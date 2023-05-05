5 อันดับสูงสุดของประกาศนียบัตรการจัดการผลิตภัณฑ์ (2025)

สนใจที่จะได้รับ ประกาศนียบัตรการจัดการผลิตภัณฑ์?
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองต้องสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งยังมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
แต่พวกเขาจะรู้ได้อย่างไร รู้วิธีทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?
การเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้านความคล่องตัวเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำทางโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จและช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคง
โชคดีที่การได้รับการรับรองเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองก็เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ!
การเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง คุณเพียงแค่ลงทะเบียนเพื่อสอบใบรับรองผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่คุณมีสิทธิ์และสอบผ่าน
แต่เมื่อมีใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือก คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรแกรมใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ?
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าโปรแกรมการรับรองด้านการตลาดผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติคืออะไร และทำไมคุณจึงควรมีใบรับรองเหล่านี้ เราจะเน้นย้ำถึงใบรับรองสำคัญ 5 ประเภทที่คุณสามารถได้รับ และวิธีที่คุณสามารถใช้ใบรับรองเหล่านี้เพื่อก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในปี 2021
ดังนั้น มาเลย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในอนาคต มาร่วมรับการรับรองกันเถอะ!
การรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ คือการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าบุคคลนั้นมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ
โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้สอนคุณเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของการจัดการ เช่นพื้นฐานการตลาดผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
ทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการระดมความคิดกับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณและพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อยกระดับโครงการของคุณไปอีกขั้น
3 เหตุผลที่คุณควรมีใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์
ดังนั้น คุณอาจสงสัยว่า ทำไมคุณถึงต้องการใบรับรองสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากการช่วยพัฒนาทักษะของคุณและขยายความรู้สำหรับการเติบโตในสายอาชีพการจัดการผลิตภัณฑ์แล้ว นี่คือ เหตุผลอื่นๆ ที่คุณควรเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ทันที
1. การรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณโดดเด่น
ในฐานะพนักงานที่มีใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ พนักงานที่ได้รับการรับรอง สมาชิกทีมอื่น ๆ และแผนกต่าง ๆ อาจมองคุณและความคิดเห็นของคุณด้วยความ ความน่าเชื่อถือ มากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูง เจ้าของบริษัท และสมาชิกทีมได้
นอกเหนือจากการโดดเด่นจากเพื่อนร่วมทีมแล้ว คุณยังจะโดดเด่นในประวัติการทำงานเมื่อคุณสมัครงานใหม่หรือพยายามเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย!
2. คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานหลัก
ในระหว่างหลักสูตรการรับรอง คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในบริบท
เราหมายถึงอะไร?
การรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยขยายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับบทบาทของคุณ และแนะนำคุณให้รู้จักกับกลยุทธ์ที่ใช้ในโลกจริงโดยผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตรตามความต้องการเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะหลักที่เป็นประโยชน์ เช่นทักษะการจัดการเวลา การวางแผนเส้นทาง และกลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์
และสิ่งที่ดีที่สุดคือ ด้วยโปรแกรมประกาศนียบัตรการจัดการผลิตภัณฑ์ คุณจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า
เราจริงจัง; บางหลักสูตรสามารถสำเร็จได้ภายในเวลาเพียง หนึ่งสัปดาห์
นั่นคือเวลาเท่ากันกับที่ผู้คนใช้ในการล้มเลิกการตัดสินใจในวันปีใหม่ของพวกเขา!
3. เพิ่มความมั่นใจของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
เมื่อคุณสำเร็จหลักสูตรการรับรอง มันจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการเข้าใจงานจาก มุมมองเชิงปฏิบัติ และ มุมมองทางวิชาการ
และเนื่องจากคุณรู้รายละเอียดทุกอย่างในบทบาทของคุณ คุณจะรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะทำงานให้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
นอกจากนี้ บางหลักสูตรการฝึกอบรมยังสอนวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและบริหารทีมข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงหรือต้องรับมือกับสมาชิกทีมที่ยากลำบาก:
5 อันดับสูงสุดของประกาศนียบัตรการจัดการผลิตภัณฑ์
นี่คือห้าใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถได้รับในวันนี้:
1. ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง – อาชีพในสายงานการจัดการผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง คือประกาศนียบัตร AIPMMที่ช่วยให้คุณเข้าใจหน้าที่หลักของการตลาดผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังช่วยแนะนำผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จในตลาด
เสนอโดย
เอไอพีเอ็มเอ็ม
การสอบครอบคลุมโดเมนอะไรบ้าง?
- หน้าที่ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธวิธีที่มีอยู่ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
- วิธีสร้างและดำเนินแผนการตลาด
- วิธีจัดการการสร้างผลงานทางการตลาด
- วิธีสร้างแคมเปญการตลาดที่ช่วยเพิ่มลูกค้าและรายได้
- เฟียลมิแบบกำหนดเอง
อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน?
ทุกคนสามารถสอบใบรับรองนี้ได้ แต่แนะนำสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักการตลาดที่มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (หรือมีวุฒิ MBA)
ระยะเวลาของหลักสูตร
- 15–20 ชั่วโมง
การกำหนดราคา
- $125 สำหรับสมาชิกภาพ AIPMM หนึ่งปี
- 395 ดอลลาร์สำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
2. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแบบอไจล์
หลักสูตร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแบบ Agile และเจ้าของผลิตภัณฑ์จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile และการฝึกอบรมการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
ผู้ถือใบรับรองจะสามารถนำแนวคิดของวิธีการ Agileไปใช้กับสถานการณ์จริงและรับมือกับอุปสรรคของโครงการได้อย่างราบรื่น การมีใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile ร่วมกับประสบการณ์และการวิจัยผู้ใช้เป็นสิ่งที่มีพลังมาก! คุณจะได้เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายลูกค้า สามารถให้การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวแก่สมาชิกในทีม และจะมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เสนอโดย
เอไอพีเอ็มเอ็ม
การสอบครอบคลุมโดเมนอะไรบ้าง?
- การเขียนแผนธุรกิจสำหรับแต่ละหน้าที่หลัก
- การวางแผนตลาด
- การวิเคราะห์การแข่งขัน
- การวางแผนโครงการสำหรับกิจกรรมหลักแต่ละอย่างตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน?
ทุกคนสามารถเข้าอบรมหลักสูตรการรับรองได้ แม้แต่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วโดยไม่มีใบรับรอง แต่แนะนำสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรอง รวมถึงนักการตลาดที่มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (หรือมีวุฒิ MBA)
ระยะเวลาของหลักสูตร
- 15–20 ชั่วโมง
การกำหนดราคา
- $125 สำหรับสมาชิกภาพ AIPMM หนึ่งปี
- 395 ดอลลาร์สำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
3. การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
หลักสูตร การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับความท้าทายที่คุณจะเผชิญในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
นี่คือหลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อพิจารณาว่า 60% ของผู้ถือใบรับรองนี้ได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ และ 27% ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือน
เสนอโดย
มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา (Coursera)
การสอบครอบคลุมโดเมนอะไรบ้าง?
- บทนำสู่การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
- กระบวนการซอฟต์แวร์และแนวปฏิบัติแบบ Agile
- ความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของซอฟต์แวร์
- การวางแผนแบบอไจล์สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบアジล
อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน?
โปรแกรมการรับรองนี้ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น
ระยะเวลาของหลักสูตร
- 24 สัปดาห์
การกำหนดราคา
- คุณจะต้องติดต่อพวกเขาเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับราคา แต่มีทุนการศึกษาให้
4. การจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
โปรแกรม MicroMasters ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมอบความรู้ให้แก่ผู้ถือวุฒิบัตรเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
มันแทบจะครบถ้วนทุกอย่างที่คุณต้องการ หากคุณกำลังมุ่งมั่นที่จะเป็นหัวหน้าผู้ได้รับรางวัลของบริษัทผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
เสนอโดย
EdX และมหาวิทยาลัยบอสตัน
การสอบครอบคลุมโดเมนอะไรบ้าง?
- การสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
- แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบアジลสำหรับซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
- การชี้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นผ่านกระบวนการสำคัญ (การวิจัย การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ)
- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน?
การรับรอง CPM นี้ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น
ระยะเวลาของหลักสูตร
- 4–7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลาแปดเดือน
การกำหนดราคา
- $1,995 สำหรับประสบการณ์โปรแกรมเต็มรูปแบบ
5. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคประจำสัปดาห์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคแบบหนึ่งสัปดาห์ได้รับการออกแบบโดย Dhaval Bhatt ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคที่ได้รับรางวัล
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะทางเทคนิคที่สำคัญ หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีการตอบคำถามสัมภาษณ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคทุกคำถาม
เสนอโดย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ สำนักงานใหญ่
การสอบครอบคลุมโดเมนอะไรบ้าง?
- ทักษะทางเทคนิคที่คุณต้องใช้เพื่อจัดตั้งโครงการของคุณ
- วิธีปกป้องข้อมูลผลิตภัณฑ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
- กรอบการออกแบบระบบและกรณีศึกษา
- การจัดการผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม
อะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน?
โปรแกรมนี้ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น
ระยะเวลาของหลักสูตร
- หนึ่งสัปดาห์
การกำหนดราคา
- $297 สำหรับการบรรยายมากกว่า 140 ครั้ง รวบรวมไว้ในเนื้อหา 6 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์
การรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?
แม้ว่าการมีใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์จะไม่จำเป็นสำหรับการมีอาชีพการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่แนะนำว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรได้รับใบรับรองนี้ จากผลสำรวจของ Pragmatic Marketing Inc. พบว่า 71% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่สำรวจมีใบรับรองวิชาชีพอย่างน้อยหนึ่งใบนอกเหนือจากปริญญาของพวกเขา
ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการได้รับการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์?
ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับการรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการรับรอง ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายเดือน!
วิธีใช้ใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ
การได้รับใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำการฝึกอบรมการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แล้วคุณทำอย่างไรล่ะ?
โดยใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังอย่างClickUp!
ด้วย ClickUp คุณสามารถนำทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณไปใช้ได้อย่างง่ายดายในที่ทำงาน
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้:
นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณ เป็นเจ้าของ บทบาทของคุณในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ:
1. แผนผังความคิด
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จ
โชคดีที่ ClickUp มีแผนผังความคิดในตัวเพื่อช่วยให้คุณคิดไอเดียที่ 'น่าทึ่ง' ได้!
คุณสามารถใช้ClickUp Mind Mapsสำหรับการคิดเชิงออกแบบ การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการวางแผนการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง
ใช้โหมดงานเพื่อสร้างแผนผังความคิดจากงานที่มีอยู่ใน Workspace ของคุณ คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบงาน (และงานย่อย) ได้โดยตรงจากมุมมองของคุณ!
ต้องการสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์?
เลือกโหมดว่างเปล่า
จากนั้นคุณสามารถสร้างแผนผังความคิดแบบกำหนดเองและแปลงโหนดให้เป็นงานสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อคุณพร้อม
คุณยังสามารถแชร์แผนผังความคิดของคุณผ่านการแชร์สาธารณะเพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์และลูกค้าของคุณทราบข้อมูลล่าสุด
2. มุมมองไทม์ไลน์
ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อวางแผนการทำงานล่วงเวลาและจัดการทรัพยากรของคุณ
มุมมองไทม์ไลน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนงานภายในที่ละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักพัฒนาและผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนอื่นๆ สามารถติดตามเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงรองรับ
มันยังให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมแต่ละคนและปรับตารางเวลาของพวกเขาด้วยการลากและวางอย่างรวดเร็ว
3. งาน
มันต้องใช้ภารกิจมากมายในการนำผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนการพัฒนามาจนถึงการเปิดตัวขั้นสุดท้าย
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงานรวมถึงจัดการความสัมพันธ์ของงานทั้งหมด ภายใน แอปเดียว
ความสัมพันธ์ของงานช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานต่างๆ ทั่วทั้ง Workspace ของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันแบบหลวมๆ เพื่ออ้างอิงอย่างรวดเร็ว หรือใช้เพื่อเน้นรายการสำคัญสำหรับคุณและทีมของคุณ
ลองใช้ฟีเจอร์ความสัมพันธ์สำหรับงานที่ต้องพึ่งงานอื่นก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นได้
นอกจากนี้ บอกลาความน่ากลัวของ "ฉันลืมงานนั้นไปแล้ว!" ด้วยClickUp Reminders👋.
การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณควรเริ่มงาน หรือคุณสามารถเลือกที่จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 5 นาที หรือสูงสุด 3 วันก่อนถึงกำหนดเวลาของงานนั้น
แต่นั่นยังไม่หมด!
คุณยังสามารถแนบไฟล์ไปยังการแจ้งเตือน ตั้งเวลาการแจ้งเตือน และปรับแต่งการแจ้งเตือนการเตือนความจำได้อีกด้วย
4. สถานะที่กำหนดเอง
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อจัดการทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับ:
- การออกแบบ
- การพัฒนา
- การทดสอบ
- การตลาด
- กลยุทธ์แบรนด์
- การจัดการแบรนด์
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณ!
5. มุมมองแบบฟอร์ม
ต้องการทราบสิ่งที่ ลูกค้าของคุณต้องการ หรือไม่?
เพียงแค่ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp!
มุมมองแบบฟอร์มช่วยให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้จริงของคุณ
คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้มากมายในแบบฟอร์มของคุณ และเปลี่ยนคำตอบในแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานเมื่อคุณพร้อม
6. ก้าวสำคัญและมุมมองกานต์ต์
หมุดหมายสำคัญแสดงถึงการสิ้นสุดของชุดงานขนาดใหญ่ เช่น การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความสำเร็จครั้งใหญ่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ!
ในมุมมอง Gantt ของ ClickUp, จุดสำคัญจะถูกแสดงเป็นเพชรสีเหลืองขนาดใหญ่ 💎 เพื่อช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
มุมมอง Gantt ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ตามเวลาได้ ช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้เป็นสัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งชั่วโมง!
7. เป้าหมาย
ไม่มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนใดต้องการให้ทีมของตนรู้สึกแบบนี้:
ด้วยเป้าหมาย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนในทีมจะรู้ว่าต้องทำอะไร พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา
ก่อนอื่น ให้ตั้งเป้าหมายของคุณใน ClickUp จากนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้
ดังนั้น หากเป้าหมายของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมรายวันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เป้าหมายของคุณสามารถวัดได้ดังนี้:
- หมายเลข: จำนวนการคลิกเว็บไซต์ต่อวัน
- จริง/เท็จ: เป้าหมายการมีส่วนร่วมรายเดือนบรรลุหรือไม่บรรลุ
- สกุลเงิน: รายได้ที่เกิดจากผู้สมัครสมาชิก
- งานที่ต้องทำ: สัมภาษณ์ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน 35 คนเพื่อรับข้อเสนอแนะ
เมื่อคุณได้เตรียมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณได้ใน ClickUp!
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมคนนี้สามารถทำได้ 🥅.
นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมาย
แต่ยังมี มากกว่านั้นอีก!
เราทราบดีว่าในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณไม่มีวันมีฟังก์ชันการทำงานมากเกินพอ
นั่นคือเหตุผลที่คุณได้รับคุณสมบัติที่น่าทึ่งอื่น ๆ เช่น:
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน: ทำให้กระบวนการบริหารโครงการของคุณเป็นอัตโนมัติ
- เอกสาร: ทำงานร่วมกันและแก้ไขโปรเจกต์กับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
- ความคิดเห็นที่มอบหมาย: มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกละเลย
- มุมมองแชท:สนทนาเกี่ยวกับงานหรือพูดคุยทั่วไปกับสมาชิกในทีมไปพร้อมกับการทำงานของคุณ
- Notepad: สมุดบันทึกส่วนตัวสำหรับจดบันทึกไอเดียหรือรายการต่างๆ อย่างรวดเร็ว
- ระบบติดตามเวลาทั่วโลก:ติดตามระยะเวลาที่ทีมใช้ในการทำงานและโครงการให้เสร็จสิ้น
- ลำดับความสำคัญ:กำหนดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่างานใดควรทำก่อน
- เทมเพลต:ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อความสม่ำเสมอและเพื่อให้โครงการของคุณล้ำหน้า
- แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการโครงการอย่างมืออาชีพแม้ขณะเดินทาง
ถึงเวลาที่จะได้รับการรับรองแล้ว ✅
การรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณค่าทั้ง ประสิทธิภาพการทำงาน และ ประวัติการทำงาน ของคุณสำหรับตำแหน่งงานในอนาคต ความรู้และทักษะที่คุณได้เรียนรู้จากหลักสูตรเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณกลายเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมได้
สิ่งที่คุณต้องทำคือผ่านหลักสูตรทั้งห้าที่เราได้ระบุไว้ที่นี่เพื่อค้นหาใบรับรองที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของคุณ
แต่จงจำไว้ว่าหากไม่มีเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม แม้แต่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถใช้การฝึกอบรมของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายตั้งแต่แดชบอร์ดแบบ Agile ไปจนถึงการรายงานทีมขั้นสูง ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมของคุณอย่างเต็มที่
รับ ClickUp ฟรี วันนี้ เพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง: