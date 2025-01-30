บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม SEO ในปี 2025

Alex York
Alex York
30 มกราคม 2568

คุณเขียนบทความที่ดีที่สุดในหัวข้อหนึ่ง แต่กลับพบว่ามันถูกฝังอยู่หน้า 5 ของผลการค้นหาใน Google เป็นเวลาหลายสัปดาห์

แม้ว่าคุณจะจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์ให้กับนักเขียนมืออาชีพแล้ว คุณก็ยังไม่ติดอันดับสำหรับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการ

เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว แล้วปัญหาที่แท้จริงคืออะไร?

หากเว็บไซต์ของคุณไม่มีลิงก์ที่เหมาะสมที่ชี้ไปยังหน้าเว็บที่ถูกต้อง อันดับของคุณอาจลดลงได้ ในปัจจุบัน อัลกอริทึมการค้นหาให้ความสำคัญกับการสร้างลิงก์ที่ถูกต้องตามหลักมากกว่าการใช้กลวิธีที่ไม่โปร่งใสหรือเว็บไซต์ที่มีอำนาจน้อยกว่า

ลองคิดดูสิ—Google จัดการกับเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมมากมายที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งอันดับต้น ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม มันคอยจับตาดูทั้งกลยุทธ์บนหน้าเว็บไซต์และนอกหน้าเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับผลการค้นหาที่ดีที่สุด

โปรไฟล์ลิงก์ย้อนกลับที่มั่นคงและการตั้งค่าลิงก์ภายในที่ชัดเจนจะบอกให้ Google ทราบว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้ใช้

คุณกำลังลงทุนเงินจำนวนมากในกลยุทธ์เนื้อหา และแคมเปญโฆษณาแต่กลับละเลยเครื่องมือสร้างลิงก์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? นั่นเท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับคุณเอง ประหยัดเงิน เวลา และความยุ่งยากด้วยการเลือกใช้เครื่องมือสร้างลิงก์ฟรี

เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์สร้างลิงก์คุณภาพเยี่ยมที่ช่วยเสริมกลยุทธ์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูรายละเอียดกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สร้างลิงก์?

ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเลือกยอดนิยมของเรา นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้เครื่องมือสร้างลิงก์ที่ดีแตกต่างออกไป:

  • ความเรียบง่าย: ต้องสามารถตั้งค่าและใช้งานได้ง่ายโดยไม่มีปัญหาทางเทคนิค
  • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และถูกต้องเกี่ยวกับโอกาสทางลิงก์ของคุณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • ความสามารถในการขยาย: สามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา
  • คุ้มค่า: การกำหนดราคาควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับงบประมาณธุรกิจและ เป้าหมายทางการตลาดของคุณ
  • ฟังก์ชันการทำงาน: ควรมีความเพียงพอสำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การติดตาม, และการวัดผลการตอบสนอง
  • การผสานรวมที่ง่ายดาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา, ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์, และเครื่องมือค้นคว้าคำค้นหาของคุณได้อย่างราบรื่น

10 เครื่องมือสร้างลิงก์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

1. Ahrefs

Ahrefs เป็นซอฟต์แวร์ทรงพลังที่มีฟังก์ชันการสร้างลิงก์ที่น่าประทับใจ ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบแบ็คลิงก์ในตอนแรก แต่ได้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลชั้นนำของคำค้นหาและแบ็คลิงก์ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ส่วนใหญ่ต่างยืนยันว่า Ahrefs เป็นหนึ่งใน "เครื่องมือตรวจสอบแบ็คลิงก์" ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือชั้นนำอื่นๆ

Ahrefs ครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ: การวิจัย, การเผยแพร่เว็บไซต์ที่ลิงก์, การติดตาม, และการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่. มันคือเหมืองทองคำสำหรับการศึกษาและดำเนินการตามกลยุทธ์การเชื่อมโยงของเว็บไซต์คู่แข่งของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs

  • สรุปภาพรวมเว็บไซต์: ตรวจสอบภาพรวมของเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนโดเมนและ URL อย่างละเอียด สำรวจโปรไฟล์ที่ครอบคลุมซึ่งเปิดเผยประเภทลิงก์แบบเรียลไทม์ คุณภาพ โดเมนอ้างอิง เมตริกการสร้างลิงก์ที่มีประโยชน์ โปรไฟล์แบ็คลิงก์ โอกาสในการสร้างลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ภายนอก โอกาสในการสร้างลิงก์จากลิงก์ที่เสีย แหล่งที่มาของการเข้าชม และคุณสมบัติแคมเปญการสร้างลิงก์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับภาพประกอบที่ชัดเจนในรูปแบบกราฟิกที่แสดงการเติบโตของลิงก์ของโดเมนตามช่วงเวลา
  • การเปรียบเทียบโดเมน: นำ URL ของคู่แข่งมาวางข้างๆ URL อื่น แล้วดูว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของลิงก์, อำนาจของโดเมน, และคำค้นหาของพวกเขา และค้นหาช่องว่างระหว่างพวกเขา
  • การเชื่อมโยงข้าม: สกัดข้อมูลที่ละเอียดและมีคุณค่าเกี่ยวกับโดเมนที่อ้างอิง
  • รายละเอียดลิงก์ที่เสีย: ค้นหาหน้าข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อโดเมน เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การกล่าวถึง: ใช้ฟีเจอร์ Content Explorer เพื่อติดตามแบ็คลิงก์และค้นหาการกล่าวถึงที่ไม่มีการเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว เพียงป้อนชื่อแบรนด์ของคุณและเปิดใช้งานตัวกรอง "เน้นโดเมนที่ไม่มีการเชื่อมโยง" เพื่อดูว่าหน้าเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่
  • การวิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหา: ค้นหาโอกาสคีย์เวิร์ดที่เป็นประโยชน์ที่จะขยายกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

ข้อจำกัดของ Ahrefs

  • หากคุณมีงบประมาณจำกัด คุณอาจไม่ได้รับคุณค่ามากนัก เนื่องจากคุณอาจใช้ระบบเครดิตใหม่หมดอย่างรวดเร็ว
  • มันไม่ให้การวิเคราะห์การจราจรสำหรับโดเมนที่แข่งขัน

ราคาของ Ahrefs

  • ฟรี
  • ไลท์: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • มาตรฐาน: $179 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • เอเจนซี: $999 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน

รีวิวและคะแนนของ Ahrefs

  • G2: 4. 5/5 (494 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (540 รีวิว)

2. ลิงก์วิสเพอร์

Link Whisper เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างลิงก์ภายใน มันตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของคุณและแนะนำโครงสร้างการเชื่อมโยงภายในที่ดีที่สุดสำหรับ SEO บนหน้าของคุณบนแดชบอร์ดอย่างสะดวก

Link Whisper ช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาทรัพยากรภายในที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงในบทความของคุณ หาก WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหาของคุณ มันจะระบุหน้าเว็บที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีลิงก์เชื่อมโยงอย่างรวดเร็ว แก้ไขลิงก์ที่เสีย และจัดการกับข้อผิดพลาด 404 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับการทำSEO

คุณสมบัติเด่นของ Link Whisper

  • เข้าถึงคำแนะนำการเชื่อมโยงภายในที่เหมาะสมสำหรับหน้าและโพสต์ได้ทันที
  • วิเคราะห์โปรไฟล์ลิงก์ภายในของคุณจากจำนวนลิงก์ภายในในโพสต์ของคุณไปจนถึงสถานะของลิงก์ของคุณ
  • ค้นพบแหล่งที่มาและปลายทางของลิงก์เสียแต่ละรายการ และแก้ไขหรือลบลิงก์ที่เสียหายได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ข้อจำกัดของ Link Whisper

  • ตัวเลือกที่จำกัดในการกรอง, จัดเรียง, หรือจัดลำดับความสำคัญของคำแนะนำลิงก์ตามความต้องการหรือเกณฑ์ของคุณ
  • ฟังก์ชันการทำงานถูกจำกัดเนื่องจากสามารถใช้งานได้เฉพาะภายในระบบ WordPress CMS เท่านั้น

ราคาของ Link Whisper

  • 77 ดอลลาร์ สำหรับใบอนุญาตใช้งานเว็บไซต์เดียวต่อปี
  • $117 สำหรับใบอนุญาตใช้งานสามไซต์ต่อปี
  • 167 ดอลลาร์ สำหรับสิบลิขสิทธิ์การใช้งานต่อปี

บทวิจารณ์และคะแนนของ Link Whisper

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

3. BuzzStream

BuzzStream เป็นเครื่องมือCRMและการติดต่อที่ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในกระบวนการสร้างลิงก์ของคุณ ส่งและติดตามคำขอเชื่อมโยง ปรับแต่ง และจัดเรียงอีเมลการติดต่อในตำแหน่งศูนย์กลาง

Buzzstream จะคัดกรองเมตริกของลิงก์ย้อนกลับเว็บไซต์และรายละเอียดการติดต่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ ช่วยสร้างฐานข้อมูลนักการตลาดที่เชื่อถือได้ เพิ่มโอกาสในการได้รับเมตริกของลิงก์ที่ดีขึ้น การเริ่มต้นแคมเปญการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์เป็นเรื่องง่าย หากคุณต้องการเร่งความสำเร็จตามกลยุทธ์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ BuzzStream

  • เพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาผู้ติดต่อ การเพิ่มรายชื่อเป้าหมาย การวิเคราะห์ลิงก์ และการสร้างอีเมลสำหรับแคมเปญ ด้วยธีมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ—ในที่เดียว!
  • จัดระเบียบงาน, ติดแท็กผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ตั้งการแจ้งเตือน, และกรองลูกค้าเป้าหมายตามความต้องการ
  • ปรับแต่งแคมเปญผ่านฟีเจอร์ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการเข้าถึงที่ตรงเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ BuzzStream

  • อินเทอร์เฟซใช้งานยาก; ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์มากขึ้น

ราคา BuzzStream

  • เริ่มต้น: $24 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้ และ $24 ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
  • การเติบโต: $124 ต่อเดือน (3 ผู้ใช้ และ $40 ต่อผู้ใช้ที่เพิ่ม)
  • มืออาชีพ: $299 ต่อเดือน (6 ผู้ใช้ และ $50 ต่อผู้ใช้ที่เพิ่ม)
  • กำหนดเอง: $999 ต่อเดือน (ผู้ใช้ 15 คนขึ้นไป)

คะแนนและรีวิวของ BuzzStream

  • G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

4. BuzzSumo

แดชบอร์ด BuzzSumo
BuzzSumo ช่วยให้คุณค้นหาและประเมินเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับหัวข้อหรือคีย์เวิร์ดใดก็ได้ คุณจะค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นกระแส ไอเดียเนื้อหา โอกาสในการเขียนบทความรับเชิญ การกล่าวถึงแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์เฉพาะกลุ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ BuzzSumo

  • ค้นพบเทรนด์เนื้อหาที่ได้รับความนิยมตามการแชร์และการมีส่วนร่วมในคำค้นหา, โดเมน, และหัวข้อใด ๆ
  • ติดตามเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และบล็อกเพื่อค้นหาความรู้สึกและการกล่าวถึงคำค้นหาของคุณ
  • วิจัย, ติดตาม, และเปรียบเทียบเนื้อหาจากโดเมน, คำค้นหา, และหัวข้อต่าง ๆ ได้โดยง่าย

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • ไม่มีอีเมล ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถสร้างแคมเปญการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์แบบอัตโนมัติได้

ราคา BuzzSumo

  • การสร้างเนื้อหา: $199 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
  • ห้องสวีท: $499 ต่อเดือน (10 ผู้ใช้)
  • องค์กรธุรกิจ: $999 ต่อเดือน (30 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวจาก BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

5. SEMrush

แดชบอร์ด Semrush
SEMrush เป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักและลิงก์ที่ได้รับความนิยม ช่วยให้นักการตลาดจัดการกับ SEO, PPC และทุกแง่มุมของกลยุทธ์เนื้อหาโดยการระบุโอกาสสำหรับการสร้างลิงก์

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะมากกว่า 39 รายการ SEMrush ยังคงอัปเดตตัวเองด้วยฟังก์ชันใหม่ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจโดเมนและการมองเห็นออนไลน์ของเว็บไซต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEMrush

  • การวิจัยและเครื่องมือ SEO ที่แข็งแกร่ง: ดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใด ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าลิงก์ใดมีอิทธิพลต่อการจัดอันดับของพวกเขา นอกจากนี้ยังประเมินคุณภาพและสภาพของลิงก์เหล่านั้น
  • การตรวจสอบเว็บไซต์: ค้นหาปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่ออันดับการค้นหาของคุณ
  • เครื่องมือวิจัยคำหลักแบบออร์แกニックและ PPC: ติดตามคำหลักที่ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผ่านการค้นหาแบบชำระเงินหรือผลลัพธ์แบบออร์แกニック
  • SEO บนหน้า: เพียงวางบทความของคุณลงในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของ SEMrush เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการจัดอันดับของคำค้นหาเป้าหมายของคุณ
  • การวิเคราะห์คู่แข่ง: ค้นหาว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมของคุณใช้ลิงก์และคำหลักใดเพื่อประโยชน์ของพวกเขา
  • การเปรียบเทียบโดเมน: นำ URL ของคู่แข่งมาวางข้างกันและดูว่าพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร เปรียบเทียบจุดแข็งของพวกเขา เช่น ลิงก์, อำนาจ, และคำค้นหา และค้นหาช่องว่างระหว่างพวกเขา
  • รายละเอียดลิงก์ที่เสีย: ค้นหาและระบุหน้าข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อโดเมน เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ SEMrush

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช่อะไรที่ใช้งานง่ายที่สุด
  • ค่อนข้างแพงหากคุณทำงานด้วยงบประมาณต่ำ

ราคาของ SEMrush

  • ข้อดี: $119.95 ต่อเดือน
  • กูรู: $229.95 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $449. 95 ต่อเดือน
  • กำหนดเอง: สามารถเจรจาต่อรองได้

คะแนนและรีวิว SEMrush

  • G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2100+ รีวิว)

6. โพสตาการา

Postaga เป็นเครื่องมือสร้างลิงก์ที่ช่วยให้คุณสร้างลิงก์คุณภาพไปยังเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การวิเคราะห์เมตริกการสร้างลิงก์เพื่อความเกี่ยวข้องของเนื้อหา ไปจนถึงการค้นหาผู้ติดต่อและการติดต่อสื่อสาร ทำให้การสร้างลิงก์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Postaga

  • ผสานการทำงานกับ เครื่องมือ SEO อื่น ๆ รวมถึง Moz, Ahrefs และ Hunter
  • สร้างข้อเสนอแนะสำหรับแคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณ รวมถึงประเภทของแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การติดตามผล
  • สร้างรายงานแบบไม่มีตราสินค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ

ข้อจำกัดของโพสต์

  • ไม่มีการรับประกันการส่งอีเมลถึงผู้รับ อีเมลอาจถูกตีกลับหรือตกไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปม

ราคาของโพสต์กา

  • ข้อดี: $84 ต่อเดือน (พร้อมผู้ติดต่อ 2,000 ราย)
  • หน่วยงาน: $240 (พร้อมผู้ติดต่อ 15,000 ราย)

คะแนนและรีวิวโพสต์กา

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. พิตช์บ็อกซ์

Pitchbox เป็นเครื่องมือสร้างลิงก์และติดต่อขายที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้สร้างลิงก์ที่มีประสบการณ์ ช่วยในการวิจัยและระบุกลุ่มเป้าหมาย การสร้างและส่งอีเมล ติดตามการสนทนา ติดตามผล และวัดผลลัพธ์ ทั้งหมดในที่เดียว

Pitchbox นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างลิงก์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Pitchbox

  • เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้นและทีมการติดต่อสื่อสาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม เนื่องจากหลายคนสามารถทำงานในแคมเปญเดียวกันได้
  • เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้กระบวนการติดต่อของคุณเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Pitchbox

  • ผู้ใช้ประสบปัญหาความสามารถที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม โดยพบว่ามีความยากลำบากในการนำทางและจัดการ

ราคาของ Pitchbox

  • มืออาชีพ: 550 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $1500 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Pitchbox

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

8. NinjaOutreach

Ninja Outreach เป็นเครื่องมือสร้างลิงก์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย บล็อกเกอร์ นักข่าว และผู้มีอิทธิพลในโซเชียล เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ข้อมูลติดต่อ ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย บทความในบล็อก ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และการมีปฏิสัมพันธ์ในอดีต

คุณสมบัติเด่นของ NinjaOutreach

  • วิเคราะห์และติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย พร้อมทั้งติดตามความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อจัดการแคมเปญการประชาสัมพันธ์และพัฒนากลยุทธ์การสร้างลิงก์

ข้อจำกัดของ NinjaOutreach

  • ผู้ใช้จำนวนมากประสบปัญหาในการใช้งานซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ และมักได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

ราคาของ NinjaOutreach

  • นินจาทองแดง: $99 ต่อเดือน
  • ซิลเวอร์ นินจา: $199 ต่อเดือน
  • โกลด์ นินจา: $399 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ NinjaOutreach

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 3. 8/5 (60+ คะแนน)

9. LinkBuilder. io

ลิงก์บิลเดอร์ไอโอ
LinkBuilder. io เป็นเอเจนซี่สร้างลิงก์ที่เชี่ยวชาญในการจัดหาแบ็คลิงก์คุณภาพสูงจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาดูแลทุกขั้นตอนของการพัฒนาลิงก์ ตั้งแต่การติดต่อและการเจรจาต่อรอง ไปจนถึงการจัดวางและการค้นหาโอกาสใหม่ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkBuilder

  • วางแผนและจัดการแคมเปญการสร้างลิงก์ของคุณในที่เดียว
  • ตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับและประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในความพยายามสร้างลิงก์ของคุณ ตรวจสอบจำนวนลิงก์ที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย และผลกระทบที่มีต่อปริมาณการเข้าชมและการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา

ข้อจำกัดของ LinkBuilder

  • LinkBuilder มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ LinkBuilder

  • สตาร์ทอัพ: $2999 ต่อเดือน
  • การเติบโต: $5,999 ต่อเดือน
  • ข้อดี: $9999 ต่อเดือน
  • องค์กร: $19,999 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ LinkBuilder

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

10. BrightLocal

ปรับปรุงอันดับ, สร้างชื่อเสียง, และสร้างการอ้างอิงด้วย BrightLocal (ภาพจาก Software Advice)
BrightLocal เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะทางสำหรับ SEO ในพื้นที่ ช่วยจัดการชื่อเสียงและรีวิวของคุณ เพิ่มการเข้าชมและลูกค้าเป้าหมายจากการค้นหาในท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับในท้องถิ่นของคุณ

มันช่วยให้ NAP ของคุณ (ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์) มีความสอดคล้องกันทางออนไลน์โดยการตรวจจับและแก้ไขปัญหาการอ้างอิง เช่น ข้อมูลที่หายไป, ซ้ำซ้อน, หรือไม่สอดคล้องกัน

คุณสมบัติเด่นของ BrightLocal

  • วิเคราะห์ สุขภาพ SEOของเว็บไซต์คุณเพื่อค้นหาปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับ, กลยุทธ์การสร้างลิงก์, หรือประสบการณ์ของผู้ใช้
  • สร้างคำถามสำหรับการทบทวนและรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้เพื่อปรับปรุงชื่อเสียงดิจิทัลของเว็บไซต์ของคุณ

ข้อจำกัดของ BrightLocal

  • BrightLocal ทำงานได้เฉพาะกับเว็บไซต์ WordPress เท่านั้น เนื่องจากเป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress

ราคาของ BrightLocal

  • ติดตาม: $39 ต่อเดือน
  • จัดการ: $49 ต่อเดือน
  • เติบโต: $59 ต่อเดือน

BrightLocal ratings and reviews

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

ในขณะที่การสร้างลิงก์และเครื่องมือ SEO มีความสำคัญอย่างยิ่งในชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ แต่พวกมันเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการตั้งค่าการเติบโตโดยรวมของคุณ คุณต้องการหลายแง่มุม เช่น เนื้อหา การตลาดทางอีเมล และโฆษณาแบบชำระเงิน รวมถึงกลยุทธ์และวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

เครื่องมือหนึ่งคือ ClickUp—ซึ่งรวบรวมทีมการตลาดทั้งหมดของคุณให้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ

คลิกอัพ

ClickUp สำหรับการจัดการงาน
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและโครงการได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp เป็น โซลูชันการจัดการงานและโครงการที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้คุณ =ยกระดับการตลาดของคุณ สร้างและติดตามแคมเปญด้วย ClickUp Marketing Teams ใช้ ClickUp AIเพื่อสร้างไอเดียแคมเปญ เช่น บล็อก กรณีศึกษา และบทสรุป

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์การจัดการงานประกอบด้วยระบบ ClickUp Marketing Campaign Managementที่ช่วยให้คุณสร้าง วางแผน จัดระเบียบ เร่งรัด และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ

เทมเพลตแผนการตลาดแคมเปญ ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการแคมเปญการตลาดของคุณโดยใช้แม่แบบแผนการตลาดแคมเปญจาก ClickUp

ClickUp ยังมี ห้องสมุดของเทมเพลตที่คัดสรรไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ในทีมการตลาดอีกด้วย ด้วยการใช้กรอบการทำงานเหล่านี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานด้านการออกแบบที่จำลองกระบวนการทำงานในอุดมคติของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดลำดับความสำคัญของโครงการ: จัดโครงสร้างโครงการหรือเปรียบเทียบแคมเปญการสร้างลิงก์ต่างๆ โดยใช้เมทริกซ์ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการ: ลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์และทำให้กระบวนการวางแผนเป็นอัตโนมัติ
  • ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI: ใช้คำสั่งที่เรียบง่ายเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งเว็บไซต์อื่น ๆ จะต้องการเชื่อมโยงถึง
  • รายงานที่ไร้รอยต่อ: สร้างรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างลิงก์ภายในของคุณ ค้นพบลิงก์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ: จัดระเบียบและปรับปรุงแผนการสร้างลิงก์ของคุณให้เป็นระบบ ประเมินการเชื่อมต่อของคุณ ตรวจสอบการแจ้งเตือน และติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยเครื่องมือจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3500 รายการ)

ยกระดับ SEO และการตลาดของคุณ

Link Whisper และเครื่องมือสร้างลิงก์พรีเมียมอื่น ๆ มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของลิงก์และการติดต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของคุณบนเว็บและเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการมีบทบาทบนโซเชียลมีเดีย

ผสานพลังของเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับโซลูชันที่ครบถ้วน เช่น ClickUp สำหรับการจัดการงานการตลาด เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมและเครื่องมือเป็นไปอย่างราบรื่น และท้ายที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายโครงการภายในองค์กร

