10 แบบฟอร์มใบเสนอราคาธุรกิจฟรีใน Word และ Excel

การเสนอราคาที่แม่นยำสำหรับงานที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าเป้าหมายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่มีการกำหนดราคาตามความต้องการเฉพาะ การเสนอราคาอย่างมืออาชีพช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของงานและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะใช้บริการของคุณหรือไม่
แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง นักธุรกิจที่ชาญฉลาดใช้เทมเพลตใบเสนอราคา ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ทำให้ใบเสนอราคาของคุณมีความสม่ำเสมอ และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ด้วยรายการเทมเพลตใบเสนอราคาสำหรับ ClickUp, Word และ Excel นี้ คุณสามารถค้นหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับประเภทของการประเมินราคาที่คุณส่งให้ลูกค้า
อะไรคือแบบฟอร์มคำเสนอราคา?
เทมเพลตใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการและค่าใช้จ่าย สามารถปรับแต่งได้และมาพร้อมกับรายละเอียดที่คงที่ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถป้อนข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเริ่มทำงานได้เร็วขึ้น ✨
การใช้เทมเพลตช่วยให้คุณไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ทุกครั้งที่ต้องส่งใบเสนอราคา ในครั้งแรกที่คุณใช้เทมเพลตใบเสนอราคา คุณจะต้องกรอกรายละเอียดธุรกิจทั้งหมด เช่น ชื่อธุรกิจ โลโก้ธุรกิจ ข้อมูลติดต่อ และลิงก์โซเชียลมีเดีย จากนั้นบันทึกเทมเพลตนั้นไว้ใช้ในอนาคต
หลังจากนั้น คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาแบบกำหนดเองได้มากเท่าที่ต้องการ เพียงแค่กรอกข้อมูลตัวแปร เช่น ประมาณการต้นทุนวัสดุและจำนวนชั่วโมงแรงงานที่คุณคาดว่าจะต้องใช้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการเสนอราคาที่ดี?
มีคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ:
- ควรดูเป็นมืออาชีพและกำหนดความคาดหวังเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในภายหลัง
- หากคุณทำงานร่วมกับผู้อื่น ระบบควรช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเตรียมใบเสนอราคา
- พร้อมกับข้อมูลบริษัทของคุณ, เทมเพลตควรมีพื้นที่สำหรับชื่อลูกค้า, หมายเลขใบเสนอราคา, วันที่เสนอราคา, และวันหมดอายุ
- ควรอนุญาตให้มีรายการหลายรายการ โดยแต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถให้ภาพรวมที่ดีของสิ่งที่เกี่ยวข้องได้—แม้ว่าคุณอาจยังจำเป็นต้องแนบขอบเขตโครงการที่ละเอียดมากขึ้นไปกับใบเสนอราคา
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดควรแสดงอย่างชัดเจน พร้อมเงื่อนไขการชำระเงิน
- เอกสารควรอยู่ในรูปแบบที่คุณใช้งานได้ง่าย เช่นClickUp Doc, Google Docs, Word หรือเทมเพลต Excel
- นอกจากนี้ อาจมีลายเซ็นสำหรับลูกค้าเพื่ออนุมัติใบเสนอราคา
- เทมเพลตที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์จัดการเอกสารหรือ เครื่องมือจัดการงานชั้นนำอื่น ๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
10 แบบฟอร์มใบเสนอราคาทางธุรกิจที่ควรใช้
ด้วยเทมเพลตคำเสนอราคาที่มีอยู่มากมาย ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับคุณที่สุด
คิดถึงประเภทของธุรกิจที่คุณดำเนินการ ระดับของรายละเอียดที่ใบเสนอราคาของคุณต้องการ และรูปแบบที่คุณชอบทำงานด้วย นอกจากนี้ ให้พิจารณาด้วยว่าเอกสารแบบแยกต่างหากจะเพียงพอหรือไม่ หรือคุณต้องการผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณ
มาดูตัวอย่างเทมเพลตคำพูดที่ดีที่สุดสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมกัน
1. แบบฟอร์มใบเสนอราคาโดย ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาโดย ClickUpช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และติดตามใบเสนอราคาได้อย่างง่ายดาย มันจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างใบเสนอราคาตั้งแต่ต้นจนจบทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตคำพูดนี้ถามคำถามที่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ที่พวกเขาต้องการ จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประมาณการชั่วโมงและต้นทุนวัสดุได้อย่างแม่นยำ และกำหนดกรอบเวลาสำหรับโครงการฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เช่น อัตราค่าบริการรายชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่ต้องการ และ จำนวนคน ทำให้เทมเพลตนี้มีข้อมูลมากขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับทีมของคุณ
กรอกข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับงาน เพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณ แล้วคุณจะได้ใบเสนอราคาที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ
การร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างหรือสรุปใบเสนอราคาก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน เพียงแค่สร้างงานและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละใบเสนอราคา จากนั้นมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ ใบเสนอราคาสามารถตรวจสอบและอนุมัติภายในองค์กรโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเอง เช่น กำลังดำเนินการ, พร้อม, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ส่งใบเสนอราคาแล้ว หรือ ถูกปฏิเสธ เพื่อให้คุณทราบสถานะของใบเสนอราคาในทุกขั้นตอน
ClickUp ยังช่วยคุณส่งอีเมลพร้อมใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ด้วย จากนั้นคุณสามารถตั้งค่างานประจำเพื่อเตือนคุณให้ติดตามลูกค้าได้
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2. แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาโดย ClickUp
ไม่มีใครหรือธุรกิจใดสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง และบางครั้งคุณจำเป็นต้องขอข้อเสนอจากซัพพลายเออร์รายอื่นเพื่อสนับสนุนโครงการของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ และระบุระยะเวลาและงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการเสนอราคาสำหรับงานนี้หรือไม่ จากนั้น คุณสามารถใช้เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpเพื่อส่งคำขอใบเสนอราคาบริการไปยังพวกเขา
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของบริษัทของคุณ ข้อมูลของผู้ขายที่เป็นไปได้ และข้อมูลของลูกค้า ผู้ขายสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถจัดหาได้พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พวกเขาสามารถรวมคำแนะนำพิเศษ เช่น เงื่อนไขการชำระเงินหรือวิธีการชำระเงิน
เมื่อคุณได้รับใบเสนอราคาทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดายเพื่อตัดสินใจว่าใครจะเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
ดูรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ดีที่สุดของเรา!
3. แม่แบบใบเสนอราคา Microsoft Word โดย Template.net
แม่แบบใบเสนอราคาตัวอย่างที่ปรับแต่งได้นี้เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่อาจไม่เหมาะกับการเสนอราคาที่ซับซ้อนมากขึ้น
เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับรายละเอียดบริษัทของคุณและลูกค้า จากนั้นคุณสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าที่คุณให้บริการและรายละเอียดเฉพาะต่าง ๆ พร้อมราคาต่อหน่วย ปริมาณ และจำนวนเงิน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เล็ก ๆ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการ รวมถึงบรรทัดลายเซ็นเพื่อยอมรับใบเสนอราคา
คุณสามารถใช้เทมเพลตใบเสนอราคาฉบับนี้ได้ใน Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages หรือเป็นเอกสาร PDF ก็ได้ สามารถพิมพ์ได้เช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถมีเอกสารฉบับกระดาษไว้ในมือเมื่อต้องพบปะกับลูกค้าของคุณ
4. เทมเพลตใบเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้างโดย Microsoft Word จาก Template.net
เมื่อคุณกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างสามารถช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของคุณได้อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะถึงจุดนั้น คุณจะต้องได้รับการอนุมัติใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างจากลูกค้าเสียก่อน
นั่นคือจุดที่แม่แบบใบเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้างนี้มีประโยชน์ มันจะนำคุณผ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ วัสดุ และบริการ
เทมเพลตใบเสนอราคานี้ได้รับการจัดรูปแบบไว้แล้วเพื่อให้เอกสารดูเป็นมืออาชีพ และสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คุณสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าเพื่อหารือเพิ่มเติม จากนั้นสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายก่อนขออนุมัติขั้นสุดท้าย
สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Word หรือ Excel หรือในรูปแบบของ Google หรือ Apple
5. แม่แบบใบเสนอราคา Excel โดย Vertex42
เทมเพลตใบเสนอราคา Excel ฟรีนี้ได้รับการพัฒนาจากเทมเพลตใบแจ้งหนี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย คุณสามารถเลือกจากสองดีไซน์ที่แตกต่างกัน—แม้ว่าจะมีเพียงดีไซน์ที่สองเท่านั้นที่ให้คุณกรอกจำนวนหน่วยและราคาได้—และดาวน์โหลดในรูปแบบ Excel หรือ Google Sheets
กรุณากรอกข้อมูลบริษัทของคุณและข้อมูลของลูกค้าของคุณให้ครบถ้วน หากคุณเลือกแบบแรก ให้บรรยายบริการหรือสินค้าที่คุณให้บริการ แสดงว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ และให้ราคาเสนอสำหรับสินค้าชิ้นนั้น คุณสามารถระบุส่วนลดได้หากมี
หากคุณเลือกตัวเลือกที่สอง ให้ระบุจำนวนและราคาต่อหน่วย
มีพื้นที่สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการ และรายละเอียดการติดต่อของคุณไว้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลก่อนเซ็นเอกสาร
6. แม่แบบการจัดการการเงินโดย ClickUp
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด, แม่แบบการจัดการการเงินโดย ClickUpช่วยให้คุณควบคุมใบเสนอราคาบริการของคุณและกิจการทางการเงินทั้งหมดของคุณได้. แม่แบบฟรีเหล่านี้มีตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ รวมถึงโซลูชั่นการบัญชี.
สร้างและติดตามใบเสนอราคาโดยใช้สถานะต่างๆ เช่น พร้อมส่ง, ส่งให้ลูกค้าแล้ว, ลูกค้าปฏิเสธ, และ ลูกค้ายอมรับ จากนั้นดูได้ทันทีว่าใบแจ้งหนี้ใดที่ยัง ต้องทำ, ใดที่ กำลังดำเนินการ, และใดที่ เสร็จสิ้น แล้ว
เป็นโบนัสเพิ่มเติม คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการคืนเงิน และรักษาสต็อกสินค้าและบริการที่คุณนำเสนอไว้ การทำให้บางงานเป็นระบบอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น ประหยัดเวลา และทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ด้วยสถานะทั้งหมด 28 สถานะ,มุมมอง ClickUp 4มุมมอง, และแอปพลิเคชัน ClickApp7 แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้, คุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณ
7. แม่แบบข้อตกลงการให้บริการทั่วไปโดย ClickUp
ชี้แจงความสัมพันธ์ในการทำงานกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ให้ชัดเจนด้วยเทมเพลตข้อตกลงบริการทั่วไปจาก ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดหาที่กำลังเสนอราคา หรือเป็นผู้ขอราคาจากผู้ขายรายอื่น ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะทราบอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ในการทำงานนั้นอาจเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
เมื่อความสัมพันธ์และความคาดหวังถูกอธิบายอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทุกคนจะมีแนวโน้มที่จะทำตามข้อตกลงของตนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสของการเกิดความขัดแย้งในภายหลังได้อย่างมาก
เทมเพลตใบเสนอราคาฟรีนี้ช่วยให้คุณจัดรายละเอียดของข้อตกลงได้อย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีส่วนพื้นฐานให้คุณเริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการออก และเพิ่มส่วนเพิ่มเติมสำหรับโครงการเฉพาะของคุณได้
สัญญาบริการของคุณควรระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องส่งมอบคืออะไร นอกจากนี้ควรระบุด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบของโครงการ และใครเป็นเจ้าของทรัพยากรใด ๆ ที่ถูกใช้หรือสร้างขึ้น—เช่น อุปกรณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
คุณยังสามารถเพิ่มไทม์ไลน์ ราคา และเงื่อนไขการชำระเงินได้อีกด้วย และหากความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรได้รับการแก้ไขเช่นกัน
8. แม่แบบข้อตกลงบริการหลักโดย ClickUp
แบบสัญญาให้บริการหลักโดย ClickUpเป็นแนวคิดที่คล้ายกับแบบทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของคุณในฐานะผู้ให้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มนี้ชี้แจงว่าคุณเป็นผู้รับเหมาอิสระ— ไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทน นอกจากนี้ยังระบุไว้ว่าไม่มีการผูกขาด ดังนั้นทั้งสองฝ่ายสามารถทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับบุคคลอื่นได้
นอกจากนี้ แบบฟอร์มนี้ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อพิพาท รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการนั้น และยังมีข้อกำหนดเฉพาะที่อนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
นอกเหนือจากข้อตกลงเองแล้ว ยังมีหน้าหนึ่งที่อธิบายถึงบริการเฉพาะที่คุณตกลงจะให้บริการและค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการชดเชย นอกจากนี้ยังมีหน้าเพิ่มเติมที่ระบุวัสดุและอุปกรณ์ที่แต่ละฝ่ายจะจัดหาให้
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
9. แบบฟอร์มข้อเสนอการบริการโดย ClickUp
แม่แบบข้อเสนอการบริการโดย ClickUpเป็นแม่แบบใบเสนอราคาขายฟรี—และยังมีมากกว่านั้นอีกมาก โดยพื้นฐานแล้วเป็นเอกสารการขายที่บอกลูกค้าที่มีศักยภาพว่าคุณสามารถทำอะไรให้พวกเขาได้บ้าง และทำไมคุณถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
ในใบเสนอราคาบริการมีพื้นที่สำหรับบันทึกภาพรวมของโครงการ เพื่อแสดงว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ต้องดำเนินการ จากนั้นจะมีส่วนสำหรับให้คุณให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณ
จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่เป้าหมายเฉพาะและอธิบายแนวทางของคุณ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และความพึ่งพาใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สุดท้าย คุณจะเสนอราคาโดยละเอียด ซึ่งลูกค้าของคุณสามารถลงนามอนุมัติในพื้นที่ที่กำหนดไว้
10. แบบฟอร์มเสนอแผนงบประมาณ โดย ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอแนะงบประมาณโดย ClickUpคือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงิน. เป้าหมายของมันคือการโน้มน้าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อว่าโครงการมีคุณค่าแก่การสนับสนุนทางการเงิน และจากนั้นได้รับการอนุมัติจากพวกเขาเกี่ยวกับงบประมาณที่คุณเสนอ.
เริ่มต้นด้วยการให้ภาพรวมของโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ จากนั้นแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายแต่ละองค์ประกอบอย่างละเอียด รวมถึงค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น ในหน้า บุคลากร คุณจะระบุ ทีมโครงการ และประมาณจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นจากแต่ละคนตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของพวกเขา คุณจะต้องระบุ ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละคนด้วย และในหน้า วัสดุและอุปกรณ์ คุณจะต้องอธิบายอย่างละเอียดว่าคุณจะต้องซื้ออะไรหรือต้องจ้างใครเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเสนอ และเชื่อมั่นว่ามันคุ้มค่ากับงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตใบเสนอราคา
การได้ลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคน ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการนี้เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมาก!
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาฟรี
เมื่อคุณกรอกข้อมูลบริษัทของคุณทั้งหมดลงในเทมเพลตแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือกรอกรายการที่คุณกำลังเสนอราคาให้ และคุณจะได้เอกสารใบเสนอราคาที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือและ (หวังว่า) ธุรกิจใหม่ให้กับคุณทุกครั้ง
นอกเหนือจากเทมเพลตที่พบในบทความนี้แล้ว ClickUp ยังมีคุณสมบัติการจัดการงานอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการ,ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่,และการเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการเพื่อช่วยคุณดำเนินธุรกิจของคุณ. นี่คือแหล่งให้บริการครบวงจรที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพทุกกระบวนการของคุณ, ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การดูแลลูกค้าของคุณและเพิ่มกำไรของคุณ. ✨
