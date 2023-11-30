10 อันดับใบรับรองด้านการออกแบบที่ดีที่สุดในปี 2025

การมีตัวตนออนไลน์ของคุณต้องมีความดึงดูดทางสายตาและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้
แต่เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ การออกแบบต้องการให้คุณเรียนรู้และใช้เครื่องมือใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำตลอดเวลา
เมื่อคุณมองหาวิธีที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในสายอาชีพของคุณ การได้รับการรับรองด้านการออกแบบที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ และเชี่ยวชาญเคล็ดลับของวงการ
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ในตลาด การเลือกการรับรองการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม จำนวนตัวเลือกที่มากมายอาจทำให้กระบวนการนี้ดูน่ากังวล เราได้ทำการศึกษาและคัดเลือกการรับรองการออกแบบที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ที่จะช่วยยกระดับอาชีพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
การรับรองการออกแบบคืออะไร?
การรับรองการออกแบบเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการที่มอบให้แก่บุคคลที่ได้แสดงให้เห็นถึงระดับความเชี่ยวชาญที่สูงในสาขาการออกแบบเฉพาะทาง การรับรองนี้เป็นการยืนยันทักษะ ความรู้ และความสามารถของนักออกแบบในการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
การได้รับการรับรองด้านการออกแบบเกี่ยวข้องกับการสำเร็จโปรแกรมการศึกษาที่มีโครงสร้าง การสอบผ่าน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดภาคปฏิบัติในหลายกรณี
การรับรองเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายสาขาการออกแบบ เช่น การออกแบบกราฟิก การออกแบบ UI และ UX การออกแบบภาพ และการออกแบบเว็บไซต์ เป็นคุณวุฒิที่มีคุณค่าซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในวิชาชีพของนักออกแบบและเปิดโอกาสใหม่ในสายอาชีพ
ประโยชน์ทางอาชีพของการได้รับการรับรองด้านการออกแบบ
ในสภาพแวดล้อมการออกแบบที่มีการแข่งขันสูง การรับรองไม่ใช่เพียงแค่ใบรับรองเท่านั้น แต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่จะกำหนดเส้นทางอาชีพของคุณ นี่คือรายละเอียดว่าการลงทุนในการรับรองด้านการออกแบบสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตในสายอาชีพของคุณได้อย่างไร:
- เพิ่มความน่าเชื่อถือ: การรับรองการออกแบบทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับความสามารถของคุณ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นายจ้าง และผู้ร่วมงานเกี่ยวกับทักษะและความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกของคุณ
- โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ: การได้รับการรับรองจะโดดเด่นในประวัติการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาเปลี่ยนสายงานก็ตาม การได้รับการรับรองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ชุดทักษะที่ขยาย: โปรแกรมการรับรองมักจะขยายชุดทักษะของคุณโดยครอบคลุมเครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุด ช่วยให้คุณสามารถก้าวทันแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ สมมติว่าคุณได้รับการรับรองในด้านการสร้างแบบจำลอง 3 มิติและแอนิเมชัน ซึ่งคุณเรียนรู้ที่จะทำให้แนวคิดที่นิ่งมีชีวิตขึ้นมา ด้วยชุดทักษะที่เพิ่มขึ้นนี้ คุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นนักออกแบบที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เกมและโลกเสมือนจริง
- ข้อได้เปรียบในการสร้างเครือข่าย: โปรแกรมการรับรองหลายโปรแกรมให้การเข้าถึงเครือข่ายและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเช่นเดียวกัน, ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นไปได้, และผู้นำในอุตสาหกรรม
- ศักยภาพในการเติบโตของเงินเดือน: ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมักจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า สะท้อนถึงคุณค่าที่สังคมมอบให้กับความรู้และทักษะเฉพาะทางของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกการรับรองในด้านการออกแบบการตลาดดิจิทัล มันจะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถนำทักษะของคุณไปช่วยสร้างรายได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้คุณมีเหตุผลในการขอเงินเดือนที่สูงขึ้น
10 ใบรับรองด้านการออกแบบ
นี่คือรายชื่อ 10 อันดับใบรับรองด้านการออกแบบที่เราคัดสรรมาให้คุณ ตั้งแต่การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ไปจนถึงการเชี่ยวชาญศิลปะในการสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดทางสายตา ใบรับรองเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาด้านการออกแบบ
1. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Adobe (ACP)
ประกาศนียบัตร Adobe Certified Professional ซึ่งเดิมเรียกว่า Adobe Certified Associate เป็นการรับรองความสามารถของคุณในการใช้เครื่องมือ Adobe Creative Cloud ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นการแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณในการสร้างกราฟิก ภาพประกอบ และเลย์เอาต์ที่น่าดึงดูดใจ
หนึ่งในใบรับรองเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ Adobe ที่เฉพาะเจาะจง และยืนยันความรู้ของคุณเกี่ยวกับหลักการออกแบบพื้นฐานและทักษะ เช่น ความสามารถในการบริหารโครงการ
- ราคา: ~$180
- ระยะเวลา: ระยะเวลาในการสอบประมาณ 50 นาที
- ระดับหลักสูตร: ระดับกลางถึงระดับสูง
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการออกแบบ UX – Google
Google เสนอประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการออกแบบ UX ของ Google ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับ Coursera
หลักสูตรครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญของ UX รวมถึงการวิจัยผู้ใช้ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการออกแบบ UX อย่างครอบคลุม
- ราคา: 234 ดอลลาร์
- ระยะเวลา: เรียนตามความสะดวก (ประมาณ 6 เดือน)
- ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
3. เส้นทางอาชีพ UX – สปริงบอร์ด
หลักสูตรอาชีพ UX Springboard เป็นโปรแกรมการศึกษาออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในด้านการออกแบบ UX
หลักสูตรที่ครอบคลุมนี้ครอบคลุมหลักการสำคัญของการออกแบบ UX ที่เกี่ยวข้องกับภาพ, วิธีการ, และทักษะปฏิบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในสาขา
ผู้เข้าร่วมในเส้นทางอาชีพนี้จะมีส่วนร่วมในโครงการจริงและได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน UX ที่มีประสบการณ์
Springboard ยังให้การรับประกันการจ้างงานอีกด้วย โดยรับประกันการคืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่สามารถหางานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา
- ราคา: $7,900–14,500
- ระยะเวลา: 6 เดือน
- ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
4. การรับรอง UX – Nielsen Norman Group
พัฒนาโดยบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านความสามารถในการใช้งานชั้นนำ Nielsen Norman Group, อุตสาหกรรมให้การยอมรับอย่างสูงต่อการรับรองการออกแบบกราฟิกนี้
โปรแกรมนี้ครอบคลุมหัวข้อ UX ต่างๆ รวมถึงหลักการการใช้งาน การออกแบบปฏิสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ และระเบียบวิธีวิจัยผู้ใช้
โปรแกรมนี้มีสองระดับ ระดับแรกคือประกาศนียบัตร UX ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร และ 5 การสอบที่เกี่ยวข้อง ระดับที่สองคือประกาศนียบัตร UX Master ซึ่งประกอบด้วย 15 หลักสูตร และการสอบ
ผู้เรียนสามารถเชี่ยวชาญในหนึ่งในสามด้านต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรอง: การออกแบบปฏิสัมพันธ์, การวิจัย, หรือการจัดการ
- ราคา: $5,650-16,950
- ระยะเวลา: 30-100 ชั่วโมง
- ระดับหลักสูตร: ระดับกลางถึงระดับสูง
5. บูทแคมป์ออกแบบ UX/UI – Ironhack
เป็นที่รู้จักกันดีในด้านวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงและเน้นโครงการเป็นหลัก Ironhack UX/UI Design Bootcamp มอบหลักสูตรที่ครอบคลุมให้กับผู้เข้าร่วม ครอบคลุมหลักการออกแบบที่สำคัญ เทคนิคการสร้างต้นแบบ และวิธีการทดสอบการใช้งาน
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีส่วนร่วมในโครงการในโลกจริง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ โปรแกรมนี้ยังมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ซึ่งส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนที่มีประสบการณ์และเพื่อนร่วมชั้น
- ราคา: $12,500 สำหรับผู้เรียนเต็มเวลา; $13,000 สำหรับผู้เรียนไม่เต็มเวลา
- ระยะเวลา: 9 สัปดาห์เต็มเวลา หรือ 24 สัปดาห์นอกเวลา
- ระดับหลักสูตร: เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
6. บูตแคมป์เชิงลึกด้านการออกแบบ UX – General Assembly
โปรแกรมนี้เป็นที่รู้จักในด้านวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง และมีหลักสูตรที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมหลักการออกแบบ UX ที่จำเป็น รวมถึงแง่มุมที่ซับซ้อนเช่น การสร้างแบบร่าง การสร้างต้นแบบ การวิจัยผู้ใช้ และการทดสอบการใช้งาน
สิ่งที่ทำให้โปรแกรมนี้แตกต่างคือการเน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โครงการต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะที่จับต้องได้และเข้าใจแนวคิดทางทฤษฎี
ในปีนี้ หลักสูตรได้เพิ่มการเน้นด้าน AI ซึ่งครอบคลุมหลักการพื้นฐานของการใช้ AI ในการออกแบบ หลักสูตรนี้สอนผู้เรียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ AI ที่หลากหลายสำหรับนักออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมายของการใช้ AI สำหรับการออกแบบ UX
- ราคา: $16,450
- ระยะเวลา: 12 สัปดาห์
- ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
7. โปรแกรมการรับรอง UX – มหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์
โปรแกรมประกาศนียบัตรประสบการณ์ผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีมายาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมนี้
การรับรองนี้ประกอบด้วยหลักสูตรเก้าหลักสูตร (หลักสูตรบังคับสามหลักสูตรและหลักสูตรเลือกเสรีหกหลักสูตร) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบพฤติกรรม การวิจัยและออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และการจัดการโครงการ
การรับรองนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนและเสริมสร้างตำแหน่งทางการแข่งขันของตนได้ ผู้เข้าร่วมยังได้รับโอกาสที่มีค่าในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับโลกของผู้เชี่ยวชาญด้าน UX
- ราคา: $13,500 สำหรับทั้งเก้าหลักสูตร
- ระยะเวลา: 6 เดือน
- ระดับหลักสูตร: ระดับกลางถึงระดับสูง
8. ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก – CalArts
CalArts นำเสนอหลักสูตรเฉพาะทางด้านกราฟิกดีไซน์ที่ครอบคลุมบน Coursera ภายใต้การแนะนำของคณาจารย์จาก CalArts โปรแกรมนี้จะแนะนำผู้เรียนให้รู้จักกับทักษะต่างๆ เช่น การเข้าใจกระบวนการออกแบบ บริบททางประวัติศาสตร์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสร้างภาพและตัวอักษร
การเชี่ยวชาญนี้จะนำไปสู่โครงการจบการศึกษาที่ผสานทักษะที่ได้รับจากแต่ละวิชาไว้ด้วยกัน และรวมคำแนะนำจากเพื่อนร่วมชั้นไว้ด้วย ผลลัพธ์คือโครงการสร้างแบรนด์ที่สมบูรณ์ ซึ่งคุณจะมีโอกาสเพิ่มเข้าไปในแฟ้มผลงานอาชีพของคุณ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนี้มอบทักษะสำคัญให้กับผู้เข้าร่วมในการเริ่มต้นอาชีพการออกแบบระดับมืออาชีพในหลากหลายสาขา เช่น การออกแบบอินเทอร์เฟซ กราฟิกเคลื่อนไหว และการออกแบบงานบรรณาธิการ
- ราคา: $59/เดือน พร้อม Coursera Plus
- ระยะเวลา: 2 เดือน
- ระดับหลักสูตร: เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
9. ประกาศนียบัตรการออกแบบกราฟิกและดิจิทัล (ออนไลน์) – Parsons School of Design
ประกาศนียบัตรการออกแบบกราฟิกและดิจิทัลของ Parsons ครอบคลุมทักษะการออกแบบพื้นฐาน เช่น การพัฒนาแนวคิด การจัดวางตัวอักษร การจัดวาง และทฤษฎีการออกแบบกราฟิก เช่น ทฤษฎีสี
โปรแกรมนี้เน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาพถ่าย ตัวอักษร สี และองค์ประกอบกราฟิกอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ประกอบที่อ่านง่ายและน่าสนใจ
มันช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเน้นที่ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop และชุด Adobe Creative Cloud ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับทักษะที่ครอบคลุม พร้อมที่จะรับมือกับความซับซ้อนของการออกแบบกราฟิกและดิจิทัล
- ราคา: ฿7,480
- ระยะเวลา: 18 เดือน
- ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
10. กราฟิกดีไซน์บูตแคมป์ (ออนไลน์) – ชิลลิงตัน
ค่ายฝึกอบรมการออกแบบกราฟิก Shillington เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้มข้นและเน้นการปฏิบัติจริง สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบกราฟิก
โปรแกรมนี้เป็นที่รู้จักจากวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง. โปรแกรมนี้มอบทักษะการออกแบบที่จำเป็นให้แก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงการพัฒนาแนวคิด, การจัดวาง, และการจัดตัวอักษร.
หลักสูตรนี้เน้นการประยุกต์ใช้จริงในชีวิตจริง ทำให้นักเรียนสามารถทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและสร้างผลงานที่แข็งแกร่งได้
- ราคา: $12,950
- ระยะเวลา: สามเดือนเต็มเวลา หรือเก้าเดือนนอกเวลา
- ระดับหลักสูตร: ผู้เริ่มต้น
วิธีจัดการและดำเนินงานโครงการออกแบบด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณได้สำรวจใบรับรองด้านการออกแบบชั้นนำแล้ว คุณควรเรียนรู้วิธีการจัดการและดูแลโครงการออกแบบด้วย
การบริหารโครงการออกแบบเกี่ยวข้องกับการจัดการความคิดสร้างสรรค์และการจัดระเบียบ และการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การบริหารโครงการช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้น และ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และประสานงานอย่างราบรื่นตลอดกระบวนการออกแบบ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUpช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์ของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย ClickUp มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันสำหรับทีมของคุณ
นี่คือคุณสมบัติพิเศษที่เป็นเครื่องมือมีค่าสำหรับการจัดการและจัดระเบียบโครงการออกแบบ:
เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUp
เทมเพลต Creative & Design ของ ClickUpมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดระเบียบแนวคิดให้เป็นงานที่ทำได้จริง การสร้างไทม์ไลน์แบบภาพ และการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในโครงการ
ไม่ว่าจะกำลังออกแบบเว็บไซต์หรือแคมเปญโฆษณา เทมเพลตนี้ช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างอย่างรวดเร็ว เพิ่มการจดจำแบรนด์และความสม่ำเสมอของข้อความ รวมถึงกระบวนการออกแบบที่เรียบง่ายโดยรวม
ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมาย เช่น เทมเพลตคำแนะนำการทำงานเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ เทมเพลตโฆษณา และเทมเพลตรายงานความก้าวหน้า
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
แสดงแทนที่จะบอก—นั่นคือสิ่งที่ClickUp Whiteboardsช่วยคุณทำได้
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดมากมายในตลาด แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่รองรับไวท์บอร์ดในตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นเพิ่มเติม
เครื่องมือไวท์บอร์ดของClickUpสำหรับ Macและ Windows เป็นหนึ่งในเครื่องมือไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับฤดูใบไม้ผลิปี 2023 ตามการจัดอันดับของ G2
เครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นนี้สามารถจับและผสานความคิดเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมนูที่ใช้งานง่าย, คีย์ลัดที่สะดวก, และเทมเพลตมากมายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมระดมความคิด
เมื่อคุณใช้ ClickUp Whiteboards ในการสร้างแผนภูมิและโครงร่าง คุณจะสามารถมองเห็นแบบเรียลไทม์ว่าใครกำลังดูและมีส่วนร่วมในบอร์ดนั้น
สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความซ้ำซ้อนและความสับสน
ออกแบบและบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นด้วยใบรับรองและเครื่องมือ
เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางในการออกแบบของคุณ จงจำไว้ว่าการรับรองคุณวุฒิจะมอบความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติให้กับคุณ
ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ หรือปรับปรุงโครงการออกแบบของคุณให้ราบรื่นขึ้น กุญแจสำคัญคือการยอมรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
