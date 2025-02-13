10 หนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกคน

การตลาดผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกที่ เป็นหน้าที่ที่สร้างสมดุลระหว่างผลิตภัณฑ์ การตลาด และการขาย
ความรับผิดชอบของผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และกลยุทธ์การตลาด
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณคือผู้เล่าเรื่องที่รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างแผนการเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และหาวิธีในการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา
นอกจากนี้ นักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จยังมีทักษะสำคัญบางประการร่วมกัน—พวกเขารู้วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมซ้ำในตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกจากคู่แข่ง
นี่คือรายชื่อหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 10 เล่ม พร้อมคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ชื่นชอบ และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่ๆ
รายการนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การโฆษณาเชิงวิทยาศาสตร์ไปจนถึงความรับผิดชอบของผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ และแนวคิดเช่นการใช้งานเว็บไซต์และแนวคิดแบรนด์เรื่องราวไปจนถึงข้อมูลลูกค้า
10 หนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ควรเพิ่มในรายการของคุณ
1. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพล: วิธีนำและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ
ในหนังสือ "ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพล" เคน แซนดี จะสอนคุณถึงวิธีการปฏิบัติตัวในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยผสมผสานประสบการณ์ 20 ปีของเขาและความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเติบโต
ผู้เขียนแบ่งบทเรียนการตลาดผลิตภัณฑ์ออกเป็นเทมเพลตและหลักการที่นำไปใช้ได้ง่าย
ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับปัญหาและค้นหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ก่อนที่จะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ให้สร้างแบบจำลองสำหรับทางเลือกทั้งหมดและทดสอบกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สุดของผู้เขียนคือการทดสอบอย่างต่อเนื่องตลอดขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา และการนำไปใช้—แม้ว่าจะเป็นเพียงลูกค้าเป้าหมายเพียงไม่กี่รายก็ตาม
เขาเสนอว่าแม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควรมีองค์ประกอบสำคัญห้าประการ:
- สมมติฐานที่เขียน: เขียนหรืออธิบายเป้าหมายของคุณสำหรับตลาดหลักของคุณ
- ผลลัพธ์ที่วัดได้: ปรับปรุงการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการระบุตัวชี้วัดเพื่อกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จ
- ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัด: แก้ปัญหาเล็กๆ ก่อน แล้วจึงนำวิธีแก้ไขไปใช้ในวงกว้างในภายหลัง
- ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท: ให้ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ต้องทำและเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับลูกค้าเป้าหมาย
- ร่วมมือกันหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้: ส่งเสริมให้ทีมของคุณร่วมมือกันหาทางแก้ไข
"ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของปัญหา ('ทำไม' และ 'อะไร') และวิศวกรเป็นเจ้าของวิธีแก้ปัญหา ('อย่างไร' และ 'เมื่อไร') – แต่การพัฒนาและสร้างแนวคิดที่ดีที่สุดนั้นเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันเท่านั้น" – เคน แซนดี้
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เคน แซนดี
- จำนวนหน้า: 394
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 13 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: ผู้อ่านระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง, และระดับผู้เชี่ยวชาญ
- คะแนน: (4. 6/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิดเรื่อง "ฟีเจอร์บัคเก็ต" ของอดัม แนช ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ แซนดี้เสนอว่าการปล่อยฟีเจอร์ที่ดีควรมีปัจจัยบางประการดังต่อไปนี้:
- Metric Movers: เพื่อปรับปรุงเมตริกของผลิตภัณฑ์
- คำขอของลูกค้า: เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือปรับปรุงคุณสมบัติ
- ผู้สร้างความพึงพอใจ: นวัตกรรมที่ทีมคิดค้นขึ้น
- กลยุทธ์: คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายระยะยาว
- ตัวเสริม: การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพล เป็นคู่มือเชิงลึกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้ที่เป็นมือใหม่ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และผู้ที่ต้องการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ในบริษัทของตน นี่คือแหล่งข้อมูลใหม่ที่ฉันใช้เป็นแนวทางในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพตลอดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์"
2. การตลาดผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย: แนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
หนึ่งในหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด, การตลาดผลิตภัณฑ์, ง่ายขึ้น, เป็นคู่มือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง
ศรีนิ เซกคาน นำเสนอโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการสร้างบุคลิกภาพของลูกค้าในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ หนังสือเล่มนี้ให้คำนิยามการเดินทางของลูกค้า และแสดงให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ทราบถึงวิธีการสร้างบุคลิกภาพที่ถูกต้อง
ผู้เขียนได้สอดแทรกตัวอย่างจริงของผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัย พฤติกรรมของลูกค้าในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา และการบรรจุภัณฑ์
ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือนักการตลาดสำหรับผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เป้าหมายของคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นเล่มนี้คือการแสดงให้เห็นวิธีการเชื่อมโยงงานที่แตกต่างกันภายในงานการตลาดผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน
มุมมองที่น่าสนใจในที่นี้คือการกระตุ้นพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแยบยล โดยทำให้พวกเขาสามารถทำตามแรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณได้อย่างง่ายดาย
ดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยสัญชาตญาณของพวกเขา, เสนอการชำระเงินที่ยืดหยุ่น, และทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณ.
นอกจากนี้เขายังแบ่งปันเทมเพลตกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีตามแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณ
"ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์หมุนรอบความสามารถในการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น การตลาดผลิตภัณฑ์ก็รวมเอาเรื่องราวนี้ไว้เช่นกัน" – ศรีนิ เซคารัน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ศรีนิ เซคารัน
- จำนวนหน้า: 204
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: ระดับกลาง
- คะแนน: (4. 3/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- เมื่อผู้คนซื้อสินค้า ผู้คนจะนำสามด้านของจิตวิญญาณตามที่เพลโตได้กล่าวไว้มาใช้: หัว, ใจ, และความรู้สึก
- เข้าใจระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ดึงดูดลูกค้าด้วยเหตุผล อารมณ์ และสัญชาตญาณ จัดวางและจัดหมวดหมู่สินค้าของคุณในตำแหน่งเฉพาะในใจของลูกค้า
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันซื้อหนังสือเล่มนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ และประทับใจทันทีกับความง่ายในการอ่านและเข้าใจ หนังสือเล่มนี้มีความคิดที่ลึกซึ้ง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเขียนได้ดีมาก อีกทั้งยังให้พื้นฐานที่มั่นคงในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์"
3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์: ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในบริษัทเทคโนโลยี
เมื่อลูคัส เวเบอร์ เป็นผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ ที่ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสำหรับการขายสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ในตอนนั้น หนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์และวารสารวิจัยให้คำแนะนำน้อยมาก
Weber เขียนหนังสือ "ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์: ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในบริษัทเทคโนโลยี" เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกในงานและตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความท้าทายของทีมอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ บทบาทเหล่านี้มีอะไรบ้าง? การแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนใครของทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการอ่านที่สนุกสนาน Weber ผสมผสานเรื่องราวและบทสัมภาษณ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เขาสอนทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ และแนวคิดใหม่ ๆ พร้อมแรงบันดาลใจสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ ผู้เขียนเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวหากไม่มีกลยุทธ์การขายที่เหมาะสม
"เราต้องระบุคุณค่าในที่ที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่า" – ลูคัส เวเบอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ลูคัส เวเบอร์
- จำนวนหน้า: 123
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: พื้นฐานถึงระดับกลาง
- คะแนน: (4. 4/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- ฟังด้วยใจที่เปิดกว้างต่อผู้ที่ทำงานในบริษัทหรืออุตสาหกรรมนี้มานานกว่าคุณ
- พิจารณาอารมณ์ของผู้คน, กระบวนการตัดสินใจ, และระดับสติปัญญาของพวกเขาขณะคุยกับพวกเขา
- ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณต้องพร้อมที่จะรับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด และกลั่นกรองให้เป็นข้อความทางการตลาดและการขายที่สำคัญ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
ประสบการณ์จริงของผู้เขียนในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความลึกซึ้งและน่าอ่านอย่างยิ่ง มีการกล่าวถึงทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักการตลาดผลิตภัณฑ์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนักการตลาดผลิตภัณฑ์โดยตรง และทำงานในบทบาทอื่น เช่น การตลาดเนื้อหา หรือการตลาดเพื่อสร้างการเติบโต คุณก็ยังพบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่นักการตลาดต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่พร้อมกัน และองค์กรยังไม่ได้จัดตั้งตำแหน่งงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
4. ยอดเยี่ยมอย่างเห็นได้ชัด
เอพริล ดันฟอร์ด เริ่มต้น Obviously Awesome และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เธอเคยวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเทคโนโลยีของเธอ—ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ทีมการตลาดจะต้องกรอกเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
นี่จะตอบคำถามว่าทำไม, อย่างไร, และอะไรของผลิตภัณฑ์. อย่างไรก็ตาม, กลยุทธ์นี้น่าเบื่อและไม่มีประสิทธิภาพ.
นั่นคือตอนที่เธอเริ่มสร้างกรอบการทำงานสำหรับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าของคุณหลงรักผลิตภัณฑ์ของคุณ
โดยใช้โครงสร้างการนำเสนอการขายแบบแปดขั้นตอน เธอได้สาธิตตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นของวิธีที่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัยสามารถทะลุผ่านความวุ่นวายในตลาดที่แออัดได้
เธอได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสองกับดักของการวางตำแหน่งตามบริบท นักการตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทีมพัฒนาได้สร้างขึ้น แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในตลาดเป้าหมาย
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและแนวโน้มของผู้บริโภค
นี่คือหนึ่งในหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพราะ Dunford ได้ทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดบางแห่งมานานกว่า 25 ปี ช่วยพวกเขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น (หรือถูกต้อง)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคู่มือการตลาดผลิตภัณฑ์แบบเรียบง่ายเพื่อชนะธุรกิจมากขึ้นควรอ่านหนังสือเล่มนี้
"แม้ว่าเราจะเข้าใจว่าบริบทมีความสำคัญ แต่โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่เลือกบริบทอย่างตั้งใจ เพราะเราเชื่อว่าบริบทสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นชัดเจนอยู่แล้ว" – เอพริล ดันฟอร์ด
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอพริล ดันฟอร์ด
- จำนวนหน้า: 202
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: พื้นฐานถึงขั้นสูง
- คะแนน: (4. 5/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
ดันฟอร์ดอธิบายองค์ประกอบทั้งห้าของการวางตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ:
- ทางเลือกที่แข่งขันได้: การแสดงภาพตัวเลือกสำหรับกลุ่มเป้าหมายหากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีอยู่จริง
- คุณสมบัติเฉพาะตัว: ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
- คุณค่า (และหลักฐาน): ประโยชน์ของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ลักษณะของตลาดเป้าหมาย: คุณสมบัติของผู้ซื้อที่ทำให้พวกเขาใส่ใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์
- หมวดหมู่ตลาด: ให้คุณวางตำแหน่งสินค้าของคุณในหมวดหมู่ตลาดที่มีอยู่แล้ว หรือพยายามสร้างหมวดหมู่ตลาดใหม่ ผู้ใช้กลุ่มใดที่จะพบว่าสินค้าของคุณเหมาะกับตลาด
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือที่เขียนได้ดีและอ่านเข้าใจง่ายเกี่ยวกับการวางตำแหน่ง เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสนใจการตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เนื้อหามีมากกว่าแนวคิดเชิงทฤษฎีและนำเสนอกรอบการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ได้มาซึ่งการวางตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด"
5. แรงบันดาลใจ: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ลูกค้าหลงรัก
หนังสือขายดีอันดับ 1 ในหมวดวิจัยและพัฒนาธุรกิจ "Inspired" โดย Marty Cagan อธิบายถึงวิธีการที่การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยในการออกแบบ สร้าง และขยายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ
ผู้เขียนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เช่น Apple, Tesla และ Facebook ดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ
แม้ว่าหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์เล่มนี้จะถูกเขียนขึ้นในปี 2008 เมื่อตำแหน่งงานของนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนยังไม่เกิดขึ้น แต่มันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการเข้าใจจิตวิทยาของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี
การตลาดที่เหมาะกับสินค้า ไม่ว่าบริษัทจะอยู่ในระยะใดก็ตาม จำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างทีมสินค้าอย่างเหมาะสม แคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้อง และคุณค่าเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางธุรกิจและทิศทางของบริษัท
"ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย นำทีมผลิตภัณฑ์ในการผสานเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าจริงในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ" – Marty Cagan
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาร์ตี้ คาแกน
- จำนวนหน้า: 386
- ปีที่ตีพิมพ์: 2008
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 20 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: พื้นฐานถึงขั้นสูง
- คะแนน: (4. 6/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
ตามที่ Cagan กล่าวไว้ ทีมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดทำงานได้ดีเพราะ:
- พวกเขาจัดการกับความเสี่ยง (มูลค่า, ความสามารถในการใช้งาน, ความเป็นไปได้, ความยั่งยืนทางธุรกิจ) ก่อนที่จะสร้างโซลูชันของพวกเขา
- พวกเขาให้คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์โดยร่วมมือกับทุกทีม (เช่น ทีมออกแบบ, ทีมวิศวกรรม, และทีมบริหารผลิตภัณฑ์ทำงานเคียงข้างกัน)
- พวกเขาเสนอทางแก้ไขที่แก้ปัญหาพื้นฐานได้อย่างแท้จริง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"มาร์ตี้ได้บันทึกทุกด้านที่มีผลกระทบต่อองค์กรผลิตภัณฑ์ และจากมุมมองของผู้คนหลากหลายกลุ่ม: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักออกแบบ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้นำทีม, และผู้จัดการการส่งมอบ ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนในบริษัทผลิตภัณฑ์"
6. เหนี่ยวรั้ง: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัย
หากทีมของคุณประสบปัญหาผลิตภัณฑ์ล้มเหลว Hooked โดย Nir Eyal จะมอบกระบวนการสี่ขั้นตอน (เรียกว่า Hooked Model) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัยซึ่งลูกค้าของคุณจะชื่นชอบ
ส่วนที่ดีที่สุดคือหนังสือเล่มนี้อธิบายเทคนิคทางพฤติกรรมที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใช้เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ติดใจและกลับมาใช้งานอีก
ดังนั้น บริษัทเหล่านี้ทำอะไรที่แตกต่างออกไป? พวกเขาเสนอโซลูชันที่นึกถึงเป็นอันดับแรก พวกเขาเชื่อมโยงตัวเองกับปัญหาหรือความต้องการอย่างแน่นแฟ้นจนทำให้กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาติดต่อมาหาพวกเขาโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น คำว่า 'ค้นหา' ในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติกับ Google หรือความต้องการที่จะ 'รู้สึกดี' ทันทีทำให้ผู้คนไปที่ Instagram Eyal แสดงให้ผู้อ่านเห็นวิธีการสร้างความเชื่อมโยงเช่นนี้และนำ 'Hooked Model' ไปใช้
"นวัตกรรมจำนวนมากล้มเหลวเพราะผู้บริโภคประเมินคุณค่าของสิ่งเก่าสูงเกินเหตุอย่างไม่มีเหตุผล ในขณะที่บริษัทต่างๆ ก็ประเมินคุณค่าของสิ่งใหม่อย่างไม่มีเหตุผลเช่นกัน" – นีร์ เอียล
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นีร์ เอียล
- จำนวนหน้า: 243
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 13 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: พื้นฐานถึงขั้นสูง
- คะแนน: (4. 6/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- 'โมเดลฮุก' มีกระบวนการสี่ขั้นตอนที่ฝังอยู่ในลูปหรือวงจรซึ่งประกอบด้วยตัวกระตุ้น การกระทำ การลงทุน และรางวัลที่แปรผัน
- มีตัวกระตุ้นอยู่สองประเภท ตัวกระตุ้นภายนอกคือการกระตุ้นโดยตรง การกระตุ้นที่ต้องจ่ายเงิน การกระตุ้นที่ได้มา การกระตุ้นที่เกิดจากความสัมพันธ์ หรือการกระตุ้นที่เจ้าของเป็นผู้กำหนด ตัวกระตุ้นภายในคือการเชื่อมโยงที่ผู้คนสร้างขึ้นกับจุดที่พวกเขารู้สึกเจ็บปวด
- ผลิตภัณฑ์ของคุณจำเป็นต้องแก้ปัญหาซ้ำๆ และสม่ำเสมอ (ลองนึกถึง Facebook หรือ Instagram—ทุกครั้งที่คุณรู้สึกเบื่อ คุณจะเข้าเว็บไซต์เหล่านี้โดยไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอก) เพื่อสร้างนิสัย
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม หนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดเผยแนวคิดมากมายที่เราเห็นในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถตั้งชื่อได้ เช่น ตัวกระตุ้น การกระทำ รางวัล การลงทุน เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ และจะเป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณเห็นว่าได้ครอบคลุมสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วหรือไม่"
7. คู่มือการอยู่รอดของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
สตีฟ เฮนส์ ผู้ก่อตั้ง The Product Management Executive Board ขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์คิดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อก้าวหน้าในอาชีพของตน
ในหนังสือ "คู่มือการอยู่รอดของผู้จัดการผลิตภัณฑ์" ผู้เขียนได้แบ่งปันแผนการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ และวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ (MVPs)ผ่านเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้งานได้จริง
หนังสือเล่มนี้มีเทคนิคในการเสริมสร้างพลัง การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้และการปล่อยผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะก้าวไปไกลกว่าคุณสมบัติและฟังก์ชัน และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และผู้สนับสนุนลูกค้า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นที่กำลังมองหาเคล็ดลับการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย หรือเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ หนังสือเล่มนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่สม่ำเสมอให้กับธุรกิจของคุณ
ดำดิ่งสู่แง่มุมเชิงสร้างสรรค์ของการจัดการผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
"เมื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการจัดระเบียบ, ไม่สอดคล้อง, หรือไม่ได้รับการกำหนดขอบเขตอย่างเหมาะสม, คนต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันและสร้างกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ" – สตีเวน เฮนส์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีฟ เฮนส์
- จำนวนหน้า: 223
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: ระดับกลางถึงขั้นสูง
- คะแนน: (4. 1/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- สินค้าไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของเดียวเสมอไป แต่ภายในบริษัทมีลำดับชั้นของบริการและสายผลิตภัณฑ์
- การจัดการผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบที่รวมถึงการค้นพบ การสร้างนวัตกรรม การวางกลยุทธ์ การทดลอง การวางแผน การพัฒนา และการตลาดผลิตภัณฑ์
- การตลาดผลิตภัณฑ์มีสี่ด้าน: กำหนดทิศทางของคุณ, เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา, ให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของบริษัท, และก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันได้เปลี่ยนอาชีพจากทหารมาสู่การขาย และล่าสุดมาสู่การจัดการผลิตภัณฑ์ หนังสือเล่มนี้ควรเป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับทุกคนในโลกของการจัดการผลิตภัณฑ์! สตีเวนทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการให้รายละเอียดตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงในอาชีพของเขา และสนับสนุนด้วยกลยุทธ์และแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ผู้อ่านยังสามารถได้รับประโยชน์จากเทมเพลตและเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายซึ่งฉันวางแผนจะนำมาใช้โดยเร็วที่สุด ความเสียใจเพียงอย่างเดียวของฉันคือไม่ได้อ่านมันเร็วกว่านี้!"
8. การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขายตัวเองได้
เวส บุช ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อเขาใช้เงิน 300 ดอลลาร์ไปกับการเขียนเอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS เมื่อเขาช่วยเปิดตัวผลิตภัณฑ์พรีเมียมฟรีจาก 0-100,000 ผู้ใช้ เขาได้ตระหนักถึงความจริงที่น่าประหลาดใจ: คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการขายซอฟต์แวร์
ใน Product-Led Growth, Bush เสนอแนะกลยุทธ์ที่นำโดยผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และทำตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS
เขาอธิบายแนวคิดการตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านแผนภูมิและตารางที่น่าสนใจ
ตัวอย่างเช่น ตัวเติมสินค้าเปรียบเสมือนโค้กที่เสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์ ลูกค้าทั่วไปมักจะเลือกตัวเติมขนาดใหญ่เสมอ ดังนั้นการรวมชุดจึงช่วยกระตุ้นการซื้อและเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ให้สูงขึ้น
"หนี้ความสามารถคือราคาที่คุณต้องจ่ายทุกครั้งที่ผู้ใช้ของคุณไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์สำคัญในผลิตภัณฑ์ของคุณได้" – เวส บุช
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เวส บุช
- จำนวนหน้า: 278
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: ระดับกลางถึงขั้นสูง
- คะแนน: (4. 5/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- ช่องว่างของมูลค่าเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่รับรู้กับมูลค่าที่ได้รับจริง; ยิ่งช่องว่างของมูลค่าของคุณมากเท่าใด ช่องทางของคุณก็จะรั่วไหลมากขึ้นเท่านั้น
- มีเหตุผลสามประการที่ทำให้ช่องว่างด้านคุณค่าในอุตสาหกรรม SaaS มีขนาดใหญ่มาก ได้แก่ หนี้สินด้านความสามารถของผลิตภัณฑ์ การขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และการให้คำมั่นสัญญาเกินจริงเกี่ยวกับโซลูชัน
- เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการจ่ายเงิน คุณควรกำจัดช่องว่างทางคุณค่าและแรงเสียดทานที่นำไปสู่การยอมรับผลิตภัณฑ์ต่ำ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ก่อตั้งธุรกิจ SaaS ทุกท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจของคุณ ~ หลายส่วนอาจดูเป็นทฤษฎี และหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วสองปี ให้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง ~ คุณจะพบว่าทุกคำที่อ่านมีความหมายอย่างแท้จริง ดีมาก"
9. การออกแบบสิ่งของในชีวิตประจำวัน
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1988 ในชื่อ The Psychology of Everyday Things, Donald Norman อธิบายจิตวิทยาเบื้องหลังการออกแบบที่ดีและไม่ดี พร้อมเสนอหลักการออกแบบ
แม้ว่าหนังสือ "การออกแบบสิ่งของในชีวิตประจำวัน" จะกล่าวถึงศาสตร์ต่างๆ เช่น การยศาสตร์ การปฏิบัติด้านการออกแบบ และจิตวิทยาพฤติกรรม แต่หนังสือเล่มนี้ก็มีตำแหน่งที่มั่นคงในหมวดหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์
การเข้าใจจิตวิทยาการรับรู้เป็นหนึ่งในหลายๆ ด้านของการตลาดผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยพื้นฐานจากความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ผู้เขียนได้นำเสนอเหตุผลอย่างชัดเจนว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างวัตถุกับผู้ใช้ได้อย่างไร
ในขณะที่นักนวัตกรรมโทษตัวเองสำหรับความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ ความจริงที่น่าประหลาดใจ ตามที่หนังสือแนะนำคือ ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวเมื่อการออกแบบขาดคำแนะนำที่เข้าใจง่าย
ผู้เขียนกระตุ้นให้นักออกแบบ นักการตลาดผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ยอมรับพลังของข้อจำกัดและออกแบบเพื่อรองรับข้อผิดพลาด ข้อความแบรนด์ที่สำคัญที่สุดของการออกแบบที่ดีคือมันไม่ต้องการคำอธิบาย
"การออกแบบที่ดีนั้นยากที่จะสังเกตเห็นมากกว่าการออกแบบที่ไม่ดี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการออกแบบที่ดีนั้นตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ดีมากจนทำให้การออกแบบนั้นไม่ปรากฏให้เห็น" – Donald Norman
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ดอน นอร์แมน
- จำนวนหน้า: 368
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 20 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: ขั้นสูง
- คะแนน: (4. 4/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- การออกแบบที่ดีใช้ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผลิตภัณฑ์
- ไอเดียผลิตภัณฑ์ที่ดีจะอยู่รอดได้เมื่อกระบวนการออกแบบคำนึงถึงจิตวิทยาของมนุษย์
- การออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางนำเทคโนโลยีและมนุษย์เข้าใกล้กันมากขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หากคุณเป็นนักออกแบบ UI และ UX คุณต้องมีหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนพระคัมภีร์ของคุณ …หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจหลักการออกแบบที่ง่าย ๆ ที่เราอาจพลาดไปในนามของการออกแบบหรือความเรียบง่าย"
10. การสร้างสำหรับทุกคน: ขยายตลาดของคุณด้วยแนวทางการออกแบบจากทีมรวมผลิตภัณฑ์ของ Google
นี่คือหนังสือเล่มแรกในรายการที่กล่าวถึงความสำคัญของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในหนังสือ "Building for Everyone" แอนนี่ ฌอง-บัปติสต์ ได้นำเสนอเหตุผลที่น่าสนใจอย่างยิ่งให้ผู้นำธุรกิจหันมาใช้วิธีการแบบครอบคลุมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง คนผิวสี และกลุ่มคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการเป็นตัวแทนอย่างเพียงพอ
ผู้เขียนนำเสนอแนวทางทีละขั้นตอนสำหรับคำถามที่นักการตลาด นักวิจัยผู้ใช้ และผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ควรถาม เพื่อรวมกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้นในกระบวนการออกแบบ
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายการรวมผลิตภัณฑ์ที่ Google, Jean-Baptiste ชี้ให้เห็นว่าการรวมผลิตภัณฑ์ขยายกลุ่มผู้ใช้จากบุคคล 'เฉลี่ย' ไปสู่ประชากรที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาซึ่งประกอบด้วยเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, เพศ, และความสามารถที่หลากหลาย
"เมื่อคุณให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ครอบคลุม คุณจะเริ่มมุ่งเน้นไปที่ความกังวลที่ผู้ใช้ยึดถืออย่างลึกซึ้งเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น" – แอนนี่ ฌอง-บัปติสต์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แอนนี่ ฌอง-แบปติสต์
- จำนวนหน้า: 272
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 14 ชั่วโมง
- ระดับคำแนะนำ: ขั้นสูง
- คะแนน: (4. 6/5) Amazon
ประเด็นสำคัญ
- กฎทองสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไม่ใช่—'ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ' แต่เป็น 'ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พวกเขาต้องการให้ปฏิบัติต่อพวกเขา'
- ผู้คนที่ไม่มีตัวแทนอย่างเพียงพอเป็นส่วนสำคัญของประชากร และด้วยเหตุนี้จึงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต
- ลูกค้าที่ไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอควรเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติและกระบวนการของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
หนังสือเล่มนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับการรวมผลิตภัณฑ์และกลายเป็นผู้สนับสนุนในทุกองค์กรที่ฉันเคยทำงานมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำหรับทุกคนที่ทำงานในตำแหน่งผู้นำผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นชัดเจนว่าการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับทุกคนนั้นดีทั้งต่อผู้คนและธุรกิจ
หนังสือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- การโฆษณาเชิงวิทยาศาสตร์ โดย โคล้ด ซี ฮอปกินส์– ตามชื่อที่บ่งบอก หนังสือเล่มนี้สอนการโฆษณาเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าชื่นชอบ
- เด็ดขาด โดย ชิป ฮีธ และ แดน ฮีธ – หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัทเทคโนโลยี หรือผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตัดสินใจด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- 22 กฎเหล็กแห่งการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดย อัล รีส และ แจ็ค ทราวต์– อัล รีส และ แจ็ค ทราวต์ แบ่งปันหลักการอมตะสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ
- การตลาดผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายโดย ยัสมิน ตูรายฮี– คู่มือปฏิบัติเล่มนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นและใฝ่รู้ – สององค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัย
การตลาดผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
นอกเหนือจากหลักการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบของผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์แล้ว รายการข้างต้นยังกล่าวถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์มือใหม่ที่ทำงานร่วมกับหลายทีมเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ ClickUp ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการจะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp รวบรวมกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวซอฟต์แวร์การตลาดโครงการของClickUp สำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกิจกรรม ตั้งแต่การระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินโครงการการตลาดของทีม ไปจนถึงการแสดงความคืบหน้าอย่างโปร่งใสทั่วทั้งทีม
แพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์
หนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ (PMM) คือการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ราบรื่นผ่านการร่วมมือข้ามแผนก.แพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ของClickUp ช่วยให้คุณวางแผนวิสัยทัศน์ของคุณ, จัดให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลา, และวิ่งไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเปิดตัว.
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์
สมมติว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องติดตามและแบ่งปันแผนงานผลิตภัณฑ์ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานรายสัปดาห์และรายเดือนแก่ผู้บริหาร และเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันสำหรับทีมภายในของคุณ
ใช้เทมเพลตแผนที่ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อวางแผนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนที่นี้จะให้มุมมองระดับมหภาคของวิสัยทัศน์ แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และโครงการริเริ่มสำหรับโครงการออกแบบใหม่
วางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาด
ระดมความคิด วางแผน และดำเนินการแคมเปญการตลาดของคุณบนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUpAI ของ ClickUpช่วยให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำโดยใช้ClickUp AI สร้างไอเดียเนื้อหา แผนงาน และอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์
ตั้งเป้าหมายและลำดับความสำคัญ
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะใช้แนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ คุณต้องตั้งเป้าหมายและเป้าหมายสำหรับตัวคุณเองและทีมที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหน้าที่ของผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Goals วัดความสำเร็จของคุณ ติดตามความก้าวหน้า และสร้างสปรินต์รายวันโดยใช้ Targets
การวางแผนกลยุทธ์ด้วย ClickUp Whiteboards
ทำให้แผนผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าใจง่ายด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp คิดถึงไวท์บอร์ดเป็นผืนผ้าใบสร้างสรรค์ของคุณสำหรับการวางแผนความคิด เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน และแบ่งปันกับสมาชิกในทีมของคุณ
การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ในช่วงเวลาที่นักการตลาดผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่ายไปนั้นมีส่วนช่วยในความสำเร็จโดยรวมแดชบอร์ดของ ClickUpจึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้เจาะลึกถึงรายละเอียดเฉพาะงานเพื่อระบุคอขวด รูปแบบ และแนวโน้มต่างๆ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความคืบหน้าและประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์
การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม = เชี่ยวชาญพื้นฐาน + ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านภาวะผู้นำของพวกเขา แต่ต้องการเทคโนโลยีช่วยเหลือ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น
สรุปแล้ว เริ่มต้นแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายและเป้าหมาย และเพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น สาระสำคัญของการออกแบบ แผนที่การเดินทางของลูกค้า และกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใช้ ClickUp AI เพื่อทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับทีมขายง่ายขึ้นและดีขึ้น สร้างแผนที่ทางผลิตภัณฑ์และเขียนหัวข้อและข้อความที่ดึงดูดความสนใจได้โดยไม่ต้องพึ่งทีมคอนเทนต์ของคุณในการสร้างร่าง
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงานของทีมคุณ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกค้า
มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณประเมินความสามารถของแต่ละบุคคล, กำจัดความซ้ำซ้อน, และมอบหมายงานใหม่เพื่อให้แผนการเข้าสู่ตลาดพร้อมใช้งาน
ติดตามกำหนดเวลาและตารางงานทั้งหมดได้อย่างทันท่วงทีด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์และจัดการลำดับความสำคัญบนไทม์ไลน์แบบภาพที่แชร์ร่วมกับทีมของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือการผสาน ClickUpเข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึง CRM และทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะและการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้