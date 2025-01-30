10 โซลูชันซอฟต์แวร์รายงานการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณรู้สึกเหนื่อยกับการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างรายงานการตลาดด้วยตนเองผ่านสเปรดชีตหรือไม่?
คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนำเข้าข้อมูลการตลาดจากหลายแคมเปญผ่านหลายแพลตฟอร์มและเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ Google Analytics การตลาดผ่านอีเมล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดและคัดลอกเข้าสู่รูปแบบที่มองเห็นได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าของคุณสามารถเข้าใจผลการวิเคราะห์ได้
เป็นที่เข้าใจได้ว่ากระบวนการนี้สร้างความหงุดหงิด ใช้เวลา มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด และทำให้รู้สึกหนักใจ นอกจากนี้ เมื่อข้อมูลไปถึงผู้ตัดสินใจ ข้อมูลนั้นก็มักจะเก่าไปแล้วหลายวัน ส่งผลให้การตัดสินใจล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์รายงานการตลาดดิจิทัลสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้
ซอฟต์แวร์รายงานการตลาดช่วยให้ทีมที่ยุ่งสามารถรายงานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ โดยรวบรวมข้อมูลจากช่องทางการตลาดและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, จำนวนผู้ติดต่อที่ได้มา, จำนวนผู้ลงทะเบียน, และอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ
เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว โดยรวบรวมรายชื่อเครื่องมือรายงานการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และรีวิว เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง
อ่านต่อเพื่อเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงตามความต้องการของคุณและผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ระดับถัดไป
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์รายงานการตลาด?
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์รายงานการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่ามันตรงกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- การจัดการช่องทางและแคมเปญ: ในฐานะนักการตลาด คุณมักต้องดำเนินแคมเปญหลายแคมเปญบนช่องทางต่างๆ การจัดการแคมเปญที่หลากหลายด้วยเครื่องมือรายงานเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมการตลาดของคุณ
- ความสามารถของ AI: ด้วยความสามารถของ AI และระบบอัตโนมัติ โซลูชันซอฟต์แวร์รายงานการตลาดทำให้การรายงานง่ายขึ้น มองหาแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือการตลาด AIในตัวเพื่อสร้างสำเนา สรุปโครงการ และอัปเดตความคืบหน้า
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการตลาดของคุณสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาด ช่องทาง และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย Google Analytics Google Search Console Google Data Studio เครื่องมือ SEO และแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ
- การนำเสนอข้อมูล: เครื่องมือรายงานการตลาดควรแปลงข้อมูลการตลาดของคุณให้กลายเป็นรายงานการตลาดที่สวยงาม น่าสนใจ สามารถใช้งานได้ข้ามแพลตฟอร์ม และมีรายละเอียดครบถ้วน โดยไม่ต้องฝึกอบรมแบบจำลองข้อมูล
- การรายงานข้อมูล: ค้นหาแพลตฟอร์มการรายงานการตลาดที่ให้คุณสร้างรายงานโดยใช้กราฟ, แผนภูมิ, ตาราง, และวิดเจ็ต. นอกจากนี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกสามารถสร้างรายงานการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมตัวชี้วัดการรายงานลูกค้าที่คุณต้องการได้.
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือรายงานการตลาดที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ไม่ว่าสมาชิกในทีมจะมีระดับความเชี่ยวชาญเพียงใด ทุกคนต้องสามารถสร้างรายงานและเข้าใจผลลัพธ์ได้
- ค่าใช้จ่าย:หากคุณกำลังเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล ให้มองหาซอฟต์แวร์รายงานการตลาดดิจิทัลที่คิดค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมรายเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าเพิ่มเติม แม้ว่าเครื่องมือส่วนใหญ่จะคิดค่าบริการล่วงหน้า/รายเดือน แต่ควรคำนึงถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเกินขีดจำกัด การเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม หรือการเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียม
10 โซลูชันซอฟต์แวร์รายงานการตลาดที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ทีมการตลาดในปัจจุบันมีช่องทาง, ประเภทแคมเปญ, และแหล่งข้อมูลให้ติดตามมากขึ้น. ในฐานะนักการตลาด, การคิดหาวิธีวัดข้อมูล, จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญ, และจัดระเบียบทั้งหมดอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้น.
ข่าวดีก็คือ ด้วย ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับโครงการและการวางแผนการตลาดของคุณ โครงการและแผนงานต่าง ๆ เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในสเปรดชีตอีกต่อไป
ทีมยุคใหม่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดของ ClickUpเพื่อวางแผน, คิดค้น, ดำเนินการ, และรายงานเกี่ยวกับทุกโครงการและแคมเปญในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็นเครื่องมือรายงานการตลาดแบบครบวงจร
การเขียนรายงานการตลาดอาจเป็นงานที่กินเวลาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเร่งกระบวนการนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของคุณ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถสรุปบันทึก การสนทนา และการประชุมได้อย่างง่ายดาย และ สร้างรายงาน ได้
ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น ตรวจสอบการสะกดคำ และร่างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับข้อความต่างๆ โดยยังคงรักษาโทนเสียงที่คุณต้องการไว้
นอกจากนี้ClickUp Brain สำหรับทีมการตลาดช่วยให้คุณระดมความคิดและสร้างเนื้อหา ได้ภายในไม่กี่นาที สามารถสร้างโครงร่างบล็อก สร้างบรีฟสร้างสรรค์สำหรับทีมออกแบบและทีมเนื้อหาของคุณ แนะนำไอเดียสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย และสร้างแคมเปญอีเมลที่กระตุ้นการแปลงเป็นลูกค้า
โดยใช้เทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp คุณสามารถระบุโอกาสการเติบโตในระดับสูงและรับรองความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินงานได้ มันช่วยให้ทีมการตลาดของคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย วัดผลและแสดงภาพผลการดำเนินงานของแคมเปญ และเขียนรายงานได้อย่างรวดเร็วด้วย AI โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการตลาดของคุณ คุณสามารถ ปรับแต่งรายงานของคุณ ด้วยวิดเจ็ต, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และ KPI และเมตริกที่คุณต้องการติดตาม แดชบอร์ดให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และทำให้การสื่อสารประสิทธิภาพการตลาดของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมต่อ ClickUp กับชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้วยการผสานรวม ClickUp กว่า 1000 รายการ ลดข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลและรับรองว่ารายงานการตลาดของคุณมีข้อมูลแบบเรียลไทม์
นี่คือคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือรายงานการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด, ทีม, และผู้เชี่ยวชาญ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUp: ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp ของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการตลาดทางอีเมล, SEO, การวิเคราะห์ Google, การตลาดเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
- ClickUp Brain: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เขียนข้อความที่น่าสนใจ และสร้างรายงานที่ลึกซึ้งในเวลาอันสั้น
- ClickUp Whiteboard: กำหนดขอบเขตและส่งมอบแคมเปญที่ส่งผลต่อรายได้, ส่งเสริมการรับรู้, และช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดและ KPIด้วยClickUp Whiteboards
- การผสานรวม: ผสานรวมเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันของคุณได้อย่างง่ายดาย นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากประโยชน์ของการผสานรวมกับ Hubspot, Google Suite, Salesforce, เป็นต้น
- เทมเพลตการวิจัยตลาด: เพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการวิจัยของคุณด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp ซึ่งมีคำถามและช่องสำหรับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด/กลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่น ClickUp Brain พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
2. เอเจนซีแอนาลิติกส์
หากคุณดำเนินธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล AgencyAnalytics ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองได้โดยใช้ข้อมูลจากแคมเปญการตลาดต่างๆ เช่น โฆษณาแบบชำระเงิน SEO และแคมเปญโซเชียลมีเดีย
ด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดของ AgencyAnalytics การสร้างรายงานการตลาดสำหรับลูกค้าแบบกำหนดเองไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งวัน ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือสร้างรายงานแบบลากและวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AgencyAnalytics
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก SEO, PPC, โซเชียล, อีเมล, การติดตามการโทร ฯลฯ ได้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย เพื่อการสร้างรายงานที่รวดเร็วขึ้น
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดที่กำหนดเอง วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ ตัวสร้างรายงานแบบลากและวาง เนื้อหาที่ฝังได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ปรับแต่งรายงานการตลาดของคุณด้วยโลโก้และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ AgencyAnalytics
- การสร้างรายงานโดยใช้การแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดและหลายตัวชี้วัดโดยไม่มีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก
ราคาของ AgencyAnalytics
- ฟรีแลนซ์: $12/เดือน ต่อแคมเปญลูกค้า
- เอเจนซี: $18/เดือน ต่อแคมเปญลูกค้า
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของ AgencyAnalytics
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
3. DashThis
DashThis เป็นซอฟต์แวร์รายงานการตลาดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานแบบปรับแต่งได้เองในแบบครบวงจร เพื่อติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดจากหลากหลายช่องทางในที่เดียว มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการตรวจสอบ KPI เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย ประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 34 ระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น และสร้างรายงานการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพได้ทุกประเภทตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ DashThis
- นำเข้าบัญชีลูกค้า แหล่งข้อมูล และผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเข้าสู่แพลตฟอร์ม เพื่อทำให้ชีวิตของเอเจนซี่การตลาดของคุณง่ายขึ้น
- แชร์รายงานของคุณกับใครก็ได้ภายในองค์กรของคุณหรือภายนอกทีมของคุณผ่านทางอีเมล, URL, หรือแม้กระทั่งไฟล์ PDF
- เพิ่มข้อมูลทั้งหมดของคุณ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง ด้วยระบบการนำเข้าไฟล์ CSV
ข้อจำกัดของ DashThis
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือรายงานการตลาดที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ ราคาของ DashThis อยู่ในระดับที่สูงกว่า
ราคาของ DashThis
- บุคคล: 49 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับแดชบอร์ดสามชุด
- มืออาชีพ: $149/เดือน สำหรับสิบแดชบอร์ด
- ธุรกิจ: $289/เดือน สำหรับ 25 แดชบอร์ด
- มาตรฐาน: $449/เดือน สำหรับ 50 แดชบอร์ด
DashThis คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Cyfe
หนึ่งในความท้าทายที่ทีมการตลาดภายในองค์กรต้องเผชิญคือการสื่อสารความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้กับผู้นำทราบ การนำเข้าข้อมูลโดยตรงจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Analytics, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ จะทำให้รายงานมีความซับซ้อน เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มแสดงตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์รายงานข้อมูลการตลาดของ Cyfe เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลายแหล่งขององค์กรของคุณและแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อสื่อสารคุณค่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cyfe
- แชร์และเน้นข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญได้ทุกที่ที่คุณต้องการ เช่น พอร์ทัล เว็บไซต์ โพสต์บล็อก และการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียด้วยการฝังการวิเคราะห์
- ใช้โซลูชันแบบไม่มีตราสินค้าของ Cyfe เพื่อสร้างรายงานที่มีคุณสมบัติปรับแต่งได้ภายใต้ชื่อแบรนด์ของคุณ คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงพื้นหลังแดชบอร์ดที่ออกแบบเฉพาะ ชื่อโดเมน URL ส่วนตัวเพื่อนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้าของคุณไปยังแดชบอร์ด เป็นต้น คุณยังสามารถเพิ่มตัวชี้วัดข้อมูลที่สำคัญและตัวชี้วัดการเปรียบเทียบเพื่อรายงานการเติบโตได้
- เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่สวยงามน่าทึ่งด้วยการใช้ประเภทแผนภูมิที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิหลายตัว, กลุ่ม, แผนภูมิแกนต์, แผนภูมิกรวย, และอื่น ๆ
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ผ่านการเชื่อมต่อ 100+ และการวัดผล 250+ ที่รวมอยู่ใน Cyfe เพื่อรายงานการตลาดที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Cyfe
- การแสดงผลและการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการสร้างรายงานการตลาด
- การขาดการผสานรวมที่เพียงพอในตัวทำให้การดึงข้อมูลจากช่องทางการตลาดยากขึ้น
ราคาของ Cyfe
- เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและแดชบอร์ดสองชุด
- มาตรฐาน: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคนและแดชบอร์ดห้าหน้า
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนและแดชบอร์ดสิบหน้า
- พรีเมียม: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและแดชบอร์ด 20 รายการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Cyfe
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. Klipfolio
Klipfolio Klips ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องใช้คลังข้อมูล
ทีมข้อมูลใช้ PowerMetrics ของ Klipfolio เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลเมตริกจากรูปแบบไฟล์และบริการข้อมูลยอดนิยม ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลมาจากที่ใด ก็สามารถแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Klips, ในทางกลับกัน, ถูกใช้โดยทีมธุรกิจเพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของทีม.
ในองค์กรที่ทีมข้ามสายงาน (เช่น ฝ่ายข้อมูลและฝ่ายธุรกิจ) ใช้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ ระบบรายงานอัตโนมัติของ Klipfolio คือทางเลือกที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio
- ใช้ธีมจาก Klipfolio เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของแดชบอร์ด ขณะเดียวกันใช้ HTML, CSS และ JavaScript สำหรับการปรับแต่งแดชบอร์ดในระดับที่ลึกขึ้น
- แปลงโปรเจ็กต์ dbt เป็นแคตตาล็อกเมตริกสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์, แสดงผล, และแชร์เมตริก รวมถึงสร้างแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณ. คุณสมบัตินี้ของ Powermetrics ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีรายงานข้อมูลจำนวนมาก.
- ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในคลาวด์, เอกสารสเปรดชีต, หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร, ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ ตัวใน Klips และการผสานรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งใน Powermetrics จะช่วยคุณเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Klipfolio
- ผู้ใช้ควรมีความรู้ทางเทคนิคเพื่อใช้ Powermetrics อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Klipfolio
- สำหรับเอเจนซี: เริ่มต้น: $54/เดือน ไลท์: $120/เดือน โปร: $240/เดือน พรีเมียร์: $800/เดือน
- เริ่มต้น: $54/เดือน
- ไลท์: 120 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $240/เดือน
- พรีเมียม: $800/เดือน
- สำหรับธุรกิจ: เติบโต: $142/เดือน ทีม: $284/เดือน ทีม+: $570/เดือน
- เติบโต: $142/เดือน
- ทีม: $284/เดือน
- ทีม+: $570/เดือน
- เริ่มต้น: $54/เดือน
- ไลท์: 120 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $240/เดือน
- พรีเมียม: $800/เดือน
- เติบโต: $142/เดือน
- ทีม: $284/เดือน
- ทีม+: $570/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Klipfolio
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (150+ รีวิว)
6. มิกซ์เพนเนล
สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการติดตามข้อมูลแคมเปญ Mixpanel เป็นหนึ่งในเครื่องมือรายงานการตลาดที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณติดตามและเข้าใจเมตริกที่สำคัญ เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้บนแอปและเว็บไซต์ของคุณ ในขณะที่วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Mixpanel ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ และนักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นพบและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- ค้นพบแนวโน้มโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดบนแพลตฟอร์ม และตรวจสอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจว่าผู้คนกำลังตอบสนองต่ออะไรอยู่ในแอปของคุณ
- เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ การตลาด และรายได้ของบริษัทคุณลงใน Mixpanel ภายในไม่กี่นาที เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเฉพาะตัวที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีด้วยตนเอง
- ใช้ SDK ของ Mixpanel เพื่อติดตามเหตุการณ์จากเว็บแอป เว็บไซต์ หรือแม้แต่จากเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ของคุณได้อย่างเชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมพัฒนา
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $24/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. อิมโพรเวโด
เอเจนซี่การตลาดที่ต้องการมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าของตนต้องการแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและมีคุณสมบัติครบครันเช่น Improvado ด้วย Improvado คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่ซับซ้อนและรายงานได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากการรายงานแล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญของคุณให้เหมาะสมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนโดยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
Improvado ยังมีโมเดลข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยสร้างชุดข้อมูลการตลาดที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ หรือใช้งานตามสภาพเดิมได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Improvado
- ใช้แม่แบบแผนการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- ใช้ Improvado AI Agent เพื่อสนทนากับแพลตฟอร์ม ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดของคุณ และสำหรับการสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ และการตีความ
- สร้างระบบท่อข้อมูลอัตโนมัติเพื่อดึงข้อมูลที่มีค่าจากช่องทางมากกว่า 500 ช่องทาง, แปลงข้อมูล, และจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Improvado
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
- ไม่มีตัวเลือกการแสดงข้อมูล; คุณต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมือ BI แยกต่างหาก
ราคาของ Improvado
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Improvado
- G2: 4. 5/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)
8. DataBox
DataBox เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดแบบครบวงจรสำหรับอีคอมเมิร์ซ, SaaS และเอเจนซี่ ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด, ติดตามรายได้เทียบกับเป้าหมาย, อัตโนมัติกระบวนการรายงานข้อมูล, ตั้งเป้าหมายการขายและการตลาด ( เช่น ยอดขายรวม, คำสั่งซื้อ, หรือ ROAS จากการซื้อ), เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแบรนด์อื่น ๆ, และทำนายตัวชี้วัดการขาย
คุณสมบัติเด่นของ DataBox
- เพิ่มข้อมูลแบบไดนามิกให้กับการนำเสนอของคุณที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ ฝังแดชบอร์ด, แผนภูมิ, และเมตริกที่สำคัญเพื่อสร้างเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจและน่าดึงดูด
- ติดตาม, แลกเปลี่ยน, และประเมิน KPI และความคืบหน้าของประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมีความรู้ SQL หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาก่อน
- วิเคราะห์สถานการณ์ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดเมื่อวางแผนสำหรับอนาคต ใช้การคาดการณ์ที่สูงเพื่อตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และใช้การคาดการณ์ที่ต่ำเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เปรียบเทียบการประมาณการของคุณกับเป้าหมายและข้อมูลในอดีตเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ DataBox
- การสร้างเมตริกที่กำหนดเองในตัวสร้างคำสั่งค้นหาไม่สะดวกหรือเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้
- ความสามารถในการติดตามเวลาต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมและคุณสมบัติเพิ่มเติม
ราคาของ DataBox
- ฟรี: ตลอดไปสำหรับผู้ใช้สามคน
- เริ่มต้น: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มืออาชีพ: $169/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
- การเติบโต: 399/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- พรีเมียม: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า DataBox
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
9. ตาราง
Tableau มอบพลังให้กับทีมและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความสามารถในการผสานข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างข้อมูลเชิงลึก
ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล และการกำกับดูแลข้อมูลของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI สร้างสรรค์ของ Tableau ทีมข้อมูลใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพเพื่อทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นในภาษาที่เข้าใจได้ คาดการณ์คำถามของผู้ใช้ และเร่งเวลาในการได้ข้อมูลเชิงลึก
ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน Tableau ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและบริษัทที่มีทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างรายงานหลายฉบับพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- รับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพแบบเรียลไทม์ภายในแพลตฟอร์มจากแหล่งข้อมูลเกือบทุกประเภททั้งในระบบคลาวด์และภายในองค์กร
- ลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วยความสามารถของ AI เชิงสร้างสรรค์ที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อสร้างแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการเพื่อการวิเคราะห์ KPI ที่ดีขึ้นจากทุกช่องทางทางการตลาด
- สร้างและรับการแจ้งเตือนข้อมูลที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Tableau
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
- ใช้เวลาในการโหลดนานขึ้นเมื่อเพิ่มองค์ประกอบหรือเมตริกใหม่ในรายงานที่มีอยู่
ราคาของ Tableau
- ผู้สร้าง Tableau: ราคาที่กำหนดเอง
- Tableau Explorer: ราคาที่กำหนดเอง
- ผู้ชม Tableau: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2200+ รีวิว)
10. ควินท์ลี
quintly เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์และเอเจนซี่ที่ต้องการใช้ข้อมูลเชิงลึกจากหลายแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพิ่มการเข้าถึง และสร้างความผูกพันกับแบรนด์
แบรนด์สินค้าสำหรับผู้บริโภคและเอเจนซี่การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันดับแรก ใช้ข้อมูลทางสังคมจาก quintly เพื่อเข้าถึงข้อมูลระดับหน้า (ข้อมูลผู้ติดตาม) และข้อมูลระดับโพสต์ (การมีปฏิสัมพันธ์) สำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของตนในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง
- ใช้ตัวชี้วัดโซเชียลมีเดียมากกว่า 500 รายการ พร้อมคลังแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และสรุปข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงด้วยเครื่องมือรายงานสำหรับลูกค้าของ quintly
- สร้างและรายงานแบบกำหนดเองได้โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที เพื่อแบ่งปันกับทีมหรือลูกค้าของคุณพร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบส่วนตัว
- ขยายขอบเขตการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยการวิเคราะห์ช่องทาง, การเปรียบเทียบคู่แข่ง, การปรับแต่งเนื้อหา, การวิเคราะห์โฆษณา และอื่น ๆ
ข้อจำกัดที่ซับซ้อน
- โครงสร้างราคาอาจสร้างความสับสน
การตั้งราคาแบบควินท์
- ราคาตามความต้องการ
- อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายสำหรับทุกฟีเจอร์ + €15 ต่อโปรไฟล์ + €20 ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแบบห้าดาว
- G2: 4. 7/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการวิจัยตลาดที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานของทีมคุณ
ซอฟต์แวร์รายงานการตลาดของคุณต้องรวบรวมข้อมูลหลายจุดเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ขอแสดงความยินดีที่คุณตัดสินใจที่จะทำให้การรายงานการตลาดเป็นอัตโนมัติโดยการย้ายจากสเปรดชีตและระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันไปสู่ซอฟต์แวร์รายงานการตลาดออนไลน์
เมื่อมองหาเครื่องมือรายงานการตลาดดิจิทัล ควรพิจารณาข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญและขีดความสามารถของทีมการตลาดของคุณ
เลือกซอฟต์แวร์รายงานการตลาดหากคุณต้องการรายงานที่ครอบคลุมจากเครื่องมือหลายตัว อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าคุณจำเป็นต้องมีสมาชิกในทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อแปลความหมายข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่เครื่องมือสร้างขึ้น
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการสร้างภาพข้อมูล เครื่องมือรายงานการตลาดที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นอย่าง ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลมาใช้งานและแชร์กับผู้นำของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ตัวเลือกการสร้างแบบลากและวาง และการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม ClickUpคือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดและเครื่องมือรายงานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ ทีมการตลาดและทีมข้อมูลยังสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามและจัดการโครงการและงานทั้งหมดได้ในที่เดียวลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี เพื่อ รวบรวมข้อมูลการตลาดของคุณและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้