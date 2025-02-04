10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาสำหรับทีมการตลาดในปี 2025

ทีมคอนเทนต์ทราบดีว่ามันมีค่ามากเพียงใดเมื่อพูดถึงการขับเคลื่อนปริมาณผู้เยี่ยมชม, การเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า, และการสร้างแบรนด์ของคุณ.
แต่การสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณไม่เพียงแต่ต้องคิดหาวิธีฉลาดๆ เพื่อเอาชนะคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังต้องบริหารจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการโปรโมทอีกด้วย
รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเต็มไปด้วยงานต่างๆ เช่น การระดมความคิดสำหรับไอเดียจดหมายข่าว การมอบหมายงานให้กับนักเขียนอิสระ และการจัดตารางเวลาสำหรับเผยแพร่เนื้อหา ด้วยชิ้นงานเนื้อหาที่หลากหลายที่กำลังดำเนินการพร้อมกันและมีสมาชิกในทีมหลายคนเกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะพลาดหรือลืมกำหนดเวลาที่สำคัญ
แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป ?
เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้าง กำหนดเวลา และจัดการเนื้อหาในทุกขั้นตอน ที่นี่เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณควรมองหาในเครื่องมือเหล่านี้และเน้น 10 ตัวเลือกที่เราชื่นชอบเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงานของเนื้อหา?
จำนวนเครื่องมือที่คุณมีอยู่นั้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นตัวแปรที่ทำให้คุณต้องเหนื่อยกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช้าและไม่เพียงพอ หรือสามารถทำให้คุณไปถึงประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ✨
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา:
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน สำหรับ งานที่ทำซ้ำ: ในแง่ของเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน การอัตโนมัติช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด และลดเวลาที่ใช้ในการจัดตารางงานให้กับทีมของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สิ่งต่างๆ เช่น ความคิดเห็น, แชท, และพื้นที่ทำงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มการมองเห็นในงานของแต่ละสมาชิกในทีม
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้: ทำงานได้ดีขึ้นในเวลาครึ่งหนึ่งด้วยแม่แบบสำหรับทุกประเภทของเนื้อหา — ตั้งแต่จดหมายข่าวทางอีเมลและโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึงเอกสารสรุปเนื้อหาและคู่มือสไตล์
- การผสานรวม: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบโดยเลือกซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่สามารถผสานรวมกับแอปส่งข้อความ แอปติดตามเวลา และแอปจัดการงาน
- การสนับสนุนการสร้างเนื้อหา: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือการเขียนและฟังก์ชันการแก้ไขเพื่อให้สามารถปรับปรุงแต่ละชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย
10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
จากแอปสร้างเนื้อหาและเครื่องมือเขียนเชิงเทคนิคไปจนถึงซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาครบวงจร มีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณ ที่นี่คุณจะพบกับ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับทีมเนื้อหาของคุณ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การเขียนเนื้อหาไปจนถึงการจัดตารางเวลาและการกระจายงานง่ายกว่าที่เคย เครื่องมือจัดการโครงการนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการปรับแต่งได้ไม่จำกัดเพื่อปรับกระบวนการใดๆ ให้เหมาะสมสำหรับผู้จัดการเนื้อหาและผู้จัดการโครงการทุกคน ?
จัดการการสร้างเนื้อหาหลายช่องทางด้วยคุณสมบัติการตลาดของ ClickUpใช้เอกสารและส่วนประกอบการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวเพื่อระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหม่หรือสร้างฐานข้อมูลกฎเนื้อหาของคุณ สร้างแผนงานโครงการโดยแบ่งงานออกเป็นงานย่อยสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
สร้างระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนจะแยกแยะแผนเนื้อหาและทำให้ชัดเจนว่าแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ สร้างฟิลด์และป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น ร่าง แก้ไข เผยแพร่ และโปรโมต เพื่อแบ่งส่วนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
นอกจากนี้ สร้างแคมเปญใหม่ได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยClickUp AIและเทมเพลตเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้ผู้ช่วยเขียนAI จะช่วยสร้างไอเดีย แก้ไข และสรุปบันทึกของคุณเพื่อแบ่งปันกับทีม เทมเพลตเช่นClickUp Content Calendar Templateช่วยให้คุณวางแผนว่าจะสร้างเนื้อหาเมื่อไหร่และอย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แม่แบบหลายพันแบบ รวมถึงแม่แบบสำหรับโซเชียลมีเดียและแม่แบบปฏิทินเนื้อหา ช่วยให้คุณสร้างและกำหนดเวลาล่วงหน้าเนื้อหาได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแชร์เอกสารกับฟรีแลนซ์และสมาชิกในทีมได้อย่างปลอดภัย โดยมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ — และไม่มีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่เสริมกัน เช่น Slack, Google Drive และ HubSpot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหา
- มุมมองที่หลากหลาย รวมถึงกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์ ช่วยเพิ่มการมองเห็นในปฏิทินเนื้อหา กระบวนการทำงาน และตารางการเผยแพร่ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
- คุณสมบัติการจัดการงาน เช่น ระบบอัตโนมัติ รายการตรวจสอบ และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นสู่ความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ก็อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเครื่องมืออย่างเต็มที่
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เครื่องมือ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ผู้บรรยาย
Narrato เป็นระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนและการเผยแพร่เนื้อหามีความรวดเร็ว แม้ในปริมาณมาก คุณสมบัติหลักที่ผู้สร้างเนื้อหาน่าจะชื่นชอบ ได้แก่ ปฏิทินในตัว เครื่องมือวางแผน และเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซอฟต์แวร์นี้ยังรวมถึงตัวสร้างภาพและความสามารถในการเผยแพร่โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Narrato
- ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อปรับปรุงการวางแผนเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างไอเดียสำหรับเนื้อหาใหม่
- ฟีเจอร์สร้างสรุปเนื้อหาได้ถูกผสานรวมกับ ChatGPT เพื่อให้คุณมีไอเดียมากขึ้นสำหรับการค้นคว้าคำค้นหาและสิ่งที่คู่แข่งกำลังพูดถึง
- ปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาด้วยคำแนะนำ SEO ในตัว โครงร่าง และคู่มือสไตล์
- ติดตามความคืบหน้าและไม่มีวันพลาดกำหนดส่งงานด้วยฟีเจอร์ปฏิทินเนื้อหา
ข้อจำกัดของนาเรโต้
- คุณสามารถเผยแพร่จากแพลตฟอร์มได้ แต่คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อกำหนดเวลาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากขึ้น
การกำหนดราคาของ Narrato
- ข้อดี: $52 ต่อเดือนต่อพื้นที่ทำงาน
- ธุรกิจ: $100/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน
- กำหนดเอง: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Narrato
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
3. Kissflow
Kissflow เป็นเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจที่ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย การทำงานเป็นขั้นตอนแบบกราฟิกช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงการและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย และมีระบบรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดทางการตลาดได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
- คุณสมบัติการลากและวางช่วยให้คุณสามารถนำแบบฟอร์มและสร้างงานได้ทันทีเพื่อสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
- เวิร์กโฟลว์แบบภาพช่วยให้คุณเห็นจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้หลีกเลี่ยงอุปสรรค
- การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ก็ยังมีเส้นทางการเรียนรู้อยู่
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการเชื่อมต่อกับระบบจัดการเนื้อหาและระบบ CRM เพิ่มเติม
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. เฮมิงเวย์
ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ตรงตามมาตรฐานการเขียนและรูปแบบระดับสากลหรือไม่? Hemingway พร้อมช่วยคุณโดยวิเคราะห์งานเขียนของคุณและเน้นข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย
คุณสมบัติเด่นของเฮมิงเวย์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานใหม่สามารถฝึกอบรมสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เวลามากหรือความพยายามในการฝึกอบรม
- การใช้รหัสสีช่วยแยกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย รวมถึงประโยคที่ยากต่อการอ่าน การใช้คำกริยาในรูปถูกกระทำ และทางเลือกที่ง่ายกว่า
- ฟีเจอร์นับจำนวนคำช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อกแบบยาวหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีข้อจำกัดด้านจำนวนตัวอักษร
- เวอร์ชันเว็บใช้ฟรี หรือคุณสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปเดสก์ท็อปแบบเสียค่าใช้จ่ายได้
ข้อจำกัดของเฮมิงเวย์
- ข้อมูลย้อนกลับแบบพื้นฐานบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้วิจารณญาณในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจับข้อผิดพลาดทางการสะกดหรือไวยากรณ์ ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นสำหรับสิ่งนั้น
การตั้งราคาแบบเฮมิงเวย์
- เครื่องมือออนไลน์ฟรี
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $19.99
คะแนนและรีวิวของเฮมิงเวย์
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
5. CoSchedule
CoSchedule นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์การตลาดเพื่อช่วยให้กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นระบบการตลาดเนื้อหาสนับสนุนปฏิทินสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงปฏิทินเนื้อหาและปฏิทินโซเชียลเครื่องมือสนับสนุนยังได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การฝึกอบรมง่ายขึ้นและช่วยให้คุณกลายเป็นนักการตลาดเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- ปฏิทินนี้ช่วยให้ทีมทั้งหมดทำงานสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์หรือฝ่ายจัดพิมพ์ เพื่อให้เนื้อหาเผยแพร่ได้ตรงเวลา
- สถาบันการตลาดเชิงปฏิบัติเสนอการฝึกอบรมที่ปราศจากเนื้อหาที่ไม่จำเป็น ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เพื่อพัฒนาทักษะของคุณอย่างรวดเร็ว
- สตูดิโอ Headline ให้คะแนนพาดหัวข่าวและเสนอคำแนะนำเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเครื่องมือค้นหาและผู้อ่าน
- มุมมองต่าง ๆ รวมถึงกระดานคัมบัง ช่วยให้ติดตามเนื้อหาได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการบรีฟ เขียน แก้ไข หรือเผยแพร่
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าค่าบริการค่อนข้างแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด
- คุณสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่มีผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาด
ราคา CoSchedule
- ปฏิทินฟรี: ฟรีตลอดไป
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: กรุณาสอบถามราคา
- ชุดการตลาด: สอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. GatherContent
กำจัดความวุ่นวายและขยายการผลิตเนื้อหาของคุณด้วย GatherContentซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่ดีขึ้น จัดการพนักงานให้ตรงกับงานของพวกเขา และทำให้การสร้างและการปรับปรุงเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ???
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GatherContent
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการระดมความคิด
- ทำให้ฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดการสเปรดชีตและเอกสารในที่เดียวที่สะดวกด้วย Content Hub
- แม่แบบช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาและสร้างความสม่ำเสมอในทุกชิ้นงาน
- การผสานรวมและ API ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปที่คุณชื่นชอบและเผยแพร่เนื้อหาได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ GatherContent
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลมาตรฐานอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในโปรไฟล์ของคุณ
- เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้สูง จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ และคุณจะต้องฝึกอบรมผู้ใช้ใหม่
ราคาของ GatherContent
- เริ่มต้น: $99/เดือน, ชำระรายปี
- ขนาด: $299/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- เปลี่ยนแปลง: $799/เดือน, ชำระรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ GatherContent
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 10+ รายการ)
7. ทีมลี
Teamly ไม่เพียงแต่จัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกแง่มุมของทีมระยะไกล ด้วยกรณีการใช้งานจากทีมการเมืองและกฎหมายไปจนถึงเอเจนซี่การตลาด มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการงาน การจ่ายเงินเดือน และการติดตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teamly
- แชททันทีช่วยให้คุณสื่อสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก
- กระดานคัมบังช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รวมถึงวันที่กำหนดส่งที่สำคัญ ประเภทของเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ใช้การบันทึกหน้าจอเพื่อฝึกอบรม, แบ่งปันความคิด, และอธิบายกระบวนการที่คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้สำหรับพนักงานใหม่หรือเพื่อจัดตั้งขั้นตอนที่เป็นประจำ
- ติดตามปริมาณงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลา และทำให้การจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ เช่น นักเขียนและบรรณาธิการ ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของทีม
- การผสานระบบที่จำกัดอาจทำให้การทำงานไม่ราบรื่นหากคุณมีระบบเทคโนโลยีจำนวนมาก
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อพูดถึงการออกแบบแดชบอร์ด
ราคาสำหรับทีม
- ฟรีเสมอ
- เริ่มต้น: $47/เดือน
- ธุรกิจ: $97/เดือน
คะแนนและรีวิวของทีมลี
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Nintex
Nintex ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้นและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด สำหรับโครงการการตลาด ใช้เพื่อสร้างปฏิทินบรรณาธิการ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม และสร้างข้อมูลจากแคมเปญการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- เครื่องมือการค้นพบกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนที่มีอยู่และเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง
- ใช้ตัวจัดการกระบวนการเพื่อจัดทำเอกสารกระบวนการในการสร้างเนื้อหา แก้ไข และเผยแพร่
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automations) ช่วยทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติทันที ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานสำคัญอื่นๆ
- คุณสมบัติการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวช่วยให้การรับสมัครฟรีแลนซ์สำหรับการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Nintex
- แผนการกำหนดราคาแพง ทำให้เครื่องมือนี้จำกัดอยู่แค่บริษัทที่มีงบประมาณสำหรับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ใหญ่กว่า
- การผสานระบบสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นและง่ายต่อการนำทาง
ราคาของ Nintex
- ข้อดี: 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
- พรีเมียม: $50,000/ปี
- กำหนดเอง: ราคาที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
คะแนนและรีวิวของ Nintex
- G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. ProcessMaker
ProcessMaker เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้ได้รับการอัปเดตทุกไตรมาส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่เติบโตไปพร้อมกับพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูลของคุณ และสามารถสร้างข้อสรุปสำคัญหรือแนวคิดสำหรับการปรับปรุงได้
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานประจำ
- ใช้เครื่องมือข้อมูลที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำหรับทุกความพยายามทางการตลาดของคุณ
- คุณสมบัติของระบบ low-code ช่วยเพิ่มการปรับแต่งและให้คุณปรับขนาดกระบวนการได้รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่า แต่ก็ยังมีราคาสูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: $1,475/เดือน
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
10. สามารถวางแผนได้
Planable เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาแบบภาพที่ช่วยให้คุณสร้าง กำหนดเวลา และดูผลงานของคุณในรูปแบบที่ปรากฏจริงในสื่อต่างๆ ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น โดยเน้นที่เนื้อหาเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดการโครงการและการกำหนดเวลาที่อาจบดบังความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- สร้างเนื้อหาได้โดยตรงในเครื่องมือเพื่อดูว่ามันปรากฏอย่างไรบนแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือจดหมายข่าวทางอีเมล
- ความคิดเห็นตามบริบทช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องกระโดดเข้าไปในเครื่องมือสื่อสาร
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการอนุมัติที่ง่ายดายช่วยให้เนื้อหาผ่านกระบวนการได้เร็วขึ้น โดยไม่มีอุปสรรค
- มุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ—รวมถึงปฏิทิน, รายการ, ตาราง, และฟีด—ให้คุณมองเห็นเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
- ออกแบบมาเพื่อความเร็ว มันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาหรือการตลาดโดยรวม
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรี: จำกัดจำนวนโพสต์ทั้งหมด 50 โพสต์
- พื้นฐาน: $11/ผู้ใช้
- ข้อดี: $22/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
สร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ดีขึ้นด้วย ClickUp
จากเครื่องมือซอฟต์แวร์ไปจนถึงเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ แพลตฟอร์ม 10 แห่งนี้ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์การตลาดเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาเพื่อสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ หรือเครื่องมือที่ช่วยจัดการงาน ก็มีตัวเลือกให้คุณในรายการนี้
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มสร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ดีขึ้น ระบบอัตโนมัติของงานช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนรู้ว่าต้องทำงานอะไร คุณสมบัติด้านการตลาด เช่น แผนที่เนื้อหา การอนุญาต และคำแนะนำเนื้อหาจาก AI ช่วยให้ทีมของคุณสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้ทุกวัน ?