10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขายในปี 2025

การดำเนินร้านค้าออนไลน์เป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ตั้งแต่การเขียนคำโฆษณาไปจนถึงการจัดการแคมเปญการตลาดอีคอมเมิร์ซและการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม มันคือ เยอะมาก
โชคดีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ค้าปลีกออนไลน์ได้เครื่องมือ AIใช้การเรียนรู้ของเครื่องและประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำงานที่เป็นกิจวัตรและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ
แท้จริงแล้ว เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (AI) สามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง, กระตุ้นยอดขาย, และเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณในตลาดได้โดยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ค้นพบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สามารถพาคุณไปสู่ระดับถัดไปเพื่อให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการค้าออนไลน์?
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์บางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกับงานเฉพาะทาง ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ ให้การสนับสนุนที่กว้างขวางมากขึ้น นี่คือเพียงบางส่วนของคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่องที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ:
- เครื่องมือเขียนด้วย AIที่ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดของคุณ
- เครื่องมือจัดการโครงการเว็บไซต์ที่ช่วยอัตโนมัติการสร้างงานและการติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
- เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่จะพาคุณตั้งแต่การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการผลิตและการออกแบบกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณ
- อัลกอริทึมที่วิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเพื่อนำเสนอคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนแคมเปญ SMS และอีเมลแบบเจาะจงเป้าหมาย
- การค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยการค้นหาด้วยภาพและฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือค้นหาในตัว
- คุณสมบัติเช่นการทดลองสวมใส่เสมือนจริงเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อได้ดีขึ้น (และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ)
- แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยตอบคำถามที่พบบ่อย ?♀️
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำรูปแบบและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดแก่คุณ — ตัวอย่างเช่น เมื่อใดที่ควรสั่งซื้อสินค้าบางประเภทเพื่อจัดการสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น
- รายงานที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้า นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะเชิงลบที่เกิดซ้ำ
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ
ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือ AI สามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไร ถึงเวลาที่จะลงมือทำธุรกิจกันแล้ว นี่คือสิ่งที่เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซสามารถทำได้เพื่อคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ—รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณด้วย ใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติ, แม่แบบ, และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
เร่งกระบวนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซของคุณด้วยเทมเพลตมากมายที่มีให้เลือกใช้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนโครงการอีคอมเมิร์ซของ ClickUpจะแนะนำคุณในการตั้งเป้าหมายสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณและชี้แจงขอบเขตและระยะเวลาของโครงการอย่างชัดเจน
มันช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมายสำคัญและขั้นตอนโดยละเอียด จัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็น และบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งทีมของคุณมีความเข้าใจและร่วมมือกัน
ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่?ClickUp AIเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ
ใช้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับหน้า landing page, คำอธิบายสินค้า, บทความบล็อก, และอีเมลของคุณ ใช้ AI ร่วมกับClickUp DocหรือClickUp Whiteboardเพื่อคิดค้นไอเดียสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ หรือพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาหรือการขายร่วมกับทีมของคุณ
ให้มันสรุปบันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนข้อความให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ติดตามงานเหล่านั้นจนเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งทีมของคุณ ✅
เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดตัวฟีเจอร์การขายของ ClickUpมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการกระบวนการขายตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการปิดการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp for Ecommerce Podcastเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ ClickUp สำหรับเวิร์กโฟลว์อีคอมเมิร์ซของคุณ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับงานสำคัญทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณทำเสร็จตรงเวลา
- ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับปรุงงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและปรับแต่งผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
- เก็บทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีคอมเมิร์ซไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat View
- ออกแบบแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ทั้งแบบเนทีฟหรือผ่านZapier
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์เท่ากับคุณสมบัติทั้งหมดของเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ViSenze
เครื่องมือ AI นี้ถูกใช้โดยแบรนด์อีคอมเมิร์ซยอดนิยมมากมาย ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าที่ต้องการในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และเมื่อการค้นหาสินค้าเป็นเรื่องง่าย ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้น ?
ViSenze วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าสนใจและกำลังดูอยู่เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ลูกค้ายังสามารถค้นหาสินค้าด้วยระบบ AI แบบภาพ โดยใช้ภาพหน้าจอ รูปถ่าย หรือภาพที่บันทึกไว้ ฟีเจอร์ติดแท็กสินค้าอัจฉริยะด้วยข้อมูล เช่น สี ขนาด และแบรนด์ ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ ViSenze
- ขายข้ามหรือขายเพิ่มโดยแนะนำสินค้าที่คล้ายกันหรือเสริมกัน
- นำเข้าสินค้าเข้าสู่ ViSenze จากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อการจัดการแคตตาล็อกที่ง่ายดาย
- ปรับขนาดและเพิ่มข้อมูล SKU ได้อย่างง่ายดายเมื่อร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณเติบโตขึ้น
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify, BigCommerce และ WooCommerce
ข้อจำกัดของ ViSenze
- การค้นพบสินค้าอาจไม่ถูกต้อง 100% เสมอไปสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- ไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะประเมินว่า ViSenze ทำงานได้ดีเพียงใด
การกำหนดราคาของ ViSenze
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ViSenze คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
3. บลูชิฟต์
Blueshift เป็นเครื่องมืออีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าง่ายขึ้น โดยใช้ AI เพื่อทำการตลาดอัตโนมัติผ่านหลายช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
Blueshift รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น CRM ของคุณ, การโต้ตอบแบบบริการตนเอง, และพฤติกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่มีประโยชน์ AI ช่วยในการแบ่งกลุ่มข้อมูล, กำหนดช่องทางสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มต่าง ๆ, และส่งข้อความในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ?
คุณสมบัติเด่นของ Blueshift
- ข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องมือ AI ที่เรียนรู้จากเครื่องซึ่งรวบรวมมาจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณโฆษณาแบบชำระเงินของคุณ
- ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อกระตุ้นการสนทนาและการซื้อของลูกค้า
- นำเสนอเนื้อหาและสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งของพวกเขา
- ผสานรวมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณ เช่น Amazon Web Services (AWS),Salesforce, Google Ads, Facebook และร้านค้า Shopify
ข้อจำกัดของ Blueshift
- ระบบมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้ใช้ใหม่ (มีเอกสารช่วยเหลือให้)
- ผู้ใช้บางรายต้องการความสามารถในการสร้างรายงานที่กำหนดเองได้มากขึ้น
การกำหนดราคาของ Blueshift
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Blueshift
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 240+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (6 รีวิว)
4. บาริลเลียนซ์
ซอฟต์แวร์ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซนี้ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าในหลายวิธี
ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการทำงานของ AI สามารถทำนายการซื้อครั้งต่อไปของลูกค้าได้ แม้กระทั่งแบรนด์ สี และขนาดที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นก็จะกระตุ้นข้อความแบบไดนามิกไปยังลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าเหล่านั้นหรือมอบคูปองส่วนลดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความติดตามสำหรับสถานการณ์บางอย่างได้ เช่น เมื่อลูกค้าทิ้งรถเข็นไว้หรือคุณไม่ได้เห็นพวกเขาในร้านค้าออนไลน์ของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว ?
คุณสมบัติเด่นของ Barilliance
- แบ่งกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลากหลาย
- รวบรวมที่อยู่อีเมลจากผู้ซื้อที่ไม่ระบุตัวตนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ใช้หลักฐานทางสังคมแบบเรียลไทม์เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าผู้อื่นกำลังซื้อสินค้าที่พวกเขาสนใจ
ข้อจำกัดของ Barilliance
- หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของระบบ คุณจะต้องมีทักษะการเขียนโค้ดทางเทคนิค
- เจ้าของร้านค้าออนไลน์และผู้ใช้งานบางคนรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
การกำหนดราคาของ Barilliance
- ติดต่อเพื่อขอราคา (เริ่มต้นที่ $250/เดือน)
คะแนนและรีวิวจาก Barilliance
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (18 รีวิว)
5. LivePerson
LivePerson เป็นระบบแชทบอทที่เน้น AI ในการสนทนาที่เหมือนมนุษย์สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงแชทบนเว็บไซต์ อีเมล ข้อความ โซเชียลมีเดีย และการโทรด้วยเสียง
เครื่องมือ AI นี้สำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์และธุรกิจ ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสนทนาจริงกับลูกค้าหลายพันล้านครั้ง เพื่อสร้างการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถบริการตนเองและสร้างความไว้วางใจได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมบริการของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆ
คุณสมบัติเด่นของ LivePerson
- ใช้ LivePerson เพื่อแนะนำสินค้า, ส่งการอัปเดตคำสั่งซื้อ, และจัดการการจัดส่ง
- การคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยนที่ราบรื่นโดยไม่ต้องมีการสนับสนุนแบบลงมือปฏิบัติ
- รวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดทั้งกับแชทบอทและทีมสดของคุณบนแพลตฟอร์ม Conversational Cloud
- เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการผสานรวมที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ระบบ CRM ของคุณ ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือ Google Contact Center
ข้อจำกัดของ LivePerson
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานมีข้อจำกัดอยู่บ้างและสามารถปรับปรุงได้
- บริการลูกค้าดูเหมือนไม่สม่ำเสมอ—บางครั้งก็ดี บางครั้งก็ไม่ดี
ราคาของ LivePerson
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ LivePerson
- G2: 4. 2/5 (150 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (39 รีวิว)
6. คลาร์ก. io
Clerk. io มุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดขายธุรกิจออนไลน์ของคุณด้วยการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเพิ่มความเกี่ยวข้องตลอดเส้นทางการช้อปปิ้งของลูกค้า อัลกอริทึม AI จะวิเคราะห์พฤติกรรมและธุรกรรมของลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างเนื้อหา คำแนะนำ และผลลัพธ์จากการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย
และมันทำได้โดยไม่ต้องใช้คุกกี้
เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซนี้ยังช่วยทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ตัวกระตุ้นเพื่อส่งคำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ?
Clerk. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฟังก์ชันการค้นหาที่เข้าใจภาษาธรรมชาติและคำนึงถึงคำที่มีความหมายเหมือนกัน การสะกดคำผิด และความพร้อมของสินค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบรอบด้าน 360 องศาเกี่ยวกับโปรไฟล์และพฤติกรรมของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ
- แบ่งกลุ่มฐานลูกค้าของคุณโดยใช้ตัวกรองและคำสำคัญเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จากนั้นส่งข้อเสนอที่พวกเขาจะไม่สามารถปฏิเสธได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบอีคอมเมิร์ซ, CRM และการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของ Clerk. io
- ระบบค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาเพื่อให้คุ้นเคยอย่างสมบูรณ์
- ตัวเลือกการกำหนดราคาเป็นแบบโมดูลาร์และเข้าใจง่าย แต่ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Clerk. io ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Clerk. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (19 รีวิว)
7. ไซต์
Syte ช่วยให้ลูกค้าของคุณค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ด้วยการค้นหาด้วยภาพ การนำทางภายในเว็บไซต์ และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) นอกจากนี้ยังใช้การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงเพื่อแสดงสินค้าที่คล้ายกันและสินค้าเสริมให้กับลูกค้าอีกด้วย
ปัญญาประดิษฐ์เชิงภาพสร้างประสบการณ์การซื้อที่เข้าใจง่ายและน่าดึงดูดสำหรับลูกค้า เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่จำหน่ายของตกแต่งบ้าน แฟชั่น และเครื่องประดับ เนื่องจากสามารถนำเสนอสินค้าประเภทนี้ได้อย่างโดดเด่น และช่วยแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวเพื่อสร้างลุคที่สมบูรณ์แบบ ?️
คุณสมบัติเด่นของ Syte
- ระบบอัตโนมัติการติดแท็กสินค้าเพื่อปรับปรุงและมาตรฐานข้อมูลสินค้า, ปรับปรุงการจัดจำหน่าย, และประหยัดเวลา
- อธิบายสินค้าอย่างละเอียดด้วยคุณสมบัติมากกว่า 15,000 รายการให้เลือก
- แสดงให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่คุณมีให้ด้วย Inspiration Gallery
- ติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ตอบสนองและช่วยเหลือของ Syte หากคุณต้องการความช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของไซต์
- การค้นหาภาพไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันเสมอไป
- มันมุ่งเน้นไปที่ตลาดการตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และแฟชั่นเป็นหลัก ดังนั้นหากธุรกิจของคุณไม่ตรงกับกลุ่มนี้ คุณอาจพบว่า Syte ไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการ
ราคาของ Syte
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Syte
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
8. Phrasee
เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างง่ายดาย โดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ใช้ข้อมูลในการทำนายว่าเนื้อหาใดจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด จากนั้นช่วยให้คุณทดสอบในระดับใหญ่และปรับแต่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ?
Phrasee สามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น หัวข้ออีเมลและเนื้อหาในอีเมล ข้อความ SMS และโฆษณาแบบชำระเงิน เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Phrasee
- สร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ง่าย ฟังดูเป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ทดสอบแยกข้อความทางการตลาดของคุณเพื่อค้นหาว่าเวอร์ชันใดได้ผลดีที่สุด
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์จากเนื้อหาที่คุณได้เผยแพร่ไปแล้ว
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลหลากหลายราย
ข้อจำกัดของวลี
- ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก
- คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ Phrasee สร้างขึ้นเพื่อจับข้อผิดพลาดใด ๆ
การกำหนดราคาของ Phrasee
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Phrasee
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
9. ง่ายขึ้น
Simplified เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ช่วยสร้างข้อความและกราฟิกโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบหรือการเขียนโค้ด ด้วยเทมเพลตการออกแบบที่หลากหลายและการเข้าถึงภาพถ่ายนับล้าน คุณสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณได้ ?️
ใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อออกแบบสิ่งที่คุณต้องการ—นามบัตร, โพสต์โซเชียลมีเดีย, โบรชัวร์, โฆษณา, และวิดีโอ. จากนั้นปรับขนาดการออกแบบของคุณให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, และ X.
Simplified ยังมีเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย, เครื่องมือใส่ลิงก์ในไบโอ และฟังก์ชันแชทบอท AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- ตั้งค่าชุดแบรนด์ของคุณ—รวมถึงโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณ—จากนั้นให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทีม ลูกค้า หรือผู้ให้บริการของคุณ
- แก้ไขรูปภาพของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องมือลบพื้นหลังและเครื่องมือปรับขนาดอัจฉริยะ
- ทำให้สิ่งใดก็ตามเคลื่อนไหวได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมที่เหนือกว่าเดิม
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมเพื่อตรวจสอบ, ให้คำแนะนำ, ขอการอนุมัติ, และทำให้การออกแบบของคุณเสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ คุณจึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
- แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัด และเมื่อคุณเกินข้อจำกัดแล้ว การเข้าถึงของคุณจะถูกตัดออก
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ออกแบบกราฟิกฟรี: ฟรี
- กราฟิกดีไซน์ มืออาชีพ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจออกแบบกราฟิก: $15/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรี: ฟรี
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ระดับมืออาชีพ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจตัดต่อวิดีโอ: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- AI Writer ฟรี: ฟรี
- AI Writer Pro: เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
10. Chatfuel
เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซนี้เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณสามารถใช้ได้หลากหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ของคุณ, Facebook Messenger, WhatsApp และ X.
คุณสมบัติการลากและวางหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดในการตั้งค่า Chatfuel ใช้เทคโนโลยี GPT-4 ขั้นสูงของ OpenAI เพื่อสร้างบทสนทนาสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ?
Chatfuel สามารถตอบคำถามที่พบบ่อย ติดตามความชอบของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า ส่งรหัสโปรโมชั่น สร้างการแจ้งเตือนสำหรับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ ดูแลข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ปรับแต่งโฆษณาของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel
- ทำให้ทุกอย่างง่ายด้วยหมายเลข WhatsApp เดียวสำหรับตัวแทนบริการลูกค้าหลายคน
- ผสานการทำงานกับ ChatGPT เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณไปอีกขั้น
- ขายสินค้าของคุณจากภายใน WhatsApp เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
- ใช้ API ของ Chatfuel เพื่อเชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ, ระบบ CRM, หรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่นและกระบวนการสื่อสารที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Chatfuel
- แผนราคาของคุณควบคุมจำนวนข้อความที่คุณสามารถส่งได้ต่อเดือน
- การนำระบบไปใช้ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่น
ราคาของ Chatfuel
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $300/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Chatfuel
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เพิ่มยอดขายและกระตุ้นการแปลงด้วยเครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์และธุรกิจใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้งานหลายอย่างที่เคยต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ คุณจะไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นและยอดขายที่สูงขึ้นอีกด้วย ?
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนข้อความและสร้างกราฟิก การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล การช่วยผู้ซื้อค้นหาสินค้า หรือการปรับปรุงการบริการลูกค้า เครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซเหล่านี้สามารถช่วยคุณทำให้สำเร็จได้
ClickUp รองรับคุณสมบัติเหล่านี้มากมาย และยังมีอีกมากมายให้คุณได้ใช้.ลงทะเบียนฟรีและเริ่มทำให้ทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขาย และเพิ่มผลกำไรของคุณ.