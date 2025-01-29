10 ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่ทรงพลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อก่อนมีตัวเลือกจำกัดสำหรับอุปกรณ์ Apple ในตลาดซอฟต์แวร์ CRMแต่โชคดีที่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป! เราจะนำเสนอรายการซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับผู้ใช้ Mac ให้คุณ ไม่ว่าคุณจะมองหาโซลูชันฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย เราก็มีให้คุณครบ!
คุณควรค้นหาอะไรในระบบ CRM สำหรับ Mac?
ซอฟต์แวร์ CRM ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการใดก็ตาม จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ได้เครื่องมือ CRM ที่คุณพบในปัจจุบันทำได้มากกว่าการจัดการข้อมูลลูกค้าและมักถูกนำเสนอเป็นโซลูชันการจัดการแบบครบวงจร
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ควรมีคุณสมบัติ:
- การร่วมมือระหว่างแผนก: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้แผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกขาย, แผนกการตลาด, และแผนกบริการลูกค้า สามารถร่วมมือกันทำงานเกี่ยวกับระบบ CRMได้ในเวลาเดียวกัน
- การทำงานอัตโนมัติของงาน:เครื่องมือ CRM ต้องมีการทำงานอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับงานที่ซ้ำซากและไม่มีคุณค่า เช่น การป้อนข้อมูลการตลาดทางอีเมลแบบต่อเนื่อง และการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- อินเทอร์เฟซที่เหมาะกับ Mac: ซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณเลือกควรทำงานบน Mac ได้โดยไม่ต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น ซอฟต์แวร์จำลอง Windows อินเทอร์เฟซควรมีความเป็นระเบียบและใช้งานง่าย
- การผสานรวม: เครื่องมือนี้ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การทำงานประจำวันบน Mac ของคุณเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือรายงาน: ซอฟต์แวร์ของคุณควรมีคุณสมบัติในการติดตามประสิทธิภาพ, ระบุแนวโน้ม, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
- การปรับแต่งและความสามารถในการขยาย: โซลูชัน CRM ควรปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณและสามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้
10 อันดับซอฟต์แวร์และระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
คุณอาจไม่พบเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Mac มากนัก เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่ชอบที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนใช้งานได้หลากหลายสำหรับทุกระบบปฏิบัติการ สิ่งที่คุณต้องการคือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM ที่มีไคลเอนต์เฉพาะสำหรับ Mac หรือแพลตฟอร์ม SaaS บนคลาวด์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ใดก็ได้
เราได้คัดสรร ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ที่ให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Mac ไปดูคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัวเลือกเพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุมทุกด้านของความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่การติดตามกระบวนการขายและบัญชีลูกค้า ไปจนถึงการปรับปรุงการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ระบบCRM ใน ClickUpจะช่วยจัดการทุกอย่างให้คุณเรียบร้อย!
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นหรือมีฐานข้อมูลลูกค้า คำสั่งซื้อ และผู้มุ่งหวังที่ซับซ้อน ใช้เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpและเพิ่มลูกค้าใหม่ ข้อเสนอ และข้อมูลติดต่อของลูกค้าเข้าสู่ระบบของคุณ!
ClickUp มอบ มุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบให้คุณติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกใช้มุมมองแบบรายการหรือตารางเพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายหรือเส้นทางการเดินทางของลูกค้า หากคุณต้องการการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น ลองใช้มุมมองแบบแกนต์, ไทม์ไลน์และบอร์ดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่นำไปสู่แผนการปฏิบัติได้จริง
หากคุณต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลติดต่อของคุณ ผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp และจัดระเบียบดีลใหม่ การสื่อสารกับลูกค้าและการต้อนรับลูกค้าใหม่ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถทำให้กระบวนการรับข้อมูลของคุณเป็นระบบมากขึ้นด้วยแบบฟอร์มที่มีแบรนด์ของคุณเอง!
ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่มีทีมทำงานแยกส่วนและประสบปัญหาในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ แพลตฟอร์มนี้เปรียบเสมือนความสงบในความวุ่นวาย ช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการพัฒนาของคุณสามารถทำงานร่วมกันและสร้างกระบวนการทำงาน CRMได้โดยไม่ซ้ำซ้อนหรือมีงานที่ทับซ้อนกัน
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับCRM และการจัดการโครงการให้สอดคล้องกันผ่านการสื่อสารที่โปร่งใส มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคน ติดตามความคืบหน้า และติดตามงานได้อย่างง่ายดายตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการคิดของพนักงานของคุณ นำทีมของคุณมาใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUpและแผนผังความคิด ClickUpเพื่อระดมความคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+ วิวเพื่อดูข้อมูลลูกค้า คำสั่งซื้อ และการทำงานเป็นทีม
- การติดต่อลูกค้าแบบรวมศูนย์
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับงานที่น่าเบื่อเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะและการติดตามผล
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการติดตามเวลา
- 1,000+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง
- แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า
- การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบ CRM บนมือถือเพื่อจัดการลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป แผน
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. พายป์ดรายฟ์
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย ระบุโอกาสทางการตลาด วัดผลกิจกรรมสำคัญ และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เริ่มต้นใช้งาน Pipedrive นั้นง่ายมาก—ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานด้านการขายของคุณ นำเข้าดีลต่าง ๆ แล้วคุณก็พร้อมลุย! คุณจะได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติ ข้อเตือนความจำ และการคาดการณ์ยอดขายที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี AI ของ Pipedrive พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ. ใช้เพื่อระบุโอกาสในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำและให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย. คุณยังสามารถรับส่วนเสริมเช่น Leadbooster ซึ่งผสานรวม Chatbot ของ Pipedrive เข้ากับเว็บไซต์ของคุณ. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณดูแลและดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า.
Pipedrive มอบ มุมมองแบบภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ช่วยให้คุณคัดกรองจัดหมวดหมู่ และแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายชื่อเป้าหมายสำหรับการสื่อสารที่ตรงจุดและเฉพาะบุคคลแพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการปรับแต่งหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแคมเปญอีเมล จัดการเอกสารหรือรับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขายและกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ภาพรวมการขายที่สามารถปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับระบบ CRM
- การแจ้งเตือนกิจกรรม
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- แบบฟอร์มออนไลน์และแชทบอทสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- การพยากรณ์ยอดขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- มีการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM คู่แข่ง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าบริการลูกค้ายังไม่เพียงพอ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. GoCRM
GoCRM เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มอบ การสนับสนุน CRM แบบครบวงจร ใช้เพื่อดึงดูดและติดตามลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมขายของคุณเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแปลง
ซอฟต์แวร์นี้มอบชุดเครื่องมือครบวงจรให้กับคุณ รวมถึงฟีเจอร์สำหรับการติดตามการโทร ติดตามเว็บไซต์ และนำเข้าข้อมูล CSV เพื่อตรวจสอบความคืบหน้ากับลูกค้าเป้าหมาย เมื่อพูดถึงการกระจายลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยตนเองหรือแบบสุ่มก่อนมอบหมายให้กับทีมของคุณ
เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว สมาชิกทีมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และสามารถกำหนดเวลาหรือติดตามงานและนัดหมายได้ พวกเขาสามารถมองเห็นโอกาสเพิ่มเติมในการขยายฐานลูกค้าโดยใช้ระบบท่อการขายที่มีการกำหนดสีเพื่อแยกประเภท
GoCRM รองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโทรในตัวและการเช็คอินด้วย GPS สำหรับทีมของคุณ ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ใช้ฟีเจอร์ SMS เพื่อรักษาความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าของคุณ แต่โปรดคำนึงถึงขีดจำกัดการใช้งานต่อเดือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoCRM
- คุณสมบัติการติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาด
- เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวาง
- การแจกจ่ายสายแบบแมนนวลและแบบสุ่ม
- ระบบท่อการขายที่มีสีเป็นตัวแทน
- การตลาดอัตโนมัติ (เฉพาะระดับ Professional)
- ฟีเจอร์การโทรในตัวสำหรับทีม
ข้อจำกัดของ GoCRM
- ขาดความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการนำเข้าข้อมูลรายชื่อจาก Google
ราคา GoCRM
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิว GoCRM
- G2: 4. 8/5 ดาว (2 รีวิว)
- Capterra: 5/5 ดาว (2 รีวิว)
4. โซโฮ CRM
Zoho CRM มอบพลังให้กับทีมที่ติดต่อกับลูกค้าด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
ใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ของซอฟต์แวร์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง! สร้างการเดินทางของลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมอบประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง!
โต้ตอบกับ ผู้ช่วย AI ของ Zoho ชื่อ Zia เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่คาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ข้อมูลว่าลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งเมื่อใด เครื่องมือนี้ยังสามารถระบุขั้นตอนการทำงานภายใน แคมเปญ และมาโครที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมั่นคง
Zoho CRM นำเสนอ การเชื่อมต่อมากกว่า 800 แบบ—เชื่อมต่อกับแอป Zoho อื่น ๆ หรือซิงค์ทรัพยากรจาก Microsoft หรือ Google Workspace ของคุณ! หากคุณชื่นชอบการเขียนโค้ด คุณสามารถใช้ Zoho Developer เพื่อสร้างและปรับใช้ CRM ในรูปแบบเฉพาะของคุณเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- เครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่มอบความชาญฉลาด
- การเชื่อมต่อมากกว่า 800 รายการ
- ระบบอัตโนมัติที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- คุณสมบัติของ AI มีให้เฉพาะในแพ็กเกจที่สูงกว่า
- ไม่มีฟังก์ชันลากและวางสำหรับการสร้างรายงาน
ราคาของ Zoho CRM
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $43. 10/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $56 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
5. Bitrix24
ด้วยฐานลูกค้าที่มีมากกว่า 12 ล้านผู้ใช้ทั่วโลก Bitrix24 เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการของเรา ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ในฐานะเครื่องมือ CRM เพียงอย่างเดียว แพลตฟอร์มนี้ในปัจจุบันได้ให้บริการโซลูชันการจัดการครอบคลุมถึงสี่สาขาอื่น ๆ:
- ความร่วมมือ
- งานและโครงการ
- สถานที่และร้านค้า
- ทรัพยากรบุคคลและระบบอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์ Bitrix24 CRMช่วยให้คุณสามารถสร้าง แคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งได้ และรวบรวมลูกค้าเป้าหมายได้ เมื่อคุณป้อนหรือนำเข้าข้อมูลติดต่อ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่คุณติดต่อกับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการโทรประชุม การประชุม หรืออีเมล ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย
ระบบ CRM มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณตรวจสอบกระบวนการขายของคุณและระบุจุดที่อาจต้องการความสนใจเพิ่มเติม
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในทีม ฟีเจอร์ HR และระบบอัตโนมัติ ของ Bitrix24 พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและติดตามเวลาทำงานของแต่ละบุคคลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ซอฟต์แวร์จัดการการติดต่อเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างง่ายดาย
- การสนับสนุนการตลาดแบบหลายช่องทาง
- แชทสดและแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับการติดต่อกับลูกค้า
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบระยะไกล
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- เวลาโหลดเซิร์ฟเวอร์ช้าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- การสลับแผนการสมัครสมาชิกอาจสร้างความสับสนได้
ราคา Bitrix24
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. อินไซต์ลี
Insightly เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายสำหรับ การขายและการตลาดอัตโนมัติ เช่นเดียวกับเครื่องมือ CRM หลายตัวในรายการของเรา Insightly เป็นแหล่งข้อมูลกลางเกี่ยวกับลูกค้าและกระบวนการขาย แต่เมื่อคุณต้องติดตามและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง งานนี้มักจะกลายเป็นงานเชิงกลไก
โชคดีที่ Insightly ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับลูกค้าเป้าหมายของคุณและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างไรด้วยการวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุม คุณจะได้รับประโยชน์จากการมองเห็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าประทับใจในตัวชี้วัดแต่ละรายการและธุรกิจของคุณโดยรวม แพลตฟอร์มนี้ มีการทดสอบ A/B และการทดสอบหลายตัวแปร เพื่อให้คุณทราบถึงผลลัพธ์ของเทมเพลตอีเมลหรือการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงว่ามีความสอดคล้องกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณอย่างไร
Insightly โดดเด่นเป็นพิเศษ ในแผนกบริการลูกค้า! ด้วยพอร์ทัลสนับสนุนลูกค้า การจัดการความรู้ ระบบการออกตั๋ว และข้อมูลเชิงลึก ทีมงานของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly CRM
- การอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำด้วยมือสำหรับทีมการตลาดและการขาย
- การตรวจสอบข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
- ตัวเลือกในการตั้งค่าสมุดราคาและใบเสนอราคาอย่างละเอียด
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงหลังการขายอย่างไร้รอยต่อ
- การทดสอบ A/B
- แดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของระบบ CRM Insightly
- การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เฉพาะในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- บางคุณสมบัติไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลานานพอสมควร
ราคาของ Insightly CRM
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly CRM
- G2: 4. 2/5 ดาว (850+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
7. Freshsales
Freshsales—เปลี่ยนชื่อเป็น Freshworks—เป็นระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่มีเจตนาสูงได้อย่างรวดเร็วและเร่งการติดตามผล คุณมีผู้ช่วยคู่ใจใน Freddy ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม ที่ช่วยคุณประเมินคะแนนลูกค้าใหม่ สแกนพฤติกรรมของพวกเขา และดึงดูดพวกเขาด้วยอีเมลส่วนบุคคลที่น่าสนใจ
Freshworks มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดีลที่คาดการณ์ได้สำหรับการสร้างรายได้! ใช้คำแนะนำและการคาดการณ์อัจฉริยะของแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาดีลที่ดีที่สุดในการดำเนินการและยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณ ลดการพึ่งพาการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การส่งอีเมล และการอัปเดตข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ยังมี Freshsales Suite—แพลตฟอร์ม CRM แบบรวมศูนย์สำหรับทีมขาย การตลาด และการสนับสนุนของคุณ ชุดนี้ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่ใช้ร่วมกันตลอดการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
- ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับดีล
- ระบบการทำงานอัจฉริยะพร้อมการควบคุมอัตโนมัติ
- ระบบ CRM แบบรวมสำหรับทีมขาย, การตลาด, และการสนับสนุนของคุณ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- อาจมีความยากลำบากในการนำทางสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญทางเทคโนโลยี
- ผู้ใช้บางรายพบว่าระบบการรายงานไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (ฟรีสำหรับผู้ใช้สามคน)
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (500 รีวิว)
8. เดย์ไลท์
Daylite CRM เป็นเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Mac และอุปกรณ์ Apple อื่น ๆ เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลธุรกิจหลักของคุณ—รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย, โครงการ, ท่อการขาย, และกิจกรรมในปฏิทิน—ที่ปลายนิ้วของคุณ
Daylite สามารถติดตามดีลของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ช่วยให้คุณสามารถคว้าโอกาสที่เหมาะสมได้เมื่อมันมาถึง ใช้ประโยชน์จากตัวกรองที่มีอยู่เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและปรับกลยุทธ์การแปลงให้เหมาะสม
ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อ ดำเนิน โครงการร่วมกับทีมของคุณ—มอบหมายงานและทำให้ขั้นตอนเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและงานภายในองค์กร
แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้ทำงานได้ดีมากสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน. ผสาน Daylite กับแอป Apple ที่คุณชื่นชอบ เช่น:
- แอปเปิล เมล
- สิริ
- การแจ้งเตือน
- รายชื่อผู้ติดต่อของ Apple
- ปฏิทิน Apple
คุณยังสามารถเพิ่มส่วนเสริมจากบุคคลที่สาม เช่น HubSpot และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อีกด้วย ผู้ใช้ Mac desktop client สามารถ ใช้งานแพลตฟอร์มแบบออฟไลน์ ได้อีกด้วย!
คุณสมบัติเด่นของ Daylite
- ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับระบบนิเวศของแอปเปิล
- การสื่อสารที่ราบรื่นและการติดตามการขาย
- ทำงานแบบออฟไลน์บน Mac
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกที่มีประโยชน์หลายรายการ
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Daylite
- มีเพียงรูปแบบการกำหนดราคาเดียว
- อาจมีความยากลำบากในการร่วมมือกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้ Apple
ราคาของ Daylite
- 42 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 420 ดอลลาร์ต่อปีต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Daylite
- G2: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
9. ทองแดง
พบกับ Copper, เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุด ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ Google Workspace ของคุณได้อย่างราบรื่น! ?
เดิมชื่อ ProsperWorks, Copper สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Gmail, ปฏิทิน และแอปคลาวด์อื่น ๆ ที่ Google ให้บริการ คุณสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้โดยตรงจากข้อมูลในอีเมลหรือปฏิทินของคุณ ?
ยังมีอีก—Copper ใช้ประวัติกิจกรรมของคุณกับผู้ติดต่อเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีบริบทสำหรับการโต้ตอบในอนาคต! ?
การมองเห็นกระบวนการขายแบบครบวงจรของทีมคุณเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน! เพียงแค่ดูแวบเดียว คุณก็สามารถเพิ่มโอกาสการขายที่กำลังดำเนินการอยู่เข้าสู่ท่อการขายและติดตามขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย ⏭️
ด้วย Copper คุณกำลังทำงาน CRM ในโหมดง่าย ด้วยคุณสมบัติเช่นมุมมอง pipeline ที่สร้างได้ง่าย, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, คำเตือนที่สะดวก, และความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับ Google Workspace
- นำเข้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจาก Gmail และปฏิทินโดยอัตโนมัติ
- มุมมองท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- แอปพลิเคชันมือถือ
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดของทองแดง
- แพลตฟอร์มมักจะนำเข้าข้อมูลลูกค้าซ้ำ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาทองแดง
- พื้นฐาน: 23 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 ดาว (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
10. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
ด้วย HubSpot CRM คุณสามารถติดตามทุกรายละเอียดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย เราพูดถึงการป้อนข้อมูลอัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามเอกสาร การจัดการกระบวนการขาย และการออกตั๋วงาน—ทั้งหมดนี้ในแพ็กเกจเดียวที่ครบครัน!
HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ทรงพลังที่มีพื้นที่รองรับผู้ติดต่อได้ถึงหนึ่งล้านคน คุณสามารถสร้างอีเมลจำนวนมากที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มหน้าแลนดิ้งและแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตาม:
- การมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่
- การมีส่วนร่วมทางอีเมลของลูกค้าที่ติดต่อ
- การบรรลุเป้าหมายสำหรับเป้าหมายที่มีอยู่
- กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติการรายงานในตัว
HubSpot CRM มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสำหรับทั้งผู้ประกอบการเดี่ยวและทีมขนาดใหญ่! วิธีหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มที่คือการเพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ HubSpot App Marketplaceมีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ— รวมถึงสำหรับ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot CRM
- อีเมลจำนวนมากที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับการติดต่อสื่อสาร
- การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอย่างง่ายดาย
- การติดตามการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์และอีเมล
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของระบบ CRM Hubspot
ราคาของ Hubspot CRM
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- มืออาชีพ: $1,600/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กร: $5,000/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
*ราคาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณชำระเงินรายเดือนหรือรายปี และหากคุณตัดสินใจชำระเงินล่วงหน้าหรือไม่
Hubspot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
จัดการลูกค้าด้วยระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมสำหรับ Mac สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างทีมได้. เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ใช้พลังของเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เพื่อช่วยคุณเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า และผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ระดับที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง.
เลือกซอฟต์แวร์ CRM จากรายการของเราที่ตรงกับความต้องการของคุณและลูกค้าของคุณมากที่สุดได้เลย ขอให้สนุกกับการใช้ CRM บน Mac ของคุณ!