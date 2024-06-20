10 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ SEO ที่ควรตั้งเป้าในปี 2025

น่าทึ่งมาก!96.55% ของเนื้อหาออนไลน์ไม่ได้รับการเข้าชมแบบออร์แกนิกจาก Google เลย!
นั่นเพียงพอที่จะทำให้ผู้ทำการตลาดดิจิทัลต้องถอยหนี ไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เลย
ในทางกลับกัน การศึกษาเผยให้เห็นว่าการค้นหาแบบออร์แกนิกสร้างผู้เข้าชมเว็บไซต์ถึง 53.3% ซึ่งมากกว่าการค้นหาแบบเสียค่าใช้จ่ายที่ทำได้เพียง 27% อย่างมาก
ข้อสรุปของเรา?
เช่นเดียวกับช่องทางการตลาดอื่น ๆ SEO ก็ใช้ได้ผล—แต่เฉพาะเมื่อคุณมีแผนที่มั่นคงเท่านั้น นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไม88% ของนักการตลาดที่มีแผนกลยุทธ์ SEO กำลังเดินหน้าไปสู่การเพิ่มหรือรักษาการลงทุนของพวกเขาในปี 2024
หากคุณเป็นหนึ่งในนั้นและต้องการแรงบันดาลใจเพื่อชี้แจงเป้าหมาย SEO ของคุณและพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งการตลาดออนไลน์ของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ค้นหาเป้าหมาย SEO ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณสามารถเริ่มทำได้ในวันนี้ และได้รับเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อติดตามและวัดความคืบหน้าของคุณในการบรรลุความสำเร็จทาง SEO
เมื่อถึงตอนจบ คุณจะมีแผนที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จที่จะช่วยให้คุณแซงหน้าคู่แข่งและดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ของคุณ
เป้าหมาย SEO คืออะไร?
เป้าหมาย SEO คือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการมองเห็นของเว็บไซต์และดึงดูดปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น. เป้าหมายเหล่านี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทในการเพิ่มรายได้และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า.
พูดง่ายๆ คือ สิ่งเหล่านี้คือหมุดหมายและผลลัพธ์ที่คุณต้องการบรรลุผ่านกลยุทธ์ SEO ของคุณ—เป้าหมายที่ช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าและมั่นใจได้ว่าความพยายามด้าน SEO ของคุณกำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมาย SEO ของคุณคือการเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก คุณจะต้องมีกลยุทธ์ที่รวมถึงการวิจัยคำหลัก การปรับแต่งเนื้อหา และการสร้างลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูง
การเข้าใจเป้าหมาย SEO ที่มีประสิทธิภาพและความสำคัญของมัน
การตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การยัดคำค้นหาหรือสร้างลิงก์กลับมากมายเท่านั้น แต่เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาแบบออร์แกนิกในคำค้นหาที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มค้นหา
การบริหารโครงการ SEOประกอบด้วยการวางแผน การสื่อสาร และการดำเนินการทุกความพยายามด้าน SEO—และเป้าหมาย SEO มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการปรับให้สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจของคุณกับเป้าหมาย SEO จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง:
- การจัดการเชิงกลยุทธ์: เป้าหมาย SEO กลายเป็นส่วนสำคัญของวัตถุประสงค์การตลาดดิจิทัลโดยรวมของคุณ พวกมันทำให้การทำงานด้าน SEO ของคุณไม่แยกส่วน แต่ช่วยในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- การรับรู้แบรนด์: อันดับ SEO ที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณ ทำให้แบรนด์ของคุณถูกค้นพบโดยลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งกำลังค้นหาโซลูชันที่คุณนำเสนออยู่
- ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์: SEO ที่มีประสิทธิภาพช่วยดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกมายังเว็บไซต์ของคุณ—ผู้คนที่มีความสนใจจริงในสินค้าหรือบริการของคุณ
เป้าหมาย SEO มีส่วนช่วยในการตั้งเป้าหมายในธุรกิจอย่างไร
โดยการกำหนดเป้าหมาย SEO ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถกำหนดได้ว่าความสำเร็จในภูมิทัศน์ดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไร เป้าหมายเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัด SEO ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายหลัก เช่น การเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มยอดขาย หรือการปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
ความชัดเจนนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำให้มั่นใจว่าความพยายามด้าน SEO ของคุณมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่กว่า
เป้าหมาย SEO ที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เสมอ—เป้าหมายโดยรวมของบริษัทคุณ. ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการขยายตลาดสู่ตลาดใหม่ กลยุทธ์ SEO อาจมุ่งเน้นคำค้นหาเฉพาะเพื่อเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ในภูมิภาคดังกล่าว.
การจัดแนวนี้แสดงให้เห็นว่า SEO เพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจของคุณได้อย่างไร
โดยสรุปแล้ว เป้าหมาย SEO ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างแง่มุมทางเทคนิคของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) กับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นของคุณ ด้วยการกำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไรผ่าน SEO คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายโดยรวมของคุณได้
10 เป้าหมาย SEO ที่ควรตั้ง
ตอนนี้ที่เราเข้าใจถึงความสำคัญของเป้าหมาย SEO แล้ว มาสำรวจ 10 เป้าหมาย SEO ที่สามารถทำได้จริงและเฉพาะเจาะจง—รวมถึงตัวอย่างเป้าหมาย SEO—ที่คุณสามารถตั้งไว้สำหรับปี 2024:
1. เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกจากคีย์เวิร์ดที่ตรงเป้าหมาย
ระบุคำหลักที่เกี่ยวข้องและมีปริมาณการค้นหาสูงที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังค้นหา
ตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงอันดับคำค้นหาของคุณสำหรับคำค้นหาเป้าหมายเหล่านี้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้. สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นและปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニックมายังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้า และกระตุ้นยอดขาย.
เคล็ดลับด่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้:
- ใช้ประโยชน์จากคีย์เวิร์ดหางยาวที่มีเจตนาให้ข้อมูล: คนส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปที่คีย์เวิร์ดที่มีปริมาณการค้นหาสูง แต่คีย์เวิร์ดเหล่านี้มักมีการแข่งขันสูงมาก แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเป้าไปที่คีย์เวิร์ดหางยาวที่มีปริมาณการค้นหาต่ำกว่าแต่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากกว่า และส่งผลให้อัตราการแปลงสูงขึ้น วลีที่ยาวขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเหล่านี้มักมีเจตนาในการให้ข้อมูล หมายความว่าผู้ค้นหาต้องการคำตอบ ไม่ใช่แค่การเรียกดูทั่วไป การสร้างเนื้อหาที่ตอบคำถามเฉพาะเหล่านี้จะช่วยให้คุณดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฟีเจอร์สแนปเพ็ต: ฟีเจอร์สแนปเพ็ต หรือที่รู้จักในนามของกล่องคำตอบ คือสรุปสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของผลการค้นหาสำหรับคำค้นหาเฉพาะเจาะจง ระบุคำค้นหาแบบยาวที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเป็นฟีเจอร์สแนปเพ็ต และปรับเนื้อหาของคุณเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนและกระชับสำหรับคำถามเหล่านั้น การทำเช่นนี้สามารถเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณสำหรับการค้นหาเหล่านั้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อเพิ่มอันดับ: อัปเดตเนื้อหาเก่าด้วยข้อมูลใหม่ ข้อมูลเชิงลึก และตำแหน่งคีย์เวิร์ดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม มองหาเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งติดอันดับบางส่วนสำหรับคีย์เวิร์ดเป้าหมายของคุณและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเป้าหมาย: เพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิกจากคำค้นหาเป้าหมาย 'รองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น' ขึ้น 20% ภายในไตรมาสถัดไป
2. สร้างลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูงเพิ่มเติม
แบ็คลิงก์คือคะแนนความไว้วางใจจากเว็บไซต์อื่น ๆ และมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณ การได้รับแบ็คลิงก์จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจสูงจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการจัดอันดับของเว็บไซต์คุณบนเครื่องมือค้นหา
มุ่งมั่นที่จะได้รับจำนวนลิงก์ย้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงจากเว็บไซต์คุณภาพสูงภายในระยะเวลาที่กำหนด
เคล็ดลับด่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้:
- การเขียนบล็อกรับเชิญ: สร้างเนื้อหาสาระคุณภาพสูงที่ผู้คนจะนำไปอ้างอิงในรายงานข่าว งานวิจัย ผลงานวิจัยต้นฉบับ และอินโฟกราฟิก
- การสร้างลิงก์ที่เสีย: ระบุลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้บนเว็บไซต์อื่น ๆ และเสนอเนื้อหาของคุณเป็นทางเลือกทดแทน
โดยการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อแทนที่ลิงก์ที่เสีย คุณกำลังเพิ่มโอกาสที่ผู้เข้าชมจากเว็บไซต์ที่อ้างอิงจะคลิกผ่านไปยังเนื้อหาของคุณ
การจราจรเป้าหมายนี้มีแนวโน้มที่จะสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การแปลง (เช่น การขาย, การลงทะเบียน)
ตัวอย่างเป้าหมาย: รวบรวมลิงก์ย้อนกลับ (backlinks) จำนวน 10 ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีค่าอำนาจโดเมน (DA) 50 หรือสูงกว่า ภายในระยะเวลาสามเดือนข้างหน้า
3. ปรับปรุงคะแนนความน่าเชื่อถือของโดเมน
Domain Authority (DA) เป็นตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญซึ่งทำนายศักยภาพในการจัดอันดับของเว็บไซต์บนหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs)
เป้าหมายของคุณควรเป็นการเพิ่มคะแนน DA ของคุณให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การสร้างลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูงจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นกลยุทธ์ SEO ที่สำคัญในการปรับปรุง DA. นี่คือวิธีเพิ่มเติมในการปรับปรุง DA ของคุณ:
- โพสต์อย่างสม่ำเสมอ: ขั้นตอนแรกคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน จากนั้นรักษาตารางการโพสต์ให้สม่ำเสมอเพื่อให้คุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและดึงดูดให้ผู้ชมกลับมาหาคุณอีกอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและนิชของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิชของคุณ
- จุดประกายการสนทนา: ตั้งคำถามในตอนท้ายของโพสต์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยและให้ผู้คนแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ การแชร์เนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยังเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดียโดยใส่ปุ่มโซเชียลมีเดียและสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตา
ตัวอย่างเป้าหมาย: เพิ่มคะแนน DA จาก 50 เป็น 60 ภายในหกเดือนข้างหน้า
4. ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ด้วยเวลาในการโหลดหน้าเว็บที่เร็วขึ้น
เว็บไซต์ที่ช้าไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด แต่ยังส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของคุณอีกด้วย
ทำงานเพื่อปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ของคุณโดยใช้เทคนิคเช่นการปรับแต่งรูปภาพและการย่อโค้ด
การปรับแต่งภาพให้เหมาะสมช่วยให้ภาพมีขนาดไฟล์เล็กลงโดยไม่สูญเสียคุณภาพที่สำคัญ การย่อโค้ดช่วยลดขนาดของไฟล์โค้ด (HTML, CSS, JavaScript) โดยการลบอักขระที่ไม่จำเป็นออก
ตัวอย่าง: ลดเวลาในการโหลดหน้าเว็บไซต์ลง 2 วินาทีภายในเดือนหน้า
5. เพิ่มความเข้ากันได้กับมือถือ
เนื่องจากการค้นหาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกิดขึ้นบนอุปกรณ์มือถือ เว็บไซต์ที่ 'รองรับมือถือ' จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป ดังนั้น การปรับปรุงความตอบสนองต่อมือถือและประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้มือถือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- ใช้การออกแบบที่ตอบสนอง: สิ่งนี้ช่วยให้เลย์เอาต์ปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
- การนำทางที่เหมาะกับมือถือ: ทำให้การนำทางของคุณง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้มือถือ เมนูขนาดใหญ่และชัดเจนที่มีการซ้อนน้อยที่สุดคือสิ่งที่เหมาะที่สุด คุณอาจพิจารณาใช้เมนูแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเก็บรายการที่ใช้ไม่บ่อย
- หน้าเว็บที่โหลดเร็ว: ผู้ใช้มือถือไม่ชอบรอ. ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้โหลดเร็ว. ซึ่งรวมถึงการใช้โค้ดที่มีประสิทธิภาพ, การบีบอัดรูปภาพ, และการใช้ประโยชน์จากระบบแคชของเบราว์เซอร์
- การโต้ตอบที่เหมาะกับนิ้ว: เนื่องจากผู้ใช้มือถือโต้ตอบกับหน้าจอโดยใช้นิ้วมือ ให้แน่ใจว่าทุกองค์ประกอบที่สามารถคลิกได้ (ปุ่ม, ลิงก์) มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะแตะได้ง่ายโดยไม่คลิกองค์ประกอบใกล้เคียงโดยไม่ตั้งใจ
- การอ่านบนหน้าจอขนาดเล็ก: ปรับขนาดตัวอักษรและแบบอักษรให้เหมาะสมสำหรับมือถือ ใช้แบบอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย และตรวจสอบให้มีความแตกต่างระหว่างตัวอักษรและพื้นหลังเพียงพอ เพื่อให้อ่านได้ดีขึ้นบนหน้าจอขนาดเล็ก
ตัวอย่างเป้าหมาย: ทำคะแนนให้ได้ 90 คะแนนขึ้นไปในการทดสอบความเหมาะกับมือถือของ Google ภายในสองเดือนข้างหน้า
6. เพิ่มการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาด้วยระยะเวลาการอยู่หน้าเว็บไซต์ที่นานขึ้น
เวลาที่ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคุณ หรือที่เรียกว่า 'เวลาที่ผู้ใช้อยู่บนหน้าเว็บไซต์' (Dwell time) เป็นตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญ. เวลาที่ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคุณนานขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมและพบว่าเนื้อหาของคุณมีคุณค่า.
ตรวจสอบตัวชี้วัดในบัญชี Google Analytics ของคุณ และเพิ่มเวลาการอยู่หน้าเว็บไซต์สำหรับหน้าเว็บไซต์ที่สำคัญโดยการสร้างเนื้อหาที่มีสาระและมีคุณภาพสูงซึ่งทำให้ผู้ใช้สนใจอยู่ต่อ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณทำงานไปสู่เป้าหมายนี้:
- สำรวจมุมมองเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร: อย่าเพียงแค่ทบทวนความรู้ทั่วไป ให้มุมมองใหม่ ๆ ข้อมูลที่น่าประหลาดใจ หรือความคิดเห็นที่สวนทางกับความคิดทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อของคุณ ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ ภายในกลุ่มผู้ชมของคุณ ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เฉพาะตัวของพวกเขา
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม: การเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็เป็นแนวคิดที่ดีเช่นกัน ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEs) เพื่อสัมภาษณ์พิเศษหรือข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อ้างอิงผู้นำในอุตสาหกรรม นำเสนอกรณีศึกษา และรวบรวมมุมมองที่หลากหลายเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณมีคุณค่า สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอยู่บนหน้าของคุณนานขึ้นและดื่มด่ำกับเนื้อหาของคุณ
- ทดลองใช้ศูนย์รวมเนื้อหาและกลุ่มเนื้อหา: ด้วยแกนกลางที่มีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต่างๆ คุณมอบเส้นทางที่ชัดเจนให้ผู้ใช้สำรวจหัวข้อในรายละเอียดมากขึ้น พวกเขาสามารถอยู่บนเว็บไซต์ของคุณและเจาะลึกไปยังหัวข้อย่อยที่สนใจได้ หัวข้อย่อยหรือกลุ่มเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้เนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการนำทาง ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องหลงทางในเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเสนอรูปแบบที่หลากหลายภายในกลุ่มเดียวกัน เช่น บล็อก อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ซึ่งช่วยให้คุณตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมได้นานยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย: เพิ่มเวลาการอยู่เฉลี่ยบนบทความบล็อกเป็น 30 วินาทีในไตรมาสต่อไป
7. ใช้ SEO ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการมองเห็น
หากคุณมีธุรกิจท้องถิ่น การทำ SEO ท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้ลูกค้าในพื้นที่ของคุณค้นพบได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (NAP) URL เว็บไซต์ หมวดหมู่ และเวลาทำการ
เพิ่มรูปภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่แสดงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ กระตุ้นให้ลูกค้าเขียนรีวิวและตอบกลับอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม
เพิ่มอันดับการค้นหาในท้องถิ่นของคุณด้วยการปรับแต่งรายการ Google My Business ของคุณ สร้างการอ้างอิงในท้องถิ่น มุ่งเน้นคำหลักในท้องถิ่น และสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น
เคล็ดลับด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในท้องถิ่น:
- การผสานคำค้นหา: ในเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ ให้ผสานคำค้นหาที่รวมถึงเมือง, 읍, หรือบริเวณใกล้เคียงของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
- การปรับแต่งชื่อหน้าและคำอธิบายเมตา: ใส่ตำแหน่งเป้าหมายของคุณในแท็กชื่อและคำอธิบายเมตาของเว็บไซต์
- หน้า landing page ท้องถิ่น: หากคุณมีหลายสาขา ให้สร้างหน้า landing page ที่เฉพาะเจาะจงและปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละสาขา
ตัวอย่างเป้าหมาย: บรรลุอันดับ 1 ใน 3 สำหรับคำค้นหา 'ช่างประปาที่ดีที่สุดใน [เมืองของคุณ]' ภายในหกเดือนข้างหน้า
8. ปรับโครงสร้างการเชื่อมโยงภายในให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการไหลของผู้ใช้และการนำทาง
ระบบเชื่อมโยงภายในที่มีโครงสร้างดีช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจลำดับชั้นของเนื้อหาและเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และอาจช่วยเพิ่มอันดับสำหรับหน้าเว็บที่เชื่อมโยง
มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างการเชื่อมโยงของคุณโดยการเชื่อมโยงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่างมีกลยุทธ์. ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และอาจช่วยเพิ่มอันดับของหน้าเว็บที่ได้รับการเชื่อมโยง. คำแนะนำอย่างรวดเร็ว:
- ข้อความแองเคอร์ที่ตรงเป้าหมายและประสบการณ์ผู้ใช้: เมื่อสร้างลิงก์ภายใน ให้ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อความแองเคอร์ที่อธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนว่าลิงก์นั้นนำไปสู่เนื้อหาใด หลีกเลี่ยงการใช้วลีทั่วไป เช่น 'คลิกที่นี่' หรือ 'เรียนรู้เพิ่มเติม' แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเป้าหมาย การทำเช่นนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยให้พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะพบอะไรเมื่อคลิก และมันยังช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน้าเว็บได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้า 'เกี่ยวกับเรา' ด้วยข้อความว่า 'คลิกที่นี่' ให้ใช้ข้อความเชื่อมโยงเช่น 'เรื่องราวของเรา' หรือ 'เราคือใคร' ซึ่งจะให้ข้อมูลมากขึ้นทั้งสำหรับผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา
- การจัดรูปแบบเชิงกลยุทธ์: ใช้รูปแบบการจัดรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ลิงก์ภายในของคุณมีความโดดเด่นทางสายตาและกระตุ้นให้ผู้ใช้คลิก นี่คือแนวคิดสองสามข้อ: ไฮไลท์ลิงก์ภายในที่สำคัญด้วยกล่องข้อความเน้น พื้นหลังเหล่านี้สามารถเป็นพื้นหลังสีที่มีข้อความตัวหนาหรือแม้แต่ไอคอนขนาดเล็กเพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้ลิงก์โดดเด่นจากเนื้อหาโดยรอบ ที่ส่วนท้ายของเนื้อหาของคุณ ให้รวมส่วนต่างๆ เช่น 'บทความแนะนำ' หรือ 'คุณอาจสนใจ' ซึ่งคุณสามารถระบุลิงก์ภายในที่เกี่ยวข้องได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีรายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่คัดสรรมาเพื่อสำรวจหลังจากเสร็จสิ้นหน้าปัจจุบัน ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและสำรวจเว็บไซต์ของคุณได้ลึกยิ่งขึ้น
- ที่ส่วนท้ายของเนื้อหาของคุณ ให้เพิ่มส่วนเช่น 'บทความแนะนำ' หรือ 'คุณอาจสนใจ' ซึ่งคุณสามารถระบุลิงก์ภายในที่เกี่ยวข้องได้ นี่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับรายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งคัดสรรไว้ให้พวกเขาได้สำรวจหลังจากเสร็จสิ้นหน้าปัจจุบัน ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและสำรวจเว็บไซต์ของคุณลึกขึ้น
- ที่ส่วนท้ายของเนื้อหาของคุณ ให้เพิ่มส่วนเช่น 'บทความแนะนำ' หรือ 'คุณอาจสนใจ' ซึ่งคุณสามารถระบุลิงก์ภายในที่เกี่ยวข้องได้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับรายการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการคัดสรรไว้แล้ว เพื่อสำรวจต่อหลังจากอ่านหน้าปัจจุบันเสร็จ ช่วยรักษาความสนใจและนำผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณได้ลึกยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย: ดำเนินการโครงสร้างแบบไซโลสำหรับเนื้อหาบล็อกและเชื่อมโยงบทความที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละไซโลให้เสร็จภายในเดือนหน้า
9. เพิ่มการกล่าวถึงแบรนด์และการรับรู้แบรนด์ผ่านประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การสร้างการรับรู้แบรนด์ออนไลน์ไปควบคู่กับความสำเร็จของ SEO
ตั้งเป้าหมาย SEO ที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มการกล่าวถึงแบรนด์ผ่านความพยายามในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการเขียนบล็อกรับเชิญ การติดต่อผู้มีอิทธิพล หรือการมีส่วนร่วมในฟอรัมอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเป้าหมาย: คว้าโอกาสในการเขียนบล็อกรับเชิญกับเว็บไซต์ที่มีอำนาจสูงจำนวนห้าแห่งภายในไตรมาสหน้า
10. ปรับปรุงอัตราการแปลงโดยปรับแต่งหน้า landing page
SEO ไม่ใช่แค่การเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกเท่านั้น—แต่คือการเปลี่ยนการเข้าชมเหล่านั้นให้กลายเป็นลูกค้าหรือยอดขายสำหรับธุรกิจของคุณ
เร่งอัตราการแปลงของหน้าแลนดิ้งเพจของคุณด้วยการทดสอบ A/B ขององค์ประกอบต่างๆ เช่น หัวข้อ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ, และการจัดวางหน้าเพจ
ตัวอย่างเป้าหมาย: เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงบนหน้าสินค้าให้เพิ่มขึ้น 10% ภายในสองเดือนข้างหน้า
วิธีตั้งและติดตามเป้าหมาย SEO
การตั้งเป้าหมาย SEO ที่สมจริงและการติดตามผลเป็นสิ่งสำคัญในการวัดความสำเร็จของความพยายามด้าน SEO ของคุณ ต่อไปนี้คือรายละเอียดของกระบวนการ:
ตั้งเป้าหมายแบบ SMART
ให้แน่ใจว่าเป้าหมาย SEOของคุณอยู่ในกรอบ SMART—เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา. สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความชัดเจน, ความมุ่งมั่น, และความสามารถในการติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย SEO ของคุณ.
ใช้เครื่องมือ SEO และการวิเคราะห์เว็บไซต์
ใช้เครื่องมือ SEO ที่ทรงพลังและแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย SEO SMART ของคุณ
ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEOเช่น Google Search Console, เครื่องมือวิจัยคำหลักอย่างSEMrush และทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงเครื่องมือสร้างลิงก์อย่างAhrefs สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก อันดับคำหลัก ลิงก์ย้อนกลับ และตัวชี้วัด SEO สำคัญอื่น ๆ ของคุณได้
หากพูดถึงเป้าหมาย คุณต้องการเพียงเครื่องมือเดียว:ClickUp Goals ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบเพื่อรวบรวมข้อมูล SEO ของคุณไว้ในที่เดียว และทำให้การติดตามกลายเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Goals เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การตั้งเป้าหมาย SEO อย่างชาญฉลาดของคุณ:
- สร้าง จัดการ และติดตามเป้าหมาย SEO ทั้งหมดของคุณ ในที่เดียว
- ออกแบบแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของคุณสู่เป้าหมาย SEO ที่แตกต่างกันได้ในพริบตา
- เชื่อมโยงงาน SEO กับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีแผนที่ชัดเจนในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ร่วมมือกับทีม SEO ของคุณโดยการมอบหมายงาน, แบ่งปันการอัปเดตความคืบหน้า และส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมาย SEO ของคุณ
ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย SEO ของคุณ
กำหนดการทบทวนเป็นประจำ (เช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแนวทาง SEO ของคุณตามข้อมูลใหม่ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
เทมเพลตแผนที่เส้นทาง SEO ของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผนและดำเนินการกลยุทธ์ SEO ของคุณ โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องของคุณ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยงาน รายการตรวจสอบ และทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเป้าหมาย SEO หลายประการ ช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการได้ตามแผน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมาย SEO ของคุณอย่างต่อเนื่อง:
- แม่แบบการตั้งเป้าหมายแสดงกลยุทธ์ของคุณในรูปแบบที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นภาพรวมและระบุช่องว่างหรือความซ้ำซ้อนได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จใน SEO ได้ถูกนำมาใช้ครบถ้วน
- ติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการ SEO ของคุณ ตลอดระยะเวลาโดยการตรวจสอบตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญ
โดยการวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพ SEO คุณสามารถระบุได้ว่าอะไรที่ได้ผลดีและอะไรที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- กำหนดเป้าหมาย SEO ที่ชาญฉลาดของคุณไว้ล่วงหน้าและแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้. สิ่งนี้จะช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานและทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดย เก็บข้อมูล SEO ทั้งหมด เป้าหมายที่สามารถทำได้ และงานต่างๆ ไว้ในที่ทำงานกลางเดียว ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใดๆ
- การมีแผนที่ทางการตลาดSEO ที่มองเห็นได้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าเป้าหมาย SEO ปัจจุบันของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดดิจิทัลโดยรวมและกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอย่างไร ซึ่งกระตุ้นให้คุณทำการประเมินใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายสูงสุดของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถบรรลุได้
ผลกระทบและผลลัพธ์ของเป้าหมาย SEO ที่ประสบความสำเร็จ
การลงทุนเวลาและความพยายามในการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย SEO ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเติบโตของธุรกิจและความสำเร็จออนไลน์ของคุณ
- เพิ่มการมองเห็นแบรนด์: การจัดอันดับสูงในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) ทำให้แบรนด์ของคุณถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นโดยลูกค้าที่กำลังค้นหาโซลูชันที่คุณนำเสนอ การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้และการจดจำแบรนด์
- รายได้จากโฆษณาที่เพิ่มขึ้น: ความพยายามในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ มักจะส่งผลให้รายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น หากคุณใช้กลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า: เนื้อหาที่เน้น SEO ซึ่งตอบสนองต่อเจตนาในการค้นหาของผู้ใช้ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการมอบคุณค่า ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มอัตราการแปลง, การได้ลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น, และการเติบโตของธุรกิจ
- การเติบโตทางธุรกิจที่สามารถวัดได้: โดยการติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญ คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ชัดเจนของกิจกรรม SEO ของคุณต่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การขยายตลาด และการเติบโตของรายได้
การบันทึกประโยชน์ที่คุณได้รับผ่านเป้าหมาย SEO ที่ชาญฉลาดช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง, ให้เหตุผลแก่ความพยายามของคุณ, และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
วางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จใน SEO
เมื่อพื้นที่ดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างแข่งขันมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคยสำหรับความสำเร็จออนไลน์ที่ยั่งยืน
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือขั้นสูงสำหรับการวิจัยคำค้นหาและการปรับแต่งเนื้อหา หรือAI สำหรับ SEO การติดตามและวัดประสิทธิภาพของพวกมันผ่านเป้าหมายที่ชาญฉลาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
โดยการกำหนดเป้าหมาย SEO ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถเปิดโลกแห่งโอกาสได้:
- การปรับปรุงการมองเห็นและการจดจำแบรนด์
- เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์และออร์แกนิก
- ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลง
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
- การเติบโตทางธุรกิจที่สามารถวัดได้และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
SEO คือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจงเปิดรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัว และปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของคุณอยู่เสมอเพื่อก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
ใช้เครื่องมือทรงพลังเช่นซอฟต์แวร์รายงานการตลาดดิจิทัล, ClickUp Goals, และเทมเพลตแผนที่ SEO ของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการตั้งเป้าหมาย SEO ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, ติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ, และร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
ควบคุมการมีตัวตนออนไลน์ของคุณและครองหน้าผลการค้นหา—เส้นทางสู่ความสำเร็จในโลกดิจิทัลเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย SEO ที่ชาญฉลาด