ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา 11 อันดับแรกพร้อมภาพหน้าจอในปี 2025

การทำงานทางไกลมาพร้อมกับชุดความท้าทายของตัวเอง—การรักษาสมาธิ, การทำให้ทุกคนสอดคล้องกัน, และการทำให้แน่ใจว่างานกำลังก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยไม่มีการตรวจสอบแบบตัวต่อตัวตามปกติ
ดังนั้น คุณจะสนับสนุนทีมของคุณให้คงประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมได้อย่างไร ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม?
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาพร้อมภาพหน้าจอมีประโยชน์ เครื่องมือเหล่านี้จะถ่ายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แบบสุ่ม ติดตามการเคลื่อนไหวของเมาส์ และให้หลักฐานการทำงานในรูปแบบภาพ—ช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
🔎 คุณรู้หรือไม่? 75% ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินจากการขโมยเวลาทำงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั่นหมายถึงการสูญเสียเงินเดือนถึง 7% ต่อปี—ซึ่งมักไม่ถูกสังเกตเห็น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดและสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละเครื่องมือ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างครอบคลุมพร้อมการติดตามเวลา
- ไทม์ ด็อกเตอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- Toggl Track: เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และทีมที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย
- Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานระยะไกลอย่างละเอียดพร้อมภาพหน้าจอ
- Clockify: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการตัวติดตามเวลาฟรี
- Everhour: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการ
- การเก็บเกี่ยว: เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
- DeskTime: เครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติที่ดีที่สุดพร้อมภาพหน้าจอและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน
- เวลาของฉัน: เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
- TimeCamp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมภาพหน้าจอ
- Jibble: ตัวติดตามเวลาว่างที่ดีที่สุดพร้อมการจดจำใบหน้า
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีภาพหน้าจอ?
🎯 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตลาดซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเติบโตอย่างรวดเร็ว—พุ่งขึ้นจาก 5.23 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 12.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030ทำไม? เพราะธุรกิจต้องการการติดตามพนักงานที่ชาญฉลาดขึ้น ชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องคาดเดา
แต่ซอฟต์แวร์ติดตามไม่ได้สร้างผลกระทบเหมือนกันทุกครั้ง!
นี่คือสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดพร้อมภาพหน้าจอแตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น:
- การตรวจสอบภาพหน้าจอ: เลือกตัวติดตามเวลาที่มีคุณสมบัติการจับภาพหน้าจอแบบสุ่ม, ตามกำหนดเวลา, หรือแบบแมนนวล ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อทำให้ภาพหน้าจอเบลอหรือลบภาพที่ละเอียดอ่อน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและความเป็นส่วนตัว
- การรายงานและการวิเคราะห์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับรายงานเวลาโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพและไทม์ไลน์ของโครงการ เครื่องมือที่ดีที่สุดจะใช้แผนที่ความร้อน คะแนนประสิทธิภาพ และสรุปประจำสัปดาห์เพื่อระบุรูปแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ความปลอดภัยของข้อมูล: พวกเขาปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ GDPR และการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่สามารถปรับแต่งได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือจำกัดการมองเห็นภาพหน้าจอและเข้ารหัสการเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบพนักงานอย่างมีจริยธรรม
- การติดตามที่แม่นยำ: แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดจะบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการใช้งานแอปด้วยความแม่นยำ เครื่องมือที่เหมาะสมจะตรวจจับการไม่ใช้งานโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนการสลับแท็บมากเกินไป และเน้นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ:อัตโนมัติการจัดการเวลาโครงการ, การดำเนินงานของแรงงาน, และการออกใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ใช้ข้อมูลการบันทึกที่ติดตามได้เพื่อปรับปรุงนโยบายทรัพยากรบุคคล, ทำให้การจ่ายเงินเดือนง่ายขึ้น, และตรวจสอบการเรียกเก็บเงินให้ถูกต้อง
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่ทีมของคุณจะใช้จริง มองหาตัวจับเวลาแบบคลิกเดียว แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย และการจัดหมวดหมู่งานโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามเวลาที่ง่ายดายพร้อมภาพหน้าจอ
11 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดพร้อมภาพหน้าจอ
เมื่อพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความรับผิดชอบ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีฟีเจอร์จับภาพหน้าจอถือเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
นี่คือ 11 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาพร้อมภาพหน้าจอที่เปลี่ยนชั่วโมงที่สูญหายให้กลายเป็นหลักฐาน, ประสิทธิภาพ, และความก้าวหน้า:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างครอบคลุมพร้อมการติดตามเวลา)
การติดตามเวลาไม่ควรเป็นสิ่งที่แยกออกมาต่างหาก แล้วจะเป็นอย่างไรหากเครื่องมือของคุณสามารถเชื่อมโยงเวลา งาน และกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างไร้รอยต่อ?ClickUp ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง
มันรวมการติดตามเวลาเข้ากับการจัดการงาน การวางแผนโครงการ และการทำงานร่วมกัน ดังนั้นทุกวินาทีที่ติดตามจะเชื่อมโยงกับงานจริง
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างงานได้ทันทีและมอบหมายให้กับทีมระยะไกลหรือบุคคลในไม่กี่วินาที เมื่อสร้างงานแล้วโซลูชันการติดตามเวลาของ ClickUpจะช่วยให้คุณบันทึกชั่วโมง กำหนดเวลาประมาณการ ติดตามงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างรายงาน ทั้งหมดในที่เดียว
ส่วนที่ดีที่สุด?โซลูชันการจัดการเวลาของ ClickUpมีความยืดหยุ่นและแม่นยำเป็นพิเศษ:
- เพิ่มบันทึกในรายการเวลาเพื่อความโปร่งใสและบริบทที่ดีขึ้น
- ใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่เวลาที่ติดตามตามลูกค้า โครงการ หรือขั้นตอนของงาน ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบงานและวิเคราะห์รูปแบบการผลิต
- จัดเรียงและกรองงานอย่างรวดเร็วตามชั่วโมงที่ติดตาม, โครงการ, หรือสมาชิกทีมเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพ
นี่ให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและงานย่อย ในขณะที่การแก้ไขด้วยตนเองช่วยให้แน่ใจว่าความถูกต้องของเงินเดือนและรายงาน
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้คลังเทมเพลตแผ่นงานเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าอันหลากหลายของ ClickUp เพื่อช่วยให้การติดตามง่ายขึ้นและรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ
ที่ปรึกษาไม่ได้เพียงแค่ติดตามชั่วโมงการทำงานเท่านั้น—แต่ยังติดตามคุณค่าที่สร้างขึ้นด้วย การบริหารจัดการลูกค้าหลายราย การบันทึกการประชุม และการตรวจสอบการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง ล้วนต้องการแนวทางที่เป็นระบบในการติดตามเวลา
เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบรายการเวลา ติดตามตารางการทำงาน และให้รายละเอียดการชำระเงินที่ชัดเจน คุณจะได้รับมุมมองที่ครบถ้วนของเวลาที่ใช้ไปโดยการบันทึกชั่วโมงแบบเรียลไทม์หรือเพิ่มรายการด้วยตนเอง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รับภาพรวมระดับสูงของเวลาที่ใช้ต่อลูกค้า, โครงการ, หรือภารกิจ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ติดตามการชำระเงิน และรับประกันการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง—โดยไม่ต้องยุ่งยาก
- สร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานที่แม่นยำ ส่งออกได้ในไม่กี่วินาที และแชร์รายงานกับลูกค้าหรือทีมงาน
🎯 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา ฟรีแลนซ์ และธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ปรับปรุงการออกใบแจ้งหนี้, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกชั่วโมงการทำงานจากทุกที่ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรีของ ClickUpสำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ และเว็บ
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปติดตามเวลาชั้นนำเพื่อรวมกระบวนการทำงานและขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน
- รับการมองเห็นที่ครบถ้วนด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ— ติดตามชั่วโมงการทำงานตามวัน, สัปดาห์, หรือช่วงวันที่กำหนดเอง
- ส่งออกข้อมูลเวลาสำหรับการจ่ายเงินเดือน, การออกใบแจ้งหนี้, หรือการเรียกเก็บเงินลูกค้าในรูปแบบ CSV, PDF, หรือ Google Sheets
- เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในงาน บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยตนเอง หรืออัตโนมัติการบันทึกงานด้วยClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและใช้งาน ClickUp อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- มันไม่มีการตรวจสอบภาพหน้าจอในตัว
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบทีมทำงานของเรา ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้ในที่เดียว มันมีบอร์ด Kanban, แผนภูมิ Gantt, เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้, ระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, และคุณสมบัติการติดตามเวลา
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ใช้เทคโนโลยี AI ของClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้. มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมุ่งเน้นในงานได้. สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณได้จริง!
2. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน)
การบริหารจัดการพนักงานในสำนักงานและพนักงานทางไกลไม่ควรหมายถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหรือการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่น่าอึดอัด Time Doctor มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีการทำงาน—ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ไหน
ระบบติดตามชั่วโมงการทำงานที่ใช้งานอยู่และบันทึกภาพหน้าจอแบบสุ่มเพื่อยืนยันความคืบหน้า รายงานอัตโนมัติจะแสดงแนวโน้มในการใช้งานแอปพลิเคชัน กิจกรรมบนเว็บไซต์ และการเสร็จสิ้นงาน ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาที่สูญเปล่า
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการมีส่วนร่วม และเพิ่มการรักษาพนักงาน
- ตรวจจับรูปแบบการทำงานที่ผิดปกติด้วยการแจ้งเตือนการไม่ใช้งาน, การให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงาน, และการติดตามพฤติกรรมแบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตโดยการวิเคราะห์การกระจายภาระงานและระบุความเสี่ยงของการหมดไฟ
- ติดตามการใช้งานแอปและเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และกำจัดเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- การตรวจสอบภาพหน้าจอและการติดตามกิจกรรมอาจทำให้พนักงานรู้สึกถูกรุกล้ำ
- คุณสมบัติขั้นสูงมาพร้อมกับแผนพรีเมียม ทำให้ไม่คุ้มค่าสำหรับสตาร์ทอัพ
ราคาของ Time Doctor
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานของคุณด้วยเคล็ดลับเหล่านี้:
🔍 โปร่งใสเพื่อสร้างความไว้วางใจจากพนักงาน
⚙️ ปรับแต่งฟีเจอร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
📊 ตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้ม
🛡️ กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ชัดเจน
3. Toggl Track (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และทีมที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย)
ฟรีแลนซ์ต้องการตัวติดตามเวลาที่ทำงานได้รวดเร็วพอๆ กับพวกเขาเมื่อต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกัน Toggl เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้บันทึกเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน
การตรวจจับเวลาว่างช่วยป้องกันการสูญเสียชั่วโมงการทำงาน ในขณะที่การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติเชื่อมโยงงานกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยตรง ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กระจายอยู่ Toggl Track ให้มุมมองที่ชัดเจนของชั่วโมงการทำงาน—โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หนักหน่วง
คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track
- เปลี่ยนชั่วโมงการทำงานที่บันทึกไว้ให้กลายเป็นใบแจ้งหนี้ทันที พร้อมอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- แยกแยะเวลาที่ใช้ในการทำงานโดยไม่ต้องออกแรงด้วยรายงานที่ละเอียดและสามารถส่งออกได้ ซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบการทำงานและชั่วโมงที่สามารถจ่ายได้
- ติดตามเวลาการใช้งานบนอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่ ด้วยการรองรับข้ามแพลตฟอร์มสำหรับเดสก์ท็อป มือถือ หรือแอปเว็บและส่วนขยายเบราว์เซอร์
- เพิ่มผลกำไรด้วยการคาดการณ์ต้นทุนและรายได้ของโครงการโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ไม่มีการบันทึกหน้าจอหรือการตรวจสอบภาพหน้าจอในตัว
- ขาดคุณสมบัติการมอบหมายงานและการทำงานร่วมกันในตัว ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการติดตามโครงการที่ทำงานเป็นทีม
ราคาของ Toggl Track
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: Clockify Vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?
4. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานทางไกลอย่างละเอียดพร้อมภาพหน้าจอ)
Hubstaff ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ทำงานในพื้นหลัง บันทึกระดับกิจกรรม ติดตามตำแหน่ง GPS และจับภาพหน้าจอ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยไม่มีการเฝ้าระวังที่มากเกินไป
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ตรวจสอบภาพหน้าจอที่รบกวน มันจะไม่บันทึกการกดแป้นพิมพ์ ไม่บันทึกภาพจากเว็บแคม และให้คุณเบลอภาพหน้าจอที่บันทึกไว้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว สิ่งที่ยอดเยี่ยมคืออะไร? ตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธแบบฟอร์มเวลาทำงานที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการติดตามเวลาทำงานของพนักงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามทีมระยะไกลและทีมภาคสนามแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามด้วย GPS
- ระบบจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติด้วยการจ่ายเงินตามเวลาเพื่อการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำและไร้ปัญหา
- ติดตามกิจกรรมในแอปและเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
- ทำให้การวางแผนกะง่ายขึ้นด้วยปฏิทินในตัวสำหรับการจัดตารางเวลา การขอลา และนโยบายที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ไม่รองรับ Chromebook ทำให้ผู้ใช้ Chrome OS มีตัวเลือกจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือน สำหรับขั้นต่ำสองที่นั่ง
- เติบโต: $9/เดือน สำหรับอย่างน้อยสองที่นั่ง
- ทีม: $12/เดือน สำหรับอย่างน้อยสองที่นั่ง
- องค์กร: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไร
Hubstaff เป็นระบบที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การติดตามเวลาและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ฟีเจอร์การตรวจสอบและรายงานแบบเรียลไทม์นั้นตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
Hubstaff เป็นระบบที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ทำให้การติดตามเวลาและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ฟีเจอร์การตรวจสอบและรายงานแบบเรียลไทม์นั้นตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
5. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการตัวติดตามเวลาฟรี)
Clockify คือโซลูชันที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพและฟรีในการติดตามเวลาทำงานของพนักงาน ไม่ว่าคุณจะบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดการโครงการหลายโครงการ หรือติดตามประสิทธิภาพการทำงาน มันมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและไม่มีข้อจำกัดในการบันทึกเวลาทำงาน
สลับระหว่างการบันทึกเวลาด้วยตนเอง ตัวจับเวลา และการติดตามอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการเข้าถึงได้ข้ามแพลตฟอร์ม Clockify มอบประสบการณ์การบันทึกเวลาที่ราบรื่นสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติด้วยระบบติดตามอัตโนมัติที่บันทึกกิจกรรมการใช้งานแอปและเว็บไซต์ในพื้นหลัง
- มองเห็นตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินที่ช่วยให้จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ติดตามงานได้อย่างราบรื่นด้วยตัวจับเวลา, บันทึกเวลา, และคีออสก์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมในสถานที่
- วิเคราะห์รูปแบบการทำงานร่วมกับรายงานประสิทธิภาพการทำงานของทีม, รายได้, และการจัดสรรเวลา
ข้อจำกัดของ Clockify
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดตารางเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ ต้องใช้แผนแบบชำระเงิน
- อาจมีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับแอปเดสก์ท็อปซึ่งอาจส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งาน
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: $11.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบรวม: $12.99/เดือนต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Clockify
6. Everhour (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ)
Everhour ไม่ใช่แค่ตัวติดตามเวลาเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง สร้างขึ้นสำหรับทีมที่พึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Asana, Trello และ Basecamp ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณติดตามเวลาการทำงานของพนักงานได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว Everhour ยังช่วยคุณสร้างงาน ติดตามเวลา และตรวจสอบความคืบหน้าในที่เดียวเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อจัดการงบประมาณโครงการ คาดการณ์ปริมาณงาน และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีมได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Everhour
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลการบันทึกเวลาและการเงินล่าสุด
- ติดตามความจุของทีมและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อปรับการจัดสรรภาระงานให้เหมาะสมและป้องกันปัญหาคอขวด
- ประหยัดเวลาด้วยการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ—เปลี่ยนชั่วโมงที่ติดตามเป็นใบเรียกเก็บเงินพร้อมส่งให้ลูกค้าได้ทันที
- สร้างภาพข้อมูลทางการเงินด้วยการเปรียบเทียบต้นทุนกับกำไร การติดตามประสิทธิภาพรายบุคคล และการแยกวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ข้อจำกัดของ Everhour
- คุณสมบัติหลักหลายประการ—การผสานระบบ, การออกใบแจ้งหนี้, การเรียกเก็บเงิน, และการจัดการเวลาหยุดงาน—มีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- หากคุณพยายามบันทึกชั่วโมงการทำงานเกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ Everhour จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ราคาของ Everhour
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือนต่อที่นั่ง โดยมีขั้นต่ำ 5 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Everhour อย่างไร
ในฐานะฟรีแลนซ์ การติดตามเวลาที่คุณใช้ในการทำงานแต่ละโปรเจกต์นั้นสำคัญมาก Everhour เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ข้อดีของมันคือคุณสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์จัดการโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น Asana หรือ ClickUp
7. เก็บเกี่ยว (เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการเวลาที่เรียกเก็บเงินได้)
Harvest เชื่อมโยงการทำงานและรายได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกติดตามและออกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง แตกต่างจากโปรแกรมบันทึกเวลาแบบแมนนวลที่ต้องเสียเวลาในการบันทึกเวลาเอง Harvest ช่วยอัตโนมัติในการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการชำระเงิน ทำให้เหมาะสำหรับทีมหรือบุคคลที่พึ่งพาการทำงานกับลูกค้า
ลืมเริ่มจับเวลา? สามารถบันทึกชั่วโมงย้อนหลังได้เมื่อสิ้นสุดวันโดยไม่กระทบต่อการคำนวณ รายงานภาพสดแสดงรายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการและรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงขีดจำกัด
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยตรงจากชั่วโมงที่บันทึกไว้ ทำให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทันที
- ติดตามค่าใช้จ่ายทั้งงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รวมถึงการเดินทางและวัสดุอุปกรณ์
- ซิงค์กับเครื่องมือกว่า 70 รายการ เช่น ClickUp, Slack และ Google Calendar
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกเวลาแบบกลุ่มสำหรับทีมที่จัดการกับฟรีแลนซ์หลายคน
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $13.75/เดือน ต่อที่นั่ง
- พรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: Harvest vs. Toggl: เปรียบเทียบ (คุณสมบัติ, ราคา)
8. DeskTime (เครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติที่ดีที่สุดพร้อมภาพหน้าจอและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน)
การติดตามเวลาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น—DeskTime ก้าวไปไกลกว่าด้วยการเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ระบบนี้ช่วยจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ ระบุพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยการบันทึกเวลาอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่กิจกรรมแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบภาพหน้าจอแบบเลือกได้ ผู้จัดการโครงการจะมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างครบถ้วน การแจ้งเตือนการพักเบรกอัจฉริยะช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- รับรายงานประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน
- ใช้การจับภาพหน้าจอแบบเลือกได้เพื่อติดตามความคืบหน้าในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัว
- ถ่ายภาพหน้าจออัตโนมัติทุก 5, 10, 15 หรือ 30 นาที เพื่อดูภาพรวมการทำงานแบบโปร่งใส
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zapier, Google Calendar และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ DeskTime
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับตัวติดตามเวลาสมัยใหม่
- ขาดเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูงสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ DeskTime
- ไลท์: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งท่านเท่านั้น
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง DeskTime อย่างไร
Desktime เป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับฉัน. ในฐานะผู้จัดการไอที ฉันมีปัญหาในการบริหารทีมของฉัน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานทางไกล และประสิทธิภาพการทำงานของเราลดลง. หลังจากนำมาใช้ Desktime ฉันสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานและประเมินผลงานของสมาชิกทีมทุกคนได้โดยไม่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด.
9. เวลาของฉัน (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการเวลาที่เรียกเก็บเงินได้)
ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย โครงการต่าง ๆ และอัตราค่าจ้างที่หลากหลาย ซึ่ง My Hours มอบความชัดเจนให้พวกเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากโปรแกรมติดตามเวลาแบบตายตัว My Hours ให้ความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกชั่วโมงทำงาน กำหนดอัตราค่าบริการ และออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและแปลงานให้เป็นผลกำไรด้วยเช่นกัน รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน โครงการใดที่ใช้ทรัพยากรมากเกินไป และราคาของคุณสอดคล้องกับความพยายามหรือไม่
คุณสมบัติเด่นของ My Hours
- บันทึกเวลาการฝึกซ้อมของคุณได้ตามต้องการด้วยบันทึกที่ยืดหยุ่นและแก้ไขได้ พร้อมตัวจับเวลาแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ
- กำหนดและติดตามงบประมาณเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ค่าใช้จ่าย, หรือค่าธรรมเนียมโครงการแบบเหมาจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณ
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรโดยการเปรียบเทียบค่าแรงงาน, อัตราค่าบริการของลูกค้า, และค่าใช้จ่ายของโครงการแบบเรียลไทม์
- ปกป้องศักดิ์ศรีของทีมคุณด้วยฟีเจอร์ที่ปราศจากการเฝ้าติดตาม เช่น การตรวจสอบหน้าจอ
ข้อจำกัดของเวลาของฉัน
- คุณสมบัติการจัดการงบประมาณและการบริหารเวลาอาจช่วยให้เกิดการอัตโนมัติมากขึ้น
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้เพียงห้าคน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
ราคาตามชั่วโมงของฉัน
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวชั่วโมงของฉัน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
🧠 จำไว้: ทุกสิ่งรบกวนทำให้คุณเสียสมาธิไป23 นาทีตัวติดตามเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณอยู่ในโหมดทำงาน—ไม่ต้องย้อนกลับมาทำใหม่เพราะขาดประสิทธิภาพ!
10. TimeCamp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมภาพหน้าจอ)
ลืมการติดตามด้วยตนเองไปได้เลย—TimeCamp บันทึกชั่วโมงการทำงาน แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์โดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง ภาพหน้าจออัตโนมัติและการตรวจสอบการเข้าร่วมงานช่วยให้มองเห็นประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
สำหรับทีมการเงินและทรัพยากรบุคคล TimeCamp ช่วยให้การจัดการเงินเดือน การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่ายขึ้นด้วยรายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฟรีแลนซ์ ทีมภาคสนาม หรือพนักงานในสำนักงาน TimeCamp จะเปลี่ยนเวลาที่ติดตามได้ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp
- ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลาทำงานด้วยการบันทึกกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ
- บันทึกหลักฐานการทำงานด้วยภาพพร้อมการตรวจสอบหน้าจอที่เน้นความเป็นส่วนตัว
- กำจัดข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินเดือนด้วยการคำนวณอัตโนมัติสำหรับชั่วโมงทำงาน, ค่าล่วงเวลา, และวันลา
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งด้วยรายงานที่กำหนดเอง, บันทึกเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- ขาดการตรวจสอบพนักงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการควบคุมดูแลพนักงานอย่างละเอียด
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการออกใบแจ้งหนี้ต้องใช้แผนชำระเงิน
ราคาของ TimeCamp
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $3. 99/เดือน
- พรีเมียม: $4.99/เดือน
- สูงสุด: 7.99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $11. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 9/5 (1,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp ว่าอย่างไร
เครื่องมือที่มีประโยชน์มากซึ่งบันทึกทุกสิ่งที่คุณทำบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างแม่นยำเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ. มันช่วยให้ฉันสามารถตรวจสอบสิ่งที่ฉันทำไว้ได้ทุกเวลาในระหว่างวัน และใช้ข้อมูลนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานและบันทึกประจำวันอย่างละเอียดมากขึ้น.
11. จิบเบิล (ตัวติดตามเวลาที่ดีที่สุดฟรีพร้อมการจดจำใบหน้า)
สำหรับธุรกิจที่พึ่งพาการติดตามการเข้าออกที่แม่นยำและพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ Jibble ยกระดับการติดตามเวลาให้เหนือกว่าการลงเวลาด้วยตนเอง ระบบจดจำใบหน้าขั้นสูงและการติดตามด้วย GPS ช่วยให้พนักงานลงเวลาเข้าออกได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการลงเวลาแทนกันและการทุจริตเวลา
Jibble ไม่ได้แค่บันทึกชั่วโมงการทำงานเท่านั้น—แต่ยังช่วยให้คุณระบุแนวโน้มการเข้างาน ลดการขาดงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะดูแลทีมขายภาคสนาม บุคลากรทางการแพทย์ หรือพนักงานที่ทำงานเป็นกะ Jibble ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยวางแผนกำลังคนให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Jibble
- ติดตามงานที่ดำเนินการตามโครงการโดยกำหนดชั่วโมงให้กับงานเฉพาะ เพื่อให้การเรียกเก็บเงินและการจัดทำงบประมาณมีความถูกต้อง
- ระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติด้วยเวลาทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, ค่าล่วงเวลา, และการหักเวลาพัก
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนและการติดตามกิจกรรมอย่างละเอียด
- ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือน, ระบบออกใบแจ้งหนี้, และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น QuickBooks, Xero, และ Zapier
ข้อจำกัดของ Jibble
- แผนฟรีมีการรายงานขั้นสูงและการปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในภารกิจที่ลึกซึ้ง
การกำหนดราคาแบบ Jibble
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (1,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jibble อย่างไร
Jibble ทำให้การลงเวลาเข้าและออกงานเป็นเรื่องง่ายผ่านมือถือ เดสก์ท็อป หรือแท็บเล็ต เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและในสถานที่ทำงานเดียวกัน Jibble ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจกต์เฉพาะ ช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและการเรียกเก็บเงินอย่างแม่นยำ
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
หากคุณกำลังมองหาแอปติดตามเวลาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานที่ไม่เหมือนใครของคุณ ลองพิจารณา:
- ทันเวลา: การติดตามเวลาด้วยระบบ AI ที่ไม่ต้องใช้ตัวจับเวลา บันทึกการทำงานโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง จัดหมวดหมู่กิจกรรม และสร้างสลิปเวลาที่แม่นยำ
- Paymo: เครื่องมือจัดการงานอเนกประสงค์ที่รวมการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการวางแผนโครงการ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย
- RescueTime: เครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติและโค้ชด้านประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ ระบุสิ่งรบกวน ปิดกั้นแอปที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และทวงคืนเวลาของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการรายงานการติดตามเวลา
ทำให้ทุกวินาทีมีค่าด้วย ClickUp
🔎 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง23% ของพนักงานเท่านั้นที่รู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงาน! ในขณะเดียวกัน การขาดความผูกพันส่งผลให้ธุรกิจสูญเสียผลผลิตถึง 8.9 ล้านล้านดอลลาร์—คิดเป็น 9% ของ GDP ทั่วโลก!
นั่นคือเหตุผลที่การจัดการเวลาไม่ได้เป็นเพียงแค่การบันทึกชั่วโมงการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงผลักดันอีกด้วย ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม การจัดการเวลาจะกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มผลผลิต และการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าที่มีความหมาย
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาพร้อมภาพหน้าจอที่ได้กล่าวถึงข้างต้นล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบและมุ่งเน้น อย่างไรก็ตาม ClickUp ไปไกลกว่าการติดตามเวลาพื้นฐานด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งมีการจัดการโครงการในตัว, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้—ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpและควบคุมเวลา, โครงการ, และประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ในที่เดียว! 📈