บล็อก ClickUp
20 อันดับ KPI การตลาดเนื้อหาที่ควรติดตามในปี 2025

20 อันดับ KPI การตลาดเนื้อหาที่ควรติดตามในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
27 ธันวาคม 2566

คุณเคยสงสัยไหมว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเนื้อหาที่คุณเผยแพร่? หรือเนื้อหาของคุณบรรลุวัตถุประสงค์และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องตั้งแต่แรกหรือไม่?

กลยุทธ์เนื้อหาของคุณต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมและสร้างแรงดึงดูด ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชมบนแพลตฟอร์มมีความผันผวนด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อความพยายามทางการตลาดของคุณ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณวิเคราะห์และวัดกลยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ การตลาดเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการตลาดเนื้อหาทำหน้าที่เป็นเรดาร์แบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีว่าเนื้อหาของคุณมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมอย่างไรตัวชี้วัดการตลาดเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก

หากคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าควรวัด KPI อะไร มาเริ่มกันที่ 20 ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดเนื้อหาคืออะไร?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการตลาดเนื้อหาคือค่าที่สามารถวัดได้ซึ่งใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การมีส่วนร่วม (engagement) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (conversions) หรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (audience reach) ซึ่งช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแคมเปญการตลาดเนื้อหาทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบคุณภาพเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใด การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

การติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณโดยใช้ข้อมูล

ทำไมการกำหนด KPI สำหรับการตลาดเนื้อหาจึงมีความสำคัญ?

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักช่วยเปิดทางสู่ความสำเร็จโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและรับประกันว่าสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่ใหญ่กว่า

  • ความชัดเจนในทิศทาง: การติดตาม KPI ช่วยให้มีทิศทางและจุดมุ่งเน้นโดยเน้นย้ำถึงพื้นที่ประสิทธิภาพที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ KPI การตลาดช่วยในการตั้งเป้าหมายสำหรับงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม: การติดตามตัวชี้วัด KPI ช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมองเนื้อหาของคุณอย่างไรและมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไร
  • การร่วมมือที่ดีขึ้น: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างทีม โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบรรลุ และช่วยให้ทีมทำงานไปสู่เป้าหมายเหล่านี้

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับแคมเปญการตลาดเนื้อหา คุณต้องรู้จักประเภทต่างๆ ของมันเสียก่อน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้ ทำให้การวัดความสำเร็จมีความแม่นยำมากขึ้น และสร้างกลยุทธ์ที่ดีขึ้นได้

ประเภทของตัวชี้วัดการตลาดเนื้อหา

KPI ของการตลาดเนื้อหาครอบคลุมตัวชี้วัดที่วัดประสิทธิภาพของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา. ตัวชี้วัดเหล่านี้แบ่งออกเป็นสี่ประเภท โดยแต่ละประเภทจะตรวจสอบแง่มุมเฉพาะของประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา.

ประเภทที่ 1: ตัวชี้วัด KPI การตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์

KPI เหล่านี้วัดผลกระทบของกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการมองเห็นและการรับรู้ของแบรนด์ โดยติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ ลิงก์ย้อนกลับ การกล่าวถึงแบรนด์ แหล่งอ้างอิง และการเผยแพร่ในสื่อ

การดูตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ได้ดีเพียงใด จับคู่กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณเพื่อติดตามการรับรู้แบรนด์และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ประเภทที่ 2: KPI สำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมในเนื้อหาการตลาด

การติดตามตัวชี้วัด เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึงการกดถูกใจ การแชร์ และความคิดเห็น ช่วยให้เข้าใจถึงกระแสตอบรับของเนื้อหา

การตรวจสอบระยะเวลาการเข้าชม, อัตราการคลิกผ่าน, เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ, และการลงทะเบียนรับจดหมายข่าว จะบอกคุณได้ว่าผู้คนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดเหล่านี้วัดการมีส่วนร่วมสำหรับนักการตลาดเนื้อหาและชี้นำกลยุทธ์เนื้อหาของคุณไปสู่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ชมของคุณ

ประเภทที่ 3: KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการขายด้วยการใช้การตลาดเนื้อหา

การตรวจสอบอัตราการเปลี่ยนแปลง, ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, และจำนวนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก การติดตามผู้ติดต่อตั้งแต่ต้นจนจบการขายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการตลาดเนื้อหาของคุณ

ผู้คนกำลังเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการกระทำ คลิกที่ลิงก์ และซื้อสินค้าหลังจากลงทะเบียนหรือไม่? เป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้า ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเนื้อหาของคุณ

ประเภทที่ 4: บทบาทของ KPI ในการรักษาลูกค้าผ่านการตลาดเนื้อหา

อัตราการรักษาลูกค้าช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าและค้นหาช่องโหว่ที่ขัดขวางความภักดีของลูกค้า การติดตามการรักษาลูกค้าช่วยให้คุณค้นพบว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในระยะยาวได้หรือไม่

ตัวชี้วัดเช่น อัตราการรักษาลูกค้า, ค่าตลอดอายุลูกค้า, อัตราการซื้อซ้ำ, และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ ให้เราทราบถึงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า การติดตามตัวชี้วัดหลักเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นว่าเนื้อหาของคุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดีเพียงใด

มี ตัวชี้วัด KPIหลายร้อยตัวที่ต้องติดตาม แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะเหมาะกับเป้าหมายของแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณ กำหนดเป้าหมายเนื้อหาของคุณก่อนเริ่มแคมเปญการตลาดเพื่อให้ได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้น

20 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาดเนื้อหา

นี่คือรายการของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา (KPIs) จำนวน 20 ข้อ ที่บ่งชี้ว่ากลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณทำงานได้ดีเพียงใด

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาสำหรับการสร้างการรับรู้แบรนด์

ในขณะที่แคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์อาจไม่เพิ่มรายได้อย่างรวดเร็ว แต่จะเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การจดจำ และความมองเห็นของแบรนด์ ดังนั้น เมื่อแบรนด์ของคุณได้รับการยอมรับมากขึ้น จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้นเมื่อทำการซื้อ

สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ค่านิยม และพันธกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นน่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำความรู้จักกับแบรนด์

นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญบางประการที่ควรติดตามสำหรับแคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์ของคุณ:

1. การเยี่ยมชมเว็บไซต์และการดูหน้าเว็บ

การเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่งชี้จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณการเข้าชมและความสนใจโดยรวม ในขณะเดียวกัน การดูหน้าเว็บจะวัดจำนวนหน้าที่ผู้ใช้สำรวจระหว่างการเยี่ยมชม

การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงระดับการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบของผู้ใช้กับเนื้อหาของคุณ การมีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือการเข้าชมแบบออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงการเพิ่มการรับรู้และการมองเห็นต่อกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ใช้สำรวจหลายส่วนของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความสนใจที่ลึกซึ้งในเนื้อหาและข้อเสนอของแบรนด์ของคุณ

ติดตามจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บในหน้าแลนดิ้งเพจหลักเพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้ดีเพียงใด และช่วยเพิ่มการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์

2. ลิงก์ขาเข้า (ลิงก์ย้อนกลับ) และการกล่าวถึงในสื่อประชาสัมพันธ์

แบ็คลิงก์ หรือลิงก์ขาเข้า คือลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่นำผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์เหล่านี้สามารถส่งผลดีต่อ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) ของเว็บไซต์ โดยแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นผู้นำ และความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือค้นหา

ลิงก์ย้อนกลับสะท้อนให้เห็นว่าเว็บไซต์อื่นยืนยันความเหมาะสมและความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของคุณอย่างไร และดึงดูดให้ผู้อ่านของพวกเขาเยี่ยมชมหน้าเว็บของคุณ ลิงก์เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนการโหวตความเชื่อมั่น ช่วยเพิ่มอำนาจของเว็บไซต์คุณและดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก

ติดตามจำนวนและคุณภาพของลิงก์เหล่านี้โดยใช้เครื่องมือเช่น SEMrush หรือ Ahrefs วิเคราะห์เว็บไซต์ที่ลิงก์มายังคุณ—เว็บไซต์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงหรือไม่ และช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมและการแปลงเป็นลูกค้าได้หรือไม่?

การกล่าวถึงในด้านการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บล็อกในอุตสาหกรรมไปจนถึงสำนักข่าวใหญ่ ๆ นั้น เปรียบเสมือนลำโพงขนาดใหญ่ที่ช่วยกระจายข้อความของคุณออกไป เครื่องมือเช่น Google Alert, Brand24 หรือ Meltwater ช่วยขยายการกล่าวถึงเหล่านี้ ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ

ลงทะเบียนด้วยเครื่องมือเหล่านี้ และดูว่าใครกำลังพูดคุยกัน ที่ไหน และอะไรที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม

3. การแชร์ทางสังคม

การแชร์ทางสังคมถือเป็นการที่ผู้คนแชร์หรือโพสต์ซ้ำเนื้อหาในเครือข่ายของพวกเขาบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram เป็นต้น การแชร์ทางสังคมช่วยเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหา, เพิ่มความมองเห็น, และอาจนำผู้เยี่ยมชมมาสู่เนื้อหาต้นฉบับของคุณได้มากขึ้น

ทุกการแชร์บนโพสต์ของคุณทำหน้าที่เหมือนการโหวตขนาดเล็ก ตรวจสอบว่าเนื้อหาใดที่สร้างจำนวนการแชร์สูงเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ

มองข้ามตัวเลขและมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่กำลังแชร์เนื้อหาของคุณ บุคคลหรือกลุ่มที่แชร์เนื้อหาของคุณมีความสำคัญเพราะพวกเขาบ่งบอกถึงกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายที่ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (ICP)

พวกเขาประกอบด้วยผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม ลูกค้าที่ภักดี หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือไม่? การทราบข้อมูลนี้จะเผยให้เห็นว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและปรับเนื้อหาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ KPI ที่ดีขึ้น

4. แท็กและการกล่าวถึง

เมื่อผู้คนแท็กหรือกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย พวกเขาจะพูดถึงหรืออ้างอิงถึงแบรนด์ของคุณในโพสต์หรือความคิดเห็นของพวกเขา

สมมติว่ามีคนแท็กแบรนด์ของคุณในรูปภาพที่แชร์หรือกล่าวถึงแบรนด์ของคุณในทวีตหรือความคิดเห็น การกล่าวถึงแต่ละครั้งจะช่วยเพิ่มข้อความของคุณ โดยแสดงว่าใครกำลังพูดถึง ที่ไหน และอะไรที่ตรงกับความสนใจของผู้ชม

มันเหมือนกับวงจรป้อนกลับแบบเรียลไทม์ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแบรนด์ของคุณกระตุ้นให้เกิดการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติได้มากเพียงใด ช่วยวัดการรับรู้และความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์

มีการกล่าวถึงมากมาย โดยเฉพาะในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของคุณกำลังสร้างการตอบรับที่ดี หากผู้มีอิทธิพลพูดถึงคุณ แสดงว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์คุณกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่ามองข้ามการกล่าวถึงในเชิงลบ เพราะนั่นคือโอกาสในการปรับปรุงและสร้างความไว้วางใจ

5. การแนะนำ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณโดยการคลิกที่ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือแหล่งออนไลน์ใด ๆ นอกเหนือจากเครื่องมือค้นหาหลัก ถือเป็นผู้อ้างอิง คุณจะได้รับทราฟฟิกอ้างอิงเมื่อผู้ใช้ถูกนำทางมายังเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์อื่นผ่านลิงก์ที่สามารถคลิกได้

โดยการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์จากการอ้างอิง คุณจะเข้าใจว่ากิจกรรมทางการตลาด พันธมิตร ลิงก์ย้อนกลับ และการมีตัวตนออนไลน์โดยรวมของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด เมื่อติดตามการอ้างอิง ให้เน้นที่ตัวชี้วัดหลักสองประการ: การมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อดูว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างไร ให้ใช้ Google Analytics เพื่อติดตามปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ เช่น พวกเขาเข้ามาจากที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ ตรวจสอบ Facebook, Twitter Analytics และ Instagram Insights สำหรับการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย

ใช้ลิงก์ติดตามที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหาหรือแคมเปญการอ้างอิงเพื่อวัดประสิทธิภาพของมันอย่างถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลการอ้างอิงของคุณเป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้ม, ทำความเข้าใจสิ่งที่ทำงานได้ดี, และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมในทางการตลาดเนื้อหา

การสร้างสัมพันธ์ที่น่าสนใจและยั่งยืนระหว่างแบรนด์ของคุณกับผู้ติดตามของคุณคือขั้นตอนต่อไปใน แผนการตลาดเนื้อหาของคุณ

คุณวัดการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามกับข้อความของแบรนด์ของคุณอย่างไร? ในปัจจุบัน ผู้คนมีช่วงความสนใจที่สั้นลง ทำให้การสร้างเนื้อหาที่คุ้มค่าสำหรับการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจำเป็น

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการวิเคราะห์วิธีที่ผู้คนมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณจึงมีความจำเป็น โดยการดำเนินการแคมเปญการมีส่วนร่วมและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่อไปนี้:

6. เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ

Google Analytics แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ผู้เข้าชมแต่ละคนใช้บนหน้าเว็บของคุณ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงใด

หากผู้คนใช้เวลาอยู่กับเนื้อหาของคุณเป็นเวลานาน นั่นเป็นสัญญาณที่ดี—เนื้อหาของคุณน่าตื่นเต้นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่ากังวลหากอัตราการตีกลับสูง ให้สังเกตดูหน้าเว็บเฉพาะเจาะจงเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น

หากผู้เข้าชมใช้เวลาบนหน้าสินค้าเพียงเล็กน้อย อาจเป็นสัญญาณว่าการนำทางราบรื่น แต่สำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น ควรพิจารณาเพิ่มจุดดึงดูดความสนใจหรือปรับปรุงความอ่านง่ายเพื่อรักษาความสนใจของพวกเขาไว้

สมมติว่าคุณมีบล็อกโพสต์ยาว 6,000 คำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหา ซึ่งได้รับยอดเข้าชม 100,000 ครั้งต่อเดือน แต่ผู้คนอยู่ในหน้าเว็บเฉลี่ยเพียง 20 ถึง 25 วินาที สำหรับโพสต์ที่ยาว ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าเนื้อหาของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในหัวข้อหรือสไตล์การเขียนของคุณได้

การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับเนื้อหาช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแบรนด์ของคุณทีละขั้นตอน

7. ระยะเวลาเฉลี่ยของเซสชัน

ระยะเวลาเฉลี่ยต่อเซสชันบอกให้ทราบว่าผู้ใช้ใช้เวลาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือแพลตฟอร์มนานเท่าใดต่อหนึ่งเซสชัน ในการคำนวณ คุณต้องนำจำนวนเซสชันทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดมาหารด้วยระยะเวลาทั้งหมดของเซสชันทั้งหมด

เวลาเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ชมของคุณติดตามและพบว่าเนื้อหาของคุณมีคุณค่า ซึ่งช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ติดตามจุดที่ผู้ติดตามเลิกติดตามภายในเนื้อหาที่ยาวขึ้น. มีส่วนใดที่สูญเสียความสนใจของผู้ติดตามหรือไม่? ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณและอัปเดตเนื้อหาด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้น.

8. อัตราการคลิกผ่าน (CTRs)

อัตราการคลิกผ่าน (Clickthrough rates) ติดตามจำนวนครั้งที่ลิงก์เฉพาะได้รับการคลิกเมื่อเทียบกับจำนวนครั้งที่แสดงผลทั้งหมด โดยเน้นความแตกต่างระหว่างจำนวนครั้งที่แสดงกับจำนวนครั้งที่คลิกจริง อัตราการคลิกผ่านที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ การสร้างโอกาสทางการขาย หรือยอดขาย

อย่างไรก็ตาม อัตราการคลิกต่ำไม่ใช่จุดจบของโลก ลองพิจารณาบริบทให้ละเอียดขึ้น CTA จำเป็นต้องวางตำแหน่งใหม่หรือชัดเจนขึ้นหรือไม่?

ใช้ข้อมูล CTR เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง—ทดลองใช้การทดสอบ A/B กับ CTA และรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม

9. การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

เมื่อมีใครสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของคุณ นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณ นอกจากนี้ยังแสดงว่าพวกเขาไว้วางใจในแบรนด์ของคุณ การเพิ่มขึ้นของรายชื่อผู้สมัครสมาชิกบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันของคุณได้ผล

ติดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละแคมเปญ โซเชียลมีเดีย หรือหน้าเว็บจากแดชบอร์ดควบคุมการส่งอีเมลของคุณ วิเคราะห์ธีมและแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้ลงทะเบียนเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ

10. ความคิดเห็น

ความคิดเห็นคือการสนทนาเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เนื้อหาของคุณกระตุ้นให้เกิด—ยิ่งความคิดเห็นมีความสำคัญและเป็นบวกมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อแบรนด์มากขึ้นเท่านั้น

ติดตามจำนวนความคิดเห็นทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มและประเภทของเนื้อหา ปริมาณสูงบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วม ขณะที่ปริมาณต่ำอาจแสดงถึงความไม่สนใจ ระบุประเด็นคำถามและคำขอที่เกิดซ้ำในความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้น

สิ่งนี้เผยให้เห็นช่องว่างในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้ชมโดยตรง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงหัวข้อในอนาคต แก้ไขข้อกังวล และปรับแต่งข้อเสนอคุณค่าเฉพาะของแบรนด์ (UVP) ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการขายด้วยกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา

แคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยนำโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพมาสู่ธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของการตลาดเนื้อหาที่ควรติดตามระหว่างแคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ:

11. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)

ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ครอบคลุมการตลาดทั้งหมดของคุณ—ไม่ใช่แค่เนื้อหา—เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ มันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องลงทุนเท่าไรเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ก่อนอื่น ให้เข้าใจสมการ CAC ของคุณ คำนวณ CAC โดยการนำค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขายหารด้วยจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย ซึ่งรวมถึงความพยายามทางการตลาด โปรโมชั่น แคมเปญ และกิจกรรมการขาย กำหนดระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการคำนวณของคุณ

ต่อไป ให้รวบรวมจำนวนลูกค้าใหม่ที่คุณได้รับ กำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งลูกค้า เช่น การโฆษณาซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา และเงินเดือนของทีม เลือกสูตร (โดยทั่วไปคือค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนลูกค้าใหม่) สำหรับการคำนวณ CAC

ติดตาม CAC ในรูปแบบเนื้อหา ช่องทาง และแคมเปญต่างๆ ระบุแหล่งที่มาของลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุดเพื่อเรียนรู้ว่าเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและกระตุ้นให้เกิดการแปลง

12. จำนวนผู้สมัครสมาชิก

สมาชิกสมัครใจลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต จดหมายข่าว หรือเนื้อหาจากคุณเป็นประจำ

พวกเขาติดตามข่าวสาร ข้อเสนอ หรืออัปเดตต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยให้รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ

ติดตามการได้มาซึ่งผู้ติดตามจากช่องทางต่าง ๆ (ออร์แกニック, ชำระเงิน, การแนะนำ) และประเภทของเนื้อหา (โพสต์บล็อก, อีเมล, โซเชียลมีเดีย) ระบุช่วงเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือการลดลงที่ไม่คาดคิดเพื่อเข้าใจว่าความพยายามของคุณสร้างผู้ติดต่อได้อย่างไร และอะไรที่เหมาะกับผู้ชมของคุณ

13. จัดทำคำตอบ

การกรอกแบบฟอร์มแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในแคมเปญการตลาดเนื้อหา นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์เนื้อหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีโอกาสเป็นไปได้

ติดตามเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เริ่มและกรอกแบบฟอร์มของคุณจนเสร็จสมบูรณ์ อัตราการกรอกแบบฟอร์มที่ต่ำบ่งชี้ว่าคำถามอาจต้องการเนื้อหาที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องมากขึ้น หรืออาจต้องปรับปรุงการออกแบบแบบฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น วิเคราะห์ว่าแบบฟอร์มใดมีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อเข้าใจว่าเนื้อหาใดที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่า

ดูการตอบกลับเพื่อวิเคราะห์คำตอบที่พบบ่อย หัวข้อที่เกิดซ้ำ และรูปแบบต่างๆ การทำเช่นนี้จะเผยให้เห็นถึงคุณค่า จุดเจ็บปวด และความคาดหวังในเนื้อหาของผู้ชมของคุณ

14. ต้นทุนต่อผู้ติดต่อ (CPL)

ต้นทุนต่อผู้สนใจ (CPL) แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพดีกว่าและบนแพลตฟอร์มใด หารยอดรวมค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด (การสร้าง การกระจาย การส่งเสริม) ด้วยจำนวนผู้สนใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

ติดตามค่า CPL ของแต่ละรายการผ่านรูปแบบเนื้อหา ช่องทาง และแคมเปญที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบค่า CPL กับตัวชี้วัด เช่น อัตราการคลิกผ่านและอัตราการแปลง เพื่อระบุจุดคอขวดในกระบวนการของคุณ

จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อสร้างโอกาสในการขาย: ลงทุนมากขึ้นในเนื้อหาคุณภาพสูง ปรับปรุงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำ และให้ความสำคัญกับรูปแบบที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15. อัตราการเปลี่ยนแปลง

กำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยจำนวนคนที่ตอบสนองเชิงบวกต่อแคมเปญของคุณ

รูปแบบที่แตกต่างกัน (บล็อก, อีบุ๊ก, เว็บบินาร์) เปลี่ยนแปลงผู้ชมให้กลายเป็นพฤติกรรมเฉพาะ (การซื้อ, การดาวน์โหลด, การลงทะเบียน) เพื่อกำหนดว่าประเภทเนื้อหาใดมี 'แรงดึงดูด' สูงที่สุด

การติดตามการเปลี่ยนแปลงเผยให้เห็นว่ามีผู้แนะนำกี่คนที่กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ติดตามจำนวนคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของคุณจากแหล่งอ้างอิงและจำนวนคนที่ดำเนินการตามที่ต้องการ (เช่น การซื้อสินค้าหรือการสมัครรับจดหมายข่าว)

แบ่งกลุ่มข้อมูลผู้ชมตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และขั้นตอนการเดินทางของลูกค้า วิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาใดที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม และปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทบาทของ KPI ในการรักษาลูกค้าผ่านการตลาดเนื้อหา

Forbes ยืนยันว่าการลงทุนในการรักษาลูกค้าปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการดึงดูดลูกค้าใหม่ถึงห้าเท่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่แท้จริงของแคมเปญการรักษาลูกค้า:

16. อัตราการรักษาลูกค้า (CRR)

สัดส่วนของผู้ใช้ที่หยุดทำธุรกิจกับบริษัทของคุณหลังจากการซื้อครั้งแรกของพวกเขาคือ CRR

ประมาณการอัตราการสูญเสียลูกค้าโดยการนำจำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปในระยะเวลาหนึ่งมาหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมดในช่วงต้นของระยะเวลาดังกล่าว วิธีนี้จะแสดงให้เห็นถึงอัตราการที่เนื้อหาของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่มีอยู่ได้

วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการยกเลิกการใช้บริการ ระบุรูปแบบการบริโภคเนื้อหา ระดับการมีส่วนร่วม และการโต้ตอบครั้งสุดท้าย เพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณขาดตกบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจุดใด

ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสูญเสียลูกค้าเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับลูกค้าปัจจุบัน แก้ไขปัญหาของพวกเขาด้วยธีม รูปแบบ และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

17. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)

มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (Customer Lifetime Value) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา (KPI) ที่คำนวณรายได้รวมที่คุณคาดว่าจะได้รับจากลูกค้าหนึ่งรายตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ในการคำนวณ CLV คุณต้องประมาณรายได้จากลูกค้าโดยการคูณมูลค่าการซื้อเฉลี่ยของลูกค้าด้วยจำนวนการซื้อเฉลี่ยต่อปี จากนั้นคูณด้วยระยะเวลาเฉลี่ยที่พวกเขาเป็นลูกค้า

18. การขยายตัวของ MRR (รายได้ประจำรายเดือน)

การขยาย MRR จากลูกค้าปัจจุบันหมายถึงเงินเพิ่มเติมที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับจากการขายเพิ่ม การขายข้าม และการเพิ่มบริการเสริม

ตรวจสอบรายได้เพิ่มเติมรายเดือนที่เกิดจากลูกค้าปัจจุบันผ่านการขายเพิ่ม การขายเสริม และการเพิ่มบริการเสริม เพื่อค้นหาว่าใครที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณและเปิดรับความภักดี

ระบุสิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณใช้จ่ายมากขึ้น. เป็นข้อเสนอเนื้อหาพิเศษ, คำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล, หรือแบบจำลองการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์? ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับที่นี่จะช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำซ้ำความสำเร็จและเป้าหมายการขายเพิ่มเติมได้.

19. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ใช้วัดความภักดีและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยทั่วไปจะใช้มาตราส่วนในการวัดคำตอบของพวกเขา

ถามผู้ชมของคุณว่า "ในระดับ 0 ถึง 10 คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำเนื้อหาของเราให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด?" ง่ายและตรงไปตรงมา มันเผยให้เห็นว่าเนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องและสร้างความภักดีได้มากเพียงใด

จัดกลุ่มลูกค้าเป็นสามกลุ่มตามคำตอบ: ผู้ส่งเสริม (คะแนน 9-10), ผู้เฉยๆ (คะแนน 7-8), และผู้บ่น (คะแนน 0-6) คำนวณ NPS โดยการนำคะแนนของผู้บ่นลบออกจากคะแนนของผู้ส่งเสริม คะแนนเปอร์เซ็นต์ที่ได้สามารถอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความรู้สึกและความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

ติดตาม NPS ของคุณผ่านประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม และกลุ่มประชากรต่างๆ ระบุผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นและผู้ที่ไม่พอใจ เพื่อยืนยันความพยายามของคุณและผู้บ่งชี้จุดบอดของคุณตามลำดับ

แก้ไขปัญหาที่จำเป็นตามคำแนะนำ และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้น

20. อัตราการซื้อซ้ำ

ตัวชี้วัด KPI นี้คำนวณสัดส่วนของธุรกิจซ้ำจากลูกค้าที่มีต่อฐานลูกค้าทั้งหมดของคุณ ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของลูกค้าของคุณในภาพรวมและวัดการรักษาลูกค้าของคุณ

นำจำนวนลูกค้าที่ซื้อซ้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดมาหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมด จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เนื้อหาของคุณสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ซื้อระยะยาวได้สำเร็จ

ติดตามพฤติกรรมการซื้อซ้ำผ่านประเภทเนื้อหา ช่องทาง และแคมเปญต่างๆ เลือกธีม รูปแบบ และข้อเสนอที่ตรงใจลูกค้าที่ซื้อซ้ำมากที่สุด เพื่อเรียนรู้ว่าเนื้อหาใดที่สร้างความภักดีและกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

วิธีติดตาม KPI ของการตลาดเนื้อหา

โปรดจำไว้ว่า ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สมบัติ—คุณภาพของข้อมูลเชิงลึกที่คุณค้นพบนั้นสำคัญมาก ดังนั้นจงเจาะลึกลงไปและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตาม KPI ของการตลาดเนื้อหาของคุณ มันย้ายคุณจากสเปรดชีตที่กระจัดกระจายและเครื่องมือที่แยกออกจากกันไปยังศูนย์บัญชาการที่เป็นหนึ่งเดียวและเน้นการกระทำ

ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมClickUpช่วยให้คุณระดมความคิด ติดตาม KPI จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการตลาด

สำรวจคุณสมบัติทรงพลัง เช่น เป้าหมาย, กระดานไวท์บอร์ด, และเอกสาร ด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, แดชบอร์ด, รายงาน, และเทมเพลตติดตาม KPI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตาม KPI ของการตลาดเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ClickUp

คลิกอัพ โกลส์
กำหนดตัวชี้วัดหลักของคุณและบรรลุเป้าหมายด้วย ClickUp

ClickUp Goalsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตาม KPI เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า 'เป้าหมาย' กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนด้วยเป้าหมายนี้ โดยให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ SMART: เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้

กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดในการวัดความก้าวหน้าของคุณต่อเป้าหมาย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้, ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ.

สำหรับแต่ละ KPI ให้สร้างเป้าหมายภายในเป้าหมายของคุณ ระบุระดับความสำเร็จที่ต้องการสำหรับแต่ละตัวชี้วัดภายในกรอบเวลาของเป้าหมายของคุณ ClickUp อนุญาตให้คุณตั้งเป้าหมายประเภทต่างๆ ได้

คุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัดที่คุณเลือกเพื่อติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้:

  • หมายเลข: สร้างช่วงของตัวเลขและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างตัวเลขเหล่านั้น
  • จริง/เท็จ: ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "เสร็จแล้ว/ยังไม่เสร็จ" เพื่อทำเครื่องหมายเป้าหมายของคุณว่าเสร็จสมบูรณ์
  • สกุลเงิน: ตั้งเป้าหมายทางการเงินและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
  • งาน: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานเดียวหรือรายการทั้งหมด

ClickUp มีวิธีการหลากหลายในการติดตามความก้าวหน้าของคุณสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ใช้แถบความคืบหน้าเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายอย่างชัดเจน สำรวจแผนภูมิและกราฟเพื่อดูแนวโน้มและประสิทธิภาพของคุณตลอดเวลา

ใช้ แดชบอร์ด ClickUpเพื่อรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ เข้าด้วยกันในภาพรวมเดียว

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันทีด้วยวิดเจ็ตในแดชบอร์ดของ ClickUp

ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณเป็นประจำ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก KPI ของคุณ. ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม.

คุณสมบัติ การรายงานของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

ClickUp รายงาน
เพิ่มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมด้วยรายงาน ClickUp

ร่วมมือกับทีมของคุณโดยการมอบหมายงานผ่าน ClickUp Tasksและติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่แชร์ร่วมกัน เลือกจาก คลังแม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์กว่า1000+ แบบของเราเพื่อแยกย่อยงบประมาณ เป้าหมาย และ KPI เนื้อหาสำคัญอื่นๆ ของคุณไว้ในที่เดียว

คลิกอัพ
จัดระเบียบงานของคุณ, จัดการโครงการ, และทำให้การงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

ลงทะเบียนฟรีวันนี้และปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของทีมคุณพร้อมทั้งติดตามเป้าหมาย!