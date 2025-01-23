9 แม่แบบ ROI เพื่อติดตามผลตอบแทนใน Excel และ ClickUp

ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการติดตามความสามารถในการทำกำไรของทุกสิ่งที่ทำด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มันเกี่ยวกับการหาว่าโครงการหนึ่งสามารถสร้างรายได้เท่าไรเมื่อเทียบกับต้นทุน โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ROI ที่เป็นลบหมายถึงการลงทุนกำลังขาดทุน
แม้ว่าการคำนวณ ROIจะค่อนข้างพื้นฐาน แต่ก็มีน้ำหนักมากในโลกธุรกิจ การตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือยกเลิกนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลขเหล่านี้
ฟังดูท้าทายใช่ไหม? นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมี เทมเพลต ROI ที่เหมาะสมเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของคุณ
เรานำเสนอรายการแม่แบบ ROI ที่มีความซับซ้อนที่สุดสำหรับการจัดการการขายและการลงทุน และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดของคุณ
📊 เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด! สำรวจ เทมเพลต ROI ชั้นนำสำหรับการตลาด, การขาย, โครงการ และการลงทุน—ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อติดตาม, วัดผล, และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร:
- เทมเพลต ROI ของ ClickUp
- เทมเพลตค่าคอมมิชชั่น ROI ของ ClickUp
- เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
- เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
- เทมเพลตแผนปฏิบัติการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
- เทมเพลต KPI ฝ่ายขาย ClickUp
- เทมเพลต ROI การตลาด โดย SlideTeam
- เทมเพลตรายงานการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน PowerPoint โดย SlideTeam
- เทมเพลต ROI สำหรับ Excel โดย 365FinancialAnalyst
อะไรคือแบบจำลองผลตอบแทนการลงทุน (ROI Template)?
ก่อนที่เราจะไปถึงเทมเพลต ขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ROI จากมุมมองทางคณิตศาสตร์กันก่อน ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยพื้นฐานแล้วจะแสดงอัตราที่การลงทุนของคุณในโครงการหรือกิจกรรมนั้นเติบโตหรือลดลง นี่คือสมการ ROI:
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) = (ยอดขายทั้งหมด – ต้นทุนการลงทุน) ÷ ต้นทุนการลงทุน
ความเกี่ยวข้องของทุกสิ่งที่ธุรกิจทำนั้นสรุปได้เป็นผลตอบแทน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องมี แม่แบบเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับวิธีการคำนวณรายได้สุทธิของคุณ
เทมเพลต ROI คือเครื่องมือการทบทวนทางการเงิน ที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทางกลยุทธ์. มันรวบรวมข้อมูลจากโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และโครงการที่เสนอไว้ ให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:
- โครงการที่คุ้มค่าที่สุด
- โครงการที่ควรยกเลิกเนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นลบ/ต่ำ
- โอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง
- โครงการที่กีดกันเงินทุน (ทุน) มากกว่าที่ควร
- สุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท
เทมเพลตนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการ วางแผน คำนวณ และแสดงภาพผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร อาจมาพร้อมกับฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อตั้งเป้าหมาย กำหนดกิจกรรมที่ช่วยเพิ่ม ROI ติดตามตัวชี้วัดยอดขายจัดลำดับความสำคัญของโครงการและงานหรือทำนายผลลัพธ์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม ROI ดี?
ประเภทของเทมเพลต ROI ที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์โครงการเดียว เปรียบเทียบหลายโครงการ หรือสร้างพอร์ตโฟลิโอสำหรับทั้งบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เทมเพลตมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะสำคัญบางประการ เช่น:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรอนุญาตให้คุณแก้ไขและปรับแต่งส่วนต่างๆ เพื่อคำนวณ ROI และติดตามต้นทุนรวมได้ ตัวอย่างเช่น เทมเพลตหลายแบบช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเป้าหมายโดยใช้กรอบงาน OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
- ความดึงดูดทางสายตา: คุณควรสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ, แผนภูมิ, และกราฟ เพื่อนำเสนอภาพรวมของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIs) และช่วยให้การเปรียบเทียบเป็นไปได้ง่ายขึ้น
- โครงสร้างที่ชัดเจน: แม่แบบ ROI ที่ดีที่สุดมีส่วนที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยให้คุณรับข้อมูลสำคัญในตารางราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความหลากหลายและความสามารถในการปรับขนาด: แม้ว่าแม่แบบ ROI มักจะไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ แต่ต้องสามารถปรับให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของการลงทุน ค่าใช้จ่าย โครงการ หรือแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการร่วมมือ: ควรรองรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการประชุมระดมสมองกับทีมกลยุทธ์ของคุณ
9 แม่แบบ ROI ใน Excel & ClickUp
คุณจะพบเครื่องคำนวณ ROI ได้มากมายบนอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อพูดถึงเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกระแสเงินสดของบริษัท กลับมีอยู่อย่างจำกัดมาก
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เราได้คัดสรรเทมเพลต ROI ที่ทรงพลังที่สุด 8 แบบเพื่อประเมินและเปรียบเทียบโครงการและกระบวนการทางธุรกิจของคุณ เทมเพลตส่วนใหญ่ของเราได้มาจากClickUp—ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมด และเหมาะกับการใช้งานส่วนใหญ่ หากต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมจาก ClickUp อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มาเริ่มต้นกันเลย และเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับการเติบโต!
1. แม่แบบ ROI ของ ClickUp
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด,แบบจำลองผลตอบแทนการลงทุน ClickUpที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและทำนายผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดของคุณได้. มันคำนึงถึงทุกรายละเอียด ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและรายได้ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่อเนื่องและกำไรที่อาจเกิดขึ้น.
โดยการป้อนข้อมูล เช่น ต้นทุนโครงการ รายได้ที่คาดการณ์ไว้ และระยะเวลาของโครงการเข้าสู่แม่แบบ คุณจะสามารถคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้อย่างแม่นยำ พร้อมการแสดงผลในรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และกระชับ
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการลงทุนหลายรายการได้ ซึ่งสะดวกมากหากบริษัทของคุณมีช่องทางการสร้างรายได้หลากหลายที่ต้องการตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถ:
- ติดตามการลงทุนและคำนวณผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
- เปรียบเทียบโครงการหลายโครงการเคียงข้างกัน
- ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลเชิงวิเคราะห์
ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการจะแชร์กับทีมของคุณ, แนบไว้กับงาน, หรือปรับแต่งรูปแบบ, ทุกอย่างอยู่แค่เพียงคลิกเดียว!
2. แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชัน ROI ของ ClickUp
ตัวเลือกแรกของเราคือเทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่น ROI ของ ClickUp— เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ ROI ของทีมขายและจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นสำหรับสมาชิกแต่ละคน!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ ติดตามค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจาก ทีมขายต่างๆ และสมาชิกแต่ละคน เป็นเครื่องมือครบวงจรในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนหน่วยที่ขายได้
ในการเริ่มต้นใช้เทมเพลตนี้ ควรกำหนดช่วงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไว้ล่วงหน้า เช่น 25%–30% คุณสามารถ ป้อนโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนเข้าสู่เทมเพลต และมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามผลงานที่ทุ่มเทไป ปรับอัตราค่าคอมมิชชั่นตามแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ตราบใดที่ ROI ของคุณไม่ต่ำกว่าอัตราที่ต้องการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าชื่นชมที่สุดของเทมเพลตนี้คือสมาชิกในทีมของคุณสามารถมี อัตราค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันตามประสบการณ์หรือผลงาน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงด้วยเทมเพลตนี้:
- เป้าหมาย ClickUpให้กับพนักงานขายทุกคนและติดตามผลงานของพวกเขา (ตั้งเป้าหมายให้สมจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการลดแรงจูงใจของทีม)
- ปรับแต่งสูตรสำหรับค่าคอมมิชชั่นรวมหรือผลตอบแทนจากการลงทุน
- กำหนดเป้าหมายสำคัญและให้รางวัลจูงใจแก่สมาชิกในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- ให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมขายของคุณเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกไตรมาส
- จัดทำประมาณการงบประมาณโดยอิงจากรายงานการขายล่าสุด
การใช้เทมเพลตนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว—เพียงแค่เพิ่มชื่อของพนักงานขายแต่ละคนพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประเภททีมและโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น ติดตามข้อมูลผ่านมุมมอง ค่าคอมมิชชั่นต่อทีม และ ค่าคอมมิชชั่นต่อพื้นที่
3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
การเปลี่ยนแปลงยอดขายอย่างต่อเนื่องอาจทำให้การรักษาผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เฉลี่ยเป็นเรื่องท้าทายโชคดีที่คุณมีเทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อ รักษาเสถียรภาพของ ROI ท่ามกลางกระบวนการขายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยให้คุณ:
- รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเกี่ยวกับทุกแง่มุมที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายของคุณ
- ปรับแต่งแผนและเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทดสอบเทคนิคการขายที่แตกต่างกัน
- ติดตามเป้าหมายที่บรรลุและพลาด
หากคุณต้องการใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนข้อมูลที่ถูกต้องในช่องข้อมูลที่กำหนดไว้ เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดก็ได้—ตั้งแต่ ประเภทสินค้า และ เป้าหมายกำไร ไปจนถึง จำนวนการคืนสินค้า
จากผลการปฏิบัติงานของทีมของคุณ คุณสามารถคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยจัดเรียงตามผลิตภัณฑ์หรือช่วงเวลาได้ ลองปรับมุมมองในเทมเพลตเพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น มุมมองปริมาณการขายต่อเดือน จะแสดงยอดขายรวมในแต่ละเดือน ช่วยให้คุณระบุรูปแบบและคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้ หรือคุณสามารถใช้ มุมมองปริมาณการขายต่อสินค้า เพื่อสำรวจคุณภาพ ROI ของสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดของคุณได้
การติดตามยอดขายด้วยตัวเองอาจเป็นงานที่หนักหนาสาหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทของคุณขายสินค้าหลายพันชิ้นทุกเดือน นั่นแทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยเมื่อใช้เทมเพลตนี้—มันมี คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม สำหรับการทำงานร่วมกันและมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
และด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถสร้างตัวติดตามการขายที่เหมาะกับบริษัทของคุณได้เหมือนถุงมือ!
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
การติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจใด ๆ แต่เราต้องยอมรับว่าการดูแลลูกค้าเป้าหมาย, การเปลี่ยนแปลงลูกค้า,และการเดินทางของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ
การมองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยอาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งส่งผลเสียต่อผลตอบแทนการลงทุนของคุณในที่สุดแต่ด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp คุณสามารถ ติดตามสถานะของSales Pipeline ได้ตลอดทุกวันเหมือนเหยี่ยว!
เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติที่ชาญฉลาดมากมายเพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้ามุมมองหลายแบบและส่วนที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ—ตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็น สองส่วน:
- การจัดการท่อส่ง
- การจัดการบัญชี
ทั้งสองส่วนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ
เพื่อ ทำนายยอดขายในอนาคตและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้อย่างแม่นยำ เราขอแนะนำให้แบ่งกระบวนการขายของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อย เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ การเจรจา และการปิดการขาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในแต่ละขั้นตอน เพื่อสร้างความรับผิดชอบในกระบวนการ
การจัดการบัญชีเกี่ยวข้องกับการติดตามลูกค้า การแก้ไขคำแนะนำและคำขอให้บริการ และการระบุจุดที่ต้องปรับปรุง. เพิ่ม สถานะที่กำหนดเองและคุณสมบัติการติดต่อครั้งล่าสุด ให้กับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้กระบวนการทำงานของระบบ CRMของคุณมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ!
รู้สึกเบื่อกับการต้องแก้ไขเทมเพลตด้วยตนเองทุกวันใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล! เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ ClickUp Automations สามแบบที่ช่วยอัปเดตรายการและผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
แม่แบบแผนปฏิบัติการอสังหาริมทรัพย์ ClickUpอาจเป็นตัวเลือกเฉพาะอุตสาหกรรมเพียงตัวเดียวในรายการของเรา แต่เชื่อเราเถอะเมื่อเราบอกว่ามันสามารถช่วยคุณ ทำประมาณการทางการเงินสำหรับทุกกลุ่มเฉพาะ ได้
เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานผ่านแผนปฏิบัติการประจำวันช่วยให้คุณสร้างแผนที่นำทางสำหรับการลงทุนของคุณและเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
โดยแก่นแท้แล้ว เทมเพลตนี้เกี่ยวกับการค้นหาโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ คุณสมบัติการเปรียบเทียบที่เน้นผลกำไรทำให้ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ROI ที่หลากหลายสำหรับโครงการหรือพอร์ตการลงทุนใด ๆ
นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตเพื่อวัดการเติบโตของการลงทุนของคุณ:
- กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้: บันทึกกำไรเป้าหมายของคุณและตัวชี้วัดหลักสำหรับวัดความสำเร็จ คุณสามารถใช้ClickUp Docsสำหรับการบันทึกข้อมูล
- ระบุการลงทุนของคุณ: เพิ่มรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับช่องทางการลงทุนทั้งหมดของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบ คุณสามารถสร้างการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับทุกโครงการหรือเฉพาะโครงการที่ต้องการ
- เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเคียงข้างกัน: ใช้ตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเลือกโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุน
นี่เป็นเพียงร่างคร่าวๆ เท่านั้น เนื่องจากยังมีกระบวนการอีกหลายสิบขั้นตอนที่อยู่ระหว่างคุณกับผลตอบแทนที่ต้องการ แต่โปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงแม่แบบแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างแผนรายละเอียดเพื่อเพิ่มผลผลิตในระยะยาวได้ 🤑
6. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp
เพื่อเข้าใจและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนของคุณ คุณต้องวิเคราะห์ตัวชี้วัดการขายจากมุมมองต่าง ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก.เทมเพลต KPI การขายของ ClickUpจะช่วยให้คุณมีศูนย์กลางสำหรับการวัดประสิทธิภาพของทีมคุณ และวางแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้! 📈
เทมเพลตนี้แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (KPIs) ในสามส่วน:
- รายงานประจำสัปดาห์
- รายงานประจำเดือน
- บอร์ดรายได้ต่อเดือน (แสดงผลแบบคัมบัง แสดงยอดขายรายสัปดาห์สำหรับหนึ่งเดือน)
เทมเพลตนี้ให้คุณ 15 ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง แสดงเมตริก เช่น จำนวนการขาย รายได้จากการขายทั้งหมด ความพยายามในการขายเพิ่ม การขายเพิ่มที่ประสบความสำเร็จ และจำนวนใบเสนอราคา
ต้องการตรวจสอบตัวชี้วัดเฉพาะหรือไม่? คุณสามารถจัดเรียงระหว่างฟิลด์โดยใช้ตัวกรองและสร้างรายงานที่เน้นเฉพาะพร้อมตัวเลขกำไรสุทธิ สำหรับทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน
นอกจากจะช่วยให้คุณติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แล้ว เทมเพลตนี้ยังมี เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการปรับแต่งมากมาย คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละส่วน ทดลองจัดวางคอลัมน์ และสร้างรูปแบบเฉพาะตัวเพื่อส่งเสริมการดูข้อมูล KPI ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
7. แม่แบบ ROI การตลาด โดย SlideTeam
หนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำให้ผู้คนรู้จักบริษัทของคุณมากขึ้นคือการตลาดเนื้อหาและการรณรงค์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล,โฆษณาทางสื่อสังคม, ใบปลิว, หรือป้ายโฆษณา. แต่คุณจะลงทุนเงินในโครงการการตลาดโดยไม่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้หรือไม่?
เทมเพลต ROI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตลาดช่วยทำนายความสำเร็จของความพยายามของคุณโดยการประมาณการกำไรจากการใช้จ่ายที่สัมพันธ์กัน. มันถูกใช้เพื่อจัดทำงบประมาณหรือให้เหตุผลสำหรับค่าใช้จ่ายทางการตลาดเช่นโฆษณา, แบบสำรวจลูกค้า, ค่าธรรมเนียมของเอเจนซี, และเงินเดือนของพนักงาน.
ใช้ เทมเพลต ROI การตลาดโดย SlideTeam และสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบของแคมเปญที่ผ่านมาหรือในอนาคตของคุณสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ เทมเพลต PowerPoint นี้มาพร้อมกับสไลด์ที่แก้ไขได้ 100% ไอคอนที่กำหนดเอง และรูปร่างต่างๆ
ในขณะที่สไลด์เริ่มต้นมี องค์ประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ทีมการตลาดของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ตามกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งสีและแบบอักษร และเพิ่มกล่องโต้ตอบเพื่อให้การนำเสนอเข้าใจง่ายสำหรับผู้ชมครั้งแรก
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารแผนงานของคุณกับผู้นำหรือทีมบัญชีในการประชุมงบประมาณ
8. แบบรายงานการติดตามผลตอบแทนการลงทุน PowerPoint โดย SlideTeam
การคำนวณ ROI ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การนำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกันต่อผู้ชมทั่วไปนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในกรณีส่วนใหญ่ อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือการสื่อสารตัวเลขให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางการเงินหรือการบัญชี
เทมเพลตรายงานการติดตาม ROI ของ PowerPoint โดย SlideTeam แก้ไขปัญหานี้ได้ โครงสร้างตารางที่เรียบง่าย ของมันนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเชิงตัวเลขโดยไม่ทำให้ผู้ชมของคุณรู้สึกท่วมท้น คุณสามารถระบุต้นทุนของการลงทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกับค่า ROI ในหน้าต่างเดียว!
การนำเสนอตัวเลขกำไรอาจเป็นเรื่องท้าทายยิ่งขึ้นหากคุณกำลังแสดงการลงทุนมากกว่าหนึ่งรายการ ซึ่งมักเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อย แต่ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะมีพื้นที่มากพอที่จะสรุปการลงทุนหลายรายการและสร้างรายงานเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน
หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของเทมเพลตนี้คือ ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เนื่องจากเป็นเทมเพลต PowerPoint ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงรู้สึกคุ้นเคยและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
ทุกองค์ประกอบในเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้—เพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ เปลี่ยนสี หรือใช้ไอคอนและสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับงานนำเสนอของคุณ!
9. แม่แบบ Excel ROI โดย 365FinancialAnalyst
หากคุณต้องการเพียงเครื่องคำนวณ ROI สำหรับการลงทุนหรือโครงการที่ซับซ้อนมาก ๆ เท่านั้น แบบฟอร์ม Excel ROI โดย 365FinancialAnalyst ก็เหมาะกับความต้องการของคุณ
เทมเพลต Excel นี้ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับการคำนวณ ROI ที่ซับซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นของทีมขาย ภาษี และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล การทุ่มเทเวลาในการคำนวณที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดด้วยตนเองนั้นไม่เป็นไปได้
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจสร้างภาพที่บิดเบือนเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัทของคุณได้ ส่งผลให้คุณอาจตัดสินใจผิดพลาดและสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคุณ
เทมเพลตสเปรดชีต Excel ROI ฟรีนี้ออกแบบมาเพื่อให้การคำนวณเป็นเรื่องง่าย ประกอบด้วยสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการดึงอัตราผลตอบแทนที่ถูกต้องหลังจากพิจารณาตัวแปรทั้งหมดแล้ว—คุณเพียงแค่ป้อนข้อมูลในเซลล์ที่ต้องการเท่านั้น
เทมเพลตนี้ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการทำงานมากกว่าความสวยงาม ดังนั้นอย่าคาดหวังฟีเจอร์การปรับแต่งหรือการทำงานร่วมกัน
วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทคุณด้วยเทมเพลต ROI
เทมเพลต ROI เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการประเมินความสามารถในการทำกำไรของบริษัทของคุณ ด้วยการใช้เทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถติดตามการลงทุนของคุณได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ วัดผลตอบแทน และตัดสินใจทางการเงินอย่างมีข้อมูลในที่สุด
โปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของบริษัทคุณอยู่ที่การติดตามและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง. แบบテンเพลต ROI สามารถทำหน้าที่เป็นแสงสว่างนำทางให้คุณในกระบวนการนี้ ช่วยให้คุณนำทางผ่านภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการเงินธุรกิจ.
