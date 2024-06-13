วิธีใช้ AI ในการขาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

พูดกันตามตรง—งานขายยากกว่าที่เคย ผู้ซื้อก็ฉลาดขึ้น เป้าหมายก็สูงขึ้น แล้วเวลาล่ะ? คุณไม่มีทางมีพอ
นั่นคือจุดที่ AI เข้ามาช่วย—ไม่ใช่เพื่อแทนที่คุณ แต่เพื่อ เสริมศักยภาพ คุณ
จากการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลด้วยมือ ไปจนถึงการวิเคราะห์การโทรขายเพื่อการโค้ชที่ตรงเป้าหมาย ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่พนักงานขายเชื่อมต่อ ปิดการขาย และชนะใจลูกค้า แต่ประเด็นสำคัญคือ: มันไม่ได้เกี่ยวกับการแทนที่พนักงานขายมนุษย์ แต่เป็นการช่วยให้พวกเขาขายได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่ใช่ขายอย่างหนักขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการใช้ AI ในการขายเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ ยกระดับกลยุทธ์การขาย ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานให้กับคุณ
มาดูกันว่าองค์กรขายที่ฉลาดที่สุดกำลังใช้ AI อย่างไรเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น—และคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน 👇
เข้าใจ AI ในการขาย
เป็นเวลานานแล้วที่การขายเป็นสาขาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของตัวแทนขายคือความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังขาย ทักษะการสื่อสารกับผู้คน และความสามารถในการใช้คำพูด
แม้ว่าสถานการณ์นั้นยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่มากในปัจจุบัน แต่ความคาดหวังของลูกค้าอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การแข่งขันก็ดุเดือด และเส้นทางการเดินทางของลูกค้าซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงต้องทำงานหนักจนเกินกำลังได้
นั่นคือจุดที่ AI สามารถช่วยตอบสนองความต้องการเพิ่มเติมเหล่านี้ ได้อย่างง่ายดาย อย่าลืมว่า AI ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่พนักงานขายมนุษย์ แต่เพื่อทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น มาดูกันว่าเทคโนโลยี AI ช่วยพนักงานขายและผู้นำอย่างไรบ้างแยกกัน
📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม แปลงเสียงเป็นข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
อะไรที่ AI สามารถทำได้เพื่อตัวแทนขาย?
ตัวแทนขายเป็นส่วนใหญ่ของทีมขายใด ๆ หากคุณคุ้นเคยกับการทำงานภายในของหน้าที่นี้ คุณจะรู้ว่าบทบาทนี้มีความต้องการมากเพียงใด
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการขายเพิ่มพลังให้กับทีมของคุณโดย:
- การดูแลงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและอีเมลติดตามผล ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น การสร้างความสัมพันธ์และการปิดการขาย
- การทำให้กระบวนการที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพให้กลายเป็นยอดขาย
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวแทนบางคนที่ใช้ AI ในการเขียนข้อความติดต่อลูกค้าได้ ตั้งชื่อเครื่องมือของพวกเขา—ชื่อเล่นยอดนิยมได้แก่ "SalesGPT," "CloserBot," และ "Email Whisperer"
อะไรที่ AI สามารถทำได้เพื่อผู้นำการขาย?
ผู้นำฝ่ายขายและผู้จัดการสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับกระบวนการขายที่สำคัญ เช่น การพยากรณ์ยอดขาย ความสามารถของ AI ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าใหม่ได้
คุณสมบัติเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจปัญหาของลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนแนวทางในเวลาจริงเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน
เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์การโทรขายเพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขายได้ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการโค้ชทั่วไปและหากจำเป็น การโค้ชเฉพาะบุคคล
มาดูตัวอย่างการใช้งานที่ละเอียดเพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการขาย
✨ คิดถึง AI เป็นผู้ช่วยของคุณ ไม่ใช่ผู้แทนของคุณ คุณคือผู้สร้างความสัมพันธ์ที่น่ามหัศจรรย์ AI แค่ช่วยให้คุณทำได้เร็วขึ้น
AI ในการขาย: กรณีการใช้งาน
มีกรณีการใช้งานมากมายสำหรับการนำ AI มาใช้ในด้านการขาย; มาดูสามกรณีกัน
1. การพยากรณ์ยอดขาย
การพยากรณ์ยอดขายเป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรประจำวันของผู้จัดการฝ่ายขาย มันให้ข้อมูลแก่ผู้นำเพื่อปรับปรุงการนำเสนอขายและการดำเนินงานด้านรายได้ และตั้งเป้าหมายยอดขายที่เป็นจริง
การคาดการณ์ยอดขายในอดีตเป็นกระบวนการที่พึ่งพาประสบการณ์ ความรู้สึก และการคำนวณตัวเลขด้วยมือเป็นอย่างมาก เครื่องมือ AI สำหรับการขายในปัจจุบันสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงระบบ CRM, เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งจากการโต้ตอบกับโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ แต่ยังคงให้การทำนายตัวเลขประสิทธิภาพการขายที่แม่นยำ
การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการขายของคุณจะมอบความได้เปรียบในการแข่งขันและช่วยให้คุณทำงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างของ Salesforce Cloud Einstein ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่พัฒนาโดย Salesforce โซลูชัน AI นี้สามารถใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีศักยภาพ, ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลผู้ใช้, และแม้กระทั่งการทำงานอัตโนมัติสำหรับการพยากรณ์ยอดขาย, มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตและระบุรูปแบบที่สามารถใช้ในการทำนายยอดขายในอนาคตได้
ด้วยเครื่องมือนี้Spotify สามารถ ทำนายแนวโน้มยอดขายได้อย่างแม่นยำ และระบุกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงได้ การวิเคราะห์ขั้นสูงของ Einstein มอบข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มตลาด และประสิทธิภาพของแคมเปญให้กับทีมขายของ Spotify ซึ่งช่วยให้สามารถทำนายยอดขายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความแม่นยำในการคาดการณ์ที่ดีขึ้นได้ส่งผลให้รายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายของ Spotify ขึ้น 40% ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการขายอย่างมีนัยสำคัญ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUpเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ยอดขายของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังในกระบวนการทำงาน, กำหนดสถานะตามความต้องการ, และใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองมากกว่า 17 รายการเพื่อการติดตามข้อมูลที่แม่นยำ มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้การมองเห็นข้อมูลดีขึ้น
2. การตลาดผ่านอีเมล
การตลาดผ่านอีเมลเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างโอกาสทางการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ช่องทางการตลาดนี้ได้ผลเพราะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและลูกค้าที่มีศักยภาพสมัครใจที่จะรับอีเมล
อย่างไรก็ตาม การจัดการแคมเปญอีเมลจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคำนึงถึงระดับการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ลูกค้าคาดหวังในปัจจุบันนี่คือจุดที่เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลด้วย AIเข้ามามีบทบาท เครื่องมือเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล เมื่อผสานกับพลังของ AI สำหรับการขายและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าและสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมในอดีตของลูกค้าได้
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการขายเหล่านี้ยังช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือติดตามทีมขายของคุณเพื่อสถานะของงานที่ยังเปิดอยู่
Phrasee เป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาอีเมลของคุณ ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เครื่องมือนี้จะระบุภาษาและน้ำเสียงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับ ทำให้อีเมลของคุณมีอิทธิพลมากขึ้น นี่คือวิธีที่มันช่วย Gumtree เว็บไซต์โฆษณาประกาศชั้นนำของสหราชอาณาจักร เมื่อต้องเผชิญกับอัตราการเปิดอีเมลที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมโดยรวมและยอดขาย
Gumtree ได้นำโซลูชันการตลาดผ่านอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Phrasee มาใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องของ Phrasee ได้ปรับแต่งหัวข้อและเนื้อหาของอีเมลให้เหมาะสมที่สุด โดยปรับข้อความให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงที่สำคัญ
Gumtree ประสบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเปิดถึง 50% และอัตราการคลิกผ่านอีเมลเพิ่มขึ้น 44% การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมนี้ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ Phrasee ต่อความสำเร็จในการตลาดผ่านอีเมลของ Gumtree
ใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขายของคุณ ติดตามทุกแง่มุมของความพยายามในการหาลูกค้าเป้าหมายจากสถานที่ที่สะดวกเพียงแห่งเดียว ใช้สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดเก็บและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า, รายละเอียดการแบ่งกลุ่มที่สำคัญ, งานสำคัญ, และแคมเปญขนาดใหญ่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปลี่ยนกิจกรรมใน ClickUp ให้เป็นอีเมลอัตโนมัติได้ทันที ดำเนินการกับคำถามของลูกค้า, ตั๋วงาน, และอื่น ๆ ได้ทันทีด้วย ClickUp Email.
3. ระบบอัตโนมัติด้านการขาย
ในการขาย เวลาคือเงิน ที่จริงแล้ว ตัวแทนขายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อ เช่น การบันทึกการติดต่อกับลูกค้าและการจัดการงานธุรการ มากกว่าการมีส่วนร่วมในการโทรขายจริงๆ ผู้จัดการฝ่ายขายยังใช้เวลาอย่างมากในการติดตามการดำเนินงานด้านการขายและการรายงานผล
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายเมื่อนำมาใช้อย่างมีกลยุทธ์ สามารถทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซากเหล่านี้เป็นอัตโนมัติและราบรื่นขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แปลงเสียงเป็นข้อความสามารถถอดความการโต้ตอบกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
ในทางกลับกัน ผู้จัดการสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของเทคโนโลยีการขาย เช่น การรายงานอัตโนมัติและการจัดตารางอีเมลที่สื่อสารข้อมูลสำคัญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องมีการแทรกแซง กล่าวโดยสรุป การทำงานอัตโนมัติสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพการขายของคุณ
HubSpot's Sales Hub ผสานการจัดการข้อมูลติดต่อเข้ากับฟีเจอร์อัตโนมัติ เช่น ลำดับอีเมลและเวิร์กโฟลว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการขายHubSpot ช่วย Mindvalley ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทชั้นนำด้านการศึกษาเพื่อการเติบโตส่วนบุคคล ในการปรับปรุงความพยายามด้านการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมล
แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของ HubSpot ช่วยให้สามารถดำเนินแคมเปญการตลาดทางอีเมลแบบอัตโนมัติได้ ทำให้ Mindvalley สามารถดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ CRM ของ HubSpot Mindvalley สามารถมองเห็นข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และปรับปรุงการบริหารจัดการความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์คืออะไร? ประสิทธิภาพการขายที่ดีขึ้น, การค้นหาข้อมูลลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น, และการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในฐานผู้สมัครสมาชิกทางอีเมลของพวกเขา.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตรายงานยอดขายประจำวันของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ ติดตามกิจกรรมการขายด้วยสถานะงานที่ปรับแต่งได้ และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ
4. การสร้างเนื้อหาและการปรับให้เข้ากับผู้รับสาร
AI สามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การเขียนอีเมลขายสินค้า การสร้างข้อเสนอ หรือการร่างโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมตามพฤติกรรมของลูกค้า ประวัติการขาย และความชอบของลูกค้าได้อีกด้วย
งานเนื้อหาทั่วไปสำหรับ AI:
- เขียนหัวเรื่องและสคริปต์การโทรโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง
- ปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับผู้ใช้บนหลายแพลตฟอร์ม
- ปรับปรุงการนำเสนอการขายโดยอิงจากผลลัพธ์ของดีลที่ผ่านมา
- ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและประหยัดเวลาในการติดตามผล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วย ClickUp Brain ทีมขายสามารถสร้างอีเมล, บทสนทนาสำหรับการติดต่อ, หรือแม้แต่สไลด์นำเสนอได้โดยอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากบริบทของ CRM ของคุณโดยตรง
5. การเสริมสร้างศักยภาพการขายและการปรับปรุงกระบวนการ
AI ไม่ได้ช่วยเพียงแค่การตลาดภายนอกเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างการดำเนินงานภายในให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย ตั้งแต่การอัตโนมัติการจัดสรรงานไปจนถึงการช่วยเหลือผู้จัดการขายในการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือ AI ช่วยให้องค์กรขายสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
AI ในการเสริมศักยภาพการขายช่วย:
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติและลดงานที่น่าเบื่อ
- ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- เสริมศักยภาพผู้จัดการฝ่ายขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI สำหรับการโค้ชทีม
- ปรับปรุงการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้และมาตรฐานกระบวนการทำงาน
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ClickUp AI ผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการขายได้อย่างไร้รอยต่อ—รวมงาน CRM การโค้ช การคาดการณ์ และเอกสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ทีมขายของคุณทำงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ
วิธีการนำ AI มาใช้ในองค์กรขายของคุณ
การผสาน AI เข้ากับกระบวนการขายของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือน่ากังวล—แต่จำเป็นต้องมีแผนการคิดอย่างรอบคอบ การนำ AI มาใช้ให้ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเลือกเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการปรับให้ทีมขายของคุณสอดคล้องกัน การฝึกอบรมตัวแทนขายของคุณ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีขึ้นเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเหลือผู้ขายมนุษย์ของคุณได้—โดยไม่ทำให้จังหวะการทำงานของพวกเขาเสียไป
นี่คือกรอบการทำงานแบบขั้นตอนเพื่อให้ AI ทำงานเพื่อองค์กรขายของคุณ:
1. ระบุจุดที่เจ็บปวด
มองหาจุดที่ทีมขายของคุณใช้เวลามากเกินไปกับ งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลด้วยมือ การพยากรณ์ยอดขายในสเปรดชีต หรือการติดตามลูกค้าที่ยังไม่สนใจ นี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำ AI มาช่วยอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยงานที่มีผลกระทบสูงแต่มีความซับซ้อนต่ำ เช่น การอัตโนมัติการติดตามผล การบันทึกการโทร หรือการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย วิธีเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วพร้อมความเสี่ยงน้อยที่สุด
2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการนำ AI มาใช้
คุณกำลังมองหาวิธีเพิ่ม ประสิทธิภาพการขาย ปรับปรุง ประสิทธิภาพการขาย หรือลดเวลาที่ใช้ใน การดำเนินงานขาย อยู่หรือไม่? เป้าหมายของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องการเครื่องมือ AI อะไร และคุณจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร
🧠 คุณรู้หรือไม่? ทีมขายที่นำ AI มาใช้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีโอกาสสูงถึง 3 เท่าที่จะเห็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน แหล่งที่มา: Salesforce State of Sales.
3. เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
เครื่องมือการขายด้วย AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางเครื่องมือเน้นการวิเคราะห์การโทรขาย บางเครื่องมือเน้นการสร้างโอกาสทางการขาย, การเสริมสร้างการขาย, หรือ การคาดการณ์. มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM ของคุณได้ และสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ.
หมวดหมู่ยอดนิยมของเครื่องมือ AI สำหรับการขาย:
- ผู้ช่วย AI สำหรับสรุปการประชุมและแนะนำงาน
- แพลตฟอร์มการพยากรณ์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำข้อตกลง
- เครื่องมือการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า และพฤติกรรม
- แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่จัดการการกำหนดเวลาและการติดตามผล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp AI ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย—ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการขาย—ทั้งหมดในที่เดียว
4. ทดลองก่อนขยาย
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ปล่อยเทคโนโลยี AI ของคุณไปยังทีมขายหรือผู้จัดการเพียงทีมเดียว และติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมความคิดเห็นและตรวจสอบอุปสรรคในการนำไปใช้ มองหาแนวโน้มในความเร็วของการปิดการขาย ความพึงพอใจของตัวแทนขาย หรือขั้นตอนที่พลาดไปซึ่ง AI ช่วยกู้คืนได้
5. ติดตาม, วัด, และปรับปรุงให้ดีที่สุด
การนำ AI มาใช้ไม่ใช่กระบวนการที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ ทีมของคุณจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว ตรวจสอบว่า AI ส่งผลต่องานขาย ขั้นตอนของกระบวนการขาย และประสิทธิภาพของพนักงานขายอย่างไร และปรับปรุงการใช้งานของคุณตามข้อมูลที่ได้รับ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามความเร็วในการปิดดีล ผลกระทบของ AI ต่อปริมาณกิจกรรม และความแม่นยำของการคาดการณ์ยอดขายเมื่อเวลาผ่านไป
วิธีที่ AI ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมขายได้อย่างไร—แต่หากต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้ราบรื่นอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีมากกว่าเครื่องมือที่แยกกันทำงาน จากการจัดการลูกค้าเป้าหมายและจุดติดต่อกับลูกค้า ไปจนถึงการติดตามดีลและกำหนดเวลา ความสำเร็จในการขายขึ้นอยู่ระบบอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกัน
นั่นคือจุดที่ ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน โดดเด่น
🎯 สัญชาตญาณของคุณ + ข้อมูลเชิงลึกจาก AI = คู่หูที่ไร้เทียมทาน ทีมขายที่ดีที่สุดไม่ได้เลือกว่าจะใช้ AI หรือประสบการณ์ แต่พวกเขาใช้ทั้งสองอย่าง
ต่างจากเครื่องมือที่เพิ่ม AI เข้ามาเป็นเพียงส่วนเสริม ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรที่มีเวิร์กโฟลว์การขายอัจฉริยะในตัว ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การขายสำหรับทีม ClickUp คุณสามารถจัดการกระบวนการขายทั้งหมดได้ในที่เดียว—ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ออนบอร์ดลูกค้า, ทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ และปิดการขายได้เร็วขึ้น
ปรับแต่งกระบวนการขายของคุณด้วยระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และมองเห็นข้อมูลเชิงลึกผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานได้จริง. นี่คือทุกสิ่งที่ทีมขายของคุณต้องการ, ขับเคลื่อนโดย ClickUp AI.
1. อัตโนมัติงานขายที่ทำให้คุณช้าลง
มาพูดกันตามตรง—ทีมขายยังคงใช้เวลาไปกับงานที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการโทรขาย การอัปเดตสถานะดีล หรือการมอบหมายงานติดตามผล งานซ้ำซากเหล่านี้สามารถค่อยๆ กัดกินเวลาการขายได้อย่างเงียบๆ
🧠 สิ่งนี้เปลี่ยน ClickUp ให้กลายเป็นมากกว่า CRM—มันกลายเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องจักรการขายของคุณ
คุณยังสามารถ สร้างอีเมล ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ทันทีด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาของ AI ของClickUp Brainฟังก์ชันเดียวกันนี้ยังสามารถใช้โดยแผนกการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมการขายได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างร่างอีเมลได้ในไม่กี่วินาที:
นอกจากนี้, ClickUp Brain เมื่อใช้ร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ เช่นClickUp Clips จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการขาย
สร้างและแชร์วิดีโอการฝึกอบรมและการแนะนำพนักงานใหม่ได้อย่างอิสระด้วย ClickUp Clips เชื่อมต่อกับความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขายของ ClickUp Brain และทีมขายของคุณจะสามารถ สร้างวิดีโอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อพยายามชนะใจลูกค้าด้วยวิดีโอสาธิตที่มีรายละเอียดซึ่งอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI ไม่ได้แค่เขียนอีเมลหรือให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น—ตอนนี้มันสามารถสร้างการนำเสนอขายทั้งหมดได้ภายในเวลาไม่ถึง 60 วินาที (และใช่ มันยังเพิ่มแผนภูมิให้ด้วย!)
2. สร้างเนื้อหาการขายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้ในไม่กี่วินาที (ไม่ใช่หลายชั่วโมง)
การเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่, ลำดับการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน, หรือแม้แต่การนำเสนอโครงการ อาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา และหากข้อความของคุณไม่ตรงกับความสนใจของลูกค้าที่มีศักยภาพ มันก็จะถูกมองข้ามไป
ClickUp AI ช่วยมืออาชีพด้านการขาย:
- ร่างอีเมลเย็นที่มีอัตราการแปลงสูงตามประวัติการเจรจาหรือบุคลิกภาพ
- เขียนติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับบันทึกการโทรขายครั้งก่อน
- สร้างเด็คนำเสนอหรือข้อความ LinkedIn ในน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
- ปรับปรุงเทมเพลตหรือข้อเสนอเก่าให้สดใหม่ด้วยเพียงคำสั่งเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Docs + AI เพื่อทำงานร่วมกันในการสื่อสารกับทีมของคุณ รับการเขียนใหม่ได้ทันที และดึงข้อมูลจาก CRM ของคุณโดยใช้ตัวแปร ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเอกสาร Slack และอีเมลอีกต่อไป
🎯 สถานการณ์จริง: ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณต้องการลำดับการติดต่อแบบออกหาลูกค้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายองค์กรที่เงียบหายไป แทนที่จะใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการร่างลำดับการติดต่อ ClickUp AI สามารถสร้างลำดับการติดต่อแบบหลายจุดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้ข้อมูล CRM และประวัติการเจรจา—ภายในไม่กี่นาที
3. คาดการณ์อย่างชาญฉลาด—ด้วยบริบท ไม่ใช่การคาดเดา
การคาดการณ์ยอดขายไม่ใช่การพยากรณ์อนาคต—แต่เป็นการรู้ว่าคุณอยู่ในจุดไหน ในตอนนี้ และสิ่งนี้ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่สะอาด และความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp AI +แดชบอร์ดมอบความโปร่งใสที่ผู้นำฝ่ายขายต้องการเพื่อ:
- ดูสถานะปัจจุบันของงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามเจ้าของหรือภูมิภาค
- ใช้คำสั่ง AI เพื่อสรุปอุปสรรคในกระบวนการขาย, กิจกรรมของตัวแทนขาย และความเสี่ยง
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเร็วในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
- จัดลำดับความสำคัญของบัญชีหรือพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุด
🧠 คุณรู้หรือไม่? ClickUp AI รองรับโมเดลหลายแบบ ช่วยให้คุณปรับแต่งการคาดการณ์ตามตรรกะทางธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ความรู้สึก การให้คะแนนดีลแบบถ่วงน้ำหนัก หรือประสิทธิภาพการขายในอดีต
🎯 สถานการณ์จริง: ผู้นำฝ่ายขายต้องเตรียมตัวสำหรับการทบทวนการคาดการณ์ประจำเดือน แทนที่จะขอให้ทุกคนอัปเดตข้อมูล พวกเขาใช้คำสั่งใน ClickUp Brain—"ดีลใดมีความเสี่ยงในไตรมาสนี้และเพราะอะไร?"—และได้รับสรุปแบบเรียลไทม์พร้อมตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและคำแนะนำในการดำเนินการ
ClickUp ยังรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce และ Hubspot แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ ตัวแทนฝ่ายขายของคุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์หรือเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการทันทีเมื่อจำเป็น
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับ CRM
4. ปรับทีมขายให้สอดคล้องกันโดยไม่ต้องประชุมอัปเดตสถานะเพิ่มเติม
ทีมขายจะเติบโตได้ดีเมื่อมีแรงผลักดัน—แต่แรงผลักดันนั้นมักจะหยุดชะงักเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาด เครื่องมือที่แยกส่วน และข้อความแจ้งเตือนแบบ "แค่เช็คอิน" ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมศูนย์การสื่อสาร การติดตาม และการอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว ทีมขายของคุณจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้จะทำงานแบบไม่พร้อมกัน—โดยไม่สูญเสียความชัดเจน
นี่คือวิธีที่องค์กรขายใช้ ClickUp AI เพื่อทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น:
- สรุปการสนทนาการขายภายในด้วย AI เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสำคัญหลุดรอดไป
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าในทุกดีล งาน และอีเมลได้ในมุมมองเดียว
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI + ClickUp Docs
- สร้างการอัปเดตสแตนด์อัพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกตัวแทนขายได้รับข้อมูลครบถ้วน
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ด้วยClickUp Chat, AI ไม่เพียงแค่สรุปการสนทนาเท่านั้น—แต่ยังแนะนำขั้นตอนถัดไป เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมดำเนินการต่อ
🎯 สถานการณ์จริง: ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณลาป่วย แต่ทีมยังคงต้องการอัปเดตเกี่ยวกับดีลสำคัญ ด้วย ClickUp AI ทุกคนสามารถสร้างสรุปข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนทนากับลูกค้า ความคืบหน้าของงาน และการเคลื่อนไหวของดีลต่างๆ ได้ตามต้องการ
5. ผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ CRM
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกระบวนการขายทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การติดตามข้อมูลจากทุกจุดสัมผัสอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก แต่ด้วยโซลูชัน CRM ที่อยู่ในคลังเครื่องมือของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการขายได้อย่างง่ายดาย
ระบบ CRM คือเครื่องมือที่ให้คุณมองเห็นภาพรวมแบบ 360 องศาของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ กล่าวโดยสรุปคือ ระบบ CRM คือกระดูกสันหลังขององค์กรขายทุกแห่ง
ClickUp's CRMสามารถ รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ได้ รวมถึงข้อมูลติดต่อ ประวัติการสื่อสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญต่อกระบวนการขายของคุณไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติที่คุณได้สำรวจไว้แล้ว
นอกจากนี้ ClickUp CRM ยังมีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้หลายแบบ(มากกว่า 15 แบบ) เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการขายของคุณในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpจะแสดงไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ด้วยมุมมองที่เรียบง่ายนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และการพึ่งพาได้ในทันที ข้อมูลนี้สามารถช่วย ระบุจุดติดขัด ก่อนที่จะขัดขวางกระบวนการขาย
สำหรับอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต ให้ใช้มุมมองตารางของ ClickUpมุมมองนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าไปจนถึงตัวชี้วัดการขาย
นอกจากนี้ มุมมองนี้ยังทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อสร้างฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม
ด้วย AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั่วทั้งระบบนิเวศการขายของคุณ สร้างสรุปได้ทันที และให้ข้อมูลอัปเดตความคืบหน้าในเชิงสนทนาเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย เนื่องจากช่วยให้เข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้ขณะทำการโทรขาย การสร้างความไว้วางใจกับลูกค้ายังช่วยรักษาการไหลลื่นของการสนทนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าจริง
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ
6. อย่าเริ่มต้นจากศูนย์—ด้วยการใช้เทมเพลต
เทมเพลตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการขาย และมอบทางลัดในการบรรลุประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับ CRM, การโทรขาย, และตัวติดตามการขาย ทีมสามารถหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเอง และทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐานได้
ClickUp มีเทมเพลตหลายแบบที่สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การขายเชิงกลยุทธ์
เทมเพลต CRM ของ ClickUpดูแลทุกแง่มุมที่สำคัญที่สุดของกระบวนการ CRM โดยให้ศูนย์กลางข้อมูลที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดลูกค้า ประวัติการขาย หรือแม้แต่บันทึกการติดต่อกับลูกค้าในอดีต
อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลเท่านั้น แม่แบบนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อวิธีการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และติดตามกิจกรรมการขายทั้งหมดได้จากที่เดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpภายในเทมเพลตนี้เพื่อแสดงภาพกิจกรรม CRM ของคุณในรูปแบบที่โต้ตอบได้
เทมเพลตยังมีฟีเจอร์การขายอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังลูกค้าแต่ละรายตามกลุ่มของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์ความรู้สึกโดยการอนุญาตให้ฝ่ายบริหารติดตามความคิดเห็นและรีวิวของลูกค้า
ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการโทรขายของ ClickUpมอบกระบวนการทีละขั้นตอนให้กับองค์กรขายในการจัดการการติดต่อกับลูกค้า เทมเพลตนี้ยังมอบสถานที่กลางให้กับตัวแทนขายในการเข้าถึงสคริปต์การโทรขายมาตรฐานอีกด้วย
การเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายช่วยให้ทีมขายของคุณแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ
นอกจากนี้ ทีมขายยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญจากการโทรแต่ละครั้ง เช่น ปัญหาของลูกค้าและขั้นตอนถัดไป ข้อมูลนี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผล การปรับแต่งการติดต่อในอนาคต และส่งผลให้ปิดการขายได้สำเร็จ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ทีมขายของคุณอาจต้องการเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดได้—ทั้งหมดในที่เดียว!
สุดท้ายนี้เรามีเทมเพลต ClickUp Sales Tracker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่ผู้นำเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและการดำเนินการด้านการขายโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับติดตามตัวเลขยอดขายเท่านั้น แต่ยังมีปัญญาประดิษฐ์ในตัวที่ช่วยให้ทีมขายสามารถมองเห็นข้อมูลประสิทธิภาพที่มีคุณค่า (ทั้งในระดับบุคคลและทีม) วิเคราะห์แนวโน้ม และระบุโอกาสในการเติบโต
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ClickUp GoalsและClickUp Milestonesในเทมเพลตนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมขายของคุณตามที่ชื่อบ่งบอก และช่วยให้พวกเขาเห็นภาพชัดเจนว่าพวกเขาใกล้บรรลุเป้าหมายมากเพียงใด
✅ พร้อมที่จะเห็นสิ่งที่ AI สามารถทำได้เพื่อทีมขายของคุณหรือไม่?
AI ในงานขายไม่ใช่แค่เรื่องอนาคต—แต่เป็นปัจจุบันแล้ว ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไปจนถึงการปิดการขายได้เร็วขึ้น องค์กรขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันกำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ปรับแต่งทุกจุดสัมผัสให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย และขับเคลื่อนรายได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ClickUp ช่วยให้ทีมขาย ผู้จัดการ และทีมสร้างรายได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ด้วย AI ที่ผสานอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ ClickUpยังมีเทมเพลตแผนการขายหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในบล็อกนี้ ซึ่งสามารถช่วยยกระดับวิธีการทำงานของทีมขายของคุณ ตั้งแต่การสร้างข้อเสนอและการคาดการณ์ยอดขาย ไปจนถึงการโค้ชทีมขายและการติดตามงานอัตโนมัติ ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขายได้อย่างชาญฉลาดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
👉 อย่าเพียงแค่ใช้ AI ให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่—ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับClickUp—สมัครใช้งานฟรี!