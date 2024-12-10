11 แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ฟรีเพื่อทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น

ในฐานะผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์ การออกใบแจ้งหนี้อาจรู้สึกเป็นเรื่องยุ่งยาก—เป็นงานที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับผลตอบแทนทางการเงินจากความพยายามของคุณ อย่างไรก็ตาม การใช้แม่แบบใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ในบทความนี้ เราได้สำรวจเทมเพลตใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ที่แข็งแกร่ง 11 แบบ เพื่อช่วยให้คุณ ควบคุมการเรียกเก็บเงินของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ—การเติบโตของธุรกิจของคุณ 💪
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ทางการค้าคืออะไร?
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์เป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่อง รวดเร็วและง่ายดาย สำหรับธุรกิจ ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เช่น ข้อมูลของผู้ขายและผู้ซื้อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และวันที่เรียกเก็บเงินและวันครบกำหนด
คุณจะพบรายการสินค้าหรือบริการที่ขายพร้อมคำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และยอดรวมด้วย หลายรูปแบบการจัดวางจะรวมภาษีที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมด และเงื่อนไขการชำระเงิน
📌ตัวอย่าง: เทมเพลตใบแจ้งหนี้แบบสมัครสมาชิกเหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการสมาชิกซอฟต์แวร์หรือบริการสตรีมมิ่งสื่อ แทนที่จะระบุรายการสินค้าหรือบริการแบบครั้งเดียว ใบแจ้งหนี้นี้จะแสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิก เช่น ประเภทแผน ระยะเวลาการสมัครสมาชิก และคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมใดๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังออกใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้า การติดตามว่าสินค้าใดที่ผู้ซื้อได้รับจริงแล้วจะเป็นประโยชน์มากใบรับสินค้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างใบแจ้งหนี้ทางการค้าของคุณกับสินค้าที่ได้รับจริง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การค้าที่ดี?
แม่แบบใบแจ้งหนี้ที่มีประสิทธิภาพจะกำหนดบรรยากาศสำหรับการเรียกเก็บเงินอย่างมืออาชีพ ทำให้คำขอชำระเงินของคุณชัดเจนอย่างที่สุด นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่รวมรายละเอียดสำคัญทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลติดต่อของผู้ขายและผู้ซื้อ ไปจนถึงหมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและดำเนินการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
- รายละเอียดแยกเป็นข้อๆ: มองหาแม่แบบที่มีโครงสร้างการแยกค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการพร้อมคำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และยอดรวม เพื่อให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอย่างชัดเจน
- ข้อกำหนดการชำระเงินที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่ระบุวันที่ครบกำหนด, วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ, และค่าปรับล่าช้า (ถ้ามี) โดยตั้งความคาดหวังไว้อย่างชัดเจน
- ช่องภาษีและค่าจัดส่ง: เลือกเทมเพลตที่มีพื้นที่สำหรับอัตราภาษี ค่าจัดส่ง หรือข้อมูลศุลกากร โดยเฉพาะหากคุณมีลูกค้าต่างประเทศหรือมีความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ
- การจัดวางอย่างมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตที่มีการจัดระเบียบและออกแบบอย่างสวยงามที่อ่านง่ายและสะท้อนความเป็นมืออาชีพของคุณ
- รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้สามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับธุรกรรมต่างๆ และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แม่แบบที่ดีจะช่วยให้พื้นฐานถูกต้องแต่การผสาน AI เข้ากับงานบัญชีสามารถยกระดับการออกใบแจ้งหนี้ของคุณไปอีกขั้น ด้วยการอัตโนมัติการป้อนข้อมูล การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด และการสร้างข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน
11 แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ฟรี
มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยคุณสร้างใบแจ้งหนี้ได้ แต่ การส่งออกไปเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น เพื่อให้ได้รับการชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องติดตามบิลของคุณและติดตามเมื่อจำเป็น
แต่กระนั้น การออกใบแจ้งหนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่า ในการเติบโตธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องพิจารณาทั้งคำสั่งซื้อที่เข้ามาและสินค้าคงคลังที่มีอยู่ไปพร้อมกัน และการจัดการกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดผ่านเครื่องมือแยกกันอาจกลายเป็นปัญหาด้านโลจิสติกส์ได้อย่างรวดเร็ว
เข้าสู่ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อ ช่วยติดตามโอกาสการขายที่เข้ามาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
คุณสมบัติของ Workspace ของ ClickUp มี ระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ล่าช้า และ การผสานรวมกับเครื่องมือ CRM หรือแม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ช่วยให้คุณรักษาบันทึกทางการเงินที่แม่นยำและทันสมัย นอกจากนี้ยังมี ผู้ช่วย AI ที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อรักษาการทำงานของใบแจ้งหนี้ให้เป็นไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม หากความต้องการของคุณง่ายกว่านี้ มีเทมเพลตออฟไลน์มากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการชุดที่มีฟีเจอร์ครบครันหรือเพียงแค่รูปแบบที่เรียบง่าย เราได้รวบรวมเทมเพลตที่เราชื่นชอบไว้ด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
1. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpเป็นหน้าสไตล์วิกิที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณได้จัดหาให้เป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเพิ่มโลโก้บริษัท รายละเอียดการติดต่อ และ ข้อมูลสำคัญในใบแจ้งหนี้ เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ และวันครบกำหนดชำระ ยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับที่อยู่ของลูกค้าและข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการชำระเงินที่คุณต้องการระบุเพิ่มเติม
นอกจากนี้ การจัดวางยังมีตารางในตัวที่มีคอลัมน์กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับจำนวนสินค้าและราคา คุณสามารถ ขยายได้อย่างง่ายดายด้วยตารางเพิ่มเติม เพื่อรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นหรือมีรายละเอียดมากขึ้น
⚡️เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่จัดการโครงการลูกค้าหลายรายและต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ละเอียดและเป็นมืออาชีพ
2. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการติดตามใบแจ้งหนี้ของคุณ
ในมุมมองรายการของเทมเพลต คุณสามารถ เพิ่มใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเป็นงาน และติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ประเภทการชำระเงิน และสถานะ (ยังไม่ได้ชำระ, ล่าช้า, หรือชำระแล้ว) และโดยการกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ คุณจะทราบเสมอว่าเมื่อใดที่ต้องติดตามงาน
เทมเพลตระดับกลางนี้ยังมีมุมมองแบบบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถย้ายใบแจ้งหนี้ผ่านขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งจัดระเบียบทุกอย่างตามสถานะ
นอกจากนี้ มุมมองปฏิทินยังช่วยให้คุณเห็นวันที่ครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง และคุณสามารถปรับวันที่เหล่านั้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลากงานไปมา สุดท้าย มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณติดตามใบแจ้งหนี้ตามลูกค้าแต่ละราย ทำให้คุณเห็นภาพรวมของกำหนดส่งงานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถทำให้การติดตามใบแจ้งหนี้เป็นอัตโนมัติได้มากขึ้น—เช่น การตั้งการแจ้งเตือนเมื่อใบแจ้งหนี้ใกล้ถึงกำหนดหรือเลยกำหนดแล้ว เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ยังสามารถช่วยในการทำให้งานติดตามง่ายขึ้น เช่น การแจ้งเตือนสมาชิกทีมหรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่
⚡️เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่ต้องการติดตามใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหลายราย, กำหนดเวลา, และสถานะการชำระเงินในที่เดียว
3. แม่แบบคำขอใบเสนอราคา ClickUp
เทมเพลตใบเสนอราคาช่วยให้การรวบรวมใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพเป็นเรื่องง่ายและเทมเพลตคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ของ ClickUpยังก้าวไปอีกขั้นด้วยหน้า Wiki ที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้มีช่องสำหรับใส่โลโก้บริษัท ชื่อบริษัท และที่อยู่ของคุณ พร้อมด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ หมายเลขใบเสนอราคา และรหัสลูกค้า คุณยังสามารถ ปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยคำแนะนำพิเศษ เงื่อนไขการชำระเงิน ภาษี และข้อกำหนดอื่น ๆ ได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้ยังมีตารางสองตาราง: ตารางหนึ่งสำหรับจัดระเบียบรายละเอียดของผู้ขาย รวมถึงชื่อพนักงานขาย หมายเลขใบสั่งซื้อ และรายละเอียดการจัดส่ง (เช่น วิธีการจัดส่ง วันที่ และจุด FOB) ตารางที่สองสำหรับแสดงรายการราคาสินค้า ซึ่งแสดงจำนวน ราคาต่อหน่วย และยอดรวม
⚡️เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการรวบรวมและเปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มูลค่าที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของพวกเขา
4. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ClickUp
เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุกของ ClickUpเป็นรูปแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกในการสร้างและติดตามใบแจ้งหนี้สำหรับบริการของตนบนหน้า Wiki ที่เข้าถึงได้ง่าย
คุณสามารถป้อนรายละเอียดของบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้และเงื่อนไขการชำระเงิน นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณ ระบุหมายเลขการเดินทาง หมายเลขรถบรรทุก และชื่อคนขับ และมีตารางสำหรับแยกกิจกรรม อัตราค่าบริการ และยอดรวม
ช่อง 'สั่งจ่ายเช็คถึง' ช่วยให้ลูกค้าทราบได้ง่ายว่าควรส่งการชำระเงินไปที่ใด
หากคุณต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน หรือรายละเอียดอื่น ๆ คุณสามารถ ใช้ClickUp Chat เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วจากทีมของคุณ—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือเสียสมาธิกับงานที่กำลังทำอยู่
⚡️เหมาะสำหรับ: บริษัทขนส่งที่ต้องการติดตามรายละเอียดการเดินทาง อัตราค่าบริการ และสถานะการชำระเงินทั้งหมดในหน้าเดียว
5. เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการและติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า และแบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าของ ClickUpก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ประกอบด้วย แบบฟอร์มกลางสำหรับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อ ผ่านเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ของคุณ รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมด เช่น หมวดหมู่สินค้า จำนวน ข้อมูลการจัดส่ง และวิธีการชำระเงิน โดยใช้การผสมผสานระหว่างช่องกรอกข้อความและตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ที่มีรหัสสีเพื่อการเลือกที่ง่ายดาย
เมื่อคำสั่งซื้อถูกส่งแล้ว จะปรากฏในรายการคำสั่งซื้อใหม่ของเทมเพลต ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามประเภทลูกค้า (D2C, C2B, B2G, เป็นต้น), ประเภทคำสั่งซื้อ (ขายส่งหรือขายปลีก), และรายละเอียดการจัดส่ง คุณสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ในทันที รายการนี้ยังมีสูตรคำนวณในตัวเพื่อคำนวณราคาทั้งหมด และติดตามจำนวนวันที่ผ่านไปนับตั้งแต่คำสั่งซื้อถูกทำขึ้น
สำหรับวิธีการที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้สลับไปที่บอร์ด 'สถานะคำสั่งซื้อ' ซึ่งจะจัดระเบียบคำสั่งซื้อตามสถานะ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ (เช่น ความล่าช้า, แพ็กเกจสูญหาย, หรือสินค้าที่ขาดหายไป) สามารถติดตามได้ในรายการ 'ปัญหาคำสั่งซื้อ' พร้อมกับคำติชมหรือความคิดเห็นจากลูกค้า
หากคุณกำลังจัดการสัญญาการจัดซื้อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อของคุณ ClickUp ก็สามารถช่วยคุณติดตามเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้ได้เช่นกัน การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ คำสั่งซื้อ, สัญญา, และการชำระเงินทั้งหมดสอดคล้องกัน
⚡️เหมาะสำหรับ: ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือบริษัทค้าปลีกที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบเมื่อต้องบาลานซ์คำสั่งซื้อที่เข้ามาให้สอดคล้องกับสต็อกที่มีอยู่ และแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสต็อกของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย มันถูกแบ่งออกเป็นสองโฟลเดอร์ย่อยที่ง่ายต่อการนำทาง: 'สต็อก' และ 'คำสั่งซื้อ' ซึ่งทั้งสองให้ทั้งมุมมองแบบรายการและบอร์ดเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ
ในโฟลเดอร์ย่อย 'Inventory' คุณสามารถตรวจสอบระดับสต็อกของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยสถานะพร้อมกับความสำคัญและวันที่ครบกำหนด เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรต้องการความสนใจก่อน
โฟลเดอร์ย่อย 'ใบสั่งซื้อ' ช่วยให้คุณ ควบคุมคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามคำสั่งซื้อของคุณในวิธีที่เข้าใจง่าย
เพื่อควบคุมได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือซอฟต์แวร์วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตามแนวโน้ม การใช้จ่าย และรูปแบบของสินค้าคงคลังได้
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่กำลังมองหาเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป
7. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ PDF โดย IncoDocs
แม่แบบใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ PDF โดย IncoDocsช่วยให้การจัดทำใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการไว้ในเอกสารที่ชัดเจนและกระชับเพียงฉบับเดียว
จากข้อมูลใบแจ้งหนี้พื้นฐาน เช่น หมายเลขและวันที่ ไปจนถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้ขายและผู้ซื้ออย่างครบถ้วน เทมเพลตนี้ครอบคลุมข้อมูลสำคัญทั้งหมด นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดการจัดส่ง เช่น รูปแบบการขนส่ง คำอธิบายสินค้า และรหัส HS (ระบบฮาร์โมไนซ์) เพื่อให้การทำธุรกรรมของคุณได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด
ด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน, ประกันภัย, และรายละเอียดธนาคาร, รูปแบบนี้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกรรมที่ราบรื่น.
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้ขายระหว่างประเทศที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชำระเงิน
8. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์โดย QuickBooks
แม่แบบใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์โดย QuickBooksได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลบริษัท หมายเลขใบแจ้งหนี้ และวันที่ครบกำหนดชำระเงิน เหมาะสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์หรือหากคุณต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใน Excel, Word หรือ PDF
ในส่วนสินค้า/บริการ คุณสามารถระบุรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย รวมถึงปริมาณ ราคา และราคารวม เพื่อให้การเรียกเก็บเงินถูกต้อง ส่วนสรุปจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพร้อมการคำนวณที่ชัดเจนสำหรับยอดรวมย่อย ส่วนลด ภาษี และยอดคงเหลือที่ต้องชำระ
ต้องการเพิ่มข้อความส่วนตัวหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่? มีพื้นที่สำหรับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์ที่ขายสินค้าทางกายภาพหรือให้บริการแบบโครงการ
9. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์โดย Xero
แม่แบบใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์โดย Xero เป็นโซลูชันใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF สำหรับ ทั้งธุรกิจที่จดทะเบียน GST และธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน GST มีสองเวอร์ชัน: หนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ทางภาษีและอีกหนึ่งสำหรับใบแจ้งหนี้มาตรฐาน
ทั้งสองเวอร์ชันประกอบด้วยข้อมูลติดต่อของบริษัทคุณ รายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่สำคัญ และข้อมูลของผู้รับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถระบุรายการสินค้าที่จัดส่งหรือบริการที่เสนอ พร้อมจำนวนและราคา สรุปยอดรวมที่ต้องชำระและมีพื้นที่สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียน GST, แบบฟอร์มนี้คำนวณ GST สำหรับแต่ละแพ็กเกจการจัดส่ง และแสดงจำนวน GST รวม, ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษี.
⚡️เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) ซึ่งต้องการจัดการการคำนวณภาษีและออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
10. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การค้าสากล โดย Invoice Simple
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การค้าสากลโดย Invoice Simpleเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้การออกใบแจ้งหนี้ระดับโลกง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีความถูกต้อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็น ตั้งแต่รายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้ เช่น หมายเลขและวันที่ ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น คำอธิบายสินค้า ปริมาณ และราคา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม ภาษี, ส่วนลด, และค่าขนส่ง/ค่าบริการ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังทำธุรกิจกับลูกค้าในประเทศหรือต่างประเทศ
⚡️เหมาะสำหรับ: ธุรกิจนำเข้าที่ต้องการวิธีการออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทำธุรกรรมทั่วโลก
11. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การค้าเปล่าโดย Flexport
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การค้าเปล่าโดย Flexportเหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการการออกใบแจ้งหนี้ระหว่างประเทศ
เริ่มต้นด้วยรายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้พื้นฐาน เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่ ตามด้วยส่วนสำหรับข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้า รวมถึงชื่อบริษัทและที่อยู่
ส่วนของสินค้าประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ, SKU, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, และมูลค่ารวม, ทำให้สามารถติดตามและคำนวณต้นทุนได้อย่างง่ายดาย.
เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากร แบบฟอร์มนี้ยังรวมถึง เนื้อหาของวัสดุและประเทศต้นกำเนิด สำหรับแต่ละรายการด้วย สุดท้าย ส่วนสรุปจะแสดงมูลค่ารวมของสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างถูกจัดระเบียบและสอดคล้องกับข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศ
⚡️เหมาะสำหรับ: ธุรกิจในภาคการผลิตหรือการจัดจำหน่ายแบบขายส่งที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เร่งการชำระเงินของคุณด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ของ ClickUp
แม่แบบใบแจ้งหนี้แบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับการระบุรายการที่คุณเรียกเก็บเงิน แต่การออกใบแจ้งหนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของกระบวนการเท่านั้น การได้รับชำระเงินต่างหากที่เป็นจุดสิ้นสุดของการปิดการขาย และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
ด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ของ ClickUp คุณจะไม่หยุดเพียงแค่การส่งใบแจ้งหนี้เท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามและจัดการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้ในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับระหว่างรายการและกระดาน Kanban เพื่อดูคำสั่งซื้อที่เข้ามา ติดตามระดับสินค้าคงคลัง และตรวจสอบปัญหาคำสั่งซื้อได้ทั้งหมดภายในหน้าต่างเดียว
ต้องการส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินหรือไม่? อัตโนมัติการติดตาม. ต้องการซิงค์ข้อมูลใบแจ้งหนี้กับระบบ CRM หรือเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณหรือไม่? ทำเสร็จแล้ว.
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? เทมเพลตเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและควบคุมการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ—ติดตาม, จัดการ, และได้รับการชำระเงินอย่างรวดเร็ว