เพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น: คู่มืองบประมาณการตลาดฉบับสมบูรณ์ [2025]

ใครก็ตามในสายงานการเงินจะยืนยันได้ว่าการวางแผนงบประมาณการตลาดนั้นเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ คุณอาจใจดีเกินไปกับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปิดกั้นการลงทุนเพื่อการเติบโตในด้านอื่น ๆ แต่ถ้าคุณใช้งบประมาณน้อยเกินไป ช่องทางการขายทั้งหมดของคุณอาจล้มเหลวได้! 😅
การปรับงบประมาณการตลาดให้เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ในการเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคหลายประการที่อาจทำให้คุณล่าช้า เช่น การขาดการทำนายตลาดที่เชื่อถือได้หรือกระบวนการทำงานที่แยกส่วนกันจากสถิติของ MDG Advertising พบว่า 91% ของบริษัทเชื่อว่าการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหลักของการใช้จ่ายทางการตลาดที่ผิดพลาด
งบประมาณการตลาดเฉลี่ยคิดเป็นเกือบ 10% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท และไม่มีบริษัทใดที่สามารถเสียทรัพยากรที่มีค่าเช่นนี้ไปกับงบประมาณที่เสี่ยงต่อการใช้จ่ายเกินตัวและผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่ดีได้ โชคดีที่เรามีชุดเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณ
คู่มืองบประมาณการตลาดของเราจะช่วยให้คุณสำรวจ แนวคิดหลัก เพื่อวางแผนการลงทุนทางการตลาดที่ครอบคลุม และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป
โบนัส: เราจะสำรวจวิธีการจัดสรรงบประมาณการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการการตลาดและโครงการที่ใช้ฟรี
งบประมาณการตลาดคืออะไร?
แผนการตลาดใด ๆ มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของบริษัท คุณจำเป็นต้องดูว่าแคมเปญสามารถแปลงเป็นรายได้ที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้หรือไม่ งบประมาณการตลาดคือกรอบการทำงานของคุณในการกำหนดการจัดสรรทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอย่างรอบคอบภายในมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้จ่ายเงินไปกับช่องทางที่แน่นอน
ครอบคลุมทุกแง่มุมของการใช้จ่ายทางการตลาด โดยระบุถึงใคร อะไร ทำไม และอย่างไรของค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้แต่ละรายการ โดยทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่หนึ่งไตรมาสไปจนถึงหนึ่งปีงบประมาณเต็ม
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์นี้ช่วยให้กลยุทธ์การตลาดของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม—คุณกำลังนำเงินทุนไปสู่แคมเปญที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงสุด และหลีกเลี่ยงการลงทุนทางการตลาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร
งบประมาณการตลาดที่เสนอโดยทั่วไปจะผ่านการตรวจสอบ การอนุมัติ และการจัดสรร ซึ่งมักเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนการรณรงค์การตลาดเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้เป็นเอกสารที่มีความยืดหยุ่น และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจปัจจุบันกลุ่มเป้าหมาย ภูมิทัศน์การแข่งขัน และแนวโน้มตลาด ⚡
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างงบประมาณสำหรับการตลาดจะง่ายขึ้นมากหากคุณมีกรอบการทำงานที่เหมาะสม—เช่น แม่แบบงบประมาณการตลาด—เพื่อเริ่มต้น ทำไมไม่ลองสำรวจแม่แบบงบประมาณการตลาดของ ClickUp ดูล่ะ?
มันช่วยแปลงแม้แต่โครงร่างงบประมาณการตลาดที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นงบประมาณในรูปแบบภาพที่ง่ายต่อการติดตาม. แบบฟอร์มงบประมาณการตลาดที่มีภาพรวมแบบหน้าเดียวที่ครอบคลุมช่วยให้คุณทั้งทำนายและปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ.
ทำไมงบประมาณการตลาดจึงมีความสำคัญ และคุ้มค่าที่จะจัดทำหรือไม่?
นักการตลาดหลายคนอาจโต้แย้งว่าการสร้างและปรับปรุงงบประมาณการตลาดนั้นใช้เวลามาก เนื่องจากคุณไม่สามารถประมาณการได้อย่างแม่นยำ 100% อย่างไรก็ตาม การออกแบบแผนงบประมาณการตลาดที่แข็งแกร่งนั้นมีข้อดีมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- วางแผนล่วงหน้า: จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการล่วงหน้าหลายเดือน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
- ขยายทรัพยากร: สรรหาฟรีแลนซ์และบุคลากรด้านการตลาดเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (MROI): คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดของคุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- แสดงคุณค่า: แสดงให้เห็นคุณค่าของกิจกรรมการตลาดและการจัดสรรงบประมาณสำหรับทุกโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- วัดความก้าวหน้า: เปรียบเทียบความก้าวหน้าในแต่ละปีติดตามประสิทธิภาพของแต่ละโครงการการตลาด
งบประมาณการตลาดถูกใช้ไปที่ไหน?
ในอดีต ทีมการตลาดแบบดั้งเดิมมักนิยมใช้ใบปลิว แบนเนอร์ และโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อความสำเร็จของบริษัท สถานการณ์ได้พลิกกลับอย่างสิ้นเชิงในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีการให้ความสำคัญกับการตลาดดิจิทัลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ตามการสำรวจของ Deloitte ในปี 2023 บริษัทต่างๆ ใช้จ่ายมากกว่า 50% ของงบประมาณการตลาดไปกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดย 19% ใช้ไปกับกิจกรรมบนมือถือ และ 17% ใช้ไปกับโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
ตามแนวโน้มล่าสุด นี่คือศูนย์ต้นทุนของแคมเปญการตลาดมาตรฐาน:
- โฆษณาแบบชำระเงิน รวมถึง PPC, แบนเนอร์ และโฆษณาทางโทรทัศน์
- การประชุม, งานแสดงสินค้า, หรือการจัดแสดงในร้านค้า
- โบรชัวร์, การออกแบบกราฟิก, และบรรจุภัณฑ์สินค้า
- การตลาดเนื้อหา(บล็อกและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย)
- ฟรีแลนซ์, อินฟลูเอนเซอร์, และเอเจนซีสำหรับงานประชาสัมพันธ์ (PR)
- การสำรวจ, กลุ่มเป้าหมาย, และกิจกรรมการวิจัยตลาด
- ซอฟต์แวร์, การบำรุงรักษาเว็บไซต์, และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
- ของแจกและสื่อส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบ็ดเตล็ด
งบประมาณที่เขียนไว้สำหรับแคมเปญการตลาดประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ดังนั้น การจัดทำงบประมาณจึงไม่ใช่เพียงแค่การรวมข้อมูลทางการเงินเท่านั้น คุณต้องเพิ่มองค์ประกอบเชิงบริบทเข้าไปในการคาดการณ์ของคุณด้วย เพื่อให้ผู้ที่ตรวจสอบสามารถเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น
งบประมาณการตลาดที่ครอบคลุมโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- วัตถุประสงค์ทางการเงิน: รายละเอียดที่ชัดเจนของเป้าหมายทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางการตลาด
- กลยุทธ์การวางตำแหน่ง: กำหนดวิธีที่แบรนด์วางตำแหน่งตัวเองภายในตลาด
- กลยุทธ์แบรนด์: กลยุทธ์หลักเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
- ภาพรวมของสินค้าหรือบริการ: รายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
- เป้าหมายงบประมาณที่เฉพาะเจาะจง: เป้าหมายที่ละเอียดสำหรับสินค้าแต่ละชนิด, ช่องทางการจัดจำหน่าย, หรือบริการลูกค้า
- แผนการขาย: กลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายให้สอดคล้องกับความพยายามทางการตลาด
- แคมเปญหลัก: การระบุและสรุปภาพรวมของแคมเปญการตลาดที่สำคัญ
- วันทบทวนความคืบหน้า: กำหนดเวลาเพื่อประเมินสถานะงบประมาณเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
วิธีการคำนวณงบประมาณการตลาดที่เหมาะสม: วิธีการทั่วไป
แนวทางของสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดย่อมแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้จัดสรรงบประมาณประมาณ 7-8% ของรายได้รวมทั้งหมดของคุณสำหรับการตลาด อย่างไรก็ตาม งบประมาณการตลาดที่อิงตามรายได้อาจค่อนข้างมีมิติเดียว
การลงทุน 8% ของรายได้ของคุณสำหรับการตลาดนั้นเป็นไปได้เฉพาะเมื่อกำไรของคุณมีขอบเขตที่กว้างพอสมควร แม้ว่าธุรกิจที่มั่นคงจะสามารถทำได้ง่าย แต่ธุรกิจที่อยู่ในภาวะคุ้มทุนหรือแย่กว่านั้นที่ดำเนินงานขาดทุนไม่สามารถผูกพันกับเปอร์เซ็นต์นี้ได้
มีวิธีการอื่น ๆ อีกสองสามวิธีในการคำนวณงบประมาณการตลาดเป้าหมายของคุณ เช่น:
- การจัดสรรงบประมาณที่แข่งขันได้: คุณยินดีที่จะใช้จ่ายเท่ากับคู่แข่งของคุณ. นี่คือหลักการที่ใช้โดยทั่วไปในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาดิจิทัล
- การจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐาน: คุณไม่พึ่งพาข้อมูลในอดีต แต่เริ่มต้นการจัดทำงบประมาณจากศูนย์ และให้เหตุผลสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ คุณต้อง: ระบุเป้าหมายการตลาดปัจจุบันของคุณ จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม ตรวจสอบการจัดสรรทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
- ระบุเป้าหมายการตลาดปัจจุบันของคุณ
- จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม
- ติดตามการใช้จ่ายทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
- การจัดทำงบประมาณตามเป้าหมาย: คุณสร้างงบประมาณตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีการจำกัดค่าใช้จ่ายน้อยมากหรือไม่มีเลย
- ระบุเป้าหมายการตลาดปัจจุบันของคุณ
- จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม
- ติดตามการใช้จ่ายทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
6 ขั้นตอนในการสร้างงบประมาณการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
งบประมาณการตลาดเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารการเงิน ทีมการตลาด และผู้นำโครงการของบริษัทคุณ การสร้างงบประมาณการตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลากรและตัวเลขเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางสำหรับการเติบโตและการดำเนินการเชิงกลยุทธ์อีกด้วย
นี่คือสรุปย่อของหกขั้นตอนสำคัญในการสร้างงบประมาณการตลาดของคุณ เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น เราได้สาธิตฟังก์ชันการทำงานด้วยClickUp Marketing Suiteเพื่อแยกย่อยบางขั้นตอน 🌟
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดรูปแบบและเป้าหมายการตลาดของคุณ
ขั้นตอนแรกในการสร้างงบประมาณการตลาดคือการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนงบประมาณนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิจารณาตั้งเป้าหมายที่เน้นไปที่:
- เพิ่มยอดขาย
- เร่งการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ยกระดับการรับรู้แบรนด์
- การปรับตำแหน่งแบรนด์
อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ.เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ไม่ชัดเจนเช่น "เพิ่มยอดขาย" ขาดความชัดเจนและทิศทาง. นี่คือแบบฝึกหัดที่คุณสามารถทำได้:
- บันทึกเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของคุณ
- กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดระยะสั้นและระยะยาว: วัตถุประสงค์ระยะสั้นมุ่งเน้นการปรับปรุงในทันที เช่น การลดอัตราการออกจากเว็บไซต์หรือการส่งเสริมการโฆษณาออนไลน์ วัตถุประสงค์ระยะยาวประกอบด้วยความสำเร็จที่กว้างขึ้น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องมือค้นหาหรือการทำการตลาดอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป้าหมายระยะสั้นมุ่งเน้นการปรับปรุงในทันที เช่น การลดอัตราการออกจากเว็บไซต์หรือการส่งเสริมการโฆษณาออนไลน์
- เป้าหมายระยะยาวประกอบด้วยความสำเร็จที่กว้างขวางขึ้น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา หรือการตลาดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs)—ซึ่งจะช่วยในการวัดผลรายละเอียดเฉพาะภายใต้งบประมาณในภายหลัง
- เป้าหมายระยะสั้นมุ่งเน้นการปรับปรุงในทันที เช่น การลดอัตราการออกจากเว็บไซต์หรือการส่งเสริมการโฆษณาออนไลน์
- เป้าหมายระยะยาวประกอบด้วยความสำเร็จที่กว้างขวางขึ้น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา หรือการตลาดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
ใช้ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณด้วยKPI ที่สามารถวัดผลได้ ติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้กับงานหรือโครงการเฉพาะ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของการตลาดของคุณ
เคล็ดลับ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการกำหนดเป้าหมายการตลาด ให้ยึดหลักเกณฑ์SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)สำหรับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กรอบการทำงานนี้จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถทำได้
ขั้นตอนที่ 2: ศึกษาว่าคู่แข่งของคุณใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
เมื่อคุณทราบเป้าหมายของคุณแล้ว ให้เริ่มทำการวิจัยการใช้จ่ายทางการตลาดของคู่แข่งของคุณ. เพื่อเริ่มต้น ให้ถามคำถามสองข้อต่อไปนี้:
- ใครทำงานได้ดีในอุตสาหกรรมนี้?
- พวกเขาใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดสรรงบประมาณอย่างไร?
ตรวจสอบช่องทางต่าง ๆ เช่น การตลาดผ่านเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, การตลาดผ่านวิดีโอ, และโฆษณาแบบ PPC. ศึกษาวิธีการตลาดของคู่แข่ง, ความถี่ในการสื่อสาร, และแบบจำลองความสำเร็จ. ระบุความเหมือนและความต่างกับของคุณเองเพื่อสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ.
ต้องการเครื่องมือที่รวดเร็วในการเปรียบเทียบหรือไม่?ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUpเพื่อวางแผนสถานะของผู้นำในอุตสาหกรรมและคู่แข่งทั้งหมด มันนำเสนอการดูแบบโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนและวางตำแหน่งแบรนด์ได้อย่างยืดหยุ่น คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพงบประมาณของพวกเขาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาและสร้างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เมื่อคุณมีตัวเลขพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มบันทึกงบประมาณของคุณได้ทันทีโดยใช้ClickUp Docs เพิ่มหน้าย่อย ปรับแต่งรูปแบบ ตาราง และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนงบประมาณที่เสนอของคุณ 🧮
หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาเขียนรายงานการวิจัย ให้ใช้ClickUp's AI Market Research Survey Generatorเพื่อสร้างเอกสารการตลาดที่มีโครงสร้างดีภายในไม่กี่วินาที
ขั้นตอนที่ 3: สร้างลำดับความสำคัญสำหรับการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณ
ทีมการตลาดต้องแยกแยะระหว่างค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น. โดยการจัดการงบประมาณของคุณและเชื่อมโยงการใช้จ่ายกับผลลัพธ์ คุณสามารถระบุได้ว่าควรลงทุนที่ไหนและควรตัดลดที่ไหน.
ยกตัวอย่างเช่นแคมเปญประชาสัมพันธ์—ในที่นี้ คุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถอธิบายเหตุผลของจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือเหล่านั้นได้
การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุช่องทางทางการตลาดที่มีผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สูงที่สุด และจัดสรรงบประมาณตามผลกระทบและศักยภาพในการคืนทุนของแต่ละช่องทางได้
แม่แบบ ClickUp Priority Matrixช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยตาราง 2×2 ที่อิงจากความเร่งด่วนและความสำคัญ คุณสามารถใช้โน้ตติดรหัสสีเพื่อแสดงโครงการการตลาดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่พวกเขาสร้างได้ ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญโพสต์บล็อกของคุณสร้าง ROI สูงสุด คุณสามารถติดป้ายกำกับว่า ความสำคัญสูง ในแม่แบบ
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งสำรองเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
เมื่อคุณจัดสรรงบประมาณ ให้ระบุอย่างชัดเจน—รักษาองค์ประกอบเช่นผลตอบแทนที่คาดหวังและกำหนดการให้ทุนให้โปร่งใสอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้การวางแผนงบประมาณอย่างละเอียดที่สุดก็ไม่สามารถรับประกันการใช้จ่ายจริงของคุณได้เสมอไป แล้วหากคุณเผชิญกับการขาดแคลนเงินทุนในอนาคตล่ะ?
จัดสรรเงินส่วนหนึ่งในงบประมาณของคุณเป็นกองทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น การรับมือกับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงจากคู่แข่งหรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน กองทุนสำรองนี้ควรอยู่ที่ประมาณ 10% ของงบประมาณทั้งหมดของคุณ โดยทำหน้าที่เป็นตาข่ายนิรภัยและช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
คุณสามารถติดตามการจัดสรรงบประมาณการตลาดของคุณในสเปรดชีตที่หลากหลายได้แล้วโดยใช้ClickUp Accounting ชุดฟีเจอร์นี้ช่วยในการปรับปรุงงานด้านการเงินให้เป็นระบบ ติดตามการใช้จ่ายทางการตลาด และสร้างรายงานได้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่เงินทุนของคุณ (เช่น เงินสำรอง หรือ ค่าใช้จ่ายโฆษณา Google) โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็กเพื่อให้การติดตามง่ายขึ้น
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อตรวจสอบเมื่อคุณใช้จ่ายเกินและจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนได้อีกด้วย การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp นั้นไม่ต้องเขียนโค้ดและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
โบนัส: ติดตามงบประมาณการตลาดของคุณในขณะใช้งานด้วยเทมเพลตการบัญชี ClickUpและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ สถานะเงินทุน บันทึกการขาย รายได้ และการคาดการณ์รายได้
ขั้นตอนที่ 5: ส่งงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
หลังจากกำหนดค่าใช้จ่ายและจัดตั้งเงินสำรองแล้ว ให้ปรับแต่งงบประมาณการตลาดของคุณให้เรียบร้อยและส่งเพื่อขออนุมัติ ผู้ที่คุณส่งให้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของทีมและเครือข่ายการอนุมัติของคุณ
ClickUp มีฟีเจอร์การสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าหรือขอคำชี้แจงระหว่างกระบวนการอนุมัติต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นมุมมองแชทของแพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญระหว่างอนุมัติงบประมาณหรืออัปเดตโครงการพิเศษ หากคุณเป็นผู้อนุมัติ คุณยังสามารถใช้ClickUp Proofingเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในแต่ละส่วนของงบประมาณได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการตามงบประมาณและรวบรวมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
อย่าเพียงแค่จัดสรรงบประมาณแล้วลืมมันไป การทบทวนแผนการตลาดและงบประมาณของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ใช้การวิเคราะห์จากซอฟต์แวร์การตลาดของคุณเพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และปรับงบประมาณตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือประสิทธิภาพของแคมเปญ วัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับแต่ละแคมเปญและช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ
วิธีฉลาดในการติดตามงบประมาณการตลาดของคุณคือการตั้งค่าแผนภูมิวงกลมและกราฟที่เกี่ยวข้องกับการเงินใน ClickUp Dashboards. จากการจัดลำดับความสำคัญและการลดลำดับความสำคัญไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินประสิทธิภาพของทีม นี่คือที่ที่คุณควรอยู่หากคุณต้องการมุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณ 📈
รายเดือนหรือรายไตรมาส ตรวจสอบการใช้จ่ายจริงเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ปรับการจัดสรรในเวลาจริง—การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนใน Workspace ของคุณทันที
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์กลยุทธ์ทางธุรกิจที่อัปเดตแล้ว, ปฏิทินการขาย, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, และเอกสารเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายกับทีมการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการ คุณสามารถขอความคิดเห็นจากพวกเขาผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้
หากคุณได้รับงานปรับปรุงงบประมาณใหม่ ให้จัดระเบียบไว้ในมุมมองปฏิทินของแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลา
การสร้างงบประมาณการตลาด: ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
การจัดตั้งงบประมาณการตลาดของคุณเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้มากมาย ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมักประสบปัญหาในการจัดสรรเงินงบประมาณการตลาด เนื่องจากไม่สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำได้
ระวังข้อผิดพลาดในการวางแผนงบประมาณที่พบบ่อยเหล่านี้
การพึ่งพางบประมาณการตลาดของปีที่แล้ว
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค สิ่งที่เคยมีประสิทธิภาพในปีหนึ่งอาจสูญเสียความสำคัญในปีถัดไป
ประเมินงบประมาณตลาดของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ทันเวลา จะช่วยให้คุณระบุโอกาสในการทำการตลาดหรือถอนการลงทุนที่ไม่ดีออกได้ก่อนที่มันจะนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่
ความไม่สมดุลระหว่างการโฆษณาแบบดั้งเดิมกับการตลาดทางเลือก
ธุรกิจควรบาลานซ์การลงทุนระหว่างกลยุทธ์ที่ได้รับการทดสอบตามกาลเวลาและกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถปรับตัวได้
การค้นหาวิธีการตลาดที่สมบูรณ์แบบมักเกี่ยวข้องกับการทดลองและผิดพลาด การพบแนวทางที่เหมาะสมในครั้งแรกนั้นหายาก อย่างไรก็ตาม อย่าทดลองมากเกินไป แทนที่จะใช้วิธีการสุ่มและไม่มีจุดมุ่งหมาย ให้เลือกดำเนินการทางการตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
ยังลังเลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการตลาดที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? กฎ 70-20-10 อาจช่วยให้คุณสร้างกรอบที่สมดุลได้ นี่คือวิธีการทำงาน:
- 70% ของงบประมาณของคุณถูกนำไปใช้กับกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ
- 20% เพื่อสำรวจกลยุทธ์ใหม่
- ส่วนที่เหลืออีก 10% ถูกเก็บไว้สำหรับวิธีการทดลอง ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมและการรับความเสี่ยง
ให้ความสำคัญกับการหาลูกค้าใหม่มากเกินไป
แม้ว่าการตลาดมักจะให้ความสำคัญอย่างมากกับการหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงิน แต่การดูแลรักษาลูกค้าเดิมก็มีคุณค่าอย่างมากเช่นกัน
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงถึงห้าเท่าเมื่อเทียบกับการรักษาลูกค้าเดิมไว้ นอกจากนี้การศึกษาโดย Bain & Company ของ Frederick Reichheldยังแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเพียง5% สามารถเพิ่มกำไรได้อย่างมากถึง 95%
การสร้างความเป็นลูกค้าประจำในกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของคุณไม่เพียงแต่คุ้มค่าในเชิงต้นทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว
การพึ่งพาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลครบถ้วน ทำให้คุณสามารถรับความเสี่ยงได้อย่างมีการคำนวณ บางครั้งอาจอาศัยสัญชาตญาณหรือความรู้สึกภายใน การนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เชื่อถือได้มาใช้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการวางแผนงบประมาณของคุณ
อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพโดยอัตโนมัติ การนำกลยุทธ์การทำความสะอาดข้อมูลที่แข็งแกร่งมาใช้เพื่อกำจัดข้อมูลซ้ำ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และรูปแบบอื่น ๆ ของ ข้อมูลที่ไม่ดี เป็นสิ่งสำคัญ
เพลิดเพลินกับการสื่อสารการตลาดและการจัดสรรงบประมาณอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp
เบื่อกับงบประมาณการตลาดที่สูญเปล่าแทนที่จะเติบโตหรือไม่? การจัดทำงบประมาณการตลาดที่ครอบคลุมอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลในเต็นท์ละครสัตว์ 🤹
แต่ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp การระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินงานจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก นอกจากนี้ผู้ช่วย AIของยังสามารถช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปลงทะเบียนฟรีเพื่อค้นพบเพิ่มเติม