"เฮ้ ส่งอีเมลถึง นักการตลาด 👋
ดังนั้น คุณได้ตัดสินใจที่จะเปิดตัวแคมเปญการตลาดทางอีเมลแล้ว
คุณได้วางแผนปฏิทินเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว และคุณรู้แน่ชัดว่าจะปรับปรุงอีเมลของคุณอย่างไร
ยอดเยี่ยม!
แต่เป้าหมายการทำการตลาดทางอีเมลของคุณคืออะไร?
คุณต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของคุณผ่าน โซเชียลมีเดีย, เพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว, หรือทำงานเกี่ยวกับการ เพิ่มจำนวนรายชื่อ ของคุณหรือไม่?
เมื่อคุณตัดสินใจเลือก เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง แล้ว คุณยังจำเป็นต้องเลือกตัวชี้วัด KPI สำหรับการตลาดทางอีเมล สักสองสามตัว เพื่อดูว่าคุณกำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไร
ไม่ต้องกังวล นั่นคือจุดที่เราจะเข้ามาช่วย!
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ KPI ในการตลาดผ่านอีเมล และเน้นย้ำ10 KPI และตัวชี้วัดที่ดีที่สุดที่คุณควรติดตามในวันนี้ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำวิธีง่ายที่สุดในการติดตาม KPI สำหรับการตลาดผ่านอีเมลอีกด้วย
เนื่องจากคุณได้เปิด 'อีเมล' นี้แล้ว มาดูกันว่ามีอะไรให้บ้าง! 📬
อะไรคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมล?
มาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อน
KPI ย่อมาจาก Kุญแจ Pิทธิภาพ Iดัชนี
KPIs คือเป้าหมายที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้บริษัทมองเห็นผลการดำเนินงานของตนได้
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมล (KPIs) วัดประสิทธิภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ของแคมเปญการตลาดทางอีเมล:
ผู้คนกำลังอ่าน อีเมล ของคุณอยู่หรือไม่?
พวกเขาส่งต่อให้หรือไม่?
หรือว่าพวกเขาเพียงแค่หลีกเลี่ยงอยู่?
ตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมลที่มีประโยชน์ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มเหล่านี้เพื่อดูว่าแคมเปญของคุณกำลังทำงานได้ดีหรือไม่
10 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาดผ่านอีเมลที่คุณต้องติดตาม
นี่คือสิบ KPI การตลาดทางอีเมลที่คุณควรอ่านอย่างแน่นอนบริการการตลาดทางอีเมลที่ยอดเยี่ยมควรมีเมตริกเหล่านี้ในคุณสมบัติการรายงานของพวกเขาอย่างแน่นอน
1. อัตราการตีกลับ
ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนคนที่ไม่ได้รับอีเมลของคุณจากจำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่งไป 🙅
มีสองประเภทของการเด้ง:
- ซอฟต์บาวน์ซ์ติดตามปัญหาชั่วคราวกับที่อยู่อีเมล
- การเด้งกลับแบบถาวรติดตามปัญหาถาวรกับที่อยู่อีเมล
จำนวนอีเมลที่ตีกลับสูงอาจบ่งชี้ว่าในรายชื่อของคุณมีที่อยู่อีเมลปลอม ที่อยู่อีเมลเก่า หรือ...
จุดประสงค์ของ KPI อัตราการตีกลับคือเพื่อช่วยให้คุณกำหนดคุณภาพของรายชื่อผู้สมัครสมาชิกของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
2. อัตราการส่งอีเมล
อัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับติดตามจำนวนอีเมลที่ส่งถึงกล่องจดหมายของผู้รับสำเร็จ
ความแตกต่างระหว่างอัตราการตีกลับกับอัตราการส่งถึงคือ ตัวแรกเน้นที่อีเมลที่ถูก ปฏิเสธ ในขณะที่อัตราการส่งถึงเน้นที่อีเมลที่ถูก ยอมรับ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
3. อัตราการเปิด
ตัวชี้วัดนี้ติดตามจำนวนผู้รับอีเมลที่เปิดอีเมลที่คุณส่ง
เนื่องจากอีเมลขึ้นอยู่กับหัวข้ออีเมล อัตราการเปิดจึงบอกคุณได้ว่าหัวข้ออีเมลของคุณประสบความสำเร็จเพียงใด
คุณสามารถ เพิ่มอัตราการเปิดได้โดย:
- รวมชื่อแรกของสมาชิกของคุณ
- รักษาหัวเรื่องให้สั้นและกระชับ 🍬
- เพิ่มอิโมจิในบรรทัดหัวเรื่องของคุณ 😁
แต่การ รู้ เพียงบางวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงอัตราการเปิดของคุณนั้นไม่เพียงพอ คุณยังต้องเข้าใจวิธีการคำนวณตัวเลขนี้ด้วย
นี่คือสูตรง่ายๆ ที่จะช่วยคุณได้:
4. อัตราการเปิดที่ไม่ซ้ำกัน
อัตราการเปิดอีเมลที่ไม่ซ้ำกันของคุณติดตามจำนวนผู้ใช้แต่ละรายที่เปิดอีเมลของคุณ
แต่ อัตราการเปิด ที่ไม่เหมือนใครนั้นแตกต่างจาก อัตราการเปิด ปกติอย่างไร?
หากลูกค้าของคุณเปิดอีเมลเดียวกันสามครั้ง จะนับเป็นการเปิด เฉพาะ ครั้งเดียว แต่จะนับเป็นการเปิด ทั้งหมด สามครั้ง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
แต่แค่เปิดอีเมลก็คงไม่พอใช่ไหม?
ใช่แล้ว เราต้องการให้คลิกที่ลิงก์!
5. อัตราการคลิกผ่าน
ตัวชี้วัดนี้ติดตามจำนวนผู้รับอีเมลที่คลิกที่ลิงก์หนึ่งหรือมากกว่าในอีเมลของคุณ
หมายเหตุ: คำนึงถึงเฉพาะอีเมลที่ เปิดอ่านแล้ว เท่านั้น
อัตราการคลิกผ่านแสดงให้คุณเห็นว่าผู้สมัครสมาชิกของคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณหรือไม่ และพวกเขามีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณหรือไม่ 🤓
หากอีเมลของคุณไม่มีลิงก์ คุณสามารถใช้จำนวนอีเมลที่ถูกเปิดหรือการตอบกลับอีเมลเพื่อวัดการมีส่วนร่วมได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
6. อัตราการคลิก
อัตราการคลิกคือจำนวนคนที่คลิกที่ลิงก์ในอีเมลของคุณจากจำนวนคนที่ได้รับ ส่งถึง อีเมล
อัตราการคลิกสูงแสดงให้คุณเห็นว่าการตลาดทางอีเมลของคุณกำลังทำงาน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
แม้ว่าอัตราการคลิกจะฟังดูคล้ายกับอัตราการคลิกผ่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองอย่าง
อัตราการคลิกผ่านเน้นที่ผู้ที่ เปิด อีเมลของคุณ ในขณะที่อัตราการคลิกเน้นที่ผู้ที่เพียงแค่ ได้รับ อีเมลของคุณ
ยังสับสนอยู่หรือไม่?
สมมติว่าคุณได้รับเมตริกเหล่านี้:
- จำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับทั้งหมด = 1,000
- จำนวนอีเมลที่เปิดทั้งหมด = 600
- จำนวนการคลิกทั้งหมด = 300
จากนั้น อัตราการคลิก จะเป็นดังนี้:
และ อัตราการคลิกผ่าน จะเป็นดังนี้:
หากอัตราการคลิกของคุณต่ำ แต่มีอัตราการคลิกผ่านสูง แสดงว่ามีคนเปิดอีเมลของคุณไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อ่านอีเมลของคุณได้คลิกที่ลิงก์ นั่นหมายความว่าหัวข้ออีเมลของคุณต้องปรับปรุง แต่คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ของคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก
7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดนี้ติดตามจำนวนคนที่คลิกที่ลิงก์และดำเนินการเฉพาะเสร็จสิ้น
การดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ของแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ
การ 'แปลง' อาจเป็นการขาย การสมัครสมาชิก การดาวน์โหลด หรือแม้แต่การลงทะเบียนในหน้าแลนดิ้งเพจ
เพื่อวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของอีเมลของคุณ คุณจำเป็นต้องผสานระบบอีเมลของคุณกับระบบวิเคราะห์เว็บไซต์ ของคุณ
ด้วยวิธีนี้ หากคุณส่งอีเมลไปยังผู้ติดตามของคุณเพื่อโปรโมทส่วนลด 60% สำหรับสินค้าออนไลน์ทั้งหมดของคุณ อัตราการเปลี่ยนแปลงจะบอกคุณว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของผู้คนคลิกที่ลิงก์และทำการซื้อ เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยใช้เทมเพลตอีเมลติดตามผลบางส่วนเหล่านี้
หากคุณทราบจำนวนเงินที่คุณใช้ไปกับแคมเปญและทราบจำนวนผู้ติดตามที่คุณได้เปลี่ยนเป็นลูกค้าแล้ว คุณก็จะสามารถเห็นได้ง่าย ๆ ว่าเงินที่คุณลงทุนไปกับแคมเปญนั้นคุ้มค่าหรือไม่!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
8. อัตราการเติบโตของจำนวน
ตัวชี้วัดนี้ไม่สนใจว่าบริษัทของคุณดำเนินกิจการมานานแค่ไหน
แม้แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงก็ต้องเติบโตเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง
เหมือนกับชีวิต คุณต้องพัฒนาและปรับตัวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า
แล้วอัตราการเติบโตนี้ใช้กับการตลาดทางอีเมลอย่างไร?
อัตราการเติบโตของรายชื่อติดตามว่าอีเมลของคุณเติบโตเร็วแค่ไหน
การเติบโตของรายชื่อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดทางอีเมล เนื่องจากช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและรักษาความ เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมล
9. ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวม
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมคือรายได้ทั้งหมดที่แคมเปญอีเมลของคุณสร้างขึ้นให้กับคุณ 🤑
ตัวชี้วัดนี้แสดงให้คุณเห็นว่าความพยายามทางการตลาดของคุณกำลังเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทหรือไม่
นี่คือวิธีที่คุณสามารถคำนวณได้:
10. อัตราการร้องเรียนสแปม
ในฐานะนักการตลาดทางอีเมล มีปุ่มสองปุ่มที่คุณไม่อยากให้ผู้ติดตามของคุณกดจริงๆ
อ๋อ ปุ่ม 'ขยะ' และ 'สแปม'
ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนคนที่คลิกปุ่มเหล่านั้นเมื่อพวกเขาได้รับอีเมลของคุณ
อัตราการสแปมสูงอาจบ่งชี้ว่า:
- มีบางอย่างผิดปกติกับสำเนาอีเมลของคุณ
- อีเมลของคุณยากที่จะยกเลิกการสมัคร
- คุณได้เปลี่ยนความถี่ของอีเมลของคุณ
พิจารณาหาสาเหตุว่าทำไมอีเมลของคุณถึงถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์สแปมและแก้ไขให้ถูกต้อง ติดตามอัตราการถูกจัดเป็นสแปมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละวิธีแก้ไข
นอกจากนี้ คะแนนสแปมสูงยังทำลายชื่อเสียงของผู้ส่งอีเมลของคุณอีกด้วย
คุณสามารถรับหมายเลขนี้ได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ISP) หรือเลือกที่จะคำนวณอัตราข้อร้องเรียนของคุณเอง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
กำลังค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมอยู่หรือไม่? ตรวจสอบตัวอย่างและเทมเพลต KPI เหล่านี้ได้เลย!
วิธีที่ดีที่สุดในการติดตาม KPI ของคุณ
คุณส่งอีเมลถึงแต่ละคนในรายชื่อของคุณด้วยตนเองหรือไม่?
ถูกต้อง คุณมี ระบบ ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ
เช่นเดียวกัน คุณต้องการเครื่องมือ เช่น ClickUp เพื่อช่วยคุณติดตามและวัดประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลของคุณ!
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้:
1. กำหนดเป้าหมาย
จำได้ไหมเกี่ยวกับ เป้าหมายการตลาดทางอีเมล ที่เราพูดถึงตอนต้น?
เป้าหมาย คือ สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการตั้งและติดตามความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น
ทำไม?
เป้าหมายระดับสูงที่เป็นภาชนะสามารถแยกย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้
เป้าหมายที่คุณตั้งไว้คือวัตถุประสงค์ย่อยที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดการตลาดโดยรวมของคุณ
คุณจะไม่มีวันหลงลืมความก้าวหน้าของคุณ เพราะ ClickUp แสดงความคืบหน้าที่คุณทำไปต่อ KPI ของคุณอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณทำเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ความคืบหน้าของคุณจะได้รับการอัปเดต
คุณยังสามารถ ปรับแต่ง เมตริกที่คุณเลือกเพื่อติดตาม KPI ของอีเมลของคุณได้ เช่น:
- ตัวเลข: ตัวเลขที่ใช้แทนค่า เช่น จำนวนอีเมลที่ส่งถึง 📧
- สกุลเงิน: จัดการรายได้ของคุณ
- งาน: ตรวจสอบว่าทีมการตลาดทางอีเมลของคุณกำลังทำงานให้ถูกต้อง หรือไม่
ไม่แน่ใจว่า KPI แตกต่างจากเมตริกอย่างไร? นี่คือโพสต์เกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง KPI และเมตริก.
2. แดชบอร์ด
แดชบอร์ดของClickUp ให้ภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับแคมเปญอีเมลแบบหยดของคุณ
แดชบอร์ดให้ข้อมูลการวิเคราะห์อีเมลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อดูว่าแคมเปญของคุณกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแบบกำหนดเองลงในแดชบอร์ดของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้ตามที่คุณต้องการ:
- แผนภูมิเส้น: สร้างแผนภูมิเส้นแบบกำหนดเองเพื่อระบุแนวโน้มในการเติบโตของรายการของคุณ 📈
- แผนภูมิแท่ง: ออกแบบแผนภูมิแท่งรายได้ตามความต้องการเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในช่วงเวลา 📊
- แผนภูมิวงกลม: ใช้แผนภูมิวงกลมแบบกำหนดเองเพื่อดูว่าผู้ติดตามของคุณต้องการเห็นเนื้อหาประเภทใด
- การคำนวณ: คำนวณข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น รายได้ต่อผู้สมัครสมาชิก
- บล็อกข้อความ: เพิ่มรูปภาพ ข้อความแบบสมบูรณ์ และแม้กระทั่งใช้คำสั่ง /Slashเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับแดชบอร์ดของคุณ
3. รายงาน
รายงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบว่าทีมการตลาดทางอีเมลของคุณกำลังทำงานอย่างหนักหรือแค่นั่งเฉยๆ
โดยการเพิ่มTable Widgetsลงใน KPI Dashboard ของการตลาดทางอีเมลของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลเช่น:
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน KPI หรือไม่? ตรวจสอบได้ที่ คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับรายงาน KPIของเรา.
4. อีเมล ClickApp
หากคุณคิดว่าอีเมลตายแล้ว เรามีวิธีที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูมันให้คุณ
Email ClickAppช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUp ของคุณ! ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตาม KPI ของคุณและจัดการอีเมลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้ในที่เดียว
นี่คือวิธีการ:
- ส่งและรับข้อความอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp
- เพิ่มไฟล์แนบ, แบบฟอร์ม, คำตอบแบบแม่แบบ และอื่นๆ
- จัดระเบียบการสนทนาทางอีเมลของคุณเป็นความคิดเห็นหรือความคิดเห็นแบบเรียงลำดับ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของอีเมลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีม ทำงานร่วมกันในการส่งและตอบกลับ และกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามฟิลด์ที่กำหนดเอง เหตุการณ์ของลูกค้า หรือแม้แต่การติดตามข้อบกพร่อง ความเป็นไปได้แทบจะไร้ขีดจำกัด!
การผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp ช่วยคุณ:
- ประหยัดเวลา (ไม่ต้องสลับแท็บไปมาอีกต่อไป)
- รักษาการสื่อสารให้เป็นระเบียบ
- รักษาการมองเห็นในบทสนทนาทางอีเมล
ขณะนี้ ClickUp รองรับ Outlook, IMAP, Office 365 และ Gmail อีเมลทุกฉบับที่คุณส่งจาก ClickUp จะดูเหมือนว่าส่งโดยตรงจากอีเมลของคุณเอง — ไม่มีที่อยู่อีเมลแปลกๆ ในการส่งต่อ!
นี่คือวิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ Email ClickApp ได้:
- สร้างงานใหม่โดยการส่งหรือส่งต่ออีเมลไปยัง ClickUp
- เพิ่มความคิดเห็นโดยการส่งอีเมลไปยังงานใน ClickUp
- เพิ่มรายละเอียดงานในอีเมล
- ตอบกลับอีเมลแจ้งเตือน
คุณยังสามารถเชื่อมโยงบัญชี Googleของคุณกับ ClickUp ได้
การผสานรวม Gmailช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างงานจากอีเมล
- แนบคำตอบทางอีเมลไปยังงาน
- ซิงค์การดำเนินการได้อย่างราบรื่นระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม
โบนัส:ทางเลือกอีเมล
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KPI การตลาดผ่านอีเมล
นี่คือคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ KPI ในการตลาดทางอีเมล:
1. ขั้นตอนของการตลาดทางอีเมลคืออะไร?
นี่คือหกขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้:
- ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และมีกรอบเวลา
- ขั้นตอนที่ 2: เลือก เทมเพลตอีเมลหรือสร้างของคุณเอง
- ขั้นตอนที่ 3: วิจัยและ สร้างเนื้อหาที่สมาชิกของคุณต้องการดู
- ขั้นตอนที่ 4: ปฏิบัติตามข้อบังคับของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์สแปม
- ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ แก้ไข และส่งแคมเปญอีเมลของคุณ
- ขั้นตอนที่ 6: วัดผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ของคุณ
2. อีเมลการตลาดมี 4 ประเภทอะไรบ้าง?
นี่คือสี่ประเภทของอีเมล์การตลาดที่คุณสามารถส่งได้:
- อีเมลข้อมูล: เน้นที่ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ควรมี ข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการที่โดดเด่น
- จดหมายข่าวดิจิทัล: อีเมลรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่เน้นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ
- อัปเดตสินค้า: อีเมลที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่มีอยู่แล้ว
- อีเมลธุรกรรม: การยืนยันคำสั่งซื้อ, อีเมลต้อนรับ, และอีเมลขอบคุณ
การส่งอีเมลการตลาดหลากหลายรูปแบบจะแสดงให้ผู้ติดตามของคุณเห็นว่าคุณมีสิ่งต่างๆ มากมายที่จะนำเสนอ!
ลงชื่อออก 💻
ตัวชี้วัด KPI สำหรับการตลาดทางอีเมลช่วยให้ทีมทราบได้ว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายทางการตลาดทางอีเมลของพวกเขาหรือไม่
แต่การตั้ง KPI เป็นเพียง ขั้นตอนแรก เท่านั้น
เพื่อปีนบันไดสู่ความสำเร็จ คุณต้องติดตาม KPIของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการการตลาด!
และจะมีเครื่องมือใดที่ดีไปกว่า ClickUp?
ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการร่วมมือในแคมเปญไปจนถึงการตั้งค่าแม่แบบการตลาด ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำลายเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ
รับ ClickUp ฟรีวันนี้และชมรายการผู้ติดตามของคุณเติบโตยาวไกลเกินกว่าที่คุณเคยคิดไว้!