บล็อก ClickUp
7 อันดับใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุด (2025)

7 อันดับใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุด (2025)

Holly
HollySenior Coaching Program Manager
11 กันยายน 2563

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"อะไรคือการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงทักษะและความสามารถของบุคคลในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile "}},{"@type":"Question","name":"ทำไมคุณจึงต้องการการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การได้รับการรับรองในด้านการจัดการแบบ Agile แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อวิธีการทำงานของโครงการนี้ เมื่อคุณผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค Agile ในการจัดการและดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง สิ่งนี้ช่วยเพิ่มทักษะ ความรู้ และพัฒนาความสามารถของคุณ"}},{"@type":"คำถาม","ชื่อ":"อะไรคือใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุด?","คำตอบที่ยอมรับ":{"@type":"คำตอบ","ข้อความ":"ใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางอาชีพ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือใบรับรอง PMP และ CSM. PMP เหมาะสำหรับการสร้างแรงดึงดูดในฐานะผู้จัดการในโดเมนเฉพาะ ในขณะที่ CSM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรอบงาน Agile Scrum "}},{"@type":"Question","name":"PMI-ACP ดีกว่า PMP หรือไม่? ","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ACP มุ่งเน้นที่การจัดการโครงการแบบ Agile ซึ่ง PMP มุ่งเน้นที่วิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่มีขอบเขตกว้างกว่า ทั้งใบรับรอง ACP และ PMP ใช้เพื่อยืนยันความรู้ของผู้จัดการโครงการมืออาชีพ "}}]}

สนใจที่จะได้รับการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile หรือไม่?

วิธีการแบบ Agile มอบประโยชน์มากมาย

สินค้าคุณภาพสูงขึ้น, การควบคุมโครงการที่ดีขึ้น, ผลตอบแทนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น, และที่สำคัญที่สุด, ลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้น.

แล้วจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วยการสอบใบรับรอง? คุณยังจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ Agile ที่ได้รับการรับรอง เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานของคุณอีกด้วย

แต่การเลือก ใบรับรอง Agile ที่ถูกต้องทำให้คุณรู้สึกแบบนี้หรือไม่?

ผู้ชายพูดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยาก

เอาล่ะ มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น!

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร และทำไมคุณจึงจำเป็นต้องมี เราจะเน้นย้ำถึงเจ็ด การรับรองที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถได้รับ และวิธีที่คุณสามารถใช้การรับรองของคุณเพื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพในปี 2021

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมคือการผสมผสานระหว่างบุคลากรที่โดดเด่นกับปัญหาที่ท้าทาย คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมและแสดงทักษะการบริหารโครงการของคุณแล้วหรือยัง? ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?มาร่วมทีมที่น่าทึ่งของเรา!

มาเริ่มกันเลย

การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร?

การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agileคือการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงทักษะและความสามารถของบุคคลในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile

การได้รับประกาศนียบัตรการจัดการโครงการแบบอไจล์ไม่เพียงแต่เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้นในการจัดการโครงการด้วยความคล่องตัวอีกด้วย

แต่ การจัดการโครงการแบบアジล คืออะไร?

ในการบริหารโครงการแบบ Agile คุณจะพัฒนาโครงการในรูปแบบ สปรินท์

เดี๋ยวนะ... 'สปรินท์' หมายถึงวิ่งใช่ไหม?

นักวิ่งระยะสั้น

ไม่แน่นอน!

นั่นเป็นเพียงการเล่นคำที่ชาญฉลาดของผู้สร้าง Agile เท่านั้น

ต่างจากการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม ในแนวทาง Agile โครงการขนาดใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็กที่เรียกว่าสปรินต์

เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ คุณจะรับ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้า นำการเปลี่ยนแปลงไปปรับใช้ในรอบถัดไป แล้วจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์

ประโยชน์คืออะไร?

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการพัฒนา ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทำไมคุณถึงต้องการการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile?

การได้รับการรับรองในด้านการจัดการแบบ Agile แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อวิธีการดำเนินโครงการนี้ เมื่อคุณผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค Agile ในการจัดการและดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะ ความรู้ และพัฒนาความสามารถของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น เรามาดูสามเหตุผลสำคัญ ว่าทำไม คุณจึงควรมีใบรับรองการบริหารโครงการแบบ Agile:

1. พัฒนาทักษะการบริหารโครงการแบบ Agile ของคุณ

ในการบริหารโครงการแบบ Agile คุณจำเป็นต้องรู้แนวคิดหลักของมัน เช่น:

มีสองวิธีในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้:

  • โดยการบริหารโครงการแบบ Agile
  • การลงทะเบียนในโปรแกรมการรับรองที่เฉพาะเจาะจง

แม้ว่าการเรียนรู้จากการทำงานจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็อาจหาโอกาสได้ยาก ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมบริษัทถึงจะจ้างผู้จัดการที่ไม่มีประสบการณ์ Agile มาบริหารโครงการ Agile ล่ะ?

นอกจากนี้ การจำกัดตัวเองให้เรียนรู้เฉพาะจากการทำงาน อาจทำให้คุณต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเข้าใจความรู้ที่จำเป็น

แต่ในโปรแกรมการรับรองเฉพาะทาง คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดเหล่านี้ได้เร็วขึ้นมาก!

ประโยชน์คืออะไร?

โดยการเรียนรู้แนวคิด Agile เหล่านี้ คุณจะเพิ่มทักษะของคุณและได้เปรียบในการเริ่มต้นเพื่อจัดการโครงการในสภาพแวดล้อม Agile

2. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อบทบาทนี้

การได้รับการรับรองด้านการจัดการแบบ Agile แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อระเบียบวิธีโครงการนี้

ผู้ชายถามว่า

ในขณะที่คุณกำลังฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค Agile เพื่อจัดการและดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะ ความรู้ และเพิ่มศักยภาพของคุณ

สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยธรรมชาติว่า คุณมีความมุ่งมั่นที่จะเชี่ยวชาญใน Agile ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ Agile

3. ช่วยให้คุณจัดการกับโครงการแบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการแบบ Agile คาดหวังให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเส้นทางสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การนำหลักการ Agile ไปใช้จริง ไปจนถึงการดำเนินการพิธีกรรมต่าง ๆ ของ Agile อย่างถูกต้อง

แล้วคุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร?

ง่าย: ด้วยหลักสูตรการจัดการแบบ Agile!

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการโครงการเหล่านี้สอนกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายอย่างถูกต้อง ซึ่งยังช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการระบุปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะขยายใหญ่ขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ของคุณ!

อย่าลืมตรวจสอบการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำเหล่านี้ด้วยนะ!

อะไรคือใบรับรองการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ดีที่สุด?

การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเส้นทางอาชีพ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ PMP และ CSM โดย PMP เหมาะสำหรับการสร้างแรงดึงดูดในฐานะผู้จัดการในโดเมนเฉพาะ ในขณะที่ CSM เหมาะสำหรับกรอบการทำงานแบบ Agile Scrum

7 อันดับใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุดในปี 2021

วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกหลักสูตรการรับรองคืออะไร?

ชายกำลังเลือกแบบสุ่ม

อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดที่นี่...

คุณต้องการเลือกสิ่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ใช่ไหม?

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาใบรับรองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นี่คือรายการใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีเจ็ดรายการ

สำหรับแต่ละใบรับรอง Agile เราจะครอบคลุม:

  • สถาบันการจัดการโครงการใดที่เสนอสิ่งนี้
  • โดเมนที่ครอบคลุม
  • อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมี
  • ค่าใช้จ่ายเท่าไร

1. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง PMI Agile (PMI-ACP)

สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile, การรับรอง PMI Agile Certified Practitioner เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการในความรู้และทักษะของบุคคลในหลักการและเทคนิคของ Agile มันครอบคลุมแนวทาง Agile ต่างๆ เช่นScrum,Kanban, และ Extreme Programming (XP)

การสอบ Agile Certified Practitioner ประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 120 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เพื่อรักษาการรับรอง PMI Agile Certified Practitioner คุณต้องได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) จำนวน 30 หน่วย ในหัวข้อ Agile ทุก 3 ปี

PMI-ACP ดีกว่า PMP หรือไม่?

ACP มุ่งเน้นที่วิธีการจัดการโครงการแบบคล่องตัว ในขณะที่ PMP เน้นที่วิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่มีขอบเขตกว้างกว่า ทั้งการรับรอง ACP และ PMP ถูกใช้เพื่อยืนยันความรู้ของผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

PDU คืออะไร?

PDU คือ หน่วยที่สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) จัดตั้งขึ้นเพื่อวัดการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล

เสนอโดย

สถาบันการจัดการโครงการ

โดเมนที่ครอบคลุม

การรับรอง Agile Certified Practitioner ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น:

  • หลักการและกรอบความคิดแบบアジล
  • การส่งมอบที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
  • การประมาณการแบบอไจล์
  • ประสิทธิภาพของทีม
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมการรับรองนี้คือ:

  • ปริญญาที่สอง
  • 21 ชั่วโมงการฝึกอบรมในแนวทางปฏิบัติ Agile
  • ประสบการณ์โครงการทั่วไป 12 เดือน ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:การมีใบรับรอง PMP(Project Management Professional) หรือ PgMP (Program Management Professional ) ที่ยังไม่หมดอายุสามารถตอบสนองข้อกำหนดนี้ได้

  • ประสบการณ์โครงการ Agile 8 เดือนภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

การกำหนดราคา

  • สำหรับสมาชิกสถาบันการจัดการโครงการ: $435
  • สำหรับผู้ไม่ใช่สมาชิก: $495

2. การรับรองการจัดการโครงการแบบ PRINCE2 Agile

การรับรองการจัดการโครงการแบบ PRINCE2 Agile เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการ Agile และ PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสอนผู้เชี่ยวชาญในการจัดการโครงการเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile

PRINCE2 Agile มีระดับการรับรองสองระดับ:

  • PRINCE2 Agile Foundation: การรับรองระดับพื้นฐานที่ครอบคลุมเทคนิคและกรอบการทำงานแบบ Agile
  • PRINCE2 Agile Practitioner: สอนบุคคลให้สามารถผสมผสานโครงสร้างโครงการ การกำกับดูแล และการควบคุมเข้ากับวิธีการและเทคนิคของ Agile

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร PRINCE2 Agile Foundation ประกอบด้วยคำถามแบบวัตถุประสงค์ 50 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 1 ชั่วโมง สำหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร Agilepm Practitioner เป็นการสอบแบบเปิดตำรา 50 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 150 นาที

เสนอโดย

เอ็กเซลอส จำกัด

โดเมนที่ครอบคลุม

หลักสูตรการรับรองนี้ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ เช่น:

  • ภาพรวมของ PRINCE2 Agile
  • ธีมและกระบวนการในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
  • สครัม, คันบัน และลีนสตาร์ทอัพ
  • กรณีศึกษาและกิจกรรม PRINCE2 Agile

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการรับรอง Agilepm Foundation

ไมเคิล สก็อตต์ ตื่นเต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับรอง Agilepm Practitioner คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • PRINCE2 Foundation (หรือสูงกว่า)
  • PRINCE2 Agile Foundation
  • คุณวุฒิการจัดการโครงการ (PMQ)
  • ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)
  • IPMA (สมาคมการจัดการโครงการระหว่างประเทศ) ระดับ A, B, C, และ D

การกำหนดราคา

  • สำหรับ PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner ออนไลน์: $1555
  • สำหรับแพ็คผสม: $1860

3. ผู้เชี่ยวชาญ Scrum ที่ได้รับการรับรอง (CSM)

การรับรอง CertifiedScrum Masterเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารทีม Scrum

การรับรองนี้สอนคุณเกี่ยวกับกรอบการทำงาน Scrum ทั้งหมด:บทบาทต่างๆของทีมโครงการ, เหตุการณ์, และเอกสาร. หลักสูตร Agile นี้สามารถช่วยคุณในการกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทีม Scrum.

เพื่อรับประกาศนียบัตร Certified Scrum Master คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมการอบรมในห้องเรียน เมื่อสิ้นสุดการอบรม คุณจะต้องสอบข้อเขียนแบบเปิดหนังสือ การสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 50 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 1 ชั่วโมง

เสนอโดย

สครัม อัลไลแอนซ์

โดเมนที่ครอบคลุม

ประกาศนียบัตร Scrum Master ที่ได้รับการรับรอง ครอบคลุมหัวข้อเช่น:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง Agile นี้

การกำหนดราคา

1,000–1,400 ดอลลาร์

4. ได้รับการรับรอง SAFe Agilist (Scaled Agile)

ผู้ได้รับการรับรอง SAFe (Scale Agile Framework) Agilist เป็นประกาศนียบัตรระดับพื้นฐานที่สอนให้บุคคลทราบวิธีการนำไปใช้ SAFe เพื่อขยายการพัฒนาแบบ Agile ในองค์กร

การสอบรับรองเป็นแบบทดสอบข้อเขียน 45 ข้อ แบบปิดหนังสือ โดยมีเวลาจำกัด 90 นาที ก่อนเข้าสอบ คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม Leading SAFe เป็นเวลา 2 วัน

เสนอโดย

สเกลล์ อไจล์

โดเมนที่ครอบคลุม

ประกาศนียบัตรการจัดการโครงการแบบ Agile ครอบคลุมโดเมนต่างๆ เช่น:

  • พื้นฐานของกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้
  • ความคล่องตัวทางธุรกิจ
  • การวางแผนการเพิ่มโปรแกรม
  • การจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบลีน

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง

การกำหนดราคา

เริ่มต้นที่ $725

หมายเหตุ: การสอบครั้งแรก รวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว หากคุณสอบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเรียน. การสอบซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย $50.

5. การรับรอง Professional Scrum Master (PSM)

ProfessionalScrum Masterมีระดับการรับรองสามระดับ:

  • Professional Scrum Master I: เพื่อยืนยันความรู้เกี่ยวกับกรอบการทำงานของ Scrum และการนำไปใช้
  • Professional Scrum Master II: เรียนรู้การใช้กรอบการทำงาน Scrum สำหรับการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
  • Professional Scrum Master III: สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน PSM I และ II และวางแผนที่จะเชี่ยวชาญแนวทาง Scrum

การสอบรับรองสำหรับ:

  • PSM I ประกอบด้วยคำถาม 80 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 60 นาที
  • PSM II ประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 90 นาที
  • PSM III ประกอบด้วยคำถาม 33 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 120 นาที

เสนอโดย

สครัม. ออร์ก

โดเมนที่ครอบคลุม

การรับรอง Professional Scrum Master ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น:

  • กรอบการทำงาน Scrum
  • การให้คำปรึกษาแก่ทีม
  • การพัฒนาและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
  • การวางแผนพอร์ตโฟลิโอ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการรับรองเหล่านี้

คริส แพรตต์ถามว่าอะไร

ใช่ครับ/ค่ะ

การกำหนดราคา

  • สำหรับการประเมิน Professional Scrum Master I: $150
  • สำหรับการประเมิน Professional Scrum Master II: $250
  • สำหรับการประเมิน Professional Scrum Master III: $350

6. ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับการรับรอง (IAPM)

ประกาศนียบัตรผู้จัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการรับรองเหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการจัดการโครงการแบบ Agile

ในการสอบเพื่อรับใบรับรอง คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับสมาคมผู้จัดการโครงการนานาชาติ เมื่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อสอบ

หมายเหตุ: ข้อมูลประจำตัวนี้ใช้ได้เพียงหกเดือนเท่านั้น

เสนอโดย

สมาคมผู้จัดการโครงการนานาชาติ

โดเมนที่ครอบคลุม

การรับรองนี้อ้างอิงจาก Agile PM Guide 2.0

อะไรคือ Agile PM Guide 2. 0?

เป็นคู่มือที่ครอบคลุมซึ่งอธิบายแนวคิดของแต่ละเฟรมเวิร์ก Agile (Scrum, Kanban และ Extreme Programming)

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรการจัดการโครงการแบบ Agile นี้

ผู้หญิงพูดว่าอย่างไรก็ตาม

ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในด้านการบริหารโครงการสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก

การกำหนดราคา

การกำหนดราคาคำนวณตามสัญชาติของคุณ:

  • สำหรับสหรัฐอเมริกา: 650,00 CHF (689.414 ดอลลาร์)
  • สำหรับสหราชอาณาจักร: 562,00 CHF (£475. 85)

7. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile – การรับรองการโค้ช Agile (ICP-ACC)

การรับรอง Agile Certified Coaching ช่วยให้บุคคลเรียนรู้พื้นฐานของการเป็นโค้ช Agile นอกจากนี้ยังครอบคลุมแนวคิดที่ช่วยให้คุณจัดการทีม Agile ได้อย่างง่ายดาย

ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้ เมื่อคุณสำเร็จการอบรมที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile นี้แล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง

หลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้จะถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับรองนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมโดยทั่วไปจะใช้เวลา 21 ชั่วโมงของกิจกรรมการสอนตลอดระยะเวลา 3 วัน

เสนอโดย

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน Agile

โดเมนที่ครอบคลุม

การรับรอง Agile นี้มุ่งเน้นไปที่:

  • หลักการและวิธีการแบบอไจล์
  • แนวคิดแบบアジล
  • บทบาทของโค้ช Agile
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของโค้ช Agile

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรองนี้

การกำหนดราคา

ราคาของการรับรองขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรม

วิธีนำใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณได้เลือกใบรับรองที่เหมาะสมกับตัวคุณแล้ว และตอนนี้คุณได้กลายเป็นผู้จัดการโครงการ Agile ที่ได้รับการรับรองแล้ว

แต่นั่นเพียงพอแล้วหรือ?

ผู้หญิงพูดว่าไม่

ทำไม?

การบริหารโครงการแบบ Agile ไม่ใช่เรื่องง่าย

คุณมีงานที่ต้องทำ, การประชุม,จุดสำคัญ, เอกสาร, และอีกมากมาย

ในขณะที่การรับรองเตรียมคุณให้พร้อมในการจัดการสิ่งเหล่านี้ คุณยังต้องการแพลตฟอร์มสำหรับการดำเนินการที่ราบรื่นอีกด้วย

สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง ClickUp ที่สามารถทำให้การจัดการโครงการ Agile เป็นเรื่องง่าย!

แต่ ClickUp คืออะไร?

ชุดอุปกรณ์ใหม่ clickup 3.0

ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ Agile Scrum ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการและทำงานร่วมกับทีม Agile ของคุณ ClickUp ก็พร้อมดูแล ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณ!

นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ:

1.สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน

สถานะของโครงการช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าโครงการของคุณอยู่ในขั้นตอนใด

แต่เมื่อคุณถูกจำกัดให้ใช้เพียงชุดสถานะเริ่มต้นเท่านั้น คุณอาจได้สถานะที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง สถานะงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสะท้อนขั้นตอนของโครงการได้อย่างแม่นยำ!

สำหรับโครงการต่าง ๆ คุณสามารถสร้างสถานะต่าง ๆ ได้ เช่น "ทดสอบบั๊ก", "ตรวจสอบเอกสาร", และ "ตรวจสอบไวยากรณ์"! คุณสามารถทำให้ละเอียดและสร้างสรรค์ได้ตามที่คุณต้องการ!

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เพียงมองสถานะของงานก็สามารถรู้ได้ทันทีว่างานนั้นอยู่ในขั้นตอนไหน!

มุมมองกระดานคลิกอัพ

2.แสดงความคิดเห็นและแชทเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว

แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะ

พื้นที่เย็นสบายนี้ช่วยให้คุณ:

  • หารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของคุณ
  • แชร์ไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • แก้ไขปัญหาและคำถามให้เหมาะสมกับบริบทที่ถูกต้อง
  • แท็กสมาชิกทีมโครงการสำหรับการติดตามผลที่แน่นอน
  • แปลงความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง

ด้วย ความคิดเห็น ของ ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของคุณได้

ผู้ชายกำลังพูดว่ามัน

ไม่, คิดใหม่.

เนื่องจาก ClickUp บันทึกความคิดเห็น การกล่าวถึง ลิงก์ และไฟล์แนบทั้งหมดของคุณไว้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในภายหลัง

ใน มุมมองแชท ของ ClickUp คุณสามารถทบทวนบทสนทนาที่สำคัญเหล่านั้นในภายหลังเพื่อขจัดความสับสนหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ได้ โดยจะแสดงภาพรวมของทุกการสนทนาที่คุณมีร่วมกับทีมโครงการของคุณอย่างครบถ้วน

มุมมองแชทคลิกอัพ

3.มุมมองหลากหลายที่เหมาะกับสไตล์โครงการที่แตกต่างกัน

มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp ช่วยให้สะท้อนความต้องการของโครงการของคุณได้อย่างแม่นยำ

ไม่ว่าจะเป็น Agile, Scrum,การจัดการโครงการแบบ Kanban, Extreme Programmingหรือวิธีการจัดการโครงการใด ๆ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับมันได้อย่างง่ายดาย

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp นำเสนอ:

ก. มุมมองงานที่จำเป็น

ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบเพื่อปรับให้เข้ากับโครงการ Agile ของคุณ:

  1. มุมมองบอร์ด

หากคุณชอบแนวทางแบบคัมบังนี่คือมุมมองที่เหมาะสำหรับคุณ คุณสามารถย้ายงานแต่ละชิ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของวิธีการแบบ Agile

มุมมองกระดานคลิกอัพ
  1. มุมมองรายการ

มุมมองรายการ แสดงรายการงานในรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTDโดยแสดงงานแต่ละรายการเรียงต่อกัน คุณสามารถทำงานตามลำดับและทำเครื่องหมายว่าเสร็จเมื่อดำเนินการในแต่ละงานในเช็กลิสต์ที่เรียบง่ายนี้

มุมมองรายการคลิกอัพ

B.มุมมองกล่อง

ผู้จัดการโครงการแบบ Agile สามารถใช้ มุมมองแบบกล่อง เพื่อรับภาพรวมระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของพวกเขาได้ทันที

อย่างไร?

เนื่องจากงานทั้งหมดถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานของทุกคนได้อย่างรวดเร็วและมอบหมายงานตามความเหมาะสม

มุมมองกล่องคลิกอัพ

ค.มุมมองปฏิทิน

การจัดการตารางเวลาของโครงการของคุณรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อหรือไม่?

หญิงสาวผู้รักนกกำลังมองผ่านสมุดวางแผน

ไม่ใช่แล้ว!

ด้วย มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp คุณสามารถวางแผนและจัดการตารางเวลาโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองปฏิทินแต่ละแบบได้ เช่น:

  • วัน: เพื่อดูงานโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในวันที่ระบุ
  • 4 วัน: เพื่อดูงานของคุณที่มีการจัดตารางไว้ในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
  • สัปดาห์: สำหรับดูตารางโครงการรายสัปดาห์ของคุณ
  • รายเดือน: สำหรับภาพรวมแบบกว้างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป
มุมมองปฏิทินคลิกอัพ

D.โหมดฉัน

ด้วย โหมด Me ของ ClickUp คุณสามารถดูงาน ความคิดเห็น และงานย่อยทั้งหมดที่มอบหมาย เฉพาะคุณ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณตัดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นกับปริมาณงานในโครงการของคุณได้ดีขึ้น

อะไรอีก?

คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นในโหมดของฉัน (ความคิดเห็น, งานย่อย, รายการตรวจสอบ)

เมนูโหมดของฉันในคลิกอัพ

4.ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ

เคยปรารถนาที่จะมีคาถาวิเศษมาช่วยคุณทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติบ้างไหม?

นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากฟีเจอร์ Automation ของ ClickUp!

(ไม่มีอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่นี่ แค่ความยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ)

ClickUp ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ และงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ

นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของ ClickUp:

เมื่อ ตัวกระตุ้นถูกเริ่มต้น และ เงื่อนไข ถูกตอบสนองแล้ว การกระทำ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ในขณะที่ ClickUp มี 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถสร้าง ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

นี่คือบางส่วนของระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า:

  • เปลี่ยนผู้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
  • กำหนดงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติ
  • ใช้เทมเพลตและแท็กเพื่อประหยัดเวลาขณะสร้างงาน
  • อัปเดตความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติเมื่อรายการตรวจสอบถูกทำเครื่องหมายเสร็จสิ้น
  • โพสต์ความคิดเห็นเมื่อทุกงานย่อยภายในงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
ผู้หญิงพูดเรื่องน่าสนใจ

ยินดีครับ/ค่ะ!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของเรา คลิกที่นี่

การทำงานอัตโนมัติของคลิกอัพ

5.แดชบอร์ดแบบAgile สำหรับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ

แดชบอร์ด ของ ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ เหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจของยานอวกาศเลยทีเดียว

อย่างไร?

แดชบอร์ดให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณยังสามารถปรับแต่งได้ด้วยกราฟต่าง ๆ เช่น:

แผนภูมิความเร็วคลิกอัพ
ผู้ชายหายตัวไป

เดี๋ยวก่อน... นี่ไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp!

เครื่องมือ Agile ที่หลากหลายนี้มีคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย เช่น:

  • รายงานทีม: รายงานละเอียดเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมภายในหรือทีมระยะไกลของคุณ
  • ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายสมาชิกทีมหลายคนไปยังงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • พัลส์: ดูกิจกรรมรายชั่วโมงในพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับวันใดก็ได้
  • ลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
  • การพึ่งพา: ทราบลำดับที่ถูกต้องของงานที่ต้องดำเนินการ
  • เอกสาร: สร้างและแชร์เอกสารโครงการกับสมาชิกทีมโครงการของคุณ
  • เป้าหมาย: รักษาความมุ่งมั่นของทีม Scrum หรือ Agile ของคุณด้วยเป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

สรุป

คุณคุ้นเคยแล้วกับการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่แตกต่างกัน

ดังนั้น การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากใช่ไหม?

เพียงแค่ตรวจสอบใบรับรองที่เราได้ระบุไว้ที่นี่ และเลือกใบที่เหมาะกับคุณที่สุด

แต่จงจำไว้ว่าการได้รับใบรับรองนั้นยังไม่เพียงพอ

คุณต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะ!

เปิดรับสมัครงาน! รักในงานของคุณ มาร่วมทีมในฝันของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่ช่วยคุณในการจัดการโครงการและทีมแบบ Agile คุณจะพบคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยให้คุณกลายเป็นดาวเด่นในการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างแน่นอน!

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นดาวเด่นด้านการจัดการโครงการแบบ Agile!

ลงทะเบียนวันนี้!

ผู้หญิงวางไมโครโฟน