10 ซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม SEO ในปี 2025

คุณเขียนบทความที่ดีที่สุดในหัวข้อหนึ่ง แต่กลับพบว่ามันถูกฝังอยู่หน้า 5 ของผลการค้นหาใน Google เป็นเวลาหลายสัปดาห์
แม้ว่าคุณจะจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์ให้กับนักเขียนมืออาชีพแล้ว คุณก็ยังไม่ติดอันดับสำหรับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการ
เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว แล้วปัญหาที่แท้จริงคืออะไร?
หากเว็บไซต์ของคุณไม่มีลิงก์ที่เหมาะสมที่ชี้ไปยังหน้าเว็บที่ถูกต้อง อันดับของคุณอาจลดลงได้ ในปัจจุบัน อัลกอริทึมการค้นหาให้ความสำคัญกับการสร้างลิงก์ที่ถูกต้องตามหลักมากกว่าการใช้กลวิธีที่ไม่โปร่งใสหรือเว็บไซต์ที่มีอำนาจน้อยกว่า
ลองคิดดูสิ—Google จัดการกับเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมมากมายที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งอันดับต้น ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม มันคอยจับตาดูทั้งกลยุทธ์บนหน้าเว็บไซต์และนอกหน้าเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับผลการค้นหาที่ดีที่สุด
โปรไฟล์ลิงก์ย้อนกลับที่มั่นคงและการตั้งค่าลิงก์ภายในที่ชัดเจนจะบอกให้ Google ทราบว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้ใช้
คุณกำลังลงทุนเงินจำนวนมากในกลยุทธ์เนื้อหา และแคมเปญโฆษณาแต่กลับละเลยเครื่องมือสร้างลิงก์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? นั่นเท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับคุณเอง ประหยัดเงิน เวลา และความยุ่งยากด้วยการเลือกใช้เครื่องมือสร้างลิงก์ฟรี
เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์สร้างลิงก์คุณภาพเยี่ยมที่ช่วยเสริมกลยุทธ์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูรายละเอียดกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สร้างลิงก์?
ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเลือกยอดนิยมของเรา นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้เครื่องมือสร้างลิงก์ที่ดีแตกต่างออกไป:
- ความเรียบง่าย: ต้องสามารถตั้งค่าและใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีปัญหาทางเทคนิค
- ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และถูกต้องเกี่ยวกับโอกาสทางลิงก์ของคุณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ความสามารถในการขยาย: สามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา
- คุ้มค่า: การกำหนดราคาควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับงบประมาณธุรกิจและ เป้าหมายทางการตลาดของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงาน: ควรมีความเพียงพอสำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การติดตาม, และการวัดผลการตอบสนอง
- การผสานรวมที่ง่ายดาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา, ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์, และเครื่องมือค้นคว้าคำค้นหาของคุณได้อย่างราบรื่น
10 เครื่องมือสร้างลิงก์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
1. Ahrefs
Ahrefs เป็นซอฟต์แวร์ทรงพลังที่มีฟังก์ชันการสร้างลิงก์ที่น่าประทับใจ ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบแบ็คลิงก์ในตอนแรก แต่ได้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลชั้นนำของคำค้นหาและแบ็คลิงก์ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ส่วนใหญ่ต่างยืนยันว่า Ahrefs เป็นหนึ่งใน "เครื่องมือตรวจสอบแบ็คลิงก์" ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือชั้นนำอื่นๆ
Ahrefs ครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ: การวิจัย, การเผยแพร่เว็บไซต์ที่ลิงก์, การติดตาม, และการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่. มันคือเหมืองทองคำสำหรับการศึกษาและดำเนินการตามกลยุทธ์การเชื่อมโยงของเว็บไซต์คู่แข่งของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- สรุปภาพรวมเว็บไซต์: ตรวจสอบภาพรวมของเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนโดเมนและ URL อย่างละเอียด สำรวจโปรไฟล์ที่ครอบคลุมซึ่งเปิดเผยประเภทลิงก์แบบเรียลไทม์ คุณภาพ โดเมนอ้างอิง เมตริกการสร้างลิงก์ที่มีประโยชน์ โปรไฟล์แบ็คลิงก์ โอกาสในการสร้างลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ภายนอก โอกาสในการสร้างลิงก์จากลิงก์ที่เสีย แหล่งที่มาของการเข้าชม และคุณสมบัติแคมเปญการสร้างลิงก์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับภาพประกอบที่ชัดเจนในรูปแบบกราฟิกที่แสดงการเติบโตของลิงก์ของโดเมนตามช่วงเวลา
- การเปรียบเทียบโดเมน: นำ URL ของคู่แข่งมาวางข้างๆ URL อื่น แล้วดูว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของลิงก์, อำนาจของโดเมน, และคำค้นหาของพวกเขา และค้นหาช่องว่างระหว่างพวกเขา
- การเชื่อมโยงข้าม: สกัดข้อมูลที่ละเอียดและมีคุณค่าเกี่ยวกับโดเมนที่อ้างอิง
- รายละเอียดลิงก์ที่เสีย: ค้นหาหน้าข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อโดเมน เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การกล่าวถึง: ใช้ฟีเจอร์ Content Explorer เพื่อติดตามแบ็คลิงก์และค้นหาการกล่าวถึงที่ไม่มีการเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว เพียงป้อนชื่อแบรนด์ของคุณและเปิดใช้งานตัวกรอง "เน้นโดเมนที่ไม่มีการเชื่อมโยง" เพื่อดูว่าหน้าเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่
- การวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา: ค้นหาโอกาสคีย์เวิร์ดที่เป็นประโยชน์ที่จะขยายกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- หากคุณมีงบประมาณจำกัด คุณอาจไม่ได้รับคุณค่ามากนัก เนื่องจากคุณอาจใช้ระบบเครดิตใหม่หมดอย่างรวดเร็ว
- มันไม่ให้การวิเคราะห์การจราจรสำหรับโดเมนที่แข่งขัน
ราคาของ Ahrefs
- ฟรี
- ไลท์: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- มาตรฐาน: $179 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- เอเจนซี: $999 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
รีวิวและคะแนนของ Ahrefs
- G2: 4. 5/5 (494 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (540 รีวิว)
2. ลิงก์วิสเพอร์
Link Whisper เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างลิงก์ภายใน มันตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของคุณและแนะนำโครงสร้างการเชื่อมโยงภายในที่ดีที่สุดสำหรับ SEO บนหน้าของคุณบนแดชบอร์ดอย่างสะดวก
Link Whisper ช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาทรัพยากรภายในที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงในบทความของคุณ หาก WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหาของคุณ มันจะระบุหน้าเว็บที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีลิงก์เชื่อมโยงอย่างรวดเร็ว แก้ไขลิงก์ที่เสีย และจัดการกับข้อผิดพลาด 404 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับการทำSEO
คุณสมบัติเด่นของ Link Whisper
- เข้าถึงคำแนะนำการเชื่อมโยงภายในที่เหมาะสมสำหรับหน้าและโพสต์ได้ทันที
- วิเคราะห์โปรไฟล์ลิงก์ภายในของคุณจากจำนวนลิงก์ภายในในโพสต์ของคุณไปจนถึงสถานะของลิงก์ของคุณ
- ค้นพบแหล่งที่มาและปลายทางของลิงก์เสียแต่ละรายการ และแก้ไขหรือลบลิงก์ที่เสียหายได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ข้อจำกัดของ Link Whisper
- ตัวเลือกที่จำกัดในการกรอง, จัดเรียง, หรือจัดลำดับความสำคัญของคำแนะนำลิงก์ตามความต้องการหรือเกณฑ์ของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงานถูกจำกัดเนื่องจากสามารถใช้งานได้เฉพาะภายในระบบ WordPress CMS เท่านั้น
ราคาของ Link Whisper
- 77 ดอลลาร์ สำหรับใบอนุญาตใช้งานเว็บไซต์เดียวต่อปี
- $117 สำหรับใบอนุญาตใช้งานสามไซต์ต่อปี
- 167 ดอลลาร์ สำหรับสิบลิขสิทธิ์การใช้งานต่อปี
บทวิจารณ์และคะแนนของ Link Whisper
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
3. BuzzStream
BuzzStream เป็นเครื่องมือCRMและการติดต่อที่ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในกระบวนการสร้างลิงก์ของคุณ ส่งและติดตามคำขอเชื่อมโยง ปรับแต่ง และจัดเรียงอีเมลการติดต่อในตำแหน่งศูนย์กลาง
Buzzstream จะคัดกรองเมตริกของลิงก์ย้อนกลับเว็บไซต์และรายละเอียดการติดต่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ ช่วยสร้างฐานข้อมูลนักการตลาดที่เชื่อถือได้ เพิ่มโอกาสในการได้รับเมตริกของลิงก์ที่ดีขึ้น การเริ่มต้นแคมเปญการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์เป็นเรื่องง่าย หากคุณต้องการเร่งความสำเร็จตามกลยุทธ์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ BuzzStream
- เพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาผู้ติดต่อ การเพิ่มรายชื่อเป้าหมาย การวิเคราะห์ลิงก์ และการสร้างอีเมลสำหรับแคมเปญ ด้วยธีมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ—ในที่เดียว!
- จัดระเบียบงาน, ติดแท็กผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ตั้งการแจ้งเตือน, และกรองลูกค้าเป้าหมายตามความต้องการ
- ปรับแต่งแคมเปญผ่านฟีเจอร์ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการเข้าถึงที่ตรงเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ BuzzStream
- อินเทอร์เฟซใช้งานยาก; ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์มากขึ้น
ราคา BuzzStream
- เริ่มต้น: $24 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้ และ $24 ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
- การเติบโต: $124 ต่อเดือน (3 ผู้ใช้ และ $40 ต่อผู้ใช้ที่เพิ่ม)
- มืออาชีพ: $299 ต่อเดือน (6 ผู้ใช้ และ $50 ต่อผู้ใช้ที่เพิ่ม)
- กำหนดเอง: $999 ต่อเดือน (ผู้ใช้ 15 คนขึ้นไป)
คะแนนและรีวิวของ BuzzStream
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
4. BuzzSumo
BuzzSumo ช่วยให้คุณค้นหาและประเมินเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับหัวข้อหรือคีย์เวิร์ดใดก็ได้ คุณจะค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นกระแส ไอเดียเนื้อหา โอกาสในการเขียนบทความรับเชิญ การกล่าวถึงแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์เฉพาะกลุ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ BuzzSumo
- ค้นพบเทรนด์เนื้อหาที่ได้รับความนิยมตามการแชร์และการมีส่วนร่วมในคำค้นหา, โดเมน, และหัวข้อใด ๆ
- ติดตามเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และบล็อกเพื่อค้นหาความรู้สึกและการกล่าวถึงคำค้นหาของคุณ
- วิจัย, ติดตาม, และเปรียบเทียบเนื้อหาจากโดเมน, คำค้นหา, และหัวข้อต่าง ๆ ได้โดยง่าย
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- ไม่มีอีเมล ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถสร้างแคมเปญการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์แบบอัตโนมัติได้
ราคา BuzzSumo
- การสร้างเนื้อหา: $199 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
- ห้องสวีท: $499 ต่อเดือน (10 ผู้ใช้)
- องค์กรธุรกิจ: $999 ต่อเดือน (30 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวจาก BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
5. SEMrush
SEMrush เป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักและลิงก์ที่ได้รับความนิยม ช่วยให้นักการตลาดจัดการกับ SEO, PPC และทุกแง่มุมของกลยุทธ์เนื้อหาโดยการระบุโอกาสสำหรับการสร้างลิงก์
ด้วยคุณสมบัติเฉพาะมากกว่า 39 รายการ SEMrush ยังคงอัปเดตตัวเองด้วยฟังก์ชันใหม่ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจโดเมนและการมองเห็นออนไลน์ของเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEMrush
- การวิจัยและเครื่องมือ SEO ที่แข็งแกร่ง: ดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใด ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าลิงก์ใดมีอิทธิพลต่อการจัดอันดับของพวกเขา นอกจากนี้ยังประเมินคุณภาพและสภาพของลิงก์เหล่านั้น
- การตรวจสอบเว็บไซต์: ค้นหาปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่ออันดับการค้นหาของคุณ
- เครื่องมือวิจัยคำหลักแบบออร์แกニックและ PPC: ติดตามคำหลักที่ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผ่านการค้นหาแบบชำระเงินหรือผลลัพธ์แบบออร์แกニック
- SEO บนหน้า: เพียงวางบทความของคุณลงในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของ SEMrush เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการจัดอันดับของคำค้นหาเป้าหมายของคุณ
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: ค้นหาว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมของคุณใช้ลิงก์และคำหลักใดเพื่อประโยชน์ของพวกเขา
- การเปรียบเทียบโดเมน: นำ URL ของคู่แข่งมาวางข้างกันและดูว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร เปรียบเทียบจุดแข็งของพวกเขา เช่น ลิงก์, อำนาจ, และคำค้นหา และค้นหาช่องว่างระหว่างพวกเขา
- รายละเอียดลิงก์ที่เสีย: ค้นหาและระบุหน้าข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อโดเมน เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ SEMrush
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช่อะไรที่ใช้งานง่ายที่สุด
- ค่อนข้างแพงหากคุณทำงานด้วยงบประมาณต่ำ
ราคาของ SEMrush
- ข้อดี: $119.95 ต่อเดือน
- กูรู: $229.95 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $449. 95 ต่อเดือน
- กำหนดเอง: สามารถเจรจาต่อรองได้
คะแนนและรีวิว SEMrush
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2100+ รีวิว)
6. โพสตาการา
Postaga เป็นเครื่องมือสร้างลิงก์ที่ช่วยให้คุณสร้างลิงก์คุณภาพไปยังเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การวิเคราะห์เมตริกการสร้างลิงก์เพื่อความเกี่ยวข้องของเนื้อหา ไปจนถึงการค้นหาผู้ติดต่อและการติดต่อสื่อสาร ทำให้การสร้างลิงก์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Postaga
- ผสานการทำงานกับ เครื่องมือ SEO อื่น ๆ รวมถึง Moz, Ahrefs และ Hunter
- สร้างข้อเสนอแนะสำหรับแคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณ รวมถึงประเภทของแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การติดตามผล
- สร้างรายงานแบบไม่มีตราสินค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ
ข้อจำกัดของโพสต์
- ไม่มีการรับประกันการส่งอีเมลถึงผู้รับ อีเมลอาจถูกตีกลับหรือตกไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปม
ราคาของโพสต์กา
- ข้อดี: $84 ต่อเดือน (พร้อมผู้ติดต่อ 2,000 ราย)
- หน่วยงาน: $240 (พร้อมผู้ติดต่อ 15,000 ราย)
คะแนนและรีวิวโพสต์กา
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. พิตช์บ็อกซ์
Pitchbox เป็นเครื่องมือสร้างลิงก์และติดต่อขายที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้สร้างลิงก์ที่มีประสบการณ์ ช่วยในการวิจัยและระบุกลุ่มเป้าหมาย การสร้างและส่งอีเมล ติดตามการสนทนา ติดตามผล และวัดผลลัพธ์ ทั้งหมดในที่เดียว
Pitchbox นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างลิงก์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Pitchbox
- เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้นและทีมการติดต่อสื่อสาร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม เนื่องจากหลายคนสามารถทำงานในแคมเปญเดียวกันได้
- เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้กระบวนการติดต่อของคุณเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Pitchbox
- ผู้ใช้ประสบปัญหาความสามารถที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม โดยพบว่ามีความยากลำบากในการนำทางและจัดการ
ราคาของ Pitchbox
- มืออาชีพ: 550 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1500 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Pitchbox
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. NinjaOutreach
Ninja Outreach เป็นเครื่องมือสร้างลิงก์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย บล็อกเกอร์ นักข่าว และผู้มีอิทธิพลในโซเชียล เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ข้อมูลติดต่อ ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย บทความในบล็อก ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และการมีปฏิสัมพันธ์ในอดีต
คุณสมบัติเด่นของ NinjaOutreach
- วิเคราะห์และติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย พร้อมทั้งติดตามความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อจัดการแคมเปญการประชาสัมพันธ์และพัฒนากลยุทธ์การสร้างลิงก์
ข้อจำกัดของ NinjaOutreach
- ผู้ใช้จำนวนมากประสบปัญหาในการใช้งานซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ และมักได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี
ราคาของ NinjaOutreach
- นินจาทองแดง: $99 ต่อเดือน
- ซิลเวอร์ นินจา: $199 ต่อเดือน
- โกลด์ นินจา: $399 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ NinjaOutreach
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 3. 8/5 (60+ คะแนน)
9. LinkBuilder. io
LinkBuilder. io เป็นเอเจนซี่สร้างลิงก์ที่เชี่ยวชาญในการจัดหาแบ็คลิงก์คุณภาพสูงจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาดูแลทุกขั้นตอนของการพัฒนาลิงก์ ตั้งแต่การติดต่อและการเจรจาต่อรอง ไปจนถึงการจัดวางและการค้นหาโอกาสใหม่ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkBuilder
- วางแผนและจัดการแคมเปญการสร้างลิงก์ของคุณในที่เดียว
- ตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับและประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในความพยายามสร้างลิงก์ของคุณ ตรวจสอบจำนวนลิงก์ที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย และผลกระทบที่มีต่อปริมาณการเข้าชมและการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของ LinkBuilder
- LinkBuilder มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ LinkBuilder
- สตาร์ทอัพ: $2999 ต่อเดือน
- การเติบโต: $5,999 ต่อเดือน
- ข้อดี: $9999 ต่อเดือน
- องค์กร: $19,999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ LinkBuilder
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
10. BrightLocal
BrightLocal เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะทางสำหรับ SEO ในพื้นที่ ช่วยจัดการชื่อเสียงและรีวิวของคุณ เพิ่มการเข้าชมและลูกค้าเป้าหมายจากการค้นหาในท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับในท้องถิ่นของคุณ
มันช่วยให้ NAP ของคุณ (ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์) มีความสอดคล้องกันทางออนไลน์โดยการตรวจจับและแก้ไขปัญหาการอ้างอิง เช่น ข้อมูลที่หายไป, ซ้ำซ้อน, หรือไม่สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ BrightLocal
- วิเคราะห์ สุขภาพ SEOของเว็บไซต์คุณเพื่อค้นหาปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับ, กลยุทธ์การสร้างลิงก์, หรือประสบการณ์ของผู้ใช้
- สร้างคำถามสำหรับการทบทวนและรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้เพื่อปรับปรุงชื่อเสียงดิจิทัลของเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ BrightLocal
- BrightLocal ทำงานได้เฉพาะกับเว็บไซต์ WordPress เท่านั้น เนื่องจากเป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress
ราคาของ BrightLocal
- ติดตาม: $39 ต่อเดือน
- จัดการ: $49 ต่อเดือน
- เติบโต: $59 ต่อเดือน
BrightLocal ratings and reviews
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ในขณะที่การสร้างลิงก์และเครื่องมือ SEO มีความสำคัญอย่างยิ่งในชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ แต่พวกมันเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการตั้งค่าการเติบโตโดยรวมของคุณ คุณต้องการหลายแง่มุม เช่น เนื้อหา การตลาดทางอีเมล และโฆษณาแบบชำระเงิน รวมถึงกลยุทธ์และวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
เครื่องมือหนึ่งคือ ClickUp—ซึ่งรวบรวมทีมการตลาดทั้งหมดของคุณให้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ
คลิกอัพ
ClickUp เป็น โซลูชันการจัดการงานและโครงการที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้คุณ =ยกระดับการตลาดของคุณ สร้างและติดตามแคมเปญด้วย ClickUp Marketing Teams ใช้ ClickUp AIเพื่อสร้างไอเดียแคมเปญ เช่น บล็อก กรณีศึกษา และบทสรุป
ซอฟต์แวร์การจัดการงานประกอบด้วยระบบ ClickUp Marketing Campaign Managementที่ช่วยให้คุณสร้าง วางแผน จัดระเบียบ เร่งรัด และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ
ClickUp ยังมี ห้องสมุดของเทมเพลตที่คัดสรรไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ในทีมการตลาดอีกด้วย ด้วยการใช้กรอบการทำงานเหล่านี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานด้านการออกแบบที่จำลองกระบวนการทำงานในอุดมคติของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดลำดับความสำคัญของโครงการ: จัดโครงสร้างโครงการหรือเปรียบเทียบแคมเปญการสร้างลิงก์ต่างๆ โดยใช้เมทริกซ์ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการ: ลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์และทำให้กระบวนการวางแผนเป็นอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI: ใช้คำสั่งที่เรียบง่ายเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งเว็บไซต์อื่น ๆ จะต้องการเชื่อมโยงถึง
- รายงานที่ไร้รอยต่อ: สร้างรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างลิงก์ภายในของคุณ ค้นพบลิงก์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ: จัดระเบียบและปรับปรุงแผนการสร้างลิงก์ของคุณให้เป็นระบบ ประเมินการเชื่อมต่อของคุณ ตรวจสอบการแจ้งเตือน และติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยเครื่องมือจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3500 รายการ)
ยกระดับ SEO และการตลาดของคุณ
Link Whisper และเครื่องมือสร้างลิงก์พรีเมียมอื่น ๆ มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของลิงก์และการติดต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของคุณบนเว็บและเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการมีบทบาทบนโซเชียลมีเดีย
ผสานพลังของเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับโซลูชันที่ครบถ้วน เช่น ClickUp สำหรับการจัดการงานการตลาด เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมและเครื่องมือเป็นไปอย่างราบรื่น และท้ายที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายโครงการภายในองค์กร
