ปรับแต่งตามความต้องการ ช่วยให้คุณสามารถติดตามและระบุตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายของคุณ
- ร่วมมือและระดมความคิดกับตัวแทนขายของคุณโดยใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมขายที่ช่วยให้คุณมีกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อเพิ่มบันทึก วางแผนอย่างละเอียด และเพิ่มลงในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ
- ใช้พลังของClickUp Brain ผู้ช่วย AI เพื่อช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการขายให้เป็นระบบ, เขียนอีเมลขาย, สรุปข้อความ, และเร่งความคืบหน้าของกิจกรรมการขายของคุณ
- ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยClickUp Collaboration Detection ที่ช่วยให้คุณทราบว่าเอกสารใดกำลังถูกแก้ไขและรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ทันทีบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่ามีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. เสียงกรุ๊งกริ๊ง
Rattle เป็นแพลตฟอร์ม RevOps ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและสอดคล้องกันตลอดวงจรการขาย เครื่องมือการทำงานร่วมกันด้านการขายนี้ผสานข้อมูล Salesforce เข้ากับ Slack โดยตรง ทำให้การดำเนินงานด้านรายได้ทั้งหมดของคุณรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของของเล่นเขย่า
- แบ่งปันเอกสารการขายที่มีความละเอียดอ่อนและข้อเสนอกับลูกค้าอย่างปลอดภัย และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ Deal Rooms
- มาตรฐานกระบวนการขายของคุณด้วยเพลย์บุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งได้ซึ่งแนะนำตัวแทนขายผ่านแต่ละขั้นตอนของดีล
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณด้วยเครื่องมือคาดการณ์ที่ใช้งานง่ายและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- เสริมสร้างศักยภาพของตัวแทนด้วยเครื่องมือการโค้ชและการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของเสียงกระทบ
- ราคาของ Rattle อาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือทีมร่วมมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบเขย่า
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของของเล่นเขย่าเสียง
- G2: 4. 8/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: NA
3. DealHub
DealHub เป็นโซลูชันอัตโนมัติชั้นนำตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงรายได้ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการเรียกเก็บเงินและการสมัครสมาชิก ช่วยให้คุณสามารถรวมกิจกรรมการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และข้อเสนอทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ DealHub
- จัดการเอกสารการทำธุรกรรมทั้งหมด การสื่อสาร และงานต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของดีล
- ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกผ่านการสนทนาแบบมีหัวข้อและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยการจับข้อมูลอัตโนมัติจากอีเมลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
- เชื่อมต่อ DealHub อย่างราบรื่นกับระบบ CRM ที่คุณมีอยู่และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การขายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ DealHub
- โครงสร้างราคาของ DealHub อาจมีความซับซ้อนสำหรับบางธุรกิจ เนื่องจากฟีเจอร์และบริการเสริมจะถูกคิดราคาแยกต่างหาก
ราคาของ DealHub
- DealRoom: ติดต่อฝ่ายขาย
- DealHub CPQ: ติดต่อฝ่ายขาย
- DealHub การเรียกเก็บเงิน: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว DealHub
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
4. RingCentral
RingCentral เป็นโซลูชันการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนำเสนอชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขายระยะไกลและแบบผสมผสาน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น บันทึกการโทรแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกในการแปลงการสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้คุณรวมความพยายามในการสื่อสารและเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกด้านการขายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- รวมการโทร, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความทีม และการส่งแฟกซ์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
- ผสานรวม RingCentral กับระบบ CRM ที่มีอยู่และเครื่องมือการขายอื่น ๆ ของคุณเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- รักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและร่วมมือกับทีมและลูกค้าจากทั่วโลกโดยใช้ความสามารถในการโทรระหว่างประเทศและการประชุมทางวิดีโอ
ข้อจำกัดของ RingCentral
- แผนราคาของ RingCentral มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและจำนวนผู้ใช้ที่ต้องการ
- ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวถึงเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับฟังก์ชันขั้นสูงบางประการของแพลตฟอร์ม
ราคาของ RingCentral
- หลัก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RingCentral
- G2: 4. 5/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1100+ รีวิว)
5. Pipedrive
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์มCRMและการจัดการการขายที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการขายของคุณ จัดการลูกค้าเป้าหมาย และทำให้กระบวนการขายทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีของคุณกับ CRM ของ Pipedrive ได้ ทำให้คุณสามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเครื่องมือต่าง ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการขายของคุณด้วยขั้นตอนที่ปรับแต่งได้และฟังก์ชันลากและวาง
- ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด รวมถึงการโทร อีเมล และการประชุม ในที่เดียว
- ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการสนทนาแบบมีหัวข้อและบันทึกข้อตกลง
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลและการนัดหมายประชุม เพื่อเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณในการมุ่งเน้นการปิดการขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- แม้ว่า Pipedrive จะมีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างจะมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ฟังก์ชันการทำงานของ Pipedrive อาจเหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นการขายมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการเครื่องมือที่เน้นการขายสำหรับทีมของตน
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2900+ รีวิว)
6. สรุปใหม่. io
สรุปแล้ว. io นำเสนอวิธีการใหม่ในการทำงานร่วมกันด้านการขาย โดยเน้นการจับประเด็นสำคัญและการแบ่งปันข้อมูลจากการโทรและการประชุมขาย ด้วยคู่มือที่พร้อมใช้งาน เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และพื้นที่ทำงานร่วมกัน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดและค้นหาเอกสารและทรัพยากรการขายที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redcapped. io
- จับข้อมูลเชิงลึกทางการขายที่มีค่าจากการโทรและแบ่งปันกับทีมที่กว้างขึ้นเพื่อสร้างความรู้ร่วมกัน
- มอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับสมาชิกในทีมหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ทบทวนช่วงเวลาสำคัญจากการโทรขายด้วยวิดีโอไฮไลท์ที่เข้าถึงได้ง่ายและบทถอดความที่สามารถค้นหาได้
- วิเคราะห์การบันทึกการโทรและบทถอดความเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและให้การโค้ชที่ตรงจุดแก่ตัวแทน
- เพิ่มความเป็นทีมโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มอบหมายการติดตามผลและรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนหลังจากการโทรขายแต่ละครั้ง
ข้อจำกัดของ Redcapped. io
- สรุปแล้ว การกำหนดราคาของ io อาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายขนาดใหญ่
- ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวถึงข้อจำกัดในแง่ของการผสานการทำงานขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการขายอื่น ๆ
ราคาของ Redcapped. io
- ฟรี
- มืออาชีพ: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
Redcapped. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
7. Salesforce
Salesforce เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการ CRM ที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันด้านการขายที่ยอดเยี่ยม ด้วยฐานนี้ Salesforce ยังนำเสนอฟีเจอร์เสริมหลายอย่างเพื่อทำให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการขายและการตลาดแบบครบวงจร ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Chatter สำหรับการส่งข้อความในทีม การจัดการงาน และการอัปเดตดีลแบบเรียลไทม์
- เพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและจัดการดีลต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย
- ปรับแต่ง Salesforce ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้หลากหลาย, เวิร์กโฟลว์, และแดชบอร์ด
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายด้วยเครื่องมือรายงานและการแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Salesforce
- สำหรับบางคน Salesforce เป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- โครงสร้างราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยมักคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้และคุณสมบัติที่ต้องการ
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (19,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,300+ รีวิว)
8. SalesRabbit
SalesRabbit เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการขายภาคสนามที่มีความคล่องตัว ซึ่งช่วยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมดของคุณให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว มันมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทีมขายปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปิดการขายได้สำเร็จ
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือการขายนี้คือสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่รองรับมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ SalesRabbit
- รวมช่องทางการสื่อสารการขายทั้งหมด—อีเมล, โทรศัพท์, ข้อความ, และการโต้ตอบทางสื่อสังคม—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตามและวิเคราะห์การสื่อสารของทีมเพื่อระบุโอกาสในการให้คำแนะนำและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยรวม
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชทในกลุ่ม การแชร์ไฟล์ และการจัดการงาน
- ออกแบบและจัดการกระบวนการขายแบบกำหนดเองด้วยฟังก์ชันลากและวางและเครื่องมือแสดงภาพในขั้นตอนการทำงาน
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์ติดตามกิจกรรม
ข้อจำกัดของ SalesRabbit
- ในขณะที่ SalesRabbit มีแผนให้บริการฟรี แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างอาจถูกจำกัดหรือไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- มีรีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่า การเชื่อมต่อกับระบบ CRM บางระบบและเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติอาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า
ราคาของ SalesRabbit
- SalesRabbit Lite: $0
- ทีม SalesRabbit: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- SalesRabbit Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- SalesRabbit Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SalesRabbit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
9. LiquidPlanner
LiquidPlanner เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและการจัดการกระบวนการขายที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของทีมของคุณ มันช่วยให้คุณจัดการโครงการขายของคุณโดยใช้การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ การคาดการณ์ที่แม่นยำ และการปรับสมดุลภาระงานที่เป็นจริง เพื่อช่วยให้ทีมทั้งหมดของคุณจัดการกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการจัดตารางงานแบบภาพ ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อความร่วมมือในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- สร้างภาพแผนงานการขายของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เป็นไปอย่างชัดเจน
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการจัดการงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสนทนาแบบมีหัวข้อและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน
- มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีมและระบุจุดที่อาจเกิดคอขวดในกระบวนการขายของคุณเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
- เพิ่มการมองเห็นในความก้าวหน้าของยอดขายและปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์ยอดขายของคุณ
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- โครงสร้างราคาของ LiquidPlanner อาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยในการเชี่ยวชาญฟีเจอร์การกำหนดเวลาขั้นสูง
ราคา LiquidPlanner
- จำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว LiquidPlanner
- G2: 4. 2/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (650+ รีวิว)
10. ฮับสปอต เซลส์
Hubspot เป็นเครื่องมือการขายและการตลาดแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม ระบบ CRM ฟรีของมันทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขาย แพลตฟอร์มการขายของ Hubspot มาพร้อมกับคุณสมบัติรอบด้านเพื่อเพิ่มให้กับระบบ CRM และกระบวนการขาย
มันช่วยให้ทีมได้รับเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันด้านการขาย, ฟังก์ชันการจัดการข้อตกลง, รายงานและคุณสมบัติการวิเคราะห์, เครื่องมือการจัดการการชำระเงินและการเสนอราคา, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามอีเมล และการป้อนข้อมูล ช่วยให้ทีมงานของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การปิดการขาย
- กำจัดปัญหาการนัดหมายไปมาอย่างไม่สิ้นสุดกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายด้วยผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่ใช้งานง่าย
- จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทั้งหมด การสื่อสาร และงานต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการทำงานร่วมกัน
- มาตรฐานกระบวนการขายของคุณด้วยเพลย์บุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งได้ และมอบเครื่องมือการโค้ชที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวแทนขาย
- ผสานข้อมูลการขายของคุณกับเครื่องมือมากกว่า 1,400 รายการที่มีอยู่ใน HubSpot App Marketplace
ข้อจำกัดของ Hubspot
- HubSpot Sales มีบริการฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด ฟีเจอร์ขั้นสูงต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวว่า HubSpot Sales อาจเหมาะสำหรับธุรกิจที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ HubSpot อยู่แล้ว
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรของ Hubspot Academy เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Hubspot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (11,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดขายด้วย ClickUp
ด้วยเหตุนี้ เราได้มาถึงจุดสิ้นสุดของคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการขายที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 แล้ว อย่าลืมว่า ทุกทีมขายมีจังหวะของตัวเอง
เครื่องมือที่เหมาะสมควรผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีม และขับเคลื่อนยอดขายให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
หากคุณถามเราว่าซอฟต์แวร์การร่วมมือด้านการขายตัวไหนที่โดดเด่นที่สุดในรายการนี้ เราขอแนะนำ ClickUp นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถทำหน้าที่เป็นCRM สำหรับการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์การจัดการงาน ซอฟต์แวร์ติดตามข้อเสนอการขาย ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ และโซลูชันการจัดการการขายและการดำเนินงานที่ครบถ้วน
คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงทั้งองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อสัมผัสการเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายทั้งหมดของคุณอย่างสิ้นเชิง!