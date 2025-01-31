10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายประจำปี 2023

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องได้ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างมาก เทคโนโลยี AI ที่เคยรู้สึกเหมือนเป็นแหล่งความช่วยเหลือที่ไม่น่าเชื่อถือ ตอนนี้กลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทนขายในการทำงานอัตโนมัติ รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ในปัจจุบันมีผู้ช่วยขาย AI ให้เลือกมากมาย แต่ตัวไหนที่คุ้มค่ากับการลงทุน? เราได้ทำการวิจัยเพื่อนำเสนอคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือขาย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2023
มาเริ่มกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการขาย?
เครื่องมือการขายที่ใช้ AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด บางเครื่องมือถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะที่บางเครื่องมือเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพใหม่ บางเครื่องมือเน้นการจัดการและประสิทธิภาพของกระบวนการขาย ในขณะที่บางเครื่องมือใช้ ChatGPT เพื่อทำให้การสร้างอีเมลขายง่ายขึ้น
เมื่อคุณกำลังพิจารณาเครื่องมือขาย AI ที่แตกต่างกัน ให้คิดถึง:
- คุณสมบัติ: มีคุณสมบัติที่คุณต้องการหรือไม่? มีอะไรที่โดดเด่นหรือไม่?
- ความง่ายในการใช้งาน: เครื่องมือการขายด้วย AI ใช้งานง่ายหรือไม่? มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเรียนรู้หรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือการขายมีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่?
- สัญญา: คุณสามารถทำสัญญาแบบรายเดือนได้หรือไม่ หรือคุณต้องผูกมัดกับสัญญาแบบรายปี?
- ความเข้ากันได้: เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับชุดเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่?
- การขยายขนาด: เครื่องมือสามารถขยายตามการเติบโตของคุณได้หรือไม่?
- บริการลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าของเครื่องมือนี้ได้รับการจัดอันดับสูงหรือไม่?
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างรายชื่อแอปพลิเคชันการขายที่ตรงกับความต้องการของคุณได้จริง ๆ จากที่นั่น คุณสามารถทดสอบแอปพลิเคชันสองสามตัว และใช้ประโยชน์จากเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีและแผนฟรีเพื่อทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันเหล่านั้น คุณจะได้รับการจัดเตรียมเครื่องมือการขายที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะกับเป้าหมายการขาย,OKRs การขาย, และสไตล์การทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ 🧰
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการขายในปี 2023
ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการขายมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าควรพิจารณาตัวใดก่อน. ดำดิ่งสู่รายการเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายของเรา และค้นพบเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณทุกประเภท—ตั้งแต่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ไปจนถึงผู้ช่วยเสมือน AI.
1. คลิกอัพ
เมื่อพูดถึงเครื่องมือผู้ช่วยขาย AI ที่ให้คุณได้ทุกอย่างในที่เดียว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด.คุณสมบัติการขายของ ClickUpหมายความว่าคุณสามารถดำเนินกิจการทั้งหมดของคุณได้จากศูนย์กลางเดียว.
ดูแลการดำเนินงานด้านการขายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วย CRM การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการกระบวนการขาย การทำงานร่วมกันในดีล การต้อนรับลูกค้าใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ภายในศูนย์กลางการทำงานและการจัดการโครงการอย่าง ClickUp
ทำให้กระบวนการทำงานของทีมขายของคุณง่ายขึ้นด้วยClickUp AI. เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างสรุปและรายการที่ต้องทำทันที. เขียนอีเมลขายที่มีอิทธิพลมากขึ้นด้วยเครื่องมือเขียน AI ของเรา และใช้ปัญญาประดิษฐ์ของเราเพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ สำหรับแคมเปญขายครั้งต่อไปของคุณ. ✨
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ย้ายกระบวนการและช่องทางการขายทั้งหมดของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ClickUp Automationsเพื่อช่วยงานที่ต้องทำซ้ำและใช้เวลามาก และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามกระบวนการขายของคุณ
- กระตุ้นการอัปเดตสถานะ และแจ้งเตือนทีมขายของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อไป
- จัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและของทีมคุณ และรักษาประสิทธิภาพการทำงานด้วยงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- จัดการทีมขายและทรัพยากรของคุณ
- รวบรวมคำตอบและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยClickUp Forms
- ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมด ดูแลตัวแทนขาย และติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ในที่เดียว—ผ่านมุมมองที่หลากหลาย เช่น มุมมองกระดาน มุมมองตาราง และมุมมองรายการ
- ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยการจัดรหัสสี สถานะที่กำหนดเอง มุมมองที่หลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้ภารกิจใน ClickUpเพื่อความเป็นระเบียบ และทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และแชทในตัว
- ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตรายงานการขายและเทมเพลตใบเสนอราคา
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp AI เป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นคุณสมบัติเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง
- ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจใช้เวลาสักครู่ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้อย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. 6sense
6sense Revenue AI™ for Sales คือข้อเสนอของบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับทีมขายที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพในที่เดียว แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย B2B นี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้น เปิดเผยโอกาสทางการขาย และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่ควรติดตามก่อน ▶️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense:
- จัดลำดับความสำคัญของบัญชีตามสัญญาณความตั้งใจในการซื้อ
- ข้อมูลบัญชีคุณภาพสูง
- โอกาสในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ 6sense:
- การผสานรวมกับระบบ CRM นอกเหนือจากระบบที่เลือกไว้ไม่กี่ระบบอาจเป็นเรื่องท้าทาย, ผู้ใช้บางรายรายงานว่า
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแพลตฟอร์มรู้สึกช้าในการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
ราคาของ 6sense:
- ฟรี
- ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
6sense คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
3. พายป์ด라이ฟ์
Pipedriveเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านการขาย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมด และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดูประวัติการติดต่อกับลูกค้าเดิม ใช้แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างลูกค้าที่มีศักยภาพ และดูประมาณการคาดการณ์ยอดขาย ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือผู้ช่วยขาย AI ของ Pipedrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive:
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแคมเปญการขายของคุณ
- ผู้ช่วยขาย AI ในตัวที่แนะนำขั้นตอนถัดไปให้คุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive:
- สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค การตั้งค่าและการใช้งานครั้งแรกอาจรู้สึกซับซ้อนหรือยากเกินไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการป้อนข้อมูลอาจรู้สึกซ้ำซาก
ราคาของ Pipedrive:
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive:
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. เอาชนะ
Outplay เป็นเครื่องมือการมีส่วนร่วมในการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมที่ต้องการเห็นความสำเร็จในการโทรขายออก อีเมล และการส่งข้อความ SMS แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์อัจฉริยะในการสนทนา การทำงานอัตโนมัติในการขาย การเข้าถึงหลายช่องทาง การวิเคราะห์การขาย และการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ทั้งหมดในที่เดียว 📞
จุดเด่นที่เหนือกว่า:
- ส่งอีเมลและ SMS อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการแก้ไขแบบกลุ่ม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM สำหรับการขายชั้นนำเพื่อให้ภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้า
เอาชนะข้อจำกัด:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่ละเอียดมากขึ้น
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนี้, ผู้ใช้บางคนกล่าว
เอาชนะด้านราคา:
- ฟรี
- การเติบโต: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เอาชนะคะแนนรีวิวและความคิดเห็น:
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. ปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้รอยต่อ
ซอฟต์แวร์ขายด้วย AI ที่ไร้รอยต่อมอบข้อมูลที่จำเป็นให้กับทีมขายสมัยใหม่เพื่อเริ่มการโทรและการแนะนำไปยังบุคคลที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์ขายนี้จัดหาที่อยู่อีเมลที่ตรวจสอบแล้ว หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรศัพท์ตรงสำหรับผู้ถือบัญชีสำคัญ ตัวแทนพัฒนาการขายสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาด้วยตนเองและปรับปรุงผลลัพธ์โดยการเข้าถึงผู้ติดต่อที่ถูกต้อง 👤
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI แบบไร้รอยต่อ:
- ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลติดต่อคุณภาพสูง
- ค้นหาและกรองเพื่อหาลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับแคมเปญการขายของคุณ
- ประหยัดเวลาด้วยการนำเข้าข้อมูลโดยตรงไปยังระบบ CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ AI ที่ไร้รอยต่อ:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบางครั้งข้อมูลไม่แม่นยำเท่าที่ต้องการ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ในขณะที่ผู้ใช้บางคนอาจชื่นชอบระบบเกมมิฟิเคชันที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง ผู้ใช้บางคนก็ต้องการให้มีตัวเลือกในการปิดระบบนี้
การกำหนดราคา AI ที่ไร้รอยต่อ
- ฟรี
- พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวด้วย AI ที่ไร้รอยต่อ
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (100+ รีวิว)
6. การลอยตัว
Drift เป็นแพลตฟอร์มการสนทนาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ซอฟต์แวร์การขายและเครื่องมือแชทบอทนี้ช่วยให้พนักงานขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าและปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คะแนนการมีส่วนร่วม ประวัติการขายที่ผ่านมา และสัญญาณการซื้อ รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการมีส่วนร่วม และสนทนาสดกับลูกค้าที่มีศักยภาพขณะที่พวกเขากำลังเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ 🤖
คุณสมบัติเด่นของ Drift:
- สร้างลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณด้วยแชทสด
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายเมื่อพวกเขาสนใจมากที่สุด
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณและวิเคราะห์ความสำเร็จของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการขายของคุณ
ข้อจำกัดของการลอยตัว:
- โครงสร้างราคาของ Drift ทำให้ทีมขายที่มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถเข้าถึงได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าลูกค้าไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- พรีเมียม: $2,500/เดือน
- ขั้นสูง: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการล่องลอย:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. LeadIQ
LeadIQ คือแพลตฟอร์มค้นหาลูกค้าเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถนัดหมายการประชุมกับลูกค้าที่มีคุณภาพ ค้นหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ติดตามสัญญาณการขาย และสร้างข้อความส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มอัตราการนัดหมายของคุณให้สูงขึ้น 📈
คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ:
- สร้างรายชื่อการขายอย่างรวดเร็วด้วยโปรไฟล์ผู้ติดต่อที่เต็มไปด้วยข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลของคุณให้ถูกต้องด้วยการตรวจสอบข้อมูลในตัว
- ดึงข้อมูลจาก LinkedIn เข้าสู่ LeadIQ เพื่อการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ LeadIQ:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกในการส่งออกข้อมูลลูกค้าจำนวนมากพร้อมกัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพของลีดไม่สูงเท่าที่พวกเขาคาดหวังไว้
ราคาของ LeadIQ:
- ฟรี
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ LeadIQ:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. อพอลโล
Apollo เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ AI ขายครบวงจรที่นำข้อมูลการติดต่อมาไว้ในมือทีมขายของคุณ ค้นหาข้อมูล ดำเนินการแคมเปญการเข้าถึงไปยังลูกค้าเป้าหมาย และใช้เวิร์กโฟลว์การมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และปิดการขายได้มากขึ้น 🤝
คุณสมบัติเด่นของ Apollo:
- รวบรวมข้อมูลติดต่อแหล่งที่มาและแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อการติดต่อเป้าหมาย
- ติดตามการตอบกลับ, การตีกลับ, และคำขอการยกเลิกการสมัครจากแคมเปญการติดต่อทางอีเมล
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM สำหรับการขายเพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่ไม่มีการขัดจังหวะและราบรื่น
ข้อจำกัดของอะพอลโล:
- รายงานอัตโนมัติไม่แยกแยะระหว่างอีเมลที่ส่งไม่สำเร็จกับอีเมลที่มีการตอบกลับ, ผู้ใช้บางคนกล่าว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อจำกัดในการส่งออกและการส่งอีเมลอาจรู้สึกจำกัด
ราคาของ Apollo:
- ฟรี
- พื้นฐาน: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอพอลโล:
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. อุ่นขึ้น
Warmer เป็นเครื่องมือเขียนอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมขายและการตลาดสามารถใช้ Warmer เพื่อสร้างและส่งอีเมลที่อบอุ่นหรือเย็นแบบเฉพาะบุคคลไปยังผู้มุ่งหวังได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคำนึงถึงเป้าหมายของอีเมลและข้อมูลเชิงลึกของผู้มุ่งหวังของคุณ ✉️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของรุ่นที่อุ่นกว่า:
- ส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้รวดเร็วขึ้น
- อีเมลที่เขียนโดย AI ด้วยความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวสูง
- ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเว็บไซต์หรือโปรไฟล์ LinkedIn ของลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของอุณหภูมิที่สูงขึ้น:
- Warmer มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือเขียน AI ที่มีความทั่วไปมากขึ้นอาจชอบเครื่องมืออื่นมากกว่า
- ผู้ใช้บางรายอาจชอบรูปแบบการคิดค่าบริการรายเดือนมากกว่าการใช้ระบบเครดิต
ราคาที่ปรับสูงขึ้น:
- ฟรี
- มีแผนแบบชำระเงินให้เลือก
คะแนนและความคิดเห็นที่ดีขึ้น:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Freshsales
Freshsales เป็นเครื่องมือสำหรับทีมขายจากบริษัทซอฟต์แวร์ Freshworks แพลตฟอร์มนี้เป็นโซลูชันครบวงจรที่มอบเครื่องมือให้กับทีมขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างยอดขายที่สม่ำเสมอมากขึ้น คุณสมบัติหลัก ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกและบริบทของลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขาย และการให้คะแนนผู้ติดต่อด้วยผู้ช่วยขาย Freddy AI ⚒️
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales:
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอิงจากอัลกอริทึมและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- นำการจัดการการขาย ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ และการตลาดทางอีเมลของคุณมาไว้ในที่เดียว
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตอีเมลขายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Freshsales:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการขาย
- การค้นหาและส่งออกข้อมูล CRM อาจเป็นเรื่องท้าทาย, ผู้ใช้บางรายรายงานว่า
ราคาของ Freshsales:
- ฟรี
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
ขับเคลื่อนความสำเร็จมากขึ้นด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการขาย
มีเครื่องมือผู้ช่วยขายด้วย AI ให้เลือกมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่สำหรับผู้จัดการขายแล้ว บางส่วนเท่านั้นที่คุ้มค่าแก่การลงทุน ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือ AI สำหรับขายที่คุณจะไว้วางใจเพื่อเพิ่มการสร้างรายได้จากลูกค้าเป้าหมาย และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาที่เดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ให้ ClickUp เป็นการลงทุนครั้งต่อไปของคุณ คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์และการขายของเราหมายความว่าคุณสามารถบริหารทุกอย่างได้จากศูนย์กลางเดียว พร้อมการจัดการระบบขาย, การติดตามลูกค้า, การจัดการทีมขาย, และอื่น ๆ อีกมากมายทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ 🤩