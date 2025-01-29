10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Semrush เพื่อยกระดับ SEO ของคุณในปี 2025

หากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณ คุณไม่สามารถละเลยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ได้
การพัฒนา стратегี SEO ที่ทรงพลังสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณไต่ขึ้นไปอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ Google ได้ ด้วยวิธีนี้ เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าที่มีศักยภาพพิมพ์คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณลงในเครื่องมือค้นหา บริษัทของคุณจะเป็นหนึ่งในรายชื่อแรก ๆ ที่ปรากฏขึ้น
หากคุณไม่ได้ลงทุนในกลยุทธ์ SEO คุณอาจกำลังปล่อยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพหลุดลอยไป
ในการเริ่มต้นกลยุทธ์ SEO คุณต้องมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม Semrush เป็นเครื่องมือ SEO ที่สามารถช่วยในการสร้างลิงก์การตลาดเนื้อหา การวิจัยคำหลัก และการวิจัยคู่แข่ง หากคุณกำลังพิจารณาใช้ Semrush เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาของคุณหรือกำลังมองหาทางเลือกอื่น โปรดอ่านต่อไป ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึก 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Semrush สำหรับ SEO ?
คุณควรค้นหาอะไรใน ทางเลือกของ Semrush?
Semrush เป็นเครื่องมือSEOและการตลาดเนื้อหาที่ทรงพลัง ช่วยบริษัทต่างๆ ปรับปรุงการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่น โปรดติดตามเครื่องมือ SEO อื่นๆ ที่มีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้:
- เครื่องมือวิจัยคำหลักเชิงลึก: แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรช่วยคุณค้นหาคำหลักที่คุณควรเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่?
- การสร้างเนื้อหาด้วย AI: เครื่องมือ SEO ขั้นสูงไม่เพียงแค่ปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังช่วยเขียนบทความใหม่และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
- การผสานรวมกับทราฟฟิกแบบชำระเงิน: หากเป็นไปได้ ให้ค้นหาแพลตฟอร์มที่คุณสามารถจัดการทราฟฟิกแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินได้ แพลตฟอร์มหลายแห่งอนุญาตให้คุณจัดการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและ Google Ads ได้จากที่เดียว
- เครื่องมือตรวจสอบแบ็คลิงก์: แบ็คลิงก์คือลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ (เช่น การเข้าชมจากการอ้างอิง) ยิ่งคุณมีแบ็คลิงก์มากเท่าไร คุณก็จะสามารถสร้างอำนาจและความน่าเชื่อถือบน Google ได้เร็วขึ้นเท่านั้น เครื่องมือ SEO แบบครบวงจรจะช่วยให้คุณแก้ไขลิงก์ที่เสียและวิเคราะห์แบ็คลิงก์เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ในการสร้างลิงก์
- การวิจัยคู่แข่ง: อย่าลืมว่าคู่แข่งของคุณก็กำลังมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งสูงสุดอันเป็นที่ต้องการใน Google เช่นกัน ทางเลือกที่เหมาะสมของ Semrush จะช่วยให้คุณติดตามอันดับของคู่แข่ง ทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดหลักของพวกเขา และเจาะลึกไปยังแบ็คลิงก์ของพวกเขา
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Semrush ที่ควรใช้ในปี 2024*
พร้อมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทคุณในเครื่องมือค้นหาแล้วหรือยัง? เพื่อเริ่มต้นการลงทุนในกลยุทธ์ SEO ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ลองพิจารณาทางเลือกยอดนิยมของ Semrush เหล่านี้:
1. SE Ranking
SE Ranking เป็นเครื่องมือ SEO แบบครบวงจรและทางเลือกแทน Semrush ที่ช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ในเครื่องมือค้นหา ด้วย SE Ranking คุณสามารถติดตามอันดับของคุณ ตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณ ทำการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียด หรือตรวจสอบแต่ละหน้าเพจเพื่อปรับปรุง SEO ได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าประเภทของทราฟฟิก (ทั้งแบบออร์แกนิกหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย) ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างไร ติดตามอันดับของคีย์เวิร์ดสำคัญ และรับคำแนะนำในการปรับปรุง SEO สำหรับแต่ละหน้าหรือแต่ละบทความบล็อกได้อีกด้วย
SE Ranking คุณสมบัติเด่น
- รับคำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AIสำหรับแต่ละหน้าเว็บหรือบทความบล็อก
- ติดตามอันดับคำค้นหาสำหรับบริษัทของคุณและคู่แข่งของคุณ
- ทำการวิจัยคำหลักได้อย่างง่ายดายและค้นพบคำหลักหางยาวที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์จากการอ้างอิงที่มีอยู่และสอดส่องการอ้างอิงของคู่แข่งเพื่อค้นหาว่าพวกเขาได้รับลิงก์ย้อนกลับมาจากที่ไหน
- ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจทุกปัญหา (ทั้งใหญ่และเล็ก) ที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับการค้นหา
ข้อจำกัดของ SE Ranking
- คุณต้องจ่ายเพิ่มเพื่อเข้าถึงเครื่องมือบางอย่าง
- เมตริกส่วนใหญ่รายงานเฉพาะการเข้าชมแบบออร์แกนิกเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดหากคุณดูแลโซเชียลมีเดียหรือโฆษณาแบบ PPC (จ่ายต่อคลิก)
การจัดอันดับ SE ราคา
- จำเป็น: $44/เดือน
- ข้อดี: $87. 20/เดือน
- ธุรกิจ: $191. 20/เดือน
SE Ranking คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
2. Similarweb
Similarweb เป็นแพลตฟอร์ม SEO และการตลาดดิจิทัลที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนได้ดีขึ้นและก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง มีเครื่องมือฟรีมากมาย รวมถึงผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ รายชื่อเว็บไซต์ที่มีอันดับสูงสุด และตัวตรวจสอบเว็บไซต์เทียบกับมือถือ
ด้วยแพลตฟอร์มแบบชำระเงิน ผู้ใช้สามารถเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ซื้อได้ดีขึ้น ตรวจสอบประสิทธิภาพทางดิจิทัลเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และทำการวิจัยตลาดครอบคลุมกว่า 210 อุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Similarweb
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์โฆษณา
- ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดการเข้าชมและการมีส่วนร่วมมากกว่า 50 รายการเพื่อการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียด
- วิเคราะห์เว็บไซต์มากกว่า 100 ล้านเว็บไซต์เพื่อเข้าใจผู้ชมเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น
- ติดตามแนวโน้มตลาดที่กำลังจะมาถึงเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ
ข้อจำกัดของ Similarweb
- โครงสร้างราคาอาจจำกัดสำหรับบางบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก
- แดชบอร์ดอาจดูซับซ้อนและทำให้ยากต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
Similarweb ราคา
- เริ่มต้น: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- มืออาชีพ: 333 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Similarweb
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
3. Serpstat
Serpstat เป็นทางเลือกของ Semrush ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มอันดับในผลการค้นหา ด้วย Serpstat คุณสามารถทำการวิจัยคำหลักสำหรับทราฟฟิกแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน วิเคราะห์แบ็คลิงก์ และติดตามอันดับของคู่แข่งได้
นอกจากนี้ Serpstat ยังมาพร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาด้วย AI ที่ช่วยให้คุณเขียนบทความ สร้างหัวข้อและคำอธิบายเมตา รวมถึงได้ไอเดียสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติเด่นของ Serpstat
- ใช้เครื่องมือเขียน AIเพื่อร่างบทความทั้งหมดจากประโยคเดียว
- ทำการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อทำความเข้าใจ (และกำหนดเป้าหมาย) คำหลักที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของพวกเขา
- อัปโหลดคำค้นหาได้สูงสุด 50,000 คำไปยังเครื่องมือจัดกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึงของหน้าผลการค้นหา (SERP)
- ทำการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด SEO ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลต่ออันดับของคุณ
ข้อจำกัดของ Serpstat
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่งรายงาน
- บางบทเรียนอาจล้าสมัยแล้ว เนื่องจากแพลตฟอร์มได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่
ราคาของ Serpstat
- บุคคล: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $85/เดือน
- หน่วยงาน: $335/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Serpstat
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
4. CognitiveSEO
CognitiveSEO เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้บริษัทและเอเจนซี่ดิจิทัลสามารถวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ ดำเนินการ SEO บนหน้าเว็บไซต์ และติดตามปริมาณการค้นหาของคู่แข่ง ด้วย CognitiveSEO คุณสามารถค้นหาโอกาสในการสร้างแบ็คลิงก์ ตรวจจับความผันผวนในอัลกอริทึมของ Google และค้นหาคำแนะนำคีย์เวิร์ดสำหรับแผนเนื้อหาของคุณ
นอกจากนี้ เครื่องมือตรวจสอบ SEO บนหน้าเว็บจะทำการตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CognitiveSEO
- รวบรวมข้อมูลลิงก์ย้อนกลับเพื่อค้นหาแหล่งอ้างอิงที่ดีที่สุดของคุณ
- ใช้เครื่องมือตรวจสอบ SERP เพื่อติดตามอันดับคีย์เวิร์ดในระดับสากล, ท้องถิ่น, และมือถือ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเองด้วยตัวชี้วัดมากกว่า 35 รายการ เพื่อเข้าใจข้อมูล SEO แบบเรียลไทม์
- ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเพื่อค้นหาโอกาสของคำค้นหาสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ CognitiveSEO
- ปริมาณข้อมูลและฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการปรับแต่งมากเท่ากับคู่แข่งบางราย
CognitiveSEO ราคา
- เริ่มต้น: $129. 99/เดือน
- พรีเมียม: 199 ดอลลาร์/เดือน
- เอลิต: 499 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ CognitiveSEO
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
5. Ahrefs
Ahrefs นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และการตลาดของคุณ ด้วย Ahrefs คุณสามารถดูปริมาณการเข้าชมจากการค้นหาที่คู่แข่งของคุณได้รับ ศึกษาสิ่งที่ลูกค้าของคุณพิมพ์ลงใน Google ค้นหาปัญหา SEO ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ และติดตามอันดับของคำหลักนับพันคำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- ใช้เครื่องมือสำรวจเว็บไซต์เพื่อรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคะแนนสุขภาพ SEO โดยรวมของคุณและข้อผิดพลาด SEO ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด
- รับไอเดียคีย์เวิร์ดนับพัน พร้อมระดับความยากในการจัดอันดับและวิธีที่ช่วยเพิ่มทราฟฟิกของคุณมากที่สุด
- ซอฟต์แวร์วิจัยคำหลัก AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิจัยคำหลักของคุณ
- ค้นพบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโอกาสในการสร้างลิงก์นับพัน
- รับการค้นหาเชิงลึกและโปรไฟล์แบ็คลิงก์ของเว็บไซต์ใด ๆ รวมถึงคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- ปัจจุบัน ไม่มีเครื่องมือ AIที่สามารถนำมาใช้สำหรับการสร้างเนื้อหาได้
ราคาของ Ahrefs
- ไลท์: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 199 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- องค์กร: 999 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
6. Raven Tools
Raven Tools เป็นแพลตฟอร์ม SEO และรายงานที่สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ SEO และการตลาดเนื้อหา มาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย รวมถึงเครื่องมือแบ็คลิงก์, ตัวสำรวจคำหลัก, รายงานการตลาด, และชุดเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Raven Tools
- รายงานการจราจรทั้งหมดทั้งแบบชำระเงินและแบบออร์แกนิกในที่เดียว โดยดึงข้อมูลจาก Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console และอื่นๆ
- วิจัยโดเมนของคู่แข่งผ่านแหล่งข้อมูล SEO สี่แหล่ง ระบุข้อมูลมากกว่า 20 จุด
- ตรวจสอบ SERP ของคุณทุกเดือน, ทุกสัปดาห์, หรือแม้กระทั่งทุกวัน
- จัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียสำหรับลูกค้าหลายรายในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Raven Tools
- แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อเอเจนซี่เป็นหลัก ไม่ใช่ธุรกิจรายบุคคล
- ปริมาณข้อมูลที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราเวน ทูลส์ ราคา
- ธุรกิจขนาดเล็ก: 39 ดอลลาร์/เดือน
- เริ่มต้น: $79/เดือน
- เติบโต: 139 ดอลลาร์/เดือน
- เฟื่องฟู: $249/เดือน
- หัวข้อ: $399/เดือน
Raven Tools คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. Moz Pro
Moz Pro เป็นหนึ่งในทางเลือกที่รู้จักกันดีที่สุดของ Semrush ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และในที่สุดก็ไต่ขึ้นอันดับในเครื่องมือค้นหา ด้วยเครื่องมือสำรวจคำหลัก คุณสามารถป้อน URL ใดก็ได้เพื่อทำความเข้าใจว่าคำหลักเป้าหมายใดที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างอำนาจโดเมนของคุณผ่านการวิจัยแบ็คลิงก์เชิงลึกเพื่อระบุโอกาสใหม่ๆ
Moz Pro คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์รายสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจปัญหาทางเทคนิคของ SEO ที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับ
- รับการวิเคราะห์ SERP แบบละเอียดของคำหลัก พร้อมความเข้าใจว่าทำไมหน้าเว็บถึงมีอันดับเป็นเช่นนั้น
- ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์บนหน้าเพจเพื่อรับคำแนะนำทีละขั้นตอนในการเพิ่มอันดับ
- สร้างปฏิทินเนื้อหาโดยการสร้างไอเดียหัวข้อที่คล้ายกันจากเว็บไซต์ที่มีอันดับสูง
ข้อจำกัดของ Moz Pro
- การวิเคราะห์คำหลักมุ่งเน้นไปที่คำค้นหาที่มีปริมาณสูงและมีการแข่งขันสูง
- แผนราคาสูงกว่าคู่แข่งโดยตรงบางราย
Moz Pro ราคา
- มาตรฐาน: 69 ดอลลาร์/เดือน
- ระดับกลาง: 129 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาดใหญ่: 209 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 419 ดอลลาร์/เดือน
Moz Pro คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. SEO PowerSuite
SEO PowerSuite เป็นซอฟต์แวร์ SEO ที่ทรงพลัง ช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้เพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของตน ซอฟต์แวร์นี้แบ่งออกเป็นสี่โซลูชัน: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass, และ LinkAssistant ด้วยทั้งสี่โซลูชัน บริษัทสามารถวัดความยากของคำค้นหา, สร้างแผนการตลาดเนื้อหา, และทำกิจกรรมค้นหาลิงก์เพื่อช่วยสร้างอำนาจของโดเมน
SEO PowerSuite คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดำเนินการตรวจสอบ SEO เพื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณเพื่อค้นหาปัญหาทางเทคนิค
- ระบุลิงก์ย้อนกลับที่เป็นสแปมเพื่อปรับปรุงอันดับเนื้อหา
- ตรวจสอบและติดตามอันดับผลการค้นหาในท้องถิ่นและ Google Maps
ข้อจำกัดของ SEO PowerSuite
- แพลตฟอร์มถูกแบ่งออกเป็นสี่โซลูชันแยกต่างหากแทนที่จะเป็นแพลตฟอร์มรวมเพียงหนึ่งเดียว
- มันไม่ใช่แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์
SEO PowerSuite ราคา
- เวอร์ชันฟรี: $0
- มืออาชีพ: $299/ปี
- องค์กร: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
SEO PowerSuiteคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
9. สไปฟ์ฟู
SpyFu เป็นทางเลือกที่ครบวงจรสำหรับ Semrush ที่ช่วยให้คุณจัดการแคมเปญ CPC (ต้นทุนต่อการคลิก) เจาะลึกข้อมูลในอดีต และสร้างรายงาน SEO ได้อย่างง่ายดาย ด้วย SpyFu คุณสามารถวิเคราะห์คู่แข่ง ค้นหาโอกาสในการสร้างแบ็คลิงก์ จัดการโครงการคีย์เวิร์ดและโดเมนได้ไม่จำกัด และปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความต้องการ SEO เฉพาะของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SpyFu
- เข้าถึงข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวัติการจัดอันดับและลิงก์ย้อนกลับ
- เจาะลึกคำหลักและโฆษณาของคู่แข่งของคุณผ่านเครื่องมือ PPC
- ทำให้การจัดการโครงการ SEOของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างกลุ่มคำค้นหาและตั้งค่าการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ SpyFu
- ข้อมูลสำหรับคำค้นหาที่มีปริมาณน้อยอาจมีจำกัด
- มีรายงานว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง 100% ของเวลา
SpyFu ราคา
- แผนพื้นฐาน: $39/เดือน
- แผนมืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว SpyFu
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. Ubersuggest
Ubersuggest เป็นแพลตฟอร์ม SEO และการจัดการเนื้อหาที่ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ผ่านแดชบอร์ดส่วนตัวหรือส่วนขยายของ Chrome ผ่านแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถระบุโอกาสที่ดีที่สุดของคำหลักสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคของเว็บไซต์ และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างลิงก์ย้อนกลับ
Ubersuggest คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับการแจ้งเตือนรายวันเกี่ยวกับการอัปเดตอันดับและปัญหา SEO ที่สำคัญบนเว็บไซต์ของคุณผ่านแดชบอร์ดของคุณ
- ดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล SEO สำหรับเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเยี่ยมชม
- ค้นหาหน้าเว็บที่สร้างทราฟฟิก SEO ที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Ubersuggest
- ขณะนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ
- มันดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่จำกัด โดยหลักแล้วมาจาก Google Analytics
Ubersuggest ราคา
- บุคคล: 29 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 99 ดอลลาร์/เดือน
Ubersuggest คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ต้องการยกระดับการตลาดดิจิทัลของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ด้วยเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม คุณสามารถระดมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหาใหม่ ๆ จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดึงดูดลูกค้าใหม่ในที่สุด ?
คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรที่เอเจนซี่ SEO และทีมการตลาดสามารถจัดระเบียบแคมเปญ ระดมความคิด ร่างเนื้อหาใหม่ และมอบหมายงานได้ ด้วยClickUp AI นักการตลาดสามารถเปิดตัวแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบบรีฟเนื้อหา ร่วมมือกันในไอเดียใหม่ ๆ และเผยแพร่เนื้อหาใหม่ได้
นอกจากนี้ ด้วยคลังแม่แบบอันหลากหลายของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มแคมเปญการตลาดใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกันในเอกสารทั้งหมดที่เขียนขึ้น เช่น อีเมล, บทความบล็อก, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยClickUp Docs
- ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและไม่มีวันพลาดงานด้วยการแจ้งเตือน ความคิดเห็น และงานใน ClickUp
- สร้างกระบวนการทำงานของโครงการและจินตนาการแคมเปญใหม่ด้วยClickUp Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางฟีเจอร์ยังไม่สามารถใช้งานได้บนมือถือ
- แพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นการค้นหาของคุณด้วยทางเลือกแทน Semrush
เครื่องมือ SEO ช่วยในการวิจัยคำหลัก ติดตามคู่แข่งของคุณ ร่างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และสุดท้ายปรับปรุงการจัดอันดับโดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ทางเลือกที่เหมาะสมของ Semrush จะช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและสุดท้ายนำไปสู่การขายออนไลน์ที่มากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถสนับสนุนความพยายามด้าน SEO ของคุณได้ ลองใช้ ClickUp ดูสิ ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครบถ้วน เช่น เอกสาร กระดานไวท์บอร์ดและการจัดการงานเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและเปิดตัวแคมเปญถัดไปของคุณ
เริ่มต้นใช้งานClickUp วันนี้เลย?