7 อันดับใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุด (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"อะไรคือการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงทักษะและความสามารถของบุคคลในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile "}},{"@type":"Question","name":"ทำไมคุณจึงต้องการการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"การได้รับการรับรองในด้านการจัดการแบบ Agile แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อวิธีการทำงานของโครงการนี้ เมื่อคุณผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค Agile ในการจัดการและดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง สิ่งนี้ช่วยเพิ่มทักษะ ความรู้ และพัฒนาความสามารถของคุณ"}},{"@type":"คำถาม","ชื่อ":"อะไรคือใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุด?","คำตอบที่ยอมรับ":{"@type":"คำตอบ","ข้อความ":"ใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางอาชีพ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือใบรับรอง PMP และ CSM. PMP เหมาะสำหรับการสร้างแรงดึงดูดในฐานะผู้จัดการในโดเมนเฉพาะ ในขณะที่ CSM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรอบงาน Agile Scrum "}},{"@type":"Question","name":"PMI-ACP ดีกว่า PMP หรือไม่? ","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ACP มุ่งเน้นที่การจัดการโครงการแบบ Agile ซึ่ง PMP มุ่งเน้นที่วิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่มีขอบเขตกว้างกว่า ทั้งใบรับรอง ACP และ PMP ใช้เพื่อยืนยันความรู้ของผู้จัดการโครงการมืออาชีพ "}}]}
สนใจที่จะได้รับการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile หรือไม่?
วิธีการแบบ Agile มอบประโยชน์มากมาย
สินค้าคุณภาพสูงขึ้น, การควบคุมโครงการที่ดีขึ้น, ผลตอบแทนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น, และที่สำคัญที่สุด, ลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้น.
แล้วจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วยการสอบใบรับรอง? คุณยังจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ Agile ที่ได้รับการรับรอง เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานของคุณอีกด้วย
แต่การเลือก ใบรับรอง Agile ที่ถูกต้องทำให้คุณรู้สึกแบบนี้หรือไม่?
เอาล่ะ มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น!
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร และทำไมคุณจึงจำเป็นต้องมี เราจะเน้นย้ำถึงเจ็ด การรับรองที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถได้รับ และวิธีที่คุณสามารถใช้การรับรองของคุณเพื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพในปี 2021
สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมคือการผสมผสานระหว่างบุคลากรที่โดดเด่นกับปัญหาที่ท้าทาย คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมและแสดงทักษะการบริหารโครงการของคุณแล้วหรือยัง? ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?มาร่วมทีมที่น่าทึ่งของเรา!
มาเริ่มกันเลย
การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร?
การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agileคือการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงทักษะและความสามารถของบุคคลในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
การได้รับประกาศนียบัตรการจัดการโครงการแบบอไจล์ไม่เพียงแต่เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้นในการจัดการโครงการด้วยความคล่องตัวอีกด้วย
แต่ การจัดการโครงการแบบアジล คืออะไร?
ในการบริหารโครงการแบบ Agile คุณจะพัฒนาโครงการในรูปแบบ สปรินท์
เดี๋ยวนะ... 'สปรินท์' หมายถึงวิ่งใช่ไหม?
ไม่แน่นอน!
นั่นเป็นเพียงการเล่นคำที่ชาญฉลาดของผู้สร้าง Agile เท่านั้น
ต่างจากการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม ในแนวทาง Agile โครงการขนาดใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นวงจรการพัฒนาขนาดเล็กที่เรียกว่าสปรินต์
เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ คุณจะรับ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้า นำการเปลี่ยนแปลงไปปรับใช้ในรอบถัดไป แล้วจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์
ประโยชน์คืออะไร?
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการพัฒนา ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทำไมคุณถึงต้องการการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile?
การได้รับการรับรองในด้านการจัดการแบบ Agile แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อวิธีการดำเนินโครงการนี้ เมื่อคุณผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค Agile ในการจัดการและดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะ ความรู้ และพัฒนาความสามารถของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น เรามาดูสามเหตุผลสำคัญ ว่าทำไม คุณจึงควรมีใบรับรองการบริหารโครงการแบบ Agile:
1. พัฒนาทักษะการบริหารโครงการแบบ Agile ของคุณ
ในการบริหารโครงการแบบ Agile คุณจำเป็นต้องรู้แนวคิดหลักของมัน เช่น:
- ค่านิยมของ Agileตามที่กล่าวไว้ใน Agile Manifesto
- เอกสารและพิธีกรรมแบบアジล
- ความรับผิดชอบของโค้ช Agile
มีสองวิธีในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้:
- โดยการบริหารโครงการแบบ Agile
- การลงทะเบียนในโปรแกรมการรับรองที่เฉพาะเจาะจง
แม้ว่าการเรียนรู้จากการทำงานจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็อาจหาโอกาสได้ยาก ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมบริษัทถึงจะจ้างผู้จัดการที่ไม่มีประสบการณ์ Agile มาบริหารโครงการ Agile ล่ะ?
นอกจากนี้ การจำกัดตัวเองให้เรียนรู้เฉพาะจากการทำงาน อาจทำให้คุณต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเข้าใจความรู้ที่จำเป็น
แต่ในโปรแกรมการรับรองเฉพาะทาง คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดเหล่านี้ได้เร็วขึ้นมาก!
ประโยชน์คืออะไร?
โดยการเรียนรู้แนวคิด Agile เหล่านี้ คุณจะเพิ่มทักษะของคุณและได้เปรียบในการเริ่มต้นเพื่อจัดการโครงการในสภาพแวดล้อม Agile
2. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อบทบาทนี้
การได้รับการรับรองด้านการจัดการแบบ Agile แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อระเบียบวิธีโครงการนี้
ในขณะที่คุณกำลังฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค Agile เพื่อจัดการและดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะ ความรู้ และเพิ่มศักยภาพของคุณ
สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยธรรมชาติว่า คุณมีความมุ่งมั่นที่จะเชี่ยวชาญใน Agile ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ Agile
3. ช่วยให้คุณจัดการกับโครงการแบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการแบบ Agile คาดหวังให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเส้นทางสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การนำหลักการ Agile ไปใช้จริง ไปจนถึงการดำเนินการพิธีกรรมต่าง ๆ ของ Agile อย่างถูกต้อง
แล้วคุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร?
ง่าย: ด้วยหลักสูตรการจัดการแบบ Agile!
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการโครงการเหล่านี้สอนกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายอย่างถูกต้อง ซึ่งยังช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการระบุปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะขยายใหญ่ขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ของคุณ!
อย่าลืมตรวจสอบการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำเหล่านี้ด้วยนะ!
อะไรคือใบรับรองการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ดีที่สุด?
การรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเส้นทางอาชีพ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ PMP และ CSM โดย PMP เหมาะสำหรับการสร้างแรงดึงดูดในฐานะผู้จัดการในโดเมนเฉพาะ ในขณะที่ CSM เหมาะสำหรับกรอบการทำงานแบบ Agile Scrum
7 อันดับใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุดในปี 2021
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกหลักสูตรการรับรองคืออะไร?
อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดที่นี่...
คุณต้องการเลือกสิ่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ใช่ไหม?
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาใบรับรองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นี่คือรายการใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีเจ็ดรายการ
สำหรับแต่ละใบรับรอง Agile เราจะครอบคลุม:
- สถาบันการจัดการโครงการใดที่เสนอสิ่งนี้
- โดเมนที่ครอบคลุม
- อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมี
- ค่าใช้จ่ายเท่าไร
1. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง PMI Agile (PMI-ACP)
สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile, การรับรอง PMI Agile Certified Practitioner เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการในความรู้และทักษะของบุคคลในหลักการและเทคนิคของ Agile มันครอบคลุมแนวทาง Agile ต่างๆ เช่นScrum,Kanban, และ Extreme Programming (XP)
การสอบ Agile Certified Practitioner ประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 120 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง
หมายเหตุ: เพื่อรักษาการรับรอง PMI Agile Certified Practitioner คุณต้องได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) จำนวน 30 หน่วย ในหัวข้อ Agile ทุก 3 ปี
PMI-ACP ดีกว่า PMP หรือไม่?
ACP มุ่งเน้นที่วิธีการจัดการโครงการแบบคล่องตัว ในขณะที่ PMP เน้นที่วิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่มีขอบเขตกว้างกว่า ทั้งการรับรอง ACP และ PMP ถูกใช้เพื่อยืนยันความรู้ของผู้จัดการโครงการมืออาชีพ
PDU คืออะไร?
PDU คือ หน่วยที่สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) จัดตั้งขึ้นเพื่อวัดการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล
เสนอโดย
สถาบันการจัดการโครงการ
โดเมนที่ครอบคลุม
การรับรอง Agile Certified Practitioner ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น:
- หลักการและกรอบความคิดแบบアジล
- การส่งมอบที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
- การประมาณการแบบอไจล์
- ประสิทธิภาพของทีม
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมการรับรองนี้คือ:
- ปริญญาที่สอง
- 21 ชั่วโมงการฝึกอบรมในแนวทางปฏิบัติ Agile
- ประสบการณ์โครงการทั่วไป 12 เดือน ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ:การมีใบรับรอง PMP(Project Management Professional) หรือ PgMP (Program Management Professional ) ที่ยังไม่หมดอายุสามารถตอบสนองข้อกำหนดนี้ได้
- ประสบการณ์โครงการ Agile 8 เดือนภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
การกำหนดราคา
- สำหรับสมาชิกสถาบันการจัดการโครงการ: $435
- สำหรับผู้ไม่ใช่สมาชิก: $495
2. การรับรองการจัดการโครงการแบบ PRINCE2 Agile
การรับรองการจัดการโครงการแบบ PRINCE2 Agile เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการ Agile และ PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสอนผู้เชี่ยวชาญในการจัดการโครงการเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
PRINCE2 Agile มีระดับการรับรองสองระดับ:
- PRINCE2 Agile Foundation: การรับรองระดับพื้นฐานที่ครอบคลุมเทคนิคและกรอบการทำงานแบบ Agile
- PRINCE2 Agile Practitioner: สอนบุคคลให้สามารถผสมผสานโครงสร้างโครงการ การกำกับดูแล และการควบคุมเข้ากับวิธีการและเทคนิคของ Agile
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร PRINCE2 Agile Foundation ประกอบด้วยคำถามแบบวัตถุประสงค์ 50 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 1 ชั่วโมง สำหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร Agilepm Practitioner เป็นการสอบแบบเปิดตำรา 50 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 150 นาที
เสนอโดย
เอ็กเซลอส จำกัด
โดเมนที่ครอบคลุม
หลักสูตรการรับรองนี้ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ เช่น:
- ภาพรวมของ PRINCE2 Agile
- ธีมและกระบวนการในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
- สครัม, คันบัน และลีนสตาร์ทอัพ
- กรณีศึกษาและกิจกรรม PRINCE2 Agile
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการรับรอง Agilepm Foundation
อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับรอง Agilepm Practitioner คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- PRINCE2 Foundation (หรือสูงกว่า)
- PRINCE2 Agile Foundation
- คุณวุฒิการจัดการโครงการ (PMQ)
- ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (CAPM)
- IPMA (สมาคมการจัดการโครงการระหว่างประเทศ) ระดับ A, B, C, และ D
การกำหนดราคา
- สำหรับ PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner ออนไลน์: $1555
- สำหรับแพ็คผสม: $1860
3. ผู้เชี่ยวชาญ Scrum ที่ได้รับการรับรอง (CSM)
การรับรอง CertifiedScrum Masterเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารทีม Scrum
การรับรองนี้สอนคุณเกี่ยวกับกรอบการทำงาน Scrum ทั้งหมด:บทบาทต่างๆของทีมโครงการ, เหตุการณ์, และเอกสาร. หลักสูตร Agile นี้สามารถช่วยคุณในการกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทีม Scrum.
เพื่อรับประกาศนียบัตร Certified Scrum Master คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมการอบรมในห้องเรียน เมื่อสิ้นสุดการอบรม คุณจะต้องสอบข้อเขียนแบบเปิดหนังสือ การสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 50 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 1 ชั่วโมง
เสนอโดย
สครัม อัลไลแอนซ์
โดเมนที่ครอบคลุม
ประกาศนียบัตร Scrum Master ที่ได้รับการรับรอง ครอบคลุมหัวข้อเช่น:
- กรอบการทำงานแบบ Agile และ Scrum
- บทบาทของทีมสครัม
- คุณค่าและเหตุการณ์ของสครัม
- เอกสารหรือผลลัพธ์ของสกรัม
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง Agile นี้
การกำหนดราคา
1,000–1,400 ดอลลาร์
4. ได้รับการรับรอง SAFe Agilist (Scaled Agile)
ผู้ได้รับการรับรอง SAFe (Scale Agile Framework) Agilist เป็นประกาศนียบัตรระดับพื้นฐานที่สอนให้บุคคลทราบวิธีการนำไปใช้ SAFe เพื่อขยายการพัฒนาแบบ Agile ในองค์กร
การสอบรับรองเป็นแบบทดสอบข้อเขียน 45 ข้อ แบบปิดหนังสือ โดยมีเวลาจำกัด 90 นาที ก่อนเข้าสอบ คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม Leading SAFe เป็นเวลา 2 วัน
เสนอโดย
สเกลล์ อไจล์
โดเมนที่ครอบคลุม
ประกาศนียบัตรการจัดการโครงการแบบ Agile ครอบคลุมโดเมนต่างๆ เช่น:
- พื้นฐานของกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้
- ความคล่องตัวทางธุรกิจ
- การวางแผนการเพิ่มโปรแกรม
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบลีน
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์, การทดสอบ, การวิเคราะห์ธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการโครงการ
- ประสบการณ์ในกรอบการทำงาน Scrum
การกำหนดราคา
เริ่มต้นที่ $725
หมายเหตุ: การสอบครั้งแรก รวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว หากคุณสอบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเรียน. การสอบซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย $50.
5. การรับรอง Professional Scrum Master (PSM)
ProfessionalScrum Masterมีระดับการรับรองสามระดับ:
- Professional Scrum Master I: เพื่อยืนยันความรู้เกี่ยวกับกรอบการทำงานของ Scrum และการนำไปใช้
- Professional Scrum Master II: เรียนรู้การใช้กรอบการทำงาน Scrum สำหรับการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
- Professional Scrum Master III: สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน PSM I และ II และวางแผนที่จะเชี่ยวชาญแนวทาง Scrum
การสอบรับรองสำหรับ:
- PSM I ประกอบด้วยคำถาม 80 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 60 นาที
- PSM II ประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 90 นาที
- PSM III ประกอบด้วยคำถาม 33 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 120 นาที
เสนอโดย
สครัม. ออร์ก
โดเมนที่ครอบคลุม
การรับรอง Professional Scrum Master ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น:
- กรอบการทำงาน Scrum
- การให้คำปรึกษาแก่ทีม
- การพัฒนาและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
- การวางแผนพอร์ตโฟลิโอ
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการรับรองเหล่านี้
ใช่ครับ/ค่ะ
การกำหนดราคา
- สำหรับการประเมิน Professional Scrum Master I: $150
- สำหรับการประเมิน Professional Scrum Master II: $250
- สำหรับการประเมิน Professional Scrum Master III: $350
6. ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับการรับรอง (IAPM)
ประกาศนียบัตรผู้จัดการโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการรับรองเหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการจัดการโครงการแบบ Agile
ในการสอบเพื่อรับใบรับรอง คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับสมาคมผู้จัดการโครงการนานาชาติ เมื่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อสอบ
หมายเหตุ: ข้อมูลประจำตัวนี้ใช้ได้เพียงหกเดือนเท่านั้น
เสนอโดย
สมาคมผู้จัดการโครงการนานาชาติ
โดเมนที่ครอบคลุม
การรับรองนี้อ้างอิงจาก Agile PM Guide 2.0
อะไรคือ Agile PM Guide 2. 0?
เป็นคู่มือที่ครอบคลุมซึ่งอธิบายแนวคิดของแต่ละเฟรมเวิร์ก Agile (Scrum, Kanban และ Extreme Programming)
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรการจัดการโครงการแบบ Agile นี้
ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในด้านการบริหารโครงการสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก
การกำหนดราคา
การกำหนดราคาคำนวณตามสัญชาติของคุณ:
- สำหรับสหรัฐอเมริกา: 650,00 CHF (689.414 ดอลลาร์)
- สำหรับสหราชอาณาจักร: 562,00 CHF (£475. 85)
7. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile – การรับรองการโค้ช Agile (ICP-ACC)
การรับรอง Agile Certified Coaching ช่วยให้บุคคลเรียนรู้พื้นฐานของการเป็นโค้ช Agile นอกจากนี้ยังครอบคลุมแนวคิดที่ช่วยให้คุณจัดการทีม Agile ได้อย่างง่ายดาย
ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้ เมื่อคุณสำเร็จการอบรมที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile นี้แล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง
หลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้จะถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับรองนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมโดยทั่วไปจะใช้เวลา 21 ชั่วโมงของกิจกรรมการสอนตลอดระยะเวลา 3 วัน
เสนอโดย
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน Agile
โดเมนที่ครอบคลุม
การรับรอง Agile นี้มุ่งเน้นไปที่:
- หลักการและวิธีการแบบอไจล์
- แนวคิดแบบアジล
- บทบาทของโค้ช Agile
- หน้าที่ความรับผิดชอบของโค้ช Agile
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรองนี้
การกำหนดราคา
ราคาของการรับรองขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรม
วิธีนำใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์
คุณได้เลือกใบรับรองที่เหมาะสมกับตัวคุณแล้ว และตอนนี้คุณได้กลายเป็นผู้จัดการโครงการ Agile ที่ได้รับการรับรองแล้ว
แต่นั่นเพียงพอแล้วหรือ?
ทำไม?
การบริหารโครงการแบบ Agile ไม่ใช่เรื่องง่าย
คุณมีงานที่ต้องทำ, การประชุม,จุดสำคัญ, เอกสาร, และอีกมากมาย
ในขณะที่การรับรองเตรียมคุณให้พร้อมในการจัดการสิ่งเหล่านี้ คุณยังต้องการแพลตฟอร์มสำหรับการดำเนินการที่ราบรื่นอีกด้วย
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง ClickUp ที่สามารถทำให้การจัดการโครงการ Agile เป็นเรื่องง่าย!
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ Agile Scrum ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการและทำงานร่วมกับทีม Agile ของคุณ ClickUp ก็พร้อมดูแล ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณ!
นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ:
1.สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน
สถานะของโครงการช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าโครงการของคุณอยู่ในขั้นตอนใด
แต่เมื่อคุณถูกจำกัดให้ใช้เพียงชุดสถานะเริ่มต้นเท่านั้น คุณอาจได้สถานะที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง สถานะงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสะท้อนขั้นตอนของโครงการได้อย่างแม่นยำ!
สำหรับโครงการต่าง ๆ คุณสามารถสร้างสถานะต่าง ๆ ได้ เช่น "ทดสอบบั๊ก", "ตรวจสอบเอกสาร", และ "ตรวจสอบไวยากรณ์"! คุณสามารถทำให้ละเอียดและสร้างสรรค์ได้ตามที่คุณต้องการ!
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เพียงมองสถานะของงานก็สามารถรู้ได้ทันทีว่างานนั้นอยู่ในขั้นตอนไหน!
2.แสดงความคิดเห็นและแชทเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะ
พื้นที่เย็นสบายนี้ช่วยให้คุณ:
- หารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของคุณ
- แชร์ไฟล์และลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- แก้ไขปัญหาและคำถามให้เหมาะสมกับบริบทที่ถูกต้อง
- แท็กสมาชิกทีมโครงการสำหรับการติดตามผลที่แน่นอน
- แปลงความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง
ด้วย ความคิดเห็น ของ ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของคุณได้
ไม่, คิดใหม่.
เนื่องจาก ClickUp บันทึกความคิดเห็น การกล่าวถึง ลิงก์ และไฟล์แนบทั้งหมดของคุณไว้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
ใน มุมมองแชท ของ ClickUp คุณสามารถทบทวนบทสนทนาที่สำคัญเหล่านั้นในภายหลังเพื่อขจัดความสับสนหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ได้ โดยจะแสดงภาพรวมของทุกการสนทนาที่คุณมีร่วมกับทีมโครงการของคุณอย่างครบถ้วน
3.มุมมองหลากหลายที่เหมาะกับสไตล์โครงการที่แตกต่างกัน
มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp ช่วยให้สะท้อนความต้องการของโครงการของคุณได้อย่างแม่นยำ
ไม่ว่าจะเป็น Agile, Scrum,การจัดการโครงการแบบ Kanban, Extreme Programmingหรือวิธีการจัดการโครงการใด ๆ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับมันได้อย่างง่ายดาย
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp นำเสนอ:
ก. มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบเพื่อปรับให้เข้ากับโครงการ Agile ของคุณ:
หากคุณชอบแนวทางแบบคัมบังนี่คือมุมมองที่เหมาะสำหรับคุณ คุณสามารถย้ายงานแต่ละชิ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของวิธีการแบบ Agile
มุมมองรายการ แสดงรายการงานในรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบ GTDโดยแสดงงานแต่ละรายการเรียงต่อกัน คุณสามารถทำงานตามลำดับและทำเครื่องหมายว่าเสร็จเมื่อดำเนินการในแต่ละงานในเช็กลิสต์ที่เรียบง่ายนี้
B.มุมมองกล่อง
ผู้จัดการโครงการแบบ Agile สามารถใช้ มุมมองแบบกล่อง เพื่อรับภาพรวมระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของพวกเขาได้ทันที
อย่างไร?
เนื่องจากงานทั้งหมดถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานของทุกคนได้อย่างรวดเร็วและมอบหมายงานตามความเหมาะสม
ค.มุมมองปฏิทิน
การจัดการตารางเวลาของโครงการของคุณรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อหรือไม่?
ไม่ใช่แล้ว!
ด้วย มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp คุณสามารถวางแผนและจัดการตารางเวลาโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองปฏิทินแต่ละแบบได้ เช่น:
- วัน: เพื่อดูงานโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในวันที่ระบุ
- 4 วัน: เพื่อดูงานของคุณที่มีการจัดตารางไว้ในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: สำหรับดูตารางโครงการรายสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: สำหรับภาพรวมแบบกว้างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป
D.โหมดฉัน
ด้วย โหมด Me ของ ClickUp คุณสามารถดูงาน ความคิดเห็น และงานย่อยทั้งหมดที่มอบหมาย เฉพาะคุณ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณตัดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นกับปริมาณงานในโครงการของคุณได้ดีขึ้น
อะไรอีก?
คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นในโหมดของฉัน (ความคิดเห็น, งานย่อย, รายการตรวจสอบ)
4.ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
เคยปรารถนาที่จะมีคาถาวิเศษมาช่วยคุณทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติบ้างไหม?
นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากฟีเจอร์ Automation ของ ClickUp!
(ไม่มีอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่นี่ แค่ความยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ)
ClickUp ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ และงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
นี่คือวิธีการทำงานของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของ ClickUp:
เมื่อ ตัวกระตุ้นถูกเริ่มต้น และ เงื่อนไข ถูกตอบสนองแล้ว การกระทำ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ในขณะที่ ClickUp มี 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถสร้าง ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
นี่คือบางส่วนของระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า:
- เปลี่ยนผู้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
- กำหนดงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติ
- ใช้เทมเพลตและแท็กเพื่อประหยัดเวลาขณะสร้างงาน
- อัปเดตความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติเมื่อรายการตรวจสอบถูกทำเครื่องหมายเสร็จสิ้น
- โพสต์ความคิดเห็นเมื่อทุกงานย่อยภายในงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
ยินดีครับ/ค่ะ!
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของเรา คลิกที่นี่
5.แดชบอร์ดแบบAgile สำหรับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ
แดชบอร์ด ของ ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ เหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจของยานอวกาศเลยทีเดียว
อย่างไร?
แดชบอร์ดให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณยังสามารถปรับแต่งได้ด้วยกราฟต่าง ๆ เช่น:
- กราฟการเผาไหม้: แสดงงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
- แผนภูมิการเผาไหม้: ดูงานที่ยังต้องทำในโครงการ
- แผนภูมิการทำงานสะสม: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- แผนภูมิความเร็ว: ช่วยกำหนดอัตราการเสร็จสิ้นเฉลี่ยของงานของคุณ
เดี๋ยวก่อน... นี่ไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp!
เครื่องมือ Agile ที่หลากหลายนี้มีคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย เช่น:
- รายงานทีม: รายงานละเอียดเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมภายในหรือทีมระยะไกลของคุณ
- ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายสมาชิกทีมหลายคนไปยังงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- พัลส์: ดูกิจกรรมรายชั่วโมงในพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับวันใดก็ได้
- ลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
- การพึ่งพา: ทราบลำดับที่ถูกต้องของงานที่ต้องดำเนินการ
- เอกสาร: สร้างและแชร์เอกสารโครงการกับสมาชิกทีมโครงการของคุณ
- เป้าหมาย: รักษาความมุ่งมั่นของทีม Scrum หรือ Agile ของคุณด้วยเป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
บทความที่เกี่ยวข้อง:
สรุป
คุณคุ้นเคยแล้วกับการรับรองการจัดการโครงการแบบ Agile ที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากใช่ไหม?
เพียงแค่ตรวจสอบใบรับรองที่เราได้ระบุไว้ที่นี่ และเลือกใบที่เหมาะกับคุณที่สุด
แต่จงจำไว้ว่าการได้รับใบรับรองนั้นยังไม่เพียงพอ
คุณต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะ!
เปิดรับสมัครงาน! รักในงานของคุณ มาร่วมทีมในฝันของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่ช่วยคุณในการจัดการโครงการและทีมแบบ Agile คุณจะพบคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยให้คุณกลายเป็นดาวเด่นในการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างแน่นอน!
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นดาวเด่นด้านการจัดการโครงการแบบ Agile!