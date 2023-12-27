20 อันดับ KPI การตลาดเนื้อหาที่ควรติดตามในปี 2025

คุณเคยสงสัยไหมว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเนื้อหาที่คุณเผยแพร่? หรือเนื้อหาของคุณบรรลุวัตถุประสงค์และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องตั้งแต่แรกหรือไม่?
กลยุทธ์เนื้อหาของคุณต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมและสร้างแรงดึงดูด ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชมบนแพลตฟอร์มมีความผันผวนด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อความพยายามทางการตลาดของคุณ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณวิเคราะห์และวัดกลยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ การตลาดเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการตลาดเนื้อหาทำหน้าที่เป็นเรดาร์แบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีว่าเนื้อหาของคุณมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมอย่างไรตัวชี้วัดการตลาดเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก
หากคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าควรวัด KPI อะไร มาเริ่มกันที่ 20 ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดเนื้อหาคืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการตลาดเนื้อหาคือค่าที่สามารถวัดได้ซึ่งใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การมีส่วนร่วม (engagement) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (conversions) หรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (audience reach) ซึ่งช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแคมเปญการตลาดเนื้อหาทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบคุณภาพเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใด การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
การติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณโดยใช้ข้อมูล
ทำไมการกำหนด KPI สำหรับการตลาดเนื้อหาจึงมีความสำคัญ?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักช่วยเปิดทางสู่ความสำเร็จโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและรับประกันว่าสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่ใหญ่กว่า
- ความชัดเจนในทิศทาง: การติดตาม KPI ช่วยให้มีทิศทางและจุดมุ่งเน้นโดยเน้นย้ำถึงพื้นที่ประสิทธิภาพที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ KPI การตลาดช่วยในการตั้งเป้าหมายสำหรับงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม: การติดตามตัวชี้วัด KPI ช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมองเนื้อหาของคุณอย่างไรและมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไร
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างทีม โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบรรลุ และช่วยให้ทีมทำงานไปสู่เป้าหมายเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับแคมเปญการตลาดเนื้อหา คุณต้องรู้จักประเภทต่างๆ ของมันเสียก่อน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้ ทำให้การวัดความสำเร็จมีความแม่นยำมากขึ้น และสร้างกลยุทธ์ที่ดีขึ้นได้
ประเภทของตัวชี้วัดการตลาดเนื้อหา
KPI ของการตลาดเนื้อหาครอบคลุมตัวชี้วัดที่วัดประสิทธิภาพของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา. ตัวชี้วัดเหล่านี้แบ่งออกเป็นสี่ประเภท โดยแต่ละประเภทจะตรวจสอบแง่มุมเฉพาะของประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา.
ประเภทที่ 1: ตัวชี้วัด KPI การตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์
KPI เหล่านี้วัดผลกระทบของกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการมองเห็นและการรับรู้ของแบรนด์ โดยติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ ลิงก์ย้อนกลับ การกล่าวถึงแบรนด์ แหล่งอ้างอิง และการเผยแพร่ในสื่อ
การดูตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ได้ดีเพียงใด จับคู่กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณเพื่อติดตามการรับรู้แบรนด์และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ประเภทที่ 2: KPI สำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมในเนื้อหาการตลาด
การติดตามตัวชี้วัด เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึงการกดถูกใจ การแชร์ และความคิดเห็น ช่วยให้เข้าใจถึงกระแสตอบรับของเนื้อหา
การตรวจสอบระยะเวลาการเข้าชม, อัตราการคลิกผ่าน, เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ, และการลงทะเบียนรับจดหมายข่าว จะบอกคุณได้ว่าผู้คนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณมากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดเหล่านี้วัดการมีส่วนร่วมสำหรับนักการตลาดเนื้อหาและชี้นำกลยุทธ์เนื้อหาของคุณไปสู่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ชมของคุณ
ประเภทที่ 3: KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการขายด้วยการใช้การตลาดเนื้อหา
การตรวจสอบอัตราการเปลี่ยนแปลง, ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, และจำนวนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก การติดตามผู้ติดต่อตั้งแต่ต้นจนจบการขายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการตลาดเนื้อหาของคุณ
ผู้คนกำลังเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการกระทำ คลิกที่ลิงก์ และซื้อสินค้าหลังจากลงทะเบียนหรือไม่? เป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้า ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเนื้อหาของคุณ
ประเภทที่ 4: บทบาทของ KPI ในการรักษาลูกค้าผ่านการตลาดเนื้อหา
อัตราการรักษาลูกค้าช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าและค้นหาช่องโหว่ที่ขัดขวางความภักดีของลูกค้า การติดตามการรักษาลูกค้าช่วยให้คุณค้นพบว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในระยะยาวได้หรือไม่
ตัวชี้วัดเช่น อัตราการรักษาลูกค้า, ค่าตลอดอายุลูกค้า, อัตราการซื้อซ้ำ, และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ ให้เราทราบถึงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า การติดตามตัวชี้วัดหลักเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นว่าเนื้อหาของคุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดีเพียงใด
มี ตัวชี้วัด KPIหลายร้อยตัวที่ต้องติดตาม แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะเหมาะกับเป้าหมายของแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณ กำหนดเป้าหมายเนื้อหาของคุณก่อนเริ่มแคมเปญการตลาดเพื่อให้ได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้น
20 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาดเนื้อหา
นี่คือรายการของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา (KPIs) จำนวน 20 ข้อ ที่บ่งชี้ว่ากลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณทำงานได้ดีเพียงใด
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาสำหรับการสร้างการรับรู้แบรนด์
ในขณะที่แคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์อาจไม่เพิ่มรายได้อย่างรวดเร็ว แต่จะเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การจดจำ และความมองเห็นของแบรนด์ ดังนั้น เมื่อแบรนด์ของคุณได้รับการยอมรับมากขึ้น จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้นเมื่อทำการซื้อ
สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ค่านิยม และพันธกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นน่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำความรู้จักกับแบรนด์
นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญบางประการที่ควรติดตามสำหรับแคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์ของคุณ:
1. การเยี่ยมชมเว็บไซต์และการดูหน้าเว็บ
การเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่งชี้จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณการเข้าชมและความสนใจโดยรวม ในขณะเดียวกัน การดูหน้าเว็บจะวัดจำนวนหน้าที่ผู้ใช้สำรวจระหว่างการเยี่ยมชม
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงระดับการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบของผู้ใช้กับเนื้อหาของคุณ การมีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือการเข้าชมแบบออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงการเพิ่มการรับรู้และการมองเห็นต่อกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
นอกจากนี้ จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ใช้สำรวจหลายส่วนของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความสนใจที่ลึกซึ้งในเนื้อหาและข้อเสนอของแบรนด์ของคุณ
ติดตามจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บในหน้าแลนดิ้งเพจหลักเพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้ดีเพียงใด และช่วยเพิ่มการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์
2. ลิงก์ขาเข้า (ลิงก์ย้อนกลับ) และการกล่าวถึงในสื่อประชาสัมพันธ์
แบ็คลิงก์ หรือลิงก์ขาเข้า คือลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่นำผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์เหล่านี้สามารถส่งผลดีต่อ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) ของเว็บไซต์ โดยแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นผู้นำ และความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือค้นหา
ลิงก์ย้อนกลับสะท้อนให้เห็นว่าเว็บไซต์อื่นยืนยันความเหมาะสมและความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของคุณอย่างไร และดึงดูดให้ผู้อ่านของพวกเขาเยี่ยมชมหน้าเว็บของคุณ ลิงก์เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนการโหวตความเชื่อมั่น ช่วยเพิ่มอำนาจของเว็บไซต์คุณและดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก
ติดตามจำนวนและคุณภาพของลิงก์เหล่านี้โดยใช้เครื่องมือเช่น SEMrush หรือ Ahrefs วิเคราะห์เว็บไซต์ที่ลิงก์มายังคุณ—เว็บไซต์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงหรือไม่ และช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมและการแปลงเป็นลูกค้าได้หรือไม่?
การกล่าวถึงในด้านการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บล็อกในอุตสาหกรรมไปจนถึงสำนักข่าวใหญ่ ๆ นั้น เปรียบเสมือนลำโพงขนาดใหญ่ที่ช่วยกระจายข้อความของคุณออกไป เครื่องมือเช่น Google Alert, Brand24 หรือ Meltwater ช่วยขยายการกล่าวถึงเหล่านี้ ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ
ลงทะเบียนด้วยเครื่องมือเหล่านี้ และดูว่าใครกำลังพูดคุยกัน ที่ไหน และอะไรที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
3. การแชร์ทางสังคม
การแชร์ทางสังคมถือเป็นการที่ผู้คนแชร์หรือโพสต์ซ้ำเนื้อหาในเครือข่ายของพวกเขาบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram เป็นต้น การแชร์ทางสังคมช่วยเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหา, เพิ่มความมองเห็น, และอาจนำผู้เยี่ยมชมมาสู่เนื้อหาต้นฉบับของคุณได้มากขึ้น
ทุกการแชร์บนโพสต์ของคุณทำหน้าที่เหมือนการโหวตขนาดเล็ก ตรวจสอบว่าเนื้อหาใดที่สร้างจำนวนการแชร์สูงเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ
มองข้ามตัวเลขและมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่กำลังแชร์เนื้อหาของคุณ บุคคลหรือกลุ่มที่แชร์เนื้อหาของคุณมีความสำคัญเพราะพวกเขาบ่งบอกถึงกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายที่ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (ICP)
พวกเขาประกอบด้วยผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม ลูกค้าที่ภักดี หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือไม่? การทราบข้อมูลนี้จะเผยให้เห็นว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและปรับเนื้อหาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ KPI ที่ดีขึ้น
4. แท็กและการกล่าวถึง
เมื่อผู้คนแท็กหรือกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย พวกเขาจะพูดถึงหรืออ้างอิงถึงแบรนด์ของคุณในโพสต์หรือความคิดเห็นของพวกเขา
สมมติว่ามีคนแท็กแบรนด์ของคุณในรูปภาพที่แชร์หรือกล่าวถึงแบรนด์ของคุณในทวีตหรือความคิดเห็น การกล่าวถึงแต่ละครั้งจะช่วยเพิ่มข้อความของคุณ โดยแสดงว่าใครกำลังพูดถึง ที่ไหน และอะไรที่ตรงกับความสนใจของผู้ชม
มันเหมือนกับวงจรป้อนกลับแบบเรียลไทม์ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแบรนด์ของคุณกระตุ้นให้เกิดการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติได้มากเพียงใด ช่วยวัดการรับรู้และความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์
มีการกล่าวถึงมากมาย โดยเฉพาะในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของคุณกำลังสร้างการตอบรับที่ดี หากผู้มีอิทธิพลพูดถึงคุณ แสดงว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์คุณกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่ามองข้ามการกล่าวถึงในเชิงลบ เพราะนั่นคือโอกาสในการปรับปรุงและสร้างความไว้วางใจ
5. การแนะนำ
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณโดยการคลิกที่ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือแหล่งออนไลน์ใด ๆ นอกเหนือจากเครื่องมือค้นหาหลัก ถือเป็นผู้อ้างอิง คุณจะได้รับทราฟฟิกอ้างอิงเมื่อผู้ใช้ถูกนำทางมายังเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์อื่นผ่านลิงก์ที่สามารถคลิกได้
โดยการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์จากการอ้างอิง คุณจะเข้าใจว่ากิจกรรมทางการตลาด พันธมิตร ลิงก์ย้อนกลับ และการมีตัวตนออนไลน์โดยรวมของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด เมื่อติดตามการอ้างอิง ให้เน้นที่ตัวชี้วัดหลักสองประการ: การมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อดูว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างไร ให้ใช้ Google Analytics เพื่อติดตามปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ เช่น พวกเขาเข้ามาจากที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ ตรวจสอบ Facebook, Twitter Analytics และ Instagram Insights สำหรับการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย
ใช้ลิงก์ติดตามที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหาหรือแคมเปญการอ้างอิงเพื่อวัดประสิทธิภาพของมันอย่างถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลการอ้างอิงของคุณเป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้ม, ทำความเข้าใจสิ่งที่ทำงานได้ดี, และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมในทางการตลาดเนื้อหา
การสร้างสัมพันธ์ที่น่าสนใจและยั่งยืนระหว่างแบรนด์ของคุณกับผู้ติดตามของคุณคือขั้นตอนต่อไปใน แผนการตลาดเนื้อหาของคุณ
คุณวัดการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามกับข้อความของแบรนด์ของคุณอย่างไร? ในปัจจุบัน ผู้คนมีช่วงความสนใจที่สั้นลง ทำให้การสร้างเนื้อหาที่คุ้มค่าสำหรับการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจำเป็น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการวิเคราะห์วิธีที่ผู้คนมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณจึงมีความจำเป็น โดยการดำเนินการแคมเปญการมีส่วนร่วมและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่อไปนี้:
6. เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ
Google Analytics แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ผู้เข้าชมแต่ละคนใช้บนหน้าเว็บของคุณ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงใด
หากผู้คนใช้เวลาอยู่กับเนื้อหาของคุณเป็นเวลานาน นั่นเป็นสัญญาณที่ดี—เนื้อหาของคุณน่าตื่นเต้นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่ากังวลหากอัตราการตีกลับสูง ให้สังเกตดูหน้าเว็บเฉพาะเจาะจงเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
หากผู้เข้าชมใช้เวลาบนหน้าสินค้าเพียงเล็กน้อย อาจเป็นสัญญาณว่าการนำทางราบรื่น แต่สำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น ควรพิจารณาเพิ่มจุดดึงดูดความสนใจหรือปรับปรุงความอ่านง่ายเพื่อรักษาความสนใจของพวกเขาไว้
สมมติว่าคุณมีบล็อกโพสต์ยาว 6,000 คำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหา ซึ่งได้รับยอดเข้าชม 100,000 ครั้งต่อเดือน แต่ผู้คนอยู่ในหน้าเว็บเฉลี่ยเพียง 20 ถึง 25 วินาที สำหรับโพสต์ที่ยาว ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าเนื้อหาของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในหัวข้อหรือสไตล์การเขียนของคุณได้
การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับเนื้อหาช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแบรนด์ของคุณทีละขั้นตอน
7. ระยะเวลาเฉลี่ยของเซสชัน
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อเซสชันบอกให้ทราบว่าผู้ใช้ใช้เวลาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือแพลตฟอร์มนานเท่าใดต่อหนึ่งเซสชัน ในการคำนวณ คุณต้องนำจำนวนเซสชันทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดมาหารด้วยระยะเวลาทั้งหมดของเซสชันทั้งหมด
เวลาเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ชมของคุณติดตามและพบว่าเนื้อหาของคุณมีคุณค่า ซึ่งช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ติดตามจุดที่ผู้ติดตามเลิกติดตามภายในเนื้อหาที่ยาวขึ้น. มีส่วนใดที่สูญเสียความสนใจของผู้ติดตามหรือไม่? ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณและอัปเดตเนื้อหาด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้น.
8. อัตราการคลิกผ่าน (CTRs)
อัตราการคลิกผ่าน (Clickthrough rates) ติดตามจำนวนครั้งที่ลิงก์เฉพาะได้รับการคลิกเมื่อเทียบกับจำนวนครั้งที่แสดงผลทั้งหมด โดยเน้นความแตกต่างระหว่างจำนวนครั้งที่แสดงกับจำนวนครั้งที่คลิกจริง อัตราการคลิกผ่านที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ การสร้างโอกาสทางการขาย หรือยอดขาย
อย่างไรก็ตาม อัตราการคลิกต่ำไม่ใช่จุดจบของโลก ลองพิจารณาบริบทให้ละเอียดขึ้น CTA จำเป็นต้องวางตำแหน่งใหม่หรือชัดเจนขึ้นหรือไม่?
ใช้ข้อมูล CTR เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง—ทดลองใช้การทดสอบ A/B กับ CTA และรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม
9. การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว
เมื่อมีใครสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของคุณ นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณ นอกจากนี้ยังแสดงว่าพวกเขาไว้วางใจในแบรนด์ของคุณ การเพิ่มขึ้นของรายชื่อผู้สมัครสมาชิกบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันของคุณได้ผล
ติดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละแคมเปญ โซเชียลมีเดีย หรือหน้าเว็บจากแดชบอร์ดควบคุมการส่งอีเมลของคุณ วิเคราะห์ธีมและแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้ลงทะเบียนเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ
10. ความคิดเห็น
ความคิดเห็นคือการสนทนาเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เนื้อหาของคุณกระตุ้นให้เกิด—ยิ่งความคิดเห็นมีความสำคัญและเป็นบวกมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อแบรนด์มากขึ้นเท่านั้น
ติดตามจำนวนความคิดเห็นทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มและประเภทของเนื้อหา ปริมาณสูงบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วม ขณะที่ปริมาณต่ำอาจแสดงถึงความไม่สนใจ ระบุประเด็นคำถามและคำขอที่เกิดซ้ำในความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้น
สิ่งนี้เผยให้เห็นช่องว่างในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้ชมโดยตรง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงหัวข้อในอนาคต แก้ไขข้อกังวล และปรับแต่งข้อเสนอคุณค่าเฉพาะของแบรนด์ (UVP) ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการขายด้วยกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา
แคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยนำโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพมาสู่ธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของการตลาดเนื้อหาที่ควรติดตามระหว่างแคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ:
11. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ครอบคลุมการตลาดทั้งหมดของคุณ—ไม่ใช่แค่เนื้อหา—เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ มันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องลงทุนเท่าไรเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ก่อนอื่น ให้เข้าใจสมการ CAC ของคุณ คำนวณ CAC โดยการนำค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขายหารด้วยจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในการคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย ซึ่งรวมถึงความพยายามทางการตลาด โปรโมชั่น แคมเปญ และกิจกรรมการขาย กำหนดระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการคำนวณของคุณ
ต่อไป ให้รวบรวมจำนวนลูกค้าใหม่ที่คุณได้รับ กำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งลูกค้า เช่น การโฆษณาซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา และเงินเดือนของทีม เลือกสูตร (โดยทั่วไปคือค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนลูกค้าใหม่) สำหรับการคำนวณ CAC
ติดตาม CAC ในรูปแบบเนื้อหา ช่องทาง และแคมเปญต่างๆ ระบุแหล่งที่มาของลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุดเพื่อเรียนรู้ว่าเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและกระตุ้นให้เกิดการแปลง
12. จำนวนผู้สมัครสมาชิก
สมาชิกสมัครใจลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต จดหมายข่าว หรือเนื้อหาจากคุณเป็นประจำ
พวกเขาติดตามข่าวสาร ข้อเสนอ หรืออัปเดตต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยให้รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ
ติดตามการได้มาซึ่งผู้ติดตามจากช่องทางต่าง ๆ (ออร์แกニック, ชำระเงิน, การแนะนำ) และประเภทของเนื้อหา (โพสต์บล็อก, อีเมล, โซเชียลมีเดีย) ระบุช่วงเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือการลดลงที่ไม่คาดคิดเพื่อเข้าใจว่าความพยายามของคุณสร้างผู้ติดต่อได้อย่างไร และอะไรที่เหมาะกับผู้ชมของคุณ
13. จัดทำคำตอบ
การกรอกแบบฟอร์มแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในแคมเปญการตลาดเนื้อหา นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์เนื้อหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีโอกาสเป็นไปได้
ติดตามเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เริ่มและกรอกแบบฟอร์มของคุณจนเสร็จสมบูรณ์ อัตราการกรอกแบบฟอร์มที่ต่ำบ่งชี้ว่าคำถามอาจต้องการเนื้อหาที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องมากขึ้น หรืออาจต้องปรับปรุงการออกแบบแบบฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น วิเคราะห์ว่าแบบฟอร์มใดมีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อเข้าใจว่าเนื้อหาใดที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่า
ดูการตอบกลับเพื่อวิเคราะห์คำตอบที่พบบ่อย หัวข้อที่เกิดซ้ำ และรูปแบบต่างๆ การทำเช่นนี้จะเผยให้เห็นถึงคุณค่า จุดเจ็บปวด และความคาดหวังในเนื้อหาของผู้ชมของคุณ
14. ต้นทุนต่อผู้ติดต่อ (CPL)
ต้นทุนต่อผู้สนใจ (CPL) แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพดีกว่าและบนแพลตฟอร์มใด หารยอดรวมค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด (การสร้าง การกระจาย การส่งเสริม) ด้วยจำนวนผู้สนใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
ติดตามค่า CPL ของแต่ละรายการผ่านรูปแบบเนื้อหา ช่องทาง และแคมเปญที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบค่า CPL กับตัวชี้วัด เช่น อัตราการคลิกผ่านและอัตราการแปลง เพื่อระบุจุดคอขวดในกระบวนการของคุณ
จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อสร้างโอกาสในการขาย: ลงทุนมากขึ้นในเนื้อหาคุณภาพสูง ปรับปรุงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำ และให้ความสำคัญกับรูปแบบที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. อัตราการเปลี่ยนแปลง
กำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยจำนวนคนที่ตอบสนองเชิงบวกต่อแคมเปญของคุณ
รูปแบบที่แตกต่างกัน (บล็อก, อีบุ๊ก, เว็บบินาร์) เปลี่ยนแปลงผู้ชมให้กลายเป็นพฤติกรรมเฉพาะ (การซื้อ, การดาวน์โหลด, การลงทะเบียน) เพื่อกำหนดว่าประเภทเนื้อหาใดมี 'แรงดึงดูด' สูงที่สุด
การติดตามการเปลี่ยนแปลงเผยให้เห็นว่ามีผู้แนะนำกี่คนที่กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ติดตามจำนวนคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของคุณจากแหล่งอ้างอิงและจำนวนคนที่ดำเนินการตามที่ต้องการ (เช่น การซื้อสินค้าหรือการสมัครรับจดหมายข่าว)
แบ่งกลุ่มข้อมูลผู้ชมตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และขั้นตอนการเดินทางของลูกค้า วิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม และปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
บทบาทของ KPI ในการรักษาลูกค้าผ่านการตลาดเนื้อหา
Forbes ยืนยันว่าการลงทุนในการรักษาลูกค้าปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการดึงดูดลูกค้าใหม่ถึงห้าเท่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่แท้จริงของแคมเปญการรักษาลูกค้า:
16. อัตราการรักษาลูกค้า (CRR)
สัดส่วนของผู้ใช้ที่หยุดทำธุรกิจกับบริษัทของคุณหลังจากการซื้อครั้งแรกของพวกเขาคือ CRR
ประมาณการอัตราการสูญเสียลูกค้าโดยการนำจำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปในระยะเวลาหนึ่งมาหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมดในช่วงต้นของระยะเวลาดังกล่าว วิธีนี้จะแสดงให้เห็นถึงอัตราการที่เนื้อหาของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่มีอยู่ได้
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการยกเลิกการใช้บริการ ระบุรูปแบบการบริโภคเนื้อหา ระดับการมีส่วนร่วม และการโต้ตอบครั้งสุดท้าย เพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณขาดตกบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจุดใด
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสูญเสียลูกค้าเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับลูกค้าปัจจุบัน แก้ไขปัญหาของพวกเขาด้วยธีม รูปแบบ และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
17. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (Customer Lifetime Value) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา (KPI) ที่คำนวณรายได้รวมที่คุณคาดว่าจะได้รับจากลูกค้าหนึ่งรายตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในการคำนวณ CLV คุณต้องประมาณรายได้จากลูกค้าโดยการคูณมูลค่าการซื้อเฉลี่ยของลูกค้าด้วยจำนวนการซื้อเฉลี่ยต่อปี จากนั้นคูณด้วยระยะเวลาเฉลี่ยที่พวกเขาเป็นลูกค้า
18. การขยายตัวของ MRR (รายได้ประจำรายเดือน)
การขยาย MRR จากลูกค้าปัจจุบันหมายถึงเงินเพิ่มเติมที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับจากการขายเพิ่ม การขายข้าม และการเพิ่มบริการเสริม
ตรวจสอบรายได้เพิ่มเติมรายเดือนที่เกิดจากลูกค้าปัจจุบันผ่านการขายเพิ่ม การขายเสริม และการเพิ่มบริการเสริม เพื่อค้นหาว่าใครที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณและเปิดรับความภักดี
ระบุสิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณใช้จ่ายมากขึ้น. เป็นข้อเสนอเนื้อหาพิเศษ, คำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล, หรือแบบจำลองการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์? ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับที่นี่จะช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำซ้ำความสำเร็จและเป้าหมายการขายเพิ่มเติมได้.
19. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ใช้วัดความภักดีและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยทั่วไปจะใช้มาตราส่วนในการวัดคำตอบของพวกเขา
ถามผู้ชมของคุณว่า "ในระดับ 0 ถึง 10 คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำเนื้อหาของเราให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด?" ง่ายและตรงไปตรงมา มันเผยให้เห็นว่าเนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องและสร้างความภักดีได้มากเพียงใด
จัดกลุ่มลูกค้าเป็นสามกลุ่มตามคำตอบ: ผู้ส่งเสริม (คะแนน 9-10), ผู้เฉยๆ (คะแนน 7-8), และผู้บ่น (คะแนน 0-6) คำนวณ NPS โดยการนำคะแนนของผู้บ่นลบออกจากคะแนนของผู้ส่งเสริม คะแนนเปอร์เซ็นต์ที่ได้สามารถอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความรู้สึกและความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์
ติดตาม NPS ของคุณผ่านประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม และกลุ่มประชากรต่างๆ ระบุผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นและผู้ที่ไม่พอใจ เพื่อยืนยันความพยายามของคุณและผู้บ่งชี้จุดบอดของคุณตามลำดับ
แก้ไขปัญหาที่จำเป็นตามคำแนะนำ และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้น
20. อัตราการซื้อซ้ำ
ตัวชี้วัด KPI นี้คำนวณสัดส่วนของธุรกิจซ้ำจากลูกค้าที่มีต่อฐานลูกค้าทั้งหมดของคุณ ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของลูกค้าของคุณในภาพรวมและวัดการรักษาลูกค้าของคุณ
นำจำนวนลูกค้าที่ซื้อซ้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดมาหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมด จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เนื้อหาของคุณสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ซื้อระยะยาวได้สำเร็จ
ติดตามพฤติกรรมการซื้อซ้ำผ่านประเภทเนื้อหา ช่องทาง และแคมเปญต่างๆ เลือกธีม รูปแบบ และข้อเสนอที่ตรงใจลูกค้าที่ซื้อซ้ำมากที่สุด เพื่อเรียนรู้ว่าเนื้อหาใดที่สร้างความภักดีและกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
วิธีติดตาม KPI ของการตลาดเนื้อหา
โปรดจำไว้ว่า ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สมบัติ—คุณภาพของข้อมูลเชิงลึกที่คุณค้นพบนั้นสำคัญมาก ดังนั้นจงเจาะลึกลงไปและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตาม KPI ของการตลาดเนื้อหาของคุณ มันย้ายคุณจากสเปรดชีตที่กระจัดกระจายและเครื่องมือที่แยกออกจากกันไปยังศูนย์บัญชาการที่เป็นหนึ่งเดียวและเน้นการกระทำ
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมClickUpช่วยให้คุณระดมความคิด ติดตาม KPI จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการตลาด
สำรวจคุณสมบัติทรงพลัง เช่น เป้าหมาย, กระดานไวท์บอร์ด, และเอกสาร ด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, แดชบอร์ด, รายงาน, และเทมเพลตติดตาม KPI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตาม KPI ของการตลาดเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ClickUp
ClickUp Goalsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตาม KPI เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า 'เป้าหมาย' กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนด้วยเป้าหมายนี้ โดยให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ SMART: เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดในการวัดความก้าวหน้าของคุณต่อเป้าหมาย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้, ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ.
สำหรับแต่ละ KPI ให้สร้างเป้าหมายภายในเป้าหมายของคุณ ระบุระดับความสำเร็จที่ต้องการสำหรับแต่ละตัวชี้วัดภายในกรอบเวลาของเป้าหมายของคุณ ClickUp อนุญาตให้คุณตั้งเป้าหมายประเภทต่างๆ ได้
คุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัดที่คุณเลือกเพื่อติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้:
- หมายเลข: สร้างช่วงของตัวเลขและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างตัวเลขเหล่านั้น
- จริง/เท็จ: ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "เสร็จแล้ว/ยังไม่เสร็จ" เพื่อทำเครื่องหมายเป้าหมายของคุณว่าเสร็จสมบูรณ์
- สกุลเงิน: ตั้งเป้าหมายทางการเงินและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- งาน: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานเดียวหรือรายการทั้งหมด
ClickUp มีวิธีการหลากหลายในการติดตามความก้าวหน้าของคุณสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ใช้แถบความคืบหน้าเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายอย่างชัดเจน สำรวจแผนภูมิและกราฟเพื่อดูแนวโน้มและประสิทธิภาพของคุณตลอดเวลา
ใช้ แดชบอร์ด ClickUpเพื่อรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ เข้าด้วยกันในภาพรวมเดียว
ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณเป็นประจำ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก KPI ของคุณ. ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม.
คุณสมบัติ การรายงานของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ร่วมมือกับทีมของคุณโดยการมอบหมายงานผ่าน ClickUp Tasksและติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่แชร์ร่วมกัน เลือกจาก คลังแม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์กว่า1000+ แบบของเราเพื่อแยกย่อยงบประมาณ เป้าหมาย และ KPI เนื้อหาสำคัญอื่นๆ ของคุณไว้ในที่เดียว
ลงทะเบียนฟรีวันนี้และปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของทีมคุณพร้อมทั้งติดตามเป้าหมาย!