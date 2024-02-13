บล็อก ClickUp
ค้นพบ วิเคราะห์ ประสบความสำเร็จ: 10 แม่แบบการวิจัยตลาดที่ดีที่สุด

ค้นพบ วิเคราะห์ ประสบความสำเร็จ: 10 แม่แบบการวิจัยตลาดที่ดีที่สุด

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
13 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อโปรโมตสินค้าของคุณหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจตลาด ประเมินคู่แข่ง และมีความชัดเจนอย่างเต็มที่ว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไร เมื่อคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกนั้นแล้ว คุณก็พร้อมที่จะวางรากฐานด้วยแผนการตลาด

การวิจัยตลาดอาจฟังดูน่ากลัว เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการที่ยุ่งยากในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่อย่ากังวลไป—แม่แบบการวิจัยตลาดพร้อมเข้ามาช่วยแล้ว พวกมันให้แผนที่โครงสร้างที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนสำคัญของการวิจัยตลาด ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์ของคุณไปจนถึงการรวบรวมและตีความข้อมูล 🗺️

มาร่วมกับเราในการสำรวจ 10 เทมเพลตการวิจัยตลาดฟรีที่ดีที่สุด เราจะพาคุณไปรู้จักกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเทมเพลต ทำให้การเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณเป็นเรื่องง่าย

อะไรคือแบบฟอร์มการวิจัยตลาด?

การวิจัยตลาดเป็นกระบวนการที่กว้างขวางและมักใช้เวลามาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายผ่านการสำรวจ การสัมภาษณ์ และกลุ่มสนทนาเชิงลึก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัยในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

แม่แบบการวิจัยตลาด คือกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างโครงสร้างให้กับกระบวนการวิจัยของคุณ มาพร้อมกับคำถามและช่องสำหรับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ

มันทำให้การดำเนินการทั้งหมดง่ายขึ้นโดยการให้รูปแบบมาตรฐานที่คุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยของคุณได้

แม่แบบการวิจัยตลาดช่วยให้คุณ:

  • ประหยัดเวลาในการออกแบบและวางแผนโครงการวิจัยของคุณ
  • ประหยัดเงินด้วยการลดความจำเป็นในการจ้างบริษัทวิจัยภายนอก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการรายงานมีความสม่ำเสมอ

องค์ประกอบหลักของแม่แบบการวิจัยตลาดมีอะไรบ้าง?

แม่แบบการวิจัยตลาดเปรียบเสมือนสูตรสำหรับการทำวิจัย มันบอกคุณว่าต้องใช้อะไรบ้างและวิธีการใช้งาน นี่คือ องค์ประกอบสำคัญ ที่คุณสามารถพบได้ในแม่แบบนี้:

  1. วัตถุประสงค์การวิจัย: วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโครงการวิจัย
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: วิธีการและเครื่องมือเฉพาะสำหรับการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์
  3. คำถามวิจัย: ชุดคำถามที่จัดทำขึ้นอย่างดีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  4. การเลือกตัวอย่าง: แนวทางในการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล: คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่รวบรวมได้
  6. การรายงาน: รูปแบบสำหรับการสรุปและนำเสนอผลการวิจัย
  7. ไทม์ไลน์: ตารางเวลาที่ระบุว่าคุณจะดำเนินกิจกรรมการวิจัยแต่ละอย่างเมื่อใด
  8. งบประมาณ: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  9. ข้อมูลติดต่อ: รายละเอียดของบุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบการวิจัย

10 แม่แบบการวิจัยตลาดที่ดีที่สุด

เราได้คัดสรรเทมเพลตการวิจัยตลาดที่สร้างสรรค์ที่สุดจาก Word และClickUpเพื่อช่วยให้คุณค้นพบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เทมเพลตเหล่านี้โดดเด่น! 💖

1. แม่แบบการวิจัยตลาด ClickUp

เทมเพลตการวิจัยตลาด ClickUp
ใช้แนวทางที่เป็นระบบในการกำหนดว่าใครคือลูกค้าของคุณและพวกเขาต้องการอะไรด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp

การวิจัยตลาดคือพันธมิตรคนแรกของคุณเมื่อคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแบรนด์และเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่งด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย สถานะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างง่ายดาย 🌄

แม่แบบงานนี้จะนำคุณผ่านทุกขั้นตอนของการวิจัย ตั้งแต่แนวทางของคุณ เทคนิคการเก็บข้อมูล ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งคุณได้รับจากลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง

ปรับแต่งฟิลด์เพื่อบันทึกข้อมูลใด ๆ ที่คุณเห็นว่าเหมาะสม—เพิ่มลิงก์ข้อมูลและไฟล์แนบ หรือเลือกขั้นตอนวิจัย เช่น ออกแบบ, เตรียมการ, และ ดำเนินการ

แต่ละงานจะมี รายการงานย่อยที่ต้องทำ เพื่อบันทึกขั้นตอนของการวิจัย เช่น การกำหนดขอบเขตการวิจัยและการจัดตั้งทีมวิจัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้เพื่อ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานย่อย ผ่านสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสิ้นแล้ว

2. เทมเพลตการวิเคราะห์ตลาด ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดของ ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่มีคุณค่าและมองเห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดของ ClickUp

หากคุณอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลตการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUp เครื่องมือนี้จะช่วยคุณระบุและประเมินแนวโน้มตลาดที่สำคัญ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และตรวจสอบกลยุทธ์และประสิทธิภาพของคู่แข่ง ♟️

เทมเพลตการวิจัยตลาดที่ครอบคลุมนี้จัดประเภทคู่แข่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก: โดยตรง, โดยอ้อม, ที่มีศักยภาพ, ในอนาคต, และ ทดแทน (สำหรับคู่แข่งที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ทดแทน)

ใช้ Growth Share Whiteboard เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งและตัดสินใจว่าจะลงทุนทรัพยากรของคุณที่ไหน เพียงเลือกประเภทของคู่แข่งจากตำนาน สร้างโน้ตติดที่มีสีตรงกัน และวางไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ ใช้แกนแนวนอนคุณภาพเพื่อวัดส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ของคู่แข่ง และแกน Y เพื่อวัดอัตราการเติบโตของพวกเขา

กระดานไวท์บอร์ดเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ มีการทำงานคล้ายกัน แต่คราวนี้คุณจะใช้เมทริกซ์เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับราคา ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์การตั้งราคาของคู่แข่งได้อย่างชัดเจน และช่วยให้คุณวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดได้อย่างมีกลยุทธ์

รายการคู่แข่ง เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับข้อมูลคู่แข่งของคุณ โดยจัดหมวดหมู่ตามสถานะการวิเคราะห์ เช่น ตรง, ทางอ้อม, หรือ ศักยภาพ นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จาก กระดานโฆษณา เพื่อดูกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของคู่แข่งของคุณ

3. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp เพื่อวางแผนธุรกิจของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

แทนที่เอกสารแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ยาวและซับซ้อนด้วยเทมเพลตแผนธุรกิจของ ClickUpและเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น นี่คือเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึกทุกแง่มุมของแผนธุรกิจของคุณ และช่วยให้การร่างเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงามตามกำหนดเวลา ⏰

เทมเพลตเอกสารหน้าเดียวนี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญหลายส่วนอย่างเรียบร้อย:

  • คำอธิบายบริษัท: ให้ภาพรวมของบริษัท, ภารกิจ, และวิสัยทัศน์ของคุณ
  • การวิเคราะห์ตลาด: อธิบายปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข, วิธีการแก้ไข, และตลาดเป้าหมาย
  • กลยุทธ์การขายและการตลาด: กำหนดผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด
  • แผนปฏิบัติการ: ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง อุปกรณ์ และการคาดการณ์ทางการเงิน
  • เป้าหมายและตัวชี้วัด: แสดงเป้าหมายและ KPI

ปรับแต่งเทมเพลตด้วยโลโก้แบรนด์และข้อมูลติดต่อของคุณ แต่ละส่วนมาพร้อมกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นรายการหัวข้อย่อย รูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง

เปิด มุมมองรายการหัวข้อ เพื่อดูทุกส่วนและส่วนย่อยที่รวมอยู่ในเอกสารวิจัยตลาดที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

เพื่อติดตามสถานะของงาน ให้เปลี่ยนไปที่ มุมมองบอร์ดสถานะ และจัดหมวดหมู่เป็น งานที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, หรือเสร็จสิ้น เปิด มุมมองไทม์ไลน์ เพื่อตรวจสอบการเบี่ยงเบนของแผนที่อาจเกิดขึ้น

4. แม่แบบแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนพัฒนาธุรกิจของ ClickUp เพื่อสร้างแผนที่ครอบคลุมสำหรับการเติบโตของธุรกิจของคุณ

การขยายหรือเริ่มต้นธุรกิจก็เหมือนกับการออกเดินทางผจญภัยที่เต็มไปด้วยความท้าทายและสิ่งที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม การวางแผนอย่างรอบคอบสามารถทำให้การเดินทางครั้งนี้จัดการได้ง่ายขึ้นมาก

ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์!ขอแนะนำเทมเพลตแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUp— แผนที่นำทางธุรกิจของคุณ พร้อมด้วยส่วนต่างๆ ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมด ทำให้เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น 🛤️

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่กำลังเติบโต เทมเพลตนี้มีหน้าเอกสาร Doc ที่สะดวก เพื่อช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลต่อไปนี้:

  1. สรุปผู้บริหาร: เพื่อนำเสนอภาพรวมของธุรกิจที่คุณกำลังพัฒนา ระบุปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ และเสนอแนวทางแก้ไข
  2. บุคคลสำคัญ: สำหรับการอธิบายว่าใครอยู่ในทีมผู้บริหารและแต่ละคนทำหน้าที่อะไร
  3. การดำเนินงาน: แสดงรายการสถานที่ตั้งธุรกิจและจำนวนพนักงานของคุณ คุณสามารถระบุค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และวางแผนกระบวนการผลิตบนกระดานไวท์บอร์ด
  4. การตลาด: ช่วยให้สามารถแบ่งปันประวัติและแนวโน้มการเติบโตของตลาดเพื่อคาดการณ์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง
  5. แผนการเงิน: ให้การประมาณการกระแสเงินสดและงบดุลของคุณ พร้อมทั้งระบุจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน

ในบรรดาแม่แบบการวิจัยตลาดในรายการนี้ มีแบบหนึ่งที่มาพร้อมกับ ตารางและแผ่นงานสำเร็จรูปพร้อมแนวทาง ในการกรอกข้อมูล คุณสามารถปรับแต่งส่วนใดของแม่แบบได้ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

หรือคุณสามารถเพิ่มรูปภาพเพื่ออธิบายแผนของคุณ เพิ่มหรือลบแถว เลือกชุดสีที่คุณชื่นชอบ และเปลี่ยนชื่อหน้าเพื่อให้เป็นของคุณเอง—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในเทมเพลตการวิจัยตลาดเป้าหมาย

5. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก ClickUp

การปลดล็อกเส้นทางสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นสรุปได้เพียงคำเดียว: การเตรียมตัว และเดาอะไรได้บ้าง?เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว! 🙌

เทมเพลตการวิจัยตลาดที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและขั้นตอนต่างๆ และจัดระเบียบงานทั้งหมดเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ผ่าน Custom Fields ที่ช่วยให้คุณสำรวจโครงการของคุณจากมุมมองต่างๆ

มุมมองรายการสรุปโครงการ จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระเบียบตาม ระยะของโครงการ ตั้งแต่ การสร้างแนวคิด ไปจนถึง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย รายการนี้ยังแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ความซับซ้อนของงานและระดับผลกระทบผ่าน ฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

เพื่อสังเกตงานของคุณอย่างใกล้ชิดเหมือนเหยี่ยว ให้เปิดมุมมองกระดานคัมบังของกระบวนการซึ่งจะเปลี่ยนงานให้เป็นบัตรและจัดกลุ่มตามขั้นตอนของงาน เป็นจุดที่คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่การคิดริเริ่มไปจนถึงการเปิดตัว

ใช้ มุมมองไทม์ไลน์ สำหรับการแสดงงานของคุณในรูปแบบเชิงเส้น โดยจัดกลุ่มตามทีมที่รับผิดชอบและแยกสีตามแต่ละขั้นตอนของงาน มุมมองนี้จะช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาและระยะเวลาของงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมควบคุมขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างเต็มที่!

คุณสามารถลากงานเพื่อจัดกำหนดการใหม่หรือปรับระยะเวลาได้โดยลากที่ขอบของงาน

6. แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตรายการตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
ใช้เทมเพลตรายการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUp เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ลูกค้าคิดโดยตรง ใช่ไหม? นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะกับตำแหน่งใดในตลาด และคุณต้องการให้ลูกค้าของคุณมองมันอย่างไร

ค้นพบทางลัดที่สมบูรณ์แบบเพื่อค้นหาคำตอบเหล่านั้น—ด้วยเทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp—ที่สามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์ธุรกิจของคุณได้ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีขึ้นและค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดในตลาดเป้าหมายของคุณ

เริ่มต้นด้วยการประเมินผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปิดตัวใน มุมมองการประเมินตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ด้วยช่องข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น:

  • ชื่อสินค้าและคำอธิบาย
  • กลุ่มตลาด
  • วันที่เป้าหมายในการเปิดตัว
  • จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์
  • จุดเจ็บปวด

ปรับแต่งแบบฟอร์มโดยการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่มีอยู่หรือเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง

แจกแบบฟอร์มให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และเมื่อกรอกเสร็จสิ้น ข้อมูลที่มีคุณค่าทั้งหมดจะปรากฏโดยอัตโนมัติในมุมมองรายการผลิตภัณฑ์ มุมมองนี้คือที่ที่คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ครอบคลุมในแบบฟอร์ม มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมกำหนดลำดับความสำคัญ และจัดกลุ่มงานตามสถานะ

เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองกระดานไวท์บอร์ดแผนที่การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกราฟเป็นเครื่องมือช่วยในการแสดงภาพว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดตัวของคุณมีมูลค่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างไร

7. แม่แบบการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขัน ClickUp
ระบุคู่แข่งหลักของคุณและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUp

การวิเคราะห์คู่แข่งไม่ใช่แค่คำศัพท์หรูหรา—แต่เป็นอาวุธลับของคุณหากคุณกำลังเตรียมตัวที่จะเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ แบบสด ๆ ร้อน ๆClickUp Competitive Analysis Templateคือผู้ช่วยคู่ใจของคุณสำหรับภารกิจนี้ มันช่วยเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม และคิดค้นกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างแม่นยำ 🌟

เพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์การแข่งขันของคุณ ให้คิดค้นรายการของคู่แข่งที่เป็นไปได้ ให้คิดถึงที่ที่ลูกค้าของคุณอาจไปหากพวกเขาไม่เลือกบริษัทของคุณ ให้เป็นจริงเป็นจัง—ตั้งเป้าหมายไว้ที่รายการชื่อไม่เกิน 10 ชื่อ และให้เวลาสำหรับการวิจัยตลาดอย่างละเอียด

หลังจากที่คุณได้ทำการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้ใช้เมทริกซ์ที่ให้มาเพื่อวางผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งบนแกน Market Presence และ Satisfaction ใช้ Legend เพื่อช่วยคุณ เข้าใจประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมถึง:

  1. การมีอยู่ในตลาดสูงและความพึงพอใจสูง
  2. การมีอยู่ในตลาดสูงและความพึงพอใจต่ำ
  3. ความพึงพอใจสูงและการมีอยู่ในตลาดต่ำ
  4. ความพึงพอใจต่ำและการมีอยู่ในตลาดต่ำ

คัดลอกโน้ตสีที่ตรงกับประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วลากไปยังช่องที่เหมาะกับมันมากที่สุด เมทริกซ์นี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์เป็น ผู้แข่งขัน, ผู้นำ, เฉพาะกลุ่ม, หรือ ผู้ทำผลงานสูง

เทมเพลตกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้มอบอิสระสูงสุดให้คุณในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เพิ่ม แก้ไข และจัดวางได้ทุกตำแหน่งตามต้องการในมุมมองกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ

8. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUp เพื่อแสดงพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ

คุณเคยรู้สึกเกาหัวด้วยความสงสัยว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรหรือไม่?แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยคุณได้! 🛠️

คิดถึงมันเหมือนเป็นคู่มือเพื่อเข้าใจบุคลิกผู้ใช้ของลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ดีขึ้น ด้วยการวางแผนเส้นทางการเดินทางของพวกเขา คุณสามารถค้นพบความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา และคิดค้นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้เต็มไปด้วย คำถามกระตุ้น ที่สะดวกเกี่ยวกับพฤติกรรม ประสบการณ์ จุดสัมผัส และวิธีแก้ปัญหาของลูกค้า เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านสามขั้นตอนสำคัญ:

  1. การสร้างความตระหนัก: คุณแนะนำลูกค้าให้รู้จักกับธุรกิจของคุณและสิ่งที่มันนำเสนอ
  2. การพิจารณา: พวกเขาเริ่มพิจารณาธุรกิจของคุณเป็นทางแก้ปัญหาของพวกเขา นำไปสู่การค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ และเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
  3. การเปลี่ยนแปลง: พวกเขาเปลี่ยนจากการครุ่นคิดไปสู่การลงมือทำและกลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน

แต่ละขั้นตอนเหล่านี้มาพร้อมกับโน้ตแบบติดได้สำเร็จรูปเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย แต่คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ตามต้องการ เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับไวท์บอร์ดด้วยการวาดด้วยมือเปล่า สร้างรูปร่าง ใส่รูปภาพ ใช้เส้นเชื่อมโยง และเพิ่มข้อความจากกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยลูกค้า หรือตัวอย่างการวิจัยตลาดที่คุณมี

9. แม่แบบแผนการวิจัยตลาดคำโดย FlexMR

แผนการวิจัยตลาดคำโดย FlexMR
วางแผนการวิจัยตลาดของคุณทีละขั้นตอนด้วยเทมเพลตแผนการวิจัยตลาดของ Word โดย FlexMR

หากคุณกำลังมองหาโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อช่วยให้การวิจัยตลาดของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบแผนการวิจัยตลาดของ Word โดย FlexMR คือโซลูชันที่สะดวกและเหมาะสำหรับคุณ แม่แบบนี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับทุกขั้นตอน พร้อมคำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในแต่ละส่วน

เทมเพลต Word นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเปลี่ยนสี แก้ไขแบบอักษรและขนาดตัวอักษร เพิ่มแถวและคอลัมน์ในตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือเพิ่มกราฟและแผนภูมิได้ ✍🏻

ใช้ส่วนแรกของเอกสารเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจอย่างคร่าว ๆ จากนั้น ให้กำหนดขอบเขตของโครงการ และระบุสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะบรรลุผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้น รวมถึงจำนวนการตอบสนองเป้าหมาย แนวทางการนำเสนอข้อมูล และอิทธิพลของข้อมูลต่อการตัดสินใจในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมที่แม่แบบครอบคลุมได้แก่:

  • กลุ่มเป้าหมาย: อธิบายลูกค้าที่คุณต้องการทำการวิจัย โดยพิจารณาจากอายุ, ประชากรศาสตร์, และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์
  • ตัวอย่างแผน: ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมที่คุณตั้งใจจะทำการวิจัย
  • วิธีการวิจัย: ระบุวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
  • ไทม์ไลน์: นำเสนอไทม์ไลน์ของโครงการ โดยแยกย่อยงานแต่ละส่วนและคำนึงถึงความแตกต่างของอัตราการตอบสนอง
  • งบประมาณ: ระบุงบประมาณโดยให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายและเน้นย้ำส่วนที่ต้องการการลงทุน
  • ข้อพิจารณาทางจริยธรรม: ให้ความสำคัญกับข้อพิจารณาทางจริยธรรมและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้จัดหา

เพื่อสรุป, ให้เพิ่ม ข้อพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อรวมสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้านี้.

10. แบบสำรวจตลาดทั่วไปโดย BusinessInABox

แบบสำรวจตลาดทั่วไปโดย BusinessInABox
สร้างแบบสำรวจตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแบบสำรวจตลาดทั่วไปของ Word โดย BusinessInABox

วิธีหนึ่งในการทำวิจัยตลาดอย่างมีประสิทธิภาพคือการสำรวจความคิดเห็น หากไม่แน่ใจว่าจะรวมคำถามใดบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือต้องการกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ลองใช้แม่แบบสำรวจตลาดทั่วไปของ Word โดย BusinessInABox

เอกสาร Word สองหน้านี้ประกอบด้วยคำถามปลายเปิดและคำถามแบบเลือกตอบสำหรับการศึกษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คำถามเหล่านี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการทำความเข้าใจตลาดที่คุณมีส่วนร่วมหรือวางแผนจะเข้าสู่

คำถามในแบบฟอร์ม ครอบคลุมข้อมูลลูกค้า เช่น:

  1. อายุและเพศ
  2. ระดับการศึกษา
  3. สถานภาพสมรส
  4. รายได้รวมต่อปี
  5. สถานที่

เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลต Word คุณสามารถ ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ! เพิ่มหรือปรับแต่งคำถามเพื่อเจาะลึกในรายละเอียดที่คุณสนใจ และทำให้แบบสำรวจยาวหรือสั้นตามต้องการ รู้สึกอยากทำอะไรพิเศษ? เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนสีพื้นหลัง!

ไขรหัสสู่การครองตลาดด้วยเทมเพลตการวิจัยตลาดที่จำเป็นเหล่านี้

การวิจัยตลาดอาจเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความผันผวน แต่เทมเพลตการวิจัยตลาดชั้นนำเหล่านี้จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่น ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเกมไปจนถึงความชอบของลูกค้า และการค้นหาแผนกลยุทธ์ของคู่แข่ง เทมเพลตเหล่านี้มอบโซลูชันที่มีโครงสร้างสำหรับทุกขั้นตอนของการวิจัย

หากคุณต้องการทรัพยากรการวิจัยเพิ่มเติม ให้ดำดิ่งสู่ไลบรารีเทมเพลต ClickUp ที่ซึ่งคุณจะพบกับเทมเพลตที่ใช้งานง่ายกว่า 1,000 แบบ รอคอยที่จะแนะนำคุณในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ✌