10 เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นคว้าคำหลักในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การวิจัยคำหลักเคยเต็มไปด้วยความลึกลับ การคาดเดา และการหวังว่าคุณจะพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งยังไม่มีใครสังเกตเห็น ตอนนี้เรามีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการวิจัยคำหลักเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยคำหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนะนำเครื่องมือที่คุณควรพิจารณาใช้ในปี 2024 ?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการค้นคว้าคำหลัก?
เครื่องมือวิจัยคำหลัก AI ช่วยให้กระบวนการที่ใช้เวลานานนี้ง่ายขึ้น ค้นหาโอกาสของคำหลัก และทำให้คุณสามารถวางแผน เขียน และเผยแพร่เนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในอันดับการค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น
เมื่อคุณกำลังพิจารณาเครื่องมือวิจัยคำหลัก AI ต่าง ๆ นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง:
- ฟังก์ชันการทำงาน: เครื่องมือนี้ช่วยในการวิจัยคำหลักหรือไม่ หรือเหมาะสำหรับส่วนอื่นของกระบวนการสร้างเนื้อหา?
- ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณหรือไม่ เช่น ปริมาณการค้นหา, ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC), และคะแนนความยากของคำค้นหา?
- ชื่อเสียง: เครื่องมือนี้เป็นที่รู้จักดีหรือไม่? มีชื่อเสียงในเชิงบวกในชุมชน SEO หรือไม่?
- คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องมือนี้ทำได้มากกว่าการวิจัยคำค้นหาหรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และใช้งานสะดวกหรือไม่? สมาชิกทุกคนในทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมั่นใจหรือไม่?
- ราคา: นี่คือเครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่ให้บริการฟรีหรือไม่? เครื่องมือนี้มีราคาที่เอื้อมถึงได้หรือไม่? ฟังก์ชันการทำงานถูกจำกัดในเวอร์ชันฟรีหรือไม่?
แต่ละทีมและองค์กรจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้คิดถึงวัตถุประสงค์หลักของคุณคืออะไร และตัวชี้วัดใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ จากนั้นเลือกเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยคำหลักที่ควรใช้
คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องมองหาอะไร แต่ใครจะมีเวลาไปค้นคว้า ตรวจสอบ และทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคีย์เวิร์ด AI มากมายหลายร้อยตัว? เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว และรวบรวมรายชื่อเครื่องมือวิจัยคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดในปี 2024 ไว้ให้คุณแล้ว ?
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ SEO อย่างครบวงจร
ClickUp มอบสิ่งที่เครื่องมืออื่นไม่มีให้กับทีมการตลาด: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เหมาะกับบทบาท เป้าหมาย และความต้องการของคุณโดยเฉพาะClickUp Brainจัดการงานหลากหลายประเภทตลอดกระบวนการตลาดเนื้อหา รวมถึงการวิจัยคำหลัก
ใช้ ClickUp Brain ภายในClickUp Docsเพื่อสร้างไอเดียคำหลักที่เกี่ยวข้องและสร้างกลุ่มคำหลัก ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมภายใน Docs ของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับไอเดียและสรุปรายการของคุณ จากนั้นเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้เป็นการกระทำด้วยClickUp Tasks
ClickUp ทำได้มากกว่าการนำเสนอไอเดียคีย์เวิร์ดคุณภาพสูง มันยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ SEO อีกด้วย สร้างภาพรวมของกลุ่มหัวข้อด้วยClickUp Whiteboards ใช้ClickUp Custom Fieldsเพื่อปรับแต่งฐานข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ของคุณ และใช้ClickUp Recurring Checklistsเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนใดในกระบวนการ SEO อีกเลย ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างรายการคำหลักที่เกี่ยวข้องสูงด้วยเครื่องมือสร้างรายการคำหลักของ ClickUp Brain
- เปลี่ยนกลุ่มคำหลักของคุณให้เป็นบทสรุปเนื้อหาและโครงร่าง
- สร้างตารางการเผยแพร่ด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่หลากหลาย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและฟรีแลนซ์ในเอกสาร
- ติดตามความคืบหน้า SEO ของคุณบนแดชบอร์ด ClickUpที่คุณกำหนดเอง
- ใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณไว้วางใจสำหรับการจัดการโครงการและความรับผิดชอบ
- ใช้เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO โดย ClickUpเพื่อรักษาความเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- แม้ว่า ClickUp Brain จะสร้างไอเดียคีย์เวิร์ดได้ แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือวิจัยคีย์เวิร์ดแบบดั้งเดิมที่มีข้อมูลการค้นหาประกอบ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. เซมรัช
เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คำหลักที่แข่งขันได้และการจับคู่ช่องว่างของเนื้อหา
Semrushเป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ที่รวบรวมเครื่องมือและฟีเจอร์ที่เน้นด้าน SEO โดยเฉพาะ รวมถึงการวิจัยคำหลักและการวิเคราะห์คู่แข่ง เครื่องมือวิจัยคำหลักของ Semrush ช่วยให้คุณสามารถระบุช่องว่างของคำหลัก วิจัยคำหลักของคู่แข่ง และสร้างรายการคำหลักได้อย่างรวดเร็ว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- สร้างรายการคำหลักหางยาวหลายพันคำจากคำหลักเริ่มต้นเพียงคำเดียว
- ค้นหาโอกาสคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันและช่องว่างของเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์คู่แข่ง
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับอัลกอริทึมการค้นหา, อันดับคำค้นหา, และข้อมูลการอ้างอิงข้ามผ่าน Google Analytics
ข้อจำกัดของ Semrush
- แผนการกำหนดราคาของ Semrush อาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ไม่สามารถเข้าถึงได้
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าช่วงของฟีเจอร์ที่มีอยู่หมายความว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้เพื่อเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $129.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- กูรู: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $499.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
3. Google Keyword Planner
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มุ่งเป้าหมายแคมเปญโฆษณา Google
เครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google Ads เป็นเครื่องมือที่จำเป็นหากคุณกำลังรันแคมเปญโฆษณา Google แต่มันก็มีประโยชน์ด้วยตัวเองเช่นกัน ใช้เครื่องมือนี้เพื่อค้นหาคำหลักใหม่ ๆ รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ และให้ความรู้นั้นเป็นพลังให้กับแคมเปญโฆษณาของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keyword Planner
- สร้างแผนคีย์เวิร์ดของคุณเองสำหรับ Google Ads
- ดูปริมาณการค้นหาที่คาดการณ์ไว้ และจำนวนคลิก, การแสดงผล, หรือการแปลงที่คาดการณ์ว่าคุณอาจได้รับ
- เปลี่ยนแผนของคุณให้กลายเป็นแคมเปญ Google Ads ที่ใช้งานได้จริงในไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของเครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google
- เนื่องจากนี่คือเครื่องมือสำรวจคำหลักของ Google คุณจะสามารถเห็นข้อมูลการค้นหาแบบออร์แกニックที่คาดการณ์ไว้ได้เพียงสำหรับคำค้นหาของ Google
- หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะรันแคมเปญโฆษณา Google เครื่องมืออื่นที่มีชุดฟีเจอร์ที่กว้างขวางกว่าอาจเป็นประโยชน์
ราคาของ Google Keyword Planner
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเครื่องมือวางแผนคำหลักของ Google
คะแนนด้านล่างนี้สำหรับแพลตฟอร์ม Google Ads โดยรวม:
- G2: 4. 3/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
4. นักโต้คลื่น
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและตรวจสอบเนื้อหาพร้อมการปรับแต่ง SEO
Surfer เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ช่วยให้ทีมไม่เพียงแต่สามารถค้นคว้าคำหลัก แต่ยังสร้างเนื้อหาและตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่ได้อีกด้วย นอกจากจะเป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI แล้ว Surfer ยังมีส่วนขยายฟรีสำหรับ Chrome ที่ช่วยให้คุณค้นคว้าคำหลักทั้งหมดที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องออกจาก Google ?
คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์
- ค้นพบกลุ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- วิเคราะห์เจตนาในการค้นหา ดูคะแนนความยากของคำหลัก และตรวจสอบปริมาณการค้นหาต่อเดือน
- ทำการวิจัยคำหลักได้ทันทีด้วยส่วนขยาย Keyword Surfer
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- ผู้ใช้แนะนำว่าคุณไม่สามารถแก้ไขกลุ่มหัวข้อได้หลังจากที่ได้สร้างขึ้นแล้ว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการวิจัยคำหลักนั้นมีความพื้นฐานมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $69/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- AI ที่จำเป็น: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- ขั้นสูง: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: $239/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- สูงสุด: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- Max AI: $419/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. ไอเดียคำคู่
เหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดเป้าหมายคำหลักเฉพาะกลุ่มและการวิเคราะห์แนวโน้ม
Twinword Ideas เป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ใช้ AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อค้นหาแนวโน้มและนำเสนอเฉพาะคำหลักที่ดีที่สุดให้กับคุณ แทนที่จะต้องตรวจสอบรายการคำหลักยาวๆ ด้วยตนเอง ให้ใช้เครื่องมือสร้างคำหลัก AI นี้เพื่อรับตัวเลือกวลีที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับเป้าหมายของคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Twinword Ideas
- ดูข้อมูลคำหลักที่ถูกต้อง รวมถึงปริมาณการค้นหา, การเข้าชมแบบออร์แกニック, และค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC)
- ประหยัดเวลาในการสร้างรายการคำหลักที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดกลุ่มคำหลักอัตโนมัติ
- ดูคะแนนคำหลักและสร้างแคมเปญของคุณโดยใช้โอกาสที่มีอันดับ SEO ดีที่สุด
ข้อจำกัดของไอเดีย Twinword
- นี่เป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักโดยเฉพาะ ดังนั้นทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาหรือฟีเจอร์ SEO อื่น ๆ อาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่น
- เครื่องมือค้นหาคำหลักรู้สึกพื้นฐานมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิจัยคำหลักอื่น ๆ ที่มีอยู่
ราคาของ Twinword Ideas
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
การจัดอันดับและรีวิวของ Twinword Ideas
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ChatGPT
เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยคำหลักโดยมี AI สนับสนุนการสนทนา
ChatGPTเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงโมเดลการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (LLM) ที่สามารถทำเกือบทุกอย่างได้—รวมถึงการสร้างรายการคำหลักที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการเนื้อหาหรือเว็บไซต์ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ค้นพบคำแนะนำคำหลักตามคำแนะนำและข้อมูลที่คุณป้อน
- ถามคำถามกับแชทบอท AI ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างรายการคำค้นหา,แบบแผนการตลาด, และกลยุทธ์เนื้อหา
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้ที่ชอบเครื่องมือค้นคว้าแบบดั้งเดิมมากกว่าโดยไม่มีอินเทอร์เฟซแบบแชทบอทอาจเหมาะกับทางเลือกอื่นมากกว่า
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์จาก ChatGPT ดังนั้นทีมอาจต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะยืนยันกลยุทธ์ SEO
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Copy. ai
เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI และการวิจัยคำหลักในระดับใหญ่
Copy.aiเป็นเครื่องมือการตลาดที่ใช้ AIออกแบบมาสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างและเผยแพร่เนื้อหาในปริมาณมาก เช่นเดียวกับเครื่องมือสร้างคำหลักที่ใช้ AI ส่วนใหญ่ Copy.ai สร้างรายการคำหลักที่เป็นไปได้พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมมีคำหลักมากมายสำหรับใช้ในโครงการเว็บไซต์ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- สร้างกลุ่มคำหลักและแนวคิดสำหรับวลีที่อาจเป็นเป้าหมาย
- ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาและจัดทำแผนเนื้อหา
- ใช้ Copy.ai เพื่อสร้างบรีฟเนื้อหาตามคำกระตุ้นด้วยคีย์เวิร์ดของคุณ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI เป็นหลัก บางทีมอาจพบว่าเครื่องมือนี้ขาดฟังก์ชันการวิจัยคำหลักที่เฉพาะเจาะจง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการซื้อเครดิตสำหรับการสร้างเนื้อหานั้นน่าหงุดหงิด
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี สำหรับผู้ใช้ 1 คน (200 เครดิต)
- ข้อดี: $36/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน (500 เครดิต)
- ทีม: $186/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน (3,000 เครดิต)
- การเติบโต: $1,000/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 75 คน (20,000 เครดิต)
- ขนาด: $3,000/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 200 คน (75,000 เครดิต)
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. แจสเปอร์
ดีที่สุดสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในการสร้างเนื้อหา
Jasperอธิบายตัวเองว่าเป็นผู้ช่วย AI สำหรับทีมการตลาดในกระบวนการวิจัยคำหลัก โดยนำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและความสม่ำเสมอของแบรนด์เครื่องมือเขียน AIของ Jasper ช่วยปรับปรุงกระบวนการสรุปเนื้อหาสำหรับทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างบรีฟเนื้อหาและร่างแรกโดยอิงจากคำสำคัญที่คุณให้มา
- วิเคราะห์เนื้อหาของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERP)
- ใช้การผสานรวมกับ Surfer เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามข้อมูลที่คุณค้นพบ
ข้อจำกัดของ Jasper
- แม้ว่าจะสามารถสร้างไอเดียได้ด้วย Jasper แต่ไม่มีเครื่องมือวิจัยคำหลัก SEO แบบดั้งเดิม ดังนั้นทีมที่คาดหวังข้อมูลการค้นหาและข้อมูลเชิงลึกควรพิจารณาทางเลือกอื่น
- การปรับแต่งเนื้อหา SEO ไม่ได้รวมอยู่ในฟีเจอร์—สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องสมัครสมาชิก Surfer
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
9. โครงสร้างพื้นฐาน
เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือนักเขียนในการร่างแรกและโครงร่าง
Bramework เป็นแพลตฟอร์มการเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือนักเขียนและทีมเนื้อหาในกระบวนการร่างแรก ใช้เพื่อสร้างหัวข้อ โครงร่าง และย่อหน้าแรกๆ เพื่อให้คุณไม่ต้องทำงานจากหน้ากระดาษเปล่า ✏️
คุณสมบัติเด่นของ Bramework
- เพิ่มคำค้นหาของคุณ และแพลตฟอร์มจะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- สร้างเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์ด้วย AI
- ใช้การผสานกับ Semrush เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการวิจัยคำหลัก
ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน
- Bramework ไม่มีเครื่องมือ AI SEOของตัวเอง —ผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Semrush แยกต่างหากเพื่อใช้คุณสมบัตินี้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
การกำหนดราคาโครงสร้าง
- เติบโต: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- ข้อดี: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 8 คน
การให้คะแนนและรีวิวโครงสร้าง
- G2: 3. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
10. การบรรยาย
ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือสร้างเนื้อหา SEO
Narrato เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการรวมศูนย์กระบวนการสร้างเนื้อหาให้เป็นจุดเดียว ในฐานะส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Narrato ยังมีเครื่องมือวางแผนและ SEO เพิ่มเติม รวมถึงการวิจัยคำหลักด้วย ?
คุณสมบัติเด่นของ Narrato
- สร้างรายการคำหลักที่เกี่ยวข้องด้วยนักเขียน AI ของ Narrato
- ป้อนคำค้นหาของคุณเองเพื่อสร้างคำแนะนำและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ผู้ช่วยเนื้อหา AI เพื่อเปลี่ยนคำหลักของคุณให้เป็นบทสรุป SEO
ข้อจำกัดของนาเรโต้
- Narrato แสดงรายการผลการวิจัยคำหลักในรูปแบบข้อความธรรมดาภายในเอกสาร ซึ่งอาจทำให้ทีมต่างๆ ส่งออกและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยากขึ้น
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่การร่วมมือและการสร้างเนื้อหา มากกว่าการใช้คำค้นหา SEO
การกำหนดราคา Narrato
- ผู้ใช้รายเดียว: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $36/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน
- ธุรกิจ: $76/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Narrato
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SEO ของคุณด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการวิจัยคำหลัก
ในโลกของ SEO เราค้นหาวิธีที่จะนวัตกรรม, ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น, และได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยู่เสมอ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการใช้เครื่องมือค้นคว้าคำหลักด้วย AI เพื่อทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ค้นพบโอกาสที่น่าทึ่ง, และเปลี่ยนการค้นคว้าของคุณให้กลายเป็นเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หากเป้าหมายของคุณไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาคำหลักที่เหมาะสม แต่การสร้างและบริหารจักรวาลเนื้อหาของคุณเอง ให้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่คุณเลือกใช้สำหรับการค้นคว้าคำหลักและการจัดการ SEO แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราให้คุณมีที่เดียวในการค้นหาไอเดีย สร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าของคุณทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้?