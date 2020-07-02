บทบาทหลักของสครัมคืออะไร? (คู่มือปี 2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"ทีมสครัมคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ทีมสครัมคือกลุ่มที่มีสมาชิกประมาณห้าถึงสิบคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยใช้สปรินต์พร้อมค่านิยมของสครัม "}},{"@type":"Question","name":"บทบาทหลักสามประการของสครัมคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"แต่ละทีมสครัมมี Product Owner, Scrum Master และทีมพัฒนา"}},{"@type":"Question","name":"Product Owner คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวางรากฐานสำหรับโครงการ"}},{"@type":"Question","name":"บทบาทของ Scrum Master คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum Masters มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกทีมแต่ละคนให้ปฏิบัติตามแนวทางพัฒนา Scrum และ Agile รวมถึงสนับสนุน Product Owner"}}]}
อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทใน Scrum ไหม?
หากคุณต้องการนำกรอบการทำงาน Scrum มาใช้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทต่างๆ ของ Scrum ก่อน
เพราะหากไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถสร้างทีม Scrum ได้!
และเพื่อช่วยคุณในเรื่องนั้น เราจะเรียกเหล่าอเวนเจอร์ส
ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของทีม Scrum ที่แท้จริง!
และเมื่อเราพูดถึงคำว่า "จริง" เราหมายถึงพวกเขามีปัญหาเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในท้ายที่สุด พวกเขาก็ ทำสำเร็จ ทุกครั้ง
แล้วใครคือ นิค ฟิวรี ของ ทีมสครัม ล่ะ?
แล้วเหล่าอเวนเจอร์สคนอื่นมีบทบาทอะไรบ้าง?
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบใน Scrumเพื่อช่วยคุณสร้างทีมโปรเจ็กต์สไตล์อเวนเจอร์สของคุณเอง!
มาเริ่มกันเลย
กรอบการบริหารโครงการแบบ Scrum คืออะไร?
หมายเหตุ: ส่วนต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Agile และ Scrum การจัดการโครงการ หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทใน Scrum เท่านั้น กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อไปยังส่วนนั้น
ก่อนที่เราจะลงลึกถึงบทบาทของทีม Scrum เราจะพาคุณทบทวนอย่างรวดเร็วว่า Agile และ Scrum คืออะไร
Agile เป็นกรอบการจัดการโครงการที่กว้างขวางซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัว Scrum ใช้ประโยชน์จากวิธีการ Agile เพื่อช่วยให้คุณดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด
คล้ายกับวิธีที่ Vision ถูกสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์หลักของ J.A.R.V.I.S.:
ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้กรอบงาน Scrum และ Agile พวกเขายังสามารถนำไปใช้กับโครงการใด ๆ ที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น โครงการขายหรือการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สครัมทำงานอย่างไร?
อะไรทำให้ วิธีการ Scrum เป็นรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้?
มาดูตัวอย่างกัน:
สมมติว่าคุณกำลังสร้างชุดเกราะไอรอนแมนใหม่ให้กับโทนี่ สตาร์ค...
ในการบริหารโครงการแบบ ดั้งเดิม คุณจะต้องใช้เวลาทั้งปีในการวางแผน พัฒนา และเปิดตัวโครงการ เพียงเพื่อพบว่าโทนี่ไม่พอใจกับบางฟีเจอร์ของโครงการ
คุณคิดว่าเครื่องจ่ายขนมอัตโนมัติเป็นไอเดียที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่กลับพบว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือชุดสูทที่มีระบบรักษาเสถียรภาพการบินที่ สมบูรณ์แบบ เท่านั้น!
(เราไม่อยากให้ซูเปอร์ฮีโร่ที่เราชื่นชอบต้องทนทุกข์ใช่ไหม?)
แต่ด้วย วิธีการพัฒนา ซอฟต์แวร์แบบ Agile คุณพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นระยะ ๆ (เรียกว่า สปรินต์) รับข้อเสนอแนะจาก Tony หลังจากแต่ละระยะ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงก่อนการปล่อยเวอร์ชันถัดไป
เมื่อคุณมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการพัฒนา คุณจะสามารถส่งมอบชุดที่ทำให้เขามีความสุขมาก!
อะไรคือสิ่งที่อยู่ใน Scrum?
เช่นเดียวกับที่ภาพยนตร์ Avengers มีพื้นฐานมาจากซีรีส์หนังสือการ์ตูน Scrum ก็มีหนังสือที่นิยามมันไว้เช่นกัน —คู่มือ Scrum
คู่มือ Scrum คืออะไร?
มันอธิบายถึงสิ่งที่อยู่ในวิธีการ Scrum ซึ่งเราจะผ่านอย่างรวดเร็วในอีกสักครู่
คุณยังสามารถตรวจสอบคู่มือการจัดการโครงการแบบ Agileที่ครอบคลุมของเราได้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ Agile
ด้วยเหตุนี้ วิธีการ Scrum มีชุดขององค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้ Scrum อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ค่านิยมของ Scrum: ค่านิยมทั้งห้าของ Scrum — ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ ความมีสมาธิ ความเปิดเผย และความเคารพ เป็นหลักจรรยาบรรณสำหรับทีมScrumและทีม Agile
- พิธีกรรม Scrum: พิธีกรรม Scrum หรือกิจกรรม Scrum ช่วยให้ทีมวางแผนและทบทวนกระบวนการทำงานของตน ประกอบด้วยการวางแผนสปรินต์ การประชุม Scrum รายวัน การทบทวนสปรินต์และการประชุมทบทวนย้อนหลังสปรินต์
- เอกสารสครัม:เอกสารสครัมคือเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเข้าใจตรงกัน ประกอบด้วยบอร์ดผลิตภัณฑ์ (Product Backlog),บอร์ดสปรินต์ (Sprint Backlog), และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น (Product Increment)
ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการ Scrumสำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าองค์ประกอบเหล่านี้มาทำงานร่วมกันอย่างไร
บทบาทหลักของสครัมคืออะไร?
มาเจาะลึกถึง บทบาทที่หลากหลาย และความรับผิดชอบใน ทีม Scrum กันเถอะ
ทีมสครัมคืออะไร?
ทีมสครัมคือกลุ่มสมาชิกประมาณห้าถึงสิบคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยใช้สปรินต์และยึดถือค่านิยมของสครัม
The Avengers คือกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกันเพื่อกอบกู้โลก
เช่นเดียวกันทีมสครัมคือกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์สู่โลก!
ลักษณะบางประการของพวกเขาคือ:
- ทีมโครงการทำงานเพื่อส่งมอบส่วนเพิ่มเติมหลังจากแต่ละรอบสปรินต์
- สมาชิกแต่ละคนในทีมควรปฏิบัติตามค่านิยมและกฎของ Scrum
- พวกเขาต้องรับผิดชอบ ในฐานะส่วนรวม สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์
- พวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจ ด้วยตนเอง
- พวกเขาควรรักษาเอกสาร Scrum ให้อยู่ในสภาพที่ดี
- แม้ว่าแต่ละบทบาทใน Scrum จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ทีมจะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมายร่วมกัน
แล้วเรื่อง ขนาดทีม ล่ะ?
ทีม Scrum มักจะมีสมาชิกประมาณห้าถึงสิบคน
ทำไม?
หากทีมโครงการมีขนาดใหญ่เกินไป อาจนำไปสู่การร่วมมือที่ไม่ดีและความสับสนเพิ่มขึ้นในบทบาทของทีม Scrum และหากมีขนาดเล็กเกินไป อาจไม่มีทักษะที่จำเป็นทั้งหมดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แม้แต่ทีมอเวนเจอร์สชุดแรกก็มีสมาชิกเพียง *หกคนเท่านั้น!
มันเหมือนกับว่าพวกเขาถูกกำหนดมาให้กลายเป็นทีม Agile!
หมายเหตุ: หากมีสมาชิกมากกว่า 10 คน จะใช้วิธี Scrum of Scrums เพื่อประสานงานการทำงาน ทีม จะถูกแบ่งออกเป็น หลายทีม Scrum ที่มีสมาชิก 5–10 คน และตัวแทนจากแต่ละ ทีม จะเข้าร่วมประชุม Scrum of Scrums เพื่อทบทวนความคืบหน้าของพวกเขา
แล้วใครคือใครใน ทีม Scrum? และแต่ละ บทบาท Scrum มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง?
มาค้นหาคำตอบกัน...
บทบาทหลักสามประการของ Scrum
แต่ละทีม Scrum มีบทบาทสำคัญสามประการ:
เดี๋ยวนะ ทำไมถึงไม่มี ผู้จัดการโครงการ ล่ะ? โครงการทุกโครงการไม่ควรมีผู้จัดการโครงการหรือ?
โดยปกติแล้ว Scrum จะไม่มีบทบาทผู้จัดการโครงการที่ ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการจะถูกแบ่งระหว่างบทบาท Scrum Master, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนา Scrum
มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทบาทและความรับผิดชอบของ Scrum...
A. บทบาทของเจ้าของผลิตภัณฑ์
สำหรับ โครงการ ใด ๆ คุณต้องการใครสักคนที่สามารถเข้าใจความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้าหรือ ผู้ใช้ปลายทาง) และมองเห็นเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ ใช่ไหม?
นั่นคือบทบาทของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Scrum หรือที่รู้จักกันในนาม นิค ฟิวรี่ของทีม
เช่นเดียวกับที่ฟิวรี่รวบรวมเหล่าอเวนเจอร์สเพื่อหยุดยั้งโลกิ เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็รวบรวมทีม Agile เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
พวกเขาเป็นผู้นำในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวางรากฐานสำหรับโครงการ ซึ่งทำโดยการทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการและอธิบายโดยใช้เรื่องราวของผู้ใช้
อะไรคือ เรื่องราวของผู้ใช้?
เรื่องราวของผู้ใช้ (User Story) อธิบายว่าผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร โดยตอบคำถามสามข้อ:
- ผู้ใช้คือใคร?
- พวกเขาต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง?
- ทำไมพวกเขาถึงต้องการคุณสมบัติเหล่านี้?
ความรับผิดชอบของบทบาทเจ้าของผลิตภัณฑ์
แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ใช่เจ้าของกิจการโดยตรง แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ Scrum มีหน้าที่หลักในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการให้สูงสุด
สำหรับเรื่องนี้ พวกเขา:
- ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
- กำหนดเกณฑ์การยอมรับเพื่อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- แปลเป็นรายการในบอร์ดผลิตภัณฑ์
- จัดลำดับความสำคัญของรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละรอบสปรินต์
- ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่นั่นยังไม่หมด!
หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของบทบาทผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่:
- การจัดการรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
- การกำหนดเป้าหมายของโครงการและรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
- กำกับดูแลกระบวนการพัฒนา
- การถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังทีมโครงการ
หมายเหตุ: หากคุณต้องการเป็น Scrum product owner ที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถเข้าเรียนหลักสูตรการรับรอง product owner จากกลุ่มมืออาชีพ เช่น Scrum Alliance.
น่าเสียดายที่ Scrum Alliance ไม่ใช่กองกำลังอวกาศระหว่างกาแล็กซี่!
ข. บทบาทของสครัมมาสเตอร์
หากคุณต้องการนำ แนวทาง Scrum มาใช้ คุณจำเป็นต้องมีใครสักคนมาช่วยให้คุณเข้าใจหลักการของ Scrum และองค์ประกอบอื่นๆ ของมัน ใช่ไหม?
นั่นคือบทบาทของScrum Master หรือที่รู้จักกันในนาม Iron Man หรือ Captain America ของทีม
พวกเขาจะทำ อะไรก็ตาม ที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือทีม นั่นคือเหตุผลที่ Scrum Master คอยแนะนำ และ ช่วยเหลือเจ้าของผลิตภัณฑ์ Scrum และทีมพัฒนาเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าพวกเขาแค่มาช่วย ทีม ก็อาจมี Scrum Master ได้หลายคนใช่ไหม?
ไม่.
เราทราบดีว่ากัปตันอเมริกาและไอรอนแมนชอบทะเลาะกันมากแค่ไหน ใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่แนะนำให้ มี หนึ่ง Scrum master ต่อทีม
หน้าที่ความรับผิดชอบของบทบาท Scrum Master
โปรดจำไว้ว่า Scrum Master ไม่ใช่ผู้นำโครงการหรือผู้จัดการทีม พวกเขาเพียงแค่ช่วยให้สมาชิกทีมเรียนรู้หลักการของ Scrum และนำกรอบการจัดการไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นี่คือบางสิ่งที่ Scrum Master ทำ:
- การรับรองว่าสมาชิกทีมแต่ละคนปฏิบัติตามแนวทางพัฒนาแบบScrum และAgile
- สนับสนุนเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน
- ส่งเสริมให้ทีมมีการจัดการตนเอง
- ปกป้องพวกเขาจากสิ่งรบกวนทั้งภายในและภายนอก
- อำนวยความสะดวกในพิธีกรรม Scrum เช่น การวางแผนสปรินต์ การทบทวนสปรินต์ เป็นต้น
หมายเหตุ: หากคุณต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง Scrum master คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรการรับรอง Scrum master ที่สอนโดย Scrum Alliance และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ได้
ค. สมาชิกทีมพัฒนา
ดังนั้นตอนนี้คุณมีคนที่จะนำทีมมารวมกันแล้ว
คุณยังมีผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้คนด้วย
แต่ใครจะเป็นคนปฏิบัติตาม กรอบงาน Scrum?
ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ งานค้างจากสปรินท์?
สำหรับเรื่องนั้น คุณมีทีมพัฒนา หรือที่รู้จักกันในนาม อเวนเจอร์สคนอื่น ๆ
เช่นเดียวกับที่เหล่าอเวนเจอร์สมีทักษะที่แตกต่างกันและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทีมพัฒนาแบบสครัมก็มีทักษะที่หลากหลายและทำงานร่วมกันได้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมพัฒนาเป็นกลุ่มบุคคล (นักพัฒนา) ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละสปรินท์ ทีมทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พวกเขามีลักษณะสำคัญสองประการ:
- การจัดการตนเอง: สมาชิกทราบวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ Scrum
- ข้ามสายงาน: พวกเขามีทักษะทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ Scrum
แต่ใครคือผู้ที่เป็น ทีมพัฒนา? เป็นเพียงนักพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้นหรือ?
คำว่า "นักพัฒนา" มักหมายถึงโปรแกรมเมอร์ในบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น:
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- นักออกแบบ
- นักวิจัย
ความรับผิดชอบของทีมพัฒนา
เนื่องจากทีมพัฒนา Scrum เป็นทีมที่ จัดระเบียบตัวเอง พวกเขาจึงรับหน้าที่บางอย่างของผู้จัดการโครงการ เช่น การตัดสินใจว่าจะดำเนินการสปรินต์อย่างไร
พวกเขายัง:
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและกระบวนการทำงานของตนเอง
- สร้างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์การยอมรับ
- ทำการเปลี่ยนแปลงต่อจำนวนเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบ่งปันความรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เข้าร่วมกิจกรรม Scrum เช่น การทบทวนสปรินต์,การทบทวนย้อนหลังสปรินต์(ดูเพิ่มเติม:การทบทวนย้อนหลังแบบ Agile), และการประชุม Scrum ประจำวัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า
หมายเหตุ: คุณสามารถได้รับการรับรองเป็นผู้พัฒนา Scrum ได้โดยการเข้าร่วมหลักสูตรการรับรองที่จัดโดย Scrum Alliance และกลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรส่วนใหญ่เหล่านี้มีไว้สำหรับทีม ซอฟต์แวร์ การพัฒนา ที่ต้องการนำ Scrum framework ไปใช้
คุณช่วยให้ทีมสครัมของคุณทำงานได้ดีอย่างไร?
เรียนรู้หลักการของ Scrum แล้วหรือยัง? ✅
ได้กำหนดบทบาทของ ทีม แล้วหรือยัง? ✅
พร้อมที่จะรับมือกับโปรเจกต์ Scrum แล้วหรือยัง? คิดใหม่อีกครั้ง
ก่อนที่คุณจะเริ่ม โครงการ คุณต้องมีแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใช่ไหม?
ฉันหมายถึง แม้แต่เหล่าอเวนเจอร์สยังต้องมีฐานบัญชาการเลย!
แล้วแพลตฟอร์มสำหรับทีม Scrum คืออะไร?
ง่าย: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ!
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Agile Scrum ที่ดีที่สุด: ClickUp
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับทีมแบบดั้งเดิมหรือทีมสกรัมแบบคล่องตัว เครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น ClickUp จะช่วยให้คุณจัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
พวกเขามีคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อช่วยเหลือทีม:
- จัดการแบ็กล็อกสปรินต์ของพวกเขา
- วางแผนและติดตามสปรินต์
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกอื่น ๆ
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการ Scrum และ Agile ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งช่วยให้ทีมโครงการสามารถปรับตัวเข้ากับกรอบการทำงาน Scrum ได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือความลับ:
แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถยืนยันอย่างเป็นทางการได้ แต่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้อย่างมากว่า โทนี่ สตาร์ค ใช้ ClickUp ในการสร้างชุดเกราะไอรอนแมนชุดแรก
(เปปเปอร์ พอตส์ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเมื่อเราถามเธอ)*
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้ทุกทีม Scrum จัดการโครงการของพวกเขา:
1.รายการสปรินต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์
อยากทราบว่าการสปรินต์กำลังดำเนินไปอย่างไรบ้าง?
ใช้ Sprint Lists ของ ClickUp!
รายการสปรินต์คือรายการตรวจสอบที่แบ่งวงจรสปรินต์ของคุณออกเป็นงานย่อยๆ เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ คุณสามารถทำเครื่องหมายรายการเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณก้าวหน้าไปสู่สปรินต์ถัดไป
คุณสามารถเพิ่มคะแนน Scrum ลงในรายการ Sprint ของ ClickUp เพื่อประมาณเวลาที่คุณจะใช้ในการทำรายการ backlog ของผลิตภัณฑ์ให้เสร็จได้
อะไรอีก?
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนความก้าวหน้าในระหว่างกิจกรรม Scrum เช่น การประชุมวางแผนสปรินต์ การทบทวนสปรินต์ หรือการประชุม Scrum รายวัน
2.แดชบอร์ด Agile Scrumสำหรับสรุปภาพรวมของโครงการ Agile ใด ๆ
แดชบอร์ด อันทรงพลังของ ClickUpมอบภาพรวมที่ชัดเจนและรวดเร็วของโครงการใด ๆ ให้คุณ
คล้ายๆ กับพื้นที่ทำงานของโทนี่ที่นี่:
คุณสามารถปรับแต่งกราฟที่คุณได้รับได้ เช่น:
- แผนภูมิความเร็ว: เน้นอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณ
- แผนภูมิการเผาผลาญ: แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- กราฟการเผาไหม้: แสดงปริมาณงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในโครงการ
- แผนภูมิการไหลสะสม: เพื่อดูว่าโครงการมีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
3.เป้าหมายเพื่อแก้ไขเป้าหมายสปรินต์ของคุณ
ในการวางแผนสปรินต์ คุณสร้างเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สปรินต์
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเดินมาถูกทาง?
ด้วย เป้าหมาย ของ ClickUp!
เป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่ช่วยแบ่งเป้าหมายสปรินต์ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสปรินต์ คุณเพียงแค่ต้องทำให้เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จ!
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างชุดเกราะไอรอนแมน เป้าหมายย่อยของคุณอาจเป็น "พัฒนาแบบร่าง" และ "ทดสอบบั๊ก"
คุณยังสามารถใช้เป้าหมายเพื่อเริ่มต้นสปรินต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่สร้างรายการงานค้างและย้ายไปยังเป้าหมายเพื่อทำสิ่งนี้ วิธีนี้ทำให้รายการงานค้างของคุณกลายเป็นเป้าหมายและคุณสามารถตรวจสอบได้เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น
มันง่ายแค่นั้นเอง!
4.มอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้โครงการ Agile ของคุณดำเนินต่อไป
กังวลว่าความคิดเห็นของคุณมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือไม่?
หากคุณต้องการมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเหล่าอเวนเจอร์ส คุณไม่สามารถปล่อยให้การให้ข้อมูลย้อนกลับล่าช้าได้!
ด้วย ความคิดเห็นที่มอบหมาย ของ ClickUp, นั่นจะไม่เป็นปัญหา.
เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกคน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสร้างงานจากความคิดเห็นและมอบหมายให้กับสมาชิกทีม Scrum คนใดก็ได้ (หรือตัวคุณเอง)
พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที และมันจะปรากฏในถาดงานของพวกเขาด้วย เมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเขาสามารถแก้ไขได้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเพิ่มเติม!
5.สถานะที่กำหนดเองสำหรับการจัดการขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ Agile
ติดอยู่กับสถานะงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ของคุณอยู่หรือเปล่า?
แต่ละโครงการมีความต้องการและขั้นตอนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป แต่เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมีสถานะงานเริ่มต้นที่ ไม่ สะท้อนความต้องการของโครงการคุณอย่างแม่นยำ
ฉันหมายถึง ใครจะต้องการขั้นตอนการ "แก้ไข" เมื่อคุณกำลังพัฒนาชุดของไอรอนแมน?
อย่างไรก็ตาม ด้วย สถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp นั่นไม่ใช่ปัญหา!
มันช่วยให้คุณสร้าง สถานะสปรินต์ แบบกำหนดเองเพื่อสะท้อนความต้องการของโครงการได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสถานะเช่น "ทดสอบบั๊ก" สำหรับโครงการซอฟต์แวร์ Agile ของคุณ
คุณเพียงแค่ต้องมองสถานะของงานก็สามารถทราบได้ว่างานนั้นอยู่ในขั้นตอนใด ด้วยวิธีนี้ ทุกคนที่ทำงานในโครงการจะทราบได้ทันทีว่างานกำลังดำเนินไปอย่างไร
อย่างไรก็ตาม, สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ ทั้งหมด ของคุณสมบัติของ ClickUp.
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- มุมมองหลากหลาย: เลือกจากมุมมองที่หลากหลายเพื่อยกระดับจากบอร์ด Scrumทั่วไป
- การจัดการโครงการอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการScrum
- ลำดับความสำคัญ: การจัดลำดับงานตามความเร่งด่วน
- การพึ่งพา: พยายามทำภารกิจของคุณตามลำดับที่ถูกต้อง
- พัลส์: ทราบว่าทีม Scrum ของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่อะไรมากที่สุดในตอนนี้
- โปรไฟล์: รู้จักหน้าที่ของทุกบทบาทในทีม Scrum ของคุณ
- รายการตรวจสอบงาน: จัดการงานค้างในสปรินต์ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย
- การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: รู้เมื่อผู้อื่นกำลังทำงานในภารกิจเดียวกับคุณ
- รายงานทีม: ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม Scrum หรือ Agile ของคุณด้วยรายงานแบบเรียลไทม์
สรุป
การเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของ Scrum เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีม Scrum ที่จะประสบความสำเร็จ
และเหล่าอเวนเจอร์สก็มีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าทีมสครัมควรเป็นอย่างไร
พวกเขาคือ:
- ข้ามสายงาน
- การจัดการตนเอง
- แน่นแฟ้น
- และที่สำคัญที่สุด คือมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ!
และในขณะที่คุณกำลังสร้าง ทีม ในสไตล์ Avengers ของคุณเอง ทำไมไม่ลองใช้เครื่องมือ การจัดการโครงการ แบบ Agile ฟรี อย่าง ClickUp เพื่อช่วยคุณล่ะ?*
มันมีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมายเพื่อช่วยให้ทีมวางแผนและจัดการโครงการของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม Scrum
ด้วย ClickUp การสร้างทีม Scrum เป็นเรื่องง่ายมาก!
สมัครวันนี้และสัมผัสพลังด้วยตัวคุณเอง!