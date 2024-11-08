วิธีการนำกลยุทธ์การตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ไปใช้

คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปสู่รูปแบบการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง? ดีแล้ว คุณมาถูกทางแล้ว
ยักษ์ใหญ่ในวงการ SaaS อย่าง Dropbox เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยรูปแบบฟรีเมียมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท โดยพึ่งพาการตลาดแบบดั้งเดิมน้อยมาก
การพัฒนาของ PLG เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปี 2000 เมื่อบริษัท SaaS มองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจ ปัจจุบันมากกว่า 90% ของบริษัท SaaS ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใช้แนวทางที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำ เราที่ ClickUp ก็ใช้เช่นกัน! 🚀
ผลลัพธ์นั้นปฏิเสธไม่ได้—ตามการวิจัยบริษัทที่ใช้กลยุทธ์ PLG เติบโตเร็วกว่าและมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าซึ่งพิสูจน์ได้ว่ากลยุทธ์นี้ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวเท่านั้น
เช่นเคย เราพร้อมที่จะนำคุณผ่านกระบวนการนี้ มาดำดิ่งสู่การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์และสำรวจว่ามันสามารถกลายเป็นเครื่องจักรหลักในการเติบโตของคุณได้อย่างไร
การตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์เองมีบทบาทสำคัญในการดึงดูด รักษา และขยายฐานลูกค้า ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางหลักในการดำเนินงานที่ซับซ้อนในการดึงดูด รักษา และขยายฐานลูกค้า
ต่างจากกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมที่เน้นการขายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต PLG อาศัยคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ในการทำการตลาด
ในกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตนี้ผลิตภัณฑ์คือดาวเด่นของงาน ดึงดูดและเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีและจ่ายเงิน
อะไรที่ทำให้การตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์โดดเด่น?
โมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มอบทางออกที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาวิธีขยายขนาดโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร กลยุทธ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ B2B SaaSที่ต้องการแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ที่เน้นการขายเป็นหลัก
ตอนนี้ มาสำรวจกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์แตกต่างอย่างแท้จริง
ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ทำให้มันแตกต่างจากโมเดลการเติบโตแบบดั้งเดิมในวิธีใหม่ทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์เป็นแกนหลัก: ในการตลาดแบบ PLG ผลิตภัณฑ์คือตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือหลักในการดึงดูดลูกค้าและจุดศูนย์กลางในการส่งมอบคุณค่า
- การมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า: การตลาดแบบ PLG เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยส่งเสริมให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันได้สำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระ ปล่อยให้พวกเขาค้นพบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องได้รับการผลักดันอย่างหนักจากทีมขาย
- ระบบฟรีเมียมและระบบทดลองใช้: ด้วยระบบฟรีเมียมหรือระบบทดลองใช้ ทำให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การตลาด (MQLs) สามารถมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้ก่อนที่จะมีการสร้างรายได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
ความแตกต่างระหว่างการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์กับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการขาย
PLG คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและให้บริการตนเอง ในขณะที่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการขายจะโดดเด่นสำหรับธุรกิจที่มีโซลูชันซับซ้อนซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็นกุญแจสำคัญในการปิดการขาย
ตารางนี้เปรียบเทียบแง่มุมสำคัญของพวกเขาเพื่อเน้นความแตกต่างและเสริมสร้างความเข้าใจของคุณ
|ลักษณะ
|การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์
|การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย
|คำนิยาม
|กลยุทธ์ที่พึ่งพาคุณค่าที่แท้จริงของสินค้าเพื่อดึงดูดและเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
|กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้วิธีการขายเชิงรุกและความพยายามทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการได้มาซึ่งลูกค้า
|โฟกัส
|มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการยอมรับอย่างเป็นธรรมชาติ
|ให้ความสำคัญกับทีมขายและแคมเปญการตลาดเพื่อผลักดันลูกค้าผ่านกระบวนการขาย
|การใช้งานหลัก
|ดึงดูดผู้ใช้ผ่านการทดลองใช้ฟรีและการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงคุณค่าก่อนการซื้อ
|สร้างความสัมพันธ์ผ่านการเข้าถึงโดยตรงและการนำเสนอการขายที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อปิดการขาย
|เทคนิคที่ใช้
|ใช้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, คำแนะนำจากผู้ใช้, และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
|ใช้การโทรขาย, แคมเปญอีเมล, และการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
|ผลลัพธ์
|สร้างการเติบโตแบบออร์แกนิกผ่านผู้ใช้ที่พึงพอใจและการบอกต่อแบบปากต่อปาก
|บรรลุการเติบโตผ่านความพยายามในการขายที่มุ่งเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งมักส่งผลให้เกิดวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น
การนำกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้
การสำรวจของ Gartner เปิดเผยว่า71% ของผู้อำนวยการการตลาด (CMOs) ในปี 2023 รู้สึกว่า งบประมาณของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะดำเนินกลยุทธ์ของตนได้อย่างเต็มที่ ด้วยงบประมาณที่จำกัดมากขึ้น การนำแนวทางที่มีประสิทธิภาพทางต้นทุนมาใช้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว
อย่างไรก็ตาม ด้วยการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโต ธุรกิจสามารถลดการพึ่งพาแคมเปญการตลาดที่กว้างขวางและต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูงได้
นี่คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหลายประการในการนำ PLG ไปใช้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถิติและตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1: ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทดลองใช้ฟรีให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
การเสนอทดลองใช้ฟรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพในการสัมผัสคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การทดลองใช้ฟรีหรือระบบ Freemium ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
ตัวอย่าง: Dropbox ใช้โมเดลฟรีเมียมเพื่อเร่งการเติบโตของตน.มันมอบพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 2GB ให้ผู้ใช้. กลยุทธ์นี้ส่งเสริมให้ผู้ใช้ลงทะเบียนโดยไม่มีภาระผูกพันทางการเงิน.
หลายคนอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ เนื่องจากผู้ใช้เก็บไฟล์ของตนและได้สัมผัสกับฟังก์ชันการทำงานที่ราบรื่นของแพลตฟอร์ม ภายในไม่กี่ปี Dropbox มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทดลองใช้ฟรีที่น่าสนใจ
กลยุทธ์ที่ 2: การนำเสนอหลักฐานทางสังคมเพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภค
การศึกษาของ BrightLocalพบว่า 77% ของผู้บริโภคไว้วางใจรีวิวออนไลน์มากพอๆ กับการแนะนำจากบุคคลที่รู้จัก
หลักฐานทางสังคม เช่น คำรับรองจากลูกค้า กรณีศึกษา และรีวิวจากผู้ใช้ สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่นAirbnb ใช้หลักฐานทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเน้นย้ำรีวิวจากผู้ใช้, คะแนน, และความคิดเห็นที่ละเอียดบนหน้าประกาศของแต่ละทรัพย์สิน ประกาศที่มีรีวิวล่าสุด 5 รายการขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับสัญลักษณ์เช่น 'ที่ชื่นชอบของแขก', 'บ้านยอดนิยม', หรือป้ายอันดับเปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งเพิ่มชั้นความน่าเชื่อถือเพิ่มเติม
ป้ายกำกับเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและดึงดูดผู้เข้าพักที่มีศักยภาพมากขึ้น พวกมันเน้นที่พักที่ได้รับความนิยมและได้รับการจัดอันดับสูง และกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่จองอย่างมั่นใจ
กลยุทธ์ที่ 3: การทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายขึ้น
ตามข้อมูลของ Forresterผู้ซื้อ B2B สามในสี่คนชอบที่จะศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและซื้อผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการติดต่อกับพนักงานขายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความชอบนี้หมายความว่ากระบวนการลงทะเบียนที่ซับซ้อนอาจทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเหล่านี้ลังเลหรือไม่ตัดสินใจซื้อ
Canva ใช้กลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งานแบบบริการตนเองที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีได้อย่างรวดเร็วและเริ่มออกแบบได้ทันที ด้วยการลงทะเบียนด้วยอีเมลเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตและเครื่องมือที่หลากหลายในทันที ส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่ดีในขณะเดียวกันก็ลดอัตราการละทิ้งการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 4: การนำรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศมาใช้
รายงานสถิติการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าโดย Wyzowlเปิดเผยว่า 8 ใน 10 ของผู้ใช้ได้ลบแอปออกไปเพียงเพราะพวกเขาไม่รู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง ชัดเจนว่า การเริ่มต้นใช้งานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้มาซึ่งผู้ใช้
รายงานฉบับเดียวกันยังแนะนำว่า 86% ของบุคคลมีแนวโน้มที่จะยังคงภักดีต่อธุรกิจที่ลงทุนในเนื้อหาการปฐมนิเทศที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับและให้ความรู้แก่พวกเขาหลังจากการซื้อ
Notion ใช้รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานเพื่อแนะนำผู้ใช้ใหม่ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ และช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากผู้ใช้ใหม่ไปสู่ผู้ใช้งานที่กระตือรือร้นในระบบนิเวศของ Notion
เพื่อทำซ้ำความสำเร็จของ Notion ในการรับสมัครผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- พัฒนาแบบฟอร์มตรวจสอบที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งนำผู้ใช้ผ่านคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ
- ใช้คู่มือแบบโต้ตอบหรือเครื่องมือแสดงข้อมูลที่ให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ขณะที่ผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์
- จัดตั้งศูนย์รวมทรัพยากรเฉพาะทางพร้อมบทเรียนแนะนำ คำถามที่พบบ่อย และฟอรั่มชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5: การระบุและจัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ (PQLs)
การระบุ PQLs—ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่บ่งชี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้า—เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์ PLG ที่ประสบความสำเร็จ
ตามที่ Tomasz Tunguz หุ้นส่วนที่ Redpoint Ventures กล่าวว่าPQLs ปิดการขายลูกค้าได้เร็วกว่าลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากฝ่ายขาย (SQLs) ถึงหกเท่า
Airtable ระบุ PQLs โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในแผนฟรีเมียมของพวกเขา โดยเน้นที่ฟีเจอร์ใดได้รับการมีส่วนร่วมมากที่สุด การวิเคราะห์นี้จะติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้กับฟีเจอร์ ความถี่ในการใช้งาน และตัวชี้วัดการร่วมมือ เพื่อทำความเข้าใจความสนใจของผู้ใช้และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
Airtable ปรับแต่งการเข้าถึงของตนโดยระบุพื้นที่ที่มีอัตราการมีส่วนร่วมสูง ใช้คุณลักษณะเหล่านี้เป็นจุดขายที่น่าสนใจเพื่อเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าจริง
คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่คล้ายกันมาใช้ได้โดยการ:
- การวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามระดับการมีส่วนร่วม
- พัฒนาแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าซึ่งเน้นคุณสมบัติที่ได้รับความนิยม
...ทั้งหมดนี้พร้อมกับการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงข้อเสนอของคุณ
กลยุทธ์ที่ 6: การผสานการปรับให้เป็นส่วนบุคคลเข้ากับการเดินทางของลูกค้า
การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และเพิ่มการมีส่วนร่วม.รายงานผลกระทบต่อประสบการณ์ลูกค้าของ Oracleชี้ให้เห็นว่า 86% ของผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น.
Spotify โดดเด่นในแนวทางนี้ โดยได้แสดงให้เห็นถึงการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลด้วยการใช้อัลกอริทึมในการแนะนำเพลงที่ปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้
Spotify ยกระดับการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ Blendฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเพลย์ลิสต์ร่วมกันที่ผสมผสานรสนิยมทางดนตรีของแต่ละคนได้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกันนี้จะอัปเดตทุกวัน มอบการผสมผสานเพลงที่ไม่ซ้ำใครตามพฤติกรรมการฟังของแต่ละผู้ใช้ ทำให้การค้นพบเพลงสนุกยิ่งขึ้นกับเพื่อนๆ
นี่จะไม่ทำให้คุณอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือ?
เพื่อดำเนินการกลยุทธ์การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลเช่นเดียวกับ Spotify คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- รวบรวมและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- แนะนำฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและแบ่งปันความชอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
- นำอัลกอริทึมที่วิเคราะห์ความชอบของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำจะพัฒนาไปพร้อมกับความสนใจของพวกเขา
เครื่องมือสำหรับการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
การนำการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จนั้น เครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการสำคัญและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า
การสำรวจสถานะการเริ่มต้นใช้งานของ Rocketlaneแสดงให้เห็นว่า 60% ของบริษัทใช้เครื่องมือ 4-6 รายการสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าเพียงอย่างเดียว ทำให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีผลกระทบมากที่สุดในด้านการตลาด PLG
นี่คือประเภทของเครื่องมือที่ควรพิจารณาสำหรับเส้นทาง PLG ของคุณ:
- เครื่องมือการลงทะเบียนลูกค้า สำหรับการตั้งค่าและการเปิดใช้งานผู้ใช้ที่ราบรื่น
- เครื่องมือรวบรวมข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและระบุลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (PQLs)
- แพลตฟอร์มวิเคราะห์ผู้ใช้ เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือสื่อสาร สำหรับการติดต่อและสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือเช่นClickUpสามารถช่วยให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยมอบโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณเร่งกลยุทธ์ PLG ของคุณ
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ ClickUp
ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและผลิตภาพของทีม คุณสมบัติต่างๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การทำงานอัตโนมัติของงาน การติดตามเป้าหมาย และการรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำโมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้
ClickUp ยังยกระดับกลยุทธ์การตลาด PLG ของคุณไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น:
- ClickUp Automation: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาว่างมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าโดยการลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
- ClickUp Tasks: จัดการและจัดระเบียบงานต่างๆ ในโครงการต่างๆ โดยใช้ ClickApps มากกว่า 35 รายการของ ClickUp เพื่อปรับแต่งตามความต้องการ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น เสริมศักยภาพให้ทีมของคุณสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ClickUp Brain: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI กว่า 100 รายการเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน เช่น การเขียน การสรุป และการปรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด ความสามารถนี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) เนื้อหาที่น่าสนใจ และแผนการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มุมมอง ClickUp: ปรับธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเสนอตัวเลือกมุมมองที่หลากหลาย—รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน และอื่นๆ มุมมองเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ทำให้การมองเห็นโครงการและการจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ยังมีมากกว่านั้น ชุดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpยังมีลูกเล่นอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ ลองพิจารณาเทมเพลตต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อทดลองใช้กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
กลยุทธ์การตลาด PLG เป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณหรือไม่? คุณจะเริ่มต้นอย่างไร?แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว! คุณสามารถผสานแผนที่กลยุทธ์การตลาดของคุณเข้ากับแผนที่ผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้ทุกขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเติบโตของคุณ
นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนของคุณ:
- สร้างภาพการเปิดตัวผลิตภัณฑ์: สร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับการเปิดตัวและการอัปเดตผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทีมงานมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายหลัก
- ทำงานร่วมกันข้ามทีม: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมการตลาด และทีมขาย ผ่านการแสดงความคิดเห็นและการมอบหมายงาน เพื่อรักษาความสอดคล้องและประสานงานกัน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ: ผ่านเทมเพลตนี้ ClickUp ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างงานที่มีสถานะได้สูงสุด 15 สถานะ เช่น วางแผน, พัฒนา, ทดสอบ, และเปิดตัว เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUpมีคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น มุมมองที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญของงาน, และไทม์ไลน์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ของคุณ
เทมเพลตนี้ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ PLG ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
- จัดทีมข้ามสายงานให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญและกรอบเวลาที่ร่วมกันกำหนด เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นเอกภาพในการหาผู้ใช้และการรักษาผู้ใช้
- จัดการงานและโครงการในที่เดียวที่รวมศูนย์ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผลิตภัณฑ์ ทีมการตลาด และทีมขายเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมของคุณสามารถรักษาความมุ่งเน้นในความพยายามทางการตลาด PLG ที่มีความเป็นกลยุทธ์ ปรับปรุงการประสานงานระหว่างแผนก และทำให้กระบวนการวางแผนง่ายขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:7 แม่แบบแผนการเติบโตเพื่อสร้างกลยุทธ์การเติบโต
ตัวชี้วัดสำหรับวัดความสำเร็จในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
PLG มุ่งมั่นที่จะดึงดูดผู้ใช้และรักษาความมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพวกเขาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณ:
- อัตราการสูญเสียลูกค้า ติดตามเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ออกจากระบบในระยะเวลาหนึ่ง อัตราการสูญเสียลูกค้าที่สูงบ่งชี้ถึงความไม่พอใจหรือปัญหาของผลิตภัณฑ์การลดอัตราการสูญเสียลูกค้าเพียง 5% สามารถเพิ่มกำไรได้ถึง 25% ถึง 95%
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) แสดงถึงรายได้รวมที่คุณคาดหวังได้จากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับธุรกิจของคุณบริษัทที่ใช้โมเดล PLGมักจะมี CLV สูงกว่า เนื่องจากมีต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ต่ำกว่าและมีการรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง
- รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หนึ่งคน ซึ่งช่วยในการประเมินศักยภาพในการสร้างรายได้และประสิทธิภาพของการขายเพิ่มหรือการขายแบบไขว้
นอกจากนี้ การติดตาม อัตราการมีส่วนร่วมและการเปิดใช้งานของผู้ใช้ ช่วยให้เข้าใจว่าผู้ใช้กำลังยอมรับและได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีเพียงใด ซึ่งเปิดโอกาสให้ปรับปรุงเพิ่มเติมได้
ตัวอย่างการศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยการนำผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำ
นอกเหนือจากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว เราจะพิจารณาบริษัทเพิ่มเติมอีกสองสามแห่งที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและสร้างวงจรการเติบโตแบบไวรัล
1. สแล็ก
บริษัทอย่าง Slack โดดเด่นในแนวทาง PLG
ตัวอย่างเช่นเวอร์ชันฟรีของ Slack ประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่ช่วยให้ผู้ใช้เกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย ส่งผลให้มีอัตราการเปลี่ยนจากผู้ใช้ฟรีเป็นผู้ใช้แบบชำระเงินอยู่ที่ประมาณ 23%
Slack ได้แสดงให้เห็นว่าการรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับกิจกรรมทั้งหมดในที่ทำงานเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้ อัตราการรักษาผู้ใช้ของพวกเขานั้นน่าทึ่งถึง 93%
ความสำเร็จของ Slack คือการสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นนิสัยผ่านวงจร "ฮุค" ของตนเอง—กระตุ้น, การกระทำ, รางวัล, และการลงทุน ด้วยการนำผู้ใช้ผ่านวงจรนี้อย่างต่อเนื่อง Slack สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้สูง และสร้างความภักดี ทำให้ผู้ใช้กลายเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
2. มิโร
Miro เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการมอบคุณค่าทันทีให้กับผู้ใช้ผ่านโมเดลฟรีเมียม ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ได้ทันที
มันถูกใช้โดยผู้คนมากกว่า 50 ล้านคน และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive ทำให้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการร่วมมือในทีม
สิ่งที่ทำให้ Miro แตกต่างคือการมุ่งเน้นที่ลูกค้า เพื่อคงความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ Miro จึงอัปเดตผลิตภัณฑ์อยู่เสมอโดยอิงจากความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ Miro ยังมีแม่แบบสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องนั่งจ้องหน้าจอเปล่า
3. Calendly
Calendly โดดเด่นในฐานะเครื่องมือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้การนัดหมายประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดที่แข็งแกร่งช่วยตอบโจทย์ปัญหาทั่วไปในการนัดหมายประชุม ดึงดูดฐานผู้ใช้ที่หลากหลาย
ทุกครั้งที่ผู้ใช้ส่งคำเชิญ Calendly พวกเขาจะแนะนำผู้ใช้ใหม่ที่มีศักยภาพให้กับแพลตฟอร์ม สร้างวงจรการเติบโตแบบไวรัล การมีส่วนร่วมตามธรรมชาติและคุณค่าที่ชัดเจนนี้แสดงให้เห็นว่า Calendly ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนในการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ประโยชน์และข้อเสียของการตลาดแบบนำโดยผลิตภัณฑ์
ในปี 2019 การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท SaaS ชั้นนำทั้งหมดเป็นบริษัทที่นำโดยผลิตภัณฑ์ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการที่ธุรกิจที่นำโดยผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่ากองทุนดัชนี SaaS ในตลาดสาธารณะมากกว่า 30%
โมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ให้ประโยชน์แก่บริษัทในลักษณะต่อไปนี้:
- ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าโดยให้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต แทนที่จะพึ่งพาแคมเปญการตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ผู้ใช้ยอมรับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการเติบโตแบบออร์แกนิกและลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- วงจรการขายเร็วกว่าบริษัทที่เน้นการขาย เนื่องจากลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
- ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า และความภักดี
- การเติบโตสามารถปรับขนาดได้ เพราะขึ้นอยู่กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์มากกว่าการเพิ่มยอดขายหรือทีมความสำเร็จของลูกค้า
- ข้อมูลจาก พฤติกรรมของผู้ใช้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงทั้งผลิตภัณฑ์ และความพยายามทางการตลาด
ในขณะที่กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มอบประโยชน์มากมาย แต่ก็มาพร้อมกับ ความท้าทาย:
- การมุ่งเน้นที่สมดุล: บริษัทอาจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่ากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจขัดขวางการได้มาซึ่งผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การปรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ
- ประสบการณ์ของลูกค้า: การเติบโตอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่การสนับสนุนและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในผู้ใช้และอัตราการยกเลิกที่สูงขึ้น ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ใช้และลงทุนในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและการสนับสนุนลูกค้าอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: การพึ่งพาคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่การหยุดชะงักได้ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของทีมการตลาดอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ธุรกิจสามารถลดข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการยอมรับความท้าทายเหล่านี้และแก้ไขอย่างริเริ่ม
การนำโมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้ด้วย ClickUp
การตลาดที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนการตลาด
การตลาดที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนการตลาด
นี่คือแก่นแท้ของการตลาดแบบ PLG
บริษัทอย่าง Figma, Calendly และ Grammarly แสดงให้เห็นว่าการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับความพยายามทางการตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดึงดูดลูกค้า รักษาฐานลูกค้าไว้ และวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อเรามองไปในอนาคต เส้นทางของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ดูมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือ SaaS บริษัทที่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและสร้างความภักดีในระยะยาวได้
ClickUp สามารถช่วยคุณนำกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้และปรับองค์กรของคุณให้สอดคล้องกับความสำเร็จของบริษัทชั้นนำในยุคดิจิทัล