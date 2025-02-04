บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาสำหรับทีมการตลาดในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ทีมคอนเทนต์ทราบดีว่ามันมีค่ามากเพียงใดเมื่อพูดถึงการขับเคลื่อนปริมาณผู้เยี่ยมชม, การเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า, และการสร้างแบรนด์ของคุณ.

แต่การสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณไม่เพียงแต่ต้องคิดหาวิธีฉลาดๆ เพื่อเอาชนะคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังต้องบริหารจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการโปรโมทอีกด้วย

รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเต็มไปด้วยงานต่างๆ เช่น การระดมความคิดสำหรับไอเดียจดหมายข่าว การมอบหมายงานให้กับนักเขียนอิสระ และการจัดตารางเวลาสำหรับเผยแพร่เนื้อหา ด้วยชิ้นงานเนื้อหาที่หลากหลายที่กำลังดำเนินการพร้อมกันและมีสมาชิกในทีมหลายคนเกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะพลาดหรือลืมกำหนดเวลาที่สำคัญ

แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป ?

เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้าง กำหนดเวลา และจัดการเนื้อหาในทุกขั้นตอน ที่นี่เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณควรมองหาในเครื่องมือเหล่านี้และเน้น 10 ตัวเลือกที่เราชื่นชอบเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงานของเนื้อหา?

จำนวนเครื่องมือที่คุณมีอยู่นั้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นตัวแปรที่ทำให้คุณต้องเหนื่อยกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช้าและไม่เพียงพอ หรือสามารถทำให้คุณไปถึงประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ✨

เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาใน ClickUp
ปรับขนาดกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตที่สร้างขึ้นเฉพาะนี้ใน ClickUp

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา:

  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน สำหรับ งานที่ทำซ้ำ: ในแง่ของเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน การอัตโนมัติช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด และลดเวลาที่ใช้ในการจัดตารางงานให้กับทีมของคุณ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สิ่งต่างๆ เช่น ความคิดเห็น, แชท, และพื้นที่ทำงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มการมองเห็นในงานของแต่ละสมาชิกในทีม
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้: ทำงานได้ดีขึ้นในเวลาครึ่งหนึ่งด้วยแม่แบบสำหรับทุกประเภทของเนื้อหา — ตั้งแต่จดหมายข่าวทางอีเมลและโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึงเอกสารสรุปเนื้อหาและคู่มือสไตล์
  • การผสานรวม: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบโดยเลือกซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่สามารถผสานรวมกับแอปส่งข้อความ แอปติดตามเวลา และแอปจัดการงาน
  • การสนับสนุนการสร้างเนื้อหา: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือการเขียนและฟังก์ชันการแก้ไขเพื่อให้สามารถปรับปรุงแต่ละชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย

10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

จากแอปสร้างเนื้อหาและเครื่องมือเขียนเชิงเทคนิคไปจนถึงซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาครบวงจร มีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณ ที่นี่คุณจะพบกับ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับทีมเนื้อหาของคุณ ?

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา: ปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
รวมแท็กที่กำหนดเองและมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงแผนเนื้อหาของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การเขียนเนื้อหาไปจนถึงการจัดตารางเวลาและการกระจายงานง่ายกว่าที่เคย เครื่องมือจัดการโครงการนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการปรับแต่งได้ไม่จำกัดเพื่อปรับกระบวนการใดๆ ให้เหมาะสมสำหรับผู้จัดการเนื้อหาและผู้จัดการโครงการทุกคน ?

จัดการการสร้างเนื้อหาหลายช่องทางด้วยคุณสมบัติการตลาดของ ClickUpใช้เอกสารและส่วนประกอบการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวเพื่อระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหม่หรือสร้างฐานข้อมูลกฎเนื้อหาของคุณ สร้างแผนงานโครงการโดยแบ่งงานออกเป็นงานย่อยสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อติดตามความคืบหน้า

สร้างระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนจะแยกแยะแผนเนื้อหาและทำให้ชัดเจนว่าแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ สร้างฟิลด์และป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น ร่าง แก้ไข เผยแพร่ และโปรโมต เพื่อแบ่งส่วนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ

นอกจากนี้ สร้างแคมเปญใหม่ได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยClickUp AIและเทมเพลตเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้ผู้ช่วยเขียนAI จะช่วยสร้างไอเดีย แก้ไข และสรุปบันทึกของคุณเพื่อแบ่งปันกับทีม เทมเพลตเช่นClickUp Content Calendar Templateช่วยให้คุณวางแผนว่าจะสร้างเนื้อหาเมื่อไหร่และอย่างไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แม่แบบหลายพันแบบ รวมถึงแม่แบบสำหรับโซเชียลมีเดียและแม่แบบปฏิทินเนื้อหา ช่วยให้คุณสร้างและกำหนดเวลาล่วงหน้าเนื้อหาได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
  • สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแชร์เอกสารกับฟรีแลนซ์และสมาชิกในทีมได้อย่างปลอดภัย โดยมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ — และไม่มีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่เสริมกัน เช่น Slack, Google Drive และ HubSpot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหา
  • มุมมองที่หลากหลาย รวมถึงกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์ ช่วยเพิ่มการมองเห็นในปฏิทินเนื้อหา กระบวนการทำงาน และตารางการเผยแพร่ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
  • คุณสมบัติการจัดการงาน เช่น ระบบอัตโนมัติ รายการตรวจสอบ และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นสู่ความสำเร็จ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ก็อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเครื่องมืออย่างเต็มที่
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เครื่องมือ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. ผู้บรรยาย

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา: ภาพหน้าจอของปฏิทินของ Narrato
ผ่านทางNarrato

Narrato เป็นระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนและการเผยแพร่เนื้อหามีความรวดเร็ว แม้ในปริมาณมาก คุณสมบัติหลักที่ผู้สร้างเนื้อหาน่าจะชื่นชอบ ได้แก่ ปฏิทินในตัว เครื่องมือวางแผน และเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซอฟต์แวร์นี้ยังรวมถึงตัวสร้างภาพและความสามารถในการเผยแพร่โดยตรงจากแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ Narrato

  • ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อปรับปรุงการวางแผนเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างไอเดียสำหรับเนื้อหาใหม่
  • ฟีเจอร์สร้างสรุปเนื้อหาได้ถูกผสานรวมกับ ChatGPT เพื่อให้คุณมีไอเดียมากขึ้นสำหรับการค้นคว้าคำค้นหาและสิ่งที่คู่แข่งกำลังพูดถึง
  • ปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาด้วยคำแนะนำ SEO ในตัว โครงร่าง และคู่มือสไตล์
  • ติดตามความคืบหน้าและไม่มีวันพลาดกำหนดส่งงานด้วยฟีเจอร์ปฏิทินเนื้อหา

ข้อจำกัดของนาเรโต้

  • คุณสามารถเผยแพร่จากแพลตฟอร์มได้ แต่คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อกำหนดเวลาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากขึ้น

การกำหนดราคาของ Narrato

  • ข้อดี: $52 ต่อเดือนต่อพื้นที่ทำงาน
  • ธุรกิจ: $100/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน
  • กำหนดเอง: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Narrato

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)

3. Kissflow

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา: แม่แบบของ Kissflow
ผ่านทางKissflow

Kissflow เป็นเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจที่ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย การทำงานเป็นขั้นตอนแบบกราฟิกช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงการและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย และมีระบบรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดทางการตลาดได้อีกด้วย ?

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
  • คุณสมบัติการลากและวางช่วยให้คุณสามารถนำแบบฟอร์มและสร้างงานได้ทันทีเพื่อสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
  • เวิร์กโฟลว์แบบภาพช่วยให้คุณเห็นจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้หลีกเลี่ยงอุปสรรค
  • การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการทีมของคุณ

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ก็ยังมีเส้นทางการเรียนรู้อยู่
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการเชื่อมต่อกับระบบจัดการเนื้อหาและระบบ CRM เพิ่มเติม

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. เฮมิงเวย์

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา: ตัวอย่างเอกสารที่มีข้อผิดพลาดที่เน้นในแอปของ Hemingway
ผ่านทางเฮมิงเวย์

ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ตรงตามมาตรฐานการเขียนและรูปแบบระดับสากลหรือไม่? Hemingway พร้อมช่วยคุณโดยวิเคราะห์งานเขียนของคุณและเน้นข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย

คุณสมบัติเด่นของเฮมิงเวย์

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานใหม่สามารถฝึกอบรมสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เวลามากหรือความพยายามในการฝึกอบรม
  • การใช้รหัสสีช่วยแยกข้อผิดพลาดที่พบบ่อย รวมถึงประโยคที่ยากต่อการอ่าน การใช้คำกริยาในรูปถูกกระทำ และทางเลือกที่ง่ายกว่า
  • ฟีเจอร์นับจำนวนคำช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อกแบบยาวหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีข้อจำกัดด้านจำนวนตัวอักษร
  • เวอร์ชันเว็บใช้ฟรี หรือคุณสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปเดสก์ท็อปแบบเสียค่าใช้จ่ายได้

ข้อจำกัดของเฮมิงเวย์

  • ข้อมูลย้อนกลับแบบพื้นฐานบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้วิจารณญาณในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  • มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจับข้อผิดพลาดทางการสะกดหรือไวยากรณ์ ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นสำหรับสิ่งนั้น

การตั้งราคาแบบเฮมิงเวย์

  • เครื่องมือออนไลน์ฟรี
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $19.99

คะแนนและรีวิวของเฮมิงเวย์

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)

5. CoSchedule

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหา: ปฏิทินของ CoSchedule
ผ่านทางCoSchedule

CoSchedule นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์การตลาดเพื่อช่วยให้กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นระบบการตลาดเนื้อหาสนับสนุนปฏิทินสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงปฏิทินเนื้อหาและปฏิทินโซเชียลเครื่องมือสนับสนุนยังได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การฝึกอบรมง่ายขึ้นและช่วยให้คุณกลายเป็นนักการตลาดเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • ปฏิทินนี้ช่วยให้ทีมทั้งหมดทำงานสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์หรือฝ่ายจัดพิมพ์ เพื่อให้เนื้อหาเผยแพร่ได้ตรงเวลา
  • สถาบันการตลาดเชิงปฏิบัติเสนอการฝึกอบรมที่ปราศจากเนื้อหาที่ไม่จำเป็น ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เพื่อพัฒนาทักษะของคุณอย่างรวดเร็ว
  • สตูดิโอ Headline ให้คะแนนพาดหัวข่าวและเสนอคำแนะนำเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเครื่องมือค้นหาและผู้อ่าน
  • มุมมองต่าง ๆ รวมถึงกระดานคัมบัง ช่วยให้ติดตามเนื้อหาได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการบรีฟ เขียน แก้ไข หรือเผยแพร่

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าค่าบริการค่อนข้างแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด
  • คุณสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่มีผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาด

ราคา CoSchedule

  • ปฏิทินฟรี: ฟรีตลอดไป
  • ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปฏิทินเนื้อหา: กรุณาสอบถามราคา
  • ชุดการตลาด: สอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. GatherContent

ตัวอย่างของโพสต์บล็อกใน GatherContent
ผ่านทางGatherContent

กำจัดความวุ่นวายและขยายการผลิตเนื้อหาของคุณด้วย GatherContentซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์นี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่ดีขึ้น จัดการพนักงานให้ตรงกับงานของพวกเขา และทำให้การสร้างและการปรับปรุงเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ??‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GatherContent

  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการระดมความคิด
  • ทำให้ฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดการสเปรดชีตและเอกสารในที่เดียวที่สะดวกด้วย Content Hub
  • แม่แบบช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาและสร้างความสม่ำเสมอในทุกชิ้นงาน
  • การผสานรวมและ API ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปที่คุณชื่นชอบและเผยแพร่เนื้อหาได้เร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ GatherContent

  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลมาตรฐานอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในโปรไฟล์ของคุณ
  • เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้สูง จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ และคุณจะต้องฝึกอบรมผู้ใช้ใหม่

ราคาของ GatherContent

  • เริ่มต้น: $99/เดือน, ชำระรายปี
  • ขนาด: $299/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • เปลี่ยนแปลง: $799/เดือน, ชำระรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ GatherContent

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 10+ รายการ)

7. ทีมลี

กระดานคัมบังใน Teamly
ผ่านทางTeamly

Teamly ไม่เพียงแต่จัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกแง่มุมของทีมระยะไกล ด้วยกรณีการใช้งานจากทีมการเมืองและกฎหมายไปจนถึงเอเจนซี่การตลาด มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การจัดการงาน การจ่ายเงินเดือน และการติดตามเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teamly

  • แชททันทีช่วยให้คุณสื่อสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก
  • กระดานคัมบังช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รวมถึงวันที่กำหนดส่งที่สำคัญ ประเภทของเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ใช้การบันทึกหน้าจอเพื่อฝึกอบรม, แบ่งปันความคิด, และอธิบายกระบวนการที่คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้สำหรับพนักงานใหม่หรือเพื่อจัดตั้งขั้นตอนที่เป็นประจำ
  • ติดตามปริมาณงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลา และทำให้การจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ เช่น นักเขียนและบรรณาธิการ ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของทีม

  • การผสานระบบที่จำกัดอาจทำให้การทำงานไม่ราบรื่นหากคุณมีระบบเทคโนโลยีจำนวนมาก
  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อพูดถึงการออกแบบแดชบอร์ด

ราคาสำหรับทีม

  • ฟรีเสมอ
  • เริ่มต้น: $47/เดือน
  • ธุรกิจ: $97/เดือน

คะแนนและรีวิวของทีมลี

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Nintex

ตัวอย่างของกระบวนการทำงานใน Nintex
ผ่านทางNintex

Nintex ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้นและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด สำหรับโครงการการตลาด ใช้เพื่อสร้างปฏิทินบรรณาธิการ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม และสร้างข้อมูลจากแคมเปญการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex

  • เครื่องมือการค้นพบกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนที่มีอยู่และเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง
  • ใช้ตัวจัดการกระบวนการเพื่อจัดทำเอกสารกระบวนการในการสร้างเนื้อหา แก้ไข และเผยแพร่
  • ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automations) ช่วยทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติทันที ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานสำคัญอื่นๆ
  • คุณสมบัติการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวช่วยให้การรับสมัครฟรีแลนซ์สำหรับการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Nintex

  • แผนการกำหนดราคาแพง ทำให้เครื่องมือนี้จำกัดอยู่แค่บริษัทที่มีงบประมาณสำหรับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ใหญ่กว่า
  • การผสานระบบสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นและง่ายต่อการนำทาง

ราคาของ Nintex

  • ข้อดี: 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
  • พรีเมียม: $50,000/ปี
  • กำหนดเอง: ราคาที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

คะแนนและรีวิวของ Nintex

  • G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. ProcessMaker

ตัวอย่างของแผนภาพที่สร้างขึ้นใน ProcessMaker
ผ่านทางProcessMaker

ProcessMaker เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้ได้รับการอัปเดตทุกไตรมาส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่เติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker

  • การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูลของคุณ และสามารถสร้างข้อสรุปสำคัญหรือแนวคิดสำหรับการปรับปรุงได้
  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานประจำ
  • ใช้เครื่องมือข้อมูลที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำหรับทุกความพยายามทางการตลาดของคุณ
  • คุณสมบัติของระบบ low-code ช่วยเพิ่มการปรับแต่งและให้คุณปรับขนาดกระบวนการได้รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ ProcessMaker

  • แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่า แต่ก็ยังมีราคาสูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น

ราคาของ ProcessMaker

  • แพลตฟอร์ม: $1,475/เดือน
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Enterprise+: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

10. สามารถวางแผนได้

การปรับแต่งกระบวนการอนุมัติใน Planable
ผ่านทางPlanable

Planable เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาแบบภาพที่ช่วยให้คุณสร้าง กำหนดเวลา และดูผลงานของคุณในรูปแบบที่ปรากฏจริงในสื่อต่างๆ ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น โดยเน้นที่เนื้อหาเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดการโครงการและการกำหนดเวลาที่อาจบดบังความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้

  • สร้างเนื้อหาได้โดยตรงในเครื่องมือเพื่อดูว่ามันปรากฏอย่างไรบนแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือจดหมายข่าวทางอีเมล
  • ความคิดเห็นตามบริบทช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องกระโดดเข้าไปในเครื่องมือสื่อสาร
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการอนุมัติที่ง่ายดายช่วยให้เนื้อหาผ่านกระบวนการได้เร็วขึ้น โดยไม่มีอุปสรรค
  • มุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ—รวมถึงปฏิทิน, รายการ, ตาราง, และฟีด—ให้คุณมองเห็นเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด

ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้

  • เครื่องมือนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
  • ออกแบบมาเพื่อความเร็ว มันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาหรือการตลาดโดยรวม

ราคาที่สามารถวางแผนได้

  • ฟรี: จำกัดจำนวนโพสต์ทั้งหมด 50 โพสต์
  • พื้นฐาน: $11/ผู้ใช้
  • ข้อดี: $22/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

สร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ดีขึ้นด้วย ClickUp

จากเครื่องมือซอฟต์แวร์ไปจนถึงเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ แพลตฟอร์ม 10 แห่งนี้ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์การตลาดเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาเพื่อสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ หรือเครื่องมือที่ช่วยจัดการงาน ก็มีตัวเลือกให้คุณในรายการนี้

สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มสร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ดีขึ้น ระบบอัตโนมัติของงานช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนรู้ว่าต้องทำงานอะไร คุณสมบัติด้านการตลาด เช่น แผนที่เนื้อหา การอนุญาต และคำแนะนำเนื้อหาจาก AI ช่วยให้ทีมของคุณสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้ทุกวัน ?