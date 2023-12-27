การสร้างความภักดี: 8 กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว

เมื่อคุณสร้างฐานลูกค้าของคุณ คุณอาจตกอยู่ในกับดักที่พบได้บ่อย: การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดของคุณเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ในขณะที่ละเลยลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ!
แต่ตามการวิจัยที่ตีพิมพ์โดย Harvard Business Review การหาลูกค้าใหม่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 25 เท่าเมื่อเทียบกับการรักษาลูกค้าเดิมไว้! นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณไม่ควรยอมแพ้ลูกค้าที่คุณได้มาอย่างยากลำบากให้กับคู่แข่งโดยไม่มีการต่อสู้
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักมีการมุ่งเน้นที่สมดุลระหว่างการหาลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิม แต่คุณจะรักษาความสนใจและความภักดีของลูกค้าได้อย่างไร? 🤔
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจ 8 กลยุทธ์การรักษากลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าได้สูงสุด นอกจากนี้ เราจะเจาะลึกถึงตัวชี้วัดสำคัญในการรักษากลุ่มลูกค้าเพื่อติดตามความสำเร็จของกลยุทธ์ของคุณ
โบนัส: เราจะแบ่งปันคุณสมบัติล้ำสมัยบางอย่างภายใน ClickUp, เครื่องมือ CRM สำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน. คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้นในเวลาไม่นาน.
การรักษาลูกค้าคืออะไร?
แนวคิดเรื่องการรักษาลูกค้าไว้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ มันเกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่มีอยู่ต่อไป และป้องกันไม่ให้พวกเขาหันไปหาคู่แข่ง
ทุกบริษัทต้องการให้ผู้ซื้อของตนกลายเป็นลูกค้าประจำ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การรักษาลูกค้านั้นมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดและการเติบโตในบางประเภทธุรกิจ ตัวอย่างเช่น:
- บริการแบบสมัครสมาชิก เช่นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS)
- ธุรกิจที่ดำเนินการในตลาดเฉพาะกลุ่มซึ่งมีกลุ่มลูกค้าจำกัด
- ธุรกิจที่มีวงจรการขายยาวนาน—เช่นองค์กร B2B(เนื่องจากเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปิดการขายแต่ละครั้ง)
เหนือกว่าผลกำไร: ทำไมการรักษาลูกค้าจึงสำคัญ
การรักษาลูกค้าไว้ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มผลกำไร
การรักษาลูกค้าเดิมต้องใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่—นอกจากนี้ ลูกค้าปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายกับธุรกิจของคุณมากกว่าลูกค้าใหม่ถึง 31%โดยเฉลี่ย ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ของคุณโดยตรง
เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พวกเขาอาจพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความเต็มใจที่จะซื้อมากขึ้นหรืออัปเกรด
นี่คือภาพรวมของหกวิธีที่การรักษากลุ่มลูกค้าช่วยเสริมสร้างธุรกิจของคุณ:
- ลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด: ลูกค้าที่ยังคงอยู่กับคุณมีความคุ้นเคยกับสินค้าของคุณแล้ว และต้องการค่าใช้จ่ายทางการตลาดน้อยลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของแคมเปญโดยรวม
- โอกาสในการขายข้ามและการขายเพิ่ม: ตามรายงานแนวโน้มธุรกิจ ลูกค้าปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการอัปเกรดบริการของคุณมากขึ้นถึง 50%
- ชื่อเสียงของแบรนด์: ลูกค้าที่มีความสุขและภักดีช่วยสร้างลูกค้าใหม่ผ่านการบอกต่อ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนต่ำ
- กระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้: ลูกค้าที่ยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องช่วยให้กระแสรายได้มีความคาดการณ์ได้และมั่นคงมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนระยะยาวและการลงทุน
- ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง:ลูกค้าประจำให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงและนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง
- ส่วนต่างราคา: ลูกค้าที่ภักดีมีความไวต่อราคาค่อนข้างน้อย ทำให้ธุรกิจสามารถตั้งราคาพรีเมียมได้
ทำให้ลูกค้ากลับมาอีก: 8 กลยุทธ์การรักษาลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อช่วยรักษาลูกค้า
กลยุทธ์การรักษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพหมุนรอบการสร้างคุณค่า การสร้างความสัมพันธ์ การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า และการส่งเสริมให้พวกเขามีความมุ่งมั่นต่อธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง ใช้กลยุทธ์ทั้งแปดต่อไปนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย:
1. รักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าสูงอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของลูกค้า เป็นรากฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว. สิ่งนี้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณตลอดจนการรักษาลูกค้าไว้.
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณสร้างลูกค้าที่ภักดีผ่านความยอดเยี่ยม:
- ดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
- จัดให้มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมแก่พนักงานเพื่อรักษามาตรฐานการบริการในระดับสูง
- เสนอการรับประกันหรือการค้ำประกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
การใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่างClickUp สามารถช่วยรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือได้อย่างมาก
เป้าหมายสำคัญของ ClickUpและเป้าหมายของ ClickUpสามารถช่วยในการตั้งค่าและติดตามผลงานสำคัญของลูกค้าในแง่ของคุณภาพและปริมาณ กำหนดมาตรฐานที่วัดผลได้สำหรับทีมของคุณ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสมบูรณ์แบบก่อนถึงมือลูกค้า 🌸
คุณยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบและงานย่อยเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการภายในของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ วิธีการที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้การจัดการและติดตามทุกส่วนของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการของClickUp เพื่อลดความไม่มีประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากรไปยังกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
ตัวอย่างเช่นแผ่นไวท์บอร์ดกระบวนการ PDCA (วางแผน, ลงมือทำ, ตรวจสอบ, และดำเนินการ) ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพกระบวนการและค้นหาโอกาสในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
2. ให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
กลยุทธ์การรักษาลูกค้านี้มีรากฐานมาจากความเข้าใจที่ว่าลูกค้าแต่ละรายมีความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อคุณปรับแต่งบริการให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย คุณจะได้:
- ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: การปรับให้เข้ากับบุคคลทำให้ลูกค้าปัจจุบันรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการใส่ใจ ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น
- สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ในตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน การปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลต้องอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจในวงกว้าง
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งบัญชีลูกค้าทุกบัญชีให้สะท้อนถึงกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ได้ แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองที่กำหนดเองมากมาย เช่น มุมมอง Gantt และมุมมองรายการ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมและรูปแบบของลูกค้า ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และเทมเพลตเพื่อสร้างแผนโครงการและงานที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังพยายามสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนและประมาณการติดตามเวลา ภายใน ClickUp เพื่อการติดตามกำหนดเวลาและการจัดการเวลาที่แม่นยำ
3. เพิ่มคุณค่าเพิ่มเติมในบริการของคุณ
คุณสามารถทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นได้ด้วยการให้บริการหรือสินค้าที่เกินความคาดหวังของลูกค้าในด้านพื้นฐาน คุณค่าเพิ่มเติมอาจรวมถึงข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม, เนื้อหาการศึกษา, หรือคำแนะนำนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการหลักที่คุณนำเสนอ ลูกค้าจะชื่นชมความพยายามเพิ่มเติมของคุณ ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจของคุณกลายเป็นคู่ค้าที่มีคุณค่าและเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า
ในทางปฏิบัติ กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าอาจเกี่ยวข้องกับ:
- การสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมหรือคู่มือผลิตภัณฑ์
- การจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อการศึกษาเป็นประจำ
- ส่งจดหมายข่าวที่มีข้อมูลให้ทราบ
- การให้คำปรึกษาหรือการประเมินผลฟรี
กำลังมองหาการพัฒนาเอกสารทางเทคนิคหรือการศึกษาให้กับลูกค้าอยู่หรือไม่?ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างและแบ่งปันเนื้อหาทางอาชีพคุณภาพสูงได้ ตั้งค่าคู่มือที่ละเอียด, บทสอน, หรือเอกสารการสนับสนุน และจัดระเบียบไว้ในเครื่องมืออย่างเป็นระบบ หากคุณขายซอฟต์แวร์, คุณยังสามารถบันทึกหน้าจอของคุณเพื่อสร้างวิดีโอสอนที่ง่ายต่อการติดตามโดยใช้ Clipได้เพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม!
ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับการสร้างเอกสารที่ติดต่อกับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในเอกสารที่คุณผลิต นอกจากนี้ ClickUp AI ยังสามารถช่วยคุณในกระบวนการเขียนโดย:
- การปรับแต่งเอกสารของคุณให้เหมาะสมกับน้ำเสียงและไวยากรณ์
- การสร้างเอกสารทางเทคนิคและการสื่อสารจากศูนย์ตามคำแนะนำ
- สรุปอีเมลของลูกค้าและเอกสารความรู้
4. มุ่งมั่นในการสื่อสารแบบหลายช่องทางอย่างสม่ำเสมอ
การนำกลยุทธ์การสื่อสารแบบหลายช่องทางมาใช้ หมายถึงการผสานรวมเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารของคุณให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนได้อย่างราบรื่นระหว่างช่องทางต่างๆสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณต้องมั่นใจว่าบทสนทนาที่เริ่มต้นในช่องทางหนึ่งสามารถดำเนินต่อในอีกช่องทางหนึ่งได้โดยไม่สูญเสียบริบท
ในอุดมคติ หากคุณสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มการสื่อสารหลายแห่งที่ลูกค้าของคุณใช้งานอยู่ พวกเขาจะสามารถติดต่อคุณผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบได้ คุณควรสร้างวิธีการติดตามปัญหาและคำขอของลูกค้าข้ามช่องทางต่างๆ ด้วย
การดูแลแพลตฟอร์มการสื่อสารหลายช่องทางอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่เรามีทางออก! ใช้ประโยชน์ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp รวมถึงเครื่องมืออย่าง Slack, Microsoft Teams และอีเมล เพื่อรวมการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ ความคิดเห็น และแชทเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภายใน ClickUp ได้อีกด้วย ClickUp AI ยังสามารถช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยสรุปหัวข้อต่าง ๆ และช่วยปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของการให้บริการลูกค้าของคุณในกระบวนการนี้
5. พิจารณาโปรแกรมสะสมคะแนนและสิ่งจูงใจ
โปรแกรมความภักดีของลูกค้าหรือการให้รางวัลเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำ เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าทำการซื้อซ้ำโดยมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพวกเขา โปรแกรมเหล่านี้อาจช่วยเพิ่ม ความถี่ของการซื้อ และเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ของผู้ซื้อกับแบรนด์ได้ มีรางวัลเพื่อกระตุ้นความภักดีหลายประเภทที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ เช่น:
- ส่วนลดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าทำการซื้อในอนาคต
- การเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ อย่างเอกสิทธิ์
- สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
- ระบบรางวัลแบบคะแนน
- การยกย่องพิเศษหรือระดับลูกค้า
ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการโปรแกรมจูงใจลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นแรก คุณควรสร้างรายการหรือโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับโปรแกรมความภักดีที่กำลังดำเนินการอยู่ ลูกค้าแต่ละรายสามารถมีงานหรือรายการที่คุณใช้ติดตามสิทธิ์ในการรับรางวัลและรางวัลที่ได้มอบไปแล้ว
คุณสามารถใช้มุมมองแบบบอร์ดหรือตารางเพื่อแสดงภาพตำแหน่งของลูกค้าแต่ละรายในโปรแกรมสะสมคะแนนของคุณ ทำให้ง่ายต่อการจัดการและติดตามความก้าวหน้า
ถัดไป ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนหรือการดำเนินการเมื่อลูกค้าบรรลุเป้าหมายสำคัญ ทำให้พวกเขาได้รับสิทธิ์สำหรับรางวัลความภักดี
6. ใช้วิธีการแก้ปัญหา
ระบุและ แก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุกก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า การกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความกังวลของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และธุรกิจมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ต่อไปนี้คือคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อดำเนินกลยุทธ์นี้:
- การติดตามลูกค้าประจำ: กำหนดเวลาการติดตามกับลูกค้าเป็นระยะเพื่อหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้หรือผลิตภัณฑ์ และปัญหาที่พวกเขาอาจเผชิญอยู่
- การสื่อสารที่โปร่งใส: แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา เนื่องจากการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความมั่นใจ
- การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง: ค้นหาสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังปัญหาและพัฒนาวิธีแก้ไขที่ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคล้ายกันในอนาคตใช้เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
- ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง: ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ บริการ และการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ
แดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามปัญหาของลูกค้าและสถานะของการแก้ไข คุณสามารถเพิ่มการ์ดที่แสดงงานที่กำลังดำเนินการ กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงการกระจายงาน และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งการ์ดเพื่อตรวจจับงานที่กระจายไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจนำไปสู่คอขวดและปัญหาคุณภาพ
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเมื่องานออกนอกเส้นทางได้ ซึ่งจะทำให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว
7. สร้างวงจรการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอสามารถเปิดเผย แนวโน้มใหม่ในอุตสาหกรรม ความชอบของลูกค้า หรือความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อตลาดมากขึ้น
วงจรการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าคือกระบวนการที่ธุรกิจขอความคิดเห็นจากลูกค้า รับฟังสิ่งที่ลูกค้าพูด ทำการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นนั้น และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงไป การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถส่งเสริมการสร้างชุมชน ทำให้พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจของคุณ
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถใช้:
- แบบสำรวจ
- แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์
- การสัมภาษณ์โดยตรง
- การสนทนาแบบกลุ่มเฉพาะ
- การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
- กล่องแสดงความคิดเห็น หากธุรกิจมีที่อยู่จริง
คุณสามารถตั้งค่าClickUp Forms ที่ปรับแต่งได้ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าของคุณ แต่ละคำตอบจะถูกสร้างเป็นงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าทั้งหมดจัดระเบียบไว้ในที่เดียว คุณสามารถกำหนดสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น ความคิดเห็นใหม่, อยู่ระหว่างการพิจารณา, ดำเนินการแล้ว, และ แก้ไขแล้ว
เมื่อคุณเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะนี้ คุณต้องติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการที่แนะนำ—การเสร็จสิ้นงานจะเป็นการปิดวงจร
8. ลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์
การสร้างสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นกับลูกค้าของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการที่ไม่เหมือนใครของลูกค้า และนำเสนอทางแก้ปัญหาที่คิดมาอย่างดี
นี่คือสิ่งที่หมายถึงในทางปฏิบัติ:
- ความซื่อสัตย์ในทุกสถานการณ์: เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถนำเสนอได้ สิ่งนี้จะสร้างความไว้วางใจ และลูกค้าจะชื่นชมในความซื่อสัตย์ของคุณ แสดงความสนใจอย่างจริงใจในความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และสอบถามเกี่ยวกับความท้าทายและความปรารถนาทางธุรกิจของพวกเขา
- การติดตามหลังการขาย: หลังจากเสร็จสิ้นการขายหรือโครงการแล้ว ให้ติดตามเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าพึงพอใจหรือไม่ และแก้ไขปัญหาหรือความต้องการเพิ่มเติม
- การแสดงความขอบคุณต่อลูกค้า: ส่งบัตรขอบคุณ, การ์ดอวยพรในวันหยุด,หรือของขวัญเล็กๆเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของลูกค้า เช่น วันครบรอบธุรกิจหรือความสำเร็จที่สำคัญ 💐
- การแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า (โดยได้รับอนุญาต): สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสนับสนุนพวกเขาและให้คุณค่ากับความร่วมมือของพวกเขา
การจดจำทุกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าทุกคนเป็นไปไม่ได้ แต่โชคดีที่ ClickUp อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ คุณสามารถใช้ ClickUp Docs และความคิดเห็นเพื่อบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงบันทึกการประชุม การโทร และสรุปอีเมล
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าให้เลือกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแนวทางให้เหมาะสมและระดมความคิดสร้างสรรค์ในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
มุมมองปฏิทินและการแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมวันที่สำคัญ การประชุม และการตรวจสอบตามแผนของลูกค้า
เมตริกที่ต้องรู้: อัตราการสูญเสียลูกค้าเทียบกับอัตราการรักษาลูกค้า
การรักษาลูกค้า (หรือการขาดการรักษาลูกค้า) มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพระยะยาวของธุรกิจ หากคุณต้องการภาพรวมที่สมบูรณ์ของความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า การติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการสูญเสียลูกค้าและอัตราการรักษาลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือวิธีที่ทั้งสองเปรียบเทียบกัน:
|พารามิเตอร์
|อัตราการสูญเสียลูกค้า
|อัตราการรักษาลูกค้า
|คำนิยาม
|วัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่หยุดทำธุรกิจกับบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด
|วัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ธุรกิจสามารถรักษาไว้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
|การคำนวณ
|(จำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปในช่วงเวลา ÷ จำนวนลูกค้า ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา) * 100
|[(จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ สิ้นงวด – จำนวนลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว) ÷ จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ ต้นงวด]*100
|ตัวอย่าง
|หากคุณเริ่มต้นปีด้วยลูกค้า 100 ราย และสูญเสียลูกค้าไป 5 รายภายในสิ้นปี อัตราการสูญเสียลูกค้าประจำปีของคุณจะอยู่ที่ 5%
|หากคุณมีลูกค้า 100 คนในตอนต้นของปี สูญเสียลูกค้า 5 คน แต่ได้ลูกค้าใหม่ 10 คน อัตราการรักษาลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ 95%
|ผลลัพธ์ที่ต้องการ
|ต่ำ—อัตราการสูญเสียลูกค้าที่ต่ำบ่งชี้ถึงการคงอยู่และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
|สูง—อัตราการคงอยู่ที่สูงบ่งชี้ถึงความภักดีของลูกค้าที่แข็งแกร่งและความมั่นคงทางธุรกิจ
|มาตรการ
|จำนวนลูกค้าที่ธุรกิจสูญเสียไป
|ความภักดีของลูกค้าและความสำเร็จในการรักษาลูกค้า
|ความสำคัญ
|บ่งบอกถึงความพึงพอใจและคุณภาพการบริการ รวมถึงมีผลกระทบต่อรายได้และการเติบโต
|บ่งชี้ถึงความภักดีและการมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์รายได้ได้ในระดับหนึ่ง
ทั้งสองตัวชี้วัดนี้มีความสัมพันธ์กันและเสริมซึ่งกันและกัน:
อัตราการสูญเสียลูกค้า = 100% – อัตราการรักษาลูกค้า
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้า
การรักษาลูกค้าเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมและซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการด้วยมือได้ คุณจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อติดตาม จัดการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่เหมาะสม คุณจะได้รับประโยชน์ดังนี้:
- ประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว: ซอฟต์แวร์ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถขยายตัวได้ง่ายเมื่อธุรกิจเติบโต
- การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล: เครื่องมือเหล่านี้โดดเด่นด้วยความสามารถอันล้ำสมัยในการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
- การสื่อสารแบบบูรณาการ: การผสานช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเข้าด้วยกันช่วยให้สามารถตอบสนองต่อข้อสอบถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
การใช้พลังของ ClickUp เพื่อการรักษาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่แข็งแกร่งซึ่งนำเสนอชุดความสามารถครบวงจรสำหรับการรักษาลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองที่หลากหลาย เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด หรือมุมมองตาราง เพื่อติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการ การสื่อสารกับลูกค้า และความพยายามในการรักษาลูกค้าเฉพาะด้านในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
ภายในชุด CRM ของ ClickUp คุณจะพบกับเครื่องมือมากมายในการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า เทมเพลต CRMที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ความชอบ และเหตุการณ์สำคัญ และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบ
นอกจากนี้ระบบการจัดการงานของ ClickUpยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกิจกรรมการรักษาลูกค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ติดตามผล แบบสำรวจความพึงพอใจ หรือโครงการสร้างความผูกพันกับลูกค้าพิเศษ นอกจากนี้ยังมีSales Suiteที่ผสานรวมไว้ซึ่งคุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายและดูแลกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย
ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถกระตุ้นการกระทำ เช่น การส่งอีเมลขอบคุณ การนัดหมายการประชุม หรือการอัปเดตสถานะของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาลูกค้า
เครื่องมือรายงานในตัวของ ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญในการรักษาลูกค้า ประสิทธิภาพการขาย และประสิทธิผลของทีม การวิเคราะห์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจประสิทธิผลของกลยุทธ์ของคุณและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ดำเนินกลยุทธ์การรักษาลูกค้าที่ทะเยอทะยานด้วย ClickUp
การรักษาลูกค้าขึ้นอยู่กับการเข้าใจและตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และความชอบของลูกค้า ClickUp กลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการนำกลยุทธ์การรักษาลูกค้าไปใช้กับงาน CRM, งานบริหาร, และกระบวนการสื่อสารของคุณในทุกๆ วัน
โดยการผสาน ClickUp เข้ากับความพยายามในการรักษาลูกค้าของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าวิธีการของคุณจะเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้น ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลัก—สมัครฟรีและลองใช้ด้วยตัวเองได้เลย! 🌞