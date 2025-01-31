บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขายในปี 2025

31 มกราคม 2568

การดำเนินร้านค้าออนไลน์เป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ตั้งแต่การเขียนคำโฆษณาไปจนถึงการจัดการแคมเปญการตลาดอีคอมเมิร์ซและการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม มันคือ เยอะมาก

โชคดีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ค้าปลีกออนไลน์ได้เครื่องมือ AIใช้การเรียนรู้ของเครื่องและประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำงานที่เป็นกิจวัตรและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ

แท้จริงแล้ว เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (AI) สามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง, กระตุ้นยอดขาย, และเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณในตลาดได้โดยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ค้นพบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สามารถพาคุณไปสู่ระดับถัดไปเพื่อให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ?

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการค้าออนไลน์?

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์บางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกับงานเฉพาะทาง ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ ให้การสนับสนุนที่กว้างขวางมากขึ้น นี่คือเพียงบางส่วนของคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่องที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ:

  • เครื่องมือเขียนด้วย AIที่ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดของคุณ
  • เครื่องมือจัดการโครงการเว็บไซต์ที่ช่วยอัตโนมัติการสร้างงานและการติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
  • เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่จะพาคุณตั้งแต่การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการผลิตและการออกแบบกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณ
  • อัลกอริทึมที่วิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเพื่อนำเสนอคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนแคมเปญ SMS และอีเมลแบบเจาะจงเป้าหมาย
  • การค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยการค้นหาด้วยภาพและฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือค้นหาในตัว
  • คุณสมบัติเช่นการทดลองสวมใส่เสมือนจริงเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อได้ดีขึ้น (และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ)
  • แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยตอบคำถามที่พบบ่อย ?‍♀️
  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำรูปแบบและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดแก่คุณ — ตัวอย่างเช่น เมื่อใดที่ควรสั่งซื้อสินค้าบางประเภทเพื่อจัดการสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น
  • รายงานที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้า นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะเชิงลบที่เกิดซ้ำ

เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ

ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือ AI สามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไร ถึงเวลาที่จะลงมือทำธุรกิจกันแล้ว นี่คือสิ่งที่เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซสามารถทำได้เพื่อคุณ

1.คลิกอัพ

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ: ตัวอย่างแผนทดสอบ AI ของ ClickUp สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างแผนทดสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและลดชั่วโมงการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างไม่สิ้นสุดด้วยคำแนะนำที่สร้างโดย AI จาก ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ—รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณด้วย ใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบ, และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

เร่งกระบวนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซของคุณด้วยเทมเพลตมากมายที่มีให้เลือกใช้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนโครงการอีคอมเมิร์ซของ ClickUpจะแนะนำคุณในการตั้งเป้าหมายสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณและชี้แจงขอบเขตและระยะเวลาของโครงการอย่างชัดเจน

มันช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมายสำคัญและขั้นตอนโดยละเอียด จัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็น และบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งทีมของคุณมีความเข้าใจและร่วมมือกัน

ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่?ClickUp AIเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ

ตัวอย่างข้อความอีเมลขายของด้วย ClickUp AI
ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถมั่นใจในการสื่อสารได้มากขึ้นด้วยการตรวจทาน แก้ไขย่อ หรือร่างเนื้อหาอีเมล

ใช้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับหน้า landing page, คำอธิบายสินค้า, บทความบล็อก, และอีเมลของคุณ ใช้ AI ร่วมกับClickUp DocหรือClickUp Whiteboardเพื่อคิดค้นไอเดียสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ หรือพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาหรือการขายร่วมกับทีมของคุณ

ให้มันสรุปบันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนข้อความให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ติดตามงานเหล่านั้นจนเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งทีมของคุณ ✅

เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดตัวฟีเจอร์การขายของ ClickUpมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการกระบวนการขายตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการปิดการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ClickUp for Ecommerce Podcastเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ ClickUp สำหรับเวิร์กโฟลว์อีคอมเมิร์ซของคุณ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับงานสำคัญทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณทำเสร็จตรงเวลา
  • ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับปรุงงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและปรับแต่งผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
  • เก็บทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีคอมเมิร์ซไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat View
  • ออกแบบแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ทั้งแบบเนทีฟหรือผ่านZapier

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์เท่ากับคุณสมบัติทั้งหมดของเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. ViSenze

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ: กุญแจแอปของ ViSenze
ผ่านทางViSenze

เครื่องมือ AI นี้ถูกใช้โดยแบรนด์อีคอมเมิร์ซยอดนิยมมากมาย ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าที่ต้องการในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และเมื่อการค้นหาสินค้าเป็นเรื่องง่าย ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้น ?

ViSenze วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าสนใจและกำลังดูอยู่เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ลูกค้ายังสามารถค้นหาสินค้าด้วยระบบ AI แบบภาพ โดยใช้ภาพหน้าจอ รูปถ่าย หรือภาพที่บันทึกไว้ ฟีเจอร์ติดแท็กสินค้าอัจฉริยะด้วยข้อมูล เช่น สี ขนาด และแบรนด์ ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติเด่นของ ViSenze

  • ขายข้ามหรือขายเพิ่มโดยแนะนำสินค้าที่คล้ายกันหรือเสริมกัน
  • นำเข้าสินค้าเข้าสู่ ViSenze จากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อการจัดการแคตตาล็อกที่ง่ายดาย
  • ปรับขนาดและเพิ่มข้อมูล SKU ได้อย่างง่ายดายเมื่อร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณเติบโตขึ้น
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify, BigCommerce และ WooCommerce

ข้อจำกัดของ ViSenze

  • การค้นพบสินค้าอาจไม่ถูกต้อง 100% เสมอไปสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
  • ไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะประเมินว่า ViSenze ทำงานได้ดีเพียงใด

การกำหนดราคาของ ViSenze

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

ViSenze คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

3. บลูชิฟต์

แดชบอร์ดของ Blueshift
ผ่านทางBlueshift

Blueshift เป็นเครื่องมืออีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าง่ายขึ้น โดยใช้ AI เพื่อทำการตลาดอัตโนมัติผ่านหลายช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

Blueshift รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น CRM ของคุณ, การโต้ตอบแบบบริการตนเอง, และพฤติกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่มีประโยชน์ AI ช่วยในการแบ่งกลุ่มข้อมูล, กำหนดช่องทางสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มต่าง ๆ, และส่งข้อความในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ?

คุณสมบัติเด่นของ Blueshift

  • ข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องมือ AI ที่เรียนรู้จากเครื่องซึ่งรวบรวมมาจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณโฆษณาแบบชำระเงินของคุณ
  • ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อกระตุ้นการสนทนาและการซื้อของลูกค้า
  • นำเสนอเนื้อหาและสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งของพวกเขา
  • ผสานรวมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณ เช่น Amazon Web Services (AWS),Salesforce, Google Ads, Facebook และร้านค้า Shopify

ข้อจำกัดของ Blueshift

  • ระบบมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้ใช้ใหม่ (มีเอกสารช่วยเหลือให้)
  • ผู้ใช้บางรายต้องการความสามารถในการสร้างรายงานที่กำหนดเองได้มากขึ้น

การกำหนดราคาของ Blueshift

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Blueshift

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 240+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (6 รีวิว)

4. บาริลเลียนซ์

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ: แดชบอร์ดของ Barilliance
ผ่านทางBarilliance

ซอฟต์แวร์ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซนี้ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าในหลายวิธี

ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการทำงานของ AI สามารถทำนายการซื้อครั้งต่อไปของลูกค้าได้ แม้กระทั่งแบรนด์ สี และขนาดที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นก็จะกระตุ้นข้อความแบบไดนามิกไปยังลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าเหล่านั้นหรือมอบคูปองส่วนลดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความติดตามสำหรับสถานการณ์บางอย่างได้ เช่น เมื่อลูกค้าทิ้งรถเข็นไว้หรือคุณไม่ได้เห็นพวกเขาในร้านค้าออนไลน์ของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว ?

คุณสมบัติเด่นของ Barilliance

  • แบ่งกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลากหลาย
  • รวบรวมที่อยู่อีเมลจากผู้ซื้อที่ไม่ระบุตัวตนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้หลักฐานทางสังคมแบบเรียลไทม์เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าผู้อื่นกำลังซื้อสินค้าที่พวกเขาสนใจ

ข้อจำกัดของ Barilliance

  • หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของระบบ คุณจะต้องมีทักษะการเขียนโค้ดทางเทคนิค
  • เจ้าของร้านค้าออนไลน์และผู้ใช้งานบางคนรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การกำหนดราคาของ Barilliance

  • ติดต่อเพื่อขอราคา (เริ่มต้นที่ $250/เดือน)

คะแนนและรีวิวจาก Barilliance

  • G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (18 รีวิว)

5. LivePerson

พื้นที่ทำงานของตัวแทน LivePerson
ผ่านทางLivePerson

LivePerson เป็นระบบแชทบอทที่เน้น AI ในการสนทนาที่เหมือนมนุษย์สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงแชทบนเว็บไซต์ อีเมล ข้อความ โซเชียลมีเดีย และการโทรด้วยเสียง

เครื่องมือ AI นี้สำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์และธุรกิจ ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสนทนาจริงกับลูกค้าหลายพันล้านครั้ง เพื่อสร้างการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถบริการตนเองและสร้างความไว้วางใจได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมบริการของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆ

คุณสมบัติเด่นของ LivePerson

  • ใช้ LivePerson เพื่อแนะนำสินค้า, ส่งการอัปเดตคำสั่งซื้อ, และจัดการการจัดส่ง
  • การคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยนที่ราบรื่นโดยไม่ต้องมีการสนับสนุนแบบลงมือปฏิบัติ
  • รวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดทั้งกับแชทบอทและทีมสดของคุณบนแพลตฟอร์ม Conversational Cloud
  • เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการผสานรวมที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ระบบ CRM ของคุณ ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือ Google Contact Center

ข้อจำกัดของ LivePerson

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานมีข้อจำกัดอยู่บ้างและสามารถปรับปรุงได้
  • บริการลูกค้าดูเหมือนไม่สม่ำเสมอ—บางครั้งก็ดี บางครั้งก็ไม่ดี

ราคาของ LivePerson

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ LivePerson

  • G2: 4. 2/5 (150 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (39 รีวิว)

6. คลาร์ก. io

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ: คำสั่งซื้อที่ติดตามได้ของ Clerk.io
ผ่านทางClerk.io

Clerk. io มุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดขายธุรกิจออนไลน์ของคุณด้วยการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเพิ่มความเกี่ยวข้องตลอดเส้นทางการช้อปปิ้งของลูกค้า อัลกอริทึม AI จะวิเคราะห์พฤติกรรมและธุรกรรมของลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างเนื้อหา คำแนะนำ และผลลัพธ์จากการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย

และมันทำได้โดยไม่ต้องใช้คุกกี้

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซนี้ยังช่วยทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ตัวกระตุ้นเพื่อส่งคำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ?

Clerk. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ฟังก์ชันการค้นหาที่เข้าใจภาษาธรรมชาติและคำนึงถึงคำที่มีความหมายเหมือนกัน การสะกดคำผิด และความพร้อมของสินค้า
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบรอบด้าน 360 องศาเกี่ยวกับโปรไฟล์และพฤติกรรมของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ
  • แบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณโดยใช้ตัวกรองและคำสำคัญเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จากนั้นส่งข้อเสนอที่พวกเขาจะไม่สามารถปฏิเสธได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบอีคอมเมิร์ซ, CRM และการตลาดของคุณ

ข้อจำกัดของ Clerk. io

  • ระบบค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาเพื่อให้คุ้นเคยอย่างสมบูรณ์
  • ตัวเลือกการกำหนดราคาเป็นแบบโมดูลาร์และเข้าใจง่าย แต่ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Clerk. io ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Clerk. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (19 รีวิว)

7. ไซต์

รายการสินค้าของ Syte
ผ่านทางSyte

Syte ช่วยให้ลูกค้าของคุณค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ด้วยการค้นหาด้วยภาพ การนำทางภายในเว็บไซต์ และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) นอกจากนี้ยังใช้การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงเพื่อแสดงสินค้าที่คล้ายกันและสินค้าเสริมให้กับลูกค้าอีกด้วย

ปัญญาประดิษฐ์เชิงภาพสร้างประสบการณ์การซื้อที่เข้าใจง่ายและน่าดึงดูดสำหรับลูกค้า เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่จำหน่ายของตกแต่งบ้าน แฟชั่น และเครื่องประดับ เนื่องจากสามารถนำเสนอสินค้าประเภทนี้ได้อย่างโดดเด่น และช่วยแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวเพื่อสร้างลุคที่สมบูรณ์แบบ ?️

คุณสมบัติเด่นของ Syte

  • ระบบอัตโนมัติการติดแท็กสินค้าเพื่อปรับปรุงและมาตรฐานข้อมูลสินค้า, ปรับปรุงการจัดจำหน่าย, และประหยัดเวลา
  • อธิบายสินค้าอย่างละเอียดด้วยคุณสมบัติมากกว่า 15,000 รายการให้เลือก
  • แสดงให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่คุณมีให้ด้วย Inspiration Gallery
  • ติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ตอบสนองและช่วยเหลือของ Syte หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ข้อจำกัดของไซต์

  • การค้นหาภาพไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันเสมอไป
  • มันมุ่งเน้นไปที่ตลาดการตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และแฟชั่นเป็นหลัก ดังนั้นหากธุรกิจของคุณไม่ตรงกับกลุ่มนี้ คุณอาจพบว่า Syte ไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

ราคาของ Syte

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Syte

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

8. Phrasee

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ: ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Phrasee
ผ่านทางPhrasee

เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างง่ายดาย โดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ใช้ข้อมูลในการทำนายว่าเนื้อหาใดจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด จากนั้นช่วยให้คุณทดสอบในระดับใหญ่และปรับแต่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ?

Phrasee สามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น หัวข้ออีเมลและเนื้อหาในอีเมล ข้อความ SMS และโฆษณาแบบชำระเงิน เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Phrasee

  • สร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ง่าย ฟังดูเป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • ทดสอบแยกข้อความทางการตลาดของคุณเพื่อค้นหาว่าเวอร์ชันใดได้ผลดีที่สุด
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์จากเนื้อหาที่คุณได้เผยแพร่ไปแล้ว
  • ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลหลากหลายราย

ข้อจำกัดของวลี

  • ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก
  • คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ Phrasee สร้างขึ้นเพื่อจับข้อผิดพลาดใด ๆ

การกำหนดราคาของ Phrasee

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Phrasee

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)

9. ง่ายขึ้น

หน้าสนามเด็กเล่นของ Simplified
ผ่านทางแบบง่าย

Simplified เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ช่วยสร้างข้อความและกราฟิกโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบหรือการเขียนโค้ด ด้วยเทมเพลตการออกแบบที่หลากหลายและการเข้าถึงภาพถ่ายนับล้าน คุณสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณได้ ?️

ใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อออกแบบสิ่งที่คุณต้องการ—นามบัตร, โพสต์โซเชียลมีเดีย, โบรชัวร์, โฆษณา, และวิดีโอ. จากนั้นปรับขนาดการออกแบบของคุณให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, และ X.

Simplified ยังมีเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย, เครื่องมือใส่ลิงก์ในไบโอ และฟังก์ชันแชทบอท AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • ตั้งค่าชุดแบรนด์ของคุณ—รวมถึงโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณ—จากนั้นให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทีม ลูกค้า หรือผู้ให้บริการของคุณ
  • แก้ไขรูปภาพของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องมือลบพื้นหลังและเครื่องมือปรับขนาดอัจฉริยะ
  • ทำให้สิ่งใดก็ตามเคลื่อนไหวได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมที่เหนือกว่าเดิม
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมเพื่อตรวจสอบ, ให้คำแนะนำ, ขอการอนุมัติ, และทำให้การออกแบบของคุณเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ คุณจึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
  • แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัด และเมื่อคุณเกินข้อจำกัดแล้ว การเข้าถึงของคุณจะถูกตัดออก

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • ออกแบบกราฟิกฟรี: ฟรี
  • กราฟิกดีไซน์ มืออาชีพ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจออกแบบกราฟิก: $15/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรี: ฟรี
  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ระดับมืออาชีพ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจตัดต่อวิดีโอ: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • AI Writer ฟรี: ฟรี
  • AI Writer Pro: เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)

10. Chatfuel

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ: เครื่องมือแชทบอท ChatFuel.ai
ผ่านทางChatfuel

เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซนี้เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณสามารถใช้ได้หลากหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ของคุณ, Facebook Messenger, WhatsApp และ X.

คุณสมบัติการลากและวางหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดในการตั้งค่า Chatfuel ใช้เทคโนโลยี GPT-4 ขั้นสูงของ OpenAI เพื่อสร้างบทสนทนาสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ?

Chatfuel สามารถตอบคำถามที่พบบ่อย ติดตามความชอบของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า ส่งรหัสโปรโมชั่น สร้างการแจ้งเตือนสำหรับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ ดูแลข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ปรับแต่งโฆษณาของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel

  • ทำให้ทุกอย่างง่ายด้วยหมายเลข WhatsApp เดียวสำหรับตัวแทนบริการลูกค้าหลายคน
  • ผสานการทำงานกับ ChatGPT เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณไปอีกขั้น
  • ขายสินค้าของคุณจากภายใน WhatsApp เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
  • ใช้ API ของ Chatfuel เพื่อเชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ, ระบบ CRM, หรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่นและกระบวนการสื่อสารที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Chatfuel

  • แผนราคาของคุณควบคุมจำนวนข้อความที่คุณสามารถส่งได้ต่อเดือน
  • การนำระบบไปใช้ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่น

ราคาของ Chatfuel

  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $300/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Chatfuel

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

เพิ่มยอดขายและกระตุ้นการแปลงด้วยเครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์และธุรกิจใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้งานหลายอย่างที่เคยต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ คุณจะไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นและยอดขายที่สูงขึ้นอีกด้วย ?

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความและสร้างกราฟิก การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล การช่วยผู้ซื้อค้นหาสินค้า หรือการปรับปรุงการบริการลูกค้า เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซเหล่านี้สามารถช่วยคุณทำให้สำเร็จได้

ClickUp รองรับคุณสมบัติเหล่านี้มากมาย และยังมีอีกมากมายให้คุณได้ใช้.ลงทะเบียนฟรีและเริ่มทำให้ทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขาย และเพิ่มผลกำไรของคุณ.