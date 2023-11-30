11 ประกาศนียบัตรการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณในปี 2025

นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น:การศึกษาของสถาบันการจัดการโครงการ (PMI)รายงานว่า ภายในปี 2030 เศรษฐกิจโลกจะต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการเพิ่มเติมอีก 25 ล้านคนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในตลาดงานปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการมักตั้งคำถามถึงความสำคัญของการมีใบรับรองการจัดการโครงการ และว่ามันสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดงานต่อผู้จ้างงานได้หรือไม่ ใบรับรองเหล่านี้มอบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพของผู้จัดการโครงการ
เราได้คัดเลือกใบรับรองที่ดีที่สุด 11 ใบในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ และจัดทำคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการรับรองของคุณ แต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปมากกว่านี้ มาทำความเข้าใจพื้นฐานของการรับรองสำหรับผู้จัดการโครงการกันก่อน
การรับรองการจัดการโครงการคืออะไร?
การรับรองการจัดการโครงการเป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ยืนยันความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคคลในด้านการจัดการโครงการ มันบ่งบอกว่าผู้จัดการโครงการได้ผ่านข้อกำหนดเฉพาะ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ และการสอบ ที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรอง
การรับรองได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการโครงการมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการต่างๆ หลักการ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเทคนิคต่างๆ
การรับรองเหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการบริหารโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ: การวางแผนโครงการ, การดำเนินการ, การติดตาม, การจัดการความเสี่ยง, การสื่อสาร,การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการนำทีม.
แต่ไม่ใช่ทุกใบรับรองการจัดการโครงการที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกอุตสาหกรรมและบทบาทของผู้จัดการโครงการ มาดูกันใกล้ๆ ว่าใบรับรองยอดนิยมบางใบที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง! ?
11 ประกาศนียบัตรการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
1. การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP)
หัวข้อที่สนใจ: ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ จัดโดย: สถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ค่าธรรมเนียมสอบ: ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก: $575, สมาชิก PMI: $405
การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP)เป็นการยอมรับความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการจัดการโครงการ การสอบรับรองนี้ประเมินความรู้ของผู้สมัครในด้านการดำเนินการโครงการ การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ต้นทุน การจัดการคุณภาพ การสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการจัดการโครงการในสถานการณ์จริง
เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง PMP ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมประสบการณ์ในการบริหารโครงการอย่างน้อยห้าปีในช่วงแปดปีที่ผ่านมา
หรืออีกทางหนึ่ง ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำโครงการอย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา
เพื่อรักษาความถูกต้องและทันสมัยของใบรับรองของคุณ คุณต้องได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) จำนวน 60 หน่วย ภายในระยะเวลาสามปี ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หน่วย PDUs เหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณในการเติบโตและความเชี่ยวชาญในสาขา!
2. การรับรองคุณวุฒิผู้ช่วยการจัดการโครงการ (CAPM)
หัวข้อที่สนใจ: การเป็นผู้นำโครงการระดับเริ่มต้น จัดโดย: สถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ค่าสอบ: ผู้ไม่ใช่สมาชิก: $300, สมาชิก PMI: $225
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถในการจัดการโครงการของคุณ การสอบครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การกำหนดขอบเขตของโครงการ การรวบรวมข้อมูลความต้องการ การจัดทำงบประมาณ การวางแผนกิจกรรม การติดตามความคืบหน้า และอื่น ๆ
คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดในการสอบได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบเพื่อช่วยให้คุณประเมินความพร้อมสำหรับการสอบ
การรับรองระดับเริ่มต้นนี้เปิดโอกาสสำหรับบทบาทการจัดการโครงการ เช่น ผู้ประสานงานโครงการและผู้จัดการโครงการระดับจูเนียร์ ในการสอบ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีชั่วโมงการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการอย่างน้อย 23 ชั่วโมง
3. การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการระดับสูง (PgMP)
หัวข้อที่สนใจ: การจัดการโปรแกรมจัดโดย: สถาบันการจัดการโครงการ (PMI)ค่าธรรมเนียมสอบ: ผู้ไม่ใช่สมาชิก: $1,000, สมาชิก PMI: $800
การรับรองคุณวุฒิการบริหารโครงการระดับมืออาชีพ (PgMP)เป็นการยอมรับความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการอย่างแท้จริง เป็นการบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวชาญสูงสุดในการนำและกำกับดูแลโครงการที่มีความซับซ้อน โครงการคือการรวบรวมโครงการย่อยหลายโครงการที่เชื่อมโยงกันและบริหารจัดการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นต้น
การสอบรับรอง PgMP ประเมินผู้สมัครในหลายด้าน เช่น การปรับกลยุทธ์โปรแกรมให้สอดคล้องกัน การกำกับดูแล การจัดการวงจรชีวิต การจัดการผลประโยชน์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดการความเสี่ยง การสอบประเมินความสามารถในการนำหลักการบริหารโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ส่งผลให้ผู้จัดการโปรแกรมสามารถประสานงานโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ PgMP คือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมประสบการณ์การบริหารโครงการ 4 ปี หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมวุฒิการบริหารโครงการ (PMP) และประสบการณ์การบริหารโครงการ 4 ปีภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา
หรือ ผู้สมัครที่มีปริญญาตรี 4 ปี และประสบการณ์การบริหารโครงการ 4 ปี หรือมีประกาศนียบัตรวิชาชีพการบริหารโครงการ (PMP) และประสบการณ์การบริหารโปรแกรม 4 ปี ภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา
เพื่อให้ใบรับรอง PgMP ของคุณยังคงมีผลบังคับใช้ คุณจำเป็นต้องสะสมหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) จำนวน 60 หน่วย ภายในระยะเวลาสามปี
4. การรับรองวิชาชีพ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
หัวข้อที่สนใจ: การจัดการทีมแบบอไจล์ผู้จัด: สถาบันการจัดการโครงการ (PMI)ค่าธรรมเนียมสอบ: ผู้ไม่ใช่สมาชิก: $495, สมาชิก PMI: $435
การรับรอง PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)เป็นการยอมรับความเชี่ยวชาญในแนวทางการบริหารโครงการแบบ Agileแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างครอบคลุมในหลักการของ Agile, กรอบการทำงาน (Scrum, Kanban, Lean, XP) และความสามารถในการจัดการกับความซับซ้อนและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นบางประการ ข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ประกอบด้วยการศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกอบรมในแนวปฏิบัติแบบ Agile
เพื่อให้ใบรับรอง PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) ของคุณยังคงมีผลบังคับใช้ คุณจำเป็นต้องสะสมหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) จำนวน 30 หน่วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อ Agile โดยเฉพาะ ภายในระยะเวลาสามปี
เรียนรู้เคล็ดลับการจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารโครงการ!
5. การรับรองวิชาชีพการจัดการพอร์ตโฟลิโอ (PfMP)
หัวข้อที่สนใจ: การจัดการพอร์ตโฟลิโอผู้จัด: สถาบันการจัดการโครงการ (PMI)ค่าสอบ: ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก: $1,000; สมาชิก PMI: $800
การรับรองคุณวุฒิการจัดการพอร์ตโฟลิโอมืออาชีพ (PfMP)รับรองบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการปรับโครงการและโปรแกรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร และการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้สูงสุด
การบริหารพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวข้องกับแนวทางแบบองค์รวมในการบริหารโครงการ, โปรแกรม, และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์. การบริหารพอร์ตโฟลิโอแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ, จัดลำดับความสำคัญของการลงทุน, สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน,และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร.
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ PfMP ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประสบการณ์ด้านการบริหารพอร์ตโฟลิโอ 7 ปี ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจระดับมืออาชีพ 8 ปีภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา
เพื่อให้ใบรับรอง PfMP (Portfolio Management Professional) ของคุณยังคงมีผลบังคับใช้ คุณต้องได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) จำนวน 60 หน่วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยเฉพาะ ภายในระยะเวลาสามปี
6. การรับรอง Certified ScrumMaster (CSM)
หัวข้อที่น่าสนใจ: วิธีการทำงานแบบ Agile กับทีมและอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้จัดอบรม: ผู้ฝึกสอนหลายท่านที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่าย: ติดต่อผู้ให้บริการ Certified ScrumMaster (CSM) เพื่อขอรายละเอียดราคา
ผู้ได้รับการรับรองCertified ScrumMaster (CSM)จะได้รับการยืนยันถึงความเชี่ยวชาญของบุคคลในScrum ซึ่งเป็นกรอบการทำงานแบบ Agile สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง พวกเขาจะได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการของ Scrum เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมข้ามสายงานและองค์กรในการนำแนวปฏิบัติของ Scrumไปใช้
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ Scrum ในสถานการณ์จริง การฝึกอบรมเน้นความร่วมมือ การจัดระเบียบตนเอง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ CSM ในการส่งเสริมทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
การได้รับการรับรองการจัดการโครงการ CSM เปิดโอกาสให้เข้าถึงอาชีพต่าง ๆ มากมาย รวมถึงบทบาทเช่นScrum Master, Agile coach, หรือ Agile project manager.
7. การรับรองวิชาชีพการจัดการความเสี่ยงของโครงการ (PMI-RMP)
หัวข้อที่สนใจ: การจัดการความเสี่ยงผู้จัด: สถาบันการจัดการโครงการ (PMI)ค่าธรรมเนียมการสอบ: ผู้ไม่ใช่สมาชิก: $670, สมาชิก PMI: $520
การรับรองคุณวุฒิ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)เป็นการยอมรับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นการยืนยันทักษะในการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยง
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง PMI-RMP มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการระบุความเสี่ยงเชิงรุก การวิเคราะห์ผลกระทบ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ พวกเขาเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก และช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โปรแกรมการรับรองนี้ครอบคลุมการวางแผนความเสี่ยง การระบุ การประเมิน การวางแผนการตอบสนอง และการติดตามผล โปรแกรมนี้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้วยแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
คล้ายกับการรับรองการจัดการโครงการอื่น ๆ จาก PMI, PMI-RMP มีข้อกำหนดคุณสมบัติ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมประสบการณ์การจัดการความเสี่ยงโครงการอย่างน้อยสามปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และได้รับการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงโครงการไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
หรือ ผู้สมัครที่มีปริญญาตรีสี่ปีพร้อมประสบการณ์การจัดการความเสี่ยงโครงการสองปีภายในห้าปีที่ผ่านมา และได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโครงการ 30 ชั่วโมง
8. การรับรองพื้นฐานห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL)
หัวข้อที่สนใจ: การจัดการบริการไอทีผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการหลายรายที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่าใช้จ่าย: ติดต่อผู้ให้บริการการรับรอง ITIL Foundation เพื่อขอรายละเอียดราคา
การรับรอง ITIL Foundationมอบความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนการของ ITIL โดยช่วยให้บริการด้านไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การรับรอง ITIL Foundation มีประโยชน์ต่อบุคคลโดยการส่งเสริมการเติบโตในอาชีพและยืนยันความเชี่ยวชาญ ช่วยให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ITIL ช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศและการมุ่งเน้นการให้บริการ ซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พวกเขาสามารถจัดการกับเหตุการณ์ทาง IT ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การรับรองมาตรฐาน Scaled Agile Framework (SAFe)
หัวข้อที่สนใจ: การเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบアジลในขนาดใหญ่ผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการหลายรายพร้อมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายค่าใช้จ่าย: ติดต่อ Scaled Agile เพื่อขอรายละเอียดราคา
การรับรองมาตรฐาน SAFe (Scaled Agile Framework)รับรองผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการนำการเปลี่ยนแปลงแบบ Agile ไปใช้ และส่งมอบคุณค่าในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบขนาดใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง SAFe จะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการ Agile เช่น Lean, Scrum, Kanban และ DevOps เพื่อแก้ไขปัญหาในตารางเวลาของโครงการและการพัฒนาระบบ
ประโยชน์ของ SAFe ขยายไปถึงองค์กรที่มีการร่วมมือที่ดีขึ้น, เวลาในการนำสินค้าสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น, และความคล่องตัวทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง SAFe เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้และส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
10. การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (CPMP)
หัวข้อที่สนใจ:การบริหารโครงการขายและการตลาดผู้จัดอบรม: สถาบันรับรองอุตสาหกรรมอเมริกัน (AiCi) ค่าใช้จ่าย: กรุณาสอบถามรายละเอียดราคาได้ที่ AiCi
โปรแกรม Certified Project Management Professional (CPMP)เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะด้านการตลาดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้จัดการบัญชี ก็มีเนื้อหาเฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาอาชีพด้านการบริหารโครงการที่หลากหลาย
โปรแกรมนี้ครอบคลุมแง่มุมการตลาดที่หลากหลาย รวมถึงการกำหนดกรอบการตลาดธุรกิจ การตรวจสอบและวิเคราะห์ การนำระบบการจัดการการตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพไปปฏิบัติ และการพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
มันมอบข้อได้เปรียบเช่น การเพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงาน การตรวจสอบความรู้ทางการขายและการตลาด โอกาสในการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม และการติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญที่กำลังจะได้รับการรับรองในอนาคต
11. ใบรับรองการจัดการโครงการระดับมืออาชีพของ Google
หัวข้อที่สนใจ: การบริหารโครงการ, การคิดเชิงกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยงผู้จัด: Google Career Certificates & Courseraค่าใช้จ่าย: $49 ต่อเดือนบน Coursera หลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 7 วันแรก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดการโครงการของกูเกิลให้การแนะนำอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดการโครงการ. ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นหรือพัฒนาอาชีพในสาขาการจัดการโครงการ.
โปรแกรมนี้ครอบคลุมห้าหลักสูตร ตั้งแต่พื้นฐานเช่น การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา การจัดทำงบประมาณ และการจัดการความเสี่ยง ไปจนถึงหัวข้อขั้นสูงเช่น ภาวะผู้นำในโครงการ และการร่วมมือในทีม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การปฏิบัติจริงกับเครื่องมือเช่น Google Sheets, Docs, Slides, และ Drive
ในฐานะโครงการสุดท้าย ผู้เรียนจะได้นำทักษะของตนไปใช้ในสถานการณ์จำลองโครงการโดยใช้แพลตฟอร์ม Google Workspace พวกเขาจะได้รับการประเมินจากความสามารถในการทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้น ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองที่ได้รับการยอมรับจาก Google และนายจ้างทั่วโลก
การรับรองการจัดการโครงการคุ้มค่าหรือไม่?
การรับรองการจัดการโครงการคุ้มค่าหากตรงตามความต้องการของคุณทั้งหมด: เป้าหมายการจัดการโครงการ, คุณสมบัติ, ความชอบในการเรียนรู้, เนื้อหาหลักสูตร, การรับรอง, เครือข่ายวิชาชีพ, ค่าใช้จ่าย, และระดับการสนับสนุน.
ขณะที่คุณกำลังพิจารณาตัวเลือกการรับรองของคุณ ควรตรวจสอบว่าโปรแกรมการฝึกอบรมได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อใด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมปัจจุบัน เช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI)และอ้างอิงถึงเครื่องมือการจัดการโครงการล่าสุด ⚙️
หากคุณต้องการประสบการณ์ที่มากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการโครงการของคุณ ลองใช้ ClickUp!ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงของเราฟรีออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมให้ทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว
โครงการถัดไปของคุณ: สร้างตารางเรียนสำหรับการสอบใบรับรองของคุณใน ClickUp
การรับรองการจัดการโครงการอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการได้รับ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ปัจจุบันและตารางเวลาของคุณ ClickUp มีหลายวิธีในการแบ่งหลักสูตรที่กว้างขวางของคุณออกเป็นเซสชันการเรียนที่จัดการได้ ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สร้างไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่น และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและงานย่อย! ??
ด้วย ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หลายร้อยรายการเพื่อติดตามเอกสารการศึกษาและสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ต่อไปนี้คือห้าเคล็ดลับที่จะช่วยให้การฝึกอบรมการจัดการโครงการของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เคล็ดลับ #1: สร้างกลุ่มศึกษาเพื่อสอบใบรับรองการจัดการโครงการ
เมื่อทำงานโครงการกลุ่ม คุณมีความยืดหยุ่นในการเชิญเพื่อนร่วมชั้นเรียนจำนวนเท่าใดก็ได้เข้าสู่พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันนี้ คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
เพื่อเพิ่มชั้นของความเป็นส่วนตัว คุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมเรียนของคุณมาเป็นแขกใน Workspace ของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงได้ และมอบสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะโฟลเดอร์ รายการ หรือภารกิจที่คุณเลือกไว้เท่านั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับความอิสระในการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งรักษาความเป็นระเบียบและความลับของโครงการของคุณไว้ได้ ?
เพื่อเริ่มต้น ให้แตะที่ปุ่มเชิญ (Invite) ที่มุมขวาล่างของแถบด้านข้าง Workspace เพื่อเชิญใครก็ได้อย่างรวดเร็ว!
เคล็ดลับที่ 2: ติดตามสื่อการเรียนทั้งหมด
การรวบรวมเอกสารการศึกษาที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นการเดินทางของคุณสู่การเตรียมตัวสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรการจัดการโครงการ. ให้เริ่มต้นด้วยการค้นหาหลักสูตรของสอบที่คุณวางแผนจะสอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหนังสือ, คู่มือ, และแบบทดสอบที่คุณจะต้องใช้ทั้งหมด.
หากเป็นไปได้ ให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้าง เช่น แบบทดสอบฝึกหัดที่อาจเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ การค้นหาฟอรัมออนไลน์และชุมชนที่คุณสามารถถามคำถามและขอคำแนะนำจากผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ซึ่งเคยสอบมาแล้วก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน ✔️
เมื่อคุณรวบรวมวัสดุทั้งหมดแล้ว ให้สร้างรายการวัสดุซึ่งระบุว่าจะใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างเมื่อใดและอย่างไร รายการนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับการเรียนได้ง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าคุณมีเวลาเพียงพอในการครอบคลุมทุกหัวข้อโดยไม่รู้สึกหนักใจ
รับ เทมเพลตการจัดการโครงการฟรี เพื่อประหยัดเวลาด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า!
เคล็ดลับ #3: เพิ่มหมุดหมายเพื่อแสดงความสำเร็จที่สำคัญ
ตารางเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องสร้างแผนการเรียนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความรับผิดชอบประจำวันของคุณ การรู้ว่าคุณวางแผนจะสอบเมื่อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเตรียมตัวของคุณ ?
กำหนดวันที่ชัดเจนสำหรับเวลาที่คุณต้องการสอบ จากนั้นทำงานย้อนกลับจากจุดนั้นเพื่อเพิ่มจุดตรวจสอบ (หรือเป้าหมายสำคัญ) ที่ต้องบรรลุ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าควรเสร็จสิ้นแต่ละหัวข้อเมื่อใด และยังช่วยสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวคุณเองด้วย
เมื่อกำหนดวันสอบแล้ว ให้เริ่มนับถอยหลังเป็นสัปดาห์จนถึงวันสอบ ตั้งเป้าให้เตรียมตัวเสร็จเกือบทั้งหมดล่วงหน้าสองสามสัปดาห์ก่อนวันสอบ เพื่อให้มีเวลาทบทวนหัวข้อหรือคำถามสำคัญที่อาจตกหล่นในนาทีสุดท้าย!
เคล็ดลับ #4: รวบรวมประสบการณ์การจัดการโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในเอกสาร
เพื่อที่จะสอบใบรับรองการจัดการโครงการของคุณ คุณมักจะต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดคุณสมบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ให้สร้างเอกสาร ClickUp ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ด้วยวิธีนี้ เมื่อถึงเวลาสมัครสอบ คุณจะไม่จำเป็นต้องรีบค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ?
เคล็ดลับมืออาชีพ คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับClickUp University หรือไม่? แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ฟรีของเราที่ให้คุณเรียนรู้ได้ตามจังหวะของคุณเอง จะพาคุณสำรวจคุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มอย่างลึกซึ้ง และมอบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับทีม สร้างสูตรการทำงานอัตโนมัติ สร้างเวิร์กโฟลว์ของโครงการ และอื่น ๆ อีกมากมาย!
เคล็ดลับที่ 5: ประหยัดเวลาด้วยงานที่ทำซ้ำ
เชื่อมต่อปฏิทิน Google, Outlook หรือ Apple ของคุณกับมุมมองปฏิทินใน ClickUp เพื่อการวางแผน การจัดตารางเวลา และแม้แต่การจัดการทรัพยากร!
มีงานบางอย่างที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนก่อนการสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังบีบเวลาเพื่อศึกษาในระหว่างการทำงานและภาระผูกพันส่วนตัว การสร้างระบบและกิจวัตรจะดีกว่าเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
คุณมีตัวเลือกในการปรับแต่งความถี่และวันครบกำหนดได้อย่างเต็มที่ มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถเรียนในแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด! ⚡️
เติบโตในสายอาชีพของคุณด้วยการรับรองการจัดการโครงการ
การรับรองการจัดการโครงการส่วนใหญ่มาพร้อมกับเอกสารเพื่อเตรียมคุณสำหรับวันสอบ หากคุณยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ยังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเรามีจดหมายข่าวฟรีสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมที่มีเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดการโครงการและงานต่างๆ
ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน การตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปกับเวลาที่คุณมีอยู่นั้นเป็นความกดดันอย่างมาก ดังนั้น ผ่อนคลายไหล่ของคุณ ใช้เวลาสักครู่เพื่อสะท้อนตัวเอง และค้นหาสิ่งที่คุณชอบและทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้น มีชุมชนที่น่าทึ่งของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชื่นชอบการจัดการโครงการและเราดีใจมากที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของมัน!