บล็อก ClickUp
วิธีเริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล: คู่มือฉบับสมบูรณ์

วิธีเริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 กุมภาพันธ์ 2567

ทุกคนที่ทำงานประจำในสายงานการตลาดดิจิทัลต่างใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลเป็นของตัวเอง หลังจากที่ได้ดูแลทุกแง่มุมของการตลาดดิจิทัลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลคือการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง

แต่การเริ่มต้นบริษัทการตลาดดิจิทัลนั้นง่ายหรือเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ?

คำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจ

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและสร้างธุรกิจของคุณตั้งแต่เริ่มต้น—โดยใช้คู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้น

เตรียมตัวให้พร้อม!

การเข้าใจธุรกิจของเอเจนซีการตลาดดิจิทัล

การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ในวงการการตลาดดิจิทัล

แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ—การยอมแพ้ไม่เคยอยู่ในแผนเลยใช่ไหม?

และนักการตลาดดิจิทัลก็พร้อมเสมอในการต่อสู้เพื่อชัยชนะที่ดี

หลักฐานของความสำเร็จอยู่ในผลสำรวจล่าสุดของ Gartner ซึ่งระบุว่า:

  • 35% ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าการค้นหาลูกค้าศักยภาพคือความท้าทายทางธุรกิจอันดับหนึ่งในปี 2024
  • 32% การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัลของพนักงานเป็นอุปสรรคที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
  • 29%, การบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจเป็นเรื่องยาก
สถิติภูมิทัศน์การตลาดดิจิทัลปัจจุบัน
จังหวะ—และความท้าทาย—ของภูมิทัศน์การตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน ผ่านGartner

แม้จะมีความซับซ้อน แต่การตลาดดิจิทัลก็ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง คาดว่าการใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลจะสูงถึง 667.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% จากปี 2023

สถิติการใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลทั่วโลก
ธุรกิจกำลังเพิ่มการตลาดดิจิทัลของพวกเขาในปี 2024 ผ่านทางInsider Intelligence

อะไรคือเอเจนซีการตลาดดิจิทัล?

ทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องมีการมีอยู่ในโลกดิจิทัล

แต่การเริ่มต้นแคมเปญการตลาดดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน—การขาดทรัพยากร ทักษะการตลาดดิจิทัลแบบองค์รวม และแผนธุรกิจที่ขาดการวิจัยอย่างรอบคอบ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญ

นี่คือจุดที่เอเจนซี่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาท

เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณทางออนไลน์โดยใช้:

  • ช่องทางการตลาดดิจิทัล
  • การวิจัยตลาด
  • การตลาดผ่านอีเมล
  • การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
  • การออกแบบเว็บไซต์
  • การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  • บริการการตลาดเนื้อหา
  • การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก รวมถึงโฆษณาของ Google
  • บริการ SEO

โดยรวมแล้ว บริการเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง สร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น และดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพได้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คุณต้องการคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คิดมาอย่างดีเพื่อการได้มาซึ่งลูกค้า

แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องนั้น ขอพูดถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่า

การเริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลคุ้มค่าหรือไม่?

เขาว่ากันว่า ถ้าคุณสามารถอยู่รอดในฐานะผู้ประกอบการได้ครบ 100 วัน และธุรกิจของคุณอยู่รอดได้ครบ 1,000 วันแรกของการก่อตั้ง ทั้งคุณและธุรกิจก็ต่างพิสูจน์ความแข็งแกร่งให้กันและกันแล้ว

แต่การอดทนอยู่และสนุกกับความวุ่นวายดูเหมือนจะพูดง่ายกว่าทำ

ประเด็นที่เราต้องการจะสื่อคือ: การตลาดดิจิทัลคุ้มค่าหรือไม่?

คำตอบสั้น ๆ คือ? ใช่

ความต้องการบริการการตลาดดิจิทัลในปี 2024

การบริโภคสื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยต่อบุคคลในปี 2024
การบริโภคสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยของบุคคลหนึ่งตลอดชีวิตคือหกปีแปดเดือน ผ่านFinances Online

ฟังนี้: ผู้คนใช้เวลา145นาทีบนสื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน การพบปะลูกค้าของคุณในที่ที่พวกเขาอยู่มีความหมายทางธุรกิจและการเงิน

การประเมินความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนแรกในการประเมินความต้องการสำหรับเอเจนซี่ดิจิทัลของคุณคือการทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจของเอเจนซี่ดิจิทัลประเภทต่างๆ และเลือกรูปแบบที่คุณต้องการจะดำเนินการ

รูปแบบทั่วไปของเอเจนซี่ดิจิทัลประกอบด้วย:

  • เอเจนซี่ดิจิทัลแบบครบวงจร: เอเจนซี่ประเภทนี้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO), การจัดการโซเชียลมีเดีย, การตลาดเนื้อหา, การวิจัยคำหลักสำหรับเครื่องมือค้นหา, การสร้างโอกาสทางธุรกิจ, การตลาดผ่านอีเมล และอื่นๆ
  • เอเจนซี่ช่องทางเดียว: เอเจนซี่ช่องทางเดียว มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดูแลบริการการตลาดดิจิทัลในแง่มุมเฉพาะ และมุ่งเน้นการครองตลาดในช่องทางเดียว
  • เอเจนซี่ดิจิทัลแบบหลายช่องทาง: การผสมผสานระหว่างเอเจนซี่แบบช่องทางเดียวและเอเจนซี่แบบครบวงจร เอเจนซี่ดิจิทัลแบบหลายช่องทางให้บริการเสริม เช่น การจัดการโซเชียลมีเดียและโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย หรือบริการ SEO และการวิจัยคีย์เวิร์ด

นอกจากนี้ ความสามารถในการทำกำไรของการมีเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณยังขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของสิ่งต่อไปนี้:

  • ตำแหน่งของคุณ (คุณต้องการตั้งค่าเป็นเอเจนซี่ระยะไกล, ในสถานที่, หรือแบบผสมผสานหรือไม่?)
  • บริการที่นำเสนอ (คุณต้องการเน้นเฉพาะกลุ่มหรือให้บริการแบบครบวงจร?)
  • วิธีที่คุณสร้างลูกค้าเป้าหมาย (คุณจะใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือทำเอง?)
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรอะไรบ้าง?)
  • การจัดสรรและการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร (คุณจะขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร?)
  • กลุ่มเป้าหมาย, โครงการ, และลูกค้าที่มีศักยภาพ (กลุ่มเป้าหมายในอุดมคติของคุณต้องการอะไร?)
  • แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ (คุณจะขับเคลื่อนการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร?)
  • ระดับของข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่ใช้ (คุณจะสกัดข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้าของคุณได้อย่างไร?)
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คุณจะวัดความสำเร็จของหน่วยงานของคุณอย่างไร?)

เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างละเอียดในทุกองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเริ่มต้นเส้นทางการตลาดดิจิทัลของคุณ

ขั้นตอนในการเริ่มต้นบริษัทการตลาดดิจิทัล

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเจ้าของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ทำงานอิสระคืออิสระ 100% ในการทำสิ่งต่างๆ ตามที่พวกเขาต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ:

  • กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าที่มีศักยภาพที่เหมาะสมควรเป็นใคร
  • กลยุทธ์การตลาดประเภทใดที่ควรใช้
  • บริการประเภทใดที่ควรนำเสนอในฐานะที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล
  • วิธีสร้างทีมการตลาดดิจิทัลในฝัน
  • รูปแบบการกำหนดราคาและรูปแบบธุรกิจจะมีลักษณะอย่างไร
  • ประเภทของพื้นที่สำนักงานที่ควรลงทุน

อย่างไรก็ตาม ใช้กลยุทธ์การตลาดเหล่านี้เพื่อจัดตั้งบริษัทโฆษณาดิจิทัลแบบครบวงจรที่บริษัทอื่น ๆ จะชื่นชม

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณ

การตัดสินใจเลือกกลุ่มตลาดเฉพาะควรมีพื้นฐานมาจากว่ามีความต้องการสำหรับกลุ่มตลาดนั้นหรือไม่

เมื่อคุณได้ระบุความต้องการที่แท้จริงแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหาไอเดียเกี่ยวกับตลาดเฉพาะที่ได้รับความนิยม:

ประเมินจุดแข็งของคุณ

เริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าธุรกิจการตลาดดิจิทัลของคุณจะมุ่งเน้นไปที่อะไร—จะเป็น SEO, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การตลาดผ่านอีเมล, การตลาดเนื้อหา, การวิจัยคำหลัก, โฆษณา Google และอื่นๆ หรือไม่? แนวคิดคือการระบุทักษะหลักของคุณและสร้างแม่แบบแผนที่การตลาดเพื่อให้ทีมต่างๆ ดูเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มวุ่นวาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป)

ศึกษาตลาด

ค้นหาความต้องการในตลาดโดยมองหาช่องว่างที่ทักษะของคุณสามารถเติมเต็มได้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ลองดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่ และประเมินว่าคุณสามารถสร้างความโดดเด่นในด้านใดได้บ้าง

รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ค้นหาว่าใครคือลูกค้าในอุดมคติของคุณ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัล ขนาด และสถานที่ตั้ง

กำหนดจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ (USP)

คิดให้รอบคอบและลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง อาจเป็นวิธีการของคุณ ทักษะเฉพาะตัว หรือการมุ่งเน้นอย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง—จุดขายเฉพาะตัวของคุณจะเป็นบุคลิกภาพของแบรนด์คุณ

ปรับปรุงบริการของคุณ

จากจุดแข็งของคุณและการวิจัยตลาด ปรับแต่งบริการของคุณให้เน้นไปที่สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณต้องการมากที่สุด—และสร้างข้อเสนอของคุณโดยยึดตามสิ่งนั้น

2. สร้างทีมที่เหมาะสมสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณ

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการสร้างทีมที่เหมาะสมคือรากฐานของเอเจนซี่ที่ประสบความสำเร็จ

ความพยายามในการสร้างทีมของคุณต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างทีมที่มีทักษะและแรงจูงใจ—ทีมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของคุณ

ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้น:

ระบุความต้องการของคุณ

กำหนดบทบาทและทักษะเฉพาะที่คุณต้องการในทีมของคุณและเพิ่มเข้าไปในแผนธุรกิจของคุณ พิจารณาด้านต่างๆ เช่น การตลาดเนื้อหา การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณา PPC การวิเคราะห์ และการจัดการโครงการ

กำหนดสมาชิกในทีมในอุดมคติของคุณ

สร้างโปรไฟล์ตามทักษะ ประสบการณ์ และลักษณะบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาท พิจารณาว่าสมาชิกทีมแต่ละคนจะเข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานของเอเจนซี่ของคุณได้อย่างไร

สร้างกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จ

พัฒนากลยุทธ์การสรรหาบุคลากรโดยระบุว่าจะหาผู้สมัครที่มีศักยภาพได้จากที่ไหนและอย่างไร รวมถึงเว็บไซต์หางาน บัญชีโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ของคุณ งานอีเวนต์สร้างเครือข่าย ฯลฯ

ใช้เวลาในการเขียนคำอธิบายงานของคุณ

เขียนคำอธิบายตำแหน่งงานที่ชัดเจนและละเอียดซึ่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และข้อคาดหวังสำหรับแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน เน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำให้หน่วยงานของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม และเหตุผลที่ผู้สมัครควรรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมทีมของคุณ

ตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบประวัติการทำงานและผลงานเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณโดย:

  • การสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพื่อประเมินทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
  • การใช้คำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาได้จัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอย่างไร
  • การประเมินทักษะการขับขี่เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงของผู้สมัครแต่ละคน
  • พิจารณาว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะเข้ากับพลวัตของทีมที่มีอยู่ได้อย่างไร

พัฒนากระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยการมอบการฝึกอบรมที่จำเป็น หลักสูตรการตลาดดิจิทัลออนไลน์ ทรัพยากร และการสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและการยกย่อง

ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมของคุณโดย:

  • มอบโอกาสสำหรับการพัฒนาทักษะ, การรับรองจากอุตสาหกรรม, และการเติบโตทางอาชีพเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ข้างหน้าของเส้นโค้ง
  • การสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้และรับข้อเสนอแนะและการยกย่องชมเชย ซึ่งสมาชิกในทีมได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังอย่างเปิดเผย

มุ่งเน้นการสร้างทีมเพื่อพนักงานที่มีความสุขมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะมีพนักงานเต็มเวลาหรือพนักงานพาร์ทไทม์ คุณต้องเข้าใจด้านกฎหมาย การฝึกอบรม และการจัดการในการดูแลพนักงานของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องผลักดันการริเริ่มเพื่อตรวจสอบสุขภาพจิตและอารมณ์ของทีมคุณเป็นประจำ

เครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ

การตั้งธุรกิจการตลาดดิจิทัลที่แข็งแกร่งหมายถึงการต้องกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับการหาลูกค้าใหม่เข้ามาในธุรกิจในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพงานให้สูง

ทำไมไม่ลงทุนในซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา,เครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า, หรือซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซี่การตลาดเพื่อเร่งผลลัพธ์โดยไม่ลดทอนความคาดหวังของลูกค้าของคุณ?

เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ควรพิจารณาคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpซึ่งช่วยให้เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเหนื่อยจนเหงื่อไหล

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ที่มีคุณค่าทั้งหมดเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดเริ่มต้นได้:

ดูปฏิทินในมุมมองแบบ 360 องศาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้าง

ในฐานะเอเจนซี่การตลาด การสร้างแผนธุรกิจสำหรับลูกค้าเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์; การรักษาการทำงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะการบาลานซ์.

มุมมองปฏิทินของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการจัดระเบียบโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ และมองเห็นภาพรวมงานของทีม

มุมมองปฏิทิน ClickUp 3.0 ที่เรียบง่ายขึ้น
รับมุมมองแบบภาพรวมของทุกงานด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

เสริมการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpและวางแผนบล็อก บทความ และเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณสำหรับทั้งปี

ปฏิทินเนื้อหาของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปฏิทินเนื้อหาของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อความเข้าใจง่ายเกี่ยวกับปริมาณงานของทีม

ธุรกิจที่ทำกำไรได้จะดึงดูดลูกค้าใหม่จากตลาดเป้าหมายที่เหมาะสม

แต่เอเจนซี่ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกจะช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนของกลยุทธ์การตลาดได้อย่างใกล้ชิด นี่คือจุดเด่นของแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp:

ClickUp 3.0 แผนภูมิแกนต์ที่เรียบง่าย
ทีมได้รับข้อมูลโดยตรงว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

ทุกคนมีส่วนร่วมมากเท่ากับทีมผู้บริหาร

อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทำงานได้อย่างราบรื่นในการขับเคลื่อนผลกำไร ประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการปริมาณงานทั่วทั้งเอเจนซี่ของคุณคือคลิกอัพ เอเจนซี่ รีซอร์ส:

เข้าถึงคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ, เทมเพลต ClickUp, และเวิร์กโฟลว์ได้ทันที, สัมมนาออนไลน์ตามความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่, บทความวิธีการ, และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ปลายนิ้วของคุณ

ClickUp Goals สำหรับการตั้งเป้าหมายแบบเรียลไทม์

เอเจนซี่การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการตลาดของคุณเท่านั้น

โปรดทราบว่าการตั้งเป้าหมายไม่ได้มีแค่การมุ่งเน้นที่รูปแบบการกำหนดราคาเท่านั้น

ใช้แอปการตลาดดิจิทัลเพื่อติดตามแนวโน้มการตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน, รวมงาน, ปรับปรุงการตลาดดิจิทัลของคุณ, เขียนกรณีศึกษา, และอื่น ๆ

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนกรณีศึกษาภายในไม่กี่นาที

การใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมจะยกระดับความสามารถของเอเจนซี่ของคุณในการสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากขึ้น

ClickUp Docs สำหรับรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ระดับที่คุณยึดมั่นในแผนธุรกิจของคุณเริ่มต้นจากระดับของเอกสารที่ทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อให้ทุกอย่างเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน ให้ใช้ClickUp Docs:

ClickUp 3.0 ผู้จัดการฟิลด์กำหนดเองที่ง่ายขึ้น
ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp 3.0 Docs สำหรับทีมภายในและภายนอกของคุณ

เพิ่มหน้าย่อย, แชร์ลิงก์เอกสาร, จัดรูปแบบเอกสารตามต้องการ, และเชื่อมต่อเอกสารกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณ:

เชื่อมต่อ ClickUp Docs กับเวิร์กโฟลว์
เชื่อมต่อ ClickUp Docs เข้ากับเวิร์กโฟลว์และไม่มีที่ว่างสำหรับความสับสน

ClickUp Docs ช่วยให้ทีมของคุณถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและขจัดจุดบอดสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ

เทมเพลตการตลาด ClickUp สำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณให้ราบรื่น

ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ต้องติดตาม—และเกินกว่า—ความคาดหวังของผู้ชมเป้าหมาย ลูกค้าที่มีศักยภาพ และรูปแบบธุรกิจที่ระบุโดยเอเจนซี่

ด้วยองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย การสร้างเอกสารแยกสำหรับแต่ละอย่างกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก

เข้าสู่:แม่แบบธุรกิจ ClickUp Marketing Agency

สร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม

บริษัทการตลาดทางสื่อสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างกลยุทธ์การตลาดควรพิจารณาใช้แบบแผนการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการ

เทมเพลตเหล่านี้มอบแผนที่นำทางสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการเลือกผสมผสานช่องทางที่เหมาะสม

เริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณวันนี้

แปลการดำเนินการโดยใช้ ClickUp AI
ใช้ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp เพื่อสรุปบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องรอง

แน่นอน การได้ลูกค้ามากขึ้นคือเป้าหมายสูงสุดของทุกเอเจนซี่ อย่างไรก็ตาม การรักในสิ่งที่คุณทำนั้นสำคัญยิ่งกว่า ความหลงใหลของคุณจะสะท้อนออกมาในแคมเปญการตลาด และผลกำไรจะตามมาเอง

นอกจากนี้ยังมีโบนัสเพิ่มเติมคือความพึงพอใจในการทำงานอย่างมหาศาลในฐานะเจ้าของเอเจนซี่ เพื่อให้คุณใช้เวลา การลงทุน และงานของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ควรลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUp

เพิ่มการลงทุนในความต้องการด้านการตลาดดิจิทัลของคุณให้มากขึ้น, ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคุณภาพสูง, และสร้างธุรกิจที่ทำกำไรได้—ด้วยClickUpเป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่คุณไว้วางใจ

คำถามที่พบบ่อย

1. การเริ่มต้นธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

การเริ่มต้นธุรกิจการตลาดดิจิทัลของคุณอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $730 ถึง $30,000 (หรือมากกว่านั้น) ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม การสร้างเว็บไซต์สำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณเพื่อการโปรโมต พื้นที่สำนักงาน อุปกรณ์ ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ

2. คุณสามารถเริ่มต้นบริษัทการตลาดดิจิทัลได้หรือไม่หากไม่มีประสบการณ์?

ใช่ การเริ่มต้นเอเจนซี่ดิจิทัลโดยไม่มีประสบการณ์สามารถทำได้ แต่จะมีความท้าทาย มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การโปรโมตเอเจนซี่ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การวิจัยข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและแนวโน้มการตลาดดิจิทัล การสร้างแผนธุรกิจพร้อมโมเดลการกำหนดราคา และอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากขึ้น ลองพิจารณาเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์หรือหางานในสายงานการตลาดดิจิทัลในตำแหน่งใดก็ได้ ไม่มีอะไรทดแทนประสบการณ์จริงได้

3. เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลให้บริการประเภทใดบ้าง?

บริการที่พบบ่อยที่สุดที่เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลให้บริการ ได้แก่ การตลาดผ่านอีเมล การตลาดเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา การโฆษณาดิจิทัลแบบชำระเงิน การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น